КЗК разследва картел при доставките на храна за болниците

КЗК разследва картел при доставките на храна за болниците

8 Януари, 2026 14:54 902 15

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов

КЗК разследва картел при доставките на храна за болниците - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Екипи на Комисията за защита на конкуренцията извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници. Проверките на място се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област.

Проверките на място са в рамките на производството на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД.

Предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат като лошо качество на храната и нарушаване правата на пациентите, веднага след получаване на сигнала Комисията започна предварително проучване за изясняване на фактическата обстановка. Бяха разгледани всички поръчки за доставка на болнична храна, проведени за територията на град София за периода 2022 г.-2025 г., в които дружествата участват като конкуренти.

В предварителното проучване бяха установени достатъчно данни, които насочват към една от формите на забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, а именно „разпределяне на пазари“ – спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е „разпределен“ конкретният възложител. Друга форма на съгласуваност между дружествата, която се наблюдава, са т.н. „оферти за прикритие“, които се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към тези, установени до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на обществени поръчки за доставка на болнична храна.

При извършване на внезапни проверки на място служителите на националния орган по конкуренция разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация, представляващо точно копие (форенсик имидж) на конкретния носител на тази информация.

След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    На това храна ли му викате?И прасетата не я ядат.

    14:56 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо не направихме протестиращите

    9 0 Отговор
    Борисов и Пеевски още са на свобода, на пролет си плащат на следващите избори и са отново в парламента да ни обират
    Мирните протести не променят нищо!

    14:58 08.01.2026

  • 4 Шишикорп

    5 0 Отговор
    Прасетата немат шанс лапам сичко

    14:59 08.01.2026

  • 5 Докато

    7 0 Отговор
    Докато някой истински държавник ,начело на МС,подкрепен от Народното събрание,не елиминира тези" пеликани" - фирми за кетъринг към болници, училища,хосписи,нищо няма да се промени.Трябва да се върне старата изпитана система: Собствена кухня,със собствен персонал,и преки доставки на продуктите.Тогава има пряк контрол от директора,диетолога за качество на храната.Тази порочна система, буквално източва десетки милиони годишно,от бюджетите на болниците,училищата и хосписите.И всичко се случва,със негласното одобрение на държавата.А храната е със отвратителни качества.Да те пази Господ,да постъпиш на лечение,за по дълъг период.Всеки ден,цели двадесет дни,аз или синовете се редувахме да носим храна( обяд, вечеря) на съпругата.Пълна отврат,когато опитах от тези буламачи.Но цените са сериозни.

    15:11 08.01.2026

  • 6 Поредните

    5 0 Отговор
    ПЛАМЕНКИ

    15:11 08.01.2026

  • 7 Емигрант

    4 0 Отговор
    От октомври месец ви будалкат, че водят или ЩЕ водят някаква борба със спекулата - РЕЗУЛТАТ САМО ДУМИ ЧРЕЗ КОИТО СЕ ИМИТИРА БОРБА ! Абе вие къде живеете, че толкова сте станали лесни за всякакъв вид "маневра" която прилагат всички политици-измамници ? Цените ви на хранителните продукти са надминали вече най-високите в силните икономически държави, а заплатите ви са по-ниски и от тези в Сиера Леоне ? До кога ще ви мамят за всичко със "СРЕДНА" цена, заплата, пенсия и т.н.,всичко към което може да се прикачи това "СРЕДНА", остава много близко бъдещето когато НАГЛО тези мутри в политиката ще ви нарекат "СРЕДЕН НЕОБРАЗОВАН БЪЛГАРСКИ БУДАЛА" !

    15:19 08.01.2026

  • 8 Редакционна политика

    3 0 Отговор
    Чудя се, в случая има само съмнения, нищо не е доказано, но са публикувани имената на фирмите.
    В други случаи има доказателства, внесено е обвинение, но не се казва срещу кого.
    Няма ли установен ред кога какво може да се публикува?

    15:19 08.01.2026

  • 9 Нещо много се разшетаха

    2 1 Отговор
    Какао гитраздвижи?
    Сега ще почнат да се топят един друг!

    Коментиран от #13

    15:29 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    EЙ Комисията / комисионерите/
    ЛИДЛ, преди дескине дни бял земел - 9 бг стотинки
    ЛИДЛ днес - 8 европейски цента.
    И двете са с промоция. Честито !
    Иначе няма инфлация и ние контролираме цените

    15:52 08.01.2026

  • 13 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо много се разшетаха":

    Никакъв шанс щом комсомолецът алкохолик Росен Карадимов е начело.

    15:52 08.01.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

