Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир: Беше глупаво решението на Норвегия да не ми я присъдят

7 Януари, 2026 19:33 1 191 48

Милиардерът обаче добави, че това не е важно, защото важното е, че благодарение на неговите усилия e бил спасен животът на милиони хора

Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир: Беше глупаво решението на Норвегия да не ми я присъдят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е прекратил осем конфликта, а Норвегия е постъпила глупаво, като не му е присъдила Нобелова награда за мир, предадоха световните агенции, като се позоваха на негова публикация в „Трут Соушъл“, пише БТА.

„Спомнете си всички тези големи почитатели на НАТО, те бяха на ниво 2% от БВП и повечето от тях не си плащаха сметките, ДОКАТО НЕ СЕ ПОЯВИХ АЗ. САЩ, глупаво плащаха за тях! С цялото си уважение аз ги убедих да вдигнат нивото до 5% от БВП и ТЕ ПЛАЩАТ, незабавно. Всички казваха, че това не може да бъде направено, но се оказа, че може, защото, преди всичко, всички те са мои приятели“, написа Тръмп.

„Без моята намеса Русия сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА. Не забравяйте също, че аз сам ПРЕКРАТИХ ОСЕМ КОНФЛИКТА, а Норвегия, която е член на НАТО, постъпи глупаво, като реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир“, заяви американският президент.

Той обаче добави, че това не е важно, защото важното е, че благодарение на неговите усилия e бил спасен животът на милиони хора.

„РУСИЯ И КИТАЙ ИЗОБЩО НЕ СЕ БОЯТ ОТ НАТО БЕЗ САЩ И АЗ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ НАТО БИ ПОДКРЕПИЛ САЩ, АКО НИЕ НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕХМЕ ОТ ТЯХ. ВСИЧКИ СА КЪСМЕТЛИИ, ЧЕ ВЪЗСТАНОВИХ ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ МИ МАНДАТ И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ГО ПРАВЯ“, написа още Тръмп в публикацията си.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, добави той. По думите на Тръмп единствената страна, от която Китай и Русия се боят, са възстановените от него САЩ.


САЩ
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Оценка 1.4 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    34 2 Отговор
    А имали изобщо умни клоуни ,????

    19:34 07.01.2026

  • 2 Дясно ухо

    23 1 Отговор
    Ляво ухо.... После между Ухите....

    19:36 07.01.2026

  • 3 факт

    8 21 Отговор
    Без Сащ Европа е умряла. Европа няма Никакъв пеоизводствен акпацитет не разчитат ло на демократите да свалят Тръмп финито.
    Проблема на демократите е че и те дпри не могат да спасят от фалит Америка

    Коментиран от #7, #20

    19:36 07.01.2026

  • 4 Тоалетната хартия

    26 2 Отговор
    Норвегия да бъде нападната и да стане поредния фащисан щат....Имат и нафт!!!

    Коментиран от #37

    19:39 07.01.2026

  • 5 китайски балон

    26 0 Отговор
    Съчмата Дончо, съчмата, яко те пере съчмата😂 Трябва ли да ти се каже за каква награда си 💩🏆 или сам, ще се сетиш😉

    Коментиран от #18

    19:39 07.01.2026

  • 6 Дофтора

    28 1 Отговор
    Бай Тръмпи, ако арестуваш и изведеш по бели гащи от спалнята му твоя приятел Биби Сатаняху, смятай, че всички награди за Мир оттук насетне, ще са само твои. И за литература и физика ще ти дадат ако поискаш, като бонус!

    19:39 07.01.2026

  • 7 Без Русия

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Е Истината....

    Коментиран от #21

    19:39 07.01.2026

  • 8 Бако

    8 2 Отговор
    Чичо Дони след като такова Гренландия на връщане ще мине да си я вземе сам.

    19:39 07.01.2026

  • 9 Аз съм веган

    27 0 Отговор
    Напълно изтрещял.

    19:40 07.01.2026

  • 10 Манол

    24 0 Отговор
    Супер Понпозен клоун !!!

    Коментиран от #31

    19:40 07.01.2026

  • 11 Ако изкараш по кюлоти

    17 0 Отговор
    Урсулът.... ЩЕ ти дадем Нобел (ЕК)

    19:40 07.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    17 3 Отговор
    Дони, Норвегия също има много нефт, като Венецуела !!!
    А после и ние 🎅🎅🎅

    19:40 07.01.2026

  • 13 Норвежците прекалиха, сега да си

    8 4 Отговор
    пазят краля. Бай Дончо е по-опасен и от старите викинги! Норвежците са едно бледо копие на предците си! А и тази награда е голям майтап - Нобел изобретил динамита и косвено избил стотици хиляди!

    19:45 07.01.2026

  • 14 Тва е

    17 1 Отговор
    пълно ХА-ХУ!

    19:46 07.01.2026

  • 15 ТОЯ ВЕРНО .....

    15 0 Отговор
    .....ПРЕВЪРТЕ..........

    19:46 07.01.2026

  • 16 хмм

    13 0 Отговор
    Дедо Дончо е превъртял

    19:47 07.01.2026

  • 17 глупаво решението на Норвегия

    14 2 Отговор
    така е бай дончо и без туй те мрязят много и казват че не се спираш пред нищо
    така и така си и започнал ПП с греландия и венецуела и иран
    колко му е да добавиш в портфолиото си
    и норвегия богата държава с природни богатства и нямат никакви дългове
    за разлика от ошмуления ес

    19:47 07.01.2026

  • 18 Много е важно да има една по-голяма

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "китайски балон":

    съчма от Путин. Нали последния ни плаши през ден-два с неговите бомби. Сега видя, че има и по-луди от него и ще си трае в бункера. Няма го Песков да изписка, няма я Захарова - пияна от две дена. Даже Миша Медведев не му дават да изръси някоя друга ядрена заплаха!

    Коментиран от #26

    19:48 07.01.2026

  • 19 Ройтерс

    10 1 Отговор
    Дедо Дончо,
    И България няма нобелов лауреат,
    Ама това не и пречи да бъде велика! :)

    19:48 07.01.2026

  • 20 Без Европа

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    САЩ е кръгла нула!

    Коментиран от #23

    19:48 07.01.2026

  • 21 факт

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Без Русия":

    За руската територия пак ще се сбият Сащ Германия Китай и тн.

    19:49 07.01.2026

  • 22 ХА ХА ХА

    8 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТОЯ МНОГО МИ НАПОДОБЯВА НА ОНЗИ ДЕТО СЕ ДРУСА ВЪВ ЕДИН БУНКЕР И ДАВА СРЕДНОЩНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ПОБЕДИТЕ БА УКРОФАШИСТИТЕ ! НЕКА ДА НАПАДНЕ ОЩЕ ЕДНА ДЪРЖАВА И ЩЕ МУ ДАДАТ НАГРАДАТА КОЯТО ИСКА ЗА ВОЙНОЛЮБЕЦ НОМЕР ...1 !!!!

    19:50 07.01.2026

  • 23 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Без Европа":

    чЕ каквомпечели Сащ от Европа. Дъществуването на Сащ изобщо не зависи от Ееропа. Напротив нищо в Сащ не идва от Европа докато цялата еврооейска отбрана зависи от Сащ

    19:50 07.01.2026

  • 24 На вампири

    6 0 Отговор
    Не се полага никаква награда, освен ешафод!

    19:50 07.01.2026

  • 25 Тоз

    9 0 Отговор
    удари и Боко и Лиши в земята, пълен ПРОСТАК!!!

    19:52 07.01.2026

  • 26 китайски балон

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Много е важно да има една по-голяма":

    Кигато руснаците се утишат тогава става най-опасно! Стискай палци съчмата на Путин да не мръдне, че сещаш се😉

    19:52 07.01.2026

  • 27 Айде бе,

    0 1 Отговор
    Най глупавото е, че не я присъдиха на мен!

    19:54 07.01.2026

  • 28 Нобеловата награда за мир

    3 0 Отговор
    Тири рим, тири рам на Евровизия ще получи подлият гейютерорист

    19:54 07.01.2026

  • 29 Иван 1

    2 0 Отговор
    Нулева ракия нямам думи.

    19:55 07.01.2026

  • 30 То бива бива ама кравата много се излга

    4 0 Отговор
    Айде да не се олива толкова много и да не е тъй нахален и да се прави на велик....тръмпясалия пират тотално е изтрещял ....ИМПИЙЧМЪТ ....и при бай ставри !!!! Деменцията да идва на власт и да се ръкува със който си иска ...след като нямат по добър .......

    19:55 07.01.2026

  • 31 Дааа

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Манол":

    Явно напоследък клоуните са на мода, обаче нещо почнаха да се взимат много насериозно и ще се наложи яко дърпане на ушите........те другарите Путин и Си вече са направили плана как да се действа и ще разкажат играта на западналите побърканяци.

    19:55 07.01.2026

  • 32 Историк

    4 0 Отговор
    Луд умора няма!

    19:56 07.01.2026

  • 34 Буци Банкята

    4 0 Отговор
    Бай Дони лъже повече и от мен бе!

    19:57 07.01.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Сега и Норвегия ли ще вземем?
    Хем имат и петрол, хем ще си връчиш и наградата! Деразй Тръмпи! С тебе сме!

    19:57 07.01.2026

  • 36 решението

    1 0 Отговор
    не беше глупаво,както твърди Донръп,а принципно.Нобел не се присъжда на глупави хора.

    19:58 07.01.2026

  • 37 Аха , сигурно

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоалетната хартия":

    Тъй ще стане . Ама някога . Към 3278 ма

    19:59 07.01.2026

  • 38 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Тръмп във германия , англия ,франция има много петрол и газ я вземи ги присъедини към ФАШ !!!!

    20:00 07.01.2026

  • 39 пълно ку - ку

    1 0 Отговор
    е тоя . Ама тотално .

    20:01 07.01.2026

  • 40 Ало д-р Гълъбова

    1 0 Отговор
    поемете този пациент, нарцисен синдром в крайна фаза, на 4-ти километър имате ли свободна стая

    20:02 07.01.2026

  • 41 Дас Хаген

    2 1 Отговор
    1939 година номиниран за Нобелова награда е Хитлер след намеса на шведски журналист номинацията е оттеглена! Сега номиниран Тръмп и пак след намеса на Скандинавска държава не е присъдена! Повтаря ли рижака историята на мустака???

    20:02 07.01.2026

  • 42 Бай Дончо

    0 0 Отговор
    Скоро ще ходи на преглед заедно със съветниците си и целия си екип ! ИПИЙЧМЪНТ !

    20:03 07.01.2026

  • 43 Явно "меките китки" като Тафров

    0 0 Отговор
    не харесват мъжките прояви на Тръмп, защото последния не толерира показването по паради на сексуалните различия!

    20:06 07.01.2026

  • 44 Висящият от колесник

    1 1 Отговор
    уникален глупавтъпунгериидиот е оранжевото гнездо
    сега всички като намразят сащ(ет) после нема никога да се оправят 200 годишните крави

    Коментиран от #48

    20:10 07.01.2026

  • 45 604

    0 1 Отговор
    тоя мое земе нобел за 3-та световна на там дърпа работата, деменцията май по стока че излезне!!!

    20:19 07.01.2026

  • 46 Чичо Дони

    2 0 Отговор
    Е Голям!

    20:20 07.01.2026

  • 47 Тръмп

    0 0 Отговор
    да отвлече норвежкия крал !

    20:26 07.01.2026

