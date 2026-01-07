Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом: Танкерът "Маринера" е плавал под фалшив флаг и не принадлежи на никоя държава

Белият дом: Танкерът "Маринера" е плавал под фалшив флаг и не принадлежи на никоя държава

7 Януари, 2026 21:45 963 36

  • сащ-
  • русия-
  • танкер-
  • доналд тръмп-
  • маринера

Потенциалната покупка на Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност, заяви oще говорителката на Белия дом Карълайн Левит

Белият дом: Танкерът "Маринера" е плавал под фалшив флаг и не принадлежи на никоя държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит днес заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Корабът е бил обект на съдебен запор, което означава, че екипажът подлежи на съдебно преследване за всяко приложимо нарушение на федералния закон и ще бъде доведен в САЩ за такова преследване, ако е необходимо", заяви Ливит.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ имат „максимално влияние“ над преходните власти във Венецуела след задържането на президента Николас Мадуро и ще диктуват всяко решение, което те взимат, предаде Ройтерс.

„Продължаваме да сме в тясна координация с преходните власти и техните решения ще продължат да бъдат диктувани от САЩ“, каза тя на пресконференция.

Левит също така отхвърли съобщения в медии, че Ванс не желае да се ангажира с политиката за Венецуела, защото в миналото е заявявал, че се противопоставя на намеси в чужбина.

Потенциалната покупка на Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност, заяви oще говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    11 1 Отговор
    Уууууу!

    Пускайте Тръмпстийн файловете бе! Педофили!

    21:47 07.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    6 6 Отговор
    Тая пунтира Мара Захарова от Кремъл!

    Коментиран от #15

    21:48 07.01.2026

  • 3 Путя гледа

    7 9 Отговор
    като теле в железница!

    Коментиран от #22

    21:49 07.01.2026

  • 4 Сатана Z

    11 5 Отговор
    Оказва се,че половината от екипажа н танкера са Украинци вероятно избягали от фронта или от доброволната мобилизация в 404

    21:49 07.01.2026

  • 5 мдаа

    9 3 Отговор
    САЩ се имат за господарите на света.

    21:49 07.01.2026

  • 6 Танкера ще го докарат

    7 1 Отговор
    в Ахтопол!

    Коментиран от #19

    21:50 07.01.2026

  • 7 Да,бе

    6 6 Отговор
    От руският по-истински флаг няма,но демократичните пирати се правят на мъже под черният флаг на веселият доналд...

    21:50 07.01.2026

  • 8 Ма н аф

    5 4 Отговор
    Ако съм на мястото на руснаците, ще им дан 6 часа да напуснат танкера, ако ли не, пускам торпедото без да ми мигне окото.

    Коментиран от #11

    21:50 07.01.2026

  • 9 604

    5 1 Отговор
    щом упрехъ до пиратство......

    Коментиран от #20

    21:51 07.01.2026

  • 10 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Лицемерните подмолни крави се опитват да се измъкнат от поредния международен скандал, който само сътвориха.

    21:51 07.01.2026

  • 11 604

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ма н аф":

    за един танкер ще стане 3-та световна, по спокойно!!!

    21:52 07.01.2026

  • 12 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Оказва се,че половината от екипажа н танкера са Украинци вероятно избягали от фронта или от доброволната мобилизация в 404

    Коментиран от #34

    21:52 07.01.2026

  • 13 Факт

    2 4 Отговор
    Ванс има потенциал за следващ президент! Затова го пазят.

    21:53 07.01.2026

  • 14 ВВП

    3 4 Отговор
    След 19 ти ,век Англия умря..Тия ще умрат много гадно..Тромп е последния президент на САЩ..

    Коментиран от #27

    21:53 07.01.2026

  • 15 Тая пунтира

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    kaka Ганя Путенофелациовна

    21:53 07.01.2026

  • 16 Алооооо малоумните !

    5 2 Отговор
    под руски флаг.... плавал под фалшив флаг.... То верно че тая чфутка Карълайн Левит мисли само с дупарата си ама съвсем на късо даде тва моме

    21:53 07.01.2026

  • 17 Левит

    3 2 Отговор
    много характерна фамилия няма да пиша за кои че ще ме изтрият

    Коментиран от #33

    21:54 07.01.2026

  • 18 Алф

    3 2 Отговор
    От Мелмак е, ама както вие кажете, че .....

    21:54 07.01.2026

  • 19 Шпек

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Танкера ще го докарат":

    Което ме подсеща,че държавата даде 2 милион следва за ремонт на този танкер,а иска само 240 000 евро от собственика .Къде са останалите пари,никой не казва.

    21:54 07.01.2026

  • 20 ФАКТ

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Няма такова унижение за бункерното посмешище. Прати подводници да плаши и накрая напълни памперса и си прибра корабите и подводницата а кораба му тръгна към сащ 🙈🙈🙈

    21:54 07.01.2026

  • 21 Симо

    2 2 Отговор
    Тези заслужават само тоягата!

    21:54 07.01.2026

  • 22 Добре де

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путя гледа":

    Ама ти къде го видя, да не си му правил стриптийз?

    21:55 07.01.2026

  • 23 Джиджи

    5 2 Отговор
    Който търси, намира. Скоро китайци и рашки ще отговорят подобаващо. И ще настане вой до небесата. Не го ли направят да свалят гащите и да разтворят бизки, като европе......лите.

    21:55 07.01.2026

  • 24 ЗОРО

    2 3 Отговор
    Дали Каролайн може да го нааа лааа пааа до сливиците с тази малка устичка?

    21:55 07.01.2026

  • 25 Айде лудостта и наглостта край няма

    6 0 Отговор
    Утре отивам да обера банката и ше кажа че банката не принадлежи на никой и парите са мои щото преди 800 години на дърветата дето са отсечени да се направи хартията за парите расли на мой пра родител парцела му

    21:55 07.01.2026

  • 26 А ве,...,,танкера,та танкера..."...!

    2 2 Отговор
    Мен пък,повече ме заинтригува тази говорителка,със сладичката мъничка устичка и чипо носле...😉!

    21:57 07.01.2026

  • 27 Средната продължителност на живота

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВВП":

    на една империя е окоо 250 годин.
    Америка е на 245 години.

    Коментиран от #36

    21:57 07.01.2026

  • 28 Русуфил хардлайнaр

    0 0 Отговор
    Руските кораби и подводница са се озовали там случайно! Само са минавали от там!

    21:58 07.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Греннладия е 2 300 000 кв. км. Как може да се купи тази огромна територия? Та тя на практика няма цена. А и никой не иска да я продава.
    На края целият свят ще вземе да наложи ембарго над САЩ.

    21:59 07.01.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Поредни глупости от администрацията на Тръмп
    Дори да е така в международни води нямате право да го барнете! Юрисдикцията на американската администрация е в американски териториални води! ЧИСТО И ПРОСТО ПИРАТСТВО!

    21:59 07.01.2026

  • 31 Симо

    0 0 Отговор
    Симпатягата Левит е на 28г. и е омъжена за 60г бизнесмен???? 32г разлика??? Любов от пръв поглед!

    22:00 07.01.2026

  • 32 Гориил

    1 0 Отговор
    Не бързайте да казвате, че черното е бяло, а мокрото е сухо, г-жо Левит. Вашите коментари няма да са необходими занапред. Москва и Вашингтон ще се споразумеят за условията на сделката без вас и ще потвърдят ангажимента си към духа на Анкъридж.

    22:01 07.01.2026

  • 33 чфутка Карълайн Левит

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Левит":

    е уникално тъпо и нагло парче. Но интересното е, че и американските мисирки са не по различни от нашите и я търпят и и отразяват простотиите. С изключение на десетина петнайсет истински журналисти които и теглиха една майна и въобще не я отразяват. "НЕ СЪМ ВИ ПОЗВОЛЯВАЛА ДА МИ ЗАДАВАТЕ ТОЗИ ВЪПРОС" ... Просто абсурдно тъпа кифла ей.... и тва в ефир си представете

    22:02 07.01.2026

  • 34 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Нали според Хаяско I-ви украинците са руснаци?
    Както има руснаци воюващи на страната на украинците, така има и украинци воюващи на страната на крепостните, понимаеш?

    22:02 07.01.2026

  • 35 С дипломация могат да решат

    0 0 Отговор
    много неща, но с дипломация и въоръжено насилие, много повече!

    "„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп... първият вариант на президента винаги е бил дипломацията“, каза тя на редовна пресконференция"

    А сега сериозно: Тръмп само плаши гаргите, просто за да получи добра сделка САЩ да ползва Гренладия както си иска, почти без да плаща!

    22:02 07.01.2026

  • 36 Гххлхгф

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Средната продължителност на живота":

    Средната продължителност на живота на руските мъже е 72 года!

    22:02 07.01.2026