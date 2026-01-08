ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия

Дипломатите в Европейския съюз се готвят за противопоставяне на президента на САЩ Доналд Тръмп във връзка с претенциите му към Гренландия, пише Politico, предаде Фокус.



"Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп. Той е в агресивно настроение и ние трябва да сме подготвени за това“, заявява пред изданието европейски дипломатически източник.



Според него, ако по-рано европейските правителства не са осъзнавали, че заплахите на Доналд Тръмп да завземе Гренландия са сериозни, то сега те го осъзнават.



Друг източник на изданието, бивш високопоставен представител на НАТО, предполага, че алиансът би могъл да посредничи между Гренландия, Дания и САЩ, както вече е правил в споровете между участниците в алианса Турция и Гърция.



Изданието също така цитира изявленията на трима дипломати от НАТО, които заявяват, че "между другото, алиансът трябва да обмисли ускоряване на растежа на разходите за отбрана в Арктика, провеждането на по-голям брой военни учения в региона и разполагането на войски за осигуряване на сигурността на Гренландия и, ако е необходимо, за успокояване на САЩ“.



"Алиансът също трябва да бъде готов за създаването на програма "Арктически страж“ (Arctic Sentry) – прехвърляне на военните си ресурси в региона – по примера на инициативите "Източен страж“ и "Балтийски страж“, считат двама дипломати от НАТО.



По-рано Axios, позовавайки се на източник в Белия дом, съобщи, че администрацията на САЩ едва сега започва да обсъжда бъдещето на Гренландия. Според тази информация, старшият съветник на президента Тръмп е признал, че Европа е дълбоко загрижена за въпроса с Гренландия, но е подчертал, че планирането и дискусиите по тази тема са в много ранен етап. Високопоставен дипломат от една европейска страна е заяви пред американския портал, че проблемът с Гренландия само усложнява общата ситуация.



Доналд Тръмп по-рано заяви, че остров Гренландия е необходим на САЩ за отбранителни цели и предложи на трети страни сами да решат какво точно означават военните действия във Венецуела за проблема с Гренландия. В отговор на това датският премиер Метте Фредериксен заяви, че претенциите на САЩ към Гренландия могат да доведат до разпадането на НАТО.

