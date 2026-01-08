Изчезнал пилот! Тайван спира до второ нареждане полетите на изтребителите си Ф-16

Тайван заяви, че временно приземява изтребителите си Ф-16 за "проверка", съобщи министърът на отбраната Уелингтън Ко, а поводът е изчезване на пилот, чийто самолет падна в морето, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Според тайванските военновъздушни сили летецът е катапултирал при полет във вторник край източните брегове на острова. Това се е случило около 70 минути след като е излетял за рутинна тренировъчна мисия.
"Очаква се проверката да приключи до събота и няма да отвори пролуки в противовъздушната отбрана", уточни Уелингтън Ко пред журналисти в Законодателния юан, еднокамарният парламент на Тайван.
Министерството на отбраната подчерта, че макар и тренировъчните мисии и бойните учения да са преустановени, докато бъдат инспектирани самолетите, "мисиите за наблюдение и охрана на въздушното пространство ще продължат".
"Засега единствената ни цел е да дадем всичко от себе си, за да можем да завършим успешно операцията по намирането и спасяването на пилота", уточни Ко.
Тайван укрепва способностите си за отбрана на фона на нестихващ военен натиск от страна на Китай върху острова, към който Пекин проявява териториални претенции, които затвърждава, като изпраща почти ежедневно патрулиращи изтребители и бойни кораби.
В края на миналия месец Китайската народноосвободителна армия започна широкомащабни военни учения около Тайван, в които участваха десетки изтребители и военни плавателни съдове. Маневрите включваха и бойни стрелби.
Въпреки че Тайван разполага със собствена отбранителна промишленост, островът остава до голяма степен зависим от доставката на американски оръжия, в това число изтребители Ф-16, за да се изправи срещу китайската огнева мощ, отбелязва АФП.
През ноември и декември Тайпе сключи две споразумения с Вашингтон за продажбата на въоръжение на Тайван. Първият от тези договори предвижда покупка на "компоненти, резервни части и други военни материали, както и поддръжка на самолетите Ф-16, включително отправяне и връщане за ремонт", гласи текстът на договореностите, публикуван от Агенцията за отбранително сътрудничество на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #20, #25
14:51 08.01.2026
2 Н.Л.О.
Коментиран от #14
14:51 08.01.2026
3 Запрянов
14:54 08.01.2026
4 Мао Дзе Дун
14:59 08.01.2026
5 Тик- Ток
14:59 08.01.2026
6 Бахтимир
15:01 08.01.2026
7 Льольо
15:01 08.01.2026
8 Тоя пич
15:08 08.01.2026
9 Дойче зеле
Коментиран от #10
15:08 08.01.2026
10 Софиянец
До коментар #9 от "Дойче зеле":Какво бъдеще? Те нашите и сега не летят и по-добре, че поне да не гинат пилотите ни в тия контейнери!
15:10 08.01.2026
11 Гориил
Коментиран от #12
15:10 08.01.2026
12 Дойче зеле
До коментар #11 от "Гориил":Произведено 4600 бр - паднали 15%. !!!!!!!!!!!! Все още оперират 922 бр
Коментиран от #15
15:24 08.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 С.В.0.
До коментар #2 от "Н.Л.О.":Зеленото човече от Киев го е взело.
15:31 08.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Един
15:34 08.01.2026
17 ВОЕНЕН
15:36 08.01.2026
18 Кочияш на ковчег-16
Така са и несравнимо по-икономични. Дето ще прехвърчат да горят кюмюр, я по-добре да си стоят на колесниците, та музейните им гидове да събират някой и друг лев за снимка.
15:37 08.01.2026
19 Евродебил
15:44 08.01.2026
20 Ъъъъ
До коментар #1 от "честен ционист":Да, ама техните все пак са летяли! Донякъде!
15:48 08.01.2026
21 Какво да очакваме...?!
15:56 08.01.2026
22 Тайван ще имат скоро
16:01 08.01.2026
23 Механик
Големи наивници излязоха тайванците. Вместо да гледат от нашите и да държат тия самолети само в бокса, те решили да летят?!?!?
16:02 08.01.2026
24 Връщайте ефките и си искайте парите!
16:03 08.01.2026
25 По вероятно
До коментар #1 от "честен ционист":е тайванските да са по-качествени от нашите. За ганя винаги най-лошата стока.
16:07 08.01.2026