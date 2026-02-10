Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС, Европа е изправена пред извънредно положение

Страните от Европейския съюз трябва да започнат съвместно да емитират дългове, например чрез издаване на еврооблигации, тъй като това би помогнало да се оспори хегемонията на щатския долар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за седем европейски вестника, сред които и френското издание „Льо Монд“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Задлъжнялостта на ЕС е на по-ниски нива в сравнение със САЩ и Китай. В момент на технологична надпревара за инвестиции, неизползването на тази възможност за заемане на средства е сериозна грешка“, подчерта Макрон в публикуваното днес интервю.
По думите на френския държавен глава, Европа е изправена пред „геополитическо и геоикономическо извънредно положение“ и трябва да инвестира в икономиката си и да премахне бариерите пред растежа по-бързо, за да не бъде задминат от САЩ и Китай.
Президентът Макрон призова още Европа за опростяване на „безбройните регулации“ и диверсификация на доставките, за да ограничи зависимостта си от тесни групи доставчици от трети страни.
Според него тези усилия трябва да варират от засилване на международната роля на еврото – например чрез разработване на деноминирани в евро валутни суапови линии с търговски партньори – до намаляване на зависимостта от критични активи от чужбина, като например американския природен газ и облачните технологии.
Макрон се застъпи и за политика на „предпочитание“ на европейски стоки и суровини, за да бъде защитена критично важните европейски индустрии като стоманодобивната, химическата и отбранителната.
Европа не бива да подценява силните си страни, като пазар от 450 милиона души, но и като регион, управляван от върховенството на закона. Предизвикателството, пред което е изправена, е да превърне тези силни страни в лостове за геополитическа сила, каза в заключение френският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #36, #103, #117, #170, #174
09:38 10.02.2026
3 боьо циганинь
09:38 10.02.2026
4 Пич
09:39 10.02.2026
5 Гледам тук една рускиня
До коментар #1 от "честен ционист":Това са уникални хора със супер сили
Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи
Коментиран от #59, #86
09:39 10.02.2026
6 бою циганина
09:40 10.02.2026
7 А ЧЕСТИТО
Коментиран от #30
09:40 10.02.2026
8 Еха
Коментиран от #41
09:41 10.02.2026
9 Берлин
09:42 10.02.2026
10 гост
09:43 10.02.2026
11 Цървул
09:43 10.02.2026
12 Обективно
Коментиран от #60
09:43 10.02.2026
13 УМНИТЕ ФРАНЦУЗИ
09:44 10.02.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #181
09:44 10.02.2026
15 ДрайвингПлежър
Ами честито глупаци! Нали нямаше да им плащате борчовете?! Ма нема ви се размине!
Коментиран от #20, #34, #45
09:45 10.02.2026
16 Госあ
Коментиран от #19
09:46 10.02.2026
17 Гарантирано от ГЕРБ
сега ще плащаме, без да ни питат, дълга на Франция!
09:46 10.02.2026
18 ПАКТА МАКРОН
09:47 10.02.2026
21 ТИ ДАДЕ ЛИ СВОЯ ПРИНОС
09:48 10.02.2026
22 Владимир Путин, президент
09:49 10.02.2026
23 мидЮ
Май ше се наложи да го обясняват на народния съд!
Ама нека първо върнат смъртното наказание
Коментиран от #99, #131
09:49 10.02.2026
24 Нещастници
Коментиран от #122
09:50 10.02.2026
25 ЦЪРВУЛА ОТ БАНКЯ
09:50 10.02.2026
26 Баламурници
09:51 10.02.2026
27 ФЕЙК
До коментар #19 от "честен ционист":Гледай да не ти се падне булката на Макарона, че ще бягаш чак до "обетованата" земя, че и от татък!
09:52 10.02.2026
28 Бай Хой
09:53 10.02.2026
29 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
09:53 10.02.2026
30 Тц, тц, тц!
До коментар #7 от "А ЧЕСТИТО":Еей, добре че влязохме навреме преди гейсъюзът да фалира!😂😂😂 Цял свят се смее на простащината ни, станахме ИЗВЕСТНИ !!!😂😂
09:54 10.02.2026
31 провинциалист
09:55 10.02.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Единият с ТРИ ТРИЛИОНА, с другият с ТРИДЕСЕТ МИЛИАРД да изплащат съвместно общия дълг❗😡‼️
09:56 10.02.2026
33 НРБ
Коментиран от #37, #126
09:56 10.02.2026
35 БАЦЕ ЕООД
09:57 10.02.2026
36 жабарите
До коментар #1 от "честен ционист":са италиянците ... Не че те са се заимали ..
Коментиран от #48
09:58 10.02.2026
37 Объркана копейка
До коментар #33 от "НРБ":Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!
Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.
Коментиран от #56, #143, #165
09:58 10.02.2026
38 Присмехулник
09:58 10.02.2026
39 Долу ЕС
09:58 10.02.2026
40 Лунатик
10:00 10.02.2026
41 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #8 от "Еха":Какво ще финансираш ти пък, като си на социални помощи и ако не е ЕС ще ровиш по кофите.
Коментиран от #51, #128, #171
10:01 10.02.2026
42 Европа
10:01 10.02.2026
43 селяк
10:02 10.02.2026
44 Стига бе
10:02 10.02.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #49
10:03 10.02.2026
48 честен ционист
До коментар #36 от "жабарите":Цял свят знае французите като "жабари", само Ганчо кръстил така италиянците.
10:05 10.02.2026
49 честен ционист
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако нямаш пари да платиш сметката, ще трябва да поемеш разноските на гостите на твой терен.
Коментиран от #53, #57
10:07 10.02.2026
50 Да кажа
Коментиран от #64, #80, #102
10:07 10.02.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Ех ГОРДИ НЕУМНИ ПО ПЕЙКИ,
точно заради ЕсеС нашите родители получаващи пенсии колко бакшиша оставян в изискан ресторант , ровят по кофите❗
Коментиран от #183
10:08 10.02.2026
52 Хасковски каунь
10:10 10.02.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "честен ционист":Само дето десет години искахеме да седнем на една маса, а те ни отпращаха.
А сега когато се задава сервитьорът ни викат да плащаме общо❗
10:11 10.02.2026
54 Ягуар
10:12 10.02.2026
55 123456
10:12 10.02.2026
56 провинциалист
До коментар #37 от "Объркана копейка":"Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират." - ти нищо не разбираш. Те не емигрираха, а се евакуираха. От демокрацията ни.
Коментиран от #129, #164
10:12 10.02.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "честен ционист":Само където това не са моите гости❗
10:12 10.02.2026
58 Българин
На ЕС може и да е на по ниски нива ама на Франция е на по-големи. Те за това ли толкова ни натискаха да ни приемат в "клуба на богатите" - да им плащаме дълговете. Според нашите козячета поляците излязоха по-глупави че не влязоха в "клуба на богатите".
10:12 10.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Рон Джереми
До коментар #12 от "Обективно":С какво? Абе мислете малко преди да пишете! Колко е голяма френската икономика и колко нашата? Все едно да чакам Асан от Факултета да ми плати вноските по колата. Досега само взимаме от ЕС. Някои хора само реват, че плащали, но всъщност не внасят и пет цента данък.
Коментиран от #66, #108
10:15 10.02.2026
62 Анани
10:16 10.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Антитрол
До коментар #50 от "Да кажа":На който не му харесва България да изчезва при господарите си.
10:16 10.02.2026
65 Учуден
Коментиран от #67
10:18 10.02.2026
66 Запознат
До коментар #60 от "Рон Джереми":"Досега само взимаме от ЕС"
Е така де, ама "до сега" а вече като сме в "клуба на богатите" ще плащаме - дългът на богатите става "общ" - не четеш ли? Що ли "простите" поляци не искат да са в "клуба на богатите".
Коментиран от #184
10:19 10.02.2026
67 Учуден
До коментар #65 от "Учуден":Защо ли на нашите козячета господарите им не ги пускат при тях - те са такива верни подлоги а им искат визи.
Коментиран от #75
10:21 10.02.2026
68 гост
10:21 10.02.2026
69 Базици с копейки
Коментиран от #73, #123
10:21 10.02.2026
70 Сарафов
10:22 10.02.2026
71 О-о, много скоро
10:22 10.02.2026
72 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #74
10:22 10.02.2026
73 Копейка
До коментар #69 от "Базици с копейки":Да бе пък козячетата им казаха че те нямало да плащат - щели да ги пропуснат.
10:23 10.02.2026
74 Зевзек
До коментар #72 от "Една мисъл не ми дава мира":Така е аз помня как "копейките" обещаваха 2022 година че Русия ще фалира и ще се разпадни - ето стана обратното. Европа фалира и НАТО се разпадна - нищо не познават тези "копейки".
Коментиран от #77
10:25 10.02.2026
75 Копеи не философствай!
До коментар #67 от "Учуден":Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е сравнително добро за гладна копейка!Така ще помогнеш и за просперитета и увеличаването на БВП на Европейска България!
Иначе по кофите!😅
Коментиран от #78, #79, #88
10:26 10.02.2026
76 Брижит
10:26 10.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Учуден
До коментар #75 от "Копеи не философствай!":"Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е сравнително добро за гладна копейка!"
Аз в момента съм зает да пълня козячета - плащат много добре.
10:28 10.02.2026
79 Пълнач
До коментар #75 от "Копеи не философствай!":Ти като пълниш, досега що не си прокопсала, ами дращиш по форумите?
10:29 10.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Механик
Помните ли когато ни се подигравахте, че пестим от всичко, че не изхвърляме празните запалки, а търсим начин да ги пълним?? Помните ли когато ни се смеехте, че си зашиваме скъсаните чорапи? Помните ли, когато найлоновите пликове тука бяха кът, а вие ни се фукахте, че в магазините ви ги дават безплатно? Поните ли когато ние ходехме на морето с пълен багажник лютеница, а ви ни се смеехте, че сме балкански с крънзи?
А помните ли когато вие, понеже трябваше да ни покажете колко сте ларж и си изядохте суровините?
И сега кво? Ние да плащаме, дето ви сте яли ли?
Коментиран от #107
10:30 10.02.2026
82 Омазана ватенка
Коментиран от #94, #96
10:30 10.02.2026
83 Русия
10:31 10.02.2026
85 ЕСССР
10:31 10.02.2026
86 Гледам
До коментар #5 от "Гледам тук една рускиня":че ти е взела акъла тази рускиня, та непрекъснато е в главата ти. То верно има много хубави от тях, ама давай го малко по евроатлантически де, предполагам че все пак живееш в ЕС.
10:31 10.02.2026
87 Зевзек
До коментар #77 от "Оди у Русиа":Че аз съм си в България ти ако си в ЕС заминавай там или при господарите си в краварника обаче те казаха че полезни ид.ио.ти не им трябвали и не ги пускат. Бягай да миеш чинии че някой трябва да изплаща дълговете на франсетата.
Коментиран от #106
10:31 10.02.2026
88 Механик
До коментар #75 от "Копеи не философствай!":Абе н ие да пълним снаряди за Украина, ама кой да ги гърми тия снаряди, като не останахте бе?
Я погледни колко голямо е киевското гробище вече! От МКС хората го виждат с просто око. Стана най-големия обект на земята.
Коментиран от #90, #93
10:32 10.02.2026
91 дядо поп
10:34 10.02.2026
92 Наглец
10:34 10.02.2026
93 Ха ХаХа
До коментар #88 от "Механик":Абе я виж в Гугъл.Най-гокемият крематориум в Европа отвори пещите.Има го и в руските медии.Мда.
Коментиран от #97
10:35 10.02.2026
94 Зевзек
До коментар #82 от "Омазана ватенка":Нашите козячета гледам нещо не се хвалят как в "клуба на богатите" - господарите им дават ли им да обират чиниите или първо хранят кучетата.
10:35 10.02.2026
97 Зевзек
До коментар #93 от "Ха ХаХа":"Има го и в руските медии"
Че от кога укропропагандата стана "руски медии" - не бързай толкова.
10:37 10.02.2026
98 ЕвроПерспективи
10:37 10.02.2026
99 Не си разбрал
До коментар #23 от "мидЮ":На простия и на бедния никой нищо не обяснява. Дерат колкото кожи могат и това е.
10:38 10.02.2026
101 Козячета
До коментар #96 от "Копейка":Няма да се притеснявате - НАТО е силно и сплотено, Европа не е фалирала и Урсула не се моли на Индия, в Киев е топло и има ток навсякъде, скоро ще освободите Крим и ще направите Курска република - само да изплатите дългавете на Макарончо и всичко ще е мед и масло.
10:41 10.02.2026
102 Евроатлантици
До коментар #50 от "Да кажа":А ти ходи при краварите и стани каубой 🤠
10:42 10.02.2026
103 Аха
До коментар #1 от "честен ционист":Много ясно, нали за това ни взеха в "клубът на богатите" , с любезното съдействие на управляващите БГ предатели.
Коментиран от #105
10:44 10.02.2026
104 мдааа
10:45 10.02.2026
105 честен ционист
До коментар #103 от "Аха":Взеха ви заради златото, останалото е бонус.
10:46 10.02.2026
106 Бяла
До коментар #87 от "Зевзек":България е член на ЕС по желание на мнозинството, Шматарок. Като не ти харесва в ЕС, замини си в Русия при бабя си.
Коментиран от #113, #115, #121
10:56 10.02.2026
107 Ха ха ха ха
До коментар #81 от "Механик":Не си Механик, а си Комплексар.
10:57 10.02.2026
109 Армагедон
Русия с нами, с нами и Бог!
Коментиран от #120, #152, #185
10:59 10.02.2026
110 Тома
11:03 10.02.2026
112 Стивън Дарси...
.
11:08 10.02.2026
113 Ами
До коментар #106 от "Бяла":Ти па що не ходиш нанн айкасси у ....катаа ?
11:08 10.02.2026
114 Ееееее
11:08 10.02.2026
115 Още малко ви остана
До коментар #106 от "Бяла":Мнозинството дето преди 20г е искало в ЕС заради идеалистични брътвежи и сладки лъжи за светло европейско бъдеще, отдавна е малцинство, тротинетка, само заблудени неграмотни и перманентно нашмъркани ду педавци още искат да са концлагеристи в райха на урсулите
11:09 10.02.2026
116 Ами
11:10 10.02.2026
118 Пецо
11:12 10.02.2026
119 Гост
11:12 10.02.2026
120 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #109 от "Армагедон":От раша помощ да чакашш ХАХАХААА толкова добре ни помогнаха 1989 година че още не можем да се оправим... Тези 45годишни достижения Ако са били толкова стойностни нямаше щяхме да имаме финасов резерв и да не изпадаме в криза и долара да става 3000 лв... ама едни червени дс кгб другари изнесха към гнилия запад едни милиарди седми червени куфарчета
Коментиран от #188
11:12 10.02.2026
121 Хаха
До коментар #106 от "Бяла":БЯЛА! - Както е тръгнало време ви е за белия чаршаф.
11:13 10.02.2026
122 Генерал Диван
До коментар #24 от "Нещастници":Ти хубаво възторжено го заявяваш и възторжени плюсчета си трупаш ама толкова ли сте кухи да не видите че реалност е коренно противоположна
11:14 10.02.2026
123 От Варна
До коментар #69 от "Базици с копейки":Типичен шоп си! Не ща на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле?!Ти си още и “ гений на завистта и злобата”!
11:14 10.02.2026
124 Булекзит
ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ БУЛЕКЗИТ.
ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ТОВА Е РЕШЕНИЕТО.
11:15 10.02.2026
125 смешник
11:15 10.02.2026
126 Спасяването
До коментар #33 от "НРБ":Е продажба на имоти в България и намиране на ефтино райони за живот латинска Америка или азия
11:16 10.02.2026
127 А да питам
До коментар #117 от "Копейко про...":Ами ти като разбираш обясни си го това "геополитическо и геоикономическо извънредно положение".
11:18 10.02.2026
128 Цък
До коментар #41 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Като сме социално слаби защо ни натикахте с фалшификации в клуба на длъжниците. Европа вече не е богата- няма колонии, няма богатство, има дългове
11:22 10.02.2026
129 скучно и точка.
До коментар #56 от "провинциалист":След 89та милиони българи нямаха търпение да напуснат тоталитарната икономически и социално изостанала България. Не съм сигурен дали си завършила училище и дали има смисъл да се опитам да ти обяснявам че няма как да се избягали от "бг демокрацията" при други още по развити демокрации ЛОЛ друг е въпроса след 45 години тоталитарно промиване на мозъците и инсталиране на псевдодемокрация от същите червени другари какво е точното име на това което имаме като обществен строй. Само една длъжност от времето на сесесерето наречена главен прокурор да изчезна колко напред ще дръпнем
11:22 10.02.2026
130 Хаха
11:23 10.02.2026
131 Една от бедния народ
До коментар #23 от "мидЮ":Нищо няма да ни обясняват, нито някой ще бъде съден! Доброволно им дадохме и ножа и хляба. Откога ги гледаме как си режат големи филии за себе си и само мигаме на парцали. Даде ни се възможност да “ окаме” по клавиатурата докато ни премине “ядовитото” и пак си облизваме трохите, ако са останали . Те, така ….
11:27 10.02.2026
132 Светльо
11:28 10.02.2026
133 Хаха
Коментиран от #186
11:29 10.02.2026
134 ЕЦБ да печата пари да ги дава на
11:29 10.02.2026
135 Като
11:29 10.02.2026
136 Брях
Коментиран от #146
11:33 10.02.2026
137 Хо-ха-ха
11:38 10.02.2026
138 На гол тумбак чифте пищови!
11:39 10.02.2026
139 Дедо ви...
11:41 10.02.2026
140 Надъхан капейчо
11:41 10.02.2026
141 От чужбина
11:42 10.02.2026
142 като
11:44 10.02.2026
143 Урко
До коментар #37 от "Объркана копейка":Първо ще прочистим България от такива евроминдили по всякакъв начин, Белене ще ви се стори 5 звезден курорт.
Коментиран от #144, #154
11:49 10.02.2026
144 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #143 от "Урко":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌🍌
11:51 10.02.2026
145 хъски
11:52 10.02.2026
146 Баце ЕООД
До коментар #136 от "Брях":В сравнение с тия малък, да.. Ние сме около 30% от бвп.. Франция 120 % от техния..
11:53 10.02.2026
147 12345
11:56 10.02.2026
148 Камък
11:57 10.02.2026
149 Ашколсун ЕС, машалла...
Коментиран от #161
11:59 10.02.2026
150 az СВО Победа 80
Коментиран от #158
12:02 10.02.2026
151 Супер!
12:02 10.02.2026
152 Урко
До коментар #109 от "Армагедон":Амин ! Бог с нами!
12:03 10.02.2026
153 време е
Коментиран от #162
12:03 10.02.2026
156 Факти
Коментиран от #159
12:10 10.02.2026
157 Мда
Ха ха.
Коментиран от #160
12:12 10.02.2026
159 Човек от народа
До коментар #156 от "Факти":И ти ли си от сектата на епщайн макарон. Щото ние не сме
12:18 10.02.2026
160 Толуп Трети
До коментар #157 от "Мда":И три бълХарски
12:20 10.02.2026
162 Стартъп
До коментар #153 от "време е":Наще берачи на железу могат да им помогнат за айфеловата скрап
12:25 10.02.2026
163 Въпрос
12:28 10.02.2026
164 Факти
До коментар #56 от "провинциалист":Българите не избягаха от демокрацията, а от комунизма, който ги докара до просешка тояга. Ако не бяха затворили границите, народът щеше да започне да бяха още през 40-те. И още нещо - ние тук демокрация никога не сме имали. Все още ни управляват комунистите и техните творения мутрите и олигарсите. Според индекса на демокрация България е по-близо до авторитарните режими в Африка, отколкото до истинските демокрации в Скандинавия - и като коефициент и като позиция. Това го казвам сериозно - можеш са да го провериш. Нашата "демокрация" никога не е била демокрация, защото я правиха комунисти. Русия и тя на хартия е "демокрация", ама никой не го вярва. Това, че има избори, не е гаранция за демокрация. Когато изборите не са честни и не представляват волята на народа, демокрация няма. При нас най-нелепото е, че не ходим да гласуваме и доброволно даваме властта на мафията. "Няма смисъл" е лъжа, разпространявана от мафията. Ако всички се изсипем и дадем 70% на ПП-ДБ мога да ти гарантирам, че още същата година Борисов и Пеевски ще са в затвора.
Коментиран от #168
12:28 10.02.2026
166 Я пък тоя
12:46 10.02.2026
167 Икономист
12:47 10.02.2026
168 Q -Ресс Tиaа
До коментар #164 от "Факти":Ти тези лакърдии за пред публиката ги остави ,ами дай сега сериозно да говорим ,колко % ти е коефициента на разширяване на халл катта 🎯, няма да се хваля но съм сериозен играч ФИ -45-46 поемаш ли ?
12:53 10.02.2026
169 Анонимен
Коментиран от #182
12:55 10.02.2026
170 Да да ама НЕ
До коментар #1 от "честен ционист":Франция ще яде кебабчета България да плаща сметката. Този път няма да стане! Капиш!
12:57 10.02.2026
172 Бизнес Инсайдър
13:07 10.02.2026
173 Прям
13:16 10.02.2026
174 Димитров
До коментар #1 от "честен ционист":Отново стигнахме до Колхоза, вече Евроатлантически!
13:23 10.02.2026
175 Учудвам се на русофобите у нас
Не ние, а те трябва да бъдат изгонени от държавата и да им бъде забранено да се връщат.
БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, А НЕ НА ПРОДАЖНИЦИ. С ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКО САМОЧУВСТВИЕ.
13:33 10.02.2026
176 Славянин
13:43 10.02.2026
180 Връщай си ги да
13:55 10.02.2026
181 Дон Отворко
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Четете ли или ре.вете на чужд гроб?Макрон иска да се емитират еврооблигации за промишленото и суровинното обезпечаване и развитие на ЕС, защото едно е да преговаряш за цени на ЕС-450млн.човека, а друго е за Франция напр. с 62млн. население.Но т.ъпчовци като теб не го разбират и мислят, че мухата може да спаси слона!!!
14:11 10.02.2026
182 Дедо Пене
До коментар #169 от "Анонимен":Къде искаш да влезе ве ц.ървул след това -в азиатската империя на жужето ли?
Аман от бавно- развити индивиди!
За сведение България не е била никога по-богатащ от сега за целия период 1878-2025г!!!
14:16 10.02.2026
183 Вервайте ми!
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Направи справка на пенсиите спрямо ППС на Балканите и тогава се оплаквай м.ързел безработен!
14:18 10.02.2026
184 Чети и мисли!
До коментар #66 от "Запознат":НЕ СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ЕВРОЗОНАТА, А ЗА ЦЕЛИЯ ЕС, НАИВНИКО!
14:21 10.02.2026
185 Ванга
До коментар #109 от "Армагедон":Ох, колко сме бедни с БВП на човек-20,5хил.$ и преизчислено през ППС-35хил.$, а депозитите в банките над 55млрд €. Хората на помощи като теб не живеят богато но всеки си заслужава бъдещето!
14:25 10.02.2026
186 Работник с потник
До коментар #133 от "Хаха":Напиши какви доходи имаш и ако си на помощи и социални си търси работа...няма безработица в България, а не драскай по форумите!
Няма аз да ти плащам социалните
14:31 10.02.2026
187 Ти да видиш
14:47 10.02.2026
188 Ким Бу
До коментар #120 от "Путлеристан 🤮🤮":Не можеш да си представиш колко си про(з)т....
14:51 10.02.2026
189 Нямам думи
15:06 10.02.2026