Реджеп Ердоган отрече: Никога не съм предлагал на Мадуро изгнание в Турция

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли твърдения, че Съединените щати са се обърнали към Турция с искане да предложи на венецуелския лидер Николас Мадуро изгнание в страната преди залавянето му, като каза, че "ние не сме получавали такива новини", съобщава новинарският сайт "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.
Коментарите идват на фона на международните реакции, след като американски сили заловиха Мадуро и съпругата му по време на специална военна операция на 3 януари и ги откараха в Ню Йорк, където ще бъдат съдени за трафик на наркотици и свързани с това обвинения, посочва турската медия.
Според някои американски официални представители и медийни съобщения Вашингтон е предложил на Мадуро мирен изход, който потенциално включвал изгнание в Турция, но той го отхвърлил, което довело до последвалата операция.
Сенаторът от републиканците Линдзи Греъм заяви на 5 януари, че "той (Мадуро) можеше да бъде в Турция днес, но той е в Ню Йорк. Мадуро не може да обвинява никого освен себе си. Тръмп му предложи изход. Той избра да се противопостави на Тръмп и американската армия и сега се намира в затвора, където заслужава да бъде".
В. "Ню Йорк Таймс" от своя страна съобщи, че администрацията на Тръмп е дала ултиматум на Мадуро през декември, като му е казала "да напусне поста си и да замине на луксозно изгнание в Турция". Той отхвърлил с гняв този ултиматум, твърдят за изданието няколко американци и венецуелци, участвали в преговорите за прехода.
Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в понеделник.
Говорейки след първото за годината заседание на кабинета, турският президент заяви, че е подчертал пред Тръмп, че не трябва да се позволи на Венецуела да затъне в нестабилност.
"Не можем да приемем каквото и да е действие, което нарушава политическата легитимност и международното право, където и да се случва по света", каза още Ердоган в речта си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само принПутин или Ким
Коментиран от #12
20:47 07.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19
20:48 07.01.2026
3 Венецуела Ликува
Коментиран от #10
20:48 07.01.2026
4 Рускито НАТО хахаха
А след освобождението и се правят че не са разбрали
Хахахаха
Руска страхлива лъжлива кочина
20:49 07.01.2026
5 Пореден Срам и Позор за Путин
20:51 07.01.2026
6 Ха ха
20:51 07.01.2026
7 Руска Измет
И малко във България
20:52 07.01.2026
8 Арестуваха танкер на Ердоган!
Танкерът е бил преследван 4000 километра от бреговете на САЩ от кораб на американската брегова охрана, група американски и английски самолети и хеликоптери и е бил задържан.
Коментиран от #16, #17
20:53 07.01.2026
9 Мм дааа
Типично за Руската техника
Коментиран от #22
20:55 07.01.2026
10 Улиците на Каракас са пълни с хора
До коментар #3 от "Венецуела Ликува":Носят портрети на Мадуро и автомати. Скандират свобода за Мадуро! Дори жените са с автомати.
Коментиран от #11, #13
20:57 07.01.2026
11 Май си гледала
До коментар #10 от "Улиците на Каракас са пълни с хора":Руска телевизия
20:59 07.01.2026
12 Путин
До коментар #1 от "Само принПутин или Ким":Не познавам Мадуро!
21:03 07.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ханко Брат
Коментиран от #18, #25
21:04 07.01.2026
15 Ханко Брат
Коментиран от #26
21:06 07.01.2026
16 Тръмпоча
До коментар #8 от "Арестуваха танкер на Ердоган!":Аз не харесвам това.Това значи,че който издига руски флаг попада под санкции.
Коментиран от #24
21:06 07.01.2026
17 Zaхарова
До коментар #8 от "Арестуваха танкер на Ердоган!":Брау бе гуведо! Бдителен си!Как успяваш да ми четеш мислите!
21:08 07.01.2026
18 Сега ще поживее в Америка
До коментар #14 от "Ханко Брат":😁😁😁
21:09 07.01.2026
19 Шшшшшш
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Султанаго повтаря от 25 години насам на животни и на хора мене не ме е страх от нищо освен от аллах
21:10 07.01.2026
20 Шшшшшш
21:11 07.01.2026
21 Доналд Тръмп, Президентът
21:11 07.01.2026
22 аz CВО Победа 80
До коментар #9 от "Мм дааа":Руснак да те пази 🤣🤣🤣
21:13 07.01.2026
23 Бат Петьо Парчето
21:14 07.01.2026
24 Може би е така
До коментар #16 от "Тръмпоча":Но там е имало руски бойни кораби и руска подводница, които не са се намесили в чужда битка и американците не са ги атакували. Това е сблъсък на две страни от НАТО. Турция и САЩ.
21:15 07.01.2026
25 Шшшшшш
До коментар #14 от "Ханко Брат":Умственни изостанали индивиди си измислят историйки за най големия световен ЛИДЕР
Коментиран от #27
21:16 07.01.2026
26 Шшшшшш
До коментар #15 от "Ханко Брат":Тъпанари си измислят историйки за няколко копейки гладници
21:19 07.01.2026
27 Ханко Брат
До коментар #25 от "Шшшшшш":Вляво бившия турски президент Бинали Йълдъръм а вдясно неговият син Еркам Йълдъръм. Турския Пеевски. Не само с килограми и шкембе но и милиардер в зелено. Притежава много кораби. При Ковид Пандемията праща кораб към Венецуела уж "помощ" - маски и т.нт но всъщност търгува с наркотици. Състоянието му е над 10 милиарда долара. Тонове Венецуелско злато днес са в турския град Чорум. Това го пишат турски източници.
Коментиран от #30, #32
21:23 07.01.2026
28 Дано Аллах му даде здраве
21:23 07.01.2026
29 Ханко Брат
21:29 07.01.2026
30 Да ама не.
До коментар #27 от "Ханко Брат":Не е Магнит - юнак, като вашия ПееЙески.
21:33 07.01.2026
31 Спецназ
Това по кое право??
Баце тоо свет не оди на нормалка да знаеш!
21:37 07.01.2026
32 Шшшшшш
До коментар #27 от "Ханко Брат":Фетоджиите какви задници лижат а такива като тебе на кого и на кои задниците лижете за такива като вас нямате чест родина предавате си собственните семейства
21:44 07.01.2026
33 Киркилез
21:56 07.01.2026