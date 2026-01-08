Новини
8 Януари, 2026

Изглежда, че отношенията между Кейти Пери и Орландо Блум са останали отлични, а в картинката вече е и Джъстин Трюдо

Кейти Пери посрещна новата година с бившия и настоящия си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Кейти Пери публикува в сряда поредица от снимки в Instagram, с които показа как е прекарала коледната си ваканция с Джъстин Трюдо. На кадъра Пери целува Трюдо по бузата, докато двамата са прегърнати на лодка по залез. Краткият надпис към публикацията гласи „Holidaze“.

В същата фотогалерия изпълнителката включи и кадри с бившия си годеник Орландо Блум, с когото през последния месец са споделяли грижите за дъщеричката си Дейзи Доув. На една от снимките Блум носи коледно дърво, докато петгодишното дете върви пред него, а на друга се вижда празнично подредена маса с изписаните с пастели имена на членовете на семейството, включително и на 14-годишния му син Флин.

Кейти Пери и Орландо Блум бяха заедно близо девет години, преди през юли 2025 г. официално да обявят раздялата си. Малко след това певицата беше забелязана в компанията на Джъстин Трюдо по време на разходка в парк „Маунт Роял“ в Монреал. Впоследствие двамата вечеряха в Le Violon, а бившият канадски премиер беше видян и сред публиката на концерт от турнето Lifetimes на Кейти Пери в Квебек в края на юли.

Връзката им стана публична през октомври миналата година, когато двамата се появиха заедно по повод рождения ден на певицата. През декември източник коментира пред Page Six, че Пери и Трюдо приемат с интерес засиленото обществено внимание около тях, на фона на предизвикателствата пред публичния им имидж през последните месеци. Според източници от музикалната и политическата среда, комбинацията между попзвезда и бивш държавник допълнително усилва интереса към двойката и поставя връзката им в по-широк обществен и медиен контекст.


