Кирил Дмитриев пристигна за срещата в голф клуба в Маями, нарече Уиткоф "велик миротворец"
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев пристигна за срещата в голф клуба в Маями, нарече Уиткоф "велик миротворец"

20 Декември, 2025 21:27, обновена 20 Декември, 2025 21:38

Предстоят важни разговори за договаряне на мир в Украйна

Кирил Дмитриев пристигна за срещата в голф клуба в Маями, нарече Уиткоф "велик миротворец" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, пристигна в голф клуба в Маями, Флорида, където ще се проведат преговори със Съединените щати за украинското уреждане, съобщава кореспондент на ТАСС.

Колоната, превозваща Дмитриев, който по-рано пристигна в Маями, е влязла на територията на голф клуба.

От американска страна се очаква в срещата да участват специалният представител на президента Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Къшнър.

Дмитриев отхвърли като фалшива публикация на Wall Street Journal, в която се твърди за влиянието на Русия върху участието на специалния представител на САЩ Стивън Уиткоф в разрешаването на кризата в Украйна.

Вестникът твърди, че Русия е искала да включи Уиткоф специално в разрешаването на кризата в Украйна, като първо е предложила на специалния представител на президента на САЩ размяна на бившия служител на посолството на САЩ Марк Фогел за руския гражданин Александър Винник. В статията се отбелязва също, че специалният представител на САЩ е трябвало да пристигне в Москва без антураж.

„Още един удар по света от фалшивата публикация на Wall Street Journal. Русия не е предлагала размяна на Фогел. Русия никога не е молила Уиткоф да пътува сам. Без хайвер, без подаръци“, написа той в социалната мрежа X.

Според Дмитриев подобни фалшиви публикации с техните „отчаяни атаки“ срещу миротворци означават приближаване към мира. Той смята, че статията във е била специално създадена, за да подкопае мирните преговори, но всъщност има обратен ефект – подобна фалшива публикация засилва общата решимост за поддържане на мира и сигурността.

Специалният представител на руския президент похвали постиженията на Уиткоф, наричайки го велик миротворец. „Подстрекателите на войната имат големи медийни бюджети и нисък морал. Срам за WSJ“, подчерта той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    9 13 Отговор
    Човекът носи нови инструкции за агент Краснов.

    Коментиран от #7

    21:35 20.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    16 6 Отговор
    „Възможно ли е изобщо споразумение между Русия и Украйна?“ За пореден път Украйна се представя като отделна единица, въпреки че Украйна е Русия!!! САЩ направиха част от Русия своя собствена държава, благодарение на безхаберието на нашите „лидери“, а сега искат ние да признаем този факт и да започнем да преговаряме за нещо, по същество, със себе си. Време е да осъзнаем, че Украйна е част от Русия, а Киев е Майката на руските градове!!! „Янки, прибирайте се!“ и колкото по-скоро, толкова по-добре

    Коментиран от #24, #68

    21:36 20.12.2025

  • 3 404

    14 6 Отговор
    Ясно е, че американците ще се опитат да прецакат Русия. В края на краищата те започнаха цялата тази каша и самият Тръмп беше замесен в нея. Ако искаха да сложат край на тази война, щяха да спрат да предоставят разузнавателна информация (най-малкото) и да вкарат в затвора (или, още по-просто казано, да елиминират) Зеленски и цялата му банда

    Коментиран от #15, #29

    21:36 20.12.2025

  • 4 ха-ха

    14 3 Отговор
    Янките нямат ли други подходящи места за прием на гостите , а все по клубове нам си къде ги посрещат .Зеля даже и на самолета не го чакаха ...

    21:36 20.12.2025

  • 5 Хм.....

    14 2 Отговор
    А сега де...! Кой отговаря в момента за чочарките на американското правителство ?! Или в голф клуба осъществяват социана дейност , като наемат малолетни полировачки на стиковете , за да им подпомогнат образованието ?!

    21:37 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Нищо НОВО не носи ❗ Донбас и Луганск вече над ДВАДЕСЕТ години искат само ЕДНО и СЪЩО-
    да говорят свободно и да избират сами своите ръководители‼️
    Вместо това Киев им изпрати погромаджии и танкове ‼️

    Коментиран от #21

    21:38 20.12.2025

  • 8 Ала бала

    10 3 Отговор
    Кучетата си лаят кервана си върви

    21:39 20.12.2025

  • 9 Миролюб Войнов, патриот

    26 10 Отговор
    Президент Зеленски няма да кандиса на позорен мир.
    Ще води борбата до конца 👍

    Коментиран от #14, #19

    21:41 20.12.2025

  • 10 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Семейството се събира за да завъртят новогодишната баница с късметите,които Темнейший е изпратил на Тръмп по приемника си Кирил Димитриев

    21:41 20.12.2025

  • 11 ха-ха

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Ха-ха ! Ти и с лева си беше ,,добре ,, , нали ?! Щраус , мамин , сладък .

    21:41 20.12.2025

  • 12 Филип

    7 11 Отговор
    Започна голямото ЛИЗАНЕЕЕЕЕ .
    Руски КъПУТИ.

    21:41 20.12.2025

  • 13 Дедо

    5 13 Отговор
    Ще се договарят Русия да получи Донбас а САЩ Венецуела и петрола и.

    Коментиран от #16

    21:42 20.12.2025

  • 14 джудж,

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Време ти е за почивка ! Пилотът , анализаторът и так далее - спокойной ночи!

    21:43 20.12.2025

  • 15 Аааааа нема,нема.

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "404":

    Американците по презумпция мразят комунистите .Никога не си прави други илюзии.

    21:43 20.12.2025

  • 16 Пак аз

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на България.

    Коментиран от #20

    21:44 20.12.2025

  • 17 Тервел

    7 4 Отговор
    Великите нации си разделят света , а ние ке се борим за левчето ха-ха

    Коментиран от #88

    21:44 20.12.2025

  • 18 Рашистки галфон

    18 9 Отговор
    Подлизуркото се мазни на американците.

    21:44 20.12.2025

  • 19 ха-ха

    9 10 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Ще кандиса , защото на бой и студ трудно се издържа .

    21:44 20.12.2025

  • 20 Дедо

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз":

    Спазвай добрия тон в сайта! Не на Омразата каза Дебелия

    21:45 20.12.2025

  • 21 Ей малумняк повтаряй!

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    По 2 000 на ден.
    Всеки ден.!

    Коментиран от #25, #27, #33, #37, #46, #53

    21:46 20.12.2025

  • 22 прошляк ,

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    А ти чий го дириш тук ? И не клечим , а си седим на диваните и си джиткаме в нета на топличко ! Мисли за урките , че мрат в окопите и студуват като в праисторически времена !

    Коментиран от #32

    21:47 20.12.2025

  • 23 Не са повече от 5 дръти русофила

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Чудят се по цял ден какво да правят!

    21:47 20.12.2025

  • 24 Овчи,

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    От коя циганска махала беше, че забравих?Тебе питам.

    Коментиран от #28

    21:49 20.12.2025

  • 25 селски ,

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    1000 към 26 ! ! ! Повтаряй си го по хиляди пъти на ден , белким го проумееш , ако успеше все пак !

    Коментиран от #31

    21:49 20.12.2025

  • 26 Нема по голем де бил

    5 9 Отговор
    от русофила де бил!

    Коментиран от #30

    21:49 20.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    Като те гледам ти си този който повтаря като папагал едно и също❗Явно само такива подбират ОТпосолствоТО без посланик ‼️

    21:50 20.12.2025

  • 28 прошляк ,

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Овчи,":

    Овчи е този , който те е направил толкова умен и красив ! Понял или нет ?!

    21:50 20.12.2025

  • 29 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "404":

    На САЩ им е ясно, че няма как да прецакат Русия.
    Те просто търсят начин да се измъкнат с минимални загуби.
    Проблемът е, че това време с минималните загуби отмина.
    Това което им остава е да са примирят със загубите и прехвърлят вината на друг.
    Прехвърлянето на вината е лесна работа. Все още има "мераклии".
    Проблемът е в загубите. И тук въобще не става дума за някаква си "окраина" :)

    Коментиран от #35

    21:51 20.12.2025

  • 30 купидон

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Нема по голем де бил":

    Водиш в класацията - признавам те ! Все пак си първи , съвсем заслужено !

    21:52 20.12.2025

  • 31 Мартин

    7 9 Отговор

    До коментар #25 от "селски ,":

    Да преброим убитите генерали. На ход си. Давай.
    Един джокер. За последната седмица 2 руски генерали фира.

    Коментиран от #36

    21:52 20.12.2025

  • 32 си дзън

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "прошляк ,":

    Те пък 700 000 руснака са с парно в окопите.

    21:53 20.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фиткоф е....

    4 8 Отговор
    Велик дебил..

    Коментиран от #38

    21:54 20.12.2025

  • 35 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Я обясни какви са загубите на американците в жива сила?Примерно.

    Коментиран от #54, #56, #61

    21:54 20.12.2025

  • 36 селски ,

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мартин":

    1000 към 26 как ти се струва ?! Разбира се - в полза на руснаците ! Пошло е да правим стъкмистики за умрелите , но като се налага за такива като теб - може ....

    Коментиран от #40, #43, #44, #45, #49, #52

    21:55 20.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    А ти чети за българина у.бит от ук.ро.пит.ек у нас, за българина у.бит от ук.ро.пит.ек във Великобритания, за синчето на УК.РО.ПосланИЧ.КАТА убило сънародника си във Виена❗ И си повтаряй Боже пази мен и децата ми от У.К.Р.О.ПИ.ТЕ.ЦИ.ТЕ‼️

    21:56 20.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Витков

    6 9 Отговор
    Е Милиардер
    И майка си ще продаде
    За някой друг долар .

    Явно Руснаците доста неща
    Са обещали на Продажния
    Витков .

    21:56 20.12.2025

  • 40 си дзън

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Май ти изкара преди време укрите повече от китайците...

    Коментиран от #42

    21:56 20.12.2025

  • 41 Сетих се

    5 7 Отговор
    Ще разискват стандартът на живот в Папуа Нова Гвинея 🤣🤣🤣

    21:57 20.12.2025

  • 42 селски ,

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    Не съм им фен на укрите, така че няма начин да съм бил аз !

    21:59 20.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мартин

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Украинците не събират руската м-рша за пропаганда.Имат си кучета,чакали...
    Това е патент на скабеева и Захарова

    Коментиран от #59

    22:05 20.12.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук призова за въздържане от спекулации и политически интерпретации във връзка със задържането на нейния син и настоя оценките да се основават единствено на официални съдебни решения, предаде БГНЕС.

    „Във връзка с разпространението на информация, касаеща членове на моето семейство, и с цел да се избегнат по-нататъшни спекулации, бих искала да подчертая, че оценката на ситуацията, свързана със задържането на моя син, трябва да се базира изцяло на официални данни и съдебни решения, а не на предположения или емоционални коментари“, подчерта Илашчук"
    Тя помолила да не свързва неговото деяние с нейната дейност в България🤔

    22:05 20.12.2025

  • 47 Бункерния Карлик

    3 6 Отговор
    Какви ли подаръци е
    Пратил
    На Агент Краснов?

    Топчета за голф ли ?

    И какво ще правят във

    ЦИРК - А - ЛАГО

    Ще гладаме поредния

    ЦИРК ТРЪМП ли ?

    22:06 20.12.2025

  • 48 Гедер

    5 5 Отговор
    Абе що Путин Велики праща меката китка Димитриев ? Кво стана със Стария Лавров , нещо май го пратиха в трета глуха ?

    22:06 20.12.2025

  • 49 Мартин

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Не бягай от въпросът копейки пробита.Та за генералите ...

    22:07 20.12.2025

  • 50 Цецко

    7 2 Отговор
    Мелания ще им сервира уиски с фъстъци......гола

    Коментиран от #57

    22:07 20.12.2025

  • 51 Няма край руското падение

    6 5 Отговор
    ПАДЕНИЕ.!!!друга дума няма.

    22:09 20.12.2025

  • 52 Онзи ден

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Не беше ли

    38 към Хиляда бре Рублоидот?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Даже и 26 към 1000

    На 1 Милион КАБЗОНЧИЦИ

    Колко украинци са загинали ....

    26 милиона Украинци ли бре Рублоидот?

    Че тя Украйна била

    Колкото Китай по население.

    Бре Рублоидот.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #62, #67

    22:10 20.12.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    ПОВТАРЯЙ СИ, ДАНО НЕ МИ СЕ СЛУЧИ И НА МЕН❗
    "


    НачалоСвят
    Ужас във Виена: Украински студент пребит, измъчван и изгорен жив! Оказа се син на...
    22:00, 08.12.2025 07:57, 09.12.2025 Екип Марица 3092 0
    Снимката е илюстративна
    Снимката е илюстративна | Снимка: Getty images
    Разтърсващо престъпление шокира Австрия — тялото на 21-годишен украински студент беше намерено в изгорял автомобил във Виена. Полицията говори за „безпрецедентна жестокост“, а мотивът все повече се очертава като свързан с криптовалута, съобщи австрийската полиция, цитирана от ABC News.

    Според разследващите, престъплението започва в подземието на хотел Sofitel, където жертвата е пребита от свой познат — колега от университета. Младият мъж е натикан насила в автомобил и измъчван с часове, преди да бъде отведен към крайната си трагична участ.

    Полицията разкрива, че жертвата е била заключена в колата и подпалена с бензин. На мястото е намерена разтопена туба. Аутопсията показва тежка тъпа мозъчна травма, което означава, че младежът може да е бил мъртъв или в безсъзнание, когато огънят е подпален — но и друга версия остава възможна: че е бил изгорен жив.

    Заподозрените: двама украинци — на 19 и 45 години
    Двамата арестувани са заловени в Украйна."

    22:10 20.12.2025

  • 54 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Виж тази годината статистиката за престрелките във военният полигон и ще разбереш загубите и това е без война

    22:12 20.12.2025

  • 55 Цецко

    4 6 Отговор
    Американците ще му покажат на Димитриев Статуята на свободата , Ниагарския водопад , един коренен индианец , ще му купят един чийзбургер от улицата и ще му дадат да се снима с Бионсе и после го качват на самолета . На кой му се занимава цял ден с един изостанал руски селянин .

    Коментиран от #60, #64

    22:13 20.12.2025

  • 56 Оди

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Питай украинците къде ги крият по мазета краварите , и бум - телешка пастърма. Ма по добре оди питай афганистанците, там направо че ти разкопат да видиш.

    22:13 20.12.2025

  • 57 Мелания

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Цецко":

    Има уговорка
    С Дъртия Рижак
    Да бъде само за снимки и
    Пред телевизията с него.
    Да му лъска Имиджа .

    Обществена тайна е
    Че Мелания има връзка
    С Бодигарда си
    И Тръмп
    Изобщо няма думата

    Не случайно където и да се появят
    Двамата ,
    Мелания го гледа с Погнуса
    Рижавия Дъртак .

    А и със сигурност знае
    Че Тръмп е Гаден Педофил .

    22:15 20.12.2025

  • 58 Ае копейките

    5 6 Отговор
    Зеленски поне в Белият дом го канят,а ватенките по поляни и беседки.А Путин в бившата руска територия Аляска .

    22:15 20.12.2025

  • 59 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Мартин":

    Те украинците не събират и паветна мар ша , па вие сами се врете.

    22:15 20.12.2025

  • 60 👍👍👍👍👍👍

    3 6 Отговор

    До коментар #55 от "Цецко":

    Най-якият коментар!

    Коментиран от #65

    22:16 20.12.2025

  • 61 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Преди известно време шефът на една Американска ЧВК каза, че са се
    оттеглили от конфликта, заради загубите които надхвърлят 60 000 души.
    Запознати твърдят, че около 10% от загубите в жива сила на окраина са чужденци.
    Не мога да кажа колко от тях са били американци, но доста народ си замина.

    22:16 20.12.2025

  • 62 404

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Онзи ден":

    По интересувай се колко е населението преди СВО в Крайна и колко е момента .И после виж колко да руснаците в Русия

    Коментиран от #66, #69, #70

    22:16 20.12.2025

  • 63 Значи

    3 6 Отговор
    Витков и Тръмп

    Са Велики

    МИРОТВОРЦИ

    ПО думите на Кремълския Мерзавец Кирчо Димитриев.

    А когато бомбят Венецуела

    Колко са Велики Миротворци

    ТРЪМП и ВИТКОВ?

    22:20 20.12.2025

  • 64 Едва ли.

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "Цецко":

    Само с чийзбургера и снимка с индианеца ще мине колхозника.

    22:21 20.12.2025

  • 65 Малееее

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "👍👍👍👍👍👍":

    Що си праззз! Повече и от слабоумния писател! Да не си го канил ти у Америка руснака бе , Пиер Пешофф ?

    22:21 20.12.2025

  • 66 доктор

    5 5 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #71

    22:22 20.12.2025

  • 67 Копейките освен че са предатели

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Онзи ден":

    Са и неграмотни.

    22:24 20.12.2025

  • 68 Вече

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    на всички е ясно какво струваш (няколко пробити копейки). Няма нужда да се мъчиш повече. Чемодан....

    22:24 20.12.2025

  • 69 И колко да са руснаците в русия?

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    В обясни да се посмеем в тази празнична вечер😂

    Коментиран от #73

    22:25 20.12.2025

  • 70 Пак те питам

    6 5 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    Рублоидот .

    26 милиона Украинци ли са убити
    На фронта

    По вашата Тъпа логика
    Бре Рублоидот?

    Един път

    38 към 1000

    Друг път

    26 към 1000 убити .

    Нали толкова е съотношението

    По логиката на Русораба .

    Или викаш Украйна

    Има войска от 100 милиона

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Няма по заблудени вещества от Русораба .

    22:27 20.12.2025

  • 71 404

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "доктор":

    А украинска?Сравни тогава населението.Русия не само е увеличила населението но и територията си и това ще продължи

    22:27 20.12.2025

  • 72 Републиканец

    5 5 Отговор
    Кирил Дмитриев е известен икономически гений. Ще се обсъждат съвместни проекти след приключването на войната. Говори се за тунел под Беринговия проток.
    За мир е още рано. Първо настъпление в южно направление, отрязване на Украйна от Черно море, за да не пречи на корабоплаването. След това обкръжение на Киев от север, юг и изток и обстрел на западното направление, докато се затвори обкръжението.

    Коментиран от #74, #76, #84, #85

    22:28 20.12.2025

  • 73 Вагнер

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "И колко да са руснаците в русия?":

    Повече от украинците в Украйна

    Коментиран от #78

    22:29 20.12.2025

  • 74 Путинизмът

    13 6 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    е диагноза за молоумие. За съжаление, доста примери виждам тук. Тази болест все още е разпростаранена и у нас. Тежко ни и горко с тази клоака.

    Коментиран от #80, #81

    22:32 20.12.2025

  • 75 Посейдон Буревестников

    13 7 Отговор
    Между другото, Купянск вече е нацяло прочистен от окупатори. Днес са се предали последните 120 рашисти.

    Коментиран от #77, #79

    22:33 20.12.2025

  • 76 за руснак

    14 6 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    може да е гений, като човек си е руски боклук.

    22:33 20.12.2025

  • 77 аz CВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Посейдон Буревестников":

    Купянск аз го превзех 12 пъти.

    22:36 20.12.2025

  • 78 А где

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Вагнер":

    Пригожин?

    22:37 20.12.2025

  • 79 Паветник!

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Посейдон Буревестников":

    Почистил си си червото с клизма! Но няма да дойда за да примираш!

    22:38 20.12.2025

  • 80 Републиканец

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Путинизмът":

    Като не ти харесва България и българите, какво чакаш? Границите са отворени. За САЩ искат визи, но това е заради такива, като теб.

    22:40 20.12.2025

  • 81 Значи

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Путинизмът":

    Си завършен путинист, който се мисли за паветник! Диагноза: Освен малоумието от което признаваш че страдаш - и обострени психиатрични проблеми!

    22:41 20.12.2025

  • 82 Сус копейки мърляви.

    4 1 Отговор
    Сууууус.

    22:41 20.12.2025

  • 83 Пострадал

    3 0 Отговор
    Подмазвач

    22:42 20.12.2025

  • 84 😂😂😂😂😂😂

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:45 20.12.2025

  • 85 Мартин

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    Това към краят на 22 век имаш предвид. Или след три дня?

    22:48 20.12.2025

  • 86 Тавариши и Таварашутки

    4 0 Отговор
    Защо Путин
    Пак заяви
    Че по Примера на
    Кадиров
    И на Кавказ

    Е правилно
    Малолетни Рускини да раждат деца .

    За пореден път Путин
    Подържа Педофилията

    За да има повече Пушечно месо.

    22:50 20.12.2025

  • 87 Проверено!

    1 0 Отговор
    В Купянск няма живи ватенки.

    22:56 20.12.2025

  • 88 Миролюб Войнов, велик

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тервел":

    "....Великите нации си разделят света..."

    Вярно....
    Да загробиш 500 000 свои граждани се иска величие 😄

    23:00 20.12.2025

  • 89 ПутиНацист

    1 0 Отговор
    Доста клипове
    Вече
    Има пуснати от ИНДИЙСКИТЕ РАБОТЯГИ

    В Мускал Сити.

    На Червения Мегдан
    Индийски ритми
    И танци .
    ТУМБИ от Индийски Братюшки.

    Индийските РАБОТЯГИ
    Закачат Младите Рускини
    Много даже да си намерили
    Руски Девчонки за гаджета .

    Интеграцията върви яко .

    Но доста Путинацисти
    Вече искат
    Да бъдат арестувани Индийците
    Които закачат
    Малолетните Рускини.

    А се очакват след първите
    10 хиляди ,
    Бункерния Карлик
    Да внесе Още
    100 Хиляди Индийски РАБОТЯГИ


    Ураааа Ураааа Ураааа

    23:06 20.12.2025