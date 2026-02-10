Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова се срещна с партия МЕЧ. Преди това на тях се отзоваха от АПС, уточни БНТ.

В началото Илияна Йотова благодари на партията, че са се отзовали на консултациите.

"За мен те са в никакъв случай формални тези номинации. Най-важното е провеждането на прозрачни, честни избори. Така, както беше волята на стотици хиляди граждани. Същевременно дотогава държавата ни не може да спре. Надявам се със служебния кабинет да се свършат най-неотложните проблеми пред страната", заяви Илияна Йотова.

Президентът изрази надежда да се прояви разум от страна на всички институции така, че да има стабилност на страната. Допълни, че предизвикателствата всеки ден се роят.

"Контролът с цените е пълен провал и хората го усещат по джоба си".

Радостин Василев заяви, че ще бъде пределно искрен.

"Ние сме заобиколени от лицемерие - политически, в държавата, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални ценности. И предвид моята искреност аз подхождам с голям скептицизъм на тази среща с вас. Изпитвам огромно уважение към президентската институция, но считам категорично, че трябва да изразя моите опасения, свързани и с вас като президент и с това, което се случва".

Радостина Василев заяви, че смята, че след като Румен Радев е подал оставка, то и Илияна Йотова би трябвало да направи същото. По думите му в обществото изглежда, че "той е използвал президентството да направи партия, а вие президентския пост за своя бъдеща кампания".

"Тези факти водят до скептицизъм в мен, че вие сте способна, тъй като не сте и способна да поведете истинска, безпристрастна кампания".

От МЕЧ заявиха, че няма повече да участват на консултации заради тяхната безсмисленост и напуснаха залата.

Илияна Йотова отвърна на критиките, че явно от МЕЧ са дошли, за да "си кажат своите думи от предизборната кампания".

"В нито един момент не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани", отговори президентът.