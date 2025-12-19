Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп призова Украйна да побърза с мира, подхвана марихуаната и нареди създаване американска база на Луната до 5 години

Тръмп призова Украйна да побърза с мира, подхвана марихуаната и нареди създаване американска база на Луната до 5 години

19 Декември, 2025 03:34, обновена 19 Декември, 2025 03:51 717 7

  • тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • венецуела-
  • федерален резерв-
  • космос

Не е необходимо да питам никого за удари във Венецуела, имаме няколко добри кандидати за шеф на федералния резерв, заяви американският президент

Тръмп призова Украйна да побърза с мира, подхвана марихуаната и нареди създаване американска база на Луната до 5 години - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква Киев да действа бързо по въпроса с разрешаване на кризата в Украйна.

„Те напредват, но се надявам украинците да действат бързо, защото Русия е готова“, каза Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом. "Всеки път, когато те се бавят, Русия си променя решението“, допълни той.

Тръмп смята, че споразумения за разрешаване на украинската криза могат да бъдат постигнати скоро.

„Многократно съм казвал, че съм разрешил осем войни“, каза Тръмп, добавяйки, че погрешно е смятал, че уреждането на Украйна е „един от лесните“ въпроси.

„Поради враждебността и омразата се оказа малко по-трудно, отколкото си мислехме, но има шанс да го направим, може би скоро“, заяви американският лидер.

Тръмп заяви, че администрацията му не е длъжна да търси одобрение от Конгреса за евентуални удари по наземни цели във Венецуела, за които се твърди, че са свързани с наркокартели.

„Не е нужно да им казвам. Доказано е“, каза той, без да уточнява какви доказателства има предвид. „Но нямам проблем да го направя“, подчерта президентът, визирайки възможността да се поиска такова одобрение от Конгреса.

Тръмп обяви, че разглежда трима или четирима кандидати за поста председател на Федералния резерв, централната банка на страната.

„Водим разговори с трима или четирима. Мисля, че всички те биха били добър избор. Скоро ще вземем решение“, добави американският лидер.

Настоящите служители на администрацията на Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че неговият съвет на управителите съдържа много хора, които се противопоставят на президента.

Тръмп многократно е отправял остри критики към настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл и е намеквал, че може да поиска неговото уволнение. Той е подчертавал, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Президентът твърди, че финансовият регулатор умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми за правителството на САЩ.

Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година.

Федералният резерв е създаден от Конгреса на САЩ през 1913 г. като независима организация в рамките на федералното правителство. Официално Федералният резерв се отчита директно пред Конгреса, а не пред президента.

Президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед за осигуряване на превъзходството на САЩ в космоса. Документът беше разпространен от Белия дом.

В нея се отбелязва необходимостта от „връщане на американците на Луната до 2028 г.“ и установяване на постоянна база там до 2030 г. Администрацията на Тръмп също така очерта целта за привличане на 50 милиарда долара инвестиции в космическия сектор на САЩ до 2028 г. и „замяна на МКС до 2030 г.“

Други приоритети включват разработването на ядрен реактор за разполагане на лунната повърхност; тези технологии трябва да бъдат готови за изстрелване до 2030 г.

Освен това в заповедта се споменава целта за разработване и тестване на прототипи до 2028 г. като част от отбранителни програми за създаване на ракети от следващо поколение.

Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на настоящите федерални ограничения върху употребата на марихуана в САЩ.

„С удоволствие обявявам, че днес ще подпиша изпълнителна заповед, с която марихуаната се пренарежда от контролирано вещество от Списък I в контролирано вещество от Списък III с медицински обоснована употреба“, заяви президентът в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише документа. Той каза, че тези мерки са „изисквани от десетилетия от пациенти в Съединените щати, страдащи от силна болка и нелечими болести“.

„Това не легализира марихуаната по никакъв начин, форма или вид и по никакъв начин не санкционира употребата ѝ като наркотик за развлечение“, подчерта американският лидер. Списък III включва наркотици, които може да са по-малко физически или психологически пристрастяващи от контролираните вещества от Списък I и Списък II.

На федерално ниво законът на Съединените щати забранява продажбата, притежанието или употребата на марихуана, която е класифицирана като наркотик. Употребата на марихуана за развлечение е легализирана в някои щати, както и в окръг Колумбия. Повече от 30 други щата не считат за престъпление продажбата на марихуана за медицински цели. В повечето случаи употребата на канабис е разрешена за хора, страдащи от рак, глаукома и други заболявания, както и по време на възстановителни процеси след инсулт, някои наранявания и депресия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    За обикновенният "реднек" няма да има никаква разлика дали ще се търкаля на ъгъла на Пенсилвания авеню или в Морето на спокойствието на 380 000 км от постоянният си адрес.

    03:58 19.12.2025

  • 2 Фен

    2 0 Отговор
    Ако украинците продължават да слушат урсулите, може и без излаз на Черно море да останат.

    04:28 19.12.2025

  • 3 Може ли някой

    2 0 Отговор
    Да ми обясни, защо още нямаме посланник на САЩ?
    И може ли някой да ми обясни, как така с приета оставка на правителството, Желязков продължава да се вживява като министър- председател? Това е абсолютно юридически неиздържано! Все едно елин дисциплинарео уволнен служител да продължава да си работи и да получава заплата?
    Аз ли съм ненормална или някой ме вкарва в джаза?

    04:29 19.12.2025

  • 4 Никой

    1 0 Отговор
    Украйна трябва да се подчини - няма лошо в това да започнат да работят и да произвеждат - 30 години - хаос - те надминаха и нас в България. Ние си срутихме всичко. Ако имат акъл - трябва да се организират.

    Пари.

    04:31 19.12.2025

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    04:34 19.12.2025

  • 6 Хах тоз луд ама много луд

    1 0 Отговор
    Мега луд а вие се подигравахте на байдън🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    05:16 19.12.2025

  • 7 Лунатиика Тръмп

    0 0 Отговор
    Ще ходи на Луната .

    Това беше ясно .

    05:28 19.12.2025