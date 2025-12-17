The New York Times: САЩ и ЕС предвиждат 800-хилядна украинска армия и разполагане на европейски части в Западна Украйна

Американски и европейски преговарящи са се споразумели за два документа за гаранции за сигурност за Киев по време на срещи с украински правителствени служители в Берлин.
Тези документи предвиждат укрепване на украинската армия, разполагане на европейски войски в страната като възпиращ фактор и по-широко използване на американското разузнаване, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.
Един от документите очертава „общи принципи“, подобни на гаранциите по член 5 от Северноатлантическия договор, който затвърждава принципа на колективната отбрана.
Американски служители определиха втората част на споразумението като „оперативен документ за взаимодействие между военни“. Той очертава сътрудничеството между американските и европейските сили и украинските военни, предназначено да гарантира, че военните действия няма да се възобновят през следващите години. Според източници документът включва множество специфични директиви, „предназначени да успокоят Украйна в различни сценарии“.
Според източници, предложението на САЩ и ЕС предвижда украинска армия от приблизително 800 000 добре обучени войници, включва модернизация и обучение на оборудването, както и разполагане на европейски части в Западна Украйна. САЩ не планират да изпращат войски, но ще осигурят разузнавателна подкрепа и надзор на всяко бъдещо прекратяване на огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
06:36 17.12.2025
3 Ний ша Ва упрайм
06:37 17.12.2025
4 Наталия Кобилкина
06:38 17.12.2025
5 Явно
06:39 17.12.2025
6 гръмовержецът
06:39 17.12.2025
7 Миролюб Войнов, реалист
Сега следва песничката за приемане в ЕС и поредното махане на моркова пред украинското магаре. Съвем логично всичко продължава до предпоследния руснак 👍
Коментиран от #13
06:39 17.12.2025
8 Готов за бой ! ✌️
06:42 17.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ха-ха
06:43 17.12.2025
11 Росен Желязков
06:44 17.12.2025
12 До Днепър
06:45 17.12.2025
13 купидон
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, реалист":Как дела , джудж ? Много от рано си яхнал метлата , да не си бил нощна смяна , или така си ставаш , за да ни доставиш поредната доза добро настроение .
06:45 17.12.2025
14 Има зло
Коментиран от #17
06:47 17.12.2025
15 Защо не смеете да напишете,
06:47 17.12.2025
16 1001
06:49 17.12.2025
17 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Има зло":И кой ще издържа тази 800 хилядна армия? Пчеличките от ЕС, а украинците ще продължат да щракат с пръсти.
06:53 17.12.2025
18 Баба
Европа няма 800 000 армия.
Украйна значи абсолютно милитаризирана.
Кой ще плаща ?
06:54 17.12.2025