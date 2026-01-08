Новини
Защо Москва съветва руснаците да не пътуват до Германия
  Тема: Украйна

8 Януари, 2026 14:03 1 288 35

  • русия-
  • германия-
  • украйна

Предупреждението беше предшествано от инцидент със старши треньора на руския футболен клуб „Зенит“ Сергей Семак и съпругата му Анна на летището в Мюнхен през декември

Защо Москва съветва руснаците да не пътуват до Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руските власти плашат своите граждани с "необосновани репресии" в Германия и официално им препоръчват да не посещават Федералната република. За какво става дума и какво общо има с това треньорът на "Зенит"?

Още новини от Украйна

Отскоро Германия е сред малкото страни, които Русия официално не препоръчва на своите граждани да посещават, освен ако нямат „крайно неотложна необходимост“. Съответното предупреждение беше публикувано на 30 декември на сайта на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Като основание за това се посочват „възмутителни факти за необосновани репресии“, изразяващи се по-специално в това, че служителите на германската митница могат да изземат от руски граждани, заминаващи за родината си, различни стоки. Руските власти твърдят още, че митническите служители се държали „грубо“ .

„ФРГ де факто се превърна в „територия на беззаконие“ за руските граждани“, се казва в изявлението на руското министерство. Същата формулировка използва и говорителката на ведомството Мария Захарова.

Какво предизвика острата реакция на руското МВнР

Предупреждението беше предшествано от инцидент със старши треньора на руския футболен клуб „Зенит“ Сергей Семак и съпругата му Анна на летището в Мюнхен през декември. Съпрузите искали да си получат обратно начисления ДДС върху закупени от тях стоки, а вместо това митническите служители им конфискували онези от тях, които надвишавали стойността от 300 евро за артикул. От изявлението на Захарова става ясно, че руското външно министерство разглежда случката със семейството на треньора като акт на дискриминация на национална основа.

„В историята на Германия вече е имало моменти, когато подобно проявление на национализъм е било възприемано от властите на тази страна като някаква нова норма“, заяви Захарова.

Германското външното министерство на свой ред категорично отхвърли обвиненията, че в Германия съществува някаква заплаха за руските граждани.

Какви ограничения важат за туристи от Русия в ЕС

В действителност става въпрос за ситуация, която е различна от описаната от руското външно министерство: правилата, които семейство Семак е нарушило, са в сила от 2022 г., а и те важат не само в Германия, а в целия ЕС: ограниченията са включени в четвъртия пакет от санкции, наложени на Москва в отговор на руската инвазия в Украйна.

Какво точно включват ограниченията може да се види, между другото, на сайта на генералното консулство на Русия в Бон: забранява се износът за Русия на луксозни стоки на стойност над 300 евро, на електроника на стойност над 750 евро и музикални инструменти на стойност над 1 500 евро, както и на автомобили на стойност над 50 хиляди евро и/или с обем на двигателя над 1 900 кубика - включително на аксесоари и резервни части за тях. Освен това е наложена забрана за износ на евро в брой към Русия.

Забраните се отнасят и за частните лица, включително и ако стоките са за лична употреба, което е изрично отбелязано и в информацията на руското консулство. Освен това там има препратки към по-подробни разяснения на Европейската комисия (ЕК) и германската Митническа служба.

Съобщенията за изземването на луксозни стоки от руснаци се появяваха активно през първите месеци от влизането в сила на санкциите, а след това почти изчезнаха – вероятно, защото туристите обърнаха внимание на ограниченията или поне спряха да искат възстановяване на ДДС.

Кои други страни Русия не препоръчва за посещение

В раздела „Предупреждения за руските граждани“ на сайта на руското външно министерство фигурират над двайсет страни. За повечето от тях министерството предупреждава за отделни рискове, без обаче същевременно да препоръчва да не се пътува до тях. Такъв е например случаят с Франция - предупреждението е от 2023 г. и е по повод на „масови безредици“, „случаи на проява на агресия“ от страна на граждани на Украйна и невъзможността да се плаща с руски банкови карти.

В информация за руските туристи, заминаващи за САЩ, се уточнява, че ако не са налице „извънредни обстоятелства“, руснаците не трябва да посещават „САЩ и съюзните им сателитни държави, и преди всичко Канада и (с малки изключения) страните от ЕС“, посочват още от руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    14 10 Отговор
    Защото орешарски ще посети Берлин.

    Коментиран от #19

    14:04 08.01.2026

  • 2 Всяка сутрин милиарди хора по света

    21 19 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    14:04 08.01.2026

  • 3 Мдаа!

    16 13 Отговор
    Защото в Германия няма ток и е студено, а скоро ще започнат и ядрени удари!

    14:05 08.01.2026

  • 4 Винкело

    4 5 Отговор
    И какво, да му се не види, можеш да помъкнеш от Германия към Русия на стойност над 300 евро парчето? Че и в множествено число.

    14:06 08.01.2026

  • 5 Еми

    11 13 Отговор
    Защото репресират руски спортисти и искат откуп от тях, както видяхме. Бедните германци просят пари от богатите руснаци. Голям майтап. Прошляци.

    14:06 08.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    11 12 Отговор
    Защото скоро Райхстага и Берлин може да е в руини ,кой каквото посее това ще жъне

    14:06 08.01.2026

  • 7 СИВ

    13 7 Отговор
    Заото навсякъда се НЕЖЕЛАНИ!

    14:07 08.01.2026

  • 8 Гориил

    14 15 Отговор
    Германия неминуемо ще въвлече най-слабите и изостанали страни от ЕС в конфликт с Русия (чрез представяне на политически ултиматум, блокиране на субсидии и заплаха със санкции).

    14:07 08.01.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    15 6 Отговор
    Заради Хаяско руснаците са унижавани.

    14:08 08.01.2026

  • 10 Българин

    13 7 Отговор
    Ние също като Путин смятаме руснаците за добитък.

    14:09 08.01.2026

  • 11 Да ви е.а

    5 9 Отговор
    Какъв е смисълът европейските хамстери да пищят, след като господарят вече е пренебрегнал международното право и открито е заявил претенциите си към територията на един от дребните си слуги, без да изключва военни действия? Мислите ли, че господарят ще ограби Дания и след това ще се успокои, казвайки, че ако още повече кимаме и се навеждаме, няма да... ви използват по предназначение? Въпреки че, какво пречи на Тръмп да заяви, че „иска“, например, Бретан, Нормандия и Па дьо Кале, „в интерес на американската сигурност“, разбира се?

    14:10 08.01.2026

  • 13 Българин

    7 6 Отговор
    Като горди натовци ние можем да се плезим и да се подиграваме на руснаците и те нищо не могат да ни направят.Ако поискаме може да изгоним всички руснаци от България и никой не може да ни пипне.

    14:13 08.01.2026

  • 14 56346632899243

    6 6 Отговор
    пълна забрана за ruski svine в ЕС

    14:13 08.01.2026

  • 15 Хе хе...

    7 6 Отговор
    Ах как боли, нали бе дойче зеле? Платежоспособните туристи вече ги няма, а и руснаците допълнително демотивират своите. Ама нищо де, внесете си още инженери, художници и архитекти от близкия изток и Магреба и нещата ще се оправят.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    14:13 08.01.2026

  • 16 М26

    5 5 Отговор
    Значи не ФРГ се е превърнало в „територия на беззаконие“, а целия ЕС.
    Опс... но тъй като ФРГ е част от тази „територия на беззаконие“, значи все пак Захарова е права. В частност.

    14:14 08.01.2026

  • 17 Гончар Романенко

    1 4 Отговор
    Щото предпочитат да ходят в топлите арабски страни,
    а не в нордическите такива :))

    14:14 08.01.2026

  • 18 бай Ставри

    1 5 Отговор
    Защото се подготвя общ механизиран и бронетанков превоз и пътя до Берлин ще излезе по-евтин.

    Коментиран от #22

    14:15 08.01.2026

  • 19 Една мисъл не ми дава мира

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Що копейките каквото поискат никога не се случва?

    14:15 08.01.2026

  • 20 Браво на германците!

    8 1 Отговор
    Свинете обратно в кочината.

    14:17 08.01.2026

  • 21 батСали

    0 7 Отговор
    защото скоро Орешник ще пътува на там!

    14:19 08.01.2026

  • 22 ще си събираш

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "бай Ставри":

    кар ан тийте

    14:22 08.01.2026

  • 23 Предложение

    6 0 Отговор
    Всичкото руснак трябва да бъде изгонено от ЕС.

    14:22 08.01.2026

  • 25 Владо

    6 0 Отговор
    Защо руснаците купуват луксозни стоки от "разпадашият се Запад".Нали сбърканяците си бяха самодостатъчни?

    Коментиран от #26

    14:25 08.01.2026

  • 27 Дойче зеле

    0 2 Отговор
    Маймуните режат клона, на който седят !!!!!! Какъв ли ще е резултатът ????? Ясно е

    14:29 08.01.2026

  • 28 осраински

    1 1 Отговор
    то и ти си си самодостатъчен но пак ходиш при ма..фите

    14:29 08.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Пълни глупасти.....
    Русия се превръща в Северна Корея и затова гледа по всякъв начин да задържи бягащите от потъващия кораб узкоглази 🎅

    14:30 08.01.2026

  • 30 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Защо в Москва съветват руснаците да не пътуват до Германия? АЗ ОТКЪДЕ ДА ЗНАМ,ЗАЩО?! ПИТАЙТЕ ГОСПОДИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИРОВ. Не цитирам женски полови органи.

    14:30 08.01.2026

  • 31 НАРИЧА СЕ ДЕРУСИФИКСЦИЯ

    2 0 Отговор
    КОЙТО РАЗБРАЛ -РАЗБРАЛ.

    14:31 08.01.2026

  • 32 Червеноризец Хлабав

    2 0 Отговор
    Спасението е само едно - яка Желязна завеса между Европа и Москалия.

    14:32 08.01.2026

  • 33 ахааа

    0 0 Отговор
    вафли.бг - якооо

    14:33 08.01.2026

  • 34 Смешник

    0 0 Отговор
    Руснаците се въздържат да пътуват до Германия но пък за сметка на тях за там постоянно пътуват брадати имигранти В природата няма вакуум

    14:34 08.01.2026

  • 35 И нашите русолюбци

    1 0 Отговор
    пътуват и пазарят само в Европа, един не отиде на почивка в Крим!
    Че и с гадното империалистическо евро!

    14:35 08.01.2026

