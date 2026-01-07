Новини
Киър Стармър: Парламентът ще гласува за разполагането на британски войски в Украйна
  Тема: Украйна

Киър Стармър: Парламентът ще гласува за разполагането на британски войски в Украйна

7 Януари, 2026 21:15 990 51

  • киър стармър-
  • нато-
  • украйна-
  • войници-
  • великобритания

Премиерът отбеляза, че броят на войските ще бъде определен от военните планове на Обединеното кралство, които в момента се разработват

Киър Стармър: Парламентът ще гласува за разполагането на британски войски в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че евентуалното разполагане на британски сили в Украйна, в съответствие с декларацията, подписана с Париж и Киев, ще бъде поставено на гласуване в британския парламент. Това заяви днес британският премиер Киър Стармър, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.

"Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако войските трябва да бъдат разположени в съответствие с подписаната декларация, ще поставя въпроса на гласуване в парламента“, заяви Стармър в обръщение към депутатите, предаде агенцията

Той отбеляза, че броят на войските ще бъде определен от военните планове на Обединеното кралство, които в момента се разработват.

Декларацията беше подписана на 6 януари по време на среща на "Коалицията на желаещите“ от френския президент Еманюел Макрон, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър. Документът очертава възможното разполагане на войски в случай на подписване на мирно споразумение в Украйна.

Впоследствие френският президент Еманюел Макрон обяви възможността за разполагане на няколко хиляди френски войници в Украйна след прекратяването на огъня.

Стармър допълни още, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна по Коледа и увери законодателите, че няма да предприеме никакви действия без пълна консултация с американците.

Миротворци в Украйна - кой страни няма да участват?

Както писа по-рано УНИАН, Румъния и Италия са обявили, че няма да изпращат свои войници в Украйна.

"Румъния се е ангажирала да предоставя не войски, а логистична подкрепа на Украйна, обучение на украински военнослужещи в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни, участие в съвместни програми за въоръжаване“, заяви румънският президент Никосор Дан.

Италия също отказа пряко участие в защитата на Украйна от страна на своите военни. Премиерът на страната Джорджия Малони повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство по въпроса за гаранциите, по-специално изключването на разполагането на италиански войски на място.

Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    18 7 Отговор
    ко фч .Зи те ще си ги носят ли...руснака ште ги истребе

    21:17 07.01.2026

  • 2 Браво

    9 36 Отговор
    Нови лоши новини за унижения и бит публично путя

    Коментиран от #5

    21:18 07.01.2026

  • 3 Ахах

    13 8 Отговор
    Нямам търпение да го гризнат

    21:18 07.01.2026

  • 4 Росен Желязков

    15 9 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине

    Коментиран от #33

    21:18 07.01.2026

  • 5 Така е

    10 25 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #7

    21:18 07.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    17 8 Отговор
    Бе как в Украйна ?
    Направо в Кремъл ги разполагайте, 140млн руснаци мечтаят за това !!!

    21:18 07.01.2026

  • 7 Факт

    10 21 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Излизаме от НАТО и ЕС. Подписваме военен договор с русия както Асад,Кадафи,Мадуро ,президента на Армения Пашанян. И Ердоган реши да си вземе Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ние да чакаме на путя да изпълни договора с нас. Ще ни чака съдбата и на Асад ,Мадуро,Кадафи и Арменците които бяха избити от азерите в Нагорни Карабах. И с ердоганя ,путя ще си раздели и черноморието ни.

    Коментиран от #11, #13

    21:19 07.01.2026

  • 8 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Британският парламент ще гласува също изпращането и на български войски в Украйна както беше и в Ирак.Българете да не мислят ,че ще минат метър ?

    Коментиран от #32

    21:20 07.01.2026

  • 9 Край

    23 5 Отговор
    Колкото повече обясняват как ще има французи, англичани и поляци в украйна след войната - толкоова повече правят невъзможоен края на войната. САЩ с поведението си добре обясниха защо Русия не ги иска в Украйна. Щото Русия не е венецуела.

    21:21 07.01.2026

  • 10 Истината

    7 17 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #17

    21:21 07.01.2026

  • 11 То па едно Черноморие

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Пълно с украински нацисти - дезертьори.

    21:22 07.01.2026

  • 12 Помак

    18 3 Отговор
    Няма разумен западняк който да отиде да се бие там срешту русите ..ште наемат от колониите ,ште ги излъжат че отиват да тренират ...и после по новините ..жал ми е за Тея адали

    21:22 07.01.2026

  • 13 И да си коментираш сам

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Брътвежите, пак кел файда. Иран не загуби конфликта с Израел, асад не е имал договорености за защита.. Изобщо, неук та дрънка питката заспала. Ходи си в Индия - у дома

    Коментиран от #36

    21:22 07.01.2026

  • 14 Трол

    11 4 Отговор
    Живо самоубийство,лека ви пръст

    21:23 07.01.2026

  • 15 Зеленски сам Разгроми

    5 16 Отговор
    Русия ,Китай ,Северна Корея,Индия ,Иран,Венецуела ,Куба - общо над 4 млрд население. Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал

    Коментиран от #19, #25

    21:23 07.01.2026

  • 16 БОТЕВ

    10 4 Отговор
    Абе хора, не разбрахте ли, че мирно споразумение между 2 държави НЕ Е ВЪЗМОЖНО без войната да приключи. Никога в историята при голяма война не е било възможно. А войната приключва, когато една от страните капитулира, прости исторически факти. Яд ме е, че нямаме в ЕС лидер като президентът Доналд Тръмп, който да вижда историческите истини, а не да говори безполезни и празни заучени дипломатически фрази, водещи до задънена улица. Защото в ЕС не си дават сметката, че трябва означава едно, а може съвсем друго.

    21:24 07.01.2026

  • 17 Е такива

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Кат ги видя и си викам.. За 463 евро заплата да се продаде така.. Жал ми е за теб толкова, колкото да те избавя от мъките ти с лопата

    21:24 07.01.2026

  • 18 путя жалък смешен и безпомощен

    5 11 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    Коментиран от #21, #26

    21:25 07.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Отреазвяващ

    8 3 Отговор
    За тия михлюзи,работа няма ли?Само глупости мислят.

    21:26 07.01.2026

  • 21 Факт

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "путя жалък смешен и безпомощен":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    21:26 07.01.2026

  • 22 Кийт Келог сравнил Зеленски

    4 10 Отговор
    С Ейбрахам Линкълн! Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    Коментиран от #35

    21:28 07.01.2026

  • 23 Смех

    9 3 Отговор
    Още една причина това островче да изчезне от картата

    21:28 07.01.2026

  • 24 гост

    10 4 Отговор
    Преди 124 години една гладна и боса Червена армия успя да изгони чрез позорно бягство ИНТЕРВЕНТИТЕ от 14 държави, вкл. Англия, Франция, САЩ, Япония! Сега представят ли си какъв пердах ги очаква от ЯДРЕНА СИЛА и армия с актуален боен опит???? БАЛОНЪТ НА "МЕРАКЛИИТЕ" ЩЕ СЕ СПУКА САМО ЗА НЯКОЛКО ДНИ!

    Коментиран от #29

    21:29 07.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Я намери

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "путя жалък смешен и безпомощен":

    Къде го е казал по телевизията, капацитет.. Къде ви намират толкоз глупави е.. Къде??

    21:30 07.01.2026

  • 27 горски

    12 2 Отговор
    Гласуването на политика от парламента на една държава,не е същото като брътвежите на отделен политик,пък бил той и министър председател или президент.Това е последната стъпка към директна конфронтация или война....
    Затова на следващите избори не ходете за гъби ,а избирайте хора които няма да пратят децата ви, в чужда война.....

    21:31 07.01.2026

  • 28 Бъдеще

    11 2 Отговор
    Колкото повече чета за плановете на запада за украйна, толкова повече в мен се насажда мнението, че укрите воюват с европа и сащ. То са преговори, то са меморандуми, то са декларации, то са решения...

    А Русия дали е съгласна, никой не пита. За това ще си берат ядовете до последно 404..

    21:32 07.01.2026

  • 29 Фани си сложи

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Въжето.

    21:32 07.01.2026

  • 30 Тия са като на циганска сватба

    8 1 Отговор
    То едната война още в разгара си, те ще пазят Украйна от следващата.

    21:33 07.01.2026

  • 31 Спецназ

    7 2 Отговор
    Да започнат от Крим, Баце!

    много ми е интересно минутите живот средно на десанта,

    това се отчита ако въобще долетят или с влак ще идват до Севастопол! :))

    21:33 07.01.2026

  • 32 гост

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Британския парламент нищо не може да гласува за България , защото вече не е в ЕС , но няма нищо лошо български войски да участват в контингент в Украйна , също както участваха в Ирак , Афганистан , Камбоджа, Косово и др. И понеже за такива мисии отиват само доброволци , ще бъдеш жестоко учуден , че желаещите ще са поне 5 пъти повече от местата !!

    Коментиран от #46

    21:34 07.01.2026

  • 33 Шопо

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Росен Желязков":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    21:34 07.01.2026

  • 34 Пригожин

    4 6 Отговор
    Путин,Герасимов где танкер?

    21:34 07.01.2026

  • 35 Голям си смешник

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Кийт Келог сравнил Зеленски":

    То нищо от това което редиш не го е направил и Зеленски. То пропаганда, пропаганда, ама и тя трябва да си има граници. Иначе се превръща в пародия.

    21:37 07.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ГОСТ

    8 1 Отговор
    какви войски и къде ще ги разполагат тези гадни англосанксонци искате втора кримска война ли където елита на нацията ви си остави костите. мир ще има все някой ден но още от началото е ясно едно от условието никакви войски на НАТО и ако се появят са легитимна цел .

    21:39 07.01.2026

  • 38 Ами

    5 0 Отговор
    Май "мераклиите" нещо оредяват.
    Каква е позицията на лобиста?
    Или и той се измъкна по терлици :)

    21:41 07.01.2026

  • 39 Ганя Путинофила

    2 5 Отговор
    Турци, французи и британци през 1857г биха маскалите и взеха Крим!
    Май ще повторят!

    Коментиран от #42

    21:41 07.01.2026

  • 40 Учуден

    4 2 Отговор
    Аха и тези щели да разполагат войски ама след като се подпишело мирно споразумение - ами ако не се подпише какво ще правят.

    Коментиран от #45

    21:42 07.01.2026

  • 41 Да,бе

    6 0 Отговор
    Агонията на малобританската империя доста се проточи и става все по-вредна за бъдещето на цивилизованият свят...

    21:42 07.01.2026

  • 42 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ганя Путинофила":

    "през 1857г биха маскалите и взеха Крим!"

    И като са го взели защо Крим и сега е руски.

    21:43 07.01.2026

  • 43 Тия се правят, че не знаят защо

    2 1 Отговор
    започна конфликта в Укреайна. И не искат войната да спира и има мир.
    А и медиите не смеят да им припомнят причината.

    21:45 07.01.2026

  • 44 Блатни истории

    0 3 Отговор
    Задържаните руски моряци от танкера ще бъдат съдени в САЩ.Руските власти се надявали на хуманно отношение към тях от страна на американските власти.Путлер настъпи мотиката .

    Коментиран от #48, #51

    21:46 07.01.2026

  • 45 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Учуден":

    Тогава Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #47

    21:47 07.01.2026

  • 46 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    "ще бъдеш жестоко учуден , че желаещите ще са поне 5 пъти повече от местата !!"

    Че кой им пречи на "желаещите" и сега да се запишат доброволци във ВСУ - ама защо ли няма нито един. Всичките "желаещи" всеки ден громят руснаците обаче скрити зад компютрите.

    21:49 07.01.2026

  • 47 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    "Тогава Зеленски и Путин ще избият още много руснаци"

    Пък украинците не умират на фронта и те са неизчерпаеми а не свършват. Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.

    21:51 07.01.2026

  • 48 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блатни истории":

    "Руските власти се надявали на хуманно отношение към тях от страна на американските власти"

    Ами така е, съдът в краварника ще е радиоактивен и не е хубаво да се водят затворници.

    21:54 07.01.2026

  • 49 Невероятни т паци

    2 0 Отговор
    Аз лично никъде няма да ходя защото съм капитан от резерва. Ще ходят точно ония, които се мисляд за недосегаеми - русофобите и техните деца.

    21:57 07.01.2026

  • 50 Пловдив

    2 0 Отговор
    Москва,е премислила всеки е всеки ход,на разлагащият се ЕС Ние да му мислим.Без икономика,без нищо.Трагедия .

    21:58 07.01.2026

  • 51 тъй, тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блатни истории":

    само дето на кораба няма руски моряци и единствено флагът е руски. Да не си мислиш, че на българските кораби, плаващи под малтийски флаг екипажът е малтийски?

    22:04 07.01.2026

