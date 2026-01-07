Първият дипломат на Вашингтон: Планът на САЩ за Венецуела е стабилизация, възстановяване и преход

САЩ имат тристепенен план за Венецуела, който ще започне със стабилизиране на страната след като американските сили задържаха президента Николас Мадуро в събота, последван от надзор над възстановяването на страната и накрая преход, каза днес държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира американските сенатори за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за латиноамериканската страна.
"Втората фаза ще бъде фаза, която наричаме възстановяване, и тя ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", каза Рубио.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че ще се срещне с представители на датските власти идната седмица - в момент, когато американският президент Доналд Тръмп казва, че иска да поеме контрола над Гренландия - автономна територия на кралството в Арктика, предаде Ройтерс.
„Ако президентът идентифицира заплаха за националната сигурност на САЩ, то всеки президент има възможността да се справи с нея с военни средства. Като дипломат, какъвто съм в момента и по каквото работим, ние винаги предпочитаме да постигаме споразумение по различни начини – това включва случилото се във Венецуела“, заяви Рубио пред репортери в отговор на въпрос дали САЩ биха били готови потенциално да изложат съюза НАТО на риск, като пристъпят към военна операция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
