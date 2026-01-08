Новини
Изчезнал пилот! Тайван спира до второ нареждане полетите на изтребителите си Ф-16
Изчезнал пилот! Тайван спира до второ нареждане полетите на изтребителите си Ф-16

8 Януари, 2026 14:50 1 682 25

Тайпе укрепва способностите си за отбрана на фона на нестихващ военен натиск от страна на Китай върху острова, към който Пекин проявява териториални претенции

Изчезнал пилот! Тайван спира до второ нареждане полетите на изтребителите си Ф-16 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Тайван заяви, че временно приземява изтребителите си Ф-16 за "проверка", съобщи министърът на отбраната Уелингтън Ко, а поводът е изчезване на пилот, чийто самолет падна в морето, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според тайванските военновъздушни сили летецът е катапултирал при полет във вторник край източните брегове на острова. Това се е случило около 70 минути след като е излетял за рутинна тренировъчна мисия.

"Очаква се проверката да приключи до събота и няма да отвори пролуки в противовъздушната отбрана", уточни Уелингтън Ко пред журналисти в Законодателния юан, еднокамарният парламент на Тайван.

Министерството на отбраната подчерта, че макар и тренировъчните мисии и бойните учения да са преустановени, докато бъдат инспектирани самолетите, "мисиите за наблюдение и охрана на въздушното пространство ще продължат".

"Засега единствената ни цел е да дадем всичко от себе си, за да можем да завършим успешно операцията по намирането и спасяването на пилота", уточни Ко.

Тайван укрепва способностите си за отбрана на фона на нестихващ военен натиск от страна на Китай върху острова, към който Пекин проявява териториални претенции, които затвърждава, като изпраща почти ежедневно патрулиращи изтребители и бойни кораби.

В края на миналия месец Китайската народноосвободителна армия започна широкомащабни военни учения около Тайван, в които участваха десетки изтребители и военни плавателни съдове. Маневрите включваха и бойни стрелби.

Въпреки че Тайван разполага със собствена отбранителна промишленост, островът остава до голяма степен зависим от доставката на американски оръжия, в това число изтребители Ф-16, за да се изправи срещу китайската огнева мощ, отбелязва АФП.

През ноември и декември Тайпе сключи две споразумения с Вашингтон за продажбата на въоръжение на Тайван. Първият от тези договори предвижда покупка на "компоненти, резервни части и други военни материали, както и поддръжка на самолетите Ф-16, включително отправяне и връщане за ремонт", гласи текстът на договореностите, публикуван от Агенцията за отбранително сътрудничество на САЩ.


Тайван
