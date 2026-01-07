Володимир Зеленски: Много бих искал да имам ясен отговор от европейските партньори за защитата на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.
В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.
"Много ми се иска, особено на мен, да чуя едно ясно "да" - че ако има нова агресия, всички партньори ще дадат силен отговор на Русия. Именно такъв въпрос задавам на всички наши партньори. Но засега не съм получил ясен и категоричен отговор", заяви Зеленски.
Той допълни, че вижда политическа воля сред западните съюзници за предоставяне на сериозни гаранции за сигурността на Украйна, но подчерта, че това не е достатъчно. Според него, докато не бъдат договорени реални гаранции за сигурност - юридически оформени, ратифицирани от националните парламенти и подкрепени от Конгреса на САЩ - не може да се даде еднозначен отговор дали Украйна ще бъде защитена при нов военен конфликт.
Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващите усилия на Киев да получи дългосрочни и обвързващи ангажименти за сигурност от ключовите си западни партньори, в условията на несигурност около бъдещата подкрепа и развитието на войната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диванен стратег
Коментиран от #21, #31
22:19 07.01.2026
2 Шумен
Коментиран от #6
22:19 07.01.2026
3 Е нали подписахте декларация?
И постоянно на телефона много, много полезни разговори.
Или не е достатъчно?
Коментиран от #12
22:19 07.01.2026
4 ПОРУЧИК
22:20 07.01.2026
5 Джиджи
22:22 07.01.2026
6 Мим
До коментар #2 от "Шумен":Абе може да го изведат към някоя землянка в Сибир ,скоро..
22:22 07.01.2026
7 Алооооооо Зеленски,
22:23 07.01.2026
8 Кийт Келог сравнил Зеленски
Коментиран от #23
22:23 07.01.2026
9 Тома
Коментиран от #15
22:24 07.01.2026
10 Историята ще се повтори
Германия при нападението на последната в Полша.
Направиха го след 3-4 години, когато побеждаващите руснаците наближаваха границата на Германия и ВСВ беше решена.
Напразни обещания. В настоящия случай Анг и Франция ще помагат на Русия след войната, а Укр ще изчезне.
22:25 07.01.2026
11 Русия най накрая превзе Киев
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1420 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
Коментиран от #13
22:25 07.01.2026
12 Да бе!
До коментар #3 от "Е нали подписахте декларация?":Тоя не е ли я чел тази декларация! Ясно пише- гаранция Франция!😂😂😂
22:26 07.01.2026
13 Гледах по Ал Джазира на живо
До коментар #11 от "Русия най накрая превзе Киев":Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1420 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете . И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии
Коментиран от #16
22:26 07.01.2026
14 Баце ЕООД
22:26 07.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Какво е
До коментар #13 от "Гледах по Ал Джазира на живо":Пародичен? Обясни.. Имаш дар слово, дай му
22:28 07.01.2026
17 Гориил
22:28 07.01.2026
18 Питьо, питьооооу
До коментар #15 от "Копейкотрошач":Отдавна не са те месили
22:28 07.01.2026
19 Сатана Z
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #24, #71
22:29 07.01.2026
20 защитата на Украйна
22:29 07.01.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Диванен стратег":Зеления пак се прави на важен..... коалицията на желаещите според мен е коалиция на импотентните мераклии-нищо не могат да защитят, освен да предизвикат европейска война с Русия...... За коментара ти-Прав си..... Единствената държава която би защитила Украйна е Русия....
22:29 07.01.2026
22 село Долно Уйно (Кюстендил)
"През тази година ще ми плащате ли тока, водата и парното? Ще приемете ли у вас жена ми и децата ми, ще ги храните ли и обличате?
Питам?
И ако изтеглите кредит, да ми дадете малко парички да си имам, обмислям и инсталирането на златно биде. Трябва ми сериозна сума. Също, ако може трима по-едри мъже, да ме пазят от съседа, когото дълго тероризирах и сега ме заплашва с погром."
Коментиран от #42
22:29 07.01.2026
23 Джиджи
До коментар #8 от "Кийт Келог сравнил Зеленски":Не е кото Линлкълн, може и така да е. Но не би било лошо да сподели садбата му.
22:30 07.01.2026
24 Гориил
До коментар #19 от "Сатана Z":Времето ще покаже кой кого ще погребе.
22:30 07.01.2026
25 Споко няма да се плаушиш Зелник
Коментиран от #51
22:30 07.01.2026
26 Обществена тайна
светът владеят с тройна власт"
Гьоте
22:31 07.01.2026
27 Пич
Не бе , точно този идиот ще бъде сготвеният глупаци , за да се опитат другите да се измъкнат чисти !!! И дори те ще кажат - Аа , ние не носим отговорност , и не знаем защо е разписал без санкции на парламента и министерския съвет !!! Отиде хотело по адвокати , прокурори и съдии , Роскоооо.....
Коментиран от #37, #44
22:32 07.01.2026
28 Невероятни т паци
22:32 07.01.2026
29 Шизофреник оооо
22:34 07.01.2026
30 Ами
Коментиран от #39
22:34 07.01.2026
31 Българин
До коментар #1 от "Диванен стратег":Тя Русия защити Мадуро, Сирия, Саддам, Кадафи,Милошевич, Нориега...
Коментиран от #34
22:36 07.01.2026
32 Да Не
22:37 07.01.2026
33 Хипотетично
Докато сама се защитава според възможностите си - само до там.
22:38 07.01.2026
34 Само олигофрен
До коментар #31 от "Българин":може да говори за връзки с Русия и Нориега.
22:39 07.01.2026
35 ?????
На европейските партньори не им е за пръв път да разполагат войски в Украйна.
И всеки път с един и същ резултат.
Бягат оттам.
22:39 07.01.2026
36 Леко бре Зелник
22:40 07.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Спецназ
включително и Конгреса на САЩ!!
Оставаше само промяна на Конституцията на САЩ да поиска!
Баце тоя Зеления е за ВРЪЗВАНьЕ с краката нагоре!
22:41 07.01.2026
39 стоян
До коментар #30 от "Ами":До 30 ком - явно си много слаб по историята - и не си чувал за кримската война когато английски и френски кораби прехвърлят на кримския полуостров френска и английска войска и какво става после - я кажи кой печели войната и какво се случва после
22:41 07.01.2026
40 Каква защита бе голтак
22:41 07.01.2026
41 Ъъъъъъ
22:42 07.01.2026
42 Жyлик
До коментар #22 от "село Долно Уйно (Кюстендил)":"Ще приемете ли у вас жена ми и децата ми, ще ги храните ли и обличате?" Може и да я взема, ама не си дал антропологични данни! Де факто съм милостив, ама зависи!
Коментиран от #49
22:42 07.01.2026
43 нова руска агресия
22:42 07.01.2026
44 Да де
До коментар #27 от "Пич":Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
Къде ви е Мочата?
Къде ви е лева?
Коментиран от #48, #55, #65
22:43 07.01.2026
45 Тъпо изказване
22:44 07.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Те копейките /русодебили са в интернет
До коментар #44 от "Да де":Навън сякаш са се изпарили.
22:45 07.01.2026
49 село Долно Уйно (Кюстендил)
До коментар #42 от "Жyлик":Давам ти я, ама после да не ме търсиш да ми я връщаш! Само Бог знае какво представляват ук...
22:45 07.01.2026
50 Хи хи хи . Голям майтап !
22:46 07.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Абе тоя колко ли см.
22:47 07.01.2026
54 Ехааааааа
22:48 07.01.2026
55 Тизе
До коментар #44 от "Да де":Улазил ли си на ма кя ти там откъде си се извлекъл? Тамо че намериш Мочата!
22:49 07.01.2026
56 дЖилезку кухото, известен като
22:50 07.01.2026
57 Ми то.....
22:50 07.01.2026
58 Българите поне на 85%
22:52 07.01.2026
59 Баба Гошка
22:52 07.01.2026
60 Механик
В същност, ТОТО-то ми дава тая гаранция. Казват, че ако играя редовно и с големи залози, печалбта ми е в кърпа вързана, ама вероятността била 1 към 14 милиона.... Към това като прибавим ,че аз нямам такива големи пари, а същото така и че "желаещите" да ми помогнат и те нямат такива при, и се оказва, че шанса ми е нулев.
22:53 07.01.2026
61 Наковалня
Пращаме веднага всички жени, деца и пенсионери на първа линия по хотелите в Италия и Испания. Почваме да носим само зелени тениски (да се правим на войници) и камуфлажни панталони с кубинки. Ще ядем и се..м само в златни тоалетни. Ще принудим цяла Европа да яде само българска пшеница. Ще издоим всички ресурси от Европа и само ще викаме: "Дай! Дай! Още може, още дай!"
Къде сме спали досега, та не сме проумяли какъв е номерът?!?
Коментиран от #66
22:54 07.01.2026
62 Хи хи
22:58 07.01.2026
63 Железаря съм Български юхан велики
22:58 07.01.2026
64 Жбръц
.
22:59 07.01.2026
65 Хи хи
До коментар #44 от "Да де":Лева не ни го взеха когато бяхме с Русия, обаче сега при демокрацията ни го откраднаха !!!
23:02 07.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Трън
Дали сме толкова късопаметни, плиткоумни и майкопродавци, та да й помогнем?!?
23:04 07.01.2026
68 Госあ
23:06 07.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ццц
23:15 07.01.2026
71 Европеец
До коментар #19 от "Сатана Z":Съгласен съм с казаното от теб, с изключение на последния абзац.... Предстои да видим какво ще стане, но определено Путин издиша тотално и все по-трудно става руснаците да одобрят неговото поведение и действия..... С темпа на войната в Украйна и дроновете удари на украинците по руските летища и стратегически обекти рискува да стане за смях, даже определено стана ..... Когато представяше пред руския Елит 2018 година съвременните оръжия-кинжал, авангард, калибър, перисвет Путин е вече вече на руска територия няма да се води и война, а ежедневно чета за спрени полети от граждански летища и така нататък.... Но ще видим как какво ще стане като свършат празниците за Рождество в Русия...
23:25 07.01.2026
72 Много
23:26 07.01.2026
73 Гренландия
23:35 07.01.2026