Много по-малко от очакваното! Колко миротворци ще бъдат изпратени на украински терен
  Тема: Украйна

Много по-малко от очакваното! Колко миротворци ще бъдат изпратени на украински терен

8 Януари, 2026 13:33

Няколко източници считат, че дори общият брой на миротворците от 15 000 военнослужещи е оптимистичен

Много по-малко от очакваното! Колко миротворци ще бъдат изпратени на украински терен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times The Times

Великобритания и Франция ще изпратят в Украйна значително по-малко военни, отколкото се очакваше. В случай на сключване на мирно споразумение, те ще изпратят до 15 хиляди войници, съобщава The Times, цитиран от Фокус.

Авторите на материала припомнят, че първоначално военното ръководство на Великобритания предложи да изпрати 10 000 военнослужещи в състава на по-широка "коалиция на желаещите" с численост 64 000 души. Въпреки това, като се има предвид настоящата численост на британската армия, Министерството на отбраната на Обединеното кралство счете, че такъв брой е невъзможен.

Източници на изданието заявяват, че според предварителни оценки в Украйна ще бъдат разположени по-малко от 7 500 британски войници. И тази цифра също ще бъде предизвикателство за страната, в чиято редовна армия има 71 000 обучени военнослужещи.

"Франция е единствената друга страна, която се е ангажирала да изпрати войници в Украйна, и се очаква те да съставляват останалата част от контингента, който ще бъде разположен в относително безопасната западна част на страната, далеч от фронтовата линия“, добавя изданието.

Няколко източници считат, че дори общият брой на миротворците от 15 000 военнослужещи е оптимистичен. Отбелязва се, че Германия е готова да разположи войски в близост до Украйна – вероятно в Полша или Румъния.

Друг източник отбелязва, че различните сценарии ще доведат до различен брой миротворци, в зависимост от резултатите от мирните преговори.

Официално британският премиер Кийр Стармър не разкри информация за броя на британските войници, които ще бъдат изпратени в Украйна. Наскоро той подписа споразумение за дейността на британските войски на територията на Украйна във "военни центрове“. Според плана, войските на Великобритания и Франция ще помагат в подготовката на украинската армия и ще контролират строителството на "защитени обекти“ за съхранение на оръжие и военно оборудване, които могат да бъдат използвани за подкрепа на отбраната на Украйна.

На 6 януари бе проведена среща на "Коалицията на желаещите" в Париж, на срещата лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерение да разположат сили в Украйна в случай на сключване на мирно споразумение. Българският премиер в оставака Росен Желязков заяви, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мръвки

    51 3 Отговор
    Трябва въпросът да е, има ли достатъчно чували, че да не им разнасят вълците карантиите из лвовските поля.

    Коментиран от #4, #5, #18

    13:35 08.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    31 1 Отговор
    Точно заради това е и тази война ,значи тези на скат тв да продължи .да му имам търпението на Путин

    13:35 08.01.2026

  • 3 Тавариш

    3 18 Отговор
    Всеки случай ще са повече от БА.

    Коментиран от #49

    13:35 08.01.2026

  • 4 дистрибутор

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мръвки":

    продавам чували на промоция по два за евро.

    Коментиран от #59

    13:36 08.01.2026

  • 5 Йосиф Кобзон

    5 25 Отговор

    До коментар #1 от "Мръвки":

    Другарят Си доставя редовно чували.

    Коментиран от #60

    13:39 08.01.2026

  • 6 Гориил

    41 2 Отговор
    Това ще се счита за акт на агресия и продължение на войната срещу Русия. Всеки войник от НАТО в Украйна ще бъде преследван до гарантирано унищожение, дори и да е български войник.

    Коментиран от #52

    13:39 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    41 2 Отговор
    Мироопазващите сили в Украйна ще бъдат ... руски. И никакви други.
    Нашите нямат правото да похарчат и една евростинка/евроцент за това. Който иска да си дарява частно, негова си работа. Както и да ходи там. Лошото е, че евроатлантиците управляващи не ходят на фронта, а искат да пратят други там. Важното е чужденците да ги одобрят, а какво мисли народа, няма значение.

    Коментиран от #48

    13:40 08.01.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    19 1 Отговор
    За сметка на това можем да изпратим много чики-бойци!🆗️🤗🤣🤣🤣🤣🖕

    13:40 08.01.2026

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    24 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #26

    13:41 08.01.2026

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    19 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:41 08.01.2026

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    19 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:41 08.01.2026

  • 13 Тодор

    37 2 Отговор
    "Българският премиер в оставка Росен Желязков заяви, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна."

    Според мен коментара е излишен за българските ни политици - родоотстъпници !

    13:41 08.01.2026

  • 14 Мнение

    27 1 Отговор
    Ние ще пратим полева баня, като в Косово.

    Коментиран от #47

    13:42 08.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Величко

    30 0 Отговор
    Дааа ... , и тъй като в близките години няма да има мирно споразумение , Франция и Англия могат да обещаят и по един милион войници ... Защо не ... ? !

    13:43 08.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    2 28 Отговор

    До коментар #1 от "Мръвки":

    Вълци няма , но прасетата добре се охранват с рашистки трупове .....пълно е с такива кадри в нета !!! Ироничното е , че после орките убиват тези прасетата и ги ядат .....Русия верно е канибалска държава !!?!!

    Коментиран от #25, #43

    13:43 08.01.2026

  • 19 Бензъл

    24 2 Отговор
    Ще има отстрел на островитяни и петли.Нека ловът започне сега.Чували черни чували продавам.За Зеления на промоция.2 за лев третия безплатно

    13:44 08.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    28 2 Отговор
    Края на нато наближава. До лятото бай дончо ще завземе гренландия и всичко свършва

    13:45 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АБВ

    32 2 Отговор
    Факти, айде да се обзаложим, че коалицията на лаещите няма да изпратят нито един войник в Украйна. Това да не е някоя африканска държавица бе, дето не са виждали танк, да не говорим за самолет ! Мотивираните от пари наемници от европейските държави се разбягаха, като започнаха да мрат като мухи. И заместилите ги латиноси ще се разбягат. Тази война ще приключи когато и при условията, които Русия посочи. И никакви миротворци няма да има там. Всички четящи хора знаят за провала на ОССЕ в Донбас дето наблюдаваха изпълнението на Минските споразумения, чиито действия са и една от причините за разрастването на конфликта.
    Да вървят в Украйна като Страмър, Мерц, Макрон, Калас, Урсула и сие.

    13:45 08.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мощ

    29 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    И Италия отряза Украйна. Нямало да праща свои войници. Не ще да стават леш. Руснака не прощава. Който влезе там не излиза

    Коментиран от #53

    13:46 08.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да ви е.а

    28 0 Отговор
    Европейската отбранителна система се превърна в театър на абсурда... Съществува ли изобщо такова нещо? Досега чухме само за НАТО, но това е система за терористични атаки. Което е доказала през цялата си история.

    13:47 08.01.2026

  • 28 Бухаха

    13 0 Отговор
    Досега тайно, от сега явно!

    13:47 08.01.2026

  • 29 Бъдеще

    29 0 Отговор
    Не мога да разбера, въз основа на какво се взимате тези решения... Русия изрично заяви, че чужди войски на територията на Украйна са ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ!!! ПОсле ще реват, че трябва да разширяват гробищата...

    13:47 08.01.2026

  • 30 осраински

    29 0 Отговор
    „Докато Великобритания, Франция и Германия не се стегнат както трябва.“ Чудя се дали Русия разполага с военно-техническите средства, за да свали целия Лондон с около дванадесет метра под морското равнище? Този град е наистина гадно място; всички биха били по-добре без него..

    13:48 08.01.2026

  • 31 Простият

    24 1 Отговор
    По ми прилича на коалиция на глупаците - събрали се били и решили и то без нищо да зависи от тях. Тия от които зависи питахте ли ги бре?

    Коментиран от #35

    13:48 08.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    14 1 Отговор
    Ще стане работата. Колко милиарда годишно ще трябват за тези 15 хиляди дали са сметнали вече.

    13:49 08.01.2026

  • 34 Али

    2 17 Отговор
    До къде стигна минджин в Украйна? Завладя ли вече това дето искаше или още пърха с крилца и крачета на токчета?
    Питам щото ме нямаше няколко дена, бях на чужбина.

    13:49 08.01.2026

  • 35 А защо руснаците се управляват от такъв

    1 18 Отговор

    До коментар #31 от "Простият":

    Глупак? Горките ватенки с какво са прегрешили?!

    Коментиран от #41

    13:50 08.01.2026

  • 36 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Какъв ще го дирят там?

    13:50 08.01.2026

  • 37 Капанче

    23 1 Отговор
    Не е важна бройката, ако изобщо се стигне до изпращане на "миротворци". Важно е те да играят ролята на дразнител, смокиново листо за зелени провокации и жертвено агне - основание за намеса на останалите близо половин милион миролюбци, които междувременно ще се натрупат около границите на Украйна. Предполагам, че когато дойде моментът Русия ще приветства подобаващо шивачите и най-вече кроячите на сценария.

    13:50 08.01.2026

  • 38 Ние

    12 2 Отговор
    Не ни оставяй Путине! Ние те обичаме!!!!!!

    13:52 08.01.2026

  • 39 Без

    16 1 Отговор
    ток, вода и отопление няма как да ги закарат там тези миротворци. Ще окапят още първата зима.

    13:53 08.01.2026

  • 40 Умирам от смях, а укрите от дронове

    17 1 Отговор
    Значи ще трябват 15 хил чувала за боклук

    13:54 08.01.2026

  • 41 ас404

    11 0 Отговор

    До коментар #35 от "А защо руснаците се управляват от такъв":

    сгрешили са родители те ти

    13:55 08.01.2026

  • 42 Титак

    18 0 Отговор
    До 15 000 войника.....демек от 0 до 15000. Значи, ако изпратят 5-6 войника условието е изпълнено.

    13:55 08.01.2026

  • 43 Ползвай силата да ореш

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Мислех, че всички вече са разбрали, кой и как ги генерира тези видеа, но явно в някои затънтени краища, още има заблидени.

    13:55 08.01.2026

  • 44 Руснаците

    16 2 Отговор
    ще ги очистят бързо и това ще е повод да обявяват, че "Путин" е нападнал "Европа". Толкова са глупави и прозрачни, че няма накъде повече.

    13:55 08.01.2026

  • 45 мдаааа

    14 1 Отговор
    Путин сега се подготвя да ги посрещне с кафенце и напитки...
    Абе тия изперкали акъл имат ли???!!!

    13:57 08.01.2026

  • 46 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    КАТО Е ДАЛЕЧ ОТ ФРОНТА,ЗА ЧИИ ИМ Е ДА ХОДЯТ В УКРИЯ

    13:58 08.01.2026

  • 47 Какво е

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Полева баня без вода.
    Я да пратим теляк. Железков?

    13:59 08.01.2026

  • 48 Шопо

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Украйна е е държава а територия, руска територия .

    14:01 08.01.2026

  • 49 Дас Хаген

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тавариш":

    Мишени за ден!

    14:02 08.01.2026

  • 50 вехтия

    6 1 Отговор
    коалицията на мераклиите,май много лабава нещо

    14:02 08.01.2026

  • 51 Бъзиктар

    7 0 Отговор
    Ние имахме един картечар дето още дреме на Калотина.Да помогнем на Украйна и на себе си 😆

    Коментиран от #56

    14:03 08.01.2026

  • 52 Дон Дони

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Както е тръгнало до тогава НАТО ще е капиш!

    14:03 08.01.2026

  • 53 Молония

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мощ":

    И пари няма да праща!

    14:05 08.01.2026

  • 54 дедо Вангелий

    9 1 Отговор
    Веждам, как британска и френска мърша ще натори украинския чернозем.

    14:07 08.01.2026

  • 55 ДА ДАС ХААГЕН

    5 1 Отговор
    Мишени за един ден и си търсят белята тия двамката. Що не идат те там във окопа да изкарат оня нарко от бункера или от самолета и за ръчичка да дадат пример.

    14:10 08.01.2026

  • 56 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бъзиктар":

    Аз още тогава му казах да ходи на "Дуран кулак" и от там с надуваема лодка, ама той не щеше. Обаче отдавна не се е появявал, така че може и да ме е послушал или са го намерили санитарите.

    14:10 08.01.2026

  • 57 Баце

    7 0 Отговор
    Също се кълнеше че български войник няма да стъпи там, но нелигитимен желаско обеща! Но пък неговата дума тежи колкото на бай Желяско овчар от Чепаларе!

    14:11 08.01.2026

  • 58 Дас Хаген

    4 0 Отговор
    Отбелязва се, че Германия е готова да разположи войски в близост до Украйна – вероятно в Полша или Румъния. Може и по бреговете на Нормандия!🤣🤣

    14:14 08.01.2026

  • 59 ЦЪК!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "дистрибутор":

    Тези ще са ментак...!

    14:19 08.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Лидерите на Европейския съюз (ЕС)

    3 0 Отговор
    ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите, похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията бяха разкрити от бившия анализатор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме 50 милиарда долара и всичко беше изчезнало. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", казал МакГуърн. Според него европейските политици все пак ще трябва да се обясняват пред населението за покачването на цените на петрола и газа. По-рано Алексей Пушков е заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия.

    14:20 08.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Удри Вова

    1 0 Отговор
    тероризирай, тормози тези мухльовци лигави !

    14:23 08.01.2026

