Новини
Свят »
Русия »
Предупреждение от Русия: Чуждестранните войски в Украйна ще са легитимна мишена
  Тема: Украйна

Предупреждение от Русия: Чуждестранните войски в Украйна ще са легитимна мишена

8 Януари, 2026 14:44 2 269 84

  • украйна-
  • русия-
  • мария захарова-
  • война

Всякакви войски, изпратени в Украйна, ще бъдат смятани от Русия за легитимна военна цел, заяви Москва

Предупреждение от Русия: Чуждестранните войски в Украйна ще са легитимна мишена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия отправи предупреждение срещу разполагането на чуждестранни войски в Украйна. В изявление тя разкритикува Украйна и нейните европейски съюзници като подстрекатели на войната, предаде Focus.de.

Чуждестранните войски и тяхното оборудване ще бъдат считани за „легитимни военни цели“ на руската армия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в Москва. „Тези предупреждения бяха повторени многократно на най-високо ниво и остават валидни“, добави тя.

Още новини от Украйна

В изявлението си Украйна и нейните европейски съюзници бяха критикувани като подстрекатели на войната. „Новите милитаристични декларации на така наречената Коалиция на желаещите и режима в Киев установяват истинска военна ос““, заяви Захарова. Плановете на тези страни са „опасни“ и „разрушителни“.

Изявлението идва броени дни, след като Великобритания и Франция обявиха планове да разположат многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня, предаде „Ройтерс“, пише БТА.

"В тази връзка руското външно министерство предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни формирования, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните държави ще бъде разглеждано като чуждестранна интервенция, създаваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа" каза Захарова и допълни: "Всички подобни формирования и обекти ще се разглеждат като легитимна военна цел от въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения неведнъж бяха отправяни на най-високо равнище и запазват своята актуалност".

"Новите милитаристки декларации на така наречената "Коалиция на желаещите" и на киевските власти формират в тяхно лице истинска "ос на войната". Плановете на нейните участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които западните политици освен това принуждават да заплащат за подобни стремежи от собствения си джоб", добави Захарова, цитирана от ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере

    26 44 Отговор
    Чуждестранните войски в Русия, тоже!

    Коментиран от #11, #17

    14:45 08.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    65 18 Отговор
    Крайно време е Русия да обяви санкции на американски кораби и да конфискува американските кораби превозващи газ за Европа

    Коментиран от #5, #6, #9, #22, #49

    14:48 08.01.2026

  • 3 Някой

    51 14 Отговор
    Аз преди си го казах в коментар, че влезнат ли такива би трябвало да са цел номер 1 за унищожения.
    Лошото е, че тези дето го предлагат, те не ходят там, а пращат други.
    Никой няма правото да вкарва България в чужда война. Иначе предатели в затвора. Добре е да прочетат НК, раздел 2 предателство и шпионство. Както и клетвата от конституцията в която се кълнят в парламента.

    Коментиран от #69

    14:48 08.01.2026

  • 4 Ути

    13 44 Отговор
    Орките в окупираните територии стават на печени мръвки.На връх нова година 28 броя само един дрон в кръчмата.

    14:49 08.01.2026

  • 5 Някой

    33 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    От преди много време пиша, че България и ЕС трябва да наложат 100% мита на американският газ и нефт, като ответна мярка за митата.

    14:50 08.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    34 6 Отговор
    Чуждестранните войски заминават за Гренландия.
    Германия, Франция и Полша изпращат войски в Гренландия срещу САЩ!

    Коментиран от #10

    14:51 08.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За това

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Седи си дома.
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

    Важното е да се премахне Нацизма и Ционизма завинаги.

    Коментиран от #59

    14:53 08.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дайджест":

    Рижия е ционистко прасе от списъка на Епстиин ,на каишка при Сатаняху

    14:54 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    38 8 Отговор
    В Одеса са убити десет английски и американски водачи на морски дронове.

    Коментиран от #58

    14:55 08.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Муахахах червени линии муаххахаха

    4 6 Отговор
    Как ще ги считат за легитимна цел? Аз мислвх те не са легитимна цел

    14:56 08.01.2026

  • 21 Гориил

    48 10 Отговор
    България трябва да стои настрана от всякакво участие в агресия срещу Русия. В противен случай тя отново ще претърпи срам и унижение. Но този път никой няма да прояви милост или снизхождение към България. Единственият приятел на България в света е обявен за враг, а българите са влезли в необявена война срещу него.

    14:56 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    30 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ти па не смени":

    Остави ме мен! Гледай световните новини..Виж изявлението на Д.Ванс по този въпрос..
    Войната между Европа и САЩ чука на вратата..

    Коментиран от #25

    14:59 08.01.2026

  • 24 Трол

    11 3 Отговор
    Чуждестранните войски в Украйна са легитимни суперинтелектуалци.

    15:00 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Росинант Джилезов

    22 5 Отговор
    С кака Урси сме осигурили 5 000 000 броя чуждестранни легионери заплатени в левро.

    15:01 08.01.2026

  • 27 Тая мантра сме че чували 1000 пъти

    14 8 Отговор
    А нещо за корабите да кажат
    Или още не могат да се освестят след като настъпиха мотиката.

    15:01 08.01.2026

  • 28 Бай Дончо

    10 15 Отговор
    Руските кораби от сенчестия флот са легитимна мишена

    15:02 08.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Запознат

    7 26 Отговор
    Захарова явно пак е прекалила с одеколона, пардон, с пиячката...

    15:06 08.01.2026

  • 31 Kaлпазанин

    25 6 Отговор
    Коалицията на наркозависимите ,ще подпали тсв

    Коментиран от #36

    15:06 08.01.2026

  • 32 При стария

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    от ООН ,какво е зависило?Кой сесга е хегемона?

    Коментиран от #44

    15:06 08.01.2026

  • 33 Голем смех

    6 8 Отговор
    Руските също :) хахахахахха

    15:06 08.01.2026

  • 34 Още Мадури

    4 4 Отговор
    за хващане има ли ?

    15:08 08.01.2026

  • 35 Трътлю

    21 3 Отговор
    Макрон е пътник догодина. Стармър е на 11% одобрение но ще го търпят още три години тъпите англичани.

    15:09 08.01.2026

  • 36 Така е

    6 25 Отговор

    До коментар #31 от "Kaлпазанин":

    Путлер вече я започна. Коалицията на Сирия, Венецуела, Иран и пе де Рассия.
    Двама вече не са фактор, третия бавно си отива в Иран... бързо беж в бункера, че идва Дончо.

    15:09 08.01.2026

  • 37 Корен як мaйнa

    6 19 Отговор
    Кой е мишената? Европейците са поканени от домакините, а руснаците са нашественици! Постоянно трябва да им обяснявам ва кyчeтата азбучни истини, че са тъnu и нaглu!

    Коментиран от #84

    15:11 08.01.2026

  • 38 Глупости

    3 20 Отговор
    Украйна може да разполага на своя територия каквото си пожелае и не е необходимо руско разрешение.

    15:15 08.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганю Балкански

    8 6 Отговор
    Тия ни омръзнаха да дрънкат едно и също през ден и да заплашват. Ако искат да не ги подиграват и противниците да ги чуват, да направят каквото е необходимо. Иначе вече съвсем олекват в очите на врага им.

    15:15 08.01.2026

  • 41 Гориил

    23 2 Отговор
    Българският политически елит е една от най-катастрофалните заплахи за българския народ. Всички надежди за стабилно и проспериращо бъдеще в рамките на обединена Европа се оказаха илюзорни.

    15:17 08.01.2026

  • 42 Кална ватенка

    3 17 Отговор
    Нали ще бъдат разположени след писмено примирие и край на войната. Тея пияни рашки пак не разбрали.

    15:17 08.01.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Cмотpю американските Тесли, ракети, самолетоносачи, гледам и тия двама нещастници с аркебуза на снимката и думаю - накъде Вова сме тръгнали Вова .....🎅🎅🎅

    15:18 08.01.2026

  • 44 Атина Палада

    12 4 Отговор

    До коментар #32 от "При стария":

    Това казвам,че САЩ събарят до сега познатият ни т.н.световен ред с хегемон САЩ! Казвам,че САЩ излизат от 61 световни организации ..
    САЩ го събарят а не Китай или Русия..

    Коментиран от #50

    15:19 08.01.2026

  • 45 Презвитер Козма

    1 14 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Пиратите от остров Сахалин - задължително ще увиснат заедно с бункерния им атаман.

    15:20 08.01.2026

  • 46 От Русия имат много здраве

    1 11 Отговор
    Ако се стигне до разполагане на военни контингенти в Украйна, то те ще са там вероятно под егидата на ООН и само за да ГАРАНТИРАТ мира, ДА НАБЛЮДАВАТ за спазването на примирието и ДА РЕГИСТРИРАТ НА ТЕРЕН всякакви отклонения от нормите и правилата залегнали в него! Всякакво нападение над такива миротворчески сили ще е равносилно на обявяване на война и ще бъде грубо погазване на нормите на международното право!

    15:21 08.01.2026

  • 47 де го чукаш, де се пука...

    4 11 Отговор
    То се знае, че Русия на Путин винаги и с всички е търсила повод за ескалация, но нали точно това е целта? Да се подпише някакво примирие с конкретни отговорности и възможни противодействия при нарушение. Русия както винаги ще ги наруши и тогава вече много войнски ще могат да участват във военните действия без задръжки. Те добре познават себе си и затова бягат като дявол от тамян дори от временни или даже частични примирия, но с предварителен договор и конкретни клаузи? Ако случайно обявят кратко прекратяване на огъня по някакъв повод, то е единствено само по тяхно лично решение и с определени условия, които винаги могат да обявят за нарушени за да прекратят затишието.

    15:21 08.01.2026

  • 48 Корен як мaйнa

    6 13 Отговор
    А корейчетата кво да ги праим? Не са ли чуждестранни войнки, все пак! Да, Ким каза че са заедно в смъpтта! Може след кат ги препарират, да се гушнат с путин цето в музея!

    15:21 08.01.2026

  • 49 Тик-Так, Тик-так

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Стрелките се въртят и времето на Путин изтича!

    15:22 08.01.2026

  • 50 Нали

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Щото питаха ООН за Мадуро !

    Коментиран от #77, #79

    15:24 08.01.2026

  • 51 гошо

    3 9 Отговор
    Чакай, руските войски в Украйна не са ли също чуждестранни? Странна кремълска логика!

    15:27 08.01.2026

  • 52 Корен як мaйнa

    4 13 Отговор
    Най легитимната мишена от световна величина със заповед за арест е серийният пeдoфил и yбиец путин! Така че, НАТО е в правото си да бомби свъpталището Кремъл!

    15:29 08.01.2026

  • 53 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Е па тогава и масква ще е легитимна цел на НАТО!

    15:32 08.01.2026

  • 54 И какво

    5 8 Отговор
    от това?Справедливият мир в Украйна ще настъпи, когато руската паплач на територията на Украйна бъде избита или прогонена оттам урал.Справедлив мир означава руските изроди да бъдат смазани и следващите 100 години да не помислят да тръгнат да грабят чуждото!Останалото са празни приказки.

    Коментиран от #70

    15:32 08.01.2026

  • 55 Стефко

    6 4 Отговор
    Тези да не са шизофреници, обвиняват ЕС за подстрекател на война, която обаче самите те започнаха и поддържат.

    15:33 08.01.2026

  • 56 Пригожин

    3 7 Отговор
    Путине, аз съм твоят нощен кошмар, ще изям децата ти! Сваляй пагоните и излез от землянката да се бием!

    15:34 08.01.2026

  • 57 Мъдуро

    2 7 Отговор
    Путин е легитимна мишка !

    15:35 08.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "За това":

    Ако ще махаме нацизма, трябва да ви режем, копейки! Или на сапун?

    Коментиран от #61, #62, #76, #80

    15:36 08.01.2026

  • 60 Орфей

    5 2 Отговор
    Слава на всеки предал се в плен, дезертирал, укрил се или избягал украински мъж.

    15:36 08.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хихихи

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Нали бяхме р-убли бе да ти е-п.м

    Коментиран от #66

    15:38 08.01.2026

  • 63 Тервел

    5 4 Отговор
    Просто е ......руснаци махайте се от чуждата държава и се прибирайте в своята. Кое не ви е ясно. Китай със 1.5 милиарда население си стои в границата на държавата си , вие някакви смешни 140 милиона решихте че ,ще си правите каквото искате. Ами няма как да стане .

    15:38 08.01.2026

  • 64 Ъхъ...

    4 1 Отговор
    Те западните ше гледат Как Ху ЙЛО цалива КУ РАна))))
    Ха-ха-ха

    15:38 08.01.2026

  • 65 Българин

    4 5 Отговор
    Това е 1 7889 предупреждение на ватенките..То само с
    предупреждия не ставало.За 4 години стигнаха до Купянск и там ги избиха като кучета.

    Коментиран от #67

    15:38 08.01.2026

  • 66 Де да знам кв те

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хихихи":

    Некви изрУде сте .

    15:40 08.01.2026

  • 67 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Дааа,Украйна побеждава!Дори вече победи.

    15:40 08.01.2026

  • 68 Гедер

    3 3 Отговор
    Европа трябва да мобилизира 20 милионна армия и да нахлуе в Украйна. При 400 милиона население е възможно .

    15:40 08.01.2026

  • 69 майстор на залога

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Маймуне ,кой пита ,маймунките???Като ти кажат и изпълняваш ти си фуражка!Казано е след СПИРАНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ........Какви ще ги вършиш по после???Ще си влезеш в просийската кочинка и ще си спретнете една отечественна за разнообразие преди да се делнете на 5 части и ти да заобичаш московията с президент Каспаров!

    15:41 08.01.2026

  • 70 Викам така стотина комунета

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "И какво":

    Да ги поизбессим викам така.Останалите ще станат добрички така малко.

    15:42 08.01.2026

  • 71 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    5 5 Отговор
    Руските войски на територията на Украйна са чужда армия и също са легитимна цел за унищожение
    на освободителната украинска армия.Доказателство за това са 1200000 убити и осакатени руснаци.
    При евентоално примирие путинова русия ще трябва да изплати милиарди долари за безчинствата
    които извърши в Украйна.В противен случай следва СВО на САЩ и ЕС за 1-2 дни което американските
    тюлени показаха как се прави във Венецуела,Иран и руските петролни танкери.

    15:42 08.01.2026

  • 72 6135

    4 4 Отговор
    Западна Европа много елегантно се навря между шамарите, лаейки срещу Русия и САЩ едновременно.

    Ще бъде голям сеир руснаците и американците да се обединят временно и да сдъвчат западналата Европа.

    Коментиран от #74

    15:43 08.01.2026

  • 73 стоян георгиев- стъки

    4 4 Отговор
    Уудрий Вова , да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #75

    15:45 08.01.2026

  • 74 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "6135":

    Ти къде ще се дяваш?

    15:46 08.01.2026

  • 75 Вовата все удря

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев- стъки":

    И все ударен ходи.

    15:46 08.01.2026

  • 76 оня с кола

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Сап зад врата ти е достатъчен,после прасчо ще ти се наслади .

    15:47 08.01.2026

  • 77 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Нали":

    Абре какво ООН :)) те не са в играта от много отдавна .

    Коментиран от #78

    15:48 08.01.2026

  • 78 Киев за два дня

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    Пумияр гладен.

    15:50 08.01.2026

  • 79 загубени в превода...

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Нали":

    Е то за Мадуро е по препоръка на Путин. При разговор за бъдещо примирие в Украйна Путин е казал на Тръмп: когато ми хванеш топките (каквото и да означава това). Чатбота който превежда на Тръмп обаче превел: ако ми хванеш Мадуро и така се развиха нещата. Когато Тръмп се осъзна го хвана за кораба, но това е друга дълга тема. Тепърва предстои да видим правилния превод и да се изчистят недоразуменията.

    15:50 08.01.2026

  • 80 Фггф

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооооо.

    15:50 08.01.2026

  • 81 Заплахите на пеДОФила

    3 1 Отговор
    Са като на оповръщания алкаш медвежонката и ..хомо пи--- дорите край
    МОЧАта
    Хехехехее

    15:51 08.01.2026

  • 82 Путин

    0 1 Отговор
    по -добре да го пипнат янките,отколкото бандерите!

    15:55 08.01.2026

  • 83 Нато вън!

    2 2 Отговор
    Русия никога няма да допусне чужди войски и натовски бази в Украйна! Това е една от причините за провеждащата се СВО!

    15:59 08.01.2026

  • 84 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Корен як мaйнa":

    Корен як в майна

    15:59 08.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания