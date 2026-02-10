Доналд Тръмп: Или ще постигнем сделка с Техеран, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно

САЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза днес американският президент Доналд Тръмп в интервю за Канал 12 на израелската телевизия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Или ще постигнем сделка, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно", заяви Тръмп.
Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток, съобщи израелският телевизионен канал.
Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната, отбелязва Ройтерс.
