ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия

Дипломатите в Европейския съюз се готвят за противопоставяне на президента на САЩ Доналд Тръмп във връзка с претенциите му към Гренландия, пише Politico, предаде Фокус.
"Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп. Той е в агресивно настроение и ние трябва да сме подготвени за това“, заявява пред изданието европейски дипломатически източник.
Според него, ако по-рано европейските правителства не са осъзнавали, че заплахите на Доналд Тръмп да завземе Гренландия са сериозни, то сега те го осъзнават.
Друг източник на изданието, бивш високопоставен представител на НАТО, предполага, че алиансът би могъл да посредничи между Гренландия, Дания и САЩ, както вече е правил в споровете между участниците в алианса Турция и Гърция.
Изданието също така цитира изявленията на трима дипломати от НАТО, които заявяват, че "между другото, алиансът трябва да обмисли ускоряване на растежа на разходите за отбрана в Арктика, провеждането на по-голям брой военни учения в региона и разполагането на войски за осигуряване на сигурността на Гренландия и, ако е необходимо, за успокояване на САЩ“.
"Алиансът също трябва да бъде готов за създаването на програма "Арктически страж“ (Arctic Sentry) – прехвърляне на военните си ресурси в региона – по примера на инициативите "Източен страж“ и "Балтийски страж“, считат двама дипломати от НАТО.
По-рано Axios, позовавайки се на източник в Белия дом, съобщи, че администрацията на САЩ едва сега започва да обсъжда бъдещето на Гренландия. Според тази информация, старшият съветник на президента Тръмп е признал, че Европа е дълбоко загрижена за въпроса с Гренландия, но е подчертал, че планирането и дискусиите по тази тема са в много ранен етап. Високопоставен дипломат от една европейска страна е заяви пред американския портал, че проблемът с Гренландия само усложнява общата ситуация.
Доналд Тръмп по-рано заяви, че остров Гренландия е необходим на САЩ за отбранителни цели и предложи на трети страни сами да решат какво точно означават военните действия във Венецуела за проблема с Гренландия. В отговор на това датският премиер Метте Фредериксен заяви, че претенциите на САЩ към Гренландия могат да доведат до разпадането на НАТО.
ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия
8 Януари, 2026 11:33 2 316 94
Ако по-рано европейските правителства не са осъзнавали, че заплахите на Доналд Тръмп да завземе острова са сериозни, то сега те го осъзнават
Дипломатите в Европейския съюз се готвят за противопоставяне на президента на САЩ Доналд Тръмп във връзка с претенциите му към Гренландия, пише Politico, предаде Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А какво мисли
Луна президент
Ицо и унуквацита му - вице!
Коментиран от #6, #31
11:36 08.01.2026
2 Фотографа
11:37 08.01.2026
3 Варна 3
11:37 08.01.2026
4 Левът остава!
Коментиран от #10, #11, #12, #16, #21, #26, #32, #49, #55
11:37 08.01.2026
5 Сега е момента
Ама копеите ще се объркат. Нали САЩ помагат на жужето!
11:37 08.01.2026
6 Мисли Мисли Мисли
До коментар #1 от "А какво мисли":Да го отвлекат.
ха ха ха.
11:37 08.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Значи САЩ, Русия,
Коментиран от #22
11:38 08.01.2026
9 Историк
Коментиран от #27
11:38 08.01.2026
10 Магазините да не са
До коментар #4 от "Левът остава!":Ченчбюра ?
Магурата 2
11:39 08.01.2026
11 Разберете това
До коментар #4 от "Левът остава!":Преди 31 януари още на 27 януари си закопчайте коланите, че на 31 януари предстои голямята промяна!
11:39 08.01.2026
12 Ами плащай в евро
До коментар #4 от "Левът остава!":Заплатите и пенсиите ги дадоха в евро.
Като пазаруваш със смешния лев, злато ли да ти дават като ресто?
Коментиран от #64
11:39 08.01.2026
13 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
11:39 08.01.2026
14 Забрави за трите синджира
До коментар #7 от "Слава Україні":с роби. И даваш ли даваш, Балканджи...
Сутрин карай само на бира.
Коментиран от #50
11:40 08.01.2026
15 Альоууу, колеги
11:41 08.01.2026
16 Варна 3
До коментар #4 от "Левът остава!":Левът остава до 31 януари! След това хайде към еврото. Смешният лев си отива. Ген Z точно това чака да дойде еврото и ето че влезе в сила. Приключваме с лева в бъдещето.
Коментиран от #93
11:44 08.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ясен
11:45 08.01.2026
19 Диктор
До коментар #17 от "Бедняшката русофилска иzzмет":И мизерия получиха русофилите. Докато не бягат към Русия, така става.
11:45 08.01.2026
20 Имайте предвид
11:45 08.01.2026
21 Интересно
До коментар #4 от "Левът остава!":защо, като сменяш лев за евро ти искат личните данни в банките ?
Коментиран от #36
11:46 08.01.2026
22 Тоя па
До коментар #8 от "Значи САЩ, Русия,":Къде слагаш въшливата и пропаднала Русия сред големите?
Коментиран от #23, #51
11:46 08.01.2026
23 Тя се
До коментар #22 от "Тоя па":бута
11:47 08.01.2026
24 Трябва да сме готови за пряк конфликт
ще го наобиколите и въртите опашки
страхливи пудели
11:47 08.01.2026
25 Руски колхозник
11:48 08.01.2026
26 Успокойте топката руски парцал
До коментар #4 от "Левът остава!":Време е за това решение ПРЕДИ 31 ЯНУАРИ!
11:49 08.01.2026
27 От както
До коментар #9 от "Историк":демокрадцият взе властта международни договори няма! Правото е на силния! Нали това искахте? Нали за това ни набутахте в крадливите ЕС и НАТО! Защо пищите сега? То и паричките които сте ограбили от народа и тях ще Ви вземат! Краденото ще бъде откраднато и никой няма да Ви защити...
Коментиран от #38
11:50 08.01.2026
28 койдазнай
11:51 08.01.2026
29 Сега е моментът
Коментиран от #34
11:52 08.01.2026
30 Доналд Тръмп офишъл
11:53 08.01.2026
31 Щом напиша в Гулето
До коментар #1 от "А какво мисли":Кауфланд и ми излиза ухилената тУ па физиономия на Ристьо 😳
Коментиран от #53
11:53 08.01.2026
32 Каквото и да стане
До коментар #4 от "Левът остава!":Лева изцяло да бъде похарчено и обменено в евро, че защото ще бъде късно.
11:53 08.01.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НАТО срещу НАТО и чл.5
😀😀😀😀
Коментиран от #44
11:53 08.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 конфликт?
11:55 08.01.2026
36 Коуега
До коментар #21 от "Интересно":За да разберат, кой колко пари има и колко още могат да му вземат.
11:55 08.01.2026
37 Зевзек
Интересно ми е нашите козячета тогава за кого ще викат - или още не са им спуснали опорките.
Коментиран от #40
11:55 08.01.2026
38 Каракас за три часа
До коментар #27 от "От както":Половин Донбас за 11 години
Мда,правото на по-силният.
11:56 08.01.2026
39 az СВО Победа 80
Евроатлантиците се правят на мъже, щели да воюват срещу САЩ, те нали вече "победиха" Русия, сега ще "ппбеждават" САЩ...
🤣🤣🤣
Коментиран от #41, #46
11:57 08.01.2026
40 Пепи Волгата
До коментар #37 от "Зевзек":Викаш за еврото.ТПК.
11:57 08.01.2026
41 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #39 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги?
Коментиран от #45
11:58 08.01.2026
42 Учуден
До коментар #34 от "Карлуково":Хайде сега да видим за кого ще викате - за Европа или за краварите.
11:58 08.01.2026
43 Американеца
Коментиран от #78
11:58 08.01.2026
44 Немай грижа
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Вече е играно. Конфликт между Гърция и Турция, а НАТО си остава.
Вие за Русия мислете, че там нещо... аха...
Коментиран от #56, #59
11:59 08.01.2026
45 Кози?Колко бандера останаха в Киев?М?
До коментар #41 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Преброи ли ги?
11:59 08.01.2026
46 😂😂😂😂😂
До коментар #39 от "az СВО Победа 80":Бъди спокоен.Ще се разберат .И да слушаш Вацев!☝️🤣
12:01 08.01.2026
47 плевен
12:01 08.01.2026
48 Хасковски каунь
12:01 08.01.2026
49 Валутен борд
До коментар #4 от "Левът остава!":Ледвът от 30 години, откакто въведоха Евровалутния борд, е разписка, срещу която можеш да получиш реалната валута на страната - Евро.
Исторически левът почти никога не е бил конвертируема, самостоятелна валута - винаги е бил вързан към някоя реална европейска валута - франк, марка, рубла.
12:01 08.01.2026
50 пояснение
До коментар #14 от "Забрави за трите синджира":Аз баби и дядовци роби нямам.Моите са имали имущество,къщи,занаят и са пътували свободно в Европа.
12:02 08.01.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Тоя па":Как си със елементарното смятане с по-големи числа🤔❓
"Общият комбиниран БВП на
27-те страни от ЕС е
18 трилиона евро,
докато БВП само на Русия е
2 трилиона евро."
Можеш да сравниш по брой страни- 27 с 1 ❗
Можеш да сравниш по население ...
данните са публични❗
Няма да ти обяснявам как влияе на БВП семестър или операция за 50 000 $ срещу 0 рубли за същите ‼️
12:02 08.01.2026
52 Тома
Уаууууууу!....
12:03 08.01.2026
53 Аз като напиша в гуглето
До коментар #31 от "Щом напиша в Гулето":Скольл лет пидору ми излиза-Путин.
Коментиран от #75
12:03 08.01.2026
54 КО ТАНА БРЕ МУШКИ.
12:03 08.01.2026
55 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #4 от "Левът остава!":ПРИЧИНАТА БЪЛГАРИЯ ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА МИНА КЪМ ЕВРО, А УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША ДА НЕ СА Е ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ Е БИЛА В ЕВРОЗОНАТА С ТОЗИ ВАЛУТЕН БОРД
УНГАРИЯ, ПОЛША ИМАТ РЕАЛНА ВАЛУТА, БЪЛГАРИЯ ИМА ЕВРОБОРД
Коментиран от #58, #60
12:03 08.01.2026
56 Българин
До коментар #44 от "Немай грижа":"а НАТО си остава"
Тук си прав - те наведените европудели даже казаха на перчема че даже и да анексира Гренландия пак НАТО-то щяло да бъде единно. Същото ще се получи и султана като анексира кърджалийско - нашите наведени евроатлантици пак ще са единни с НАТО.
12:03 08.01.2026
57 Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп
Коментиран от #69
12:05 08.01.2026
58 Мани копейките
До коментар #55 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":От Нова година много им се насъбра.
12:05 08.01.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "Немай грижа":Ами НЕ, не е играно❗
Ама ти явно не правиш разлика-
тогава беше на територия ИЗВЪН НАТО ❗
12:06 08.01.2026
60 Запознат
До коментар #55 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":"БЪЛГАРИЯ ИМА ЕВРОБОРД"
България няма нищо - има единствено продажници на власт и за това толкова "лесно" мина в еврозоната - западът прибра 40-те милиарда гаранция по борда и даже купихме 2 тона злато.
Ама вас какво ви интересува че това са български пари - важното е господарите да са добре.
12:07 08.01.2026
61 Борисов за 10 г нищо не направи за
12:07 08.01.2026
62 НАТО се смее на руските оръфляци
Ама вие сериозни ли сте ? Държава дето пирони не може да прави ,подводница ще направи.
Руската подводница беше подмината с пълно презрение от флота на САЩ.
Не се намеси защото много добре знаеше какво може да последва ,басма нямаше да и цепят изобщо .
12:07 08.01.2026
63 Кая калас
Внимателно следим ситуацията.
Коментиран от #71
12:08 08.01.2026
64 Госта.
До коментар #12 от "Ами плащай в евро":Смешни сте Вие , националната валута е един от символите на държавността.Големи европейци станахте .
12:08 08.01.2026
65 така, така
Когато си показал на някого, че си му верен васал, че нямаш топки да се противопоставиш на Русия и молиш господаря да ти гарантира, че ще те защити, то какво очакват? Никой няма да се съобразява с тях. Дончо им го демонстрира най-нагло. Трябва му Гренландия и ще си я получи. Въобще не го интересува какво мисли Дания или ЕС. ЕС щеше да има някаква сила, ако не се беше скарала с Русия, но дега са хвърлени на бунището.
Дончо действително е в някакъв амок и от толкова поклони го е обзела мания на величие, но при цялото му откъсване от реалността е наясно, че има няколко държави, с които не трябва да се гъбарка. ЕС и съставящите го държавици - не са между тях. Искаха свят, устроен на правила - получават си го. Ма, изведнъж не им харесвали правилата! Ми, да бяхте отстоявали международното право, ама не. Сега не им остава друго, освен да скачат по правилата на бай Дончо. Днес вече слушах нашите инфантили (бивши военни министри) как ни обесняваха, че за Гренландия ще е по-добре америкнски войници, вместо китайски инвестиции.
Това е - като се навеждаш, ще те тъпчат.
12:08 08.01.2026
66 Ще се усетите,
И Гренландия? Еми ЕС, Китай и Русия, НО и Северна Корея, Иран, Сирия, Ирак, Либия, Афганистан .... и всички други, ограбени или унищожавани, притискани от саш можете да се обедините и ги притиснете до стената да обявят най-после банкрута си и мирнат, като фалирала страна... Цял свят пропищя от тях! Рекетьори, разбойници, военни престъпници, подстрекатели на ИС, на фашисти, комунисти, ислямисти... и всякакви радикали по света. Финансират войни и унищожение на мииони хора... Пускат пландемии и всякакви "хреми"... Целият свят трябва вече да се обедини и ги спре!
Коментиран от #70, #89
12:09 08.01.2026
67 Подписват договори с боташ
Коментиран от #74, #77
12:09 08.01.2026
68 не може да бъде
Коментиран от #72
12:10 08.01.2026
69 Зевзек
До коментар #57 от "Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп":"най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИЯ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!"
Мечтииии - без да питат Путин няма да ви се получи защото "новия стратегически американски щат" да се окаже малко радиоактивен а краварника да е под вода.
Ама няма лошо мечтайте си - лошото е че нито една от мечтите ви не се сбъдва а колко уверени бяхте 2022 че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне.
12:14 08.01.2026
70 никой
До коментар #66 от "Ще се усетите,":няма да се обедини - просто ще си поделят сферите на влияние и няма да се бъркат един, другиму. Ще имат договорняк, в който Китай, Русия, Индия ще получат своето.
В тая сметка не участва ЕС - тия са периферия и обект на експлоатация. Тепърва ще работим за американския интерес. Няма да се изненадам, ако САЩ и на ЕС заявят, че ще разрешават търговия и износ само, ако това е в интерес на САЩ.
Коментиран от #79
12:15 08.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Учуден
До коментар #68 от "не може да бъде":"принуждаване на Русия към мир с тежки последствия за самата Русия"
Хайде бе и как ще я принудите Русия че и "тежки последици" да имало - защо не го направихте 4 години а видиш ли сега вече ще станело. Вярвате ли си или просто се самонавиваате.
Коментиран от #86
12:16 08.01.2026
73 Стихотворения за 2026 г.
новите конфликти тлеят!
Дончо пуска пак майтапи,
с президенските чорапи!
Хора плачат и проклинат,
жалят за хубав век отминат!
Как така стана света?
Вместо мир и свобода, иде
война след война!
Милиардери дебелят,
цакат пуйки и се смеят!
А, изкуствен интелект
може да даде дефект!
Няма руски комунисти
със сърца кристално чисти,
които два пъти света спасиха
и от ядрени ракети всички пощадиха!
Няма хора, няма брат,
всеки расне психопат.
12:17 08.01.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Подписват договори с боташ":Не знаеш и пишеш или знаеш, но пишеш🤔❓
Кой рИва да спре вноса на петрол и газ от Русия❓
Кой Ви обеща САШтински енергоносители❓
Къде са ви сега САШтинските танкери с нефт и газ❓
12:18 08.01.2026
75 Тома
До коментар #53 от "Аз като напиша в гуглето":Излиза или влиза, я уточни!
12:20 08.01.2026
76 УНИзян
12:20 08.01.2026
77 Антитрол
До коментар #67 от "Подписват договори с боташ":"а дават на ден милиони"
А ще ми сметнеш ли по колко на ден се падат подписаните от "евроатлантика" дЖилезко 1.2 милиарда помощ за Украйна. Ама сложи и до сега дадените.
Коментиран от #80
12:20 08.01.2026
78 Коуега
До коментар #43 от "Американеца":Ако можеха да смачкат руснаците, отдавна да бяха го направили, ама Русия не е Афганистан.
Коментиран от #85, #88
12:20 08.01.2026
79 Никой си..
До коментар #70 от "никой":Изпълни със съдържание думата никой..
Наистина си такъв!
12:21 08.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хи хи
Коментиран от #87
12:27 08.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ааа, ти не гледай
12:28 08.01.2026
84 Сега ше стане така
12:28 08.01.2026
85 Помнещ
До коментар #78 от "Коуега":"ама Русия не е Афганистан"
Те и от Афганистан избягаха най позорно като изоставиха въоръжението си и техните подлоги пък нашите козячета си мечтаят за Русия. Ама козячетата забравиха как техните братя висяха по колесниците.
12:30 08.01.2026
86 не може да бъде
До коментар #72 от "Учуден":Не съм казал че ще го направят -просто казвам какво си мислят някои и каква политика провеждат -Стармър Макрон Рютте Туск прибалтийските държави !?Те считат че могат да го направят -и не си помислят даже че техните държави могат да изчезнат от картата !?необяснима лудост -но това е положението!?
Коментиран от #91
12:30 08.01.2026
87 Зевзек
До коментар #81 от "Хи хи":"Ся като извикат тагаренковците по член 5, те за кой ще се бият"
Ти пък ще се бият - за тях е важното да има член пък кой номер ще е не е важно.
12:33 08.01.2026
88 Руснак
До коментар #78 от "Коуега":По - зле сме от Папуа Нова Гвинея. Да вадим ли водката?
12:34 08.01.2026
89 Е нали👇
До коментар #66 от "Ще се усетите,":Путин пазеше Мадуро?
Коментиран от #94
12:36 08.01.2026
90 Ежко
12:39 08.01.2026
91 Учуден
До коментар #86 от "не може да бъде":"Те считат че могат да го направят"
Те не считат и много добре знаят че не могат да го направят но нямат друга опция освен да се правят на велики за пред по-неумните си поданици за да се задържат още малко на власт - не виждаш ли че рейтинга им клони и сега към нула на всичките които си изброил. Ако покажат слабост даже и неумните поданици може да им светне че тия са вредни за държавите си.
Сегашните са като Чембърлейн когато дава Чехословакия на Хитлер - и те ще са същите като него когато Тръмп вземе Гренландия и ще кажат "защо да се притесняваме за една земя от чукари покрита с лед на която живеят само 50 000" - те нашите козячета вече почнаха да го казват.
12:43 08.01.2026
92 665
Урсулите са уникални -съсипаха икономика ,набълбукаха мигранти и за капак врагове Русия, Сащ и Китай. Ахахахах
12:44 08.01.2026
93 След 31ви
До коментар #16 от "Варна 3":Ако всички тръгнат за вадят това което са вкарали в левове в банките за евро НЯМА да има достатъчно количество от евровата валута вече 8ми ден пазарувам с левове вече връщат левове никой не използва масово еврото при разплащания
12:45 08.01.2026
94 Е нали
До коментар #89 от "Е нали👇":Цялото НАТО пазеше укрохунтата
12:46 08.01.2026