Новини
Свят »
Франция »
Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС, Европа е изправена пред извънредно положение

Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС, Европа е изправена пред извънредно положение

10 Февруари, 2026 09:36 11 575 189

  • еврозона-
  • ес-
  • еманюел макрон-
  • сащ-
  • икономика-
  • ецб

Макрон се застъпи и за политика на „предпочитание“ на европейски стоки и суровини, за да бъдат защитени критично важните европейски индустрии

Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС, Европа е изправена пред извънредно положение - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз трябва да започнат съвместно да емитират дългове, например чрез издаване на еврооблигации, тъй като това би помогнало да се оспори хегемонията на щатския долар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за седем европейски вестника, сред които и френското издание „Льо Монд“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Задлъжнялостта на ЕС е на по-ниски нива в сравнение със САЩ и Китай. В момент на технологична надпревара за инвестиции, неизползването на тази възможност за заемане на средства е сериозна грешка“, подчерта Макрон в публикуваното днес интервю.

По думите на френския държавен глава, Европа е изправена пред „геополитическо и геоикономическо извънредно положение“ и трябва да инвестира в икономиката си и да премахне бариерите пред растежа по-бързо, за да не бъде задминат от САЩ и Китай.

Президентът Макрон призова още Европа за опростяване на „безбройните регулации“ и диверсификация на доставките, за да ограничи зависимостта си от тесни групи доставчици от трети страни.

Според него тези усилия трябва да варират от засилване на международната роля на еврото – например чрез разработване на деноминирани в евро валутни суапови линии с търговски партньори – до намаляване на зависимостта от критични активи от чужбина, като например американския природен газ и облачните технологии.

Макрон се застъпи и за политика на „предпочитание“ на европейски стоки и суровини, за да бъде защитена критично важните европейски индустрии като стоманодобивната, химическата и отбранителната.

Европа не бива да подценява силните си страни, като пазар от 450 милиона души, но и като регион, управляван от върховенството на закона. Предизвикателството, пред което е изправена, е да превърне тези силни страни в лостове за геополитическа сила, каза в заключение френският президент.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 89 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    279 28 Отговор
    Ганчо ще плаща дълговете на жабарите.

    Коментиран от #5, #36, #103, #117, #170, #174

    09:38 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 боьо циганинь

    245 8 Отговор
    натресох им го на българите с 200 туй уйро !

    09:38 10.02.2026

  • 4 Пич

    245 7 Отговор
    Какво казва идиота...?! Казва - Европа трябва да изкарва пари за Украйна !!! Идиот...!!!

    09:39 10.02.2026

  • 5 Гледам тук една рускиня

    28 128 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това са уникални хора със супер сили
    Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
    Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи

    Коментиран от #59, #86

    09:39 10.02.2026

  • 6 бою циганина

    112 2 Отговор
    нагласил съм ва на хляб

    09:40 10.02.2026

  • 7 А ЧЕСТИТО

    267 5 Отговор
    ВИДЕХТЕ ЛИ ЗАЩО БЕШЕ ЗОРА ЗА ВЛИЗАНЕТО НИ В ....КЛУБА НА .......БОГАТИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

    Коментиран от #30

    09:40 10.02.2026

  • 8 Еха

    264 4 Отговор
    Ето, че като член клуба на богатите ще трябва да финансираме затъналите в дългове баш богати страни. Каква ирония. На това му се вика - беден богат носи.

    Коментиран от #41

    09:41 10.02.2026

  • 9 Берлин

    148 3 Отговор
    Низко социално развитие на всички управляващи, които повярваха на Окрабандеровската хунта,сега яжте попарата.

    09:42 10.02.2026

  • 10 гост

    203 4 Отговор
    Така е най-добре: Макарона и Шмерца ще харчат , а Ганьо и Михай ще плащат!

    09:43 10.02.2026

  • 11 Цървул

    118 3 Отговор
    Опааа , ще оспорваш хегемонията на долара ли ? Да не те отвлекат и теб .

    09:43 10.02.2026

  • 12 Обективно

    205 4 Отговор
    Причината да ни приемат в клуба на богатите вече става видна просто трябва да им платим сметките.

    Коментиран от #60

    09:43 10.02.2026

  • 13 УМНИТЕ ФРАНЦУЗИ

    191 0 Отговор
    и "глупавите" българи. Както се казва в поговорката безплатно сиренце има само в капана за мишката. Да ни е честита Еврозоната.....

    09:44 10.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    176 1 Отговор
    Франция фалира и иска да им плащаме дълговете.

    Коментиран от #181

    09:44 10.02.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    163 0 Отговор
    Само дето е малко незаконно да го прави - ама то па все едно някой в Брюксел следва закона!

    Ами честито глупаци! Нали нямаше да им плащате борчовете?! Ма нема ви се размине!

    Коментиран от #20, #34, #45

    09:45 10.02.2026

  • 16 Госあ

    154 0 Отговор
    ха ха ха две скорости (засега) и общи дългове ! 😂 Ово е европейски стандарт ха ха ха

    Коментиран от #19

    09:46 10.02.2026

  • 17 Гарантирано от ГЕРБ

    163 0 Отговор
    Заради Мутрата БорисоФФФ, който ни вкара в Клуба на Богатите,
    сега ще плащаме, без да ни питат, дълга на Франция!

    09:46 10.02.2026

  • 18 ПАКТА МАКРОН

    134 0 Отговор
    маслините с нужен размер, забраната да се увеличават новите лозя с повече от 1% годишно... Все грижа за "старите доказани демокрации" в Западна Европа. А на източноевропейските балъци само Кауфланд, Била и Лидл където да се продава "правилните" стоки от Западнала Европа

    09:47 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТИ ДАДЕ ЛИ СВОЯ ПРИНОС

    74 0 Отговор
    за "ДЕМОКРАЦИЯТА". напомня ми плаката на Чичо Сам с размахан пръст

    09:48 10.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    12 60 Отговор
    2023г много медии писаха че Путин бил отчаян, което не беше истина !!! Сега вече Путин наистина е отчаян 😁

    09:49 10.02.2026

  • 23 мидЮ

    118 2 Отговор
    кътърите които ни вкараха насила в еврозоната и в еврото как ще обяснят на бедния народ че ше трябва да плащаме чужди дългове?
    Май ше се наложи да го обясняват на народния съд!
    Ама нека първо върнат смъртното наказание

    Коментиран от #99, #131

    09:49 10.02.2026

  • 24 Нещастници

    110 0 Отговор
    който е гласувал за атлантическите лартии да. му се удържа от пенсията и заплатата. останалите не ни касае!!!!!

    Коментиран от #122

    09:50 10.02.2026

  • 25 ЦЪРВУЛА ОТ БАНКЯ

    91 0 Отговор
    явно са го гладили по главата много усърдно за да ни натика там

    09:50 10.02.2026

  • 26 Баламурници

    90 0 Отговор
    При Айван кюмбюра стегахте колани да вляате у ЕСето, при дянков денков едохте посни пици и ся плащайте на францетата дето са пенционират на 60 години и у Петък не ралтят, пък за вас седем дневна седмица и пенция нанайси

    09:51 10.02.2026

  • 27 ФЕЙК

    52 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Гледай да не ти се падне булката на Макарона, че ще бягаш чак до "обетованата" земя, че и от татък!

    09:52 10.02.2026

  • 28 Бай Хой

    105 0 Отговор
    Бях писал миналата година - седнеш ли на маса с тузари плащаш сметка като тузар независимо дали си пил само лимонада ,някой плюеха тогава други триха ,а сега една студена вода и плащайте че сметката дойде.....а украинците отварят пазар за оръжия в Европа за трети страни с вашите пари .....

    09:53 10.02.2026

  • 29 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    98 0 Отговор
    Атакаа, сега всички добре ни познати евро- журналя - анализатори- банкери- политици, които лъжеха преди еврозоната, че това няма да стане никога и забраниха референдума, да обърна джобове и поемат отговорност!

    09:53 10.02.2026

  • 30 Тц, тц, тц!

    99 1 Отговор

    До коментар #7 от "А ЧЕСТИТО":

    Еей, добре че влязохме навреме преди гейсъюзът да фалира!😂😂😂 Цял свят се смее на простащината ни, станахме ИЗВЕСТНИ !!!😂😂

    09:54 10.02.2026

  • 31 провинциалист

    76 3 Отговор
    Я, руските опорки били френски!

    09:55 10.02.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    98 1 Отговор
    Как хубаво звучи "съвместно поемане на дългове"🤔
    Единият с ТРИ ТРИЛИОНА, с другият с ТРИДЕСЕТ МИЛИАРД да изплащат съвместно общия дълг❗😡‼️

    09:56 10.02.2026

  • 33 НРБ

    88 0 Отговор
    Време е всеки да се спасява от пирамидата ЕС !!! То не беше зелена сделка /скъп ток/,пари и оръжие за укрите /скъпи ресурси/ ,сега плащайте дълговете на богатите !!!

    Коментиран от #37, #126

    09:56 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 БАЦЕ ЕООД

    72 1 Отговор
    как е в клубът на богатите сега ?

    09:57 10.02.2026

  • 36 жабарите

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    са италиянците ... Не че те са се заимали ..

    Коментиран от #48

    09:58 10.02.2026

  • 37 Объркана копейка

    9 78 Отговор

    До коментар #33 от "НРБ":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
    Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!

    Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    Коментиран от #56, #143, #165

    09:58 10.02.2026

  • 38 Присмехулник

    43 1 Отговор
    Ясен си, Макароне. Ще отидем на война да се биете. Едни ще паднат, други ще се върнем.

    09:58 10.02.2026

  • 39 Долу ЕС

    58 1 Отговор
    кой за каквото е гласувал това ще получи, нали искате атлантизъм? ами ето ви го, дългове за 100 г напред

    09:58 10.02.2026

  • 40 Лунатик

    58 1 Отговор
    Иска и ние да задлъжнеем като французите.Защо Франция не си взема сама кредити?

    10:00 10.02.2026

  • 41 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 64 Отговор

    До коментар #8 от "Еха":

    Какво ще финансираш ти пък, като си на социални помощи и ако не е ЕС ще ровиш по кофите.

    Коментиран от #51, #128, #171

    10:01 10.02.2026

  • 42 Европа

    32 0 Отговор
    иска да си изживее комунизмът просто ...

    10:01 10.02.2026

  • 43 селяк

    44 0 Отговор
    тъй тъй бедните ще плащат на богатите :Д а сетете се ниа от кои точно сме :Д СЛАВА НА ЕС УРА УРА УРА

    10:02 10.02.2026

  • 44 Стига бе

    51 1 Отговор
    Източноевропейските колонии бяха изядени, цялата им икономика вече е в ръцете на немски, френски и...компании точещи печалбите. Книжния просперитет на Полша е от немски заводи, в които работят мигранти. Печалбата на редовия поляк от това е точно толкова, колкото на българина от хотелите по морето пълни с украинци а понеже и те избягаха сега с непалци. Но и това като източник да доходи за тях беше изконсумирано. Сега е наред 20 000 млрд евро дългова на Германия, Франция, Италия, Испания, Белгия и.. и 400 млрд на източните колони, предимно на Полша.да бъдат поделени между всички, въпреки, че те са ги изхарчили. Всички разходи трябвало да се поемат по равно, само заплатите могат да са по 3-5 пъти разлика, така е според евро-гейските ценности. Полша изтегли 100 млрд дългова за да купува танкове, гаубици и ..с които не знам как ще воюва срещу 6500 руски ядрени заряда, ракети и .но им напълно джобовете. Схващате ли, че дори да възникне конфликт Русия - ЕС, войната ще е друга. Тук Русия си връща земи, които смята за свои с население което спира за руско. За какво да се съобразява с поляци, немци и ...

    10:02 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    68 0 Отговор
    Те ядоха омари, а ние шопски салати и сега искатда си делим сметката 😡‼️

    Коментиран от #49

    10:03 10.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 честен ционист

    23 7 Отговор

    До коментар #36 от "жабарите":

    Цял свят знае французите като "жабари", само Ганчо кръстил така италиянците.

    10:05 10.02.2026

  • 49 честен ционист

    17 9 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако нямаш пари да платиш сметката, ще трябва да поемеш разноските на гостите на твой терен.

    Коментиран от #53, #57

    10:07 10.02.2026

  • 50 Да кажа

    3 60 Отговор
    На който не му харесва в ЕС да пали джапанките към блатото наречено Русия.

    Коментиран от #64, #80, #102

    10:07 10.02.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 0 Отговор

    До коментар #41 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Ех ГОРДИ НЕУМНИ ПО ПЕЙКИ,
    точно заради ЕсеС нашите родители получаващи пенсии колко бакшиша оставян в изискан ресторант , ровят по кофите❗

    Коментиран от #183

    10:08 10.02.2026

  • 52 Хасковски каунь

    45 1 Отговор
    До сега само се лигавиха. Сега вече флезе

    10:10 10.02.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    59 1 Отговор

    До коментар #49 от "честен ционист":

    Само дето десет години искахеме да седнем на една маса, а те ни отпращаха.
    А сега когато се задава сервитьорът ни викат да плащаме общо❗

    10:11 10.02.2026

  • 54 Ягуар

    52 0 Отговор
    Да, лихварската фамилия ротшилд, стояща зад макарона вече иска всеки в европа да плаща на задлъжнелите от западната и част! Запада, кога лапаше, не делеше с Изтока, сега обаче иска и Изтока да плаща техните лихви! На глупаците, натикали ни в еврозоната - Честито!

    10:12 10.02.2026

  • 55 123456

    46 1 Отговор
    а кой я вкара в това извънредно положение , бе , идиоти ! Значи едни харчиха , а сега дайде всички да дадете пак да харчат ! Малоумници !

    10:12 10.02.2026

  • 56 провинциалист

    42 3 Отговор

    До коментар #37 от "Объркана копейка":

    "Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират." - ти нищо не разбираш. Те не емигрираха, а се евакуираха. От демокрацията ни.

    Коментиран от #129, #164

    10:12 10.02.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 0 Отговор

    До коментар #49 от "честен ционист":

    Само където това не са моите гости❗

    10:12 10.02.2026

  • 58 Българин

    41 0 Отговор
    "Задлъжнялостта на ЕС е на по-ниски нива в сравнение със САЩ и Китай"

    На ЕС може и да е на по ниски нива ама на Франция е на по-големи. Те за това ли толкова ни натискаха да ни приемат в "клуба на богатите" - да им плащаме дълговете. Според нашите козячета поляците излязоха по-глупави че не влязоха в "клуба на богатите".

    10:12 10.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рон Джереми

    4 46 Отговор

    До коментар #12 от "Обективно":

    С какво? Абе мислете малко преди да пишете! Колко е голяма френската икономика и колко нашата? Все едно да чакам Асан от Факултета да ми плати вноските по колата. Досега само взимаме от ЕС. Някои хора само реват, че плащали, но всъщност не внасят и пет цента данък.

    Коментиран от #66, #108

    10:15 10.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Анани

    35 2 Отговор
    А ви евро

    10:16 10.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Антитрол

    21 1 Отговор

    До коментар #50 от "Да кажа":

    На който не му харесва България да изчезва при господарите си.

    10:16 10.02.2026

  • 65 Учуден

    2 40 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #67

    10:18 10.02.2026

  • 66 Запознат

    41 2 Отговор

    До коментар #60 от "Рон Джереми":

    "Досега само взимаме от ЕС"

    Е така де, ама "до сега" а вече като сме в "клуба на богатите" ще плащаме - дългът на богатите става "общ" - не четеш ли? Що ли "простите" поляци не искат да са в "клуба на богатите".

    Коментиран от #184

    10:19 10.02.2026

  • 67 Учуден

    34 0 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Защо ли на нашите козячета господарите им не ги пускат при тях - те са такива верни подлоги а им искат визи.

    Коментиран от #75

    10:21 10.02.2026

  • 68 гост

    15 0 Отговор
    Влезнете си в задълженията и направете ЕС икономически добре..боеспособен,да е привлекателно място за живеене.Нормални отношения с всички и отдалечаване от САЩ...за добро е..

    10:21 10.02.2026

  • 69 Базици с копейки

    4 28 Отговор
    Най-ме кефи,че и копейките ще плащат.

    Коментиран от #73, #123

    10:21 10.02.2026

  • 70 Сарафов

    7 3 Отговор
    В България на Балканския полуостров, законът това съм аз. Сектантите и педофилите да се гръмнат.

    10:22 10.02.2026

  • 71 О-о, много скоро

    22 1 Отговор
    Ще ви се изясни къде сте попаднали, българета. Чудесна смяна - от Банкочината в Макрочината. Железков веднага да бяга да си запази ред за поемане на дълг.

    10:22 10.02.2026

  • 72 Една мисъл не ми дава мира

    4 27 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?

    Коментиран от #74

    10:22 10.02.2026

  • 73 Копейка

    23 0 Отговор

    До коментар #69 от "Базици с копейки":

    Да бе пък козячетата им казаха че те нямало да плащат - щели да ги пропуснат.

    10:23 10.02.2026

  • 74 Зевзек

    31 3 Отговор

    До коментар #72 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Така е аз помня как "копейките" обещаваха 2022 година че Русия ще фалира и ще се разпадни - ето стана обратното. Европа фалира и НАТО се разпадна - нищо не познават тези "копейки".

    Коментиран от #77

    10:25 10.02.2026

  • 75 Копеи не философствай!

    4 25 Отговор

    До коментар #67 от "Учуден":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е сравнително добро за гладна копейка!Така ще помогнеш и за просперитета и увеличаването на БВП на Европейска България!
    Иначе по кофите!😅

    Коментиран от #78, #79, #88

    10:26 10.02.2026

  • 76 Брижит

    14 0 Отговор
    Къв дълг те гони?! А шамар!?!

    10:26 10.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Учуден

    21 2 Отговор

    До коментар #75 от "Копеи не философствай!":

    "Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е сравнително добро за гладна копейка!"

    Аз в момента съм зает да пълня козячета - плащат много добре.

    10:28 10.02.2026

  • 79 Пълнач

    15 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копеи не философствай!":

    Ти като пълниш, досега що не си прокопсала, ами дращиш по форумите?

    10:29 10.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Механик

    34 3 Отговор
    Значи ние, бившите соц страни ще плащаме заради вас???
    Помните ли когато ни се подигравахте, че пестим от всичко, че не изхвърляме празните запалки, а търсим начин да ги пълним?? Помните ли когато ни се смеехте, че си зашиваме скъсаните чорапи? Помните ли, когато найлоновите пликове тука бяха кът, а вие ни се фукахте, че в магазините ви ги дават безплатно? Поните ли когато ние ходехме на морето с пълен багажник лютеница, а ви ни се смеехте, че сме балкански с крънзи?
    А помните ли когато вие, понеже трябваше да ни покажете колко сте ларж и си изядохте суровините?
    И сега кво? Ние да плащаме, дето ви сте яли ли?

    Коментиран от #107

    10:30 10.02.2026

  • 82 Омазана ватенка

    5 25 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    Коментиран от #94, #96

    10:30 10.02.2026

  • 83 Русия

    23 2 Отговор
    Тоя жалък некроф.... пак са го били и му е размътен мозъка,ЕС е падението на света,това е сбирщина управлявана от луди,педаф..... фашисти и ге...... а там ни набута българоубиеца Тулупа.

    10:31 10.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ЕСССР

    21 1 Отговор
    ЕС се превърна в диктатура на Урсулите,това не е съюз !!! Криза след криза българският народ не е длъжен да плаща дълговете на ЕС !!!

    10:31 10.02.2026

  • 86 Гледам

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам тук една рускиня":

    че ти е взела акъла тази рускиня, та непрекъснато е в главата ти. То верно има много хубави от тях, ама давай го малко по евроатлантически де, предполагам че все пак живееш в ЕС.

    10:31 10.02.2026

  • 87 Зевзек

    22 0 Отговор

    До коментар #77 от "Оди у Русиа":

    Че аз съм си в България ти ако си в ЕС заминавай там или при господарите си в краварника обаче те казаха че полезни ид.ио.ти не им трябвали и не ги пускат. Бягай да миеш чинии че някой трябва да изплаща дълговете на франсетата.

    Коментиран от #106

    10:31 10.02.2026

  • 88 Механик

    17 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копеи не философствай!":

    Абе н ие да пълним снаряди за Украина, ама кой да ги гърми тия снаряди, като не останахте бе?
    Я погледни колко голямо е киевското гробище вече! От МКС хората го виждат с просто око. Стана най-големия обект на земята.

    Коментиран от #90, #93

    10:32 10.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 дядо поп

    19 0 Отговор
    Задълженията , за всички по равно , виж със субсидиите и благата не е така , там си има скорости.

    10:34 10.02.2026

  • 92 Наглец

    16 1 Отговор
    Значи джуджето ще дава пари на Украйна а после ние ще му плащаме дълговете да си ги търси от Зеления

    10:34 10.02.2026

  • 93 Ха ХаХа

    1 15 Отговор

    До коментар #88 от "Механик":

    Абе я виж в Гугъл.Най-гокемият крематориум в Европа отвори пещите.Има го и в руските медии.Мда.

    Коментиран от #97

    10:35 10.02.2026

  • 94 Зевзек

    23 0 Отговор

    До коментар #82 от "Омазана ватенка":

    Нашите козячета гледам нещо не се хвалят как в "клуба на богатите" - господарите им дават ли им да обират чиниите или първо хранят кучетата.

    10:35 10.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Зевзек

    15 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ха ХаХа":

    "Има го и в руските медии"

    Че от кога укропропагандата стана "руски медии" - не бързай толкова.

    10:37 10.02.2026

  • 98 ЕвроПерспективи

    23 0 Отговор
    За това бързаха да ни го нашмулят скапаното Евро. Трябваха им балъци за щавене , скоро ще им дотрябва и пушечно за фронта

    10:37 10.02.2026

  • 99 Не си разбрал

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "мидЮ":

    На простия и на бедния никой нищо не обяснява. Дерат колкото кожи могат и това е.

    10:38 10.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Козячета

    26 1 Отговор

    До коментар #96 от "Копейка":

    Няма да се притеснявате - НАТО е силно и сплотено, Европа не е фалирала и Урсула не се моли на Индия, в Киев е топло и има ток навсякъде, скоро ще освободите Крим и ще направите Курска република - само да изплатите дългавете на Макарончо и всичко ще е мед и масло.

    10:41 10.02.2026

  • 102 Евроатлантици

    13 2 Отговор

    До коментар #50 от "Да кажа":

    А ти ходи при краварите и стани каубой 🤠

    10:42 10.02.2026

  • 103 Аха

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много ясно, нали за това ни взеха в "клубът на богатите" , с любезното съдействие на управляващите БГ предатели.

    Коментиран от #105

    10:44 10.02.2026

  • 104 мдааа

    16 0 Отговор
    Всичко е добре, освен заемите. Ние нямаме управляващи да се възползват от тях. Няма да ползваме, ама ще плащаме.

    10:45 10.02.2026

  • 105 честен ционист

    16 0 Отговор

    До коментар #103 от "Аха":

    Взеха ви заради златото, останалото е бонус.

    10:46 10.02.2026

  • 106 Бяла

    3 20 Отговор

    До коментар #87 от "Зевзек":

    България е член на ЕС по желание на мнозинството, Шматарок. Като не ти харесва в ЕС, замини си в Русия при бабя си.

    Коментиран от #113, #115, #121

    10:56 10.02.2026

  • 107 Ха ха ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #81 от "Механик":

    Не си Механик, а си Комплексар.

    10:57 10.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Армагедон

    29 3 Отговор
    Не искахте евтин бензин и ядрена енергетика, безплатно образование и здравеопазване, промишленост на световно ниво, чиста храна, щото било социализъм, много лошо било за капитализма, Ето ви хубавия сега капитализъм-дългове, мизерия, бедност, педофилията, дрога, брашно от мухи и бръмбари в храната, войнстваща простотия с тротинетки и айфони. Унищожена държава с 1300г.история превърната в колония с обезправен матрял за по малко от 40г...Сатаната се радва.. Но не се отчайвайте братя, в Библията пише - Десницата на Бог ще срази Звяра!
    Русия с нами, с нами и Бог!

    Коментиран от #120, #152, #185

    10:59 10.02.2026

  • 110 Тома

    18 1 Отговор
    А така кацнахте ли в клуба на богатите с 200

    11:03 10.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Стивън Дарси...

    18 3 Отговор
    Ако бяхте гласували за формации като Възраждане ,а не евроатлантическите утайки герб,ппдб,бсп ,итн, ,Доган и Пеевски нямаше да ни се случи тоя кошмар с еврото,който освен ,че ни сокара поскъпване на всичко и оттам беднотия,сега ние дето сме най бедната страна в ЕС и еврозоната ще плащаме и масрафа и космическите дългове на франсета,италиянци,португалци и гърчоля дето живеят 100 пъти по добре от нас.
    .

    11:08 10.02.2026

  • 113 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Бяла":

    Ти па що не ходиш нанн айкасси у ....катаа ?

    11:08 10.02.2026

  • 114 Ееееее

    13 1 Отговор
    А ся и макрончо ли е слуга на Путин що си признава че във есес положението е катастрофално.

    11:08 10.02.2026

  • 115 Още малко ви остана

    16 1 Отговор

    До коментар #106 от "Бяла":

    Мнозинството дето преди 20г е искало в ЕС заради идеалистични брътвежи и сладки лъжи за светло европейско бъдеще, отдавна е малцинство, тротинетка, само заблудени неграмотни и перманентно нашмъркани ду педавци още искат да са концлагеристи в райха на урсулите

    11:09 10.02.2026

  • 116 Ами

    7 1 Отговор
    За да се говори за извънредно положение? - май виновен е Путин.

    11:10 10.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Пецо

    14 1 Отговор
    А така ревете СЛАВА НА ЕС СЛАВА НА УКРАЙНА и плащайте сега чужди дългове.....

    11:12 10.02.2026

  • 119 Гост

    7 1 Отговор
    Честито на всички българи, без управляващите

    11:12 10.02.2026

  • 120 Путлеристан 🤮🤮

    2 15 Отговор

    До коментар #109 от "Армагедон":

    От раша помощ да чакашш ХАХАХААА толкова добре ни помогнаха 1989 година че още не можем да се оправим... Тези 45годишни достижения Ако са били толкова стойностни нямаше щяхме да имаме финасов резерв и да не изпадаме в криза и долара да става 3000 лв... ама едни червени дс кгб другари изнесха към гнилия запад едни милиарди седми червени куфарчета

    Коментиран от #188

    11:12 10.02.2026

  • 121 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Бяла":

    БЯЛА! - Както е тръгнало време ви е за белия чаршаф.

    11:13 10.02.2026

  • 122 Генерал Диван

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нещастници":

    Ти хубаво възторжено го заявяваш и възторжени плюсчета си трупаш ама толкова ли сте кухи да не видите че реалност е коренно противоположна

    11:14 10.02.2026

  • 123 От Варна

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Базици с копейки":

    Типичен шоп си! Не ща на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле?!Ти си още и “ гений на завистта и злобата”!

    11:14 10.02.2026

  • 124 Булекзит

    12 0 Отговор
    НА 1 ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА В НДК СЕ УЧРЕДИ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГЛОБАЛИСТКИЯ И ЖЕНДЪРЯСАЛ САТАНИСТКИ ЕС
    ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ БУЛЕКЗИТ.
    ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ТОВА Е РЕШЕНИЕТО.

    11:15 10.02.2026

  • 125 смешник

    15 1 Отговор
    А като страните от ЕС емитират дългове, кой ще купи тези ценни книжа. Да купиш ценни книжа от някой, който е пред тотален фалит, който вече има трилиони дългове, който се държи на власт само с диктатура и цензура, и който на всичко отгоре се готви за война с Русия и е в конфликт със САЩ. Дори най-тежко болния мозък няма да си купи такива ценни книжа, та и за едно евро. Вероятно ЕЦБ ще си печата пари без покритие като дълг, а такива подлоги като нашето правителство ще бъдат принудени насила да го купуват. Тоест, те ще ни дават безсмислени и безстойностни хартийки, а ние ще им даваме истински пари, ограбени от населението на България. Този ЕС се превръща в чума, която народът ни не е виждал нито през турско, нито през фашистко, нито през комунистическо.

    11:15 10.02.2026

  • 126 Спасяването

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "НРБ":

    Е продажба на имоти в България и намиране на ефтино райони за живот латинска Америка или азия

    11:16 10.02.2026

  • 127 А да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #117 от "Копейко про...":

    Ами ти като разбираш обясни си го това "геополитическо и геоикономическо извънредно положение".

    11:18 10.02.2026

  • 128 Цък

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Като сме социално слаби защо ни натикахте с фалшификации в клуба на длъжниците. Европа вече не е богата- няма колонии, няма богатство, има дългове

    11:22 10.02.2026

  • 129 скучно и точка.

    2 7 Отговор

    До коментар #56 от "провинциалист":

    След 89та милиони българи нямаха търпение да напуснат тоталитарната икономически и социално изостанала България. Не съм сигурен дали си завършила училище и дали има смисъл да се опитам да ти обяснявам че няма как да се избягали от "бг демокрацията" при други още по развити демокрации ЛОЛ друг е въпроса след 45 години тоталитарно промиване на мозъците и инсталиране на псевдодемокрация от същите червени другари какво е точното име на това което имаме като обществен строй. Само една длъжност от времето на сесесерето наречена главен прокурор да изчезна колко напред ще дръпнем

    11:22 10.02.2026

  • 130 Хаха

    7 0 Отговор
    На тая пеперуда оня мъжът и ако го измлати още един тупаник както във самолета КВО ли ША почне да приказва. Нещо е превъртял.

    11:23 10.02.2026

  • 131 Една от бедния народ

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "мидЮ":

    Нищо няма да ни обясняват, нито някой ще бъде съден! Доброволно им дадохме и ножа и хляба. Откога ги гледаме как си режат големи филии за себе си и само мигаме на парцали. Даде ни се възможност да “ окаме” по клавиатурата докато ни премине “ядовитото” и пак си облизваме трохите, ако са останали . Те, така ….

    11:27 10.02.2026

  • 132 Светльо

    10 0 Отговор
    Французите трябва да махнат този нахалник. Има диагноза за хора които са двойка с такава разлика в годините. В тази държава реално французите са 50,% и там си избират управляващи на случаен принцип и искат Европа да ги издържа, плащат безумни социални помощи. Това ли е дясната западна демокрация.

    11:28 10.02.2026

  • 133 Хаха

    10 0 Отговор
    Абе уж сме във клуба на богатите, а сме по бедни от бедните.

    Коментиран от #186

    11:29 10.02.2026

  • 134 ЕЦБ да печата пари да ги дава на

    2 1 Отговор
    Европейските производствени предприятия които да назначават хора да работят кой колкото може и така няма да има безработица и европейците ще купуват европейски стоки и храни

    11:29 10.02.2026

  • 135 Като

    6 0 Отговор
    Прочетеш заглавието ти става ясно.

    11:29 10.02.2026

  • 136 Брях

    4 0 Отговор
    Съвместно поемане на дългове - ние малко ли дълг имаме та да поемем още. НАЙН. Значи нашият 50 МЛРД. + чужд още толкова.

    Коментиран от #146

    11:33 10.02.2026

  • 137 Хо-ха-ха

    8 1 Отговор
    На ви еврозона и ЕС. Когато нормалните ви казваха че чужди дългове ще плащаме казвахте било конспирация. Вън от ЕС.

    11:38 10.02.2026

  • 138 На гол тумбак чифте пищови!

    11 1 Отговор
    Санкциите работят!ЕС е мърша. Еврото е купон без стойност. България влезе в еврозоната за да плати сметката на богатите които фалираха! А иначе на гол тумбак чифте пищови и тръгнали да воюват с Русия! От коалиция на желаещите стана коалиция на просещите!

    11:39 10.02.2026

  • 139 Дедо ви...

    4 2 Отговор
    Повлекоха ни и нас към ямата.....

    11:41 10.02.2026

  • 140 Надъхан капейчо

    2 3 Отговор
    Звездите показват че Запада ще загине...някога

    11:41 10.02.2026

  • 141 От чужбина

    6 1 Отговор
    Макронеее, епа ти си се нафрашкал с дългове и искаш други да ти ги плащат! А за да е конкурентна Европа си требва евтина енергия. Америка нема ти даде евтин газ. А-аре сещай се от къде иде евтиния газ. А уран за френските АЕЦ от къде ще си купиш? От Америка ли? Нали и тя купува от същото место. Или ти ще го купиш урана од Америка, демократизиран???

    11:42 10.02.2026

  • 142 като

    2 0 Отговор
    Като сте .......... вярвайте. То е същото като убийството. Лъжат ви нанипулират ви. Скоро ще страдате и вие ще сте си виновни.

    11:44 10.02.2026

  • 143 Урко

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Объркана копейка":

    Първо ще прочистим България от такива евроминдили по всякакъв начин, Белене ще ви се стори 5 звезден курорт.

    Коментиран от #144, #154

    11:49 10.02.2026

  • 144 ЩЕКА 🤡🤩

    0 2 Отговор

    До коментар #143 от "Урко":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌🍌

    11:51 10.02.2026

  • 145 хъски

    2 0 Отговор
    Виде се за какво вземат маарето на сватба

    11:52 10.02.2026

  • 146 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Брях":

    В сравнение с тия малък, да.. Ние сме около 30% от бвп.. Франция 120 % от техния..

    11:53 10.02.2026

  • 147 12345

    4 0 Отговор
    Франция бързо върви към фалит и Макрон иска да завлече целия ЕС. Твърдо НЕ.

    11:56 10.02.2026

  • 148 Камък

    5 0 Отговор
    Французите няма да факират ! Цирака е ясен .. ще фалират такива мишки като нас , затова бързаха с еврото , да оформят кражбата на такива тъпаци и страхливци като нас

    11:57 10.02.2026

  • 149 Ашколсун ЕС, машалла...

    4 2 Отговор
    Близкият до Родшилд и Епщайн лгбт активист и баболюб Макрон иска да направи 400 милиона европейци длъжници и донори на сатанистката си секта. Бг извращеняците с тротинетки и вазелин в ръка, естествено, нямат нищо против, стига на Русия да и е зле.

    Коментиран от #161

    11:59 10.02.2026

  • 150 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Накратко краят наближава....

    Коментиран от #158

    12:02 10.02.2026

  • 151 Супер!

    0 0 Отговор
    Нека плащаме!

    12:02 10.02.2026

  • 152 Урко

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Армагедон":

    Амин ! Бог с нами!

    12:03 10.02.2026

  • 153 време е

    4 0 Отговор
    Франция да започва разпродажбата на каквото има .

    Коментиран от #162

    12:03 10.02.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Факти

    1 4 Отговор
    Макрон не говори за съществуващия дълг. Много ясно, че всяка държава сама ще си го плаща. Той говори за емитиране на нов общ дълг за отбрана, изкуствен интелект и енергиен преход. Реално погледнато е прав. ЕС изостава все повече от САЩ и Китай, които увеличават дълга и дърпат напред. Тези три сектора засягат общата сигурност на ЕС и не става всяка държава да инвестира в тях на парче.

    Коментиран от #159

    12:10 10.02.2026

  • 157 Мда

    1 3 Отговор
    Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета за Епщайн.
    Ха ха.

    Коментиран от #160

    12:12 10.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Човек от народа

    4 1 Отговор

    До коментар #156 от "Факти":

    И ти ли си от сектата на епщайн макарон. Щото ние не сме

    12:18 10.02.2026

  • 160 Толуп Трети

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Мда":

    И три бълХарски

    12:20 10.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Стартъп

    4 1 Отговор

    До коментар #153 от "време е":

    Наще берачи на железу могат да им помогнат за айфеловата скрап

    12:25 10.02.2026

  • 163 Въпрос

    4 1 Отговор
    И какво правим сега? На уж "богатите" държави ние ли ще им плащаме дълговете? Те живеят охолно, а ние бедняците да им плащаме разточителния начин на живот. Няма как да стане това. Ще има кютек, иначе нещата няма да се оправят. Сега, тези които ни вкараха на сила в този измислен ЕС, крадоха безумно 20 години, да се оправят, нали са най-кадърните, знаят на къде водят народа!!! Такива крадци като тиквата и феномена да ги видим как ще се оправят, ако ни наложат да плащаме чужди дългове. Народът ще ги избие с камъни.

    12:28 10.02.2026

  • 164 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "провинциалист":

    Българите не избягаха от демокрацията, а от комунизма, който ги докара до просешка тояга. Ако не бяха затворили границите, народът щеше да започне да бяха още през 40-те. И още нещо - ние тук демокрация никога не сме имали. Все още ни управляват комунистите и техните творения мутрите и олигарсите. Според индекса на демокрация България е по-близо до авторитарните режими в Африка, отколкото до истинските демокрации в Скандинавия - и като коефициент и като позиция. Това го казвам сериозно - можеш са да го провериш. Нашата "демокрация" никога не е била демокрация, защото я правиха комунисти. Русия и тя на хартия е "демокрация", ама никой не го вярва. Това, че има избори, не е гаранция за демокрация. Когато изборите не са честни и не представляват волята на народа, демокрация няма. При нас най-нелепото е, че не ходим да гласуваме и доброволно даваме властта на мафията. "Няма смисъл" е лъжа, разпространявана от мафията. Ако всички се изсипем и дадем 70% на ПП-ДБ мога да ти гарантирам, че още същата година Борисов и Пеевски ще са в затвора.

    Коментиран от #168

    12:28 10.02.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Не е важна Европа, важна е Украйна, да им дадем едни 800 милиарда!

    12:46 10.02.2026

  • 167 Икономист

    3 1 Отговор
    Ганяяя Царр Вулла сега солидарно ще изплаща задълженията на Ойропейците които ся живяли на широко без да могат реално да си го позвалят , ша чака светлото бъдеще и ша рупа корени с надежда да се запролети и да се хване за зеленото и пак ще благодари на Бога ,че е оцелял за пореден път .Ами колелото на историята зе върти постоянно ...

    12:47 10.02.2026

  • 168 Q -Ресс Tиaа

    1 1 Отговор

    До коментар #164 от "Факти":

    Ти тези лакърдии за пред публиката ги остави ,ами дай сега сериозно да говорим ,колко % ти е коефициента на разширяване на халл катта 🎯, няма да се хваля но съм сериозен играч ФИ -45-46 поемаш ли ?

    12:53 10.02.2026

  • 169 Анонимен

    6 1 Отговор
    Има ли начин да се излезе от евро зоната?

    Коментиран от #182

    12:55 10.02.2026

  • 170 Да да ама НЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Франция ще яде кебабчета България да плаща сметката. Този път няма да стане! Капиш!

    12:57 10.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Бизнес Инсайдър

    8 0 Отговор
    Значи француузина Жан яде синьо сирене ,багета ,френски печени петлета за обяд,поляти с класно шампанско иска сега да сподели сметката 50 %/50% с Георги които обядва супа от кокоши крачета ,4 филлийки избелен дунапренен хляб ,полято скромно с чаша вино Механджийско в което има всичко но не и грозде .Кажете сега справедливо ли е ,къде се скриха козячетата под масата и не искат да коментират ?

    13:07 10.02.2026

  • 173 Прям

    4 1 Отговор
    Мръсниците се активизират, а простаците се европеизират !

    13:16 10.02.2026

  • 174 Димитров

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Отново стигнахме до Колхоза, вече Евроатлантически!

    13:23 10.02.2026

  • 175 Учудвам се на русофобите у нас

    4 1 Отговор
    как може да се радват, когато върху всички ни се стоварва такава голяма финансова тежест по приумица на Франция и Брюксел. Трябва да си гаден циник, зада се смееш на народа който ще трябва да плаща чужд дълг. По тяхната логика всички недоволни, трябвало да се изселим в Русия.
    Не ние, а те трябва да бъдат изгонени от държавата и да им бъде забранено да се връщат.
    БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, А НЕ НА ПРОДАЖНИЦИ. С ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКО САМОЧУВСТВИЕ.

    13:33 10.02.2026

  • 176 Славянин

    1 1 Отговор
    Аз отдавна съм обявил бойкот на всякакви п.дрог.йски стоки!

    13:43 10.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Връщай си ги да

    2 1 Отговор
    Те... унуфрито!БЪЛГАРИЯ ПРИЕ ЕВРОТО ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-НЕПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ КОГА ЕС ПОТЪВА,Т...ПИ НА Г...З СТЕ ПОВЕЧЕТО УРСУЛИ!

    13:55 10.02.2026

  • 181 Дон Отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Четете ли или ре.вете на чужд гроб?Макрон иска да се емитират еврооблигации за промишленото и суровинното обезпечаване и развитие на ЕС, защото едно е да преговаряш за цени на ЕС-450млн.човека, а друго е за Франция напр. с 62млн. население.Но т.ъпчовци като теб не го разбират и мислят, че мухата може да спаси слона!!!

    14:11 10.02.2026

  • 182 Дедо Пене

    0 1 Отговор

    До коментар #169 от "Анонимен":

    Къде искаш да влезе ве ц.ървул след това -в азиатската империя на жужето ли?
    Аман от бавно- развити индивиди!
    За сведение България не е била никога по-богатащ от сега за целия период 1878-2025г!!!

    14:16 10.02.2026

  • 183 Вервайте ми!

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Направи справка на пенсиите спрямо ППС на Балканите и тогава се оплаквай м.ързел безработен!

    14:18 10.02.2026

  • 184 Чети и мисли!

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Запознат":

    НЕ СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ЕВРОЗОНАТА, А ЗА ЦЕЛИЯ ЕС, НАИВНИКО!

    14:21 10.02.2026

  • 185 Ванга

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Армагедон":

    Ох, колко сме бедни с БВП на човек-20,5хил.$ и преизчислено през ППС-35хил.$, а депозитите в банките над 55млрд €. Хората на помощи като теб не живеят богато но всеки си заслужава бъдещето!

    14:25 10.02.2026

  • 186 Работник с потник

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Хаха":

    Напиши какви доходи имаш и ако си на помощи и социални си търси работа...няма безработица в България, а не драскай по форумите!
    Няма аз да ти плащам социалните

    14:31 10.02.2026

  • 187 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Другарю Макрон, преди да започнете да имитирате дългове, защо първо не спрете да давате пари на зеления?

    14:47 10.02.2026

  • 188 Ким Бу

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Не можеш да си представиш колко си про(з)т....

    14:51 10.02.2026

  • 189 Нямам думи

    1 0 Отговор
    "Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС"

    15:06 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания