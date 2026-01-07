Новини
БСП-ОЛ за събитията във Венецуела: Противоречията между държавите се уреждат с дипломация, диалог и преговори

7 Януари, 2026 21:05 562 18

Очакваме активна роля на ООН при преодоляването на последиците от отстраняването на Николас Мадуро, за да бъде избегнато превръщането на Венецуела в сцена на геополитически сблъсък и на вътрешна нестабилност, се казва още в позицията на формацията

БСП-ОЛ за събитията във Венецуела: Противоречията между държавите се уреждат с дипломация, диалог и преговори - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП и коалицията "БСП - Обединена левица" изразяват дълбока загриженост и категорично възразяват срещу проведената военна операция на Съединените американски щати на територията на суверенната Боливарска република Венецуела, довела до задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, както и до жертви сред гражданите. Подобни действия са неприемлив и опасен прецедент, който подкопава международния правов ред и нарушава принципите на Устава на ООН."

Това се казва в позиция, изпратена до медиите. Ето и още от документа:

"Независимо от вътрешнополитическите проблеми във Венецуела и от критиките към режима на Мадуро, използването на военна сила с очевидна цел смяна на властта представлява сериозно нарушение на международното право и създава риск от разширяване на конфликта и дестабилизация на региона.

БСП-ОЛ подчертава, че дипломацията, диалогът и преговорите са единствените ефективни средства за уреждане на противоречията между държавите и за търсене на устойчиви решения в криза с такава сложност. Принципното решение трябва да бъде демократичен и приобщаващ политически процес, воден от самите венецуелски граждани, а не наложен отвън чрез сила.

Очакваме активна роля на ООН при преодоляването на последиците от отстраняването на Николас Мадуро, за да бъде избегнато превръщането на Венецуела в сцена на геополитически сблъсък и на вътрешна нестабилност.

БСП-ОЛ смята за недопустимо да се проявява двоен стандарт, когато става дума за нарушения на международното право и за военна интервенция в суверенна държава. БСП, като част от ПЕС, подкрепя ясните позиции на левите европейски лидери, които настояват Латинска Америка и Карибите да останат зона на мир, основана на взаимно уважение и суверенитет.

БСП-ОЛ потвърждава готовността си да подкрепя усилията за прекратяване на конфронтацията и за възстановяване на дипломатическия процес, включително чрез активни политически действия на европейските институции и в рамките на Партията на европейските социалисти и на Социалистическия интернационал


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    9 1 Отговор
    Леваците са си леваци...

    21:09 07.01.2026

  • 2 левите капиталисти

    7 1 Отговор
    ТСВ ще почне тия мъррррши още за Венецуела ще се чудят

    21:09 07.01.2026

  • 3 Боже мили ,

    10 1 Отговор
    тия и те се произнесли с едно голямо нищо !

    21:11 07.01.2026

  • 4 Размира се

    10 0 Отговор
    на гранясало олио от фритюрници и смрадни от големи "Д" - та .

    21:13 07.01.2026

  • 5 Помак

    6 1 Отговор
    От къде мога да си набавя червена кърпа за Пайнери..как им казваха че минаха години слагахме ги на врата

    Коментиран от #7

    21:14 07.01.2026

  • 6 овиснала евроцица

    6 0 Отговор
    е нашата левица от милионери

    21:16 07.01.2026

  • 7 Тръмпак

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    пионерска връзка се казва бе пума високопланинска

    Коментиран от #8

    21:16 07.01.2026

  • 8 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпак":

    Ох котио ...

    21:18 07.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    А кои бяха тези БСП

    21:18 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уха

    0 0 Отговор
    Подарете му два бидона вазелин да се маже Вова. Че висят хемороидите

    21:21 07.01.2026

  • 13 С леви убеждения но отвратен от това БСП

    1 0 Отговор
    БСП-ОЛ му трябва в добавка и...ИНКЛУЗИВ...

    21:29 07.01.2026

  • 14 нннн

    2 0 Отговор
    Така и не разбрах КОЙ е виновен? Осъждат ли действията на САЩ и лично на Тръмп?

    21:30 07.01.2026

  • 15 Да,бе

    1 0 Отговор
    За туй ли пращахме оръжия и снаряди в Украйна,щото сме за дипломация и диалог или просто келепира утрепа Партията...Нищо,резултатът си струва.

    21:44 07.01.2026

  • 16 обединени леваци

    1 0 Отговор
    Айде скрийте се вече. Червените дърти чугуни измряха и няма кой да гласува за вас.

    21:52 07.01.2026

  • 17 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    По-добре да не ни пипат активите, щото тва ни е най-важно.
    Така го прочетох тва изказване на БСП-ново начало.
    Нищо неочаквано.
    И слава Богу поредната стъпка към ликвидирането на тая глупава партия.
    Не мога да ги съжалявам когато вече ще са никои и ще почне лов за техните активи.
    Те сами си го избраха, а на мен ми харесва.

    21:53 07.01.2026

  • 18 Пешо

    0 0 Отговор
    Барни ръбъл вече една година неможе да се ориентира накъде духа ветеро, виж тиквите как бързо обръщат лопатите като вентилатори.

    22:03 07.01.2026