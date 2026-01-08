Великобритания и Франция ще изпратят в Украйна значително по-малко военни, отколкото се очакваше. В случай на сключване на мирно споразумение, те ще изпратят до 15 хиляди войници, съобщава The Times, цитиран от Фокус.
Авторите на материала припомнят, че първоначално военното ръководство на Великобритания предложи да изпрати 10 000 военнослужещи в състава на по-широка "коалиция на желаещите" с численост 64 000 души. Въпреки това, като се има предвид настоящата численост на британската армия, Министерството на отбраната на Обединеното кралство счете, че такъв брой е невъзможен.
Източници на изданието заявяват, че според предварителни оценки в Украйна ще бъдат разположени по-малко от 7 500 британски войници. И тази цифра също ще бъде предизвикателство за страната, в чиято редовна армия има 71 000 обучени военнослужещи.
"Франция е единствената друга страна, която се е ангажирала да изпрати войници в Украйна, и се очаква те да съставляват останалата част от контингента, който ще бъде разположен в относително безопасната западна част на страната, далеч от фронтовата линия“, добавя изданието.
Няколко източници считат, че дори общият брой на миротворците от 15 000 военнослужещи е оптимистичен. Отбелязва се, че Германия е готова да разположи войски в близост до Украйна – вероятно в Полша или Румъния.
Друг източник отбелязва, че различните сценарии ще доведат до различен брой миротворци, в зависимост от резултатите от мирните преговори.
Официално британският премиер Кийр Стармър не разкри информация за броя на британските войници, които ще бъдат изпратени в Украйна. Наскоро той подписа споразумение за дейността на британските войски на територията на Украйна във "военни центрове“. Според плана, войските на Великобритания и Франция ще помагат в подготовката на украинската армия и ще контролират строителството на "защитени обекти“ за съхранение на оръжие и военно оборудване, които могат да бъдат използвани за подкрепа на отбраната на Украйна.
На 6 януари бе проведена среща на "Коалицията на желаещите" в Париж, на срещата лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерение да разположат сили в Украйна в случай на сключване на мирно споразумение. Българският премиер в оставака Росен Желязков заяви, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна.
