БСП-ОЛ за събитията във Венецуела: Противоречията между държавите се уреждат с дипломация, диалог и преговори

БСП и коалицията "БСП - Обединена левица" изразяват дълбока загриженост и категорично възразяват срещу проведената военна операция на Съединените американски щати на територията на суверенната Боливарска република Венецуела, довела до задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, както и до жертви сред гражданите. Подобни действия са неприемлив и опасен прецедент, който подкопава международния правов ред и нарушава принципите на Устава на ООН."
Това се казва в позиция, изпратена до медиите. Ето и още от документа:
"Независимо от вътрешнополитическите проблеми във Венецуела и от критиките към режима на Мадуро, използването на военна сила с очевидна цел смяна на властта представлява сериозно нарушение на международното право и създава риск от разширяване на конфликта и дестабилизация на региона.
БСП-ОЛ подчертава, че дипломацията, диалогът и преговорите са единствените ефективни средства за уреждане на противоречията между държавите и за търсене на устойчиви решения в криза с такава сложност. Принципното решение трябва да бъде демократичен и приобщаващ политически процес, воден от самите венецуелски граждани, а не наложен отвън чрез сила.
Очакваме активна роля на ООН при преодоляването на последиците от отстраняването на Николас Мадуро, за да бъде избегнато превръщането на Венецуела в сцена на геополитически сблъсък и на вътрешна нестабилност.
БСП-ОЛ смята за недопустимо да се проявява двоен стандарт, когато става дума за нарушения на международното право и за военна интервенция в суверенна държава. БСП, като част от ПЕС, подкрепя ясните позиции на левите европейски лидери, които настояват Латинска Америка и Карибите да останат зона на мир, основана на взаимно уважение и суверенитет.
БСП-ОЛ потвърждава готовността си да подкрепя усилията за прекратяване на конфронтацията и за възстановяване на дипломатическия процес, включително чрез активни политически действия на европейските институции и в рамките на Партията на европейските социалисти и на Социалистическия интернационал
17 ?????
По-добре да не ни пипат активите, щото тва ни е най-важно.
Така го прочетох тва изказване на БСП-ново начало.
Нищо неочаквано.
И слава Богу поредната стъпка към ликвидирането на тая глупава партия.
Не мога да ги съжалявам когато вече ще са никои и ще почне лов за техните активи.
Те сами си го избраха, а на мен ми харесва.
