Киър Стармър: Парламентът ще гласува за разполагането на британски войски в Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че евентуалното разполагане на британски сили в Украйна, в съответствие с декларацията, подписана с Париж и Киев, ще бъде поставено на гласуване в британския парламент. Това заяви днес британският премиер Киър Стармър, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.



"Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако войските трябва да бъдат разположени в съответствие с подписаната декларация, ще поставя въпроса на гласуване в парламента“, заяви Стармър в обръщение към депутатите, предаде агенцията



Той отбеляза, че броят на войските ще бъде определен от военните планове на Обединеното кралство, които в момента се разработват.



Декларацията беше подписана на 6 януари по време на среща на "Коалицията на желаещите“ от френския президент Еманюел Макрон, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър. Документът очертава възможното разполагане на войски в случай на подписване на мирно споразумение в Украйна.



Впоследствие френският президент Еманюел Макрон обяви възможността за разполагане на няколко хиляди френски войници в Украйна след прекратяването на огъня.



Стармър допълни още, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна по Коледа и увери законодателите, че няма да предприеме никакви действия без пълна консултация с американците.



Миротворци в Украйна - кой страни няма да участват?



Както писа по-рано УНИАН, Румъния и Италия са обявили, че няма да изпращат свои войници в Украйна.



"Румъния се е ангажирала да предоставя не войски, а логистична подкрепа на Украйна, обучение на украински военнослужещи в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни, участие в съвместни програми за въоръжаване“, заяви румънският президент Никосор Дан.



Италия също отказа пряко участие в защитата на Украйна от страна на своите военни. Премиерът на страната Джорджия Малони повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство по въпроса за гаранциите, по-специално изключването на разполагането на италиански войски на място.

Още новини от Украйна