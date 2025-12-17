The New York Times: САЩ и ЕС предвиждат 800-хилядна украинска армия и разполагане на европейски части в Западна Украйна

Американски и европейски преговарящи са се споразумели за два документа за гаранции за сигурност за Киев по време на срещи с украински правителствени служители в Берлин.

Тези документи предвиждат укрепване на украинската армия, разполагане на европейски войски в страната като възпиращ фактор и по-широко използване на американското разузнаване, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Още новини от Украйна

Един от документите очертава „общи принципи“, подобни на гаранциите по член 5 от Северноатлантическия договор, който затвърждава принципа на колективната отбрана.

Американски служители определиха втората част на споразумението като „оперативен документ за взаимодействие между военни“. Той очертава сътрудничеството между американските и европейските сили и украинските военни, предназначено да гарантира, че военните действия няма да се възобновят през следващите години. Според източници документът включва множество специфични директиви, „предназначени да успокоят Украйна в различни сценарии“.

Според източници, предложението на САЩ и ЕС предвижда украинска армия от приблизително 800 000 добре обучени войници, включва модернизация и обучение на оборудването, както и разполагане на европейски части в Западна Украйна. САЩ не планират да изпращат войски, но ще осигурят разузнавателна подкрепа и надзор на всяко бъдещо прекратяване на огъня.