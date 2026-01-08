Предупреждение от Русия: Чуждестранните войски в Украйна ще са легитимна мишена

Русия отправи предупреждение срещу разполагането на чуждестранни войски в Украйна. В изявление тя разкритикува Украйна и нейните европейски съюзници като подстрекатели на войната, предаде Focus.de.

Чуждестранните войски и тяхното оборудване ще бъдат считани за „легитимни военни цели“ на руската армия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в Москва. „Тези предупреждения бяха повторени многократно на най-високо ниво и остават валидни“, добави тя.

В изявлението си Украйна и нейните европейски съюзници бяха критикувани като подстрекатели на войната. „Новите милитаристични декларации на така наречената Коалиция на желаещите и режима в Киев установяват истинска военна ос““, заяви Захарова. Плановете на тези страни са „опасни“ и „разрушителни“.

Изявлението идва броени дни, след като Великобритания и Франция обявиха планове да разположат многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня, предаде „Ройтерс“, пише БТА.

"В тази връзка руското външно министерство предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни формирования, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните държави ще бъде разглеждано като чуждестранна интервенция, създаваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа" каза Захарова и допълни: "Всички подобни формирования и обекти ще се разглеждат като легитимна военна цел от въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения неведнъж бяха отправяни на най-високо равнище и запазват своята актуалност".

"Новите милитаристки декларации на така наречената "Коалиция на желаещите" и на киевските власти формират в тяхно лице истинска "ос на войната". Плановете на нейните участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които западните политици освен това принуждават да заплащат за подобни стремежи от собствения си джоб", добави Захарова, цитирана от ТАСС.