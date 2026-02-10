Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова се срещна с партия МЕЧ. Преди това на тях се отзоваха от АПС, уточни БНТ.
В началото Илияна Йотова благодари на партията, че са се отзовали на консултациите.
"За мен те са в никакъв случай формални тези номинации. Най-важното е провеждането на прозрачни, честни избори. Така, както беше волята на стотици хиляди граждани. Същевременно дотогава държавата ни не може да спре. Надявам се със служебния кабинет да се свършат най-неотложните проблеми пред страната", заяви Илияна Йотова.
Президентът изрази надежда да се прояви разум от страна на всички институции така, че да има стабилност на страната. Допълни, че предизвикателствата всеки ден се роят.
"Контролът с цените е пълен провал и хората го усещат по джоба си".
Радостин Василев заяви, че ще бъде пределно искрен.
"Ние сме заобиколени от лицемерие - политически, в държавата, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални ценности. И предвид моята искреност аз подхождам с голям скептицизъм на тази среща с вас. Изпитвам огромно уважение към президентската институция, но считам категорично, че трябва да изразя моите опасения, свързани и с вас като президент и с това, което се случва".
Радостина Василев заяви, че смята, че след като Румен Радев е подал оставка, то и Илияна Йотова би трябвало да направи същото. По думите му в обществото изглежда, че "той е използвал президентството да направи партия, а вие президентския пост за своя бъдеща кампания".
"Тези факти водят до скептицизъм в мен, че вие сте способна, тъй като не сте и способна да поведете истинска, безпристрастна кампания".
От МЕЧ заявиха, че няма повече да участват на консултации заради тяхната безсмисленост и напуснаха залата.
Илияна Йотова отвърна на критиките, че явно от МЕЧ са дошли, за да "си кажат своите думи от предизборната кампания".
"В нито един момент не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани", отговори президентът.
1 Боруна Лом
Коментиран от #9, #129
11:58 10.02.2026
2 Добър
Коментиран от #95, #107
12:04 10.02.2026
3 Този боклук
Коментиран от #15, #21
12:04 10.02.2026
4 Марийчето
12:05 10.02.2026
5 Слушах го
100% истини изложи!
12:06 10.02.2026
6 сава
Коментиран от #63
12:06 10.02.2026
7 Хмм
12:07 10.02.2026
8 Абсурдистан
12:08 10.02.2026
9 В очакване
До коментар #1 от "Боруна Лом":Да идва Румен Радев по бързо и да изметем тези 240 високоплатени безделника, които са облечени с пеевско-герберските крадци.
Коментиран от #85
12:08 10.02.2026
10 Йотова ще избира между ГЕРБ и шарлатани!
беше председател на парламентарната им група.
Човекът на ГЕРБ е Дим.Главчев.
Но има три жени, които НЕ СА политически лица, фактологията е такава.
Коментиран от #33
12:09 10.02.2026
11 Те тая падна на колене
Коментиран от #37
12:09 10.02.2026
13 Шегобиец
12:10 10.02.2026
14 Фикри
12:10 10.02.2026
15 Ами
До коментар #3 от "Този боклук":прав е, той е влязъл в парламента, защото са гласували за него, кой е гласувал за йотова, никой, щом прекъсна консултациите, които са ненужни, за да се вее на олимпиадата, явно да очкваме екскурзия след екскурзия, че в избори президент не може да стане, само по благоволение на Радев.
Коментиран от #18
12:11 10.02.2026
16 ШЕФА
12:11 10.02.2026
17 обективен
12:12 10.02.2026
18 Влязъл е
До коментар #15 от "Ами":защото има достатъчно глупав народ да се радва на продажен и лъжлив боклук като този! Затова в България мафията си има държава. Материала е с толкова интелект.
12:13 10.02.2026
19 нещата са притеснителни
Коментиран от #48
12:14 10.02.2026
20 Биографията
12:17 10.02.2026
22 цццц
12:18 10.02.2026
23 Дръта чанта
12:19 10.02.2026
26 цццц
12:20 10.02.2026
28 Този е прав
Коментиран от #79
29 хихи
12:21 10.02.2026
30 Кривоверен алкаш
12:22 10.02.2026
31 хах
12:22 10.02.2026
32 Да де
Браво!!!
12:22 10.02.2026
33 Димитър
12:22 10.02.2026
34 Мундира и тая кобила,
Коментиран от #40, #44
12:23 10.02.2026
35 Цветарка
36 Тити на Кака
Гелът все му пречи на четенето....
38 Ура,,Ура
12:25 10.02.2026
39 Убийствена критика към
12:25 10.02.2026
41 Мухахаха
12:26 10.02.2026
42 Пази , Боже
12:27 10.02.2026
12:27 10.02.2026
До коментар #31 от "хах":Генерала Татунчо от ДБ или кокор..шебека
12:27 10.02.2026
46 павела митова
12:28 10.02.2026
47 Циркове разиграва Илияна Йотова
Коментиран от #52
12:29 10.02.2026
48 Ха ХаХа
До коментар #19 от "нещата са притеснителни":Надежда Йорданова..Мазната
е Кадърницата. Нали?
12:29 10.02.2026
49 Копей
12:29 10.02.2026
50 Тоя ,,гела"...
Но на следващите избори,ще гледа НС,през крив макарон...!
12:32 10.02.2026
51 Приятелю панаирджия
12:32 10.02.2026
52 Поканата е
Радостин е на ясно че повече парламент няма да види и си прави пиар пред тъпите българи
12:32 10.02.2026
53 Боже
Коментиран от #58, #61
12:32 10.02.2026
54 Защо
Само идиот може да твърди че морално тя трябва да напусне.
Р.Василев се изяви като простак.
12:35 10.02.2026
55 винаги идиотите дават акъл
12:36 10.02.2026
56 Добре де,
Коментиран от #64, #66, #77
12:36 10.02.2026
58 Айде
До коментар #53 от "Боже":Кой я избирал таз селянка бе з колкото и Радев го избирахте с фалш избори
Коментиран от #62
12:36 10.02.2026
59 Бабин умник той....
12:36 10.02.2026
60 Бай Онзи
12:37 10.02.2026
61 Усмихнат
До коментар #53 от "Боже":Йотова е избрана от Радев, а не от народа. По скоро Гела е избран от народа като лидер на партия.
Коментиран от #70
12:38 10.02.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Айде":Ти си румънски влах щом обявявяш че избора е фалшив.
Кой те гръмна и теб като в Петрохан
12:38 10.02.2026
64 Да има
До коментар #56 от "Добре де,":автоматично става председателят на парламента , т .е. Рая Назарян президент и тя каза, че желае да е президент.
12:39 10.02.2026
65 Мнение
Коментиран от #72, #74, #109
12:39 10.02.2026
66 Радостин
До коментар #56 от "Добре де,":Е юрист взел дипломата с демократични ценности...рушвети
Коментиран от #112
12:40 10.02.2026
67 Тя това
12:41 10.02.2026
68 Поредното недоразумение
12:41 10.02.2026
69 За тоя
12:41 10.02.2026
70 Не те
До коментар #61 от "Усмихнат":вървят като двойка. Радев е посочен от Решетников, както и тя.
12:41 10.02.2026
71 12340
12:41 10.02.2026
72 Ха ХаХа
До коментар #65 от "Мнение":Колко български гражданство е продала Йотова.?
" Простакът е винаги категоричен.По това ще го рознаете"
Гьоте
Коментиран от #78
12:42 10.02.2026
73 Хмм
12:42 10.02.2026
75 защо бе радостинчо
12:46 10.02.2026
76 Браво!!!
Който го плюе е нареден на трапезата на тая олигархия!
Истината ѝ каза!
Пълно е с ботове да лъскат тия соросоиди
Браво, Радостине!!!
Време е да се счупи гръбнака на тая гнилост!
Коментиран от #80
12:46 10.02.2026
77 Два са възможните варианти:
До коментар #56 от "Добре де,":1. Ще настъпи краят на България. (-)
2. На никой не му пука.По нищо няма да си проличи.(+)
12:46 10.02.2026
78 Хмм
До коментар #72 от "Ха ХаХа":16 хиляди са получили българско гражданство, повечето са от Турция и украйна, само 4 хиляди са с български произход, на 12 хиляди е дала българско гражданство, които предполагам не говорят български
Коментиран от #82
12:47 10.02.2026
79 Не е така
До коментар #28 от "Този е прав":по процедура. Като си подадат двамата оставките, което е национално предателство и нарушение на вота на народа , автоматично става президент председателя на парламента и той изкарва мандата.
Коментиран от #101
12:47 10.02.2026
80 Нормално
До коментар #76 от "Браво!!!":Още един простак
12:47 10.02.2026
82 Има закон
До коментар #78 от "Хмм":Тя действува според него.
Този закон е приет от Парламента.
Българите в Украйна не искат да са български граждани, защото България подпомогна Зеленски който ликвидира българщината в Украйна.
Поискай по вайбър снимка на украинска лична карта на българин кайто е бил такъв при Ленин и Сталин, а сега е украинец
Коментиран от #93
12:51 10.02.2026
83 Смешник
12:53 10.02.2026
84 А кажете де
Коментиран от #87, #90
12:54 10.02.2026
85 Долу ПП БОТАШ
До коментар #9 от "В очакване":Браво на Радостин Василев, но ще гласувам за Асен Ваилев!
Коментиран от #89
12:55 10.02.2026
86 Предната вечер
Сбогом МЕЧ!
Хвърлен си в канализацията...
12:55 10.02.2026
88 До браво
Коментиран от #147
12:55 10.02.2026
89 Така е
До коментар #85 от "Долу ПП БОТАШ":и за Петрохан разбира се
12:56 10.02.2026
90 Някой чупи рекорда
До коментар #84 от "А кажете де":МЕЧът пада зад борда...
А завистта е заболяване.
12:57 10.02.2026
91 За пореден път
Коментиран от #94
12:58 10.02.2026
92 Сега да видим и Величие
12:59 10.02.2026
94 Казал
До коментар #91 от "За пореден път":Задръстеният простак
12:59 10.02.2026
95 Смешник
До коментар #2 от "Добър":Да беше направил като Коцето Копейкин и да не се яви на срещата с Йотова а не да се прави на интересен
13:01 10.02.2026
96 Ъхъ ъхъ
До коментар #93 от "Ахаа":Глупости.....
13:01 10.02.2026
97 Консултациите и били важни
13:02 10.02.2026
98 Личи Шорош
Да лансира такива като тази Сорос в!!!
Иска територията изчистена от православни българи
Змия! Шорошка! Нищожна и удобна!
Коментиран от #99
13:03 10.02.2026
100 Зелено
По шорошки
Жалкарка- казаха истината за теб!
И ти хлопна човекът вратата.
Остани си с истината
13:06 10.02.2026
101 В конституцията пише че мандата е
До коментар #79 от "Не е така":5 години
Президента подаде оставка преди изтичането на мандата което никъде не е дефинирано че има право на оставка
Коментиран от #117
13:07 10.02.2026
104 Добре
Коментиран от #106, #136
13:13 10.02.2026
105 Троян
13:20 10.02.2026
106 Лъскай, лъскай
До коментар #104 от "Добре":Радостин ви е виновен
Всичко е истина!
Много добре знае, че ако е лъжа ще бъде подведен под отговорност
Защо сте против истината!
Президентството е знаело за ставащото в Петрохан
Защо не е реагирало?!
,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???
Кое е лъжа?!
Коментиран от #132
13:20 10.02.2026
107 Лалугер
До коментар #2 от "Добър":Подкрепям те.Въпреки че Гела ми е противен от днес вече съм му фен.Не че ще гласувам за него.
13:20 10.02.2026
108 ДС ковpи
13:22 10.02.2026
109 От българската общност
До коментар #65 от "Мнение":Цената за ускорено гарантирано българско гражданство по "цепочката" РМ-ИЙ е 5000 евро.
13:23 10.02.2026
110 Безпристрастен
13:25 10.02.2026
111 Консултации и пак Консултации
13:25 10.02.2026
112 Особено ако гела е...
До коментар #66 от "Радостин":...завършил за юрист в ,,ЮЗУ -Благоевград"...смятай за Ко стаа на въпрос...!
13:27 10.02.2026
114 Консултациите и били важни
Коментиран от #122
13:28 10.02.2026
115 Простакът
Итна улицата и в парламента!
13:29 10.02.2026
117 Та викаш...!
До коментар #101 от "В конституцията пише че мандата е":Ако президента,който и да е той и се разболее и просто няма физическата възможност повече да е президент,но по конституция,трябва да изкара 5 г. си мандат и чак тогава има право да подава оставка ...?!
Аре у лево....
13:30 10.02.2026
118 Радо
Такива еднодневвки ни докараха до тук.
Коментиран от #126
13:31 10.02.2026
119 Масони с чершафи
13:31 10.02.2026
121 консултации....
13:33 10.02.2026
122 Ами ДА...!
До коментар #114 от "Консултациите и били важни":Що не?!
За разлика от теб - ,,г -н Никой"...,тя е Поканена на олимпиадата...!
Коментиран от #125
13:34 10.02.2026
123 Много е важно !
13:34 10.02.2026
124 ДС ковpи
13:36 10.02.2026
125 Подъл бюджетен кърлеж
До коментар #122 от "Ами ДА...!":И ти май искаш да ни харчиш паричките ? А?
13:38 10.02.2026
126 Шмульо,
До коментар #118 от "Радо":кой е в оставка, бе о ... френ.
13:39 10.02.2026
127 леке
13:39 10.02.2026
128 Най после
13:40 10.02.2026
129 Македонка
До коментар #1 от "Боруна Лом":Трябваше да напишеш по - правилно.
НАГЪЛ ЦИГAНИН!
13:42 10.02.2026
130 Браво
13:42 10.02.2026
131 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..
13:45 10.02.2026
132 Чети, чети не лъскай б..
До коментар #106 от "Лъскай, лъскай":Явно сте зле информиран. Не сте длъжнен да четете всичко, може и с "търсачките" да не знаете как се работи, но вече има AI и може да го питате и ще научите, че по закон ДАНС трябва "да дава еднаква по обем инфорпация на ...", само че не го прави.
13:47 10.02.2026
133 Не е за вярване
Точно като гуньоадвокатина, сянката на ганьо, за който винаги интереса клати феса.
Не го слушайте какво говори, а гледайте какво прави и кои са в дружинката му.
Па и искрено се възмущава този колос на морала, ха-ха?!
13:49 10.02.2026
134 малко истински факти
13:50 10.02.2026
135 Македонка
Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гащите сваляха.
13:51 10.02.2026
136 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..
До коментар #104 от "Добре":Вж.написаното долу №131
13:51 10.02.2026
139 123456
13:59 10.02.2026
140 Македонка
13:59 10.02.2026
141 Македонка
14:02 10.02.2026
142 9689
14:04 10.02.2026
143 Този е като
14:06 10.02.2026
144 Македонка
14:06 10.02.2026
145 Заради Радостин
14:07 10.02.2026
147 Хмм
До коментар #88 от "До браво":от него научихме посланието на Асен Василев - "подписи с кръв", "избори с наше МВР", ето неговите подписи с кръв докъде доведоха
14:14 10.02.2026
148 Македонка
14:15 10.02.2026
149 12345
14:15 10.02.2026
150 Промяна
14:16 10.02.2026
151 Българин
14:18 10.02.2026
152 Промяна
14:19 10.02.2026
153 Мемфис
14:39 10.02.2026
154 Павел Пенев
14:42 10.02.2026
155 Хмм
14:50 10.02.2026
156 Ами
14:52 10.02.2026
157 Хубаво ама
14:52 10.02.2026
158 Това, което
15:01 10.02.2026
159 Цвете
15:07 10.02.2026
160 Цвете
15:10 10.02.2026