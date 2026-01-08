Новини
САЩ срещу Русия, Венецуела и Иран: край на "сенчестия флот"?

САЩ срещу Русия, Венецуела и Иран: край на "сенчестия флот"?

8 Януари, 2026 14:33

Преследването продължи около две седмици, преди американската брегова охрана да успее да поеме контрола над петролния танкер "Маринера"

САЩ срещу Русия, Венецуела и Иран: край на "сенчестия флот"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия, Иран и Венецуела от години разчитат на кораби, плаващи под чужд флаг, които да транспортират петрол въпреки санкциите. Сега САЩ очевидно се опитват да сложат под контрол тези плавателни съдове.

Преследването продължи около две седмици, преди американската брегова охрана да успее да поеме контрола над петролния танкер "Маринера". Корабът е задържан и конфискуван в Северния Атлантик по заповед на американския съд, обяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Танкерът е плавал под руски флаг, а според вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс това е трик, който се използва, за да се заобиколят санкциите, наложени на Венецуела и Иран.

Срещу сенчестия флот на Русия, Иран и Венецуела

Корабът "Маринера", който до преди няколко дни е носил името "Бела 1", е част от венецуелския "сенчест флот" и макар да е заловен празен, преди е транспортирал петрол въпреки санкциите. "Под ръководството на този президент Съединените американски щати няма да толерират това", заяви Левит.

Военен самолет и военен кораб на Великобритания също са участвали в залавянето. Според съобщенията руска подводница и няколко руски кораба са плавали наблизо. До директна конфронтация обаче не се е стигнало. Американската брегова охрана залови и друг танкер в Карибския басейн с името "М/Т София", който е плавал под панамски флаг, но е пренасял петрол от Венецуела.

САЩ са конфискували досега най-малко четири петролни танкера в рамките на кампанията си срещу сенчестия флот, който транспортира петрол от държави, поставени под санкции.

Натиск и върху Путин

Президентът Доналд Тръмп се опитва да прекъсне дейността на всички танкери, свързани с нелегалния петролен бизнес, заяви бившият американски посланик в Брюксел Гордън Сондланд в интервю за Си Ен Ен. "По този начин той оказва допълнителен натиск върху икономиките на Иран, Русия и Венецуела, докато не постигне желаните резултати."

Според Сондланд става въпрос и за натиск върху Владимир Путин да отстъпи по отношение на Украйна. "Време е да покажем на Русия. Бяхме толкова сдържани и дадохме на Путин всички възможности да се измъкне от ситуацията и да сключи сделка." Кремъл използва стотици плавателни съдове, част от т.нар. сенчест флот, с които да заобикаля международните санкции, наложени заради агресивната война срещу Украйна.

Тръмп иска пълен контрол над петрола във Венецуела

В същото време САЩ по този начин демонстрират и претенциите си към петролната индустрия във Венецуела. Тръмп иска да получи пълен достъп и контрол. Според Белия дом властите в Каракас са се съгласили да предоставят на САЩ между 30 и 50 милиона барела суров петрол. Той ще бъде транспортиран до САЩ и след това продаден на световните пазари.

САЩ ще контролират разпределението на приходите, обяви американският външен министър Марко Рубио: "За да бъдат те в полза на венецуелския народ и да не изчезнат в корупцията на режима. По този начин разполагаме със значителен лост за стабилизиране на страната."

Според Белия дом част от приходите ще останат в САЩ. За да направи възможна тази предполагаема сделка за износ на петрол, американското правителство ще отмени някои от санкциите срещу Венецуела.


  • 1 Бечката

    39 2 Отговор
    Кво стана с Мария Габриел?

    Коментиран от #38, #60

    14:34 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    40 7 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се раазменя за АК-47 с пълнител.

    Коментиран от #9

    14:35 08.01.2026

  • 4 Иран

    29 11 Отговор
    Руското посолство да се евакуира от Израел

    Коментиран от #10, #66

    14:35 08.01.2026

  • 5 Американски уестърн

    38 11 Отговор
    от най евтините.

    Коментиран от #35

    14:35 08.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    25 15 Отговор
    Блокадата на Венецуела е в полза на Русия.

    Коментиран от #16, #24

    14:35 08.01.2026

  • 7 То затова Русия Умря

    17 35 Отговор
    Без мозък не става
    Само на мускули не се побеждава

    Коментиран от #46

    14:36 08.01.2026

  • 8 побърканяк

    37 8 Отговор
    както е тръгнало орехите ще влезнат в употреба.

    14:36 08.01.2026

  • 9 Явно си обучен да се продаваш

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    АК-47 с пълнител не се разменя.

    Коментиран от #14

    14:36 08.01.2026

  • 10 Пейджър

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Иран":

    Руското посолство в Израел вече се изнесе скоропостижно.

    14:37 08.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Весеилия Доналд

    16 3 Отговор
    Карамба! Йо-хо-хо! И варел с нефт!

    14:37 08.01.2026

  • 13 Както казва Путин

    8 35 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак той е Предател

    14:38 08.01.2026

  • 14 честен ционист

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Явно си обучен да се продаваш":

    92 год Украйна ги продаваше на кг. В България беше същата работа.

    14:38 08.01.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Англия е станала империя благодарение на каперите-докато Франция си е бесила пиратите

    Коментиран от #77

    14:38 08.01.2026

  • 16 Путин

    11 17 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не познавам Мадуро и никога не съм чувал за Венецуела!

    14:38 08.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    18 38 Отговор
    Не !!!
    Наближава края на Путин.
    Все по-рядки появи, изолиран, самотен, без жена, без приятели, седи самотен затворен между тесните сиви стени на бункера с водка и пищов в ръцете. Вова, вовааа.....що си не яздеше Коня гол до кръста.....🎅

    Коментиран от #21, #39

    14:40 08.01.2026

  • 18 Дио

    22 5 Отговор

    До коментар #11 от "Страшно Бордело се оказа таа Русия":

    Да ама укри и евроджендъри я торят в обилни количества

    14:41 08.01.2026

  • 19 Смех с копейки

    9 25 Отговор
    Украинците също се включиха в инициативата.Думнаха още един танкер от сенчестият флот плаващ към Новоросийск.

    Коментиран от #28

    14:42 08.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Булава

    24 9 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    4 години бре 4 години го умирахте.А он мачка ли мачка наред.Смао с лопатки и чипове от перални

    Коментиран от #56

    14:42 08.01.2026

  • 22 хахаха

    8 16 Отговор
    тръмпа иска пълен контрол над целия свят, каквото кажат американците това ще е защото са супер нация.....правят каквото си решат и никой не смее да им каже нищо, с нетърпение очаквам гренландия да стане американска и европа да напише резолюция от типа моля не правете така повече

    14:42 08.01.2026

  • 23 хахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "ШЛЯЯЯЯЯППППП":

    ха ха ха - и за цяла европа шляп шляп

    Коментиран от #27

    14:44 08.01.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    "....блокадата на Венецуела е в полза на Русия...."

    Всичко е полза на Русия !!!
    Блокадата, санкциите, Четири года, черната чума, антракса, ебола, спина и синята пъпка.
    Ай ...маладец 🎅🎅🎅

    14:44 08.01.2026

  • 25 Дайджест

    7 11 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен е.а ма1ката на кремълският ид1от.
    Руснаците ще транспортират с гумени лодки.

    14:44 08.01.2026

  • 26 Русия отново напомня за условията

    15 5 Отговор
    за уреждане в Украйна – говорителката на руското външно министерство Мария Захарова е заявила, че това е елиминиране на коренните причини за конфликта. Нейното изявление е публикувано на уебсайта на Руското външно министерство. Захарова коментира декларацията, подписана на 6 януари от страните от "коалицията на желаещите" и Киев за "надеждни гаранции за сигурност за траен и дългосрочен мир". Представителят на руското външно министерство подчерта, че то не е предназначено за уреждане, а за по-нататъшна милитаризация на Украйна.

    Коментиран от #57

    14:44 08.01.2026

  • 27 така ли

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "хахаха":

    така ли ти казаха да кажеш :)))
    Мечтите са безплатни.

    14:45 08.01.2026

  • 28 хахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Смех с копейки":

    ха ха ха - ама понеже са тъпи само ги удрят, а сащ ги конфискува и им продава нефта на пазарна цена

    Коментиран от #36

    14:46 08.01.2026

  • 29 Макробиолог

    13 4 Отговор
    От гл т точка на мъртвото вече международно право отделна държава може да налага санкции само в границите на собствената си юрисдикция.

    Коментиран от #34, #43

    14:46 08.01.2026

  • 30 Учуден

    22 4 Отговор
    "Доналд Тръмп се опитва да прекъсне дейността на всички танкери, свързани с нелегалния петролен бизнес"

    И кой е казал и определил че американския петролен бизнес е легален а пък на Венецуела е нелегален. Що ми се струва че ще има потънали краварски танкери скоро време.

    14:47 08.01.2026

  • 31 Макробиолог

    15 2 Отговор
    И обратното --ако подкрепяте правото на САЩ да налага санкции по света защо Пеевски не е в затвора?

    14:48 08.01.2026

  • 32 Смешник

    13 4 Отговор
    САЩ срещу Венецуела Русия Иран и Китай Колейката стана голяма Чичо Дончо бая зор ще види

    14:48 08.01.2026

  • 33 Робин Хорсфол

    11 2 Отговор
    Твърде рано съм се родил за да видя пирати по морето. Точно на време се родих за да видя нов вид пиратство...

    14:48 08.01.2026

  • 34 грешиш

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Макробиолог":

    Контрабанден кораб който е пресякъл водите можеш да го гониш и преследваш докато го хванеш. В противен случай говорим за бабини деветини. Все едно да кажеш че полицаите могат да те спират и арестуват само на около окръжното.
    Ти ко? да не повярва вече че се е случило това. Вчера 20 пъти ОТРИЧАМ ОТРИЧАМ ОТРИЧАМ... искам видео искам видео искам видео.... после - видеото е фейк, фейк Холивуд :)))) ха ха ха... така ли беше? Така беше :)))

    Коментиран от #54

    14:49 08.01.2026

  • 35 Данооо

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Американски уестърн":

    Дано да окошарят всички моряци от криещия се флот на заешкото сърце Путин. Ще види как не се изпълняват заповеди от САЩ

    Коментиран от #42, #81

    14:49 08.01.2026

  • 36 Запознат

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "хахаха":

    "а сащ ги конфискува и им продава нефта на пазарна цена"

    Изразявай се правилно - казва се господарите си крадат нефт и го продават на пуделите си.

    14:50 08.01.2026

  • 37 ха ха ха

    6 4 Отговор
    Още чакам Медведев да се включи с Кинжала и Посейдона, но явно се кефи да язди стр@пон@

    14:50 08.01.2026

  • 38 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бечката":

    Прибра се в Хаджи Димово

    14:50 08.01.2026

  • 39 Путин

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Милиционер съм ве, глупав и страхлив. Крия се под масата. Но вие ще заловите моите двойници, аз съм вече в Северна Корея. Успех

    Коментиран от #71

    14:51 08.01.2026

  • 40 Малееее

    8 8 Отговор
    Толкова не се бяха подигравали с руския флот от както направиха крайцера Масква на подводница. Голям резил.

    14:51 08.01.2026

  • 41 Нулланд

    10 4 Отговор
    да ама не. Китай, Русия ще отвърнат на удара. Не забелязате ли дедоларизацита в света. Пиратите на танкерите няма да се толерират.

    Не дай боже това да продължи масово ще се стигне до военно противопоставяне. От него всеки се страхува.

    14:52 08.01.2026

  • 42 хе хе

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Данооо":

    Те се молиха командосите да не се качат на подводницата им, че тогава щяха да берат камъни в Сибир.

    14:52 08.01.2026

  • 43 САЩ са международното право

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "Макробиолог":

    САЩ като гъкнат, Путлер надува памперса. САЩ държат и ножа и хляба и режат и дават на милиционерите

    14:52 08.01.2026

  • 44 Анализатор

    8 8 Отговор
    Самолетът на Путлер е част от сенчестия Аерофлот.
    Ще дойде и неговия ред...
    Ще започне да лети под Украински флаг за защита....

    14:53 08.01.2026

  • 45 Да се запомни от копейките и да се повта

    5 8 Отговор
    САЩ като гъкнат, Путлер надува памперса. САЩ държат и ножа и хляба и режат и дават на милиционерите

    Коментиран от #48, #59

    14:54 08.01.2026

  • 46 Запознат

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "То затова Русия Умря":

    "Само на мускули не се побеждава"

    Ще видим какво ще лаете като Тръмп вземе Гренландия - пък за Русия не се притеснявай тя спечели Индия и Китай пък и цяла латинска Америка за приятели а Тръмп загуби даже и пуделите си.

    Пък относно мускулите тъкмо господарите ти демонстрират мускули а не акъл .

    14:54 08.01.2026

  • 47 Русия

    5 5 Отговор
    няма да издържи на натиска от САЩ и ЕС повече от година,а руснаците,подивели и изладнели ще я довършат със зрелищен и кървав бунт.

    Коментиран от #50

    14:56 08.01.2026

  • 48 Да се помни от козячетата

    7 4 Отговор

    До коментар #45 от "Да се запомни от копейките и да се повта":

    САЩ като гъкнат, пуделите му оцапват гащите пък Путин и Си се скъсват от смях.

    Коментиран от #49, #86

    14:56 08.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Русия":

    Още 2022 година ни уверявахте че до 3 месеца рублата ще стане 200 за долар и Русия ще се разпадне - сега след 4 години ни уверявате че нямало да издържи година - има напредък.

    14:58 08.01.2026

  • 51 МънафЪ Дончо

    1 2 Отговор
    Не е от смях, не е от смях... от мене е.
    Хващай се за палците на краката. Идвам при тебе.

    Коментиран от #55

    14:59 08.01.2026

  • 52 Лерин

    1 0 Отговор
    Хахахаа

    15:02 08.01.2026

  • 53 Дойче зеле

    4 1 Отговор
    До фалита на пиратите ще живеем с хаоса и простотията... Трудно е за нормалните хора...

    15:02 08.01.2026

  • 54 Макробиолог

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "грешиш":

    Че грешиш е очевидно. Пръво--видеото публикувано около 8:00суринта по иист кост тайм беше от акцията срещу sophia,и това бяха и моите твърдение.Второ --около 3 часа по късно излезе и видео за маринара .Трето--териториалните води ва Венецуела са нещо различно от тези на САЩ съгласно международното право.Четвърто --имам лични причини да се надявам в просперитета и успеха на САЩ,но пътя по който са поели ми се вижда погрешен.

    15:02 08.01.2026

  • 55 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "МънафЪ Дончо":

    Също както ти се беше хванал за палците когато идвах при тебе ли?

    Коментиран от #58

    15:04 08.01.2026

  • 56 ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Булава":

    Булви, Кинжали, Послейдони, а всички рашки ги лашкат на стр@пони

    15:04 08.01.2026

  • 57 Доналд Тръмп, Президентът

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Русия отново напомня за условията":

    "....Русия отново напомня за условията за уреждане в Украйна..."

    Местя си кочана по джуките на Путин 🎅🎅🎅
    Ма кво ми е зор, нека се избивят всите узкоглази със смешния им език. Русийката милата нещо плаши ли, че избива своите роднини. Вперед, стискам палци....епта.

    Коментиран от #62

    15:04 08.01.2026

  • 58 ха хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Путин":

    целува ми кОрана, като го целува твоята мама

    Коментиран от #63

    15:05 08.01.2026

  • 59 Дойче зеле

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Да се запомни от копейките и да се повта":

    Хаосът роди много подобни аналлизатори !!! Простотията с добра дума не се лекува

    15:05 08.01.2026

  • 60 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бечката":

    Не е ли все едно ? И за е....е не става

    15:07 08.01.2026

  • 61 !!!?

    5 1 Отговор
    Хунтата в Кремъл е в шок, а Армагедончик си глътна езика...!!!?

    15:10 08.01.2026

  • 62 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Пропагандата като за неумни козячета бива - Русия била пратила танкер да си купи нефт от Венецуела пък видиш ли "великите" кравари били задържели този "руски" танкер.

    Трябва никой да няма между ушите ти за да повярваш че Русия ще купува нефт - ама пък те козячетата не се славят с много акъл (колкото за равновесие) та минава.

    15:13 08.01.2026

  • 63 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "ха хаха":

    Абе наведен си беше Дончо тогава че даже и българските козячета го обвиниха че бил "агент Краснов".

    Коментиран от #68

    15:15 08.01.2026

  • 64 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Слабакът няма друг избор, освен да се подчини на Силния! Путин не е в състояние да защити националните интереси и суверенитет на Русия.Основните задачи за войната в Ук. бяха - 1) Ук да бъде под руски контрол и 2) да се спре разширяването на НАТО на Изток. Нито една от тези цели не беше достигната за 4-та година продължаваща война!!! Напротив, НАТО се разшири - Финландия и Швеция, а Ук се превърна в "Бастион" на русофобията, надминавайки Полша и Прибалтика.

    Коментиран от #69

    15:16 08.01.2026

  • 65 Днес

    0 1 Отговор
    Украински дронове удариха още един руски танкер в Черно море

    Коментиран от #91

    15:17 08.01.2026

  • 66 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иран":

    Евакуират се с три самолета - новина от Израел

    15:18 08.01.2026

  • 67 Констатация

    0 2 Отговор
    Мечтата на Путин - Върнете спящия Джо Байдън или поне Камала Харис.... -)))))))

    Коментиран от #70

    15:18 08.01.2026

  • 68 така ли

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Путин":

    Путин ся защо мъчли
    Х-Й в устат ли държи?
    Не сме е да гъкне и стой в ъгъла на бункера, целуващ корана и се моли да не идва Дончо като стана при Мадуро

    Коментиран от #72

    15:19 08.01.2026

  • 69 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Теслатъ":

    "Нито една от тези цели не беше достигната за 4-та година продължаваща война!!!"

    Че тя войната си продължава и укрите са на свършване така че не се притеснявай за целите на СВО - има и бонуси - ЕС е пред фалит а НАТО пред разпад - особено след като Гренландия стане краварска територия.

    За някъде бързаш ли?

    15:20 08.01.2026

  • 70 не не не

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Констатация":

    ТрАмп наш !
    Мбуа ха ха ха ха

    15:20 08.01.2026

  • 71 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путин":

    Ще го намерят и в Северна Корея сто процента е сигурно.

    Коментиран от #73

    15:21 08.01.2026

  • 72 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "така ли":

    Ти мислиш ли че този танкер е мой и аз съм го пратил да си купя петрол от Венецуела защото нямаме в Русия - или то мисленето е мисия невъзможна при козячетата.

    Коментиран от #75

    15:22 08.01.2026

  • 73 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    За "агент Краснов" ли говориш или за него получихте амнезия.

    15:24 08.01.2026

  • 74 Констатация

    2 2 Отговор
    Путин: Свържете ме с Дони, веднага!
    Песков: Не можем да се свържем с него, г-н Путин!
    Путин: Защо?
    Песков: Ами от вчера, Абоната е извън обхват, позвънете по-късно...
    -))))))))

    15:27 08.01.2026

  • 75 Явно ти не мислиш

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Путин":

    2 дена тръбяха как пращат подводница и кораби да пазат танкера. Има го в ТАСС и в РИА.
    Що ли? Аре Тоама НЕверени... свери си часовника, че нещо не си в час.
    Това как ИСКАШ да бъде и как Е - са 2 различни неща.

    Коментиран от #78

    15:28 08.01.2026

  • 76 Факти

    2 1 Отговор
    Пред Путин няма полезен ход, освен да приеме исляма. Арабите имат много пари и ще бъдат екзалтирани да го приемат в мюсюлманското семейство. С радост ще му подадат ръка, за разлика от китайците, които в момента "приятелски" го изнасилват.

    Коментиран от #80

    15:29 08.01.2026

  • 77 Голям праз

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За пореден път не си наясно с нещата. Точно обратното е било. В началото докато флотът и е бил слаб Великобритания разчита на капери , но след това нещата се променят.

    15:31 08.01.2026

  • 78 Путин

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Явно ти не мислиш":

    "2 дена тръбяха как пращат подводница и кораби да пазат танкера"

    Същия този танкер си смени флага само 3 пъти докато е в океана като последния е руски - руснаците това че пратиха подводница не значи че танкера е техен - ти как стигна до това "велико умозаключение" че руснаците са пратили танкер да си купят нефт от Венецуела.

    Ама пък пропагандата е именно за такива които нямат нищо между ушите си.

    Коментиран от #93

    15:37 08.01.2026

  • 79 до Запознат

    0 2 Отговор
    "войната си продължава и укрите са на свършване така че не се притеснявай за целите на СВО" ----- Аз никак не се притеснявам, притесняват се руснаците..., при това доста! Нали не си мислите, че загиват само укропи...,жертвите на руснаците растат ежедневно, вече върви "тиха" мобилизация, щото мераклиите свършиха. 4-та година война, а Путин още не може да освободи Донбас !? Казвате, че Европейската икономика трещи по шевовете, не споря, но и руската силно се е задъхала..., а Тромпета е решил да я довърши и ми се струва, че ще успее...

    Коментиран от #82, #83, #88

    15:38 08.01.2026

  • 80 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    "Пред Путин няма полезен ход, освен да приеме исляма"

    Еми тъкмо ще стане като "демократична" Европа където чалмосаните вече са мнозинство пък и сега подобряват расата с арийките.

    15:40 08.01.2026

  • 81 Нов

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данооо":

    А дано ама надали..

    15:44 08.01.2026

  • 82 АБЕ ТЪ.....ПАК

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "до Запознат":

    СИЧКОТО СЕ ПИШЕ НА ЗАД...НИКА ТИ БЕ
    ГЛЕДАШ ЛИ КУРСА НА ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО БЕ
    НЕ ГЛЕДАШ ЩОТ СИ СЕ ЗАМИСЛИЛ ЗА РУСКАТА ИКОНОМИКА
    Я СЕГА СИ ПОГЛЕДНИ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ
    АМИ ПОЛОВИНАТА ГИ НВМА БЕ ТЪП....АК
    И КОЙ ГИ КРАДНА
    ПУТИН ЛИ БЕ ТЪ.....ПАК

    15:46 08.01.2026

  • 83 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "до Запознат":

    "вече върви "тиха" мобилизация, щото мераклиите свършиха"

    А в Укрия отдавна не е тиха - там "доброволците" от кога ги влачат по улиците и ги натикват в бусовете като животни. Ама взеха да бият и гърмят по "ловците" пък и дезертьорите наближиха 30 000 на месец та хунтата се усети да засекрити данните. Сигурно не са ти казали и че вече има цели дивизии от украинци които се бият на страната на руснаците.

    И какво означава "тиха" мобилизация - или има мобилизация или няма - останалото са лъжи и пропаганда.

    15:47 08.01.2026

  • 84 дядо Либен

    1 0 Отговор
    Като видях име на кораб София и трепнах да не е Български и да се наложи делта форс да дойдат да ни разМагнитизират малко и тук...

    15:48 08.01.2026

  • 85 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Стратегията да пренапрегнат Русия с разни конфликти по границите и е безперспестивна.Да предположим че в Украйна нещата се нареждат прекрасно и фронта върви на изток.Ко следва ?Путин и елита около него се навеждат,взимат им имотите,парите и континента над който се разпореждат и те влизат в затвора?Може ,ако се случваше в доядрените години...Надеждата произтичаща от факта че децата и роднините им са на запад е гаранция за неизползване на немирния атом е празна фикция.За няколко дена полети на родната и приятелите към Москва, Путин може да се превърне Ким Ун на 68ма степен.И?

    15:51 08.01.2026

  • 86 Нов

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да се помни от козячетата":

    А 40 хиляди милиарда как се връщат?
    Кредитните длъжници са доста активирани напоследък, не е приятно за година да започнат да те мразят навсякъде.

    15:52 08.01.2026

  • 87 Кви санкции бе?

    3 0 Отговор
    Западналите, начело с фаш унищожават цели страни и народи постоянно. И тези имат моралното право да правят на другите некакви си санкции?
    Тия пирати и потомци на фашисти, издънки на психопати правят санкции на другите? От къде на къде такава наглост? Това са нацита, фашаги. Те имат "превъзходството" си над другите, така си мислят, понеже са убедени фашисти!

    Коментиран от #90

    15:54 08.01.2026

  • 88 Питащ

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "до Запознат":

    "Тромпета е решил да я довърши и ми се струва, че ще успее..."

    И как мислиш ще стане това без да предизвика ядрена война - Путин ще каже връщам всичко на Украйна и доброволно ставам ваш пудел като европейските. Най-много перчема ако много си повярва да му демонстрират на някой негов танкер ядрен удар - той тромпета да продължава да си събира врагове - струва ми се че даже европуделите ще бъдат изметени и ЕС ще стане негов враг особено ако вземе Гренландия.

    Нищо не работи по-добре за Путин от действията на тромпета.

    15:55 08.01.2026

  • 89 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 2 Отговор
    Нема прошка за Путин.

    15:56 08.01.2026

  • 90 Учи са от путин

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Кви санкции бе?":

    Дето за четири години изби милиони славяни....най много избити след ВСВ.

    15:58 08.01.2026

  • 91 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Днес":

    Да му мислят Златните и Слънчака.Вместо пясък,мазут по плажовете.

    15:58 08.01.2026

  • 92 до Запознат

    1 1 Отговор
    """""А в Укрия отдавна не е тиха..."""""" -------- А, нима съм твърдял обратното? Но и в Русия "доброволците" се изчерпиха! Руските Контрактници, чиито договори са изтекли моментално се Мобилизират, някои дори на фронта. Онези, които са успели да се завърнат по домовете си живи и здрави, бързат на "Екскурзия" в безвизов Китай, а оттам летят, най-често до Индонезия или Филипините (там е евтиничко). Защо ги мобилизират? Ами заради натрупания боен опит! Влезте в руските телеграм канали и военни форуми и четете... Ще бъдете силно изненадан!

    Коментиран от #96

    15:59 08.01.2026

  • 93 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Путин":

    Не е важно чии е флага на танкера, а за къде пътува петрола.

    16:00 08.01.2026

  • 94 Виц на деня

    0 2 Отговор
    Путине, търси те Донълд...
    Свържете мъ с Белия дом...
    Не бе от.....Маринера

    16:05 08.01.2026

  • 95 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 2 Отговор
    Нема мърдане....и Путин го знае.

    16:06 08.01.2026

  • 96 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "до Запознат":

    "Ще бъдете силно изненадан!"

    Ами влизам в руски телеграм канали ама не виждам нищо такова - явно твоите "руски" не са точно руски. Пък и някакви "доказателства" за твърденията си да предоставиш - как научи че мобилизирали "контрактниците" като им свършел договора - публикуват мобилизационната призовка ли?

    Пропаганда с лъжи и съчинени истории не става колкото и да се опитвате - лъжите много плоски и все едни и същи базирани на "огромните" загуби на руснаците - ама никой не казва как разбраха те или господарите им колко са руските загуби.

    16:11 08.01.2026