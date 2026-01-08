Доналд Тръмп се присмя на Еманюел Макрон: Заплаших го с високи мита и той увеличи цените на лекарствата

Доналд Тръмп продължава да използва агресивна "дипломация", като се подигра на френския президент Еманюел Макрон, твърдейки, че е използвал заплахи за мита, за да принуди френския лидер да увеличи цените на лекарствата, отпускани с рецепта, съобщи CNBC.
Американският президент заяви, че е поискал от Макрон да повиши таксите за лекарства, отпускани с рецепта, защото американците плащат 14 пъти повече от френските потребители. Той подчерта, че първоначално френският държавен глава е отказал.
Тръмп е поставил ултиматум на френския президент да се съгласи с исканията на САЩ, или да се изправи пред зашеметяващите 25% мита върху всички френски продукти, включително шампанско и вино. По думите му това е накарало Макрон да промени мнението си и да се съгласи.
Тръмп отбеляза, че Макрон му е казал, че ще увеличи цените на лекарствата, отпускани с рецепта с 200% или с колкото е нужно, за да му угоди. Макрон обаче го е помолил това да не става обществено достояние.
Президентът на САЩ отбеляза, че съгласявайки се с искането му, Франция е увеличила цените на лекарствата от 10 долара на 30 долара, докато цените в САЩ са паднали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:35 08.01.2026
До коментар #7 от "Ми да":Прав си. Вчера ка Путя стана за смях на кокошките. Такава излагация на руските атомни подводници и военни кораби не бяхме гледали от години. Един катер с командоси и един хеликоптер ги направи за смях. След превземането на кораба всички руснаци се запътили към Куба да сменят пелените
До коментар #2 от "Не,че нещо,ама...":То зависи кой се е присмял, че не всеки присмех е за унижение.
До коментар #15 от "Така е":Третополовите американски жендари плениха за един два руски танкера.
Иначе, Макрон си заслужава унижението винаги. Сега хем е клекнал на Тръмп, хем пак излезе наяве какво ги е свършил. Но така е, не може един г.ей да се държи като мъж.
До коментар #1 от "сара":Тръмп.добре,ами останалите републиканци дето са зад него?Маха се Тръмп, ще дойде Ванн, а той е ОК с всичко каквото върши Тръмп!
