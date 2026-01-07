Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир: Беше глупаво решението на Норвегия да не ми я присъдят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е прекратил осем конфликта, а Норвегия е постъпила глупаво, като не му е присъдила Нобелова награда за мир, предадоха световните агенции, като се позоваха на негова публикация в „Трут Соушъл“, пише БТА.

„Спомнете си всички тези големи почитатели на НАТО, те бяха на ниво 2% от БВП и повечето от тях не си плащаха сметките, ДОКАТО НЕ СЕ ПОЯВИХ АЗ. САЩ, глупаво плащаха за тях! С цялото си уважение аз ги убедих да вдигнат нивото до 5% от БВП и ТЕ ПЛАЩАТ, незабавно. Всички казваха, че това не може да бъде направено, но се оказа, че може, защото, преди всичко, всички те са мои приятели“, написа Тръмп.

„Без моята намеса Русия сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА. Не забравяйте също, че аз сам ПРЕКРАТИХ ОСЕМ КОНФЛИКТА, а Норвегия, която е член на НАТО, постъпи глупаво, като реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир“, заяви американският президент.

Той обаче добави, че това не е важно, защото важното е, че благодарение на неговите усилия e бил спасен животът на милиони хора.

„РУСИЯ И КИТАЙ ИЗОБЩО НЕ СЕ БОЯТ ОТ НАТО БЕЗ САЩ И АЗ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ НАТО БИ ПОДКРЕПИЛ САЩ, АКО НИЕ НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕХМЕ ОТ ТЯХ. ВСИЧКИ СА КЪСМЕТЛИИ, ЧЕ ВЪЗСТАНОВИХ ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ МИ МАНДАТ И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ГО ПРАВЯ“, написа още Тръмп в публикацията си.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, добави той. По думите на Тръмп единствената страна, от която Китай и Русия се боят, са възстановените от него САЩ.