Киър Стармър: Парламентът ще гласува за разполагането на британски войски в Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че евентуалното разполагане на британски сили в Украйна, в съответствие с декларацията, подписана с Париж и Киев, ще бъде поставено на гласуване в британския парламент. Това заяви днес британският премиер Киър Стармър, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.
"Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако войските трябва да бъдат разположени в съответствие с подписаната декларация, ще поставя въпроса на гласуване в парламента“, заяви Стармър в обръщение към депутатите, предаде агенцията
Той отбеляза, че броят на войските ще бъде определен от военните планове на Обединеното кралство, които в момента се разработват.
Декларацията беше подписана на 6 януари по време на среща на "Коалицията на желаещите“ от френския президент Еманюел Макрон, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър. Документът очертава възможното разполагане на войски в случай на подписване на мирно споразумение в Украйна.
Впоследствие френският президент Еманюел Макрон обяви възможността за разполагане на няколко хиляди френски войници в Украйна след прекратяването на огъня.
Стармър допълни още, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна по Коледа и увери законодателите, че няма да предприеме никакви действия без пълна консултация с американците.
Миротворци в Украйна - кой страни няма да участват?
Както писа по-рано УНИАН, Румъния и Италия са обявили, че няма да изпращат свои войници в Украйна.
"Румъния се е ангажирала да предоставя не войски, а логистична подкрепа на Украйна, обучение на украински военнослужещи в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни, участие в съвместни програми за въоръжаване“, заяви румънският президент Никосор Дан.
Италия също отказа пряко участие в защитата на Украйна от страна на своите военни. Премиерът на страната Джорджия Малони повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство по въпроса за гаранциите, по-специално изключването на разполагането на италиански войски на място.
7 Януари, 2026 21:15 990 51
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:17 07.01.2026
2 Браво
Коментиран от #5
21:18 07.01.2026
3 Ахах
21:18 07.01.2026
4 Росен Желязков
Коментиран от #33
21:18 07.01.2026
5 Така е
До коментар #2 от "Браво":Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #7
21:18 07.01.2026
6 Доналд Тръмп, Президентът
Направо в Кремъл ги разполагайте, 140млн руснаци мечтаят за това !!!
21:18 07.01.2026
7 Факт
До коментар #5 от "Така е":Излизаме от НАТО и ЕС. Подписваме военен договор с русия както Асад,Кадафи,Мадуро ,президента на Армения Пашанян. И Ердоган реши да си вземе Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ние да чакаме на путя да изпълни договора с нас. Ще ни чака съдбата и на Асад ,Мадуро,Кадафи и Арменците които бяха избити от азерите в Нагорни Карабах. И с ердоганя ,путя ще си раздели и черноморието ни.
Коментиран от #11, #13
21:19 07.01.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #32
21:20 07.01.2026
9 Край
21:21 07.01.2026
10 Истината
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #17
21:21 07.01.2026
11 То па едно Черноморие
До коментар #7 от "Факт":Пълно с украински нацисти - дезертьори.
21:22 07.01.2026
12 Помак
21:22 07.01.2026
13 И да си коментираш сам
До коментар #7 от "Факт":Брътвежите, пак кел файда. Иран не загуби конфликта с Израел, асад не е имал договорености за защита.. Изобщо, неук та дрънка питката заспала. Ходи си в Индия - у дома
Коментиран от #36
21:22 07.01.2026
14 Трол
21:23 07.01.2026
15 Зеленски сам Разгроми
Коментиран от #19, #25
21:23 07.01.2026
16 БОТЕВ
21:24 07.01.2026
17 Е такива
До коментар #10 от "Истината":Кат ги видя и си викам.. За 463 евро заплата да се продаде така.. Жал ми е за теб толкова, колкото да те избавя от мъките ти с лопата
21:24 07.01.2026
18 путя жалък смешен и безпомощен
Коментиран от #21, #26
21:25 07.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Отреазвяващ
21:26 07.01.2026
21 Факт
До коментар #18 от "путя жалък смешен и безпомощен":И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"
21:26 07.01.2026
22 Кийт Келог сравнил Зеленски
Коментиран от #35
21:28 07.01.2026
23 Смех
21:28 07.01.2026
24 гост
Коментиран от #29
21:29 07.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Я намери
До коментар #18 от "путя жалък смешен и безпомощен":Къде го е казал по телевизията, капацитет.. Къде ви намират толкоз глупави е.. Къде??
21:30 07.01.2026
27 горски
Затова на следващите избори не ходете за гъби ,а избирайте хора които няма да пратят децата ви, в чужда война.....
21:31 07.01.2026
28 Бъдеще
А Русия дали е съгласна, никой не пита. За това ще си берат ядовете до последно 404..
21:32 07.01.2026
29 Фани си сложи
До коментар #24 от "гост":Въжето.
21:32 07.01.2026
30 Тия са като на циганска сватба
21:33 07.01.2026
31 Спецназ
много ми е интересно минутите живот средно на десанта,
това се отчита ако въобще долетят или с влак ще идват до Севастопол! :))
21:33 07.01.2026
32 гост
До коментар #8 от "Сатана Z":Британския парламент нищо не може да гласува за България , защото вече не е в ЕС , но няма нищо лошо български войски да участват в контингент в Украйна , също както участваха в Ирак , Афганистан , Камбоджа, Косово и др. И понеже за такива мисии отиват само доброволци , ще бъдеш жестоко учуден , че желаещите ще са поне 5 пъти повече от местата !!
Коментиран от #46
21:34 07.01.2026
33 Шопо
До коментар #4 от "Росен Желязков":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
21:34 07.01.2026
34 Пригожин
21:34 07.01.2026
35 Голям си смешник
До коментар #22 от "Кийт Келог сравнил Зеленски":То нищо от това което редиш не го е направил и Зеленски. То пропаганда, пропаганда, ама и тя трябва да си има граници. Иначе се превръща в пародия.
21:37 07.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ГОСТ
21:39 07.01.2026
38 Ами
Каква е позицията на лобиста?
Или и той се измъкна по терлици :)
21:41 07.01.2026
39 Ганя Путинофила
Май ще повторят!
Коментиран от #42
21:41 07.01.2026
40 Учуден
Коментиран от #45
21:42 07.01.2026
41 Да,бе
21:42 07.01.2026
42 Антитрол
До коментар #39 от "Ганя Путинофила":"през 1857г биха маскалите и взеха Крим!"
И като са го взели защо Крим и сега е руски.
21:43 07.01.2026
43 Тия се правят, че не знаят защо
А и медиите не смеят да им припомнят причината.
21:45 07.01.2026
44 Блатни истории
Коментиран от #48, #51
21:46 07.01.2026
45 Българин
До коментар #40 от "Учуден":Тогава Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #47
21:47 07.01.2026
46 Учуден
До коментар #32 от "гост":"ще бъдеш жестоко учуден , че желаещите ще са поне 5 пъти повече от местата !!"
Че кой им пречи на "желаещите" и сега да се запишат доброволци във ВСУ - ама защо ли няма нито един. Всичките "желаещи" всеки ден громят руснаците обаче скрити зад компютрите.
21:49 07.01.2026
47 Учуден
До коментар #45 от "Българин":"Тогава Зеленски и Путин ще избият още много руснаци"
Пък украинците не умират на фронта и те са неизчерпаеми а не свършват. Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.
21:51 07.01.2026
48 Антитрол
До коментар #44 от "Блатни истории":"Руските власти се надявали на хуманно отношение към тях от страна на американските власти"
Ами така е, съдът в краварника ще е радиоактивен и не е хубаво да се водят затворници.
21:54 07.01.2026
49 Невероятни т паци
21:57 07.01.2026
50 Пловдив
21:58 07.01.2026
51 тъй, тъй
До коментар #44 от "Блатни истории":само дето на кораба няма руски моряци и единствено флагът е руски. Да не си мислиш, че на българските кораби, плаващи под малтийски флаг екипажът е малтийски?
22:04 07.01.2026