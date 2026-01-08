Новини
Доналд Тръмп се присмя на Еманюел Макрон: Заплаших го с високи мита и той увеличи цените на лекарствата
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп се присмя на Еманюел Макрон: Заплаших го с високи мита и той увеличи цените на лекарствата

8 Януари, 2026 12:33 971 28

Президентът на САЩ отбеляза, че съгласявайки се с искането му, Франция е увеличила цените на лекарствата от 10 долара на 30 долара, докато цените в САЩ са паднали

Доналд Тръмп се присмя на Еманюел Макрон: Заплаших го с високи мита и той увеличи цените на лекарствата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доналд Тръмп продължава да използва агресивна "дипломация", като се подигра на френския президент Еманюел Макрон, твърдейки, че е използвал заплахи за мита, за да принуди френския лидер да увеличи цените на лекарствата, отпускани с рецепта, съобщи CNBC.

Американският президент заяви, че е поискал от Макрон да повиши таксите за лекарства, отпускани с рецепта, защото американците плащат 14 пъти повече от френските потребители. Той подчерта, че първоначално френският държавен глава е отказал.

Тръмп е поставил ултиматум на френския президент да се съгласи с исканията на САЩ, или да се изправи пред зашеметяващите 25% мита върху всички френски продукти, включително шампанско и вино. По думите му това е накарало Макрон да промени мнението си и да се съгласи.

Тръмп отбеляза, че Макрон му е казал, че ще увеличи цените на лекарствата, отпускани с рецепта с 200% или с колкото е нужно, за да му угоди. Макрон обаче го е помолил това да не става обществено достояние.

Президентът на САЩ отбеляза, че съгласявайки се с искането му, Франция е увеличила цените на лекарствата от 10 долара на 30 долара, докато цените в САЩ са паднали.


САЩ
  • 1 сара

    10 4 Отговор
    Още две години максимум ще си развява коня.

    Коментиран от #28

    12:35 08.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    25 2 Отговор
    То на Макр0н, кой ли не се присмя,кой ли не го унижи!?

    Коментиран от #22

    12:35 08.01.2026

  • 3 Ханс

    11 1 Отговор
    няма нда има много скърбящи за портокалчо...

    12:36 08.01.2026

  • 4 ковид-19

    8 5 Отговор
    Какви лекарства рижия се лекува с белина

    12:36 08.01.2026

  • 5 мм да

    2 2 Отговор
    вафли.бг

    12:36 08.01.2026

  • 6 Див селянин

    8 2 Отговор
    Айде па отнесе текмета от онова многоп0л0вото

    12:37 08.01.2026

  • 7 Ми да

    19 1 Отговор
    Еми като в Европа всички са пудели.....-що да не им се присмива чичо Дони....??? Посочете ми един евро-политик който не е станал за смях и резил....

    Коментиран от #15

    12:37 08.01.2026

  • 8 Тома

    11 0 Отговор
    Малки суверенни тайни от света на съвършената санкционираща демокрация...

    12:37 08.01.2026

  • 9 Тръмпоча свотвен трол номер 1

    13 0 Отговор
    Яко ги гаври бай Тръмпоч. На моменти чак ми харесва.

    12:37 08.01.2026

  • 10 От Франция

    1 7 Отговор
    Това в коя паралелна вселена е? Цените не са мръднали над инфлацията която е 4.4%

    12:38 08.01.2026

  • 11 Фотографа

    10 1 Отговор
    На снимката,Макрон показва, как ще им го 3а6елва на Путин и Тръмп.

    12:38 08.01.2026

  • 12 ЕСССР

    8 2 Отговор
    ЕСССР се срути под управлението на женките и от двата "пола"!

    12:38 08.01.2026

  • 13 Театър "Сълза и смях 🎭"

    8 1 Отговор
    Взе яко да се гъ6арка с урсулите 🤣🤣🤣

    12:39 08.01.2026

  • 14 Мдаа

    2 3 Отговор
    Рижия пак е пил белина.

    12:39 08.01.2026

  • 15 Така е

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "Ми да":

    Прав си. Вчера ка Путя стана за смях на кокошките. Такава излагация на руските атомни подводници и военни кораби не бяхме гледали от години. Един катер с командоси и един хеликоптер ги направи за смях. След превземането на кораба всички руснаци се запътили към Куба да сменят пелените

    Коментиран от #24

    12:40 08.01.2026

  • 16 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 5 Отговор
    Мисля, че трябва да изтъргувам Русия на Китай!

    12:40 08.01.2026

  • 17 За европа и света ще е по лесно

    5 1 Отговор
    Да хванат и арестуват лудия отколкото да се говори с него...нека лудия и мадуро с в една килия и да се излъчва риалити от там🤣🤣🤣🤣🤣

    12:41 08.01.2026

  • 18 Въпрос на време е

    6 0 Отговор
    Да се и3гаври пу6лично и с Урсула ,за онези 800 млрд.

    12:41 08.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Див селянин

    1 0 Отговор
    Е 6а ги...отивам да обядвам...ако някой иска, да идва,черпя...при Жана съм.

    12:43 08.01.2026

  • 21 Пейте

    2 2 Отговор
    Сороспийчета! Когато Ви секнат паричките и от българският бюджет ще ревете ама ще е късно!

    12:44 08.01.2026

  • 22 сара

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не,че нещо,ама...":

    То зависи кой се е присмял, че не всеки присмех е за унижение.

    12:44 08.01.2026

  • 23 Бай Ганьо

    2 3 Отговор
    Накрая както винаги,руския народ ще хванат средния!

    12:45 08.01.2026

  • 24 Смех с копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Третополовите американски жендари плениха за един два руски танкера.

    12:46 08.01.2026

  • 25 Някой

    1 0 Отговор
    С такава политика Тръмп ще предизвика изключително лоши последствия за САЩ. Да не съм пророк, но може и скоро да го отстрелят. А сащ да изпадне в 10-та глуха. Щото и други държави имат силна армия и могат да налагат със сила интересите си. Не го правят, защото имат поне малко морал и достойнство. Явно Тръмп няма и двете.
    Иначе, Макрон си заслужава унижението винаги. Сега хем е клекнал на Тръмп, хем пак излезе наяве какво ги е свършил. Но така е, не може един г.ей да се държи като мъж.

    12:47 08.01.2026

  • 26 Митрофанова

    1 0 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    12:48 08.01.2026

  • 27 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Демокрация в стил,,Тояга и морков,,

    12:49 08.01.2026

  • 28 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сара":

    Тръмп.добре,ами останалите републиканци дето са зад него?Маха се Тръмп, ще дойде Ванн, а той е ОК с всичко каквото върши Тръмп!

    12:49 08.01.2026