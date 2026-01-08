Новини
Костадин Костадинов: Еничари, кухи сте като войнишки манерки!

Костадин Костадинов: Еничари, кухи сте като войнишки манерки!

България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата

Точно 6 дни отне на еничарите да започнат открито да говорят за финалното заличаване на българската държава. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, насочено към представителите на ППДБ.

"След като незаконно и насила вкараха страната ни в шиткойн зоната и откраднаха парите на българите, вчера еничарите за първи път, официално, поискаха заличаването и на българската държава. В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция", продължава народният представител.

Костадинов изтъкна, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата.

"Всичко това еничарите ще ни представят като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората". Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори Възраждане ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор!"


  • 1 Путин

    17 56 Отговор
    Бул гаристан да удари САЩ с ракети и самолети и дронове

    Коментиран от #6

    12:43 08.01.2026

  • 2 Един

    109 75 Отговор
    Гаварит Масква.

    Коментиран от #27

    12:44 08.01.2026

  • 3 Нехис

    135 90 Отговор
    Копейкин пак не си е изпил хапчетата. Да си продава имотите, строени с руски пари и партийна субсидия и да заминава за Сибир, като не му харесва тук! На мен ми харесва!

    12:44 08.01.2026

  • 4 Бабинден

    41 27 Отговор
    Това трябва да е националния празник на нашата загиваща държавица.

    12:45 08.01.2026

  • 5 Факт

    11 50 Отговор
    Ни трябваше да има отхвърляне на Лева. Трябваше деноминация. Два лева за Един лев с минаване през банка без такси, но с ЕГН.

    12:46 08.01.2026

  • 6 Анонимен

    34 10 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Това не го ли поискаха току що от ЕС?

    12:47 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Костадинчо,

    86 69 Отговор
    “ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата” ще има само ако кремълските партии са на власт.

    12:49 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха ха ха

    80 33 Отговор
    Смешно е когато човек който не е ходил казарма говори за военни неща. Плащаше на времето да го изкарат негоден за военна служба.

    Коментиран от #39

    12:50 08.01.2026

  • 12 много поздрави

    31 11 Отговор
    от Банкя

    12:50 08.01.2026

  • 13 Някой

    21 41 Отговор
    Така и така не можем да оправим държавата си, нека тогава върви към пълен провал. То се е видяло, че скоро България няма да има, не знам защо въобще се пънем. Всеки да се спасявам сам, както прецени.

    12:51 08.01.2026

  • 14 1488

    42 42 Отговор
    вчера в Берьозка видях лидера на Вьзраждане да си купува бонбон за 20 стотинки и като отиде на касата извади 100 лева и с ехидна усмивка и лек заповеднически, държавен тон настоя да му върнат в евро, но касиерката му отказа - а на него като му запуши главата, като му потече кръв от очите, като му се напени устата, като му изпъкнаха вените на врата и като си прехапа езика се разкрещя и почна да размахва рьце като пиле как били дльжни по закон да му върнат в новата най силна, най стабилна и най хубава валута в света, и че бил уважаван от народа политик известен с това че винаги е защитавал българските интереси, и че щял да се върне с НАП да ги спукат от проверки. накрая хвърли бонбона в лицето на продавачката, отправи се към изхода и с такъв удар трясна вратата че стъклото дето е 5 см дебело се строши на парчета, а дограмата се напука

    ами не се върна

    Коментиран от #24, #80

    12:51 08.01.2026

  • 15 Точен е!

    33 56 Отговор
    Но една птичка-пролет не прави!

    12:51 08.01.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    54 26 Отговор
    И Путин не би могъл да съчини такива мрачни прогнози.

    12:52 08.01.2026

  • 17 И това се случи

    72 36 Отговор
    Еничар N1 да нарича другите еничари.

    12:53 08.01.2026

  • 18 език мой враг мой

    46 25 Отговор
    Еничарите не са ли войници бе. Куха лейка.

    Коментиран от #95

    12:53 08.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    19 62 Отговор
    С две ръце гласувам за Коцето - моят идол !

    Коментиран от #67

    12:54 08.01.2026

  • 20 Казуар

    71 32 Отговор
    Коце, досаден си като руски пропандатор.

    12:54 08.01.2026

  • 21 С 2 думи

    64 27 Отговор
    Куха лейка си ти копека проста......

    12:55 08.01.2026

  • 22 !!!?

    46 26 Отговор
    Копейкин да емигрира в Гренландия...!

    12:55 08.01.2026

  • 23 Гост

    57 25 Отговор
    Всеки ден ли ще публикувате една и същ глупост от този вреден отпадък? Българите само могат да спечелят - и то много - от "ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата" в този им вид. То армия отдавна няма, де - отпадъци като този я унищожиха, за да не ги притеснява и я замениха с добре хранени ченгета-еничари, които да ги пазят от народната любов.

    12:56 08.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма как да стане първа

    42 26 Отговор
    Ще гласувам за нова партия или за продължаваме промяната но такива боклуци против Европа и еврото което е по стойностно от лева и хората работещи или туристите пътуващи в Европа който печелят пари там дори дават пари на България и осъждат корупцията в България дори и защитават България защото тя няма армия Герб Бпс дпс нат 10 г не модернизираха армията от времето на Сергей Станишев само на зад а подлогата на Русия Костадинов което го виждаме как иска да разделя българите и да саботира България и дестабилизира с изказвания и действия нови депутати и партии

    13:00 08.01.2026

  • 26 Даниел

    47 19 Отговор
    За 6 дни един друг режим съсипа държавата ни,копейка!
    Дано в следващия парламент не те виждаме вече!

    Коментиран от #29

    13:02 08.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факти

    28 19 Отговор
    Тази мафиотска държава всъщност е по-добре да бъде ликвидирана и поета на управление от Западна Европа. Еничарът Костадинов искаше да вържем лева за долара, който за последната година е изгубил 10% спрямо еврото.

    Коментиран от #66

    13:03 08.01.2026

  • 29 Ха ХаХа

    14 16 Отговор

    До коментар #26 от "Даниел":

    Теб ще те закопат жив под Альоша

    Коментиран от #38

    13:04 08.01.2026

  • 30 Дориана

    22 33 Отговор
    Спокойно , ЕС се разпада. Европа е поела път към самоунищожение. И за това ще допринесат Урсула, Макрон, Мерц , разбира се и такива като Желязков без никакви национални интереси превърнали се в лакеи. За България ще има икономически последици. Така, че Борисов, Певски , ИТН, БСП ОЛ и Продължаваме промяната да се готвят да понесат последствията.

    Коментиран от #55

    13:04 08.01.2026

  • 31 Копейката

    41 24 Отговор
    Вика на другите еничари, пък той самият се продал на чужда държава и от сутрин до вечер продава родината си на москвата. Белене за тоя!

    13:04 08.01.2026

  • 32 Първото нещо което унищожиха

    17 23 Отговор
    Фашистите Желев и Ф.Димитров беше ликвидацията на Държавен финансов контрол.
    Това се направи за да маже да крадат безпрепятствено до днес

    13:07 08.01.2026

  • 33 хаха

    33 17 Отговор
    проста варненска копейка, от него по-кух няма

    13:07 08.01.2026

  • 34 Костадинка фон Максуда

    24 13 Отговор
    Ние сме моми убави,убави още гиздави ,с моята жена Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс.

    13:09 08.01.2026

  • 35 Хахо

    33 17 Отговор
    Костя копейкин е един голям палячо

    13:09 08.01.2026

  • 36 Феникс

    20 11 Отговор
    Костадинов с празни приказки не става, пак ще фалшифицират изборите, трябва си революция!

    13:11 08.01.2026

  • 37 Факт

    8 12 Отговор
    Само така

    13:12 08.01.2026

  • 38 Рускиня

    21 12 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ХаХа":

    Скоро Альоша ще се сдобие с крила като Икар подсилени с 20 тона тротил и ще отлети за Русия! Чао бебе!

    Коментиран от #81

    13:13 08.01.2026

  • 39 Факт

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха":

    Нищо не е загубил

    13:13 08.01.2026

  • 40 Факти

    23 13 Отговор
    Аз съм твърдо за ЕС да стане федерация с централна власт, която взима бързо решения. Искам България да стане европейска провинция. Какво губим? Губим нашите корумпирани политици. Какво по-хубаво от това? Сигурен съм, че европейците ще ни управляват много по-добре, защото нито са толкова корумпирани, нито толкова некадърни, колкото нашите мафиоти. Няма да загубим нищо ценно. Няма да загубим езика си. Няма да загубим народната музика. Няма да загубим народните танци. Няма да загубим културата и обичаите си. Всичко хубаво ще си го запазим и ще загубим само лошото - Боко, Шиши, Костя и другите подобни. Мечтата ми е да видя България като провинция в една силна и независима Европейска Федерация. Да бъде!

    13:14 08.01.2026

  • 41 Дика

    25 7 Отговор
    България има валута и тя се нарича евро, шиткойн няма. А Брюксел ако заличи нашия парламент с тия 240 малоумници, от това по хубаво няма.

    13:14 08.01.2026

  • 42 Костя

    13 7 Отговор
    Лекичко изперка. Ние вече сме до гуша в Европа и няма излизане. Как ще реализира тези планове? А докато Европа се федерализира, ЕС може и да се разпадне. Да не забравяме, че и в Германия и във Франция националистическите формации продължават да набират сила. На ППДБ може и да им се иска ЕС да стане като САЩ, но са много малки като електорат за тези грандиозни мечти.

    13:15 08.01.2026

  • 43 поКУРко

    16 10 Отговор
    Единствено теб и твоите съмишленици трябва да унищожим и нищо друго! Електората ти също като БСП измира всеки ден! Така че кътай еврото откраднато и преведено от Кремъл и дано по-скоро те навести оная с черната коса!

    13:15 08.01.2026

  • 44 Хасковски каунь

    9 10 Отговор
    Костя маладец !

    13:16 08.01.2026

  • 45 Камион

    21 10 Отговор
    Шшшшш, ало!
    Айде по-спокойно. Тоя не се спря да бълва лъжи. Като започнем от ваксините, минем през бежанците и сега за еврото. Марш и да оди в Сибир, да млъкне.

    13:17 08.01.2026

  • 46 д-р Зигмунд

    21 7 Отговор
    Спокойно късак, току-що пратих санитарите, скоро ще бъдат при теб.

    13:18 08.01.2026

  • 47 Петър

    17 7 Отговор
    Е тоя човек започна да притеснява и отблъсква народа, . Ако иска поне нещо да спечели трябва да си смени терминологията и езика, противно ми е да го слушам и чета иявленията му

    13:19 08.01.2026

  • 48 Чичак

    22 6 Отговор
    М.нгус варненски

    13:19 08.01.2026

  • 49 Пламен

    20 6 Отговор
    Мекерето втори дворец дига на морето

    13:20 08.01.2026

  • 50 Бай пчеличко

    12 7 Отговор
    Охлюв

    13:21 08.01.2026

  • 51 К.К.

    4 3 Отговор
    и кой автора, така че съдим цялата редакция?

    13:21 08.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лъжец номер 1-Костадин

    13 8 Отговор
    Който гласува за Възраждане, гласува за ГЕРБ-НН, ДПС-НН-Пеевски.
    И за бонус получава простащина и РУТАТНИ по националните телевизии.
    Няма ли кой да му каже на Костя, че точно за тази арогантност бяха протестите.

    13:22 08.01.2026

  • 54 Голем смех

    10 9 Отговор
    А ЦоМчо плаче в другата стая, а мурджо ? :) хахахахахахахаахахахах

    13:22 08.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Цонка Възрожденска, поетеса-революционер

    13 7 Отговор
    Костя, нашият герой.
    Мургав и през зимата е той

    13:24 08.01.2026

  • 57 Глишо укрoфила

    4 7 Отговор
    Отзаде съм широк като войнишко кепе

    13:24 08.01.2026

  • 58 Запомнете го ей младите!

    9 12 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    Коментиран от #59

    13:24 08.01.2026

  • 59 Дедовия

    6 9 Отговор

    До коментар #58 от "Запомнете го ей младите!":

    А ти от дедо си да знаеш нещо, дрЪт не означава задължително мъдър...

    Коментиран от #61

    13:25 08.01.2026

  • 60 Гого

    13 8 Отговор
    Тотално изперкал човечец! А тези, които ще гласуват за него - дваж по-изперкали!

    13:28 08.01.2026

  • 61 Статукво се крепи на

    10 8 Отговор

    До коментар #59 от "Дедовия":

    партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    13:28 08.01.2026

  • 62 чудесен изказ

    4 3 Отговор
    на трендов бугарски политичар

    13:28 08.01.2026

  • 63 Лела

    11 8 Отговор
    Костадине, тука едни момчета те търсят, да връщаш едни пари.

    13:29 08.01.2026

  • 64 Този

    13 6 Отговор
    Мургавел освен да оправя себе си за друго не става.Навсякъде и във всичко се провали,но и той като Прасчо надава вой на койот

    13:29 08.01.2026

  • 65 Иван

    12 5 Отговор
    Копейки, умни сте като галоши

    13:29 08.01.2026

  • 66 Всичко е относително и временно.

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    След Венецуела, Гренландия, Иран и т.н. знаеш ли колко ще се промени доларът? И кога във времето?

    13:30 08.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Прави театър

    15 7 Отговор
    Руският яничар вика.."Дръжте яничарите".
    Коцето е комичен.!

    13:30 08.01.2026

  • 69 Гост

    9 8 Отговор
    Ти като руски поклонник защо мислиш , че си по-добър по-различен от американските такива ? Сите сте един дол дренки … Трябва да ви изметем до един от управлението !

    13:31 08.01.2026

  • 70 Да бе да

    1 3 Отговор
    Евро помагач.....госпожа Петкова много ти е задължена ,а и НАРОДА още повече....нъл така....,така че натегачестватата на някого са абсолютно излишни......(нищо лично)

    13:31 08.01.2026

  • 71 Истината е че

    6 7 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично още чакам и чакам да чуя ясна позиция на всички партии до една в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    13:32 08.01.2026

  • 72 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    И Копейката е ял някакви гъби... Съвсем е изплискал легена.

    13:33 08.01.2026

  • 73 Феникс

    4 2 Отговор
    Много ми е забавна как жълтопаветието се е лепнало за Костадинов и Карбовски като паразити на гостоприемник! Но и червените бабета и величията не им отстъпват по фанатизъм! Само не мога да си обясня защо червените кхмери мразят толкова Костадинов? :)

    13:33 08.01.2026

  • 74 Връщай

    8 3 Отговор
    Парите бе!

    13:34 08.01.2026

  • 75 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    9 5 Отговор
    И КВО...КОСТЯ
    ЧАКАШЕ НА ДУНАВА..КУПЕЙКИТЕ ОТ СССР
    А ТО ДОЙДЕ...ЕВРОТО € ОТ....ЕС...😀

    13:35 08.01.2026

  • 76 Куку

    7 3 Отговор
    Характерното за Каракоце е,че става винаги обратното на това за което говори,но това е нормално за едно малцинство!

    13:37 08.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Оги

    8 2 Отговор
    Хахаааааа, спуках се от смях! Косьоооо, забрави да напишеш, че след като върнеш лева и унищожиш ЕЦБ и ЕК, тоест унищожиш всички 20 държави в еврозоната, ще направиш лева официална валута на планетата и извън нея, а всичко ще се управлява от БНБ с председател Цончо! Ти ще си министър-председател на света. Всички ще то се молят на килимчето за прошка, велики вожде Косьо! А ти безмилостен ще ги бишкаш по затворите! Йеееееее! Приятни сънища и не забравяй халоперидола! Важно е!

    13:38 08.01.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Бай Дончо се изживява като Цар на света, а Копейкин като Фюрер. Коли, беси, разстрелва, не ви е работа. Боже, Боже, накъде е тръгнал този свят....

    13:38 08.01.2026

  • 80 Да не бъркаш

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    Берьозката с някоя банка или нещо друго по специално, щото 5 см стъкло не се среща под път и над път или си просто в някоя виртуална реалност?

    13:38 08.01.2026

  • 81 Тунгус от Сибир

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Рускиня":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме

    13:39 08.01.2026

  • 82 Младежи тови ви готвят! Събудете се ей

    2 8 Отговор
    Задължителна военна служба, с право на откупуване ако не искате, 20-30 000 евра за година ! Вижте какво се случва в Гърция и мислете с главите си! Там протестите не са само на земеделците, но го крият от вас. ....

    13:39 08.01.2026

  • 83 Дядо Митьо

    11 2 Отговор
    Кефи ме как Костя вие като бита жена с леко поведение....

    13:39 08.01.2026

  • 84 Българин

    3 2 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    13:40 08.01.2026

  • 85 Майора

    11 2 Отговор
    Копейкин , по голям еничарин от тебе няма защото кой каквото казва на себе си го казва! Никой досега не е загубил суверинитета си заради еврото и ЕС, така че спри с твоите бръщолевения! И ако си срещу еврото и ЕС защо не върнеш субсидиите получени от него и се откажеш от заплатата си в евро? И откъде имаш 1 000 000 лв за купуването на къща на сина си и с 400 000 от партийната субсидия си купи къща? Срамотс предател такъв, хващай си пътя и отивай в Русия и при диктатора Путин , ще видиш първо място на изборите на куково лято!

    13:41 08.01.2026

  • 86 Младите, моля прочетете го ! Важно е!

    2 8 Отговор
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #103

    13:41 08.01.2026

  • 87 Копейкин!

    9 3 Отговор
    Чемодан, вокзал,Москва!

    13:41 08.01.2026

  • 88 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Бай Дончо и Копейката съвсем откачиха. Урсула и Кая са на път. Само Путин и Си още държат пусулата.

    13:42 08.01.2026

  • 89 Илюзии

    2 4 Отговор
    Държава окупирана от 5 американски бази които тя издържа ,но и е забранено да надмине и види какво има там.
    Държава марионетка с най тъпото племе точно описано в Законите на Хан Крум

    Коментиран от #117

    13:42 08.01.2026

  • 90 Факти

    5 1 Отговор
    Ако България не искаше еврото, на изборите хората щяха да дадат мнозинство на евроскептичните партии и те да направят правителство. Вместо това Възраждане, БСП, МЕЧ и Величие събраха точно 30% - дори няма една трета. Забележете, че в кюпа хврълих и БСП, които от 20 години тъкат на два стана. Без тях чистите евроскептични партии имат само 21% - една пета! И това е при 31% избирателна активност. Така реалната подкрепа на евроскептичните партии е само 6% или 9% с БСП. От 5 години се говори за приемането на еврото. Ако България беше против, хората щяха да излязат да гласуват срещу него. Тоя наглец какво лае от името на България с някакви 6-9% срещу еврото? На 13 българи има само един, който е наистина срещу еврото. На другите или не им пука или са за.

    13:43 08.01.2026

  • 91 Васил

    3 0 Отговор
    Затвори се от външната страна на вратата мьйшка такава.

    13:43 08.01.2026

  • 92 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    3 2 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6-7 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    13:44 08.01.2026

  • 93 Коста

    6 0 Отговор
    Не обиждай войнишката манерка!
    Тя е жизненоважен атрибут към войнишкия комплект, както и мешката!
    Ааааааа, ще се разправяме!

    13:45 08.01.2026

  • 94 НРБ

    7 1 Отговор
    Мечтииии, мечтиии в съня на копейкин ! Събуди се и се завий, че ще изтинеш!!!

    Коментиран от #98

    13:45 08.01.2026

  • 95 АЕН

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "език мой враг мой":

    Хаха, войници са и то елитни. Коцето е много зле, горкия

    13:46 08.01.2026

  • 96 Желязков отбеляза, че страната ни ще ...

    2 3 Отговор
    "ЩЕ"........
    Да припомня за по младите че:
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    13:47 08.01.2026

  • 97 Янаки

    4 2 Отговор
    Явно предстои Митрофанова да му дърпа ушите и затова подскача като маймуна в клетка. Най-много го е страх да не му вземат имението в Тюленово , построено с руски средства, дадени за възпрепятстване на България да влезе в еврозоната и приемането на еврото.

    13:47 08.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Българин

    2 1 Отговор
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени! А сега комунистите ни взеха и Българския Лев!

    Коментиран от #108

    13:47 08.01.2026

  • 100 Цивилизационен избор

    3 3 Отговор
    Ей така копейките са се дърпали, когато Цар Борис е започнал да ги покръства, че да станат и те европейци, та се е наложило да поотреже главите на някои от тях. Цар Борис - покръстител, Цар борисов - Евроинтегратор. Цар копейка - на бунището на историята. Така и не разбрахте, че срещу еволюцията не се тича.

    Коментиран от #127

    13:47 08.01.2026

  • 101 Българин

    1 2 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    13:49 08.01.2026

  • 102 Българин

    1 2 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    13:49 08.01.2026

  • 103 Няма как просто зетърче

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Младите, моля прочетете го ! Важно е!":

    Това да го разбере колега !!! ... Зетърче с мозък на пастет, зетърче лумпенизирано. Зетърче девидент не взема но срещу данък девидент вряца. Зетърче диша райска газ....евроатлантическа !

    13:50 08.01.2026

  • 104 Дронн

    1 0 Отговор
    Коце, кажи нещо за господаря ти от Банкя, моля те.

    13:50 08.01.2026

  • 105 Българин

    1 1 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    13:50 08.01.2026

  • 106 Българин

    1 1 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    13:51 08.01.2026

  • 107 Българин

    5 1 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Коментиран от #112

    13:51 08.01.2026

  • 108 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Българин":

    Цар Борис 3 се е опитал 2 пъти да командира земята, защото ганьовските въшкари са имали по няколко декара, но се изживяват като румънски чокои.
    Не и успял да уедри земята на великите частни собственици въшкари.

    13:52 08.01.2026

  • 109 хех

    2 1 Отговор
    Тоя що така се е объркал, че на някой му трябва отделна държава България? Българите са пълноправни граждани на ЕС. Какво повече от това?! Светът се променя. Държавите и нациите са архаизъм. Някои ще кретат още някое десетилетие, после ще изчезнат напълно

    13:52 08.01.2026

  • 110 Българин

    2 0 Отговор
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на евраци, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Комунистически Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?

    13:52 08.01.2026

  • 111 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 3 Отговор
    А , ТИ РУСКА МАНЕРКО СИ НАЙ КУХИЯ ................... СЛЕД ZEЛЕНИЯ ЧОРАП , МУНЧО .................. ФАКТ !

    Коментиран от #114

    13:52 08.01.2026

  • 112 Глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #107 от "Българин":

    От Шипка Патриарх Кирил заяви:
    Вие ни дадохте писмеността, а ние се отблагодарихме като ви освободихме от турците

    13:54 08.01.2026

  • 113 Българин

    4 0 Отговор
    На 28-ми декември,
    1856-та година.

    Роден е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    Коментиран от #119

    13:55 08.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Жълтопаветен канибал

    1 5 Отговор
    Еврогейките гледам пак са с възпалени дупета, познати сред либералните среди като входове...

    Противни ничари са, но ще се наложи да им изтърпим поредните предателства.

    Да видим сега, кога евро-еничарите открито ще заговорят за унищожаване на държавата ни.

    13:55 08.01.2026

  • 116 Аз съм много просто Зетърче

    3 3 Отговор
    И искам да ме набутат в "коалицията на желаещите" с редник дЖилезку и редник ГЕЙргиев и редник Бою у баталйона "Водопад" и да си газим у Днепър като кукери изкукуригали

    13:55 08.01.2026

  • 117 Факти

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Илюзии":

    В България няма нито една американска военна база. Има 4 бази, които са споделени - ползваме ги едновременно. САЩ покриват разходите за своите военни, за ученията и мисиите, както и инвестиции в съоръжения, които използват. Ние покриваме разходите за нашите военни и за поддръжка на базите, като САЩ поемат част от последните. От цялата работа ние сме на далавера, защото плащаме малко, а американските военни на терен са гаранция за сигурност. Затова Тръмп иска да ги изтегли и да ни остави да се оправяме. Без американски военни България е уязвима и разходите за отбрана трябва да се увеличат драстично.

    Коментиран от #122

    13:55 08.01.2026

  • 118 Тоя тип

    5 1 Отговор
    пък е кух като хралупа...мечка да скриеш вътре

    13:56 08.01.2026

  • 119 И какво стана след ПСВ

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Българин":

    Ньойският договор ликвидира България.
    Така ли помогна Удо Уилсън?

    13:57 08.01.2026

  • 120 Надзирател

    2 4 Отговор
    Слава на Възраждане. Искам всички политици в затвора са !!!

    13:57 08.01.2026

  • 121 Трябва да браним Гренландия!

    2 3 Отговор
    Пеееендели смооотани ! ....

    13:59 08.01.2026

  • 122 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    Какво има в тези бази?
    Кога те пуснаха да видиш.
    Който не може сам да гарантира сигурността си, винаги е васал и марионетка.
    Хайде файро тулуп

    Коментиран от #141

    14:01 08.01.2026

  • 123 Българин

    3 0 Отговор
    Най - непроизводителни са държавните недооглозгани от комсомолците предприятия а най - проспериращи са кръчмите, хотелите и приватизираните от комсомолците предприятия за правени на сърпове, чyкове и гвoздей.

    Та ЧО+ВЕК (вечна енергия) имаш два избора:

    1) Когато имаш само чyкче в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвoздей.

    2) Аз пиpон да видим на земята, го оглеждам по половин час с едно око, докато с другото се озъртам за дъска, дека да го зaбием

    П.С. предпочитам да се озъртам за дъски.

    14:01 08.01.2026

  • 124 Тоя пък

    3 0 Отговор
    промишленост мозък!

    14:04 08.01.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Българин

    6 0 Отговор
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    14:07 08.01.2026

  • 127 Тоя пък ....олееееее

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Цивилизационен избор":

    "Цивилизационен избор" атлантически.......олееееее

    14:07 08.01.2026

  • 128 БГЛВ

    8 0 Отговор
    Коце го стяга чепика.От ваксините последствия няма.С Шенген пак удари греда.България така и не се напълни с имигранти,както говореше.Сега за капак влезе и еврото.На хоризонта се задава Радев.На кратко пи..ец.Издръжката върви-резултати няма.Ще трябва да се плати сметката.Стара болшевишка традиция-ако няма враг,ще го създадем.Трябва нова дъвка....

    14:10 08.01.2026

  • 129 :((((

    6 0 Отговор
    На този не му ли омръзна да говори глупости?

    Коментиран от #132

    14:12 08.01.2026

  • 130 Младежи тови ви готвят! Събудете се ей

    3 5 Отговор
    Не е фейк!....Не е фейк младежи! .... Задължителна военна служба, с право на откупуване ако не искате да служите, 20-30 000 евра за година плащате ! Вижте какво се случва в Гърция и мислете с главите си! Там протестите не са само на земеделците, но го крият от вас. ....Има един документ със гриф "засекретено" раздаден на военните окръжия още юли 2025 г. Има и изготвени списъци даже.... Питайте и да ви го кажат в прав текст ! Истина е!

    Коментиран от #131

    14:14 08.01.2026

  • 131 Навремето

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "Младежи тови ви готвят! Събудете се ей":

    всички служеха в комунистическата армия, кво ревеш бе, копейка?!

    Беше дълг и чест!

    Коментиран от #136, #144

    14:16 08.01.2026

  • 132 Ами не

    0 3 Отговор

    До коментар #129 от ":((((":

    говори глупости ! В случая всичко е вярно на 100%. Дай абзац който според теб са глупости ? Аре....

    14:17 08.01.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Радев и Копейката

    3 0 Отговор
    ще се борят за душите на русофилите у нас.

    За това Копейкин се е запенил още от сега.

    14:18 08.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Не ми обяснявай зетърче кухо

    2 1 Отговор

    До коментар #131 от "Навремето":

    Аз 3 години и 3 месеца без 2 дена задръжка на ПЛК 44 в Атия съм служил. Ти ли ще ми обясняваш как е било ? А?

    14:19 08.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Българин

    1 1 Отговор
    Народен съд, експpоприация, тука няма демокрация.
    Здрави сoпи нарамете и за битка пригответе.
    На улиците вий излезте и за правдини борете.
    Бoй по комунистите кpадливи и мyтраци уpодливи.

    14:25 08.01.2026

  • 141 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ха ХаХа":

    Във военните бази пускат само военнослужещите, които са разположени там. Можеш в тубата да видиш репортажи с българи от базите в Ново Село, Безмер и Граф Игратиево. От логистичен център Айтос клипове няма, защото там има само складове и нищо не се случва. Ти в казарма бил ли си изобщо? Аз хванах от последните набори през 2005 г. Бях в авиобазата Житарово до Бургас. Пазехме Лукойл с ракетни установки Волхов от 1962 г. 🤣 По комунизма сме давали 10% от БВП за отбрана и не сме били по-независими.

    14:25 08.01.2026

  • 142 Сус, бря!

    2 1 Отговор
    Не успяхме да ви направим 16-та република на СССР. Затова сега ще продължим да внушаваме, че не бива и няма да бъдете суверенна държава. След като не цъфнахте и не вързахте като съветска република, сега ще ви внушаваме колко ще ви е зле и как ще се обезличите като част от съединените европейски щати, които според нас ще се разпаднат. Аннадъм?
    Сега марш у вас, да си припомниш песента "Союз нерушимыЙ" и да си подготвиш молба за приемане в процъфтяваща Евразия! Там ще те научим да живееш по китайски и севернокорейски - затворени граници за да не избягаш от хубавото, 14-часов работен ден, разстрел за гледане на западни филми и за слушане на западна музика, кланяне пред поредния вожд и учител на пролетариата и ако си послушен - по едно кило месо месечно, за да си сготвиш нещо за някой празник!

    14:25 08.01.2026

  • 143 Българин

    0 0 Отговор
    Прокурори, съдии и дипломати все червени таpикати.
    СДСта, ДПСта, ГЕРБ, БКПета са направа на ДС чeнгета.
    Ето Кyна се задади, със стари комунки нов баpдак да прави.
    Всички действат под закрила на партията рyсофила.

    14:27 08.01.2026

  • 144 Не ми обяснявай зетърче кухо

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Навремето":

    И да ти допълня самоче тези същите 3 години и 3 месеца без 2 дена служба ми бяха признати и за пенсия ! Ъхъъъ...по: (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта. И ако сега ти напиша на колко години се пенсионирах и каква ми е пенсията ще скочиш от балкона нещастно зетърче.... нещастни атллантенца зтръпнали.Дали въобще осъзнаваш за какво ти говоря само се чудя .....

    14:28 08.01.2026

  • 145 Българин

    0 0 Отговор
    До вчера даскал по марксизъм днес тръби "Капитализъм!".
    Комyн се пише, чичо му гpъмнаха, а с БСП народа си обраха.
    На Тиквaта пък дядо му зaклаха, той доверно кyче се оказа.
    Станишев беден комyнар се води, а приятелката му върти милиони.

    14:31 08.01.2026

