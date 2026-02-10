"Изумителни числа": колко руски войници са убити в Украйна

Във военни конфликти данните на отделните страни за загиналите и ранените често се разминават. Обикновено е трудно да се определи колко души действително са били убити или ранени. Това важи и за войната на Русия срещу Украйна.
И Москва, и Киев не съобщават редовно данни за собствените си загуби в продължаващата вече четири години война. Русия дори не е актуализирала своите данни от над три години.
Същевременно обаче страните в конфликта обичат да преувеличават загубите, които са нанесли на противника. "Това почти винаги е така", казва Шон Дейвис, който работи като анализатор в научния проект Uppsala Conflict Data Program (UCDP) на университета в Упсала, Швеция. "В повечето случаи собствените загуби се подценяват, а успехите се преувеличават", уточнява той и добавя, че мотивът е следният: "Бойният дух на собствената страна трябва да се укрепи, като се подчертават успехите и се омаловажава цената на собствените действия".
Проектът съществува вече от четири десетилетия и в него се събират и анализират данни за насилствени конфликти. От над 20 години UCDP публикува резултатите, включително и броя на жертвите. "Благодарение на факта, че разполагаме с толкова подробна база данни за смъртните случаи, е трудно да се отрече какво всъщност се е случило", казва пред ДВ Терезе Петерсон, която също е част от научния екип.
Как се определят възможно най-точните данни
За да се направи реалистична оценка на броя на жертвите във война, е важно да се събере колкото се може повече информация. За целта се използват различни източници: официални съобщения на страните в конфликта, доклади от болници и морги, разкази на очевидци, медийни репортажи от конфликтните зони и публикации на населението в социалните мрежи. Анализаторите прилагат определени правила с цел да изключат неверните данни и да достигнат до надеждни резултати.
UCDP например обикновено се доверява на "признатите" лични загуби на страните в конфликта, но не непременно на данните, които те предоставят за загубите на противника. Проектът отчита само смъртните случаи, а не и ранените или изчезналите, които някои наблюдатели също включват в статистиката. Шведските изследователи казват, че техните числа могат да се разглеждат като "основа" за наблюдение на конфликтите. Техният метод е смятан за консервативен.
Но има и други методи: според неотдавна публикуван доклад на мозъчния тръст CSIS в САЩ, Русия е постигнала - въпреки подадени различни данни - само малък военен напредък в конфликта с Украйна и то при значителни загуби.
Какви са загубите на Русия във войната срещу Украйна
Въз основа на разговори с правителствени представители на САЩ, на данни от британското министерство на отбраната и европейските държави и Украйна, руският медиен портал Mediazona и BBC Russia достигат до следните приблизителни числа за руската агресивна война срещу Украйна:
- От началото на войната Русия е понесла близо 1,2 милиона загуби - това обхваща загинали, ранени и безследно изчезнали. Около една трета от тези загуби се падат само за 2025.
- До декември 2025 година на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 войници от армията на Русия.
- Украйна е понесла 600 000 жертви, от които между 100 000 и 140 000 са загинали.
"Тези числа са изумителни. В нито една война от Втората световна насам нито една велика сила не е понесла толкова големи загуби - дори и приблизително", гласи обобщението в доклада на CSIS с оглед на загубите на Русия.
По отношение на жертвите от руска страна тези числа съвпадат с данните на шведския проект UCDP. "Нашата оценка е за около 350 000 руски жертви", потвърждава изследователят Шон Дейвис пред ДВ.
Автор: Матю Уорд Ейджъс
2 кой му дреме
По-добре да не знаете.
Коментиран от #29, #89, #185
12:52 10.02.2026
3 Ъхъ
Коментиран от #21, #41, #122
12:53 10.02.2026
4 Пич
Коментиран от #37, #100
12:54 10.02.2026
5 Голяма лама
Коментиран от #143
12:54 10.02.2026
6 Розов пудел с бустер
Коментиран от #14
12:55 10.02.2026
12:55 10.02.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #103
12:55 10.02.2026
9 Питащ
Коментиран от #62, #112
10 Когато една армия
Коментиран от #75, #96
12:56 10.02.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #19
12:56 10.02.2026
12 Недойче Невеле
12:57 10.02.2026
12:57 10.02.2026
14 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #6 от "Розов пудел с бустер":И аз успях да излъжа милиони мои крепостни орки и ги изпратих на фронта, но важното е, че аз съм в бункера на сигурно място 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
12:57 10.02.2026
15 Обикновен човек
12:58 10.02.2026
17 Възраждане
Коментиран от #164
12:59 10.02.2026
Тези твърдят за 100 хиляди.
Кой лъже?
19 АБВ
До коментар #11 от "Атина Палада":"Един милион братушки станаха по-добри!"
Дано и ти станеш по-добра !
13:00 10.02.2026
До коментар #1 от "Сталин":И как ще стане това при положение,че Русия няма военната сила,нито военните възможности да победи Украйна и да им октрадне териториите ? Русия до момента е дала над милион жертви и е изгубила около 40% от военните си възможности във война която трябваше да продължи 3 дни.И всички тези загуби са за цели 0.7% открадната украйнска територия за 4 години.Сам можеш да си дадеш Русия какво военно джудже е.Да не говорим и ,че от тук нататък Русия няма какво повече да направи.Първо,че военната й "сила" е твърде малка ,за да може да продължи войната и второ,че стигат една отбранителна линия която ще им е предела и няма накъде да ходят.Руснаците се оказа,че разчитат и на американските технологии и без тях са просто едни барутници от 50-те години на миналия век.
13:00 10.02.2026
21 Митьо Зъркела
До коментар #3 от "Ъхъ":Руснаците не ги гонят. Те на опашки се наредиха по летищата и отлетяха за Турция, Дубай , Испания и за други топли дестинации. А на Грузинската и Казахстанската граница имаше опашки по 30 километра. В нета има много новини.
13:00 10.02.2026
22 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #44, #48, #71, #72
13:01 10.02.2026
23 Путин за 11г.
Коментиран от #40
13:01 10.02.2026
24 Подправения кантар
Коментиран от #45
13:01 10.02.2026
25 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #36, #82
13:01 10.02.2026
26 Копейка
13:01 10.02.2026
27 Подправения кантар
13:01 10.02.2026
28 Дедко
13:02 10.02.2026
29 хаха🤣
До коментар #2 от "кой му дреме":Ей, Епстийн разби на пух и прах руските традиционни ценности🤣 кервани от рускини са пътували при него🤣🤣🤣
13:02 10.02.2026
30 444444
И престанете с това, че атакувашата страна понася 3 пъти по-големи загуби от отбраняващите се.
Някога е имало танкови пробиви на десетки километи а сега няма.Не може да се сравнява тази война с първата или вторта световна.
13:02 10.02.2026
31 само питам
може ли статистика колко са убитите и умрели от ваксините във българия за същия период? като се има в предвид че русия е 140 милиона а ние сме само 5 милиона? и тук уж няма война а ядем банани?
13:02 10.02.2026
32 Истината е, че в тази война,
13:03 10.02.2026
33 пешо
Коментиран от #38
13:03 10.02.2026
Коментиран от #47
13:03 10.02.2026
36 Ха-ха
До коментар #25 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #39, #42
13:04 10.02.2026
38 Руската пропаганда
До коментар #33 от "пешо":Има за цел глупака.
13:04 10.02.2026
До коментар #36 от "Ха-ха":то се вижда колко са като си разменят убитите тела 1 към 1000 ха ха ха ха
13:04 10.02.2026
40 АБВ
До коментар #23 от "Путин за 11г.":"Путин за 11г.
А Украйна с цялото НАТО, ЕС и другите най-най-най-развити технологични държави, с БВП 20 пъти по-голям от руския, колко територия си възвърнаха ? А завладяха ?
Аре, бегай, бе !
13:05 10.02.2026
До коментар #3 от "Ъхъ":От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #51
13:05 10.02.2026
Коментиран от #61, #65, #99, #154
13:06 10.02.2026
44 Ако това е вярно
До коментар #22 от "Подправения кантар":то няма да напредват с 20-30 метра на ден. За 4г. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.
13:07 10.02.2026
45 хаха🤣
До коментар #24 от "Подправения кантар":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣
13:07 10.02.2026
47 АБВ
До коментар #34 от "Космос":34 Космос
И 500 пъти да го повториш /по Гьобелс/ няма да стане истина
Коментиран от #68
13:07 10.02.2026
До коментар #22 от "Подправения кантар":Точно примитивна армия като руската въобще не може да действа така ха ха ха ха.Тея козари дето са едно към едно с талибаните откъм стил на воюване и възможности буквално тичат по полето без капка идея какво се случва и се молят да оцелеят за повече от един спринт ха ха ха.Живота на руския колхоз в Украйна е със средна продължителност 12 дни ! ха ха ха
Коментиран от #56, #57, #108
13:07 10.02.2026
49 Дас Хаген
13:08 10.02.2026
50 Колко русначета не са се родили
13:09 10.02.2026
52 Тинтири минтири
Коментиран от #94
13:10 10.02.2026
53 Нищо ново под слънцето
13:10 10.02.2026
54 Изумителни лъжи
Тайна но ви вярваме фейкче веле особенно на вас
55 Военен
13:11 10.02.2026
56 Подправения кантар
До коментар #48 от "ха ха ха":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #88, #90
13:12 10.02.2026
57 Подправения кантар
До коментар #48 от "ха ха ха":Демилитаризацията на урки продължава
13:12 10.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Цеко
13:12 10.02.2026
60 Олга
13:14 10.02.2026
61 Труповете се събират
До коментар #43 от "От чужбина":от макар и бавно настъпващите руснаци. Труповете остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували са далеч по-малко от бройката в статията, дори от силно занижените данни които призна Зеленски - 55 000 загинали. Той каза, че имало поне още толкова изчезнали.
Коментиран от #69
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Перо
Коментиран от #64
13:15 10.02.2026
64 А ГДЕ
До коментар #63 от "Перо":МОЧАТА?
Коментиран от #97
13:16 10.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Макробиолог
13:16 10.02.2026
67 Изумително
13:16 10.02.2026
68 Йосиф Кобзон
До коментар #47 от "АБВ":Справки при мен.
13:17 10.02.2026
69 От чужбина
До коментар #61 от "Труповете се събират":Нали правиха контранаступ. Къде са им убитите врагове?
Коментиран от #98
13:17 10.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 явер
До коментар #22 от "Подправения кантар":И така вече 4г., не са стигнали до никъде. По данни на Путин, около 35-40 000 души се записват за СВО, за пари всеки месец, толкоз са и жертвите. Украйнците изтрепват руснаците и имат записи на всеки убит руснак, като казаха, че пазят в някакъв сървър в тяхното министерство на отбраната и бройката е около 35000 души месечно. Това означава нека да са 30000Х48= 1 440 000 убити, по две ранените. Гледах предаване от руски влогър, колко са се увеличили гробищните паркове със снимки от сателитите, във всеки от по малките градове, направо по две.
13:17 10.02.2026
72 Хахахаха
До коментар #22 от "Подправения кантар":И с тази тактика рашите стигнаха от Киев до Донецк!
13:18 10.02.2026
73 Хиляди млади руснаци се родиха при Путин
13:18 10.02.2026
74 Гост
13:18 10.02.2026
75 Готов
До коментар #10 от "Когато една армия":Си за Генерал АНАЛизатор
13:19 10.02.2026
76 Бай Ламби
13:20 10.02.2026
77 Мюмюн
13:20 10.02.2026
78 Мими Кучева🐕
Коментиран от #85
13:20 10.02.2026
79 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Руският военнопрестъпник, който обеща да възстанови славата на империята, вместо това успя да постигне впечатляващия подвиг да превърне страната си в глобален парий с разрушена икономика.
Общественият договор в Русия, където крепостните селяни се съгласяваха да бъдат аполитични зеленчуци в замяна на наденица и стабилност, е мъртъв и погребан.
Наденичките ги няма, стабилността е мит, а рублата в момента води губеща битка за стойност срещу единични листове тоалетна хартия.
Дори банкоматите се присъединиха към съпротивата, отказвайки да раздават пари в брой на обърканото население.
В същото време, смелите олигарси и влогъри, които аплодираха за заграбването на чужда земя през 2022 г., сега хленчат, че всъщност са „жертви“ на режима.
Внезапното морално пробуждане изглежда съвпада точно с изчерпването на банковите им сметки.
Коментиран от #109
13:20 10.02.2026
80 Няма край руският позор
13:20 10.02.2026
81 Тити на Кака
Точка.
Когато съотношението се обърне - можем пак да поговорим.
13:21 10.02.2026
82 Мишел
До коментар #25 от "Подправения кантар":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #115
13:21 10.02.2026
83 седесарко
13:22 10.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Това не е добре
До коментар #78 от "Мими Кучева🐕":Виж случая в Петрохан ♥️💋🛴🤣🤣🤣🤣🤣👍
13:22 10.02.2026
86 Московия -Тюрьма народов
13:23 10.02.2026
87 ВЗРИВЯАВАЙ
13:23 10.02.2026
88 9988
До коментар #56 от "Подправения кантар":Същите тези руски хакери показаха и колко на брой са руските жертви и те са 3 пъти повече от тези на Украйна.Да живеят руските хакери!
13:23 10.02.2026
89 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #2 от "кой му дреме":Путилифонът бати Пунди пошепте каде у Ромсiа нема да има никой прокопсия а за Епщейн каза каде стерви и пиенци нема нивга да са на дефецит у Татароменгяниа
13:24 10.02.2026
90 Ха-ха
До коментар #56 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:24 10.02.2026
91 az СВО Победа 80
13:24 10.02.2026
92 ТРЪМП:
13:24 10.02.2026
93 Някой
Като изключим момента на изненада, принципно защитаващият се е в по-добра позиция.
Колко е населението на Украйна сега и колко преди конфликта? Ето това е огромна загуба.
13:25 10.02.2026
94 И защо да са глупости
До коментар #52 от "Тинтири минтири":Това са фактите. Война е, нормално е да умират хора. Ако не ви харесва, напишете едно писмо и се скарайте на Путин. Това е положението.
13:26 10.02.2026
95 Бойко
Коментиран от #113, #116, #126
13:26 10.02.2026
96 Строши ми главата
До коментар #10 от "Когато една армия":с експертизата си, което доказва, че нищо, повтарям абсолютно нищо не разбираш от водене на съвременна война.
13:26 10.02.2026
97 СКОРО
До коментар #64 от "А ГДЕ":май ще гътват и АЛЬОШАТА...😂
Коментиран от #102
13:27 10.02.2026
98 Тогава нямаше практиката
До коментар #69 от "От чужбина":да разменят трупове и са заравяни в братски могили(2023-2024). Сега са открити много трупове на руснаци предадени като украински. ДНК не съвпада с тоя на близките на убития.
13:28 10.02.2026
99 Милитаризъм и борба за мир
До коментар #43 от "От чужбина":Леко вмятане, настъпващата армия разполага с повече тела на загинали от отсъпващата, логично е. Иначе съм напълно съгласен. Ако Милошевич не беше подписал мирни споразумения, Сърбия щеше да е в положението на Украина. Но, държавническото поведение е именно в това да пренебрегнеш кариерата си в името на народа. Някои комици просто не искат да изпуснат кокалчето...
Коментиран от #151
13:29 10.02.2026
100 Сульооо
До коментар #4 от "Пич":Обратно е!Не се прави на интересен!
13:29 10.02.2026
101 МУРЗИЛАЖКИТЕ ПОЩРЪКЛЯХА
13:30 10.02.2026
102 По-скоро
До коментар #97 от "СКОРО":Пак ще възстановяват паметникът на съветската армия ;)
Коментиран от #124
13:30 10.02.2026
103 Пръцльо
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Защо не включваш и себе си?
13:30 10.02.2026
104 Изумителни умници
Коментиран от #111
13:31 10.02.2026
105 да питам
13:32 10.02.2026
106 Кривоверен алкаш
13:32 10.02.2026
107 Чърчил
13:32 10.02.2026
108 НАТЮ яде бой от "примитивна" армия
До коментар #48 от "ха ха ха":а ако не беше "примитивна" и не се биеше с лопатки с чипове от ууукраински перални кво ли щеше да прави НАТЮ, хахаха, автогол си вкара Варньенския троляк
Коментиран от #119, #130
13:32 10.02.2026
109 наблюдател
До коментар #79 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":до 79 браво
13:32 10.02.2026
110 да питам
13:33 10.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Ехааааа
До коментар #9 от "Питащ":Проблема е че за да ги контролира,трябва да умрат още 4 милиона млади здрави и прави. Но и след това няма гаранции!
13:34 10.02.2026
113 А защо се
До коментар #95 от "Бойко":нарича специална военна операция, като няма военна армия ?
13:34 10.02.2026
114 Орк
13:35 10.02.2026
115 Бойко
До коментар #82 от "Мишел":Мишел трябва да обърнеш цифрите и държавите или ще мисля че си обърнал резбата.!!? А може и да е така, сигурно е така .
Коментиран от #139
13:35 10.02.2026
116 наблюдател
До коментар #95 от "Бойко":до 95 руснаците нямат редовна армия в украйна защото 2022 гд украинците я избиха та путин прави мобилизация от 300 000 а другите за войната ги купува по 30 000 на месец
13:36 10.02.2026
117 абракадабра
Коментиран от #120
13:36 10.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 варна
До коментар #108 от "НАТЮ яде бой от "примитивна" армия":не бързай толкова, ще видим дали НАТО ще изпрати войски. засега на фронта се бият само 3 държави - Северна Корея, Русия и Украйна.
Коментиран от #147
13:37 10.02.2026
120 аха
До коментар #117 от "абракадабра":Така е. Щото като настъпват руснаците си прибират труповете. Ма то главата не е само за кепе другарю.
Коментиран от #131
13:37 10.02.2026
121 Путин яде агнешко в Чевермето
Трябваше да яде плодове и зеленчуци голям да порасте
13:38 10.02.2026
122 Пръцко
До коментар #3 от "Ъхъ":ахахъкащ,защо руснаците дезертират и се предават в плен? По добре да са безплатна работна ръка в Украйна,от колкото да загинат Украинец,който защитава родината си няма да избяга от фронта,копей!
Коментиран от #129
13:39 10.02.2026
123 История в документи
13:39 10.02.2026
124 коми терористи
До коментар #102 от "По-скоро":Взе ли си парчета от последното "възстановяване" на МОЧА ? Хахаха
13:40 10.02.2026
125 Путин да беше направил десант в киев
13:41 10.02.2026
126 фактите
До коментар #95 от "Бойко":Редовната армия на Русия беше избита от Украйна с лекота и Русия вече не разполага с редовна армия.
13:42 10.02.2026
127 ка Путин БО КЛУК
13:42 10.02.2026
128 Владимир Путин, президент
Руските женщини са като котките - по дванайсет ги раждат 😁
13:44 10.02.2026
129 Тръцко
До коментар #122 от "Пръцко":Виждаме ги у Телеграм каналите как ги гонят по улиците. Зеля риве по европа да му върнат пушечното мясо че фронта замина у Западна посока нема вече контра наступи. Сирски не мое да компенсира артилерията с жива сила. Укрите до последния и после жените. У Раш има доброволци все още
13:45 10.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Ха,ха,ха
До коментар #120 от "аха":И що отстъпват ? Нали побеждаваха. Хахаха. Умник си голям.
Коментиран от #135, #144
13:46 10.02.2026
132 Факт
Коментиран от #157
13:47 10.02.2026
133 Я пък тоя
Украйна - убити 1 018 645.
До вчера 22 часа.
Коментиран от #140, #141, #145
13:47 10.02.2026
134 аz CВО Победа 80
13:47 10.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 DW говолилня на ЦРУ
Коментиран от #149
13:48 10.02.2026
137 виктория
13:48 10.02.2026
138 Натовско оръжие
Коментиран от #146
13:48 10.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ха ха ха
До коментар #133 от "Я пък тоя":Мечтиииииии
13:48 10.02.2026
141 Руската пропаганда
До коментар #133 от "Я пък тоя":Има за цел глупаците.
Коментиран от #161
13:48 10.02.2026
142 Ццц
Коментиран от #189
13:49 10.02.2026
143 виктория
До коментар #5 от "Голяма лама":а народа от боко и шиши!!!
13:49 10.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Димитринчо
До коментар #138 от "Натовско оръжие":Повечко са.
13:50 10.02.2026
147 КотАКА от Варньенско
До коментар #119 от "варна":НАТЮ нема вече кво да праща щото всичко нерозово вече беше пратено и избито и НАТЮ сега моли за мир, хахахах
Коментиран от #152, #165, #169
13:50 10.02.2026
148 аз пък вярвам
13:50 10.02.2026
149 Препоръка
До коментар #136 от "DW говолилня на ЦРУ":Няма да е лошо да посетиш джипито.
13:50 10.02.2026
150 Земенски изтрепа над милион руснаци
13:51 10.02.2026
151 От чужбина
До коментар #99 от "Милитаризъм и борба за мир":Логически погледнато може да е така. Не забравяй, че настъплението е много, ама много бавно. Т.е има достатъчно време за евакуация и изнасяне на труповете. Това вероятно НЕ се прави, за да ги пишат "безследно изчезнали" и такадържавата да не плаща обезщетение на семействата. Все пак, съотношение от порядъка на 1 към 30 е твърде голямо. Не отдавна го четох и беше напълно логически обвързано, но сега не го намирам ъде беше. ДАже се споменаваше за средно съотношение 1/34.
13:51 10.02.2026
152 Натовско оръжие
До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":Избива руснаци. Лее се руска кръв не натовска....
13:52 10.02.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 шаа
13:53 10.02.2026
156 Над 1,2 милиона избити путинисти
13:53 10.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 От чужбина
4. 259 хектара истина: Гробището край Киев, което разобличи лъжите на хунтата
Коментиран от #179
13:54 10.02.2026
159 Факти
13:55 10.02.2026
160 А колко Дженерали
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Руските Мърлячи никога
Не са губили Толкова Дженерали
Колкото сега.
На това му се вика Движуха по Путински.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
13:55 10.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Евреина КАБЗОН
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
13:56 10.02.2026
163 Геноцида на Путин
13:56 10.02.2026
164 Сульо красний
До коментар #17 от "Възраждане":На кого му пука на какво вярваш.Ми те официалните данни от Русия са за вътрешна употреба и за такива като тебе.
Коментиран от #170
13:57 10.02.2026
165 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":И аз съм розов от Руския прайд, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
13:57 10.02.2026
166 хххх
13:59 10.02.2026
167 9689
14:01 10.02.2026
168 Руски войници
14:01 10.02.2026
169 хххх
До коментар #147 от "КотАКА от Варньенско":В месомелачката умират само руснаци и редовната руска армия е избита до крак.Натовска кръв не се лее,а руска! Моли се,стискай палци,пали свещи и брой звездите НАТО да не дойде ,че тогава жална ви майка.
Коментиран от #180
14:03 10.02.2026
170 Недо
До коментар #164 от "Сульо красний":недоразвитите в мозъчно отношение се познават по незаинтересоваността си от факти -
те живеят в своя си измислен свят.
Като измисления свят, който създава ежедневно про-фашистката медия Дойче веле ...
Коментиран от #184
14:03 10.02.2026
171 Напалм за орките
До пълния и разпад малко остава .
14:04 10.02.2026
172 Напалм за орките
До пълния и разпад малко остава .
На Вовка са му разпрали куфарчето .
14:06 10.02.2026
173 Тома
Коментиран от #177
14:08 10.02.2026
174 Напълно логично
14:09 10.02.2026
175 да питам
14:09 10.02.2026
176 Отец Дионисий
14:10 10.02.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Васил
14:11 10.02.2026
179 Какво се чудиш?
До коментар #158 от "От чужбина":42 хектара са 42 000кв. м. По 4кв.м. за гроб правят 10 000 гроба, че и по-малко заради пътища и пътеки. Погребваните са не само от войната, има починали от болести и цивилни жертви. Това е по-малко от официалният брой от 55 000 жертви на войната.
Коментиран от #191, #193, #203
14:11 10.02.2026
180 КотАКА от Варньенско
До коментар #169 от "хххх":Що НАТЮвски женерали дадоха фира в ууукрайна, хахаха НАТЮвците скоро ще висите от колесарите както в Афганистан, Виетнам и малка Сърбия, хахахах
14:13 10.02.2026
181 ка Путин капут
14:13 10.02.2026
182 Нищо
14:15 10.02.2026
183 Путин
14:16 10.02.2026
184 КотАКА от Варньенско
До коментар #170 от "Недо":Е, той е само един недоразвит в мозъчно отношение във форума, но с няколко сим карти и стипендия в шекели от Черепа и Викито Василева
14:17 10.02.2026
185 Данъкоплатец
До коментар #2 от "кой му дреме":БОРИСОВ, КАЖИ!
Чий са черните джипове,
според МВР,
обикалящи край хижата,
преди да бъдат разстреляни рейнджърите?
Разкрили наркоканала на Борисов към Сърбия.
14:18 10.02.2026
186 Имаше видеоклип
14:20 10.02.2026
187 доктор
14:23 10.02.2026
188 Механик
14:24 10.02.2026
189 .......
До коментар #142 от "Ццц":Има само един начин за установяване на брой жертви и унищожена техника.
Преброяване на убитите по сателитни снимки, геолокализирани кадри. САЩ и ORIX го правят постоянно. Сравнително точно е. Нито Русия, нито Украйна знаят с точност. Вярвайте на американската информация.
14:24 10.02.2026
190 Нищо ново...
14:24 10.02.2026
191 От чужбина
До коментар #179 от "Какво се чудиш?":Виж и пресметни отново. Бъркаш Хектар с Декар.Хектара е 10 декара, т.е 1 Хектар е 10 Декара или квадрат от 100Х100 метра. Оправи си аритметиката!
Коментиран от #194, #202
14:26 10.02.2026
192 Мартин
14:27 10.02.2026
193 леле...
До коментар #179 от "Какво се чудиш?":от де се намирате такива неграмотници 42 хектара е 420000м2......
14:28 10.02.2026
194 Цеко
До коментар #191 от "От чужбина":Много руска смраТ измре.Много нещо.
Коментиран от #196
14:30 10.02.2026
195 маке
14:33 10.02.2026
196 урко
До коментар #194 от "Цеко":СмраТ е на женка ти джуруляка)))
14:37 10.02.2026
197 Жалка англосаксонска измет
14:40 10.02.2026
198 Ти да видиш
До сега си мислех, че клиповете от Украйна с насилственото прибиране на хора от улиците, за да ги пращат на фронта, са руска пропаганда. А хилядите украинци, които срещам в България и виждаме по Европа смятах за холограми.
14:42 10.02.2026
199 Информатор😁
14:45 10.02.2026
200 Гост
А какво сочат реалните данни:
1. При размяна на тела на убити съотношението е 1000:30.
2. Снимките на кладбища с жълтосини знамена са безкрайни, видими от Космоса, край всеки укроград или село!
3. Вече има хиляди клипове в нета на "демократично" товарене но Жипки на укромъже, дори и на жени направо от улици, молове, апартаменти, кафенета и т.н.
4. Няколко милиона изнесени зад граница укроневъзвръщенци, които нямат намерение да дават фира на фронта заради интересите на техните политици и западните им началници.
5. Фронта напредва на запад, в цяла укрия има дефицит на топло, ток и вода, щото укрите "печелят"!
14:47 10.02.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 И колко прави
До коментар #191 от "От чужбина":100Х100? Не е ли 10 000кв.м., а 4 Ха да са 40 000кв.м.? Много си бос в математиката.
14:58 10.02.2026
203 Пропуснал съм запетаята,
До коментар #179 от "Какво се чудиш?":написал си 4,259 Ха.
15:07 10.02.2026
204 маке
15:21 10.02.2026