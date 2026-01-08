САЩ срещу Русия, Венецуела и Иран: край на "сенчестия флот"?

Русия, Иран и Венецуела от години разчитат на кораби, плаващи под чужд флаг, които да транспортират петрол въпреки санкциите. Сега САЩ очевидно се опитват да сложат под контрол тези плавателни съдове.

Преследването продължи около две седмици, преди американската брегова охрана да успее да поеме контрола над петролния танкер "Маринера". Корабът е задържан и конфискуван в Северния Атлантик по заповед на американския съд, обяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Танкерът е плавал под руски флаг, а според вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс това е трик, който се използва, за да се заобиколят санкциите, наложени на Венецуела и Иран.

Срещу сенчестия флот на Русия, Иран и Венецуела

Корабът "Маринера", който до преди няколко дни е носил името "Бела 1", е част от венецуелския "сенчест флот" и макар да е заловен празен, преди е транспортирал петрол въпреки санкциите. "Под ръководството на този президент Съединените американски щати няма да толерират това", заяви Левит.

Военен самолет и военен кораб на Великобритания също са участвали в залавянето. Според съобщенията руска подводница и няколко руски кораба са плавали наблизо. До директна конфронтация обаче не се е стигнало. Американската брегова охрана залови и друг танкер в Карибския басейн с името "М/Т София", който е плавал под панамски флаг, но е пренасял петрол от Венецуела.

САЩ са конфискували досега най-малко четири петролни танкера в рамките на кампанията си срещу сенчестия флот, който транспортира петрол от държави, поставени под санкции.

Натиск и върху Путин

Президентът Доналд Тръмп се опитва да прекъсне дейността на всички танкери, свързани с нелегалния петролен бизнес, заяви бившият американски посланик в Брюксел Гордън Сондланд в интервю за Си Ен Ен. "По този начин той оказва допълнителен натиск върху икономиките на Иран, Русия и Венецуела, докато не постигне желаните резултати."

Според Сондланд става въпрос и за натиск върху Владимир Путин да отстъпи по отношение на Украйна. "Време е да покажем на Русия. Бяхме толкова сдържани и дадохме на Путин всички възможности да се измъкне от ситуацията и да сключи сделка." Кремъл използва стотици плавателни съдове, част от т.нар. сенчест флот, с които да заобикаля международните санкции, наложени заради агресивната война срещу Украйна.

Тръмп иска пълен контрол над петрола във Венецуела

В същото време САЩ по този начин демонстрират и претенциите си към петролната индустрия във Венецуела. Тръмп иска да получи пълен достъп и контрол. Според Белия дом властите в Каракас са се съгласили да предоставят на САЩ между 30 и 50 милиона барела суров петрол. Той ще бъде транспортиран до САЩ и след това продаден на световните пазари.

САЩ ще контролират разпределението на приходите, обяви американският външен министър Марко Рубио: "За да бъдат те в полза на венецуелския народ и да не изчезнат в корупцията на режима. По този начин разполагаме със значителен лост за стабилизиране на страната."

Според Белия дом част от приходите ще останат в САЩ. За да направи възможна тази предполагаема сделка за износ на петрол, американското правителство ще отмени някои от санкциите срещу Венецуела.