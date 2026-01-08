САЩ срещу Русия, Венецуела и Иран: край на "сенчестия флот"?

Русия, Иран и Венецуела от години разчитат на кораби, плаващи под чужд флаг, които да транспортират петрол въпреки санкциите. Сега САЩ очевидно се опитват да сложат под контрол тези плавателни съдове.
Преследването продължи около две седмици, преди американската брегова охрана да успее да поеме контрола над петролния танкер "Маринера". Корабът е задържан и конфискуван в Северния Атлантик по заповед на американския съд, обяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
Танкерът е плавал под руски флаг, а според вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс това е трик, който се използва, за да се заобиколят санкциите, наложени на Венецуела и Иран.
Срещу сенчестия флот на Русия, Иран и Венецуела
Корабът "Маринера", който до преди няколко дни е носил името "Бела 1", е част от венецуелския "сенчест флот" и макар да е заловен празен, преди е транспортирал петрол въпреки санкциите. "Под ръководството на този президент Съединените американски щати няма да толерират това", заяви Левит.
Военен самолет и военен кораб на Великобритания също са участвали в залавянето. Според съобщенията руска подводница и няколко руски кораба са плавали наблизо. До директна конфронтация обаче не се е стигнало. Американската брегова охрана залови и друг танкер в Карибския басейн с името "М/Т София", който е плавал под панамски флаг, но е пренасял петрол от Венецуела.
САЩ са конфискували досега най-малко четири петролни танкера в рамките на кампанията си срещу сенчестия флот, който транспортира петрол от държави, поставени под санкции.
Натиск и върху Путин
Президентът Доналд Тръмп се опитва да прекъсне дейността на всички танкери, свързани с нелегалния петролен бизнес, заяви бившият американски посланик в Брюксел Гордън Сондланд в интервю за Си Ен Ен. "По този начин той оказва допълнителен натиск върху икономиките на Иран, Русия и Венецуела, докато не постигне желаните резултати."
Според Сондланд става въпрос и за натиск върху Владимир Путин да отстъпи по отношение на Украйна. "Време е да покажем на Русия. Бяхме толкова сдържани и дадохме на Путин всички възможности да се измъкне от ситуацията и да сключи сделка." Кремъл използва стотици плавателни съдове, част от т.нар. сенчест флот, с които да заобикаля международните санкции, наложени заради агресивната война срещу Украйна.
Тръмп иска пълен контрол над петрола във Венецуела
В същото време САЩ по този начин демонстрират и претенциите си към петролната индустрия във Венецуела. Тръмп иска да получи пълен достъп и контрол. Според Белия дом властите в Каракас са се съгласили да предоставят на САЩ между 30 и 50 милиона барела суров петрол. Той ще бъде транспортиран до САЩ и след това продаден на световните пазари.
САЩ ще контролират разпределението на приходите, обяви американският външен министър Марко Рубио: "За да бъдат те в полза на венецуелския народ и да не изчезнат в корупцията на режима. По този начин разполагаме със значителен лост за стабилизиране на страната."
Според Белия дом част от приходите ще останат в САЩ. За да направи възможна тази предполагаема сделка за износ на петрол, американското правителство ще отмени някои от санкциите срещу Венецуела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бечката
Коментиран от #38, #60
14:34 08.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #9
14:35 08.01.2026
4 Иран
Коментиран от #10, #66
14:35 08.01.2026
5 Американски уестърн
Коментиран от #35
14:35 08.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #24
14:35 08.01.2026
7 То затова Русия Умря
Само на мускули не се побеждава
Коментиран от #46
14:36 08.01.2026
8 побърканяк
14:36 08.01.2026
9 Явно си обучен да се продаваш
До коментар #3 от "честен ционист":АК-47 с пълнител не се разменя.
Коментиран от #14
14:36 08.01.2026
10 Пейджър
До коментар #4 от "Иран":Руското посолство в Израел вече се изнесе скоропостижно.
14:37 08.01.2026
12 Весеилия Доналд
14:37 08.01.2026
13 Както казва Путин
14:38 08.01.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "Явно си обучен да се продаваш":92 год Украйна ги продаваше на кг. В България беше същата работа.
14:38 08.01.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Англия е станала империя благодарение на каперите-докато Франция си е бесила пиратите
Коментиран от #77
14:38 08.01.2026
16 Путин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не познавам Мадуро и никога не съм чувал за Венецуела!
14:38 08.01.2026
17 Владимир Путин, президент
Наближава края на Путин.
Все по-рядки появи, изолиран, самотен, без жена, без приятели, седи самотен затворен между тесните сиви стени на бункера с водка и пищов в ръцете. Вова, вовааа.....що си не яздеше Коня гол до кръста.....🎅
Коментиран от #21, #39
14:40 08.01.2026
18 Дио
До коментар #11 от "Страшно Бордело се оказа таа Русия":Да ама укри и евроджендъри я торят в обилни количества
14:41 08.01.2026
19 Смех с копейки
Коментиран от #28
14:42 08.01.2026
21 Булава
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":4 години бре 4 години го умирахте.А он мачка ли мачка наред.Смао с лопатки и чипове от перални
Коментиран от #56
14:42 08.01.2026
22 хахаха
14:42 08.01.2026
23 хахаха
До коментар #20 от "ШЛЯЯЯЯЯППППП":ха ха ха - и за цяла европа шляп шляп
Коментиран от #27
14:44 08.01.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Последния Софиянец":"....блокадата на Венецуела е в полза на Русия...."
Всичко е полза на Русия !!!
Блокадата, санкциите, Четири года, черната чума, антракса, ебола, спина и синята пъпка.
Ай ...маладец 🎅🎅🎅
14:44 08.01.2026
25 Дайджест
Руснаците ще транспортират с гумени лодки.
14:44 08.01.2026
26 Русия отново напомня за условията
Коментиран от #57
14:44 08.01.2026
27 така ли
До коментар #23 от "хахаха":така ли ти казаха да кажеш :)))
Мечтите са безплатни.
14:45 08.01.2026
28 хахаха
До коментар #19 от "Смех с копейки":ха ха ха - ама понеже са тъпи само ги удрят, а сащ ги конфискува и им продава нефта на пазарна цена
Коментиран от #36
14:46 08.01.2026
29 Макробиолог
Коментиран от #34, #43
14:46 08.01.2026
30 Учуден
И кой е казал и определил че американския петролен бизнес е легален а пък на Венецуела е нелегален. Що ми се струва че ще има потънали краварски танкери скоро време.
14:47 08.01.2026
31 Макробиолог
14:48 08.01.2026
32 Смешник
14:48 08.01.2026
33 Робин Хорсфол
14:48 08.01.2026
34 грешиш
До коментар #29 от "Макробиолог":Контрабанден кораб който е пресякъл водите можеш да го гониш и преследваш докато го хванеш. В противен случай говорим за бабини деветини. Все едно да кажеш че полицаите могат да те спират и арестуват само на около окръжното.
Ти ко? да не повярва вече че се е случило това. Вчера 20 пъти ОТРИЧАМ ОТРИЧАМ ОТРИЧАМ... искам видео искам видео искам видео.... после - видеото е фейк, фейк Холивуд :)))) ха ха ха... така ли беше? Така беше :)))
Коментиран от #54
14:49 08.01.2026
35 Данооо
До коментар #5 от "Американски уестърн":Дано да окошарят всички моряци от криещия се флот на заешкото сърце Путин. Ще види как не се изпълняват заповеди от САЩ
Коментиран от #42, #81
14:49 08.01.2026
36 Запознат
До коментар #28 от "хахаха":"а сащ ги конфискува и им продава нефта на пазарна цена"
Изразявай се правилно - казва се господарите си крадат нефт и го продават на пуделите си.
14:50 08.01.2026
37 ха ха ха
14:50 08.01.2026
38 Смешник
До коментар #1 от "Бечката":Прибра се в Хаджи Димово
14:50 08.01.2026
39 Путин
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Милиционер съм ве, глупав и страхлив. Крия се под масата. Но вие ще заловите моите двойници, аз съм вече в Северна Корея. Успех
Коментиран от #71
14:51 08.01.2026
40 Малееее
14:51 08.01.2026
41 Нулланд
Не дай боже това да продължи масово ще се стигне до военно противопоставяне. От него всеки се страхува.
14:52 08.01.2026
42 хе хе
До коментар #35 от "Данооо":Те се молиха командосите да не се качат на подводницата им, че тогава щяха да берат камъни в Сибир.
14:52 08.01.2026
43 САЩ са международното право
До коментар #29 от "Макробиолог":САЩ като гъкнат, Путлер надува памперса. САЩ държат и ножа и хляба и режат и дават на милиционерите
14:52 08.01.2026
44 Анализатор
Ще дойде и неговия ред...
Ще започне да лети под Украински флаг за защита....
14:53 08.01.2026
45 Да се запомни от копейките и да се повта
Коментиран от #48, #59
14:54 08.01.2026
46 Запознат
До коментар #7 от "То затова Русия Умря":"Само на мускули не се побеждава"
Ще видим какво ще лаете като Тръмп вземе Гренландия - пък за Русия не се притеснявай тя спечели Индия и Китай пък и цяла латинска Америка за приятели а Тръмп загуби даже и пуделите си.
Пък относно мускулите тъкмо господарите ти демонстрират мускули а не акъл .
14:54 08.01.2026
47 Русия
Коментиран от #50
14:56 08.01.2026
48 Да се помни от козячетата
До коментар #45 от "Да се запомни от копейките и да се повта":САЩ като гъкнат, пуделите му оцапват гащите пък Путин и Си се скъсват от смях.
Коментиран от #49, #86
14:56 08.01.2026
50 Помнещ
До коментар #47 от "Русия":Още 2022 година ни уверявахте че до 3 месеца рублата ще стане 200 за долар и Русия ще се разпадне - сега след 4 години ни уверявате че нямало да издържи година - има напредък.
14:58 08.01.2026
51 МънафЪ Дончо
Хващай се за палците на краката. Идвам при тебе.
Коментиран от #55
14:59 08.01.2026
52 Лерин
15:02 08.01.2026
53 Дойче зеле
15:02 08.01.2026
54 Макробиолог
До коментар #34 от "грешиш":Че грешиш е очевидно. Пръво--видеото публикувано около 8:00суринта по иист кост тайм беше от акцията срещу sophia,и това бяха и моите твърдение.Второ --около 3 часа по късно излезе и видео за маринара .Трето--териториалните води ва Венецуела са нещо различно от тези на САЩ съгласно международното право.Четвърто --имам лични причини да се надявам в просперитета и успеха на САЩ,но пътя по който са поели ми се вижда погрешен.
15:02 08.01.2026
55 Путин
До коментар #51 от "МънафЪ Дончо":Също както ти се беше хванал за палците когато идвах при тебе ли?
Коментиран от #58
15:04 08.01.2026
56 ха ха ха
До коментар #21 от "Булава":Булви, Кинжали, Послейдони, а всички рашки ги лашкат на стр@пони
15:04 08.01.2026
57 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #26 от "Русия отново напомня за условията":"....Русия отново напомня за условията за уреждане в Украйна..."
Местя си кочана по джуките на Путин 🎅🎅🎅
Ма кво ми е зор, нека се избивят всите узкоглази със смешния им език. Русийката милата нещо плаши ли, че избива своите роднини. Вперед, стискам палци....епта.
Коментиран от #62
15:04 08.01.2026
58 ха хаха
До коментар #55 от "Путин":целува ми кОрана, като го целува твоята мама
Коментиран от #63
15:05 08.01.2026
59 Дойче зеле
До коментар #45 от "Да се запомни от копейките и да се повта":Хаосът роди много подобни аналлизатори !!! Простотията с добра дума не се лекува
15:05 08.01.2026
60 Гого
До коментар #1 от "Бечката":Не е ли все едно ? И за е....е не става
15:07 08.01.2026
61 !!!?
15:10 08.01.2026
62 Зевзек
До коментар #57 от "Доналд Тръмп, Президентът":Пропагандата като за неумни козячета бива - Русия била пратила танкер да си купи нефт от Венецуела пък видиш ли "великите" кравари били задържели този "руски" танкер.
Трябва никой да няма между ушите ти за да повярваш че Русия ще купува нефт - ама пък те козячетата не се славят с много акъл (колкото за равновесие) та минава.
15:13 08.01.2026
63 Путин
До коментар #58 от "ха хаха":Абе наведен си беше Дончо тогава че даже и българските козячета го обвиниха че бил "агент Краснов".
Коментиран от #68
15:15 08.01.2026
64 Теслатъ
Коментиран от #69
15:16 08.01.2026
65 Днес
Коментиран от #91
15:17 08.01.2026
66 Така е
До коментар #4 от "Иран":Евакуират се с три самолета - новина от Израел
15:18 08.01.2026
67 Констатация
Коментиран от #70
15:18 08.01.2026
68 така ли
До коментар #63 от "Путин":Путин ся защо мъчли
Х-Й в устат ли държи?
Не сме е да гъкне и стой в ъгъла на бункера, целуващ корана и се моли да не идва Дончо като стана при Мадуро
Коментиран от #72
15:19 08.01.2026
69 Запознат
До коментар #64 от "Теслатъ":"Нито една от тези цели не беше достигната за 4-та година продължаваща война!!!"
Че тя войната си продължава и укрите са на свършване така че не се притеснявай за целите на СВО - има и бонуси - ЕС е пред фалит а НАТО пред разпад - особено след като Гренландия стане краварска територия.
За някъде бързаш ли?
15:20 08.01.2026
70 не не не
До коментар #67 от "Констатация":ТрАмп наш !
Мбуа ха ха ха ха
15:20 08.01.2026
71 Ха ха ха
До коментар #39 от "Путин":Ще го намерят и в Северна Корея сто процента е сигурно.
Коментиран от #73
15:21 08.01.2026
72 Путин
До коментар #68 от "така ли":Ти мислиш ли че този танкер е мой и аз съм го пратил да си купя петрол от Венецуела защото нямаме в Русия - или то мисленето е мисия невъзможна при козячетата.
Коментиран от #75
15:22 08.01.2026
73 Помнещ
До коментар #71 от "Ха ха ха":За "агент Краснов" ли говориш или за него получихте амнезия.
15:24 08.01.2026
74 Констатация
Песков: Не можем да се свържем с него, г-н Путин!
Путин: Защо?
Песков: Ами от вчера, Абоната е извън обхват, позвънете по-късно...
-))))))))
15:27 08.01.2026
75 Явно ти не мислиш
До коментар #72 от "Путин":2 дена тръбяха как пращат подводница и кораби да пазат танкера. Има го в ТАСС и в РИА.
Що ли? Аре Тоама НЕверени... свери си часовника, че нещо не си в час.
Това как ИСКАШ да бъде и как Е - са 2 различни неща.
Коментиран от #78
15:28 08.01.2026
76 Факти
Коментиран от #80
15:29 08.01.2026
77 Голям праз
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За пореден път не си наясно с нещата. Точно обратното е било. В началото докато флотът и е бил слаб Великобритания разчита на капери , но след това нещата се променят.
15:31 08.01.2026
78 Путин
До коментар #75 от "Явно ти не мислиш":"2 дена тръбяха как пращат подводница и кораби да пазат танкера"
Същия този танкер си смени флага само 3 пъти докато е в океана като последния е руски - руснаците това че пратиха подводница не значи че танкера е техен - ти как стигна до това "велико умозаключение" че руснаците са пратили танкер да си купят нефт от Венецуела.
Ама пък пропагандата е именно за такива които нямат нищо между ушите си.
Коментиран от #93
15:37 08.01.2026
79 до Запознат
Коментиран от #82, #83, #88
15:38 08.01.2026
80 Зевзек
До коментар #76 от "Факти":"Пред Путин няма полезен ход, освен да приеме исляма"
Еми тъкмо ще стане като "демократична" Европа където чалмосаните вече са мнозинство пък и сега подобряват расата с арийките.
15:40 08.01.2026
81 Нов
До коментар #35 от "Данооо":А дано ама надали..
15:44 08.01.2026
82 АБЕ ТЪ.....ПАК
До коментар #79 от "до Запознат":СИЧКОТО СЕ ПИШЕ НА ЗАД...НИКА ТИ БЕ
ГЛЕДАШ ЛИ КУРСА НА ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО БЕ
НЕ ГЛЕДАШ ЩОТ СИ СЕ ЗАМИСЛИЛ ЗА РУСКАТА ИКОНОМИКА
Я СЕГА СИ ПОГЛЕДНИ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ
АМИ ПОЛОВИНАТА ГИ НВМА БЕ ТЪП....АК
И КОЙ ГИ КРАДНА
ПУТИН ЛИ БЕ ТЪ.....ПАК
15:46 08.01.2026
83 Запознат
До коментар #79 от "до Запознат":"вече върви "тиха" мобилизация, щото мераклиите свършиха"
А в Укрия отдавна не е тиха - там "доброволците" от кога ги влачат по улиците и ги натикват в бусовете като животни. Ама взеха да бият и гърмят по "ловците" пък и дезертьорите наближиха 30 000 на месец та хунтата се усети да засекрити данните. Сигурно не са ти казали и че вече има цели дивизии от украинци които се бият на страната на руснаците.
И какво означава "тиха" мобилизация - или има мобилизация или няма - останалото са лъжи и пропаганда.
15:47 08.01.2026
84 дядо Либен
15:48 08.01.2026
85 Макробиолог
15:51 08.01.2026
86 Нов
До коментар #48 от "Да се помни от козячетата":А 40 хиляди милиарда как се връщат?
Кредитните длъжници са доста активирани напоследък, не е приятно за година да започнат да те мразят навсякъде.
15:52 08.01.2026
87 Кви санкции бе?
Тия пирати и потомци на фашисти, издънки на психопати правят санкции на другите? От къде на къде такава наглост? Това са нацита, фашаги. Те имат "превъзходството" си над другите, така си мислят, понеже са убедени фашисти!
Коментиран от #90
15:54 08.01.2026
88 Питащ
До коментар #79 от "до Запознат":"Тромпета е решил да я довърши и ми се струва, че ще успее..."
И как мислиш ще стане това без да предизвика ядрена война - Путин ще каже връщам всичко на Украйна и доброволно ставам ваш пудел като европейските. Най-много перчема ако много си повярва да му демонстрират на някой негов танкер ядрен удар - той тромпета да продължава да си събира врагове - струва ми се че даже европуделите ще бъдат изметени и ЕС ще стане негов враг особено ако вземе Гренландия.
Нищо не работи по-добре за Путин от действията на тромпета.
15:55 08.01.2026
89 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
15:56 08.01.2026
90 Учи са от путин
До коментар #87 от "Кви санкции бе?":Дето за четири години изби милиони славяни....най много избити след ВСВ.
15:58 08.01.2026
91 Ха ха
До коментар #65 от "Днес":Да му мислят Златните и Слънчака.Вместо пясък,мазут по плажовете.
15:58 08.01.2026
92 до Запознат
Коментиран от #96
15:59 08.01.2026
93 Стига бе
До коментар #78 от "Путин":Не е важно чии е флага на танкера, а за къде пътува петрола.
16:00 08.01.2026
94 Виц на деня
Свържете мъ с Белия дом...
Не бе от.....Маринера
16:05 08.01.2026
95 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
16:06 08.01.2026
96 Запознат
До коментар #92 от "до Запознат":"Ще бъдете силно изненадан!"
Ами влизам в руски телеграм канали ама не виждам нищо такова - явно твоите "руски" не са точно руски. Пък и някакви "доказателства" за твърденията си да предоставиш - как научи че мобилизирали "контрактниците" като им свършел договора - публикуват мобилизационната призовка ли?
Пропаганда с лъжи и съчинени истории не става колкото и да се опитвате - лъжите много плоски и все едни и същи базирани на "огромните" загуби на руснаците - ама никой не казва как разбраха те или господарите им колко са руските загуби.
16:11 08.01.2026