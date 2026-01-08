"Рекорден бюджет за отбрана! 1,5 трилиона долара за Пентагона през 2027 г.$

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че ще поиска от Конгреса бюджет за отбрана в размер на 1,5 трилиона долара за 2027 г. - увеличение с около 500 милиарда долара спрямо сегашния бюджет на Пентагона, което представлява ръст от близо 50%, пише "Политико".

В публикация в Truth Social Тръмп не даде конкретни подробности, като заяви единствено, че средствата ще бъдат използвани за изграждането на неговата "армия на мечтите". Според анализатори мащабното увеличение отразява високата цена на редица ключови военни инициативи на президента, включително програмата за противовъздушна отбрана "Златният купол" и призива му за разработване на нов дизайн на боен кораб - проекти, които не могат да бъдат напълно финансирани при сегашните нива на разходи.

Тръмп предположи, че приходите от митнически тарифи биха могли да покрият част от увеличението. Дори при заобикаляне на конституционната роля на Конгреса при разходите, съществуващите тарифни приходи обаче остават с няколкостотин милиарда долара под планираната сума.

Въпреки трудностите около осигуряването на допълнителни 500 милиарда долара, Тръмп и редица републиканци в Конгреса изразиха увереност, че това е възможно. Бюджетът за отбрана достигна 1 трилион долара тази година, след като Конгресът одобри допълнителни 150 милиарда долара чрез законопроект за бюджетно помирение, макар значителна част от тези средства да бъдат разходвани в рамките на пет години.

Законодателите все още не са финализирали бюджета за отбрана за текущата фискална година, като се очаква окончателното споразумение да увеличи първоначалното искане на Тръмп с няколко милиарда долара. Част от републиканците отдавна настояват военните разходи да достигнат около 5% от БВП спрямо настоящите 3,5%.

Конгресменът Дон Бейкън от Небраска определи намеренията на Тръмп като "добра новина", заявявайки, че са необходими поне 4% от БВП за поддържане на флота, военновъздушните сили, междуконтиненталните балистични ракети, бомбардировачите и за грижата за военнослужещите.

Обявяването на бюджета дойде часове след като Тръмп разкритикува големите отбранителни компании, което доведе до спад на акциите им. В отделна публикация той заяви, че няма да позволи обратно изкупуване на акции, високи възнаграждения за ръководствата и дивиденти, обвинявайки компаниите в бавна работа и прекалено високи цени.

Белият дом и републиканците не изключват нов мащабен законопроект по партийна линия за увеличаване на разходите за отбрана, макар да остава неясно дали ръководството на партията е готово отново да използва този процедурно сложен подход. Демократите вероятно ще се противопоставят на всяко финансиране, което води до съкращения в здравеопазването, образованието и външната помощ.

Председателят на комисията по бюджетните кредити в Камарата Том Коул заяви, че разходите за отбрана "трябва да се увеличат", но не даде оценка дали предложението от 1,5 трилиона долара е реалистично. Конгресменът Стив Уомак от Арканзас подкрепи инициативата, заявявайки, че дългогодишното недофинансиране е подкопало националната сигурност на САЩ.