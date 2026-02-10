Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Тръмп: Или ще постигнем сделка с Техеран, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно

Доналд Тръмп: Или ще постигнем сделка с Техеран, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно

10 Февруари, 2026 22:49, обновена 11 Февруари, 2026 03:22

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната

Доналд Тръмп: Или ще постигнем сделка с Техеран, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза днес американският президент Доналд Тръмп в интервю за Канал 12 на израелската телевизия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Или ще постигнем сделка, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно", заяви Тръмп.

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток, съобщи израелският телевизионен канал.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната, отбелязва Ройтерс.


  • 1 ИСТИНАТА

    31 10 Отговор
    Наркотрафиканта Борисов уби децата открили наркоканала край Петрохан.Наркотрафиканта Борисов безнаказанно ще продължи да убива!
    Както бе безнаказан за ликвидирането на Младен Дочев, който разкри амфетаминната афера на Борисов,
    след което Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ и за което Младен Дочев плати с живота си.
    И бандитът Борисов пак остана безнаказан, защото държавата обслужва бандитите в България, нали?

    22:53 10.02.2026

  • 2 нещо много крайно

    13 0 Отговор
    Като накрайник? Прекрасен и красив .....олигофрен

    22:54 10.02.2026

  • 3 С изпращането

    30 3 Отговор
    на втори американски самолетоносач в Близкия изток ще останат с два по малко и много храна ще има за морската фауна

    Коментиран от #11

    22:56 10.02.2026

  • 4 Баба Гошка

    37 5 Отговор
    Ще трябва да подвият опашки и да се върнат в клло шарската си америка? Персите имат държава от 10 ПЪТИ повече години спрямо САЩ. И няма да се предадат, нито ще дадат безплатно петрола и ресурсите си, кат наште ду педавци, продажници.

    Коментиран от #6, #7

    22:58 10.02.2026

  • 5 КОЗЕЛОВЪРИТЕ Брадати.. УЙДЕА

    4 15 Отговор
    Хехехехехехе
    На 1.03...ги зафатат! Бай ДОНЧО психара ше покажем на Ху ЙЛО ПЕН дела... как се прави СВО
    Хехехехехехе

    23:04 10.02.2026

  • 6 Така е МАН...гал... забав)))

    3 18 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    1724. год.. един алкаш от московия създава измислената РОС СИЙСКА ИМПЕРИЯ!! Хехехехехехе
    А 110 год по- късно, един други пи--- ДОРАС създаване..." руският език"?!?!?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #25

    23:10 10.02.2026

  • 7 Абе

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    Персите винаги са били по-неумните. Чети история, а и в днешно време виж как ги джусат. Ако почне бум-бум, след 5 часа вече няма никой.

    23:11 10.02.2026

  • 8 Уникално

    4 18 Отговор
    Примката за Путин се затяга! Може и да няма шафеди за сатрапът от кремъл

    23:11 10.02.2026

  • 9 Уникално

    7 20 Отговор
    Примката за Путин се затяга! Може и да няма шахеди за сатрапът от кремъл!

    Коментиран от #14

    23:12 10.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хеми значи бензин

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "С изпращането":

    Досега Единственият потопен самолетоносач след ВСВ е Кузя.

    Коментиран от #15, #16

    23:13 10.02.2026

  • 12 Иран ги чака с буйна страст,хусите също!

    27 4 Отговор
    Този път янките ще си намерят майстора!

    Коментиран от #18, #20

    23:13 10.02.2026

  • 13 Коста

    20 0 Отговор
    Айде по скоро че Израел натискат. На дедо Дончо не му остава много...

    23:14 10.02.2026

  • 14 Уникално неграмотен коментар

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Уникално":

    За жълтопаветен ППдераст

    Коментиран от #17, #22

    23:14 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цървул

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хеми значи бензин":

    По време на Втората световна война Япония потапя няколко американски самолетоносача, като един от значимите примери е USS Wasp (CV-7), потопен от японската подводница I-19 през 1942 г.. Други ключови самолетоносачи, загубени в битки с Япония, включват USS Lexington (Битка в Коралово море), USS Yorktown и USS Hornet.
    И сега няма да е по-различно.

    Коментиран от #21

    23:17 10.02.2026

  • 17 Уникално

    4 17 Отговор

    До коментар #14 от "Уникално неграмотен коментар":

    Да де,ама примката се затяга брато. Това е положението. Шахеди скоро никс!

    23:19 10.02.2026

  • 18 Уникално

    4 12 Отговор

    До коментар #12 от "Иран ги чака с буйна страст,хусите също!":

    Да де,ама бъркаш нещо! Спомни си какво ги направиха чалмите изрелците, а и вътре в Иран ври. Май майстора ще си го гледаш на картинка

    Коментиран от #23

    23:22 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1945

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Иран ги чака с буйна страст,хусите също!":

    Иран да разгроми щатите не вярвам

    23:45 10.02.2026

  • 21 Хеми значи бензин

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Цървул":

    Технологиите са толкова различни че все едно сравняваш оръдията на Наполеон с Б-2. Всучйо е по-различно.

    23:53 10.02.2026

  • 22 Червендалест Мофос

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Уникално неграмотен коментар":

    Руското Бахурче
    Ти е заседнало в Гърлото.

    Коментиран от #24

    00:09 11.02.2026

  • 23 бум бум Тел Авив

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Уникално":

    Спомних си, да, верно че така беше. 🤭🤭🤣🤣

    00:15 11.02.2026

  • 24 украински niндос

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Червендалест Мофос":

    Изкарай си 4ерната бухалка от дивия и тогава се обясняай.

    00:20 11.02.2026

  • 25 ХАХАХА абе dжагал

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е МАН...гал... забав)))":

    ykpoxaзapcките сигани кой ги създаде? кажи ма дрого некъпана.🤣🤣🤣

    00:25 11.02.2026

  • 26 Фалиралият търбух

    5 3 Отговор
    плаши гаргите, хахаха

    00:46 11.02.2026

  • 27 Иран НЕ е Венецуела

    4 1 Отговор
    Или ще те отупат, или ще ядеш бой.

    02:15 11.02.2026

  • 28 Сатана Z

    3 0 Отговор
    ФАКТИ са спонсори на тероризма в българия

    02:51 11.02.2026