Белият дом: Танкерът "Маринера" е плавал под фалшив флаг и не принадлежи на никоя държава

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит днес заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Корабът е бил обект на съдебен запор, което означава, че екипажът подлежи на съдебно преследване за всяко приложимо нарушение на федералния закон и ще бъде доведен в САЩ за такова преследване, ако е необходимо", заяви Ливит.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ имат „максимално влияние“ над преходните власти във Венецуела след задържането на президента Николас Мадуро и ще диктуват всяко решение, което те взимат, предаде Ройтерс.

„Продължаваме да сме в тясна координация с преходните власти и техните решения ще продължат да бъдат диктувани от САЩ“, каза тя на пресконференция.

Левит също така отхвърли съобщения в медии, че Ванс не желае да се ангажира с политиката за Венецуела, защото в миналото е заявявал, че се противопоставя на намеси в чужбина.

Потенциалната покупка на Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност, заяви oще говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция.