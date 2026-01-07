Новини
Реджеп Ердоган отрече: Никога не съм предлагал на Мадуро изгнание в Турция

7 Януари, 2026 20:45 1 003 33

Според някои американски официални представители и медийни съобщения Вашингтон е предложил на Мадуро мирен изход, който потенциално включвал изгнание в Турция, но той го отхвърлил, което довело до последвалата операция

Реджеп Ердоган отрече: Никога не съм предлагал на Мадуро изгнание в Турция - 1
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли твърдения, че Съединените щати са се обърнали към Турция с искане да предложи на венецуелския лидер Николас Мадуро изгнание в страната преди залавянето му, като каза, че "ние не сме получавали такива новини", съобщава новинарският сайт "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Коментарите идват на фона на международните реакции, след като американски сили заловиха Мадуро и съпругата му по време на специална военна операция на 3 януари и ги откараха в Ню Йорк, където ще бъдат съдени за трафик на наркотици и свързани с това обвинения, посочва турската медия.

Според някои американски официални представители и медийни съобщения Вашингтон е предложил на Мадуро мирен изход, който потенциално включвал изгнание в Турция, но той го отхвърлил, което довело до последвалата операция.

Сенаторът от републиканците Линдзи Греъм заяви на 5 януари, че "той (Мадуро) можеше да бъде в Турция днес, но той е в Ню Йорк. Мадуро не може да обвинява никого освен себе си. Тръмп му предложи изход. Той избра да се противопостави на Тръмп и американската армия и сега се намира в затвора, където заслужава да бъде".

В. "Ню Йорк Таймс" от своя страна съобщи, че администрацията на Тръмп е дала ултиматум на Мадуро през декември, като му е казала "да напусне поста си и да замине на луксозно изгнание в Турция". Той отхвърлил с гняв този ултиматум, твърдят за изданието няколко американци и венецуелци, участвали в преговорите за прехода.

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в понеделник.

Говорейки след първото за годината заседание на кабинета, турският президент заяви, че е подчертал пред Тръмп, че не трябва да се позволи на Венецуела да затъне в нестабилност.

"Не можем да приемем каквото и да е действие, което нарушава политическата легитимност и международното право, където и да се случва по света", каза още Ердоган в речта си.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само принПутин или Ким

    6 11 Отговор
    Там е мястото на комунистическата Измет

    Коментиран от #12

    20:47 07.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 17 Отговор
    султана И ТОЙ ЛИ СЕ уплаши?

    Коментиран от #19

    20:48 07.01.2026

  • 3 Венецуела Ликува

    5 13 Отговор
    Реално Освобождение лъч светлина за хората

    Коментиран от #10

    20:48 07.01.2026

  • 4 Рускито НАТО хахаха

    6 11 Отговор
    Те браниха венецуела
    А след освобождението и се правят че не са разбрали
    Хахахаха
    Руска страхлива лъжлива кочина

    20:49 07.01.2026

  • 5 Пореден Срам и Позор за Путин

    5 12 Отговор
    Взеха му венецуела а то плаче по телевизията и го е страх да продума на Тръмп да не насъска Украйна да ги разглоби

    20:51 07.01.2026

  • 6 Ха ха

    11 3 Отговор
    и на тая старата анадолска лисица не може да се вярва

    20:51 07.01.2026

  • 7 Руска Измет

    8 11 Отговор
    Цялата измет ма планетата е там
    И малко във България

    20:52 07.01.2026

  • 8 Арестуваха танкер на Ердоган!

    9 5 Отговор
    Американците са превзели танкера Marinera, вдигнал руски флаг, преди това се е казвал Bella1, плавал под панамски флаг и собственост на Турция. Екипажът е многонационален и в него няма моряци от РФ. Танкерът няма нищо общо с РФ и е СОБСТВЕНОСТ НА ТУРЦИЯ. Бил е празен. Опитал се е да напусне крайбрежието на Венецуела, защото всеки ден престой струва на турския собственик $100 000.
    Танкерът е бил преследван 4000 километра от бреговете на САЩ от кораб на американската брегова охрана, група американски и английски самолети и хеликоптери и е бил задържан.

    Коментиран от #16, #17

    20:53 07.01.2026

  • 9 Мм дааа

    6 11 Отговор
    Руското ПВО за пореден път не сработи
    Типично за Руската техника

    Коментиран от #22

    20:55 07.01.2026

  • 10 Улиците на Каракас са пълни с хора

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Венецуела Ликува":

    Носят портрети на Мадуро и автомати. Скандират свобода за Мадуро! Дори жените са с автомати.

    Коментиран от #11, #13

    20:57 07.01.2026

  • 11 Май си гледала

    6 12 Отговор

    До коментар #10 от "Улиците на Каракас са пълни с хора":

    Руска телевизия

    20:59 07.01.2026

  • 12 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само принПутин или Ким":

    Не познавам Мадуро!

    21:03 07.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ханко Брат

    3 3 Отговор
    Ердоган лъже както винаги. САЩ са питали Ердоган и той казал "няма проблеми" и предложили на Мъдуро да заминава в Турция. Ердоган както и синът на бившия президент на Турция Бинали Йълдъръм имат бизнес с Мъдуро. Става дума за наркотици и злато. Мудуро е отказал. Мъдуро често е посещавал Турция и Ердоган го наричаше "кардешим" в превод "братко" и Мъдуро се кичеше със стари тюркски символи. Ето и снимка на Мъдуро с пратюркси символи. Не е пожелал да живее в Турция.

    Коментиран от #18, #25

    21:04 07.01.2026

  • 15 Ханко Брат

    1 1 Отговор
    Ердоган тази вечер се спъна на партийно събрание на управляващата партия и падна. Има голяма цензура но в Х се появиха видеа които веднага се изтриват. Много е болен не го държат краката.

    Коментиран от #26

    21:06 07.01.2026

  • 16 Тръмпоча

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Арестуваха танкер на Ердоган!":

    Аз не харесвам това.Това значи,че който издига руски флаг попада под санкции.

    Коментиран от #24

    21:06 07.01.2026

  • 17 Zaхарова

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Арестуваха танкер на Ердоган!":

    Брау бе гуведо! Бдителен си!Как успяваш да ми четеш мислите!

    21:08 07.01.2026

  • 18 Сега ще поживее в Америка

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ханко Брат":

    😁😁😁🪏

    21:09 07.01.2026

  • 19 Шшшшшш

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Султанаго повтаря от 25 години насам на животни и на хора мене не ме е страх от нищо освен от аллах

    21:10 07.01.2026

  • 20 Шшшшшш

    2 3 Отговор
    Султанаго повтаря от 25 години насам на животни и на хора мене не ме е страх от нищо освен от аллах

    21:11 07.01.2026

  • 21 Доналд Тръмп, Президентът

    8 2 Отговор
    Много често журналисти ме питат, какво мисля за Русия ? Русия е много хубава, много много добра страна, една голяма Венецуела пълна с нефт и газ, а Путин е руския Мадуро 🎅🎅🎅

    21:11 07.01.2026

  • 22 аz CВО Победа 80

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мм дааа":

    Руснак да те пази 🤣🤣🤣

    21:13 07.01.2026

  • 23 Бат Петьо Парчето

    4 1 Отговор
    Кольо Мадурата отнесе кожената плувка

    21:14 07.01.2026

  • 24 Може би е така

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмпоча":

    Но там е имало руски бойни кораби и руска подводница, които не са се намесили в чужда битка и американците не са ги атакували. Това е сблъсък на две страни от НАТО. Турция и САЩ.

    21:15 07.01.2026

  • 25 Шшшшшш

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ханко Брат":

    Умственни изостанали индивиди си измислят историйки за най големия световен ЛИДЕР

    Коментиран от #27

    21:16 07.01.2026

  • 26 Шшшшшш

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ханко Брат":

    Тъпанари си измислят историйки за няколко копейки гладници

    21:19 07.01.2026

  • 27 Ханко Брат

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Шшшшшш":

    Вляво бившия турски президент Бинали Йълдъръм а вдясно неговият син Еркам Йълдъръм. Турския Пеевски. Не само с килограми и шкембе но и милиардер в зелено. Притежава много кораби. При Ковид Пандемията праща кораб към Венецуела уж "помощ" - маски и т.нт но всъщност търгува с наркотици. Състоянието му е над 10 милиарда долара. Тонове Венецуелско злато днес са в турския град Чорум. Това го пишат турски източници.

    Коментиран от #30, #32

    21:23 07.01.2026

  • 28 Дано Аллах му даде здраве

    2 2 Отговор
    Американците бяха подкупили и турски военни да направят преврат на Ердоган, но целият турски народ излезе на улиците в негова подкрепа, както сега народът на Венецуела е на улиците в подкрепа на Мадуро. Мадуро го предадоха някои от военните.

    21:23 07.01.2026

  • 29 Ханко Брат

    1 1 Отговор
    Голяма любов беше ама приключи. Тръмп отне любимеца на Ердоган.

    21:29 07.01.2026

  • 30 Да ама не.

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ханко Брат":

    Не е Магнит - юнак, като вашия ПееЙески.

    21:33 07.01.2026

  • 31 Спецназ

    2 1 Отговор
    Какво значи арестуван да бъде изпратен в друга държава за принудително изгнание?

    Това по кое право??

    Баце тоо свет не оди на нормалка да знаеш!

    21:37 07.01.2026

  • 32 Шшшшшш

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ханко Брат":

    Фетоджиите какви задници лижат а такива като тебе на кого и на кои задниците лижете за такива като вас нямате чест родина предавате си собственните семейства

    21:44 07.01.2026

  • 33 Киркилез

    0 0 Отговор
    Повечето мюсюлмани се отнасят напълно сериозно към идеята за бъдещото създаване на световен халифат. Вече в редица европейски градове, като се включи и милионният Бирмингам, учениците мюсюлмани са повече от учениците, принадлежащи към коренното бяло население. Още 10–15 години и ислямското мнозинство ще създаде зони на шариата. И тогава ще настъпи разплатата! Ще ви дадат да се разберете за гей парадите, обиждащи религиозните им чувства! Ще се радвате, ако сутрин се събуждате живи! Те ще ви обяснят това-онова за феминизма, за чайлдфрия и шортите по улиците! Пола до земята, омъжена – мълчиш, докато мъжът не те попита нещо! Ще ви обрежат до един! Ще ви покажат що е то свободен секс, бърз и безопасен! Изборът ще бъде или да ги пребиете с камъни, или да се продадете! За Аллах няма малцинства и мнозинства – всички живеят по неговите завети или въобще не живеят! А засега – ще живеем във вашите домове и ще ядем вашия хляб: работете за нас, неверници. Те пътуват из Европа, а след себе си оставят потънали в мръсотия площади и разбити влакове, в които са ги возили безплатно. „Европейските ценности“ довършват Европа. Те приличат на предозиране с морфин. Повечето имигранти са здрави и силни млади мъже. Броят им ще се умножи по десет. Ще получат гражданство, ще доведат родителите и братята си, ще се женят и ще им се раждат деца. Впрочем чичото на Ясер Арафат е бил мюфтия в Ерусалим. На стената в стаята си е държал портрета на Хитлер и е бил приет от Химлер в канцеларият

    21:56 07.01.2026

