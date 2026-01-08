Новини
Свят »
САЩ »
Рекорден бюджет за отбрана! 1,5 трилиона долара за Пентагона през 2027 г.

Рекорден бюджет за отбрана! 1,5 трилиона долара за Пентагона през 2027 г.

8 Януари, 2026 13:03 1 083 47

  • пентагон-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • дронове

Обявяването на бюджета дойде часове след като Тръмп разкритикува големите отбранителни компании, което доведе до спад на акциите им

Рекорден бюджет за отбрана! 1,5 трилиона долара за Пентагона през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че ще поиска от Конгреса бюджет за отбрана в размер на 1,5 трилиона долара за 2027 г. - увеличение с около 500 милиарда долара спрямо сегашния бюджет на Пентагона, което представлява ръст от близо 50%, пише "Политико".

В публикация в Truth Social Тръмп не даде конкретни подробности, като заяви единствено, че средствата ще бъдат използвани за изграждането на неговата "армия на мечтите". Според анализатори мащабното увеличение отразява високата цена на редица ключови военни инициативи на президента, включително програмата за противовъздушна отбрана "Златният купол" и призива му за разработване на нов дизайн на боен кораб - проекти, които не могат да бъдат напълно финансирани при сегашните нива на разходи.

Тръмп предположи, че приходите от митнически тарифи биха могли да покрият част от увеличението. Дори при заобикаляне на конституционната роля на Конгреса при разходите, съществуващите тарифни приходи обаче остават с няколкостотин милиарда долара под планираната сума.

Въпреки трудностите около осигуряването на допълнителни 500 милиарда долара, Тръмп и редица републиканци в Конгреса изразиха увереност, че това е възможно. Бюджетът за отбрана достигна 1 трилион долара тази година, след като Конгресът одобри допълнителни 150 милиарда долара чрез законопроект за бюджетно помирение, макар значителна част от тези средства да бъдат разходвани в рамките на пет години.

Законодателите все още не са финализирали бюджета за отбрана за текущата фискална година, като се очаква окончателното споразумение да увеличи първоначалното искане на Тръмп с няколко милиарда долара. Част от републиканците отдавна настояват военните разходи да достигнат около 5% от БВП спрямо настоящите 3,5%.

Конгресменът Дон Бейкън от Небраска определи намеренията на Тръмп като "добра новина", заявявайки, че са необходими поне 4% от БВП за поддържане на флота, военновъздушните сили, междуконтиненталните балистични ракети, бомбардировачите и за грижата за военнослужещите.

Обявяването на бюджета дойде часове след като Тръмп разкритикува големите отбранителни компании, което доведе до спад на акциите им. В отделна публикация той заяви, че няма да позволи обратно изкупуване на акции, високи възнаграждения за ръководствата и дивиденти, обвинявайки компаниите в бавна работа и прекалено високи цени.

Белият дом и републиканците не изключват нов мащабен законопроект по партийна линия за увеличаване на разходите за отбрана, макар да остава неясно дали ръководството на партията е готово отново да използва този процедурно сложен подход. Демократите вероятно ще се противопоставят на всяко финансиране, което води до съкращения в здравеопазването, образованието и външната помощ.

Председателят на комисията по бюджетните кредити в Камарата Том Коул заяви, че разходите за отбрана "трябва да се увеличат", но не даде оценка дали предложението от 1,5 трилиона долара е реалистично. Конгресменът Стив Уомак от Арканзас подкрепи инициативата, заявявайки, че дългогодишното недофинансиране е подкопало националната сигурност на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 11 Отговор
    Бюджетният дефицит на САЩ е 30 процента.2 трилиона долара.

    Коментиран от #31, #32

    13:05 08.01.2026

  • 2 БОГАТИТЕ ЛАПАТ

    11 3 Отговор
    Бедните - гладни !!!!! Още умират от глад дечица ама на кой му пука $$$$$

    13:06 08.01.2026

  • 3 Дориана

    11 4 Отговор
    Ами , избийте се, който вади нож от нож умира. Самоунищожете се щом искате война и се готвите за война я получавате.

    Коментиран от #13, #29

    13:06 08.01.2026

  • 4 Ами за отбрана

    11 8 Отговор
    Повече оръжия означават повече възможности за налагане на американското господство по света. Това е животът: докато някой се офлянкват, други трупат сили за война. 3СВ е неизбежна. Копайте бункерите.

    Коментиран от #20

    13:07 08.01.2026

  • 5 киййойдойпофЙ

    16 4 Отговор
    Каква отбрррана, това са пари за нападенииие и вввойнни

    Коментиран от #6

    13:07 08.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "киййойдойпофЙ":

    Тръмп прекръсти Министерството на отбраната на Министерство на войната.

    Коментиран от #10

    13:09 08.01.2026

  • 7 Копейки,

    6 14 Отговор
    Вижте самолети!

    Коментиран от #17

    13:10 08.01.2026

  • 8 Инвеститор

    4 2 Отговор
    Да каже в самолети, дронове или кораби - че да знам къде да купувам акции. Ролс-ройса добре се отплатиха с 40% за една година. Дано да продават повече самолети.

    13:11 08.01.2026

  • 9 Хипотетично

    6 2 Отговор
    Министерството на войната в пентагона получава 150% за миролюбиви мисии.
    Работата е сериозна, а разходите не са като политическите брифинги.

    13:12 08.01.2026

  • 10 лъжливите американци

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Белият дом и републиканците не изключват нов мащабен законопроект по партийна линия за увеличаване на разходите за отбрана, .......

    Председателят на комисията по бюджетните кредити в Камарата Том Коул заяви, че разходите за отбрана "трябва да се увеличат", но не даде оценка дали предложението от 1,5 трилиона долара е реалистично. Конгресменът Стив Уомак от Арканзас подкрепи инициативата, заявявайки, че дългогодишното недофинансиране е подкопало националната сигурност на САЩ.

    13:12 08.01.2026

  • 11 БРАВО ТРЪПМ

    7 14 Отговор
    Който иска МИР се готви за ВОЙНА. Доказана максима. Ако Украйна се бяха подготвили кържавото недъгаво фашистко джудже никога нямаше да я нападне.

    Коментиран от #25

    13:13 08.01.2026

  • 12 Правилно

    11 7 Отговор
    Вече нищо не може да помогне на бясното американско куче в терминалната му фаза на упадък.

    Коментиран от #14

    13:13 08.01.2026

  • 13 пиночет

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    От Русия се очаква само убийства, войни и палячовщини, всичко това затова се прави!

    13:14 08.01.2026

  • 14 1917та

    7 11 Отговор

    До коментар #12 от "Правилно":

    пак ли ще разпадаме гнилия капитализъм... да не стане пак като със СССР? :)

    13:14 08.01.2026

  • 15 Цомчо Плюнката

    7 11 Отговор
    Руските неможчи разконсервираха и последните Т-55.Скоро ще изкарат от музейте и Т-34.

    13:15 08.01.2026

  • 16 Баба Гошка

    11 4 Отговор
    Оправете си заглавието. Те нямат отбрана. Министерство на воййнната си имат

    Коментиран от #19

    13:16 08.01.2026

  • 17 китайски балон

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    какви самолети бе сме ш ник една седмица луди ги направих краварите.

    Коментиран от #18

    13:16 08.01.2026

  • 18 Смех с копейки

    8 13 Отговор

    До коментар #17 от "китайски балон":

    Вчера третополовите американски жендари за един ден плениха два руски танкера пълни с краден петрол от Венецуела.

    13:18 08.01.2026

  • 19 Дядо Гошо

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Баба Гошка":

    Руснаците па да нямат междугалактически сили, че са си кръстили министерство на войната - Въздушно-космическите сили на Русия

    13:19 08.01.2026

  • 20 Глас от бункера

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ами за отбрана":

    Нали ви казах бе!?Мадуро не го познавам!

    13:22 08.01.2026

  • 21 БАЙ ГАНЬО БАЛКАНСКИ

    10 3 Отговор
    Ами да имат бази по целия свят 1 ТРИЛИОН ЗА НАПАДЕНИЯ И АГРЕСИИ СРЕЩУ МИРНИ ДЪРЖАВИ И ЦЕЛИ НАРОДИ..ДА КРАДАТ И УБИВАТ ...ЗАТВА А и долара е само хартийка печатана от иврейския федерален уж резерв ..ветар и мъгла ...тцтцтц....

    13:22 08.01.2026

  • 22 Дудов

    1 3 Отговор
    Браво.До 50 години и ние може да сме американци

    13:25 08.01.2026

  • 23 Феникс

    10 0 Отговор
    Тези финикийски знаци не са за отбрана а за масово клане и нападение, не ви ли научи на нещо ивицата Газа!

    13:26 08.01.2026

  • 24 Мамоууу

    1 6 Отговор
    На Путя толко ми е GDP-то

    13:27 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тъй сега

    6 0 Отговор
    Като нямат паре сетете се от кой ще ги вземе големият брат…

    13:28 08.01.2026

  • 27 Таф таф

    8 0 Отговор
    Когато чорбаджия говори за отбрана, обикновено си мисли за печалба. Какъвто и бюджет да приемат, по-силни няма да станат, защото противниците им работят на друг принцип, дали за отбрана или за нападение, но определено по-точно насочен в правилната посока.

    13:29 08.01.2026

  • 28 ОПЯВАЙТЕ СИ

    8 2 Отговор
    Вие евро поклонници. Дърлете се със русите. И хич да не ви пука че с еврото пет лева стана лука. И бюджета за отбрана на сащ казва крещи ЕВРОПО ЗА ВОЙНА СЕ ГОТВИ. НЕ РУСИЯ А САЩ ЩЕ ВИ ПОКОРИ. ТЕ СА ТАМ ДЕ ИМА БЛАГА НАРОДНИ И БОГАТСТВА. НЯМА ДА НАПАДНАТ ЗИМБАБВЕ ИЛИ МОЗАМБИК. ТАМ НЕ СА ОТ БОГАТИТЕ. БЕДНИЧКИ СА СИ.

    13:29 08.01.2026

  • 29 11 септември

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Пак ли ще го съчините, хамериканзи?

    13:30 08.01.2026

  • 30 Българин

    3 6 Отговор
    Това е резултата от действията на диктатори като Путлер.

    13:30 08.01.2026

  • 31 Математиката

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мишко при 30 тр. БВП на САЩ нещо една от 2-те ти цифри е грешна. Тролей за бавноразвиващи като теб

    13:30 08.01.2026

  • 32 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво ти разбира кратуната от бюджетен дефицит.

    13:31 08.01.2026

  • 33 Ъъъъъ

    5 2 Отговор
    "Рекорден бюджет за отбрана! 1,5 трилиона долара за Пентагона през 2027 г.$

    Разбира се! Тръмп се готви за война. Друга причина няма. Ама идиотите не го разбират.

    13:33 08.01.2026

  • 34 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Дааааа сигурен съм че е е за отбрана ,с над 700 бази по целия свят

    13:33 08.01.2026

  • 35 НАТО се смее на руските оръфляци

    3 8 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет направо се присмя на сделаното ПВО във Венецуела

    Кодоши взеха да си правят с тия калпавите .

    13:34 08.01.2026

  • 36 666

    5 3 Отговор
    Още в началото има лъжа какъв бюджет за отбрана???Бюджет за нападение е най точното!

    13:35 08.01.2026

  • 37 Хирохито

    4 6 Отговор
    Опаааа ,на Копей резко му се промени настроението . До сега бяха много ербап ама взе да им просветлява ,че Путин ги лъже вече 25 години с анимационно могъщество

    13:39 08.01.2026

  • 38 Чичак

    1 5 Отговор
    Дони, бий с голямата тояга

    13:42 08.01.2026

  • 39 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    4 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #45

    13:42 08.01.2026

  • 40 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    4 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #44

    13:42 08.01.2026

  • 41 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    3 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:42 08.01.2026

  • 42 Пламен

    2 4 Отговор
    А вовката завалията няма грам пари

    13:42 08.01.2026

  • 43 Гого

    2 0 Отговор
    Не е за добро и мир

    13:49 08.01.2026

  • 44 едно си тролчо знае

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    едно си бае.
    И отгоре на всичко е лъжи и мечти.

    13:53 08.01.2026

  • 45 абе недъгав

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    войната м/у Русия и Фашизма в случая ще бъде гражданска война защото руснаците са фашистите на 21 век

    13:54 08.01.2026

  • 46 Бухай Дочно пи ди Расснаците

    1 2 Отговор
    От друго не разбират

    13:56 08.01.2026

  • 47 За да си представите колко е дефицитът

    1 0 Отговор
    Този бюжет от 1,5 трилиона годишно значи че само дефицитът се равнява на около 40 50 години военния им бюжет и то ако не трупат повече дефицит...та добивате ли представа как се плаща този дефицит освен ако не бутнат света в невиждана инфлация и 1 бургер струва 20 000 долара 1 апартамен в саш е 500 милиона долара там 40 квадрата

    14:08 08.01.2026