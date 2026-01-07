Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир: Беше глупаво решението на Норвегия да не ми я присъдят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е прекратил осем конфликта, а Норвегия е постъпила глупаво, като не му е присъдила Нобелова награда за мир, предадоха световните агенции, като се позоваха на негова публикация в „Трут Соушъл“, пише БТА.
„Спомнете си всички тези големи почитатели на НАТО, те бяха на ниво 2% от БВП и повечето от тях не си плащаха сметките, ДОКАТО НЕ СЕ ПОЯВИХ АЗ. САЩ, глупаво плащаха за тях! С цялото си уважение аз ги убедих да вдигнат нивото до 5% от БВП и ТЕ ПЛАЩАТ, незабавно. Всички казваха, че това не може да бъде направено, но се оказа, че може, защото, преди всичко, всички те са мои приятели“, написа Тръмп.
„Без моята намеса Русия сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА. Не забравяйте също, че аз сам ПРЕКРАТИХ ОСЕМ КОНФЛИКТА, а Норвегия, която е член на НАТО, постъпи глупаво, като реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир“, заяви американският президент.
Той обаче добави, че това не е важно, защото важното е, че благодарение на неговите усилия e бил спасен животът на милиони хора.
„РУСИЯ И КИТАЙ ИЗОБЩО НЕ СЕ БОЯТ ОТ НАТО БЕЗ САЩ И АЗ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ НАТО БИ ПОДКРЕПИЛ САЩ, АКО НИЕ НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕХМЕ ОТ ТЯХ. ВСИЧКИ СА КЪСМЕТЛИИ, ЧЕ ВЪЗСТАНОВИХ ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ МИ МАНДАТ И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ГО ПРАВЯ“, написа още Тръмп в публикацията си.
„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, добави той. По думите на Тръмп единствената страна, от която Китай и Русия се боят, са възстановените от него САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
19:34 07.01.2026
2 Дясно ухо
19:36 07.01.2026
3 факт
Проблема на демократите е че и те дпри не могат да спасят от фалит Америка
Коментиран от #7, #20
19:36 07.01.2026
4 Тоалетната хартия
Коментиран от #37
19:39 07.01.2026
5 китайски балон
Коментиран от #18
19:39 07.01.2026
6 Дофтора
19:39 07.01.2026
7 Без Русия
До коментар #3 от "факт":Е Истината....
Коментиран от #21
19:39 07.01.2026
8 Бако
19:39 07.01.2026
9 Аз съм веган
19:40 07.01.2026
10 Манол
Коментиран от #31
19:40 07.01.2026
11 Ако изкараш по кюлоти
19:40 07.01.2026
12 Владимир Путин, президент
А после и ние 🎅🎅🎅
19:40 07.01.2026
13 Норвежците прекалиха, сега да си
19:45 07.01.2026
14 Тва е
19:46 07.01.2026
15 ТОЯ ВЕРНО .....
19:46 07.01.2026
16 хмм
19:47 07.01.2026
17 глупаво решението на Норвегия
така и така си и започнал ПП с греландия и венецуела и иран
колко му е да добавиш в портфолиото си
и норвегия богата държава с природни богатства и нямат никакви дългове
за разлика от ошмуления ес
19:47 07.01.2026
18 Много е важно да има една по-голяма
До коментар #5 от "китайски балон":съчма от Путин. Нали последния ни плаши през ден-два с неговите бомби. Сега видя, че има и по-луди от него и ще си трае в бункера. Няма го Песков да изписка, няма я Захарова - пияна от две дена. Даже Миша Медведев не му дават да изръси някоя друга ядрена заплаха!
Коментиран от #26
19:48 07.01.2026
19 Ройтерс
И България няма нобелов лауреат,
Ама това не и пречи да бъде велика! :)
19:48 07.01.2026
20 Без Европа
До коментар #3 от "факт":САЩ е кръгла нула!
Коментиран от #23
19:48 07.01.2026
21 факт
До коментар #7 от "Без Русия":За руската територия пак ще се сбият Сащ Германия Китай и тн.
19:49 07.01.2026
22 ХА ХА ХА
19:50 07.01.2026
23 факт
До коментар #20 от "Без Европа":чЕ каквомпечели Сащ от Европа. Дъществуването на Сащ изобщо не зависи от Ееропа. Напротив нищо в Сащ не идва от Европа докато цялата еврооейска отбрана зависи от Сащ
19:50 07.01.2026
24 На вампири
19:50 07.01.2026
25 Тоз
19:52 07.01.2026
26 китайски балон
До коментар #18 от "Много е важно да има една по-голяма":Кигато руснаците се утишат тогава става най-опасно! Стискай палци съчмата на Путин да не мръдне, че сещаш се😉
19:52 07.01.2026
27 Айде бе,
19:54 07.01.2026
28 Нобеловата награда за мир
19:54 07.01.2026
29 Иван 1
19:55 07.01.2026
30 То бива бива ама кравата много се излга
19:55 07.01.2026
31 Дааа
До коментар #10 от "Манол":Явно напоследък клоуните са на мода, обаче нещо почнаха да се взимат много насериозно и ще се наложи яко дърпане на ушите........те другарите Путин и Си вече са направили плана как да се действа и ще разкажат играта на западналите побърканяци.
19:55 07.01.2026
32 Историк
19:56 07.01.2026
34 Буци Банкята
19:57 07.01.2026
35 ДрайвингПлежър
Хем имат и петрол, хем ще си връчиш и наградата! Деразй Тръмпи! С тебе сме!
19:57 07.01.2026
36 решението
19:58 07.01.2026
37 Аха , сигурно
До коментар #4 от "Тоалетната хартия":Тъй ще стане . Ама някога . Към 3278 ма
19:59 07.01.2026
38 Хи хи хи
20:00 07.01.2026
39 пълно ку - ку
20:01 07.01.2026
40 Ало д-р Гълъбова
20:02 07.01.2026
41 Дас Хаген
20:02 07.01.2026
42 Бай Дончо
20:03 07.01.2026
43 Явно "меките китки" като Тафров
20:06 07.01.2026
44 Висящият от колесник
сега всички като намразят сащ(ет) после нема никога да се оправят 200 годишните крави
Коментиран от #48
20:10 07.01.2026
45 604
20:19 07.01.2026
46 Чичо Дони
20:20 07.01.2026
47 Тръмп
20:26 07.01.2026
