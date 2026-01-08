Новини
Свят »
САЩ »
ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия

ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия

8 Януари, 2026 11:33 2 316 94

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • гренландия-
  • дания-
  • арктика

Ако по-рано европейските правителства не са осъзнавали, че заплахите на Доналд Тръмп да завземе острова са сериозни, то сега те го осъзнават

ЕС vs. САЩ! Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Дипломатите в Европейския съюз се готвят за противопоставяне на президента на САЩ Доналд Тръмп във връзка с претенциите му към Гренландия, пише Politico, предаде Фокус.

"Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп. Той е в агресивно настроение и ние трябва да сме подготвени за това“, заявява пред изданието европейски дипломатически източник.

Според него, ако по-рано европейските правителства не са осъзнавали, че заплахите на Доналд Тръмп да завземе Гренландия са сериозни, то сега те го осъзнават.

Друг източник на изданието, бивш високопоставен представител на НАТО, предполага, че алиансът би могъл да посредничи между Гренландия, Дания и САЩ, както вече е правил в споровете между участниците в алианса Турция и Гърция.

Изданието също така цитира изявленията на трима дипломати от НАТО, които заявяват, че "между другото, алиансът трябва да обмисли ускоряване на растежа на разходите за отбрана в Арктика, провеждането на по-голям брой военни учения в региона и разполагането на войски за осигуряване на сигурността на Гренландия и, ако е необходимо, за успокояване на САЩ“.

"Алиансът също трябва да бъде готов за създаването на програма "Арктически страж“ (Arctic Sentry) – прехвърляне на военните си ресурси в региона – по примера на инициативите "Източен страж“ и "Балтийски страж“, считат двама дипломати от НАТО.

По-рано Axios, позовавайки се на източник в Белия дом, съобщи, че администрацията на САЩ едва сега започва да обсъжда бъдещето на Гренландия. Според тази информация, старшият съветник на президента Тръмп е признал, че Европа е дълбоко загрижена за въпроса с Гренландия, но е подчертал, че планирането и дискусиите по тази тема са в много ранен етап. Високопоставен дипломат от една европейска страна е заяви пред американския портал, че проблемът с Гренландия само усложнява общата ситуация.

Доналд Тръмп по-рано заяви, че остров Гренландия е необходим на САЩ за отбранителни цели и предложи на трети страни сами да решат какво точно означават военните действия във Венецуела за проблема с Гренландия. В отговор на това датският премиер Метте Фредериксен заяви, че претенциите на САЩ към Гренландия могат да доведат до разпадането на НАТО.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А какво мисли

    31 2 Отговор
    Христо Стоичков по въпроса?
    Луна президент
    Ицо и унуквацита му - вице!

    Коментиран от #6, #31

    11:36 08.01.2026

  • 2 Фотографа

    34 2 Отговор
    Снимката е показателна за тази новина.Тръмп и САЩ се смяха на тази новина.

    11:37 08.01.2026

  • 3 Варна 3

    10 23 Отговор
    Готови сме! Дори и срещу Русия!

    11:37 08.01.2026

  • 4 Левът остава!

    38 12 Отговор
    Нищо не пишете за провала с еврото, що така? Пет дена течаха платени репортажи, как в неделя обменяли банките. Евро няма, съвсем недостатъчни количества са внесени! Всички мантри се оказаха лъжа! Плащам лева, връщам евро, ама къде било това!

    Коментиран от #10, #11, #12, #16, #21, #26, #32, #49, #55

    11:37 08.01.2026

  • 5 Сега е момента

    10 26 Отговор
    заради Гренландия, България да удари по САЩ. За радост на вехтите комунисти.
    Ама копеите ще се объркат. Нали САЩ помагат на жужето!

    11:37 08.01.2026

  • 6 Мисли Мисли Мисли

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "А какво мисли":

    Да го отвлекат.

    ха ха ха.

    11:37 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Значи САЩ, Русия,

    26 4 Отговор
    Китай, срещу ЕС и НАТО?

    Коментиран от #22

    11:38 08.01.2026

  • 9 Историк

    37 1 Отговор
    В Тръмпландия вече няма никакво значение думата " международен договор", Тръмп не признава нищо друго,освен това,което този гангстер е решил. За 1 година успя да внесе нечуван хаос в света, а САЩ превърна в Тръмпландия,където няма никакво значение Конституцията и законите. Освен това е необразован, арогантен и безскрупулен насилник и въвежда правото на силата.

    Коментиран от #27

    11:38 08.01.2026

  • 10 Магазините да не са

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Ченчбюра ?

    Магурата 2

    11:39 08.01.2026

  • 11 Разберете това

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Преди 31 януари още на 27 януари си закопчайте коланите, че на 31 януари предстои голямята промяна!

    11:39 08.01.2026

  • 12 Ами плащай в евро

    9 32 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Заплатите и пенсиите ги дадоха в евро.
    Като пазаруваш със смешния лев, злато ли да ти дават като ресто?

    Коментиран от #64

    11:39 08.01.2026

  • 13 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    28 4 Отговор
    Ще се въоръжат с дъгата, облечени в розови прашки и ще атакуват САЩ 🤣🤣🤣

    11:39 08.01.2026

  • 14 Забрави за трите синджира

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Україні":

    с роби. И даваш ли даваш, Балканджи...
    Сутрин карай само на бира.

    Коментиран от #50

    11:40 08.01.2026

  • 15 Альоууу, колеги

    16 6 Отговор
    Статията не е за еврото

    11:41 08.01.2026

  • 16 Варна 3

    7 26 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Левът остава до 31 януари! След това хайде към еврото. Смешният лев си отива. Ген Z точно това чака да дойде еврото и ето че влезе в сила. Приключваме с лева в бъдещето.

    Коментиран от #93

    11:44 08.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ясен

    14 10 Отговор
    Гренландия е територия на САЩ - свиквайте брюкселски кретениДжендърски. Какво ще направите - пратете урсула и нейнитеИдиоти да се бият. Отново - Гренландия е на САЩ, точка,

    11:45 08.01.2026

  • 19 Диктор

    6 15 Отговор

    До коментар #17 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    И мизерия получиха русофилите. Докато не бягат към Русия, така става.

    11:45 08.01.2026

  • 20 Имайте предвид

    11 4 Отговор
    че Политикото е глобаллибераски пропаганден парцал.

    11:45 08.01.2026

  • 21 Интересно

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    защо, като сменяш лев за евро ти искат личните данни в банките ?

    Коментиран от #36

    11:46 08.01.2026

  • 22 Тоя па

    11 13 Отговор

    До коментар #8 от "Значи САЩ, Русия,":

    Къде слагаш въшливата и пропаднала Русия сред големите?

    Коментиран от #23, #51

    11:46 08.01.2026

  • 23 Тя се

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя па":

    бута

    11:47 08.01.2026

  • 24 Трябва да сме готови за пряк конфликт

    20 3 Отговор
    и кво ще направите вие смешкофци на тръмп
    ще го наобиколите и въртите опашки
    страхливи пудели

    11:47 08.01.2026

  • 25 Руски колхозник

    15 6 Отговор
    Гренландия...щат номер 51...да се готви Канада.

    11:48 08.01.2026

  • 26 Успокойте топката руски парцал

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Време е за това решение ПРЕДИ 31 ЯНУАРИ!

    11:49 08.01.2026

  • 27 От както

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    демокрадцият взе властта международни договори няма! Правото е на силния! Нали това искахте? Нали за това ни набутахте в крадливите ЕС и НАТО! Защо пищите сега? То и паричките които сте ограбили от народа и тях ще Ви вземат! Краденото ще бъде откраднато и никой няма да Ви защити...

    Коментиран от #38

    11:50 08.01.2026

  • 28 койдазнай

    6 3 Отговор
    А за тази война, трябват ядрени ракети!

    11:51 08.01.2026

  • 29 Сега е моментът

    11 5 Отговор
    Русия смачква 0краина, Китай мачка Тайван, Иран да почва Фашистите и Дончо като смачка Гренландия. И ще има сбогом нато и ес

    Коментиран от #34

    11:52 08.01.2026

  • 30 Доналд Тръмп офишъл

    7 3 Отговор
    Нещо казахте ли?😂🤣🤣

    11:53 08.01.2026

  • 31 Щом напиша в Гулето

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "А какво мисли":

    Кауфланд и ми излиза ухилената тУ па физиономия на Ристьо 😳

    Коментиран от #53

    11:53 08.01.2026

  • 32 Каквото и да стане

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Лева изцяло да бъде похарчено и обменено в евро, че защото ще бъде късно.

    11:53 08.01.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    НАТО срещу НАТО и чл.5
    😀😀😀😀

    Коментиран от #44

    11:53 08.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 конфликт?

    7 2 Отговор
    И с кого ще се бият?Хората наброяват 50х.,и всички са зачислени на порцион просто да живеят там и да има някакво живо присъствие.Плащат им всичко.От-до.

    11:55 08.01.2026

  • 36 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Интересно":

    За да разберат, кой колко пари има и колко още могат да му вземат.

    11:55 08.01.2026

  • 37 Зевзек

    4 3 Отговор
    "Трябва да сме готови за пряк конфликт с Тръмп за Гренландия"

    Интересно ми е нашите козячета тогава за кого ще викат - или още не са им спуснали опорките.

    Коментиран от #40

    11:55 08.01.2026

  • 38 Каракас за три часа

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "От както":

    Половин Донбас за 11 години
    Мда,правото на по-силният.

    11:56 08.01.2026

  • 39 az СВО Победа 80

    2 5 Отговор
    🤣🤣🤣

    Евроатлантиците се правят на мъже, щели да воюват срещу САЩ, те нали вече "победиха" Русия, сега ще "ппбеждават" САЩ...

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #41, #46

    11:57 08.01.2026

  • 40 Пепи Волгата

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зевзек":

    Викаш за еврото.ТПК.

    11:57 08.01.2026

  • 41 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?

    Коментиран от #45

    11:58 08.01.2026

  • 42 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Карлуково":

    Хайде сега да видим за кого ще викате - за Европа или за краварите.

    11:58 08.01.2026

  • 43 Американеца

    3 8 Отговор
    Мисля, че е време Тръмп да приключи с Техеран и Москва. На Света му писна от тези терористи.

    Коментиран от #78

    11:58 08.01.2026

  • 44 Немай грижа

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вече е играно. Конфликт между Гърция и Турция, а НАТО си остава.
    Вие за Русия мислете, че там нещо... аха...

    Коментиран от #56, #59

    11:59 08.01.2026

  • 45 Кози?Колко бандера останаха в Киев?М?

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Преброи ли ги?

    11:59 08.01.2026

  • 46 😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 80":

    Бъди спокоен.Ще се разберат .И да слушаш Вацев!☝️🤣

    12:01 08.01.2026

  • 47 плевен

    2 0 Отговор
    Гледам тези усмихнати мъже на снимката и си мисля- покойници. Вярно, че ще повлекат и нас със себе си, но те ще бъдат първите.

    12:01 08.01.2026

  • 48 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Вижте как ги разсмива. Също както БАЦЕ българита

    12:01 08.01.2026

  • 49 Валутен борд

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    Ледвът от 30 години, откакто въведоха Евровалутния борд, е разписка, срещу която можеш да получиш реалната валута на страната - Евро.

    Исторически левът почти никога не е бил конвертируема, самостоятелна валута - винаги е бил вързан към някоя реална европейска валута - франк, марка, рубла.

    12:01 08.01.2026

  • 50 пояснение

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Забрави за трите синджира":

    Аз баби и дядовци роби нямам.Моите са имали имущество,къщи,занаят и са пътували свободно в Европа.

    12:02 08.01.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя па":

    Как си със елементарното смятане с по-големи числа🤔❓
    "Общият комбиниран БВП на
    27-те страни от ЕС е
    18 трилиона евро,
    докато БВП само на Русия е
    2 трилиона евро."
    Можеш да сравниш по брой страни- 27 с 1 ❗
    Можеш да сравниш по население ...
    данните са публични❗
    Няма да ти обяснявам как влияе на БВП семестър или операция за 50 000 $ срещу 0 рубли за същите ‼️

    12:02 08.01.2026

  • 52 Тома

    3 1 Отговор
    ЕС ще изпрати украинци и срещу Тръмп в Гренландия?
    Уаууууууу!....

    12:03 08.01.2026

  • 53 Аз като напиша в гуглето

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Щом напиша в Гулето":

    Скольл лет пидору ми излиза-Путин.

    Коментиран от #75

    12:03 08.01.2026

  • 54 КО ТАНА БРЕ МУШКИ.

    4 2 Отговор
    ТУСК УРСУЛА МАКРОТО СТАЙМЪРКА ТО МАЙ ЗАПЛАХАТА НЕ ИДВА ОТ РУСИЯ ПУТИН А ОТ ДРУГАДЕ СЕГА ЕДИН СЪВЕТ ЗАПОРИРАЙТЕ АКТИВИТЕ И НА САЩ КОГА ВИ НАПАДНЕ ТОЙ А НЕ РУСИЯ.. ВИЕ СТЕ ПРЕВЗЕТИ ОТ ВСЯКЪДЕ. ГОДИНИ НАРЕД САМО СЕ СПОТАЙВАХТЕ СЪЮЗИ ПРАВИХТЕ АПВАНЕ ПИЙВАНЕ И ЗАДЕЛЯНЕ НА НАРОДНА ПАРА. ДОЙДЕ МОМЕНТА ДА ПЛАЩАТЕ.

    12:03 08.01.2026

  • 55 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левът остава!":

    ПРИЧИНАТА БЪЛГАРИЯ ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА МИНА КЪМ ЕВРО, А УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША ДА НЕ СА Е ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ Е БИЛА В ЕВРОЗОНАТА С ТОЗИ ВАЛУТЕН БОРД

    УНГАРИЯ, ПОЛША ИМАТ РЕАЛНА ВАЛУТА, БЪЛГАРИЯ ИМА ЕВРОБОРД

    Коментиран от #58, #60

    12:03 08.01.2026

  • 56 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Немай грижа":

    "а НАТО си остава"

    Тук си прав - те наведените европудели даже казаха на перчема че даже и да анексира Гренландия пак НАТО-то щяло да бъде единно. Същото ще се получи и султана като анексира кърджалийско - нашите наведени евроатлантици пак ще са единни с НАТО.

    12:03 08.01.2026

  • 57 Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп

    4 3 Отговор
    Докато Украйна с украинците му предлагат на Тръмп за БЕЗ пари цяла Украйна ,след ужаса преживян от руската военна агресия и извършения руски геноцид над украинците с убийствата и разрушенията които направи Пуфин за да унищожи И ликвидира Украйна като независима и самостоятелна държава, за да може да я окупира и да сложи ръка върху природните богатства на Украйна и затова Украйна е веднага готова за разлика от гренландците, най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИЯ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!

    Коментиран от #69

    12:05 08.01.2026

  • 58 Мани копейките

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    От Нова година много им се насъбра.

    12:05 08.01.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Немай грижа":

    Ами НЕ, не е играно❗
    Ама ти явно не правиш разлика-
    тогава беше на територия ИЗВЪН НАТО ❗

    12:06 08.01.2026

  • 60 Запознат

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    "БЪЛГАРИЯ ИМА ЕВРОБОРД"

    България няма нищо - има единствено продажници на власт и за това толкова "лесно" мина в еврозоната - западът прибра 40-те милиарда гаранция по борда и даже купихме 2 тона злато.

    Ама вас какво ви интересува че това са български пари - важното е господарите да са добре.

    12:07 08.01.2026

  • 61 Борисов за 10 г нищо не направи за

    3 2 Отговор
    Армията изоставаме от всички Гърция че ни вземе територията за ден ако иска Румъния е по добре Сърбия е по добре и по богата само чрез натиск от НАТО се взе с закаснение ф 16 и то само 8 смешници корумпирани

    12:07 08.01.2026

  • 62 НАТО се смее на руските оръфляци

    1 7 Отговор
    Развенча се още един мит на руската пропаганда Колко били страшни руските подводници и как предизвиквали ужас в САЩ.
    Ама вие сериозни ли сте ? Държава дето пирони не може да прави ,подводница ще направи.

    Руската подводница беше подмината с пълно презрение от флота на САЩ.
    Не се намеси защото много добре знаеше какво може да последва ,басма нямаше да и цепят изобщо .

    12:07 08.01.2026

  • 63 Кая калас

    4 2 Отговор
    Тръмп каза че ще ни е... в гъ...
    Внимателно следим ситуацията.

    Коментиран от #71

    12:08 08.01.2026

  • 64 Госта.

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами плащай в евро":

    Смешни сте Вие , националната валута е един от символите на държавността.Големи европейци станахте .

    12:08 08.01.2026

  • 65 така, така

    4 1 Отговор
    Дипломатите на ЕС и НАТО, да вземат и да се......
    Когато си показал на някого, че си му верен васал, че нямаш топки да се противопоставиш на Русия и молиш господаря да ти гарантира, че ще те защити, то какво очакват? Никой няма да се съобразява с тях. Дончо им го демонстрира най-нагло. Трябва му Гренландия и ще си я получи. Въобще не го интересува какво мисли Дания или ЕС. ЕС щеше да има някаква сила, ако не се беше скарала с Русия, но дега са хвърлени на бунището.
    Дончо действително е в някакъв амок и от толкова поклони го е обзела мания на величие, но при цялото му откъсване от реалността е наясно, че има няколко държави, с които не трябва да се гъбарка. ЕС и съставящите го държавици - не са между тях. Искаха свят, устроен на правила - получават си го. Ма, изведнъж не им харесвали правилата! Ми, да бяхте отстоявали международното право, ама не. Сега не им остава друго, освен да скачат по правилата на бай Дончо. Днес вече слушах нашите инфантили (бивши военни министри) как ни обесняваха, че за Гренландия ще е по-добре америкнски войници, вместо китайски инвестиции.
    Това е - като се навеждаш, ще те тъпчат.

    12:08 08.01.2026

  • 66 Ще се усетите,

    3 2 Отговор
    ама късно! Вчера САЩ са отвлекли с военен абордаж два руски танкера в международни води. Китай им постави (на САЩ) ултиматум 14 дена, от които днес е 3-ят и ще нападнат или Венецуаела или Тайван ще вземат. Ако сащ не напуснат Венецуела или не върнат 67 милиарда долара, които Китай е инвестирал във Венецуела!
    И Гренландия? Еми ЕС, Китай и Русия, НО и Северна Корея, Иран, Сирия, Ирак, Либия, Афганистан .... и всички други, ограбени или унищожавани, притискани от саш можете да се обедините и ги притиснете до стената да обявят най-после банкрута си и мирнат, като фалирала страна... Цял свят пропищя от тях! Рекетьори, разбойници, военни престъпници, подстрекатели на ИС, на фашисти, комунисти, ислямисти... и всякакви радикали по света. Финансират войни и унищожение на мииони хора... Пускат пландемии и всякакви "хреми"... Целият свят трябва вече да се обедини и ги спре!

    Коментиран от #70, #89

    12:09 08.01.2026

  • 67 Подписват договори с боташ

    1 6 Отговор
    Кой ще ги вкара в затвора тези национални предатели който реват че няма пари а дават на ден милиони

    Коментиран от #74, #77

    12:09 08.01.2026

  • 68 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Може да изглежда несериозно казано -но е факт -без САЩ НАТО вече не струва даже колкото хартията на която е написан северно атлантическият договор!?Много е важно какво ще направят САЩ/Тръмп с Гренландия -това е важна плочка за подреждане на пъзела!Имаме вече две ясни перспективи -принуждаване на Русия към мир с тежки последствия за самата Русия -това е европейската линия изразена преди всичко от Великобритания и Франция и другата линия е линията Тръмп -склоняване на путин към отстъпки и сделка!?В Сената на САЩ има достатъчно хора които желаят стратегическо поражение на Русия ,някои от тях са доста влиятелни -и Тръмп предприема разни стъпки за да им угоди!?Моето мнение е че е настъпил решителния момент и затова сега Путин мълчи -обмисля решение...!?Или ще успее на нанесе удар с който да накара Тръмп и други в САЩ да отстъпят -или ще трябва да се примири...и да загуби властта в Русия!?но пък имам усещането че руснаците в момента са много ядосани и искат от него да предприеме не силни а брутални действия!о тава може да стане и прелюдията към световна война!...Даже само при мисълта какво може да се случи губя способността да мисля трезво...съжалявам !? ...но тези във Великобритания Полша и прибалтийските държави трябва да мислят много повече!?...за Украйна няма да говорим -при всички случаи за украинците няма оправяне!?

    Коментиран от #72

    12:10 08.01.2026

  • 69 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп":

    "най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИЯ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!"

    Мечтииии - без да питат Путин няма да ви се получи защото "новия стратегически американски щат" да се окаже малко радиоактивен а краварника да е под вода.

    Ама няма лошо мечтайте си - лошото е че нито една от мечтите ви не се сбъдва а колко уверени бяхте 2022 че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне.

    12:14 08.01.2026

  • 70 никой

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ще се усетите,":

    няма да се обедини - просто ще си поделят сферите на влияние и няма да се бъркат един, другиму. Ще имат договорняк, в който Китай, Русия, Индия ще получат своето.
    В тая сметка не участва ЕС - тия са периферия и обект на експлоатация. Тепърва ще работим за американския интерес. Няма да се изненадам, ако САЩ и на ЕС заявят, че ще разрешават търговия и износ само, ако това е в интерес на САЩ.

    Коментиран от #79

    12:15 08.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "не може да бъде":

    "принуждаване на Русия към мир с тежки последствия за самата Русия"

    Хайде бе и как ще я принудите Русия че и "тежки последици" да имало - защо не го направихте 4 години а видиш ли сега вече ще станело. Вярвате ли си или просто се самонавиваате.

    Коментиран от #86

    12:16 08.01.2026

  • 73 Стихотворения за 2026 г.

    3 1 Отговор
    Военни кучета се смеят,
    новите конфликти тлеят!
    Дончо пуска пак майтапи,
    с президенските чорапи!
    Хора плачат и проклинат,
    жалят за хубав век отминат!
    Как така стана света?
    Вместо мир и свобода, иде
    война след война!
    Милиардери дебелят,
    цакат пуйки и се смеят!
    А, изкуствен интелект
    може да даде дефект!
    Няма руски комунисти
    със сърца кристално чисти,
    които два пъти света спасиха
    и от ядрени ракети всички пощадиха!
    Няма хора, няма брат,
    всеки расне психопат.

    12:17 08.01.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Подписват договори с боташ":

    Не знаеш и пишеш или знаеш, но пишеш🤔❓

    Кой рИва да спре вноса на петрол и газ от Русия❓
    Кой Ви обеща САШтински енергоносители❓
    Къде са ви сега САШтинските танкери с нефт и газ❓

    12:18 08.01.2026

  • 75 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Аз като напиша в гуглето":

    Излиза или влиза, я уточни!

    12:20 08.01.2026

  • 76 УНИзян

    3 1 Отговор
    ЕСССР ще прати ВСУ срещу ФАЩ ;))))))

    12:20 08.01.2026

  • 77 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Подписват договори с боташ":

    "а дават на ден милиони"

    А ще ми сметнеш ли по колко на ден се падат подписаните от "евроатлантика" дЖилезко 1.2 милиарда помощ за Украйна. Ама сложи и до сега дадените.

    Коментиран от #80

    12:20 08.01.2026

  • 78 Коуега

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Американеца":

    Ако можеха да смачкат руснаците, отдавна да бяха го направили, ама Русия не е Афганистан.

    Коментиран от #85, #88

    12:20 08.01.2026

  • 79 Никой си..

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "никой":

    Изпълни със съдържание думата никой..
    Наистина си такъв!

    12:21 08.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хи хи

    5 1 Отговор
    Ся като извикат тагаренковците по член 5, те за кой ще се бият, за американското или датското нато ???

    Коментиран от #87

    12:27 08.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ааа, ти не гледай

    3 2 Отговор
    в чуждата паница! Знаеш ли, колко са комисионните на 1,2 милиарда, потънали в укроландия? Не един водопад, а цели летища ще се вземат от тях.

    12:28 08.01.2026

  • 84 Сега ше стане така

    3 3 Отговор
    Русия европа и охрайна ше се фанат за ръце срещу общия им враг саш

    12:28 08.01.2026

  • 85 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Коуега":

    "ама Русия не е Афганистан"

    Те и от Афганистан избягаха най позорно като изоставиха въоръжението си и техните подлоги пък нашите козячета си мечтаят за Русия. Ама козячетата забравиха как техните братя висяха по колесниците.

    12:30 08.01.2026

  • 86 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    Не съм казал че ще го направят -просто казвам какво си мислят някои и каква политика провеждат -Стармър Макрон Рютте Туск прибалтийските държави !?Те считат че могат да го направят -и не си помислят даже че техните държави могат да изчезнат от картата !?необяснима лудост -но това е положението!?

    Коментиран от #91

    12:30 08.01.2026

  • 87 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Хи хи":

    "Ся като извикат тагаренковците по член 5, те за кой ще се бият"

    Ти пък ще се бият - за тях е важното да има член пък кой номер ще е не е важно.

    12:33 08.01.2026

  • 88 Руснак

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Коуега":

    По - зле сме от Папуа Нова Гвинея. Да вадим ли водката?

    12:34 08.01.2026

  • 89 Е нали👇

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ще се усетите,":

    Путин пазеше Мадуро?

    Коментиран от #94

    12:36 08.01.2026

  • 90 Ежко

    2 0 Отговор
    Какъв конфликт,какви 5лева?С какво ще се биете,че и от другата част на Атлантика?С ф16 ли?Дето сигурно едно копче като натиснат САЩ и ще стане неизползваеми!С решения да има 15% мито за европейски стоки,взето еднолично от Урсилата?С реалността,че си отрязахме сами ресурсите идващи от Русия и започнахте за внасяте пак от там,но американско ребрандиране ли?Не ставайте смешни!

    12:39 08.01.2026

  • 91 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "не може да бъде":

    "Те считат че могат да го направят"

    Те не считат и много добре знаят че не могат да го направят но нямат друга опция освен да се правят на велики за пред по-неумните си поданици за да се задържат още малко на власт - не виждаш ли че рейтинга им клони и сега към нула на всичките които си изброил. Ако покажат слабост даже и неумните поданици може да им светне че тия са вредни за държавите си.

    Сегашните са като Чембърлейн когато дава Чехословакия на Хитлер - и те ще са същите като него когато Тръмп вземе Гренландия и ще кажат "защо да се притесняваме за една земя от чукари покрита с лед на която живеят само 50 000" - те нашите козячета вече почнаха да го казват.

    12:43 08.01.2026

  • 92 665

    1 0 Отговор
    Ааахсха а ще налагане ли санкции на Сащ ? Сега къде ще търсим демократични нефт и газ ?
    Урсулите са уникални -съсипаха икономика ,набълбукаха мигранти и за капак врагове Русия, Сащ и Китай. Ахахахах

    12:44 08.01.2026

  • 93 След 31ви

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Ако всички тръгнат за вадят това което са вкарали в левове в банките за евро НЯМА да има достатъчно количество от евровата валута вече 8ми ден пазарувам с левове вече връщат левове никой не използва масово еврото при разплащания

    12:45 08.01.2026

  • 94 Е нали

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Е нали👇":

    Цялото НАТО пазеше укрохунтата

    12:46 08.01.2026