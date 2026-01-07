Володимир Зеленски: Много бих искал да имам ясен отговор от европейските партньори за защитата на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.

В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.

"Много ми се иска, особено на мен, да чуя едно ясно "да" - че ако има нова агресия, всички партньори ще дадат силен отговор на Русия. Именно такъв въпрос задавам на всички наши партньори. Но засега не съм получил ясен и категоричен отговор", заяви Зеленски.

Той допълни, че вижда политическа воля сред западните съюзници за предоставяне на сериозни гаранции за сигурността на Украйна, но подчерта, че това не е достатъчно. Според него, докато не бъдат договорени реални гаранции за сигурност - юридически оформени, ратифицирани от националните парламенти и подкрепени от Конгреса на САЩ - не може да се даде еднозначен отговор дали Украйна ще бъде защитена при нов военен конфликт.

Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващите усилия на Киев да получи дългосрочни и обвързващи ангажименти за сигурност от ключовите си западни партньори, в условията на несигурност около бъдещата подкрепа и развитието на войната.