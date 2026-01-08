Костадин Костадинов: Еничари, кухи сте като войнишки манерки!

Точно 6 дни отне на еничарите да започнат открито да говорят за финалното заличаване на българската държава. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, насочено към представителите на ППДБ.
"След като незаконно и насила вкараха страната ни в шиткойн зоната и откраднаха парите на българите, вчера еничарите за първи път, официално, поискаха заличаването и на българската държава. В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция", продължава народният представител.
Костадинов изтъкна, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата.
"Всичко това еничарите ще ни представят като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората". Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори Възраждане ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор!"
До коментар #1 от "Путин":Това не го ли поискаха току що от ЕС?
Коментиран от #39
ами не се върна
Коментиран от #67
25 Няма как да стане първа
26 Даниел
Дано в следващия парламент не те виждаме вече!
Коментиран от #66
29 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Даниел":Теб ще те закопат жив под Альоша
Коментиран от #38
Коментиран от #55
32 Първото нещо което унищожиха
Това се направи за да маже да крадат безпрепятствено до днес
36 Феникс
37 Факт
13:12 08.01.2026
38 Рускиня
До коментар #29 от "Ха ХаХа":Скоро Альоша ще се сдобие с крила като Икар подсилени с 20 тона тротил и ще отлети за Русия! Чао бебе!
39 Факт
До коментар #11 от "ха ха ха":Нищо не е загубил
40 Факти
13:14 08.01.2026
42 Костя
13:15 08.01.2026
43 поКУРко
45 Камион
Айде по-спокойно. Тоя не се спря да бълва лъжи. Като започнем от ваксините, минем през бежанците и сега за еврото. Марш и да оди в Сибир, да млъкне.
47 Петър
13:19 08.01.2026
13:19 08.01.2026
49 Пламен
13:20 08.01.2026
50 Бай пчеличко
13:21 08.01.2026
51 К.К.
13:21 08.01.2026
53 Лъжец номер 1-Костадин
И за бонус получава простащина и РУТАТНИ по националните телевизии.
13:22 08.01.2026
13:22 08.01.2026
13:22 08.01.2026
Мургав и през зимата е той
Мургав и през зимата е той
13:24 08.01.2026
13:24 08.01.2026
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..
Коментиран от #59
59 Дедовия
До коментар #58 от "Запомнете го ей младите!":А ти от дедо си да знаеш нещо, дрЪт не означава задължително мъдър...
Коментиран от #61
13:25 08.01.2026
60 Гого
13:28 08.01.2026
61 Статукво се крепи на
До коментар #59 от "Дедовия":партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
13:28 08.01.2026
13:28 08.01.2026
13:28 08.01.2026
63 Лела
13:29 08.01.2026
64 Този
13:29 08.01.2026
65 Иван
13:29 08.01.2026
66 Всичко е относително и временно.
До коментар #28 от "Факти":След Венецуела, Гренландия, Иран и т.н. знаеш ли колко ще се промени доларът? И кога във времето?
13:30 08.01.2026
Коментиран от #67
68 Прави театър
Коцето е комичен.!
13:30 08.01.2026
69 Гост
13:31 08.01.2026
13:31 08.01.2026
13:31 08.01.2026
71 Истината е че
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
13:32 08.01.2026
13:33 08.01.2026
13:33 08.01.2026
73 Феникс
13:33 08.01.2026
74 Връщай
13:34 08.01.2026
75 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ЧАКАШЕ НА ДУНАВА..КУПЕЙКИТЕ ОТ СССР
А ТО ДОЙДЕ...ЕВРОТО € ОТ....ЕС...😀
13:35 08.01.2026
76 Куку
13:37 08.01.2026
Коментиран от #80
78 Оги
13:38 08.01.2026
13:38 08.01.2026
13:38 08.01.2026
80 Да не бъркаш
До коментар #14 от "1488":Берьозката с някоя банка или нещо друго по специално, щото 5 см стъкло не се среща под път и над път или си просто в някоя виртуална реалност?
13:38 08.01.2026
81 Тунгус от Сибир
До коментар #38 от "Рускиня":Скоро си при нас и ще ти се радваме
13:39 08.01.2026
13:39 08.01.2026
13:39 08.01.2026
13:39 08.01.2026
13:39 08.01.2026
84 Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
13:40 08.01.2026
85 Майора
13:41 08.01.2026
86 Младите, моля прочетете го ! Важно е!
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #103
13:41 08.01.2026
13:41 08.01.2026
13:41 08.01.2026
13:42 08.01.2026
13:42 08.01.2026
89 Илюзии
Държава марионетка с най тъпото племе точно описано в Законите на Хан Крум
Коментиран от #117
13:42 08.01.2026
90 Факти
13:43 08.01.2026
91 Васил
13:43 08.01.2026
13:44 08.01.2026
13:44 08.01.2026
93 Коста
Тя е жизненоважен атрибут към войнишкия комплект, както и мешката!
Ааааааа, ще се разправяме!
13:45 08.01.2026
94 НРБ
Коментиран от #98
13:45 08.01.2026
95 АЕН
До коментар #18 от "език мой враг мой":Хаха, войници са и то елитни. Коцето е много зле, горкия
13:46 08.01.2026
96 Желязков отбеляза, че страната ни ще ...
Да припомня за по младите че:
Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
13:47 08.01.2026
97 Янаки
13:47 08.01.2026
Коментиран от #98
99 Българин
А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени! А сега комунистите ни взеха и Българския Лев!
Коментиран от #108
13:47 08.01.2026
100 Цивилизационен избор
Коментиран от #127
13:47 08.01.2026
101 Българин
13:49 08.01.2026
102 Българин
13:49 08.01.2026
103 Няма как просто зетърче
До коментар #86 от "Младите, моля прочетете го ! Важно е!":Това да го разбере колега !!! ... Зетърче с мозък на пастет, зетърче лумпенизирано. Зетърче девидент не взема но срещу данък девидент вряца. Зетърче диша райска газ....евроатлантическа !
13:50 08.01.2026
104 Дронн
13:50 08.01.2026
105 Българин
13:50 08.01.2026
106 Българин
13:51 08.01.2026
107 Българин
Коментиран от #112
13:51 08.01.2026
108 Ха ХаХа
До коментар #99 от "Българин":Цар Борис 3 се е опитал 2 пъти да командира земята, защото ганьовските въшкари са имали по няколко декара, но се изживяват като румънски чокои.
Не и успял да уедри земята на великите частни собственици въшкари.
13:52 08.01.2026
109 хех
13:52 08.01.2026
110 Българин
13:52 08.01.2026
111 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #114
13:52 08.01.2026
112 Глупости
До коментар #107 от "Българин":От Шипка Патриарх Кирил заяви:
Вие ни дадохте писмеността, а ние се отблагодарихме като ви освободихме от турците
13:54 08.01.2026
113 Българин
1856-та година.
Роден е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
Коментиран от #119
13:55 08.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Жълтопаветен канибал
Противни ничари са, но ще се наложи да им изтърпим поредните предателства.
Да видим сега, кога евро-еничарите открито ще заговорят за унищожаване на държавата ни.
13:55 08.01.2026
116 Аз съм много просто Зетърче
13:55 08.01.2026
117 Факти
До коментар #89 от "Илюзии":В България няма нито една американска военна база. Има 4 бази, които са споделени - ползваме ги едновременно. САЩ покриват разходите за своите военни, за ученията и мисиите, както и инвестиции в съоръжения, които използват. Ние покриваме разходите за нашите военни и за поддръжка на базите, като САЩ поемат част от последните. От цялата работа ние сме на далавера, защото плащаме малко, а американските военни на терен са гаранция за сигурност. Затова Тръмп иска да ги изтегли и да ни остави да се оправяме. Без американски военни България е уязвима и разходите за отбрана трябва да се увеличат драстично.
Коментиран от #122
13:55 08.01.2026
118 Тоя тип
13:56 08.01.2026
119 И какво стана след ПСВ
До коментар #113 от "Българин":Ньойският договор ликвидира България.
Така ли помогна Удо Уилсън?
13:57 08.01.2026
120 Надзирател
13:57 08.01.2026
121 Трябва да браним Гренландия!
13:59 08.01.2026
122 Ха ХаХа
До коментар #117 от "Факти":Какво има в тези бази?
Кога те пуснаха да видиш.
Който не може сам да гарантира сигурността си, винаги е васал и марионетка.
Хайде файро тулуп
Коментиран от #141
14:01 08.01.2026
123 Българин
Та ЧО+ВЕК (вечна енергия) имаш два избора:
1) Когато имаш само чyкче в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвoздей.
2) Аз пиpон да видим на земята, го оглеждам по половин час с едно око, докато с другото се озъртам за дъска, дека да го зaбием
П.С. предпочитам да се озъртам за дъски.
14:01 08.01.2026
124 Тоя пък
14:04 08.01.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Българин
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
14:07 08.01.2026
127 Тоя пък ....олееееее
До коментар #100 от "Цивилизационен избор":"Цивилизационен избор" атлантически.......олееееее
14:07 08.01.2026
128 БГЛВ
14:10 08.01.2026
129 :((((
Коментиран от #132
14:12 08.01.2026
130 Младежи тови ви готвят! Събудете се ей
Коментиран от #131
14:14 08.01.2026
131 Навремето
До коментар #130 от "Младежи тови ви готвят! Събудете се ей":всички служеха в комунистическата армия, кво ревеш бе, копейка?!
Беше дълг и чест!
Коментиран от #136, #144
14:16 08.01.2026
132 Ами не
До коментар #129 от ":((((":говори глупости ! В случая всичко е вярно на 100%. Дай абзац който според теб са глупости ? Аре....
14:17 08.01.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Радев и Копейката
За това Копейкин се е запенил още от сега.
14:18 08.01.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Не ми обяснявай зетърче кухо
До коментар #131 от "Навремето":Аз 3 години и 3 месеца без 2 дена задръжка на ПЛК 44 в Атия съм служил. Ти ли ще ми обясняваш как е било ? А?
14:19 08.01.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Българин
Здрави сoпи нарамете и за битка пригответе.
На улиците вий излезте и за правдини борете.
Бoй по комунистите кpадливи и мyтраци уpодливи.
14:25 08.01.2026
141 Факти
До коментар #122 от "Ха ХаХа":Във военните бази пускат само военнослужещите, които са разположени там. Можеш в тубата да видиш репортажи с българи от базите в Ново Село, Безмер и Граф Игратиево. От логистичен център Айтос клипове няма, защото там има само складове и нищо не се случва. Ти в казарма бил ли си изобщо? Аз хванах от последните набори през 2005 г. Бях в авиобазата Житарово до Бургас. Пазехме Лукойл с ракетни установки Волхов от 1962 г. 🤣 По комунизма сме давали 10% от БВП за отбрана и не сме били по-независими.
14:25 08.01.2026
142 Сус, бря!
Сега марш у вас, да си припомниш песента "Союз нерушимыЙ" и да си подготвиш молба за приемане в процъфтяваща Евразия! Там ще те научим да живееш по китайски и севернокорейски - затворени граници за да не избягаш от хубавото, 14-часов работен ден, разстрел за гледане на западни филми и за слушане на западна музика, кланяне пред поредния вожд и учител на пролетариата и ако си послушен - по едно кило месо месечно, за да си сготвиш нещо за някой празник!
14:25 08.01.2026
143 Българин
СДСта, ДПСта, ГЕРБ, БКПета са направа на ДС чeнгета.
Ето Кyна се задади, със стари комунки нов баpдак да прави.
Всички действат под закрила на партията рyсофила.
14:27 08.01.2026
144 Не ми обяснявай зетърче кухо
До коментар #131 от "Навремето":И да ти допълня самоче тези същите 3 години и 3 месеца без 2 дена служба ми бяха признати и за пенсия ! Ъхъъъ...по: (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта. И ако сега ти напиша на колко години се пенсионирах и каква ми е пенсията ще скочиш от балкона нещастно зетърче.... нещастни атллантенца зтръпнали.Дали въобще осъзнаваш за какво ти говоря само се чудя .....
14:28 08.01.2026
145 Българин
Комyн се пише, чичо му гpъмнаха, а с БСП народа си обраха.
На Тиквaта пък дядо му зaклаха, той доверно кyче се оказа.
Станишев беден комyнар се води, а приятелката му върти милиони.
14:31 08.01.2026