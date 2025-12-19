Тръмп призова Украйна да побърза с мира, подхвана марихуаната и нареди създаване американска база на Луната до 5 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква Киев да действа бързо по въпроса с разрешаване на кризата в Украйна.

„Те напредват, но се надявам украинците да действат бързо, защото Русия е готова“, каза Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом. "Всеки път, когато те се бавят, Русия си променя решението“, допълни той.

Тръмп смята, че споразумения за разрешаване на украинската криза могат да бъдат постигнати скоро.

„Многократно съм казвал, че съм разрешил осем войни“, каза Тръмп, добавяйки, че погрешно е смятал, че уреждането на Украйна е „един от лесните“ въпроси.

„Поради враждебността и омразата се оказа малко по-трудно, отколкото си мислехме, но има шанс да го направим, може би скоро“, заяви американският лидер.

Тръмп заяви, че администрацията му не е длъжна да търси одобрение от Конгреса за евентуални удари по наземни цели във Венецуела, за които се твърди, че са свързани с наркокартели.

„Не е нужно да им казвам. Доказано е“, каза той, без да уточнява какви доказателства има предвид. „Но нямам проблем да го направя“, подчерта президентът, визирайки възможността да се поиска такова одобрение от Конгреса.

Тръмп обяви, че разглежда трима или четирима кандидати за поста председател на Федералния резерв, централната банка на страната.

„Водим разговори с трима или четирима. Мисля, че всички те биха били добър избор. Скоро ще вземем решение“, добави американският лидер.

Настоящите служители на администрацията на Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че неговият съвет на управителите съдържа много хора, които се противопоставят на президента.

Тръмп многократно е отправял остри критики към настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл и е намеквал, че може да поиска неговото уволнение. Той е подчертавал, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Президентът твърди, че финансовият регулатор умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми за правителството на САЩ.

Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година.

Федералният резерв е създаден от Конгреса на САЩ през 1913 г. като независима организация в рамките на федералното правителство. Официално Федералният резерв се отчита директно пред Конгреса, а не пред президента.

Президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед за осигуряване на превъзходството на САЩ в космоса. Документът беше разпространен от Белия дом.

В нея се отбелязва необходимостта от „връщане на американците на Луната до 2028 г.“ и установяване на постоянна база там до 2030 г. Администрацията на Тръмп също така очерта целта за привличане на 50 милиарда долара инвестиции в космическия сектор на САЩ до 2028 г. и „замяна на МКС до 2030 г.“

Други приоритети включват разработването на ядрен реактор за разполагане на лунната повърхност; тези технологии трябва да бъдат готови за изстрелване до 2030 г.

Освен това в заповедта се споменава целта за разработване и тестване на прототипи до 2028 г. като част от отбранителни програми за създаване на ракети от следващо поколение.

Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на настоящите федерални ограничения върху употребата на марихуана в САЩ.

„С удоволствие обявявам, че днес ще подпиша изпълнителна заповед, с която марихуаната се пренарежда от контролирано вещество от Списък I в контролирано вещество от Списък III с медицински обоснована употреба“, заяви президентът в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише документа. Той каза, че тези мерки са „изисквани от десетилетия от пациенти в Съединените щати, страдащи от силна болка и нелечими болести“.

„Това не легализира марихуаната по никакъв начин, форма или вид и по никакъв начин не санкционира употребата ѝ като наркотик за развлечение“, подчерта американският лидер. Списък III включва наркотици, които може да са по-малко физически или психологически пристрастяващи от контролираните вещества от Списък I и Списък II.

На федерално ниво законът на Съединените щати забранява продажбата, притежанието или употребата на марихуана, която е класифицирана като наркотик. Употребата на марихуана за развлечение е легализирана в някои щати, както и в окръг Колумбия. Повече от 30 други щата не считат за престъпление продажбата на марихуана за медицински цели. В повечето случаи употребата на канабис е разрешена за хора, страдащи от рак, глаукома и други заболявания, както и по време на възстановителни процеси след инсулт, някои наранявания и депресия.