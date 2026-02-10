"Изумителни числа": колко руски войници са убити в Украйна

Във военни конфликти данните на отделните страни за загиналите и ранените често се разминават. Обикновено е трудно да се определи колко души действително са били убити или ранени. Това важи и за войната на Русия срещу Украйна.

И Москва, и Киев не съобщават редовно данни за собствените си загуби в продължаващата вече четири години война. Русия дори не е актуализирала своите данни от над три години.

Същевременно обаче страните в конфликта обичат да преувеличават загубите, които са нанесли на противника. "Това почти винаги е така", казва Шон Дейвис, който работи като анализатор в научния проект Uppsala Conflict Data Program (UCDP) на университета в Упсала, Швеция. "В повечето случаи собствените загуби се подценяват, а успехите се преувеличават", уточнява той и добавя, че мотивът е следният: "Бойният дух на собствената страна трябва да се укрепи, като се подчертават успехите и се омаловажава цената на собствените действия".

Проектът съществува вече от четири десетилетия и в него се събират и анализират данни за насилствени конфликти. От над 20 години UCDP публикува резултатите, включително и броя на жертвите. "Благодарение на факта, че разполагаме с толкова подробна база данни за смъртните случаи, е трудно да се отрече какво всъщност се е случило", казва пред ДВ Терезе Петерсон, която също е част от научния екип.

Как се определят възможно най-точните данни

За да се направи реалистична оценка на броя на жертвите във война, е важно да се събере колкото се може повече информация. За целта се използват различни източници: официални съобщения на страните в конфликта, доклади от болници и морги, разкази на очевидци, медийни репортажи от конфликтните зони и публикации на населението в социалните мрежи. Анализаторите прилагат определени правила с цел да изключат неверните данни и да достигнат до надеждни резултати.

UCDP например обикновено се доверява на "признатите" лични загуби на страните в конфликта, но не непременно на данните, които те предоставят за загубите на противника. Проектът отчита само смъртните случаи, а не и ранените или изчезналите, които някои наблюдатели също включват в статистиката. Шведските изследователи казват, че техните числа могат да се разглеждат като "основа" за наблюдение на конфликтите. Техният метод е смятан за консервативен.

Но има и други методи: според неотдавна публикуван доклад на мозъчния тръст CSIS в САЩ, Русия е постигнала - въпреки подадени различни данни - само малък военен напредък в конфликта с Украйна и то при значителни загуби.

Какви са загубите на Русия във войната срещу Украйна

Въз основа на разговори с правителствени представители на САЩ, на данни от британското министерство на отбраната и европейските държави и Украйна, руският медиен портал Mediazona и BBC Russia достигат до следните приблизителни числа за руската агресивна война срещу Украйна:

- От началото на войната Русия е понесла близо 1,2 милиона загуби - това обхваща загинали, ранени и безследно изчезнали. Около една трета от тези загуби се падат само за 2025.

- До декември 2025 година на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 войници от армията на Русия.

- Украйна е понесла 600 000 жертви, от които между 100 000 и 140 000 са загинали.

"Тези числа са изумителни. В нито една война от Втората световна насам нито една велика сила не е понесла толкова големи загуби - дори и приблизително", гласи обобщението в доклада на CSIS с оглед на загубите на Русия.

По отношение на жертвите от руска страна тези числа съвпадат с данните на шведския проект UCDP. "Нашата оценка е за около 350 000 руски жертви", потвърждава изследователят Шон Дейвис пред ДВ.

