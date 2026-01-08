Предупреждение от Русия: Чуждестранните войски в Украйна ще са легитимна мишена

Русия отправи предупреждение срещу разполагането на чуждестранни войски в Украйна. В изявление тя разкритикува Украйна и нейните европейски съюзници като подстрекатели на войната, предаде Focus.de.
Чуждестранните войски и тяхното оборудване ще бъдат считани за „легитимни военни цели“ на руската армия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в Москва. „Тези предупреждения бяха повторени многократно на най-високо ниво и остават валидни“, добави тя.
В изявлението си Украйна и нейните европейски съюзници бяха критикувани като подстрекатели на войната. „Новите милитаристични декларации на така наречената Коалиция на желаещите и режима в Киев установяват истинска военна ос““, заяви Захарова. Плановете на тези страни са „опасни“ и „разрушителни“.
Изявлението идва броени дни, след като Великобритания и Франция обявиха планове да разположат многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня, предаде „Ройтерс“, пише БТА.
"В тази връзка руското външно министерство предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни формирования, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните държави ще бъде разглеждано като чуждестранна интервенция, създаваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа" каза Захарова и допълни: "Всички подобни формирования и обекти ще се разглеждат като легитимна военна цел от въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения неведнъж бяха отправяни на най-високо равнище и запазват своята актуалност".
"Новите милитаристки декларации на така наречената "Коалиция на желаещите" и на киевските власти формират в тяхно лице истинска "ос на войната". Плановете на нейните участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които западните политици освен това принуждават да заплащат за подобни стремежи от собствения си джоб", добави Захарова, цитирана от ТАСС.
3 Някой
Лошото е, че тези дето го предлагат, те не ходят там, а пращат други.
Никой няма правото да вкарва България в чужда война. Иначе предатели в затвора. Добре е да прочетат НК, раздел 2 предателство и шпионство. Както и клетвата от конституцията в която се кълнят в парламента.
5 Някой
До коментар #2 от "Тик- Ток":От преди много време пиша, че България и ЕС трябва да наложат 100% мита на американският газ и нефт, като ответна мярка за митата.
7 Атина Палада
Германия, Франция и Полша изпращат войски в Гренландия срещу САЩ!
11 За това
До коментар #1 от "Сесесере":Седи си дома.
Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
Важното е да се премахне Нацизма и Ционизма завинаги.
12 Тик- Ток
До коментар #9 от "Дайджест":Рижия е ционистко прасе от списъка на Епстиин ,на каишка при Сатаняху
14:54 08.01.2026
18 Последния Софиянец
20 Муахахах червени линии муаххахаха
21 Гориил
23 Атина Палада
До коментар #10 от "Ти па не смени":Остави ме мен! Гледай световните новини..Виж изявлението на Д.Ванс по този въпрос..
Войната между Европа и САЩ чука на вратата..
24 Трол
26 Росинант Джилезов
27 Тая мантра сме че чували 1000 пъти
Или още не могат да се освестят след като настъпиха мотиката.
28 Бай Дончо
30 Запознат
31 Kaлпазанин
32 При стария
До коментар #29 от "Атина Палада":от ООН ,какво е зависило?Кой сесга е хегемона?
33 Голем смех
34 Още Мадури
35 Трътлю
36 Така е
До коментар #31 от "Kaлпазанин":Путлер вече я започна. Коалицията на Сирия, Венецуела, Иран и пе де Рассия.
Двама вече не са фактор, третия бавно си отива в Иран... бързо беж в бункера, че идва Дончо.
37 Корен як мaйнa
38 Глупости
40 Ганю Балкански
41 Гориил
42 Кална ватенка
43 Владимир Путин, президент
44 Атина Палада
До коментар #32 от "При стария":Това казвам,че САЩ събарят до сега познатият ни т.н.световен ред с хегемон САЩ! Казвам,че САЩ излизат от 61 световни организации ..
САЩ го събарят а не Китай или Русия..
45 Презвитер Козма
До коментар #6 от "Тик- Ток":Пиратите от остров Сахалин - задължително ще увиснат заедно с бункерния им атаман.
46 От Русия имат много здраве
47 де го чукаш, де се пука...
48 Корен як мaйнa
49 Тик-Так, Тик-так
До коментар #2 от "Тик- Ток":Стрелките се въртят и времето на Путин изтича!
50 Нали
До коментар #44 от "Атина Палада":Щото питаха ООН за Мадуро !
51 гошо
52 Корен як мaйнa
53 Хахахаха
54 И какво
55 Стефко
56 Пригожин
57 Мъдуро
59 Хахахаха
До коментар #11 от "За това":Ако ще махаме нацизма, трябва да ви режем, копейки! Или на сапун?
60 Орфей
62 Хихихи
До коментар #59 от "Хахахаха":Нали бяхме р-убли бе да ти е-п.м
63 Тервел
64 Ъхъ...
Ха-ха-ха
65 Българин
предупреждия не ставало.За 4 години стигнаха до Купянск и там ги избиха като кучета.
66 Де да знам кв те
До коментар #62 от "Хихихи":Некви изрУде сте .
67 Факт
До коментар #65 от "Българин":Дааа,Украйна побеждава!Дори вече победи.
68 Гедер
69 майстор на залога
До коментар #3 от "Някой":Маймуне ,кой пита ,маймунките???Като ти кажат и изпълняваш ти си фуражка!Казано е след СПИРАНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ........Какви ще ги вършиш по после???Ще си влезеш в просийската кочинка и ще си спретнете една отечественна за разнообразие преди да се делнете на 5 части и ти да заобичаш московията с президент Каспаров!
70 Викам така стотина комунета
До коментар #54 от "И какво":Да ги поизбессим викам така.Останалите ще станат добрички така малко.
71 Кличко-олимпийски и св.шампион.
на освободителната украинска армия.Доказателство за това са 1200000 убити и осакатени руснаци.
При евентоално примирие путинова русия ще трябва да изплати милиарди долари за безчинствата
които извърши в Украйна.В противен случай следва СВО на САЩ и ЕС за 1-2 дни което американските
тюлени показаха как се прави във Венецуела,Иран и руските петролни танкери.
72 6135
Ще бъде голям сеир руснаците и американците да се обединят временно и да сдъвчат западналата Европа.
73 стоян георгиев- стъки
74 Питам
До коментар #72 от "6135":Ти къде ще се дяваш?
75 Вовата все удря
До коментар #73 от "стоян георгиев- стъки":И все ударен ходи.
76 оня с кола
До коментар #59 от "Хахахаха":Сап зад врата ти е достатъчен,после прасчо ще ти се наслади .
77 Атина Палада
До коментар #50 от "Нали":Абре какво ООН :)) те не са в играта от много отдавна .
78 Киев за два дня
До коментар #77 от "Атина Палада":Пумияр гладен.
79 загубени в превода...
До коментар #50 от "Нали":Е то за Мадуро е по препоръка на Путин. При разговор за бъдещо примирие в Украйна Путин е казал на Тръмп: когато ми хванеш топките (каквото и да означава това). Чатбота който превежда на Тръмп обаче превел: ако ми хванеш Мадуро и така се развиха нещата. Когато Тръмп се осъзна го хвана за кораба, но това е друга дълга тема. Тепърва предстои да видим правилния превод и да се изчистят недоразуменията.
80 Фггф
До коментар #59 от "Хахахаха":Срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооооо.
81 Заплахите на пеДОФила
МОЧАта
Хехехехее
82 Путин
83 Нато вън!
84 Трътлю
До коментар #37 от "Корен як мaйнa":Корен як в майна
