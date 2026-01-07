Новини
Първият дипломат на Вашингтон: Планът на САЩ за Венецуела е стабилизация, възстановяване и преход

7 Януари, 2026 20:15 416 20

Марко Рубио ще се срещне с представители на датските власти идната седмица - в момент, когато американският президент Доналд Тръмп казва, че иска да поеме контрола над Гренландия

Първият дипломат на Вашингтон: Планът на САЩ за Венецуела е стабилизация, възстановяване и преход - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ имат тристепенен план за Венецуела, който ще започне със стабилизиране на страната след като американските сили задържаха президента Николас Мадуро в събота, последван от надзор над възстановяването на страната и накрая преход, каза днес държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира американските сенатори за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за латиноамериканската страна.

"Втората фаза ще бъде фаза, която наричаме възстановяване, и тя ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", каза Рубио.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че ще се срещне с представители на датските власти идната седмица - в момент, когато американският президент Доналд Тръмп казва, че иска да поеме контрола над Гренландия - автономна територия на кралството в Арктика, предаде Ройтерс.

„Ако президентът идентифицира заплаха за националната сигурност на САЩ, то всеки президент има възможността да се справи с нея с военни средства. Като дипломат, какъвто съм в момента и по каквото работим, ние винаги предпочитаме да постигаме споразумение по различни начини – това включва случилото се във Венецуела“, заяви Рубио пред репортери в отговор на въпрос дали САЩ биха били готови потенциално да изложат съюза НАТО на риск, като пристъпят към военна операция.


  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Ами те пак същите си управляват като само си плащат.

    Коментиран от #4

    20:16 07.01.2026

  • 2 Путин

    6 2 Отговор
    има същия план за покрайна.

    Коментиран от #5, #10

    20:16 07.01.2026

  • 3 То и в САЩ

    8 0 Отговор
    Има пе.... си..., не само в ес

    20:16 07.01.2026

  • 4 Заместниците на Мадуро

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    управляват. Хахаха.

    20:17 07.01.2026

  • 5 ФАКТ

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Не е питал САЩ затова се крие като мишка международния съд

    Коментиран от #6

    20:18 07.01.2026

  • 6 В международния съд

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    всички да пеееази.

    20:19 07.01.2026

  • 7 Пич

    8 1 Отговор
    Нека първо да погледаме типично американско ШОУ в съдебната зала. Републиканците ще натискат съдията да осъди Мадуро. А демократите ще натискат съдията да постави , че това е отвличане и са нарушени всички закони - американски и международни. Нека изчакаме развитието !!!

    Коментиран от #11

    20:19 07.01.2026

  • 8 Висящият от колесник

    6 1 Отговор
    нещо много си повервахме май
    както се разбра взимате Гренландия
    изчезвате от базите в европа
    мислите че няма кой да ви излекува ли а кредитни шушумиги
    а кредити кой ще ви дава сега или ще отвлечете Кристин Лагарт

    20:20 07.01.2026

  • 9 Хм...

    9 1 Отговор
    Планът на САЩ за Венецуела е агресия, завладяване, подчинение, заграбване на природни богатства, контрол над трафика с наркотици. Ако някой не го вижда, негова си работа...

    20:21 07.01.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    На ви нов световен ред.Венецуела,Куба, Сирия и Иран за САЩ.За Раша 2 области и половина( и то временно )дето нямат да стават за живеене 100 години.

    Коментиран от #14

    20:21 07.01.2026

  • 11 Усраула Лайненс

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    той че умре съдията бре
    все пак е на 92 години

    Коментиран от #19

    20:21 07.01.2026

  • 12 Бялджип

    6 0 Отговор
    Американски гангстер!

    20:21 07.01.2026

  • 13 Българин..

    6 0 Отговор
    Пълни зомбита! На черното викат бяло! Избиват хора от цял свят и искат нобелова награда 😁....

    20:22 07.01.2026

  • 14 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    И България към Русия. Хахаха.

    Коментиран от #15, #16

    20:22 07.01.2026

  • 15 Делю Хайдутин

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    4 години вися като соппол на Дунав и меся погачи.Кьорав ватн1к не видях.Ще си омеся и главата.

    Коментиран от #17

    20:24 07.01.2026

  • 16 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Ъъъъъъъъ

    20:25 07.01.2026

  • 17 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Делю Хайдутин":

    той под леглото ти бре, шекел.

    20:26 07.01.2026

  • 18 Путин гол от кръста надолу без кон.

    1 3 Отговор
    Ще ме джусат май...

    20:26 07.01.2026

  • 19 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Усраула Лайненс":

    Ако щеш вярвай , но мисля че точно затова са го избрали. Ще проточват делото докато дядката умре , и после ще го започват отново. Защото нямат сигурност че ще спечелят.

    20:27 07.01.2026

  • 20 НИЕ

    0 0 Отговор
    Води ни Путине! През планини и океани!

    20:28 07.01.2026