Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, пристигна в голф клуба в Маями, Флорида, където ще се проведат преговори със Съединените щати за украинското уреждане, съобщава кореспондент на ТАСС.

Колоната, превозваща Дмитриев, който по-рано пристигна в Маями, е влязла на територията на голф клуба.

От американска страна се очаква в срещата да участват специалният представител на президента Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Къшнър.

Дмитриев отхвърли като фалшива публикация на Wall Street Journal, в която се твърди за влиянието на Русия върху участието на специалния представител на САЩ Стивън Уиткоф в разрешаването на кризата в Украйна.

Вестникът твърди, че Русия е искала да включи Уиткоф специално в разрешаването на кризата в Украйна, като първо е предложила на специалния представител на президента на САЩ размяна на бившия служител на посолството на САЩ Марк Фогел за руския гражданин Александър Винник. В статията се отбелязва също, че специалният представител на САЩ е трябвало да пристигне в Москва без антураж.

„Още един удар по света от фалшивата публикация на Wall Street Journal. Русия не е предлагала размяна на Фогел. Русия никога не е молила Уиткоф да пътува сам. Без хайвер, без подаръци“, написа той в социалната мрежа X.

Според Дмитриев подобни фалшиви публикации с техните „отчаяни атаки“ срещу миротворци означават приближаване към мира. Той смята, че статията във е била специално създадена, за да подкопае мирните преговори, но всъщност има обратен ефект – подобна фалшива публикация засилва общата решимост за поддържане на мира и сигурността.

Специалният представител на руския президент похвали постиженията на Уиткоф, наричайки го велик миротворец. „Подстрекателите на войната имат големи медийни бюджети и нисък морал. Срам за WSJ“, подчерта той.