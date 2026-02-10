Макрон се обяви за съвместно поемане на дългове от страните в ЕС, Европа е изправена пред извънредно положение

Страните от Европейския съюз трябва да започнат съвместно да емитират дългове, например чрез издаване на еврооблигации, тъй като това би помогнало да се оспори хегемонията на щатския долар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за седем европейски вестника, сред които и френското издание „Льо Монд“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Задлъжнялостта на ЕС е на по-ниски нива в сравнение със САЩ и Китай. В момент на технологична надпревара за инвестиции, неизползването на тази възможност за заемане на средства е сериозна грешка“, подчерта Макрон в публикуваното днес интервю.

По думите на френския държавен глава, Европа е изправена пред „геополитическо и геоикономическо извънредно положение“ и трябва да инвестира в икономиката си и да премахне бариерите пред растежа по-бързо, за да не бъде задминат от САЩ и Китай.

Президентът Макрон призова още Европа за опростяване на „безбройните регулации“ и диверсификация на доставките, за да ограничи зависимостта си от тесни групи доставчици от трети страни.

Според него тези усилия трябва да варират от засилване на международната роля на еврото – например чрез разработване на деноминирани в евро валутни суапови линии с търговски партньори – до намаляване на зависимостта от критични активи от чужбина, като например американския природен газ и облачните технологии.

Макрон се застъпи и за политика на „предпочитание“ на европейски стоки и суровини, за да бъде защитена критично важните европейски индустрии като стоманодобивната, химическата и отбранителната.

Европа не бива да подценява силните си страни, като пазар от 450 милиона души, но и като регион, управляван от върховенството на закона. Предизвикателството, пред което е изправена, е да превърне тези силни страни в лостове за геополитическа сила, каза в заключение френският президент.