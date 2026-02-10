Новини
"Изумителни числа": колко руски войници са убити в Украйна
"Изумителни числа": колко руски войници са убити в Украйна

10 Февруари, 2026 12:50 4 572 204

Според два различни проекта руските жертви са около 325 000. Украинските са в пъти по-малко.

"Изумителни числа": колко руски войници са убити в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Във военни конфликти данните на отделните страни за загиналите и ранените често се разминават. Обикновено е трудно да се определи колко души действително са били убити или ранени. Това важи и за войната на Русия срещу Украйна.

И Москва, и Киев не съобщават редовно данни за собствените си загуби в продължаващата вече четири години война. Русия дори не е актуализирала своите данни от над три години.

Същевременно обаче страните в конфликта обичат да преувеличават загубите, които са нанесли на противника. "Това почти винаги е така", казва Шон Дейвис, който работи като анализатор в научния проект Uppsala Conflict Data Program (UCDP) на университета в Упсала, Швеция. "В повечето случаи собствените загуби се подценяват, а успехите се преувеличават", уточнява той и добавя, че мотивът е следният: "Бойният дух на собствената страна трябва да се укрепи, като се подчертават успехите и се омаловажава цената на собствените действия".

Проектът съществува вече от четири десетилетия и в него се събират и анализират данни за насилствени конфликти. От над 20 години UCDP публикува резултатите, включително и броя на жертвите. "Благодарение на факта, че разполагаме с толкова подробна база данни за смъртните случаи, е трудно да се отрече какво всъщност се е случило", казва пред ДВ Терезе Петерсон, която също е част от научния екип.

Как се определят възможно най-точните данни

За да се направи реалистична оценка на броя на жертвите във война, е важно да се събере колкото се може повече информация. За целта се използват различни източници: официални съобщения на страните в конфликта, доклади от болници и морги, разкази на очевидци, медийни репортажи от конфликтните зони и публикации на населението в социалните мрежи. Анализаторите прилагат определени правила с цел да изключат неверните данни и да достигнат до надеждни резултати.

UCDP например обикновено се доверява на "признатите" лични загуби на страните в конфликта, но не непременно на данните, които те предоставят за загубите на противника. Проектът отчита само смъртните случаи, а не и ранените или изчезналите, които някои наблюдатели също включват в статистиката. Шведските изследователи казват, че техните числа могат да се разглеждат като "основа" за наблюдение на конфликтите. Техният метод е смятан за консервативен.

Но има и други методи: според неотдавна публикуван доклад на мозъчния тръст CSIS в САЩ, Русия е постигнала - въпреки подадени различни данни - само малък военен напредък в конфликта с Украйна и то при значителни загуби.

Какви са загубите на Русия във войната срещу Украйна

Въз основа на разговори с правителствени представители на САЩ, на данни от британското министерство на отбраната и европейските държави и Украйна, руският медиен портал Mediazona и BBC Russia достигат до следните приблизителни числа за руската агресивна война срещу Украйна:

- От началото на войната Русия е понесла близо 1,2 милиона загуби - това обхваща загинали, ранени и безследно изчезнали. Около една трета от тези загуби се падат само за 2025.

- До декември 2025 година на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 войници от армията на Русия.

- Украйна е понесла 600 000 жертви, от които между 100 000 и 140 000 са загинали.

"Тези числа са изумителни. В нито една война от Втората световна насам нито една велика сила не е понесла толкова големи загуби - дори и приблизително", гласи обобщението в доклада на CSIS с оглед на загубите на Русия.

По отношение на жертвите от руска страна тези числа съвпадат с данните на шведския проект UCDP. "Нашата оценка е за около 350 000 руски жертви", потвърждава изследователят Шон Дейвис пред ДВ.

Автор: Матю Уорд Ейджъс


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой му дреме

    63 11 Отговор
    А вие знаете ли колко пъти се споменават имената на 🐖 и 🎃 в досиетата Епстийн и от колко деца са се "възползвали" ?

    По-добре да не знаете.

    Коментиран от #29, #89, #185

    12:52 10.02.2026

  • 3 Ъхъ

    83 21 Отговор
    А Украинските колко са? А що бегат от фронта? А що ги гонят по улиците и ги товарят у жипки? А ток кога ще има?

    Коментиран от #21, #41, #122

    12:53 10.02.2026

  • 4 Пич

    64 19 Отговор
    Ами лесно е!!! Разделяте числото на убитите украински войници на сто, и горе долу се приближавате до руските загуби !!!

    Коментиран от #37, #100

    12:54 10.02.2026

  • 5 Голяма лама

    60 10 Отговор
    Пазете децата от ППДБ, а котките от Крум Зарков!

    Коментиран от #143

    12:54 10.02.2026

  • 6 Розов пудел с бустер

    76 18 Отговор
    Стига лъгахте, дрогирани педофили фалирали!!!

    Коментиран от #14

    12:55 10.02.2026

  • 7 си дзън

    18 45 Отговор
    Убити руски хора - нула! Другите са орки.

    12:55 10.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война.

    Коментиран от #103

    12:55 10.02.2026

  • 9 Питащ

    18 58 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #62, #112

    12:55 10.02.2026

  • 10 Когато една армия

    24 64 Отговор
    атакува дава 2-3 пъти повече жертви от защитниците при равни по възможности оръжия. Поради дроновете, "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.

    Коментиран от #75, #96

    12:56 10.02.2026

  • 11 Атина Палада

    21 49 Отговор
    Един милион братушки станаха по-добри!

    Коментиран от #19

    12:56 10.02.2026

  • 12 Недойче Невеле

    50 10 Отговор
    Ние не лъжем много. Само малко.

    12:57 10.02.2026

  • 13 аz CВО Победа 80

    17 39 Отговор
    А на мен Механика ми наду главата, че Русия била сила.

    12:57 10.02.2026

  • 14 Розовото пони Путин 🦄

    20 42 Отговор

    До коментар #6 от "Розов пудел с бустер":

    И аз успях да излъжа милиони мои крепостни орки и ги изпратих на фронта, но важното е, че аз съм в бункера на сигурно място 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:57 10.02.2026

  • 15 Обикновен човек

    22 35 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    12:58 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възраждане

    27 16 Отговор
    Аз вярвам само на официалните данни от Русия, а те са за 67325 геройски загинали войници

    Коментиран от #164

    12:59 10.02.2026

  • 18 Некой си

    33 5 Отговор
    Зеленски миналата седмица каза 55 хиляди.
    Тези твърдят за 100 хиляди.
    Кой лъже?

    12:59 10.02.2026

  • 19 АБВ

    13 27 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    "Един милион братушки станаха по-добри!"

    Дано и ти станеш по-добра !

    13:00 10.02.2026

  • 20 небитието руско

    18 37 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И как ще стане това при положение,че Русия няма военната сила,нито военните възможности да победи Украйна и да им октрадне териториите ? Русия до момента е дала над милион жертви и е изгубила около 40% от военните си възможности във война която трябваше да продължи 3 дни.И всички тези загуби са за цели 0.7% открадната украйнска територия за 4 години.Сам можеш да си дадеш Русия какво военно джудже е.Да не говорим и ,че от тук нататък Русия няма какво повече да направи.Първо,че военната й "сила" е твърде малка ,за да може да продължи войната и второ,че стигат една отбранителна линия която ще им е предела и няма накъде да ходят.Руснаците се оказа,че разчитат и на американските технологии и без тях са просто едни барутници от 50-те години на миналия век.

    13:00 10.02.2026

  • 21 Митьо Зъркела

    16 28 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    Руснаците не ги гонят. Те на опашки се наредиха по летищата и отлетяха за Турция, Дубай , Испания и за други топли дестинации. А на Грузинската и Казахстанската граница имаше опашки по 30 километра. В нета има много новини.

    13:00 10.02.2026

  • 22 Подправения кантар

    28 12 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #44, #48, #71, #72

    13:01 10.02.2026

  • 23 Путин за 11г.

    13 32 Отговор
    e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 4г. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #40

    13:01 10.02.2026

  • 24 Подправения кантар

    22 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #45

    13:01 10.02.2026

  • 25 Подправения кантар

    20 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #36, #82

    13:01 10.02.2026

  • 26 Копейка

    8 14 Отговор
    Тука кво да викаме?

    13:01 10.02.2026

  • 27 Подправения кантар

    15 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:01 10.02.2026

  • 28 Дедко

    27 7 Отговор
    То затова не им стигат войници на Украйна , заради грешните сметки. Загубите на Украйна са около милион и седемстотин хиляди.

    13:02 10.02.2026

  • 29 хаха🤣

    9 29 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Ей, Епстийн разби на пух и прах руските традиционни ценности🤣 кервани от рускини са пътували при него🤣🤣🤣

    13:02 10.02.2026

  • 30 444444

    31 9 Отговор
    Не знам какви са загубите на Русия и Украйна.Но да се твърди, че украинските загуби са по-малко, при тотално превъзходство на Русия в авиацията и артилерията е пропаганда.
    И престанете с това, че атакувашата страна понася 3 пъти по-големи загуби от отбраняващите се.
    Някога е имало танкови пробиви на десетки километи а сега няма.Не може да се сравнява тази война с първата или вторта световна.

    13:02 10.02.2026

  • 31 само питам

    28 6 Отговор
    дойче пропаганда, всеки ден лъжете колко са

    може ли статистика колко са убитите и умрели от ваксините във българия за същия период? като се има в предвид че русия е 140 милиона а ние сме само 5 милиона? и тук уж няма война а ядем банани?

    ще пишете ли цифрата или е неудбно как ни ликвидирате без война?

    13:02 10.02.2026

  • 32 Истината е, че в тази война,

    13 29 Отговор
    основно го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    13:03 10.02.2026

  • 33 пешо

    22 5 Отговор
    дойче УКРАЙНА стигнаха вече 2 000 000

    Коментиран от #38

    13:03 10.02.2026

  • 34 Космос

    10 28 Отговор
    Руската армия е най-битата армия (след сръбската).

    Коментиран от #47

    13:03 10.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха-ха

    10 13 Отговор

    До коментар #25 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #39, #42

    13:04 10.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Руската пропаганда

    8 19 Отговор

    До коментар #33 от "пешо":

    Има за цел глупака.

    13:04 10.02.2026

  • 39 да бе ние трева пасем тука

    20 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ха-ха":

    то се вижда колко са като си разменят убитите тела 1 към 1000 ха ха ха ха

    13:04 10.02.2026

  • 40 АБВ

    23 12 Отговор

    До коментар #23 от "Путин за 11г.":

    "Путин за 11г.
    e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 4г. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!"

    А Украйна с цялото НАТО, ЕС и другите най-най-най-развити технологични държави, с БВП 20 пъти по-голям от руския, колко територия си възвърнаха ? А завладяха ?
    Аре, бегай, бе !

    13:05 10.02.2026

  • 41 Град Козлодуй

    10 24 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #51

    13:05 10.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 От чужбина

    19 7 Отговор
    Като прочетете само заглавието трябва да се замислите и бързо ще разберете, че ви ЛЪЖАТ. КАК? Ами вижте новините за предаване на труповете на загинали войници. Обикновено Русия предава много повече отколкото Украйна на Русия. Обикновени съотношението е ЕДНО към ТРИДЕСЕТ или от този порядък. Ако Украйна иска да покаже колко са загиналите руски войници щяха да предадат всички трупове за да покажат голямата им бройка. ДА, ама това не се случва. ЗАЩО? Защото просто няма такива. В същото време точно украинския режим обявява мног от загиналите за безследно изчезнали за да не плаща обезщетения на семействата. Според някои груби сметки, ако всички "безследно изчезнали" се намерят, то украинската държава дължи милиарди на семействата. ПАри с каквито определено не разполага.

    Коментиран от #61, #65, #99, #154

    13:06 10.02.2026

  • 44 Ако това е вярно

    8 18 Отговор

    До коментар #22 от "Подправения кантар":

    то няма да напредват с 20-30 метра на ден. За 4г. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.

    13:07 10.02.2026

  • 45 хаха🤣

    6 13 Отговор

    До коментар #24 от "Подправения кантар":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣

    13:07 10.02.2026

  • 46 Цомчо Плюнката

    7 21 Отговор
    Руснаците са неможачи.Не можаха да отидат и на олимпиадата.

    13:07 10.02.2026

  • 47 АБВ

    19 6 Отговор

    До коментар #34 от "Космос":

    34 Космос
    Руската армия е най-битата армия (след сръбската).

    И 500 пъти да го повториш /по Гьобелс/ няма да стане истина

    Коментиран от #68

    13:07 10.02.2026

  • 48 ха ха ха

    5 16 Отговор

    До коментар #22 от "Подправения кантар":

    Точно примитивна армия като руската въобще не може да действа така ха ха ха ха.Тея козари дето са едно към едно с талибаните откъм стил на воюване и възможности буквално тичат по полето без капка идея какво се случва и се молят да оцелеят за повече от един спринт ха ха ха.Живота на руския колхоз в Украйна е със средна продължителност 12 дни ! ха ха ха

    Коментиран от #56, #57, #108

    13:07 10.02.2026

  • 49 Дас Хаген

    14 0 Отговор
    При последната размяна на трупове съотношението беше 40/1000 в полза на Русия!

    13:08 10.02.2026

  • 50 Колко русначета не са се родили

    6 15 Отговор
    Откакто Путин е президент това е въпроса

    13:09 10.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тинтири минтири

    13 2 Отговор
    Страшни глупости от Дойче зеле......както обикновено!

    Коментиран от #94

    13:10 10.02.2026

  • 53 Нищо ново под слънцето

    8 15 Отговор
    Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници за пушечно месо срещу украинската артилерия. Резултата е ясен - 1.5 милиона убити руснаци и 350 хиляди украинци, в това число и хиляди цивилни от ДНР и ЛНР.

    13:10 10.02.2026

  • 54 Изумителни лъжи

    17 1 Отговор
    Неразбрах кой са достоверните източници
    Тайна но ви вярваме фейкче веле особенно на вас

    13:11 10.02.2026

  • 55 Военен

    6 13 Отговор
    Руснаците се бият само с трафопостове. На сфронта ядат оловото.

    13:11 10.02.2026

  • 56 Подправения кантар

    13 4 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха ха":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #88, #90

    13:12 10.02.2026

  • 57 Подправения кантар

    11 3 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха ха":

    Демилитаризацията на урки продължава

    13:12 10.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Цеко

    5 16 Отговор
    Много руска смраТ измре.Много нещо.

    13:12 10.02.2026

  • 60 Олга

    5 18 Отговор
    Руснаците са най-пропадналото племе на земята.

    13:14 10.02.2026

  • 61 Труповете се събират

    4 11 Отговор

    До коментар #43 от "От чужбина":

    от макар и бавно настъпващите руснаци. Труповете остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували са далеч по-малко от бройката в статията, дори от силно занижените данни които призна Зеленски - 55 000 загинали. Той каза, че имало поне още толкова изчезнали.

    Коментиран от #69

    13:14 10.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Перо

    16 1 Отговор
    Уйдурмите на БГ екипа на DW! Остава сами да си повярват!

    Коментиран от #64

    13:15 10.02.2026

  • 64 А ГДЕ

    5 12 Отговор

    До коментар #63 от "Перо":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #97

    13:16 10.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Макробиолог

    2 5 Отговор
    Верно е.След 7-8 вълни на мобилизации Украйна разполага с 3 милионна армия в момента.

    13:16 10.02.2026

  • 67 Изумително

    10 3 Отговор
    Колко амбрияжи се навъди с тази демокрация, обаче стана така, че няма кой да ги челастри освен някой закъсал ром.

    13:16 10.02.2026

  • 68 Йосиф Кобзон

    2 13 Отговор

    До коментар #47 от "АБВ":

    Справки при мен.

    13:17 10.02.2026

  • 69 От чужбина

    14 3 Отговор

    До коментар #61 от "Труповете се събират":

    Нали правиха контранаступ. Къде са им убитите врагове?

    Коментиран от #98

    13:17 10.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 явер

    5 16 Отговор

    До коментар #22 от "Подправения кантар":

    И така вече 4г., не са стигнали до никъде. По данни на Путин, около 35-40 000 души се записват за СВО, за пари всеки месец, толкоз са и жертвите. Украйнците изтрепват руснаците и имат записи на всеки убит руснак, като казаха, че пазят в някакъв сървър в тяхното министерство на отбраната и бройката е около 35000 души месечно. Това означава нека да са 30000Х48= 1 440 000 убити, по две ранените. Гледах предаване от руски влогър, колко са се увеличили гробищните паркове със снимки от сателитите, във всеки от по малките градове, направо по две.

    13:17 10.02.2026

  • 72 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Подправения кантар":

    И с тази тактика рашите стигнаха от Киев до Донецк!

    13:18 10.02.2026

  • 73 Хиляди млади руснаци се родиха при Путин

    6 12 Отговор
    Живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин.

    13:18 10.02.2026

  • 74 Гост

    19 5 Отговор
    В Киiв нямат ток по 23 часа от 24, спряха пенсии и заплата на държавните служители, защото няма с какво да ги плащат, нямат дори право да се отгажат от войната, ако на някой му дойде мисълта, че стига вече сме умирали, нямат редкоземни метали, защото ги подариха на САЩ, нямат дори църква, където да запалят по една свещ за упокой, последните живи мъже се крият като мишки, за да не ги бусифицират, вие обаче продължате да броите убитите руснаци. А в Русия всичко е наред, магазините са пълни, заплатите си вървят, хората си живеят нормално. На какво се радват, заблудените евроатлантици, не мога да разбера?

    13:18 10.02.2026

  • 75 Готов

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Когато една армия":

    Си за Генерал АНАЛизатор

    13:19 10.02.2026

  • 76 Бай Ламби

    4 12 Отговор
    В мортадела и в кренвирши в руски магазини е открито човешко ДНК.

    13:20 10.02.2026

  • 77 Мюмюн

    1 2 Отговор
    много ве, рекорд по 6600 на месец

    13:20 10.02.2026

  • 78 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Аз съм будистка и вервам на Дойчо Велев!♥️💋🛴🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #85

    13:20 10.02.2026

  • 79 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    6 14 Отговор
    Докато „тридневната“ специална военна операция навлиза в четвъртата си година този месец, настроението в Кремъл се е променило от арогантното самохвалство на злодей от поредицата „Бонд“ до отчаяната, обляна в пот паника на плъх, хванат в капан в горяща „Лада“.
    Руският военнопрестъпник, който обеща да възстанови славата на империята, вместо това успя да постигне впечатляващия подвиг да превърне страната си в глобален парий с разрушена икономика.
    Общественият договор в Русия, където крепостните селяни се съгласяваха да бъдат аполитични зеленчуци в замяна на наденица и стабилност, е мъртъв и погребан.
    Наденичките ги няма, стабилността е мит, а рублата в момента води губеща битка за стойност срещу единични листове тоалетна хартия.
    Дори банкоматите се присъединиха към съпротивата, отказвайки да раздават пари в брой на обърканото население.
    В същото време, смелите олигарси и влогъри, които аплодираха за заграбването на чужда земя през 2022 г., сега хленчат, че всъщност са „жертви“ на режима.
    Внезапното морално пробуждане изглежда съвпада точно с изчерпването на банковите им сметки.

    Коментиран от #109

    13:20 10.02.2026

  • 80 Няма край руският позор

    4 11 Отговор
    Няма.

    13:20 10.02.2026

  • 81 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    1000:26.
    Точка.
    Когато съотношението се обърне - можем пак да поговорим.

    13:21 10.02.2026

  • 82 Мишел

    5 13 Отговор

    До коментар #25 от "Подправения кантар":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #115

    13:21 10.02.2026

  • 83 седесарко

    4 1 Отговор
    точна така, дори загубите на рашките са леко намалени, виж козаките са дали едно 550. 00 ... чиляка фира, ама две трети от тях са се удавили при къпане......

    13:22 10.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Това не е добре

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Мими Кучева🐕":

    Виж случая в Петрохан ♥️💋🛴🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:22 10.02.2026

  • 86 Московия -Тюрьма народов

    4 9 Отговор
    Дано по-бързо каcanницата да спре и "руский мир" да потъне в блатото завинаги.

    13:23 10.02.2026

  • 87 ВЗРИВЯАВАЙ

    3 7 Отговор
    АЛЬОША!

    13:23 10.02.2026

  • 88 9988

    3 12 Отговор

    До коментар #56 от "Подправения кантар":

    Същите тези руски хакери показаха и колко на брой са руските жертви и те са 3 пъти повече от тези на Украйна.Да живеят руските хакери!

    13:23 10.02.2026

  • 89 Архимандрисандрит Бибиян

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Путилифонът бати Пунди пошепте каде у Ромсiа нема да има никой прокопсия а за Епщейн каза каде стерви и пиенци нема нивга да са на дефецит у Татароменгяниа

    13:24 10.02.2026

  • 90 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #56 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:24 10.02.2026

  • 91 az СВО Победа 80

    10 2 Отговор
    Пак хумурески от DW! 🤣🤣🤣

    13:24 10.02.2026

  • 92 ТРЪМП:

    3 8 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    13:24 10.02.2026

  • 93 Някой

    11 1 Отговор
    Пропагандни глупости. Преди доста месеци украински военен си каза, че мобилизирали средно около 30 000 човека на месец, от които от пехотата поради лошо обучение губели повечето още първите дни. При такава мобилизация, то може да се очаква, че толкова са им загубите на месец, но това включва и ранени и дезертирали. Труповете остават при напредващият - сега руската страна. На размени на трупове имаше под 20 трупа на руската армия, срещу 1000 трупа на украинската. После руснаците предлагаха да дадат още някоя хилядарка трупове.
    Като изключим момента на изненада, принципно защитаващият се е в по-добра позиция.
    Колко е населението на Украйна сега и колко преди конфликта? Ето това е огромна загуба.

    13:25 10.02.2026

  • 94 И защо да са глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Тинтири минтири":

    Това са фактите. Война е, нормално е да умират хора. Ако не ви харесва, напишете едно писмо и се скарайте на Путин. Това е положението.

    13:26 10.02.2026

  • 95 Бойко

    12 3 Отговор
    До ФАКТИ От къде получавате тези данни.?? Русия няма в Украйна редовна армия, а на Украйна редовната армия вече я няма!! И затова ги събират по улиците . Загубите на бандеровци са над1800000 ,а на Русия 600000 наемници .!? Хайде съпоставете ги Юрдечета мой !!?

    Коментиран от #113, #116, #126

    13:26 10.02.2026

  • 96 Строши ми главата

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Когато една армия":

    с експертизата си, което доказва, че нищо, повтарям абсолютно нищо не разбираш от водене на съвременна война.

    13:26 10.02.2026

  • 97 СКОРО

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "А ГДЕ":

    май ще гътват и АЛЬОШАТА...😂

    Коментиран от #102

    13:27 10.02.2026

  • 98 Тогава нямаше практиката

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "От чужбина":

    да разменят трупове и са заравяни в братски могили(2023-2024). Сега са открити много трупове на руснаци предадени като украински. ДНК не съвпада с тоя на близките на убития.

    13:28 10.02.2026

  • 99 Милитаризъм и борба за мир

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "От чужбина":

    Леко вмятане, настъпващата армия разполага с повече тела на загинали от отсъпващата, логично е. Иначе съм напълно съгласен. Ако Милошевич не беше подписал мирни споразумения, Сърбия щеше да е в положението на Украина. Но, държавническото поведение е именно в това да пренебрегнеш кариерата си в името на народа. Някои комици просто не искат да изпуснат кокалчето...

    Коментиран от #151

    13:29 10.02.2026

  • 100 Сульооо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Обратно е!Не се прави на интересен!

    13:29 10.02.2026

  • 101 МУРЗИЛАЖКИТЕ ПОЩРЪКЛЯХА

    0 6 Отговор
    Мбуа ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    13:30 10.02.2026

  • 102 По-скоро

    8 5 Отговор

    До коментар #97 от "СКОРО":

    Пак ще възстановяват паметникът на съветската армия ;)

    Коментиран от #124

    13:30 10.02.2026

  • 103 Пръцльо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Защо не включваш и себе си?

    13:30 10.02.2026

  • 104 Изумителни умници

    9 5 Отговор
    Искам да кажа, че съм изключително изумен от компетентните журналисти на редакцията на този сайт. Също съм изумен от интелигентните коментари на русофобите, явно всичките сте ги събирали от математическите гимназии в държавата.

    Коментиран от #111

    13:31 10.02.2026

  • 105 да питам

    4 9 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    13:32 10.02.2026

  • 106 Кривоверен алкаш

    4 6 Отговор
    Полирани руски мозъци,дал Господ,кой го е енья,колко са жертвите...земята...земята е по важна...за да има пак повтаряне от папагалите.....най голямата по територия държава......

    13:32 10.02.2026

  • 107 Чърчил

    6 2 Отговор
    Този е най новият проект на Дойче арабзеле.

    13:32 10.02.2026

  • 108 НАТЮ яде бой от "примитивна" армия

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха ха":

    а ако не беше "примитивна" и не се биеше с лопатки с чипове от ууукраински перални кво ли щеше да прави НАТЮ, хахаха, автогол си вкара Варньенския троляк

    Коментиран от #119, #130

    13:32 10.02.2026

  • 109 наблюдател

    1 4 Отговор

    До коментар #79 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    до 79 браво

    13:32 10.02.2026

  • 110 да питам

    4 7 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    13:33 10.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ехааааа

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Питащ":

    Проблема е че за да ги контролира,трябва да умрат още 4 милиона млади здрави и прави. Но и след това няма гаранции!

    13:34 10.02.2026

  • 113 А защо се

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Бойко":

    нарича специална военна операция, като няма военна армия ?

    13:34 10.02.2026

  • 114 Орк

    2 5 Отговор
    Дойче велле знае!!! А каквото не знаят-ще измислят. Хранете се!! Най големите руски отпадъци и боклуци работят там. Имат лични сметки с Родината си.

    13:35 10.02.2026

  • 115 Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Мишел трябва да обърнеш цифрите и държавите или ще мисля че си обърнал резбата.!!? А може и да е така, сигурно е така .

    Коментиран от #139

    13:35 10.02.2026

  • 116 наблюдател

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "Бойко":

    до 95 руснаците нямат редовна армия в украйна защото 2022 гд украинците я избиха та путин прави мобилизация от 300 000 а другите за войната ги купува по 30 000 на месец

    13:36 10.02.2026

  • 117 абракадабра

    4 0 Отговор
    Според обмяната на трупове 10:1

    Коментиран от #120

    13:36 10.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 варна

    3 7 Отговор

    До коментар #108 от "НАТЮ яде бой от "примитивна" армия":

    не бързай толкова, ще видим дали НАТО ще изпрати войски. засега на фронта се бият само 3 държави - Северна Корея, Русия и Украйна.

    Коментиран от #147

    13:37 10.02.2026

  • 120 аха

    1 7 Отговор

    До коментар #117 от "абракадабра":

    Така е. Щото като настъпват руснаците си прибират труповете. Ма то главата не е само за кепе другарю.

    Коментиран от #131

    13:37 10.02.2026

  • 121 Путин яде агнешко в Чевермето

    1 6 Отговор
    Затова сега дава агнеци да умират на фронта
    Трябваше да яде плодове и зеленчуци голям да порасте

    13:38 10.02.2026

  • 122 Пръцко

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    ахахъкащ,защо руснаците дезертират и се предават в плен? По добре да са безплатна работна ръка в Украйна,от колкото да загинат Украинец,който защитава родината си няма да избяга от фронта,копей!

    Коментиран от #129

    13:39 10.02.2026

  • 123 История в документи

    1 4 Отговор
    Не знам в историята на света да е имало по смешна и жалка армия от тази на Путлер, който имаше претенции да е властелин на Света .

    13:39 10.02.2026

  • 124 коми терористи

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "По-скоро":

    Взе ли си парчета от последното "възстановяване" на МОЧА ? Хахаха

    13:40 10.02.2026

  • 125 Путин да беше направил десант в киев

    1 1 Отговор
    По добре щеше да е

    13:41 10.02.2026

  • 126 фактите

    1 8 Отговор

    До коментар #95 от "Бойко":

    Редовната армия на Русия беше избита от Украйна с лекота и Русия вече не разполага с редовна армия.

    13:42 10.02.2026

  • 127 ка Путин БО КЛУК

    1 5 Отговор
    Русопдл0гите в кона. Квичат в несвяст като им отвориха очите от към задната им врата

    13:42 10.02.2026

  • 128 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Запазваме спокойствие и не си го слагаме на сърце !
    Руските женщини са като котките - по дванайсет ги раждат 😁

    13:44 10.02.2026

  • 129 Тръцко

    8 0 Отговор

    До коментар #122 от "Пръцко":

    Виждаме ги у Телеграм каналите как ги гонят по улиците. Зеля риве по европа да му върнат пушечното мясо че фронта замина у Западна посока нема вече контра наступи. Сирски не мое да компенсира артилерията с жива сила. Укрите до последния и после жените. У Раш има доброволци все още

    13:45 10.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Ха,ха,ха

    10 0 Отговор

    До коментар #120 от "аха":

    И що отстъпват ? Нали побеждаваха. Хахаха. Умник си голям.

    Коментиран от #135, #144

    13:46 10.02.2026

  • 132 Факт

    8 1 Отговор
    Прочетох DW и ми стана смешно.

    Коментиран от #157

    13:47 10.02.2026

  • 133 Я пък тоя

    7 5 Отговор
    Русия - убити 362 453.
    Украйна - убити 1 018 645.
    До вчера 22 часа.

    Коментиран от #140, #141, #145

    13:47 10.02.2026

  • 134 аz CВО Победа 80

    1 6 Отговор
    По-глупаво вещество от русофилът няма.

    13:47 10.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 DW говолилня на ЦРУ

    7 1 Отговор
    Украйна няма нито един загинал а ЕС няма никакъв разход и никакви загуби.Русия падна...

    Коментиран от #149

    13:48 10.02.2026

  • 137 виктория

    7 0 Отговор
    брей, те укрите печелят войната!!! а дано, ама надали!!!

    13:48 10.02.2026

  • 138 Натовско оръжие

    3 7 Отговор
    Избива руснаците. Над 1,2 милиона затрити путинисти, най много след ВСВ.

    Коментиран от #146

    13:48 10.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #133 от "Я пък тоя":

    Мечтиииииии

    13:48 10.02.2026

  • 141 Руската пропаганда

    2 8 Отговор

    До коментар #133 от "Я пък тоя":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #161

    13:48 10.02.2026

  • 142 Ццц

    9 15 Отговор
    Най-точни са данните на комика Валдемор, който си представя, че е президент и се казва Украйна, защото често изказва личните си мечти и надежди с този псевдоним. По негови данни руските жертви са 1, 2 млн. само за 2026 г. Никой не може да ме убеди, че не е прав, защото той лъже рядко - по няколко пъти на ден, но само на църковните празници, които са общо 365 в годината. Интересно ми е обаче и друго: Как 1, 2 млн. човека изчезват или са осакатени, но остават незабелязани? Това означава, че всеки 17-ти човек в Русия трябва или да е изчезнал или осакатен. В т.ч. включвам жени, деца и старци, макар в Русия да нямат обичай военните им да са предимно жени или мъже, които се имат за жени, както е при западните ни партньори. 1, 2 млн. жертви е 60-65 % от целия състав на руската армия. Тоест мисля, че при тези данни или не трябва да се страхуваме, че Путин ще ни напада, а от там да отпадне и нуждата да даваме на американските военни концерни по 5 % от БВП, или другия вариант - сега му е времето на МИкрон, СРАМър, фон Галфон и другите изтръпляци да сбъднат мечтата на техните дядовци и смело да нападнат и смачкат руснаците. Третият вариант е никой да не вярва на подобни статии на (без)мозъчни тръстове, освен таргет целите - средностатистическите евроатлантици, които са обединени от една обща характерна черта - всички те рядко надминават по интелект прахосмукачката си в къщи, особено ако е "смарт" прахосмукачка. 🤣

    Коментиран от #189

    13:49 10.02.2026

  • 143 виктория

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма лама":

    а народа от боко и шиши!!!

    13:49 10.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Натовско оръжие":

    Повечко са.

    13:50 10.02.2026

  • 147 КотАКА от Варньенско

    7 4 Отговор

    До коментар #119 от "варна":

    НАТЮ нема вече кво да праща щото всичко нерозово вече беше пратено и избито и НАТЮ сега моли за мир, хахахах

    Коментиран от #152, #165, #169

    13:50 10.02.2026

  • 148 аз пък вярвам

    10 2 Отговор
    на това, което е преброено, а то е последната седмица върнати на украинците 1000 тела, украинците върнали на руснаците 38 тела! В същия порядък са всички размени на трупове досега! Сметките си ги правете сами, проста аритметика са!

    13:50 10.02.2026

  • 149 Препоръка

    0 5 Отговор

    До коментар #136 от "DW говолилня на ЦРУ":

    Няма да е лошо да посетиш джипито.

    13:50 10.02.2026

  • 150 Земенски изтрепа над милион руснаци

    2 7 Отговор
    А Путин яко затъна в блатата на Украйна. СВОто се превърна в гробница за путинистите.

    13:51 10.02.2026

  • 151 От чужбина

    6 0 Отговор

    До коментар #99 от "Милитаризъм и борба за мир":

    Логически погледнато може да е така. Не забравяй, че настъплението е много, ама много бавно. Т.е има достатъчно време за евакуация и изнасяне на труповете. Това вероятно НЕ се прави, за да ги пишат "безследно изчезнали" и такадържавата да не плаща обезщетение на семействата. Все пак, съотношение от порядъка на 1 към 30 е твърде голямо. Не отдавна го четох и беше напълно логически обвързано, но сега не го намирам ъде беше. ДАже се споменаваше за средно съотношение 1/34.

    13:51 10.02.2026

  • 152 Натовско оръжие

    4 5 Отговор

    До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":

    Избива руснаци. Лее се руска кръв не натовска....

    13:52 10.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 шаа

    6 0 Отговор
    някой някога съмнявал ли се е, че пропагандните медии биха отразили независими доклади? не, нали. те винаги подбират и разгласяват само тези, които са и угодни. а ако няма такива, си измислят. а за родните клакьори ще се въздържа от коментари. те всеки ден се излагат.

    13:53 10.02.2026

  • 156 Над 1,2 милиона избити путинисти

    2 6 Отговор
    Тва си е масово заколение на руснаци....

    13:53 10.02.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 От чужбина

    10 4 Отговор
    Потърсете в Гугъл:
    4. 259 хектара истина: Гробището край Киев, което разобличи лъжите на хунтата

    Коментиран от #179

    13:54 10.02.2026

  • 159 Факти

    2 6 Отговор
    Русия има 2 пъти повече жертви и 3 пъти повече загинали. Звучи реалистично. Ако Украйна даваше повече жертви, войната отдавна щеше да е свършила. Вместо това фронтът не е мръднал от 3 години.

    13:55 10.02.2026

  • 160 А колко Дженерали

    2 8 Отговор
    Дадоха Фира ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Руските Мърлячи никога
    Не са губили Толкова Дженерали
    Колкото сега.

    На това му се вика Движуха по Путински.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    13:55 10.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Евреина КАБЗОН

    2 7 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    13:56 10.02.2026

  • 163 Геноцида на Путин

    3 7 Отговор
    Над руския народ е безкраен.

    13:56 10.02.2026

  • 164 Сульо красний

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Възраждане":

    На кого му пука на какво вярваш.Ми те официалните данни от Русия са за вътрешна употреба и за такива като тебе.

    Коментиран от #170

    13:57 10.02.2026

  • 165 Розовото пони Путин 🦄

    4 6 Отговор

    До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":

    И аз съм розов от Руския прайд, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:57 10.02.2026

  • 166 хххх

    3 3 Отговор
    Дойче Веле си е същия пропаганден парцал като руските официални медии. Не разбирам защо постоянно ги публикувате и едните и другите. Плащат ли ви, що ли?

    13:59 10.02.2026

  • 167 9689

    6 4 Отговор
    Не вярвай на DW дори и когато подаръци ти дава.

    14:01 10.02.2026

  • 168 Руски войници

    1 8 Отговор
    монголяци....

    14:01 10.02.2026

  • 169 хххх

    4 8 Отговор

    До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":

    В месомелачката умират само руснаци и редовната руска армия е избита до крак.Натовска кръв не се лее,а руска! Моли се,стискай палци,пали свещи и брой звездите НАТО да не дойде ,че тогава жална ви майка.

    Коментиран от #180

    14:03 10.02.2026

  • 170 Недо

    7 0 Отговор

    До коментар #164 от "Сульо красний":

    недоразвитите в мозъчно отношение се познават по незаинтересоваността си от факти -
    те живеят в своя си измислен свят.
    Като измисления свят, който създава ежедневно про-фашистката медия Дойче веле ...

    Коментиран от #184

    14:03 10.02.2026

  • 171 Напалм за орките

    0 6 Отговор
    Гази орките ,това е империя Мордор.
    До пълния и разпад малко остава .

    14:04 10.02.2026

  • 172 Напалм за орките

    0 4 Отговор
    Гази орките ,това е империя Мордор.
    До пълния и разпад малко остава .
    На Вовка са му разпрали куфарчето .

    14:06 10.02.2026

  • 173 Тома

    4 0 Отговор
    Сега цяла седмица няма да може да ми спадне от кеф след като прочетох колко са жертвите.На последният размен на убити войници беше 1000 украинци срещу 34 руснака

    Коментиран от #177

    14:08 10.02.2026

  • 174 Напълно логично

    1 6 Отговор
    Руснакът ако може да превземе нещо с техника или жива сила, ще предпочете живата сила защото мамашите ще на родят още, а техниката някой трябва да я произведе, тя не извира от земята. Винаги са действали така.

    14:09 10.02.2026

  • 175 да питам

    1 6 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    14:09 10.02.2026

  • 176 Отец Дионисий

    2 7 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    14:10 10.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Васил

    1 5 Отговор
    Няма нищо изумително живота в рашистката кочина не струва нищо.

    14:11 10.02.2026

  • 179 Какво се чудиш?

    1 4 Отговор

    До коментар #158 от "От чужбина":

    42 хектара са 42 000кв. м. По 4кв.м. за гроб правят 10 000 гроба, че и по-малко заради пътища и пътеки. Погребваните са не само от войната, има починали от болести и цивилни жертви. Това е по-малко от официалният брой от 55 000 жертви на войната.

    Коментиран от #191, #193, #203

    14:11 10.02.2026

  • 180 КотАКА от Варньенско

    3 3 Отговор

    До коментар #169 от "хххх":

    Що НАТЮвски женерали дадоха фира в ууукрайна, хахаха НАТЮвците скоро ще висите от колесарите както в Афганистан, Виетнам и малка Сърбия, хахахах

    14:13 10.02.2026

  • 181 ка Путин капут

    3 3 Отговор
    Истината боли. За това квичат така русо подлогите.

    14:13 10.02.2026

  • 182 Нищо

    4 4 Отговор
    изумително. Роден в руската кал, живял 30 нещастни години и застрелян в полетата на Покровск. Нормална руска съдба

    14:15 10.02.2026

  • 183 Путин

    2 4 Отговор
    Голяма работа. Ще родят още. Да помним великия вожд който ВСВ постави армията ни зад жените и децата в няколко града под "блокада" с редовен ЖП транспорт на изток от градовете, но не ги изведе от тях 3 години, за да пазят с телета си храбрите ни войници.

    14:16 10.02.2026

  • 184 КотАКА от Варньенско

    4 0 Отговор

    До коментар #170 от "Недо":

    Е, той е само един недоразвит в мозъчно отношение във форума, но с няколко сим карти и стипендия в шекели от Черепа и Викито Василева

    14:17 10.02.2026

  • 185 Данъкоплатец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Чий са черните джипове,
    според МВР,
    обикалящи край хижата,
    преди да бъдат разстреляни рейнджърите?
    Разкрили наркоканала на Борисов към Сърбия.

    14:18 10.02.2026

  • 186 Имаше видеоклип

    2 1 Отговор
    в руско градче. Направили паметна плоча с имената на убитите войничета в Специалната военна операция която се оказала с повече жертви отколкото паметната плоча на загиналите във Великата отечествена война.

    14:20 10.02.2026

  • 187 доктор

    1 1 Отговор
    След като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.

    14:23 10.02.2026

  • 188 Механик

    3 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    14:24 10.02.2026

  • 189 .......

    10 1 Отговор

    До коментар #142 от "Ццц":

    Има само един начин за установяване на брой жертви и унищожена техника.

    Преброяване на убитите по сателитни снимки, геолокализирани кадри. САЩ и ORIX го правят постоянно. Сравнително точно е. Нито Русия, нито Украйна знаят с точност. Вярвайте на американската информация.

    14:24 10.02.2026

  • 190 Нищо ново...

    13 2 Отговор
    Достатъчно е да видите в YouTube какви cмотаняци са рашистите. Стари алкохолици и престъпници с празен поглед на наркомани.

    14:24 10.02.2026

  • 191 От чужбина

    3 0 Отговор

    До коментар #179 от "Какво се чудиш?":

    Виж и пресметни отново. Бъркаш Хектар с Декар.Хектара е 10 декара, т.е 1 Хектар е 10 Декара или квадрат от 100Х100 метра. Оправи си аритметиката!

    Коментиран от #194, #202

    14:26 10.02.2026

  • 192 Мартин

    2 2 Отговор
    Такова трепане на ватенки не е имало от времето на Фюрера.

    14:27 10.02.2026

  • 193 леле...

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Какво се чудиш?":

    от де се намирате такива неграмотници 42 хектара е 420000м2......

    14:28 10.02.2026

  • 194 Цеко

    7 3 Отговор

    До коментар #191 от "От чужбина":

    Много руска смраТ измре.Много нещо.

    Коментиран от #196

    14:30 10.02.2026

  • 195 маке

    3 7 Отговор
    Ясно..Дойче зеле и статистика, като магаре и военна музика

    14:33 10.02.2026

  • 196 урко

    1 7 Отговор

    До коментар #194 от "Цеко":

    СмраТ е на женка ти джуруляка)))

    14:37 10.02.2026

  • 197 Жалка англосаксонска измет

    1 7 Отговор
    Нема по нагли грозни и крадливи от дв боклука

    14:40 10.02.2026

  • 198 Ти да видиш

    2 7 Отговор
    Ааа, ама тя Украйна и загуби ли има?
    До сега си мислех, че клиповете от Украйна с насилственото прибиране на хора от улиците, за да ги пращат на фронта, са руска пропаганда. А хилядите украинци, които срещам в България и виждаме по Европа смятах за холограми.

    14:42 10.02.2026

  • 199 Информатор😁

    2 0 Отговор
    Над 1500 африкански наемници се бият за агресора, защото много от руснаците вече знаят какво ги чака на фронта в Украйна.

    14:45 10.02.2026

  • 200 Гост

    0 7 Отговор
    Доче зеле смуче от пръсти удобната му "истина"!
    А какво сочат реалните данни:
    1. При размяна на тела на убити съотношението е 1000:30.
    2. Снимките на кладбища с жълтосини знамена са безкрайни, видими от Космоса, край всеки укроград или село!
    3. Вече има хиляди клипове в нета на "демократично" товарене но Жипки на укромъже, дори и на жени направо от улици, молове, апартаменти, кафенета и т.н.
    4. Няколко милиона изнесени зад граница укроневъзвръщенци, които нямат намерение да дават фира на фронта заради интересите на техните политици и западните им началници.
    5. Фронта напредва на запад, в цяла укрия има дефицит на топло, ток и вода, щото укрите "печелят"!

    14:47 10.02.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 И колко прави

    0 0 Отговор

    До коментар #191 от "От чужбина":

    100Х100? Не е ли 10 000кв.м., а 4 Ха да са 40 000кв.м.? Много си бос в математиката.

    14:58 10.02.2026

  • 203 Пропуснал съм запетаята,

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Какво се чудиш?":

    написал си 4,259 Ха.

    15:07 10.02.2026

  • 204 маке

    0 0 Отговор
    Пуснали са Джамбата))))Пак манипулира гласуването, фен е на дойче зеле, от там преписва, иначе акъл няма

    15:21 10.02.2026

