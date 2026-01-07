Белият дом: Танкерът "Маринера" е плавал под фалшив флаг и не принадлежи на никоя държава

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит днес заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Корабът е бил обект на съдебен запор, което означава, че екипажът подлежи на съдебно преследване за всяко приложимо нарушение на федералния закон и ще бъде доведен в САЩ за такова преследване, ако е необходимо", заяви Ливит.
Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ имат „максимално влияние“ над преходните власти във Венецуела след задържането на президента Николас Мадуро и ще диктуват всяко решение, което те взимат, предаде Ройтерс.
„Продължаваме да сме в тясна координация с преходните власти и техните решения ще продължат да бъдат диктувани от САЩ“, каза тя на пресконференция.
Левит също така отхвърли съобщения в медии, че Ванс не желае да се ангажира с политиката за Венецуела, защото в миналото е заявявал, че се противопоставя на намеси в чужбина.
Потенциалната покупка на Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност, заяви oще говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.
„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция.
1 хаха
Пускайте Тръмпстийн файловете бе! Педофили!
21:47 07.01.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #15
21:48 07.01.2026
3 Путя гледа
Коментиран от #22
21:49 07.01.2026
4 Сатана Z
21:49 07.01.2026
5 мдаа
21:49 07.01.2026
6 Танкера ще го докарат
Коментиран от #19
21:50 07.01.2026
7 Да,бе
21:50 07.01.2026
8 Ма н аф
Коментиран от #11
21:50 07.01.2026
9 604
Коментиран от #20
21:51 07.01.2026
10 Хахахаха
21:51 07.01.2026
11 604
До коментар #8 от "Ма н аф":за един танкер ще стане 3-та световна, по спокойно!!!
21:52 07.01.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #34
21:52 07.01.2026
13 Факт
21:53 07.01.2026
14 ВВП
Коментиран от #27
21:53 07.01.2026
15 Тая пунтира
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":kaka Ганя Путенофелациовна
21:53 07.01.2026
16 Алооооо малоумните !
21:53 07.01.2026
17 Левит
Коментиран от #33
21:54 07.01.2026
18 Алф
21:54 07.01.2026
19 Шпек
До коментар #6 от "Танкера ще го докарат":Което ме подсеща,че държавата даде 2 милион следва за ремонт на този танкер,а иска само 240 000 евро от собственика .Къде са останалите пари,никой не казва.
21:54 07.01.2026
20 ФАКТ
До коментар #9 от "604":Няма такова унижение за бункерното посмешище. Прати подводници да плаши и накрая напълни памперса и си прибра корабите и подводницата а кораба му тръгна към сащ 🙈🙈🙈
21:54 07.01.2026
21 Симо
21:54 07.01.2026
22 Добре де
До коментар #3 от "Путя гледа":Ама ти къде го видя, да не си му правил стриптийз?
21:55 07.01.2026
23 Джиджи
21:55 07.01.2026
24 ЗОРО
21:55 07.01.2026
25 Айде лудостта и наглостта край няма
21:55 07.01.2026
26 А ве,...,,танкера,та танкера..."...!
21:57 07.01.2026
27 Средната продължителност на живота
До коментар #14 от "ВВП":на една империя е окоо 250 годин.
Америка е на 245 години.
Коментиран от #36
21:57 07.01.2026
28 Русуфил хардлайнaр
21:58 07.01.2026
29 Данко Харсъзина
На края целият свят ще вземе да наложи ембарго над САЩ.
21:59 07.01.2026
30 ДрайвингПлежър
Дори да е така в международни води нямате право да го барнете! Юрисдикцията на американската администрация е в американски териториални води! ЧИСТО И ПРОСТО ПИРАТСТВО!
21:59 07.01.2026
31 Симо
22:00 07.01.2026
32 Гориил
22:01 07.01.2026
33 чфутка Карълайн Левит
До коментар #17 от "Левит":е уникално тъпо и нагло парче. Но интересното е, че и американските мисирки са не по различни от нашите и я търпят и и отразяват простотиите. С изключение на десетина петнайсет истински журналисти които и теглиха една майна и въобще не я отразяват. "НЕ СЪМ ВИ ПОЗВОЛЯВАЛА ДА МИ ЗАДАВАТЕ ТОЗИ ВЪПРОС" ... Просто абсурдно тъпа кифла ей.... и тва в ефир си представете
22:02 07.01.2026
34 Копейкин Костя
До коментар #12 от "Сатана Z":Нали според Хаяско I-ви украинците са руснаци?
Както има руснаци воюващи на страната на украинците, така има и украинци воюващи на страната на крепостните, понимаеш?
22:02 07.01.2026
35 С дипломация могат да решат
"„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция"
А сега сериозно: Тръмп само плаши гаргите, просто за да получи добра сделка САЩ да ползва Гренладия както си иска, почти без да плаща!
22:02 07.01.2026
36 Гххлхгф
До коментар #27 от "Средната продължителност на живота":Средната продължителност на живота на руските мъже е 72 года!
22:02 07.01.2026