Володимир Зеленски: Много бих искал да имам ясен отговор от европейските партньори за защитата на Украйна
  Тема: Украйна

7 Януари, 2026 22:15 978 73

Държавният глава допълни, че вижда политическа воля сред западните съюзници за предоставяне на сериозни гаранции за сигурността на Украйна, но подчерта, че това не е достатъчно

Володимир Зеленски: Много бих искал да имам ясен отговор от европейските партньори за защитата на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.

В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.

"Много ми се иска, особено на мен, да чуя едно ясно "да" - че ако има нова агресия, всички партньори ще дадат силен отговор на Русия. Именно такъв въпрос задавам на всички наши партньори. Но засега не съм получил ясен и категоричен отговор", заяви Зеленски.

Той допълни, че вижда политическа воля сред западните съюзници за предоставяне на сериозни гаранции за сигурността на Украйна, но подчерта, че това не е достатъчно. Според него, докато не бъдат договорени реални гаранции за сигурност - юридически оформени, ратифицирани от националните парламенти и подкрепени от Конгреса на САЩ - не може да се даде еднозначен отговор дали Украйна ще бъде защитена при нов военен конфликт.

Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващите усилия на Киев да получи дългосрочни и обвързващи ангажименти за сигурност от ключовите си западни партньори, в условията на несигурност около бъдещата подкрепа и развитието на войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Диванен стратег

    26 5 Отговор
    Да не се тревожи! Русия ще защитава Украйна.

    Коментиран от #21, #31

    22:19 07.01.2026

  • 2 Шумен

    23 4 Отговор
    Няма отървия от този наркоман бре, някой няма ли да се намери като чичо Дончо да го изведе на екскурзия някъде по далеч от хората

    Коментиран от #6

    22:19 07.01.2026

  • 3 Е нали подписахте декларация?

    23 4 Отговор
    И още много други преди.
    И постоянно на телефона много, много полезни разговори.
    Или не е достатъчно?

    Коментиран от #12

    22:19 07.01.2026

  • 4 ПОРУЧИК

    18 5 Отговор
    САМО И ЕДИНСТВЕНО БЯЛО ЗНАМЕ

    22:20 07.01.2026

  • 5 Джиджи

    14 3 Отговор
    ПРИЛАСТЕНА И ИЗОСТАВЕНА.

    22:22 07.01.2026

  • 6 Мим

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шумен":

    Абе може да го изведат към някоя землянка в Сибир ,скоро..

    22:22 07.01.2026

  • 7 Алооооооо Зеленски,

    16 4 Отговор
    Нали имаш ясен отговор от редник дЖилезку и редник ГЕЙргиев а? Идат ти казаха бре. Ей са, само да мине оставката и на подскоци ще са на Днепър.. баталйона "Водопад" тири рим, тири рам...

    22:23 07.01.2026

  • 8 Кийт Келог сравнил Зеленски

    6 18 Отговор
    Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    Коментиран от #23

    22:23 07.01.2026

  • 9 Тома

    21 2 Отговор
    Минаха само стотина мирни конференции, загинаха само около милион млади украинци за рахата на спонсорите, остават още няколко милиона живи по сокаци и училища, не е ли малко раншко за ясен отговор?

    Коментиран от #15

    22:24 07.01.2026

  • 10 Историята ще се повтори

    14 4 Отговор
    Задълженията на Запада към Украйна ми напомнят на обещанията на Англия и Франция към Полша да воюват с
    Германия при нападението на последната в Полша.

    Направиха го след 3-4 години, когато побеждаващите руснаците наближаваха границата на Германия и ВСВ беше решена.

    Напразни обещания. В настоящия случай Анг и Франция ще помагат на Русия след войната, а Укр ще изчезне.

    22:25 07.01.2026

  • 11 Русия най накрая превзе Киев

    5 13 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1420 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #13

    22:25 07.01.2026

  • 12 Да бе!

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Е нали подписахте декларация?":

    Тоя не е ли я чел тази декларация! Ясно пише- гаранция Франция!😂😂😂

    22:26 07.01.2026

  • 13 Гледах по Ал Джазира на живо

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Русия най накрая превзе Киев":

    Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1420 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете . И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии

    Коментиран от #16

    22:26 07.01.2026

  • 14 Баце ЕООД

    8 3 Отговор
    Стърмър вика че постигате съгласия, зелю... Сежса миличък?!

    22:26 07.01.2026

  • 16 Какво е

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гледах по Ал Джазира на живо":

    Пародичен? Обясни.. Имаш дар слово, дай му

    22:28 07.01.2026

  • 17 Гориил

    6 3 Отговор
    Няма да има такъв отговор, защото Русия е предупредила.

    22:28 07.01.2026

  • 18 Питьо, питьооооу

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкотрошач":

    Отдавна не са те месили

    22:28 07.01.2026

  • 19 Сатана Z

    4 13 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #24, #71

    22:29 07.01.2026

  • 20 защитата на Украйна

    8 1 Отговор
    Хо хо хо хо ..... дЖилезку ще даде дЖилезни гаранции каза бай Ставри...хо хо хо

    22:29 07.01.2026

  • 21 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Диванен стратег":

    Зеления пак се прави на важен..... коалицията на желаещите според мен е коалиция на импотентните мераклии-нищо не могат да защитят, освен да предизвикат европейска война с Русия...... За коментара ти-Прав си..... Единствената държава която би защитила Украйна е Русия....

    22:29 07.01.2026

  • 22 село Долно Уйно (Кюстендил)

    12 1 Отговор
    Много бих искал през новата 2026 година, съседите да ми дадат ясен отговор:
    "През тази година ще ми плащате ли тока, водата и парното? Ще приемете ли у вас жена ми и децата ми, ще ги храните ли и обличате?
    Питам?
    И ако изтеглите кредит, да ми дадете малко парички да си имам, обмислям и инсталирането на златно биде. Трябва ми сериозна сума. Също, ако може трима по-едри мъже, да ме пазят от съседа, когото дълго тероризирах и сега ме заплашва с погром."

    Коментиран от #42

    22:29 07.01.2026

  • 23 Джиджи

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кийт Келог сравнил Зеленски":

    Не е кото Линлкълн, може и така да е. Но не би било лошо да сподели садбата му.

    22:30 07.01.2026

  • 24 Гориил

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Времето ще покаже кой кого ще погребе.

    22:30 07.01.2026

  • 25 Споко няма да се плаушиш Зелник

    13 4 Отговор
    Идат редник дЖилезку и редник ГЕЙргиев

    Коментиран от #51

    22:30 07.01.2026

  • 26 Обществена тайна

    10 2 Отговор
    "Война, пиратство търговия —
    светът владеят с тройна власт"
    Гьоте

    22:31 07.01.2026

  • 27 Пич

    7 5 Отговор
    Относно нашия партньор - Роско , знаете ли какво направи с подписа за милиардите ?! Роско тъпака си купи пандиз !!! Ще му се размине ли ?! Не!!! Украйна със сигурност ще загуи войната , и тогава ще се търсят виновните за разхищението на парите! Мислите ли че Роско ще бъде подкрепен от Баце , Кирчо и Кокорчо , Пеевски , Славчо......
    Не бе , точно този идиот ще бъде сготвеният глупаци , за да се опитат другите да се измъкнат чисти !!! И дори те ще кажат - Аа , ние не носим отговорност , и не знаем защо е разписал без санкции на парламента и министерския съвет !!! Отиде хотело по адвокати , прокурори и съдии , Роскоооо.....

    Коментиран от #37, #44

    22:32 07.01.2026

  • 28 Невероятни т паци

    11 3 Отговор
    Володимир, невероятният отговор ще го получиш от българските русофоби. Ще правим хайки за тях и техните деца и ще ти ги изпратим за пушечно месо за да си реализират мечтите.. Те, горките, си мислят, че тия работи не ги засягат и се кефят все едно коментират футболен мач. Аз като офицер от резерва не мога да бъда изпратен на фронта според правилата на НАТО, а ще бъда част от хайките и с кеф ще издирваме русофобите по техните IP адреси и прояви във Фейсбук. Приоритет за мобилизация ще получат най-активните русофоби и ония със синьо-жълтото знаме на снимките.

    22:32 07.01.2026

  • 29 Шизофреник оооо

    11 2 Отговор
    (недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия) .... и що да има нова като тая "агресия" прекрасно си върви по план ? А?

    22:34 07.01.2026

  • 30 Ами

    8 3 Отговор
    Звучи ми като виц - Гаранция от Англия и Франция.

    Коментиран от #39

    22:34 07.01.2026

  • 31 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Диванен стратег":

    Тя Русия защити Мадуро, Сирия, Саддам, Кадафи,Милошевич, Нориега...

    Коментиран от #34

    22:36 07.01.2026

  • 32 Да Не

    6 2 Отговор
    Ай сикт...р, бе. наг....ъл !!!

    22:37 07.01.2026

  • 33 Хипотетично

    1 1 Отговор
    В момента те бягат по тъч линията и не влизат в игра, за да бъде защитена нападнатата страна и агресора с нищо не е притеснен и си следва плана, та евентуално , някога, в светлото бъдеще щели да защитават ама... друг път!
    Докато сама се защитава според възможностите си - само до там.

    22:38 07.01.2026

  • 34 Само олигофрен

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    може да говори за връзки с Русия и Нориега.

    22:39 07.01.2026

  • 35 ?????

    5 4 Отговор
    А кво очаква криворожския еврей Володя Зеленски прекръстил се на бандеровското Володимир.
    На европейските партньори не им е за пръв път да разполагат войски в Украйна.
    И всеки път с един и същ резултат.
    Бягат оттам.

    22:39 07.01.2026

  • 36 Леко бре Зелник

    4 4 Отговор
    Преди да бъдат договорени реални гаранции за сигурност трябва да бъдат договорени реални граници ! После другото е лесно, но ти специално участие в него няма да имаш

    22:40 07.01.2026

  • 38 Спецназ

    7 3 Отговор
    Да приемат "Закон за защита на Бандеровците" всички европейски страни,
    включително и Конгреса на САЩ!!

    Оставаше само промяна на Конституцията на САЩ да поиска!

    Баце тоя Зеления е за ВРЪЗВАНьЕ с краката нагоре!

    22:41 07.01.2026

  • 39 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    До 30 ком - явно си много слаб по историята - и не си чувал за кримската война когато английски и френски кораби прехвърлят на кримския полуостров френска и английска войска и какво става после - я кажи кой печели войната и какво се случва после

    22:41 07.01.2026

  • 40 Каква защита бе голтак

    5 2 Отговор
    Ти опоска всички пари на европа и я фалира ...сега стоят заради тебе на студено народите им ....които скоро ше ги изритат !!!

    22:41 07.01.2026

  • 41 Ъъъъъъ

    6 2 Отговор
    На тоя как не му омръзна все нещо да иска????

    22:42 07.01.2026

  • 42 Жyлик

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "село Долно Уйно (Кюстендил)":

    "Ще приемете ли у вас жена ми и децата ми, ще ги храните ли и обличате?" Може и да я взема, ама не си дал антропологични данни! Де факто съм милостив, ама зависи!

    Коментиран от #49

    22:42 07.01.2026

  • 43 нова руска агресия

    3 2 Отговор
    Абе да свърши тая първо, па за новата после ..... ще си плаща 200 години репарациите Украйна и Запада и всичко ще е 6

    22:42 07.01.2026

  • 44 Да де

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
    Къде ви е Мочата?
    Къде ви е лева?

    Коментиран от #48, #55, #65

    22:43 07.01.2026

  • 45 Тъпо изказване

    0 1 Отговор
    Показва, че нищо не е разбрал от демокрацията и правилата. Едва ли има време да разбере нещо.

    22:44 07.01.2026

  • 48 Те копейките /русодебили са в интернет

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да де":

    Навън сякаш са се изпарили.

    22:45 07.01.2026

  • 49 село Долно Уйно (Кюстендил)

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Жyлик":

    Давам ти я, ама после да не ме търсиш да ми я връщаш! Само Бог знае какво представляват ук...

    22:45 07.01.2026

  • 50 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 1 Отговор
    Надрусаняка не помни ли , че до вчера се прегръща със желаещите да го унищожат ????? И подписва нелегитимно като президент фалшиви договори !!!!!

    22:46 07.01.2026

  • 53 Абе тоя колко ли см.

    0 1 Отговор
    Му е станал луфта се чудя само

    22:47 07.01.2026

  • 54 Ехааааааа

    4 1 Отговор
    Тоя не беше ли клоуна ....???? Същия дето се прави на слуга на народа ....и унищожи цял един РУСКИ народ ????

    22:48 07.01.2026

  • 55 Тизе

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да де":

    Улазил ли си на ма кя ти там откъде си се извлекъл? Тамо че намериш Мочата!

    22:49 07.01.2026

  • 56 дЖилезку кухото, известен като

    3 0 Отговор
    Кухарката с Водопада: всички партньори ще дадем силен отговор на Русия..... силен, силен....силен

    22:50 07.01.2026

  • 57 Ми то.....

    3 0 Отговор
    По добре потника да си слага въжето и да му олекне веднъж за винаги ...

    22:50 07.01.2026

  • 58 Българите поне на 85%

    4 0 Отговор
    сме за Русия и този зелен червей много ни дразни. И онея олигофрени в БТА, БНТ и другите психиатрии също

    22:52 07.01.2026

  • 59 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Наредете се на опашката зад гренландия, клоуунии друсаллки. Никой няма да ммрреее зарад вас, след кат сте дразнили меччока толкоз години, а напоследък съвсем поббесняххте и остава само опцията да ви терр ми ниррат, за да не можете никога отново да зловредничите така и да не могат подмоллните бриттанци да ви ползват като параванн, че уж вий сте гъррммели, докат те го правят

    22:52 07.01.2026

  • 60 Механик

    2 0 Отговор
    И на мен ми се иска ТОТО2 да ми даде ясна гаранция, че ще спечеля джакпота.
    В същност, ТОТО-то ми дава тая гаранция. Казват, че ако играя редовно и с големи залози, печалбта ми е в кърпа вързана, ама вероятността била 1 към 14 милиона.... Към това като прибавим ,че аз нямам такива големи пари, а същото така и че "желаещите" да ми помогнат и те нямат такива при, и се оказва, че шанса ми е нулев.

    22:53 07.01.2026

  • 61 Наковалня

    2 0 Отговор
    Ние се бъзикаме, обаче аз виждам гениален план за оцеляването на България. Да вземем да метнем няколко бомби по някоя държава и като я ядосаме и ни нападне... "О, предвиждам такъв живот, че само си викам: Дано! Дано! Дано!"
    Пращаме веднага всички жени, деца и пенсионери на първа линия по хотелите в Италия и Испания. Почваме да носим само зелени тениски (да се правим на войници) и камуфлажни панталони с кубинки. Ще ядем и се..м само в златни тоалетни. Ще принудим цяла Европа да яде само българска пшеница. Ще издоим всички ресурси от Европа и само ще викаме: "Дай! Дай! Още може, още дай!"
    Къде сме спали досега, та не сме проумяли какъв е номерът?!?

    Коментиран от #66

    22:54 07.01.2026

  • 62 Хи хи

    4 0 Отговор
    Докога урките ще ни занимават с техните проблеми бе, да се оправят както си искат !! Няма само с тях да се занимаваме, а толкоз наши пари оплюскаха !!

    22:58 07.01.2026

  • 63 Железаря съм Български юхан велики

    2 1 Отговор
    Прабългарите сме до теб велики КЛОУНЕ всички ювиги ще пристигнат във помощ на старото Българско царство ....магарев не може да си намери пушката , боко има проблем със партията , шиши не може да излезе от старото българско царство , а пасти е във командировка !!!!.

    22:58 07.01.2026

  • 64 Жбръц

    1 0 Отговор
    Ей,зеленясал 🤡! Второ нападение нвма да има! Няма да е необходимо.Сега,след тази изцепка на Дончо, руския валяк ще освободи спирачката,без да се съобразява с никого! До Великден,ще ти отреже поне 35-40% от територията, включително Одеса и Николаевск.За свободен достъп до море- забрави!Ще останете една гола степ, а нишо чудно , шляхтата и маджарите да " отхапят цяла Галичина ( точат зъби отдавна) а маджарина да стъпи в прикарпатието- там има над 250 хиляди души с унгарски корени.И всички са със унгарски паспорти.Що се отнася до Лвов и областта,самите местни хора,с две ръце ще гласуват при Референдум за присъединяване към шляхтата.Стават пълноправни европейски граждани от раз.Което е невъзможно в близките години, ако останат към Незалежная.С тази порутена икономика,милиардни задължения в евро( заем банкер не дава безплатно) ще влезете в Европа,на 31 Февруари 2999 година.Надявай се бай Дончо,да се включи в клуба на желаещите.Той си прибра своето,когато Черното камъче,изкупи 11 милиона хектара от най- плодородната ви земя.Площ колкото площта на две държави като Белгия.
    .

    22:59 07.01.2026

  • 65 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да де":

    Лева не ни го взеха когато бяхме с Русия, обаче сега при демокрацията ни го откраднаха !!!

    23:02 07.01.2026

  • 67 Трън

    2 0 Отговор
    Зов за помощ от Ха3ария... Същата, която някога разруши Велика България и изби хиляди българи.
    Дали сме толкова късопаметни, плиткоумни и майкопродавци, та да й помогнем?!?

    23:04 07.01.2026

  • 68 Госあ

    2 0 Отговор
    При подписан договор с американците за всички полезни изкопаеми, които останат на територията, тоя иска гаранции от Европа 😂 Дали не е нагъл, бате !!!

    23:06 07.01.2026

  • 70 Ццц

    2 0 Отговор
    Дрогиран, радвай се, че повечето умни европейци имат повече морал от максимално допустимия за политик в ЕС. Аз лично бих ти загрявал врата на всяко твое представление на запад от Лвов. От там на изток вече ти го греят.

    23:15 07.01.2026

  • 71 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Съгласен съм с казаното от теб, с изключение на последния абзац.... Предстои да видим какво ще стане, но определено Путин издиша тотално и все по-трудно става руснаците да одобрят неговото поведение и действия..... С темпа на войната в Украйна и дроновете удари на украинците по руските летища и стратегически обекти рискува да стане за смях, даже определено стана ..... Когато представяше пред руския Елит 2018 година съвременните оръжия-кинжал, авангард, калибър, перисвет Путин е вече вече на руска територия няма да се води и война, а ежедневно чета за спрени полети от граждански летища и така нататък.... Но ще видим как какво ще стане като свършат празниците за Рождество в Русия...

    23:25 07.01.2026

  • 72 Много

    1 0 Отговор
    наивно. Подобни военни гаранции биха минали на одобрение само в българското народно събрание и то под командата на ЕС. В никой друг парламент няма да минат.

    23:26 07.01.2026

  • 73 Гренландия

    0 0 Отговор
    Те изпревари, защо ти трябваше да будиш мечката?

    23:35 07.01.2026

