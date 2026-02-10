Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО

Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО

10 Февруари, 2026 11:55, обновена 10 Февруари, 2026 12:20

В началото президентът благодари на партията, че са се отзовали на консултациите

Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова се срещна с партия МЕЧ. Преди това на тях се отзоваха от АПС, уточни БНТ.

В началото Илияна Йотова благодари на партията, че са се отзовали на консултациите.

"За мен те са в никакъв случай формални тези номинации. Най-важното е провеждането на прозрачни, честни избори. Така, както беше волята на стотици хиляди граждани. Същевременно дотогава държавата ни не може да спре. Надявам се със служебния кабинет да се свършат най-неотложните проблеми пред страната", заяви Илияна Йотова.

Президентът изрази надежда да се прояви разум от страна на всички институции така, че да има стабилност на страната. Допълни, че предизвикателствата всеки ден се роят.

"Контролът с цените е пълен провал и хората го усещат по джоба си".

Радостин Василев заяви, че ще бъде пределно искрен.

"Ние сме заобиколени от лицемерие - политически, в държавата, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални ценности. И предвид моята искреност аз подхождам с голям скептицизъм на тази среща с вас. Изпитвам огромно уважение към президентската институция, но считам категорично, че трябва да изразя моите опасения, свързани и с вас като президент и с това, което се случва".

Радостина Василев заяви, че смята, че след като Румен Радев е подал оставка, то и Илияна Йотова би трябвало да направи същото. По думите му в обществото изглежда, че "той е използвал президентството да направи партия, а вие президентския пост за своя бъдеща кампания".

"Тези факти водят до скептицизъм в мен, че вие сте способна, тъй като не сте и способна да поведете истинска, безпристрастна кампания".

От МЕЧ заявиха, че няма повече да участват на консултации заради тяхната безсмисленост и напуснаха залата.

Илияна Йотова отвърна на критиките, че явно от МЕЧ са дошли, за да "си кажат своите думи от предизборната кампания".

"В нито един момент не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани", отговори президентът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    151 37 Отговор
    НАГЪЛ РИМЛЯНИН!

    Коментиран от #9, #129

    11:58 10.02.2026

  • 2 Добър

    85 135 Отговор
    Много е прав Руди гела. Това са абсолютно безсмислени консултации и повтаряне на заучени политически фрази. Много добре направи гела, че напусна тази глупава и излишна среща.

    Коментиран от #95, #107

    12:04 10.02.2026

  • 3 Този боклук

    158 44 Отговор
    тръгнал да казва кой да подава оставка. До кога ще толерирате такива от падъци? Има ги, защото им давате дума. Изхвърляйте боклука.

    Коментиран от #15, #21

    12:04 10.02.2026

  • 4 Марийчето

    69 78 Отговор
    много съкратила изказването. Той каза още много важни неща, как президентката е свързана с Любен Гоцев, с Николай Вълканов, с гестапото, мултаците, с разрушителя на БСП Кирил Добрев.

    12:05 10.02.2026

  • 5 Слушах го

    69 102 Отговор
    Нацепи и го Якооо !
    100% истини изложи!

    12:06 10.02.2026

  • 6 сава

    135 44 Отговор
    Тоз Радо май е спрял да си пие хапчетата...изтрещял е тотално и злобее, защото знае, че на следващите избори ще гледа парламента само отвън.

    Коментиран от #63

    12:06 10.02.2026

  • 7 Хмм

    69 82 Отговор
    ами браво на Радостин, че ѝ го каза в очите, изживява се като мис България, разговори, срещи, консултации, като винаги казва, че не носела отговорност и го доказа, прекъсна ги, за да отиде на олимпиадата, че няма да ѝ се падне друг път, в България правителството в оставка, тройно убийство, а тя се развява по света като своите ментори от БСП зафиров и добрев, удари го на екскурзии, за нищо не става

    12:07 10.02.2026

  • 8 Абсурдистан

    64 79 Отговор
    Все някой трябваше да и го каже! И тя има толкова чест, колкото мамника. Такива хора и съвсем да се орезилят, не се срамуват.

    12:08 10.02.2026

  • 9 В очакване

    110 45 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Да идва Румен Радев по бързо и да изметем тези 240 високоплатени безделника, които са облечени с пеевско-герберските крадци.

    Коментиран от #85

    12:08 10.02.2026

  • 10 Йотова ще избира между ГЕРБ и шарлатани!

    25 58 Отговор
    Радев нарече ПП - ШАРЛАТАНИ, когато лелеяният Андрей Гюров
    беше председател на парламентарната им група.
    Човекът на ГЕРБ е Дим.Главчев.
    Но има три жени, които НЕ СА политически лица, фактологията е такава.

    Коментиран от #33

    12:09 10.02.2026

  • 11 Те тая падна на колене

    43 73 Отговор
    пред руският главен поп от КГБ, Гундяев, да му целува ръце, след което раздаде сумати бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #37

    12:09 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шегобиец

    68 2 Отговор
    Аааа, Руди, не сме се разбрали така!

    12:10 10.02.2026

  • 14 Фикри

    113 31 Отговор
    5 минути слава на селския идиот. И тия.няма да ги има в следващият парламент ...

    12:10 10.02.2026

  • 15 Ами

    45 63 Отговор

    До коментар #3 от "Този боклук":

    прав е, той е влязъл в парламента, защото са гласували за него, кой е гласувал за йотова, никой, щом прекъсна консултациите, които са ненужни, за да се вее на олимпиадата, явно да очкваме екскурзия след екскурзия, че в избори президент не може да стане, само по благоволение на Радев.

    Коментиран от #18

    12:11 10.02.2026

  • 16 ШЕФА

    44 55 Отговор
    Сто процента подкрепям казаното от Р.Василев.Всичко е лъжа, измама и борба за постове и власт.Същите престъпници,нац.предатели и българоубийци искат да продължат да грабят и разпродават за жълти центове България. Само и единствено смъ.... за предателите ще оправи страната.

    12:11 10.02.2026

  • 17 обективен

    91 25 Отговор
    Ке-леша много е сърдит , защото радев ще му вземе електората , и няма да помирише повече НС.

    12:12 10.02.2026

  • 18 Влязъл е

    74 20 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    защото има достатъчно глупав народ да се радва на продажен и лъжлив боклук като този! Затова в България мафията си има държава. Материала е с толкова интелект.

    12:13 10.02.2026

  • 19 нещата са притеснителни

    39 57 Отговор
    Все пак , това момче и го каза в прав текст. Тя е обикновена некадърница, но това не е грях.В края на краищата толкова може,но това не е оправдание и тя не е за това място. Просто трябваше да подаде оставка заедно с Радев. Сега тя е напълно неспособна да взима решения и не осъзнава за какво става дума от правен ,политически , икономически държавен ,управленски, социален ,военен ,геополитически и културен аспект, и това се усеща. Мъчи се и говори глупави оправдания. Страната върви по нанадолнището.Разпада е тотален и хората са в потрес. Отгоре на всичко е и проста. България е в беда и то сериозна,институционална, политическа, икономическа и всякаква каквато се сетите. Може би е добре някои от бившите президенти да и помогнат със съвети и напътствия ,за да може някак да се спасява положението. Или да направят президенски съвет ,неформален доброволен клуб към инситтуцията ,за да може тази жена да взима що годе някакви решения и да е адекватна за мястото което заема.

    Коментиран от #48

    12:14 10.02.2026

  • 20 Биографията

    27 37 Отговор
    ѝ нито е прозрачна , нито за този пост , както и на баща ѝ , когото измамен от него човек с реституирани имоти от предците му , като кмет по меко казано нечестен начин , му отнема . Което , разбира се ни най - малко не значи , че подкрепям всяка форма на насилие .

    12:17 10.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 цццц

    37 51 Отговор
    Руди изкарай я таз ДС селянка от президенството

    12:18 10.02.2026

  • 23 Дръта чанта

    31 21 Отговор
    Дръвения меч на следващите избори ще връткате иликоптери пред парламента

    12:19 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 цццц

    22 40 Отговор
    Руди е нашия човек

    12:20 10.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този е прав

    29 32 Отговор
    Президента трябваше да насрочи предсрочни президентски избори за нов президент и вице президент

    Коментиран от #79

    12:20 10.02.2026

  • 29 хихи

    25 7 Отговор
    ПП "Ножка" потъна!!

    12:21 10.02.2026

  • 30 Кривоверен алкаш

    34 34 Отговор
    Гела и каза нещата такива каквито са а и тя не отрече нищо...сраснала се със старата власт..БСП беше нова партия а се оказа че има 140 и кусур години история...на кое да вярваме...на комунист никога вяра да нямаш.

    12:22 10.02.2026

  • 31 хах

    28 41 Отговор
    Батко таз селянка ще взема президентска пенсия знаеш ли кога ще излезе от президентството , вероятно обмисля варианти като Путин Медведев

    Коментиран от #45

    12:22 10.02.2026

  • 32 Да де

    23 34 Отговор
    Този път те подкрепям!!!
    Браво!!!

    12:22 10.02.2026

  • 33 Димитър

    39 7 Отговор

    До коментар #10 от "Йотова ще избира между ГЕРБ и шарлатани!":

    Най ВПЕЧАТЛЯВАЩА е зам. Омбудсмана!!!! Просто зашеметителна!!!!!!

    12:22 10.02.2026

  • 34 Мундира и тая кобила,

    23 35 Отговор
    са закърмени с комунистически идеи!

    Коментиран от #40, #44

    12:23 10.02.2026

  • 35 Цветарка

    20 12 Отговор
    Предател

    12:24 10.02.2026

  • 36 Тити на Кака

    40 20 Отговор
    Този още не е прочел конституцията.
    Гелът все му пречи на четенето....

    12:24 10.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ура,,Ура

    30 32 Отговор
    Хората от протестите искаха избори, а не протакане с разни процедурни президентски хватки. Прав е Радостин. Хората чакат, а президента ходи на срещи и олимпиади.

    12:25 10.02.2026

  • 39 Убийствена критика към

    34 32 Отговор
    Илияна Йотова. И всяка думичка е логична. Браво

    12:25 10.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мухахаха

    42 15 Отговор
    Меча умря

    12:26 10.02.2026

  • 42 Пази , Боже

    26 22 Отговор
    другарката да определя съдбините на българските граждани и да му избира Председателя .

    12:27 10.02.2026

  • 43 Илияна Йотова

    25 23 Отговор
    И връзките и с масони и чершафи е неприемлива

    12:27 10.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма да е

    13 2 Отговор

    До коментар #31 от "хах":

    Генерала Татунчо от ДБ или кокор..шебека

    12:27 10.02.2026

  • 46 павела митова

    20 6 Отговор
    мангустата както се полага се оср@

    Коментиран от #81

    12:28 10.02.2026

  • 47 Циркове разиграва Илияна Йотова

    28 26 Отговор
    И това е факт. Взела да ми ходи и на олиппиадата

    Коментиран от #52

    12:29 10.02.2026

  • 48 Ха ХаХа

    23 2 Отговор

    До коментар #19 от "нещата са притеснителни":

    Надежда Йорданова..Мазната
    е Кадърницата. Нали?

    12:29 10.02.2026

  • 49 Копей

    42 12 Отговор
    Последни безмислени напъни на гелосаното човече

    12:29 10.02.2026

  • 50 Тоя ,,гела"...

    36 13 Отговор
    ...не се спря да се прави на интересен...!
    Но на следващите избори,ще гледа НС,през крив макарон...!

    12:32 10.02.2026

  • 51 Приятелю панаирджия

    46 12 Отговор
    Преди се колебаех дали да гласувам за теб,сега категорично се отричам от теб и от твоята партия,

    12:32 10.02.2026

  • 52 Поканата е

    38 15 Отговор

    До коментар #47 от "Циркове разиграва Илияна Йотова":

    От три месеца задръстеняко.
    Това че парламента е боклук е наша а не нейна работа.
    Радостин е на ясно че повече парламент няма да види и си прави пиар пред тъпите българи

    12:32 10.02.2026

  • 53 Боже

    36 22 Отговор
    Тоя се е взел много на сериозно ! Кой си ти да казваш как да постъпва госпожа Йотова , която е избрана от народа , а не с фалшификации !

    Коментиран от #58, #61

    12:32 10.02.2026

  • 54 Защо

    37 19 Отговор
    Йотовахда си подава оставка след като президентската двойка е спечелила пълен мандат?
    Само идиот може да твърди че морално тя трябва да напусне.
    Морално е да не напусне а и има Конституция.
    Р.Василев се изяви като простак.

    12:35 10.02.2026

  • 55 винаги идиотите дават акъл

    34 9 Отговор
    на другите , по това се познават

    12:36 10.02.2026

  • 56 Добре де,

    27 4 Отговор
    А какво е предвидено в Конституцията, ако президент и вицепрезидент едновременно подадат оставка?Има ли изобщо такъв казус в българската конституция? Радостин Василев е юрист и би трябвало да знае.

    Коментиран от #64, #66, #77

    12:36 10.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Айде

    18 28 Отговор

    До коментар #53 от "Боже":

    Кой я избирал таз селянка бе з колкото и Радев го избирахте с фалш избори

    Коментиран от #62

    12:36 10.02.2026

  • 59 Бабин умник той....

    31 10 Отговор
    За последно да се изяви случайника....

    12:36 10.02.2026

  • 60 Бай Онзи

    28 7 Отговор
    Бори се за 1%

    12:37 10.02.2026

  • 61 Усмихнат

    16 28 Отговор

    До коментар #53 от "Боже":

    Йотова е избрана от Радев, а не от народа. По скоро Гела е избран от народа като лидер на партия.

    Коментиран от #70

    12:38 10.02.2026

  • 62 Ха ХаХа

    16 8 Отговор

    До коментар #58 от "Айде":

    Ти си румънски влах щом обявявяш че избора е фалшив.
    Кой те гръмна и теб като в Петрохан

    12:38 10.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Да има

    12 9 Отговор

    До коментар #56 от "Добре де,":

    автоматично става председателят на парламента , т .е. Рая Назарян президент и тя каза, че желае да е президент.

    12:39 10.02.2026

  • 65 Мнение

    20 28 Отговор
    Браво на Радостин Василев. Йотова е член на пловдивската масонска ложа "Слънце" на Гергов. Там членува и Радев. Йотова е рицар-темплиер-сектант. Не е ясно на кои още потайни общества се е клела да е вярна. Конституцията изобщо не я вълнува. Освен това е замесена от години в продажба на българско гражданство, заедно с Райна Манджукова. ФАКТИ!

    Коментиран от #72, #74, #109

    12:39 10.02.2026

  • 66 Радостин

    27 8 Отговор

    До коментар #56 от "Добре де,":

    Е юрист взел дипломата с демократични ценности...рушвети

    Коментиран от #112

    12:40 10.02.2026

  • 67 Тя това

    2 9 Отговор
    Чакаше

    12:41 10.02.2026

  • 68 Поредното недоразумение

    18 23 Отговор
    е Илияна Йотова и на всички им е ясно това.

    12:41 10.02.2026

  • 69 За тоя

    25 11 Отговор
    Са гласували само прости хора !

    12:41 10.02.2026

  • 70 Не те

    11 22 Отговор

    До коментар #61 от "Усмихнат":

    вървят като двойка. Радев е посочен от Решетников, както и тя.

    12:41 10.02.2026

  • 71 12340

    18 8 Отговор
    Пак добре, щом не я изрита, както му е навик!

    12:41 10.02.2026

  • 72 Ха ХаХа

    18 12 Отговор

    До коментар #65 от "Мнение":

    Колко български гражданство е продала Йотова.?
    " Простакът е винаги категоричен.По това ще го рознаете"
    Гьоте

    Коментиран от #78

    12:42 10.02.2026

  • 73 Хмм

    13 18 Отговор
    и в края доказа, че Радостин е прав, че си прави президентска кампания, ама със снимки с Кирил Добрев няма да стане - МЕЧ ги няма а тя говори, на кого говори?

    12:42 10.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 защо бе радостинчо

    30 7 Отговор
    да подаде оставка?За да сложат някоя като Киселова или наш дАлянчо ли?

    12:46 10.02.2026

  • 76 Браво!!!

    16 31 Отговор
    На Радостин!
    Който го плюе е нареден на трапезата на тая олигархия!
    Истината ѝ каза!
    Пълно е с ботове да лъскат тия соросоиди
    Браво, Радостине!!!
    Време е да се счупи гръбнака на тая гнилост!

    Коментиран от #80

    12:46 10.02.2026

  • 77 Два са възможните варианти:

    13 5 Отговор

    До коментар #56 от "Добре де,":

    1. Ще настъпи краят на България. (-)
    2. На никой не му пука.По нищо няма да си проличи.(+)

    12:46 10.02.2026

  • 78 Хмм

    9 7 Отговор

    До коментар #72 от "Ха ХаХа":

    16 хиляди са получили българско гражданство, повечето са от Турция и украйна, само 4 хиляди са с български произход, на 12 хиляди е дала българско гражданство, които предполагам не говорят български

    Коментиран от #82

    12:47 10.02.2026

  • 79 Не е така

    19 4 Отговор

    До коментар #28 от "Този е прав":

    по процедура. Като си подадат двамата оставките, което е национално предателство и нарушение на вота на народа , автоматично става президент председателя на парламента и той изкарва мандата.

    Коментиран от #101

    12:47 10.02.2026

  • 80 Нормално

    18 4 Отговор

    До коментар #76 от "Браво!!!":

    Още един простак

    12:47 10.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Има закон

    13 7 Отговор

    До коментар #78 от "Хмм":

    Тя действува според него.
    Този закон е приет от Парламента.
    Българите в Украйна не искат да са български граждани, защото България подпомогна Зеленски който ликвидира българщината в Украйна.
    Поискай по вайбър снимка на украинска лична карта на българин кайто е бил такъв при Ленин и Сталин, а сега е украинец

    Коментиран от #93

    12:51 10.02.2026

  • 83 Смешник

    28 9 Отговор
    Руди Гела отново изплиска легенда Разбра че Радев ще му отнеме гласовете и няма да види повече парламент и си го изкара на Йотова Жалко човече

    12:53 10.02.2026

  • 84 А кажете де

    13 20 Отговор
    В кое точно Радостин Василев не е прав?

    Коментиран от #87, #90

    12:54 10.02.2026

  • 85 Долу ПП БОТАШ

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "В очакване":

    Браво на Радостин Василев, но ще гласувам за Асен Ваилев!

    Коментиран от #89

    12:55 10.02.2026

  • 86 Предната вечер

    17 5 Отговор
    Радостин е бил пил с Веска водката и на срещата е имал ужясно главоболие.

    Сбогом МЕЧ!

    Хвърлен си в канализацията...

    12:55 10.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 До браво

    23 4 Отговор
    Какво е направил гела откакто е в политиката , само едни ниско интелигентни приказки , никакво действие, ама прости хора го избират .

    Коментиран от #147

    12:55 10.02.2026

  • 89 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Долу ПП БОТАШ":

    и за Петрохан разбира се

    12:56 10.02.2026

  • 90 Някой чупи рекорда

    19 5 Отговор

    До коментар #84 от "А кажете де":

    МЕЧът пада зад борда...

    А завистта е заболяване.

    12:57 10.02.2026

  • 91 За пореден път

    10 18 Отговор
    Илияна Йотова стана смешна

    Коментиран от #94

    12:58 10.02.2026

  • 92 Сега да видим и Величие

    4 13 Отговор
    Как ще я направят смешна

    12:59 10.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Казал

    8 6 Отговор

    До коментар #91 от "За пореден път":

    Задръстеният простак

    12:59 10.02.2026

  • 95 Смешник

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Добър":

    Да беше направил като Коцето Копейкин и да не се яви на срещата с Йотова а не да се прави на интересен

    13:01 10.02.2026

  • 96 Ъхъ ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ахаа":

    Глупости.....

    13:01 10.02.2026

  • 97 Консултациите и били важни

    6 7 Отговор
    Чучело смехотворно

    13:02 10.02.2026

  • 98 Личи Шорош

    5 4 Отговор
    Налял е за последния месец милиони
    Да лансира такива като тази Сорос в!!!
    Иска територията изчистена от православни българи
    Змия! Шорошка! Нищожна и удобна!

    Коментиран от #99

    13:03 10.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Зелено

    7 3 Отговор
    И определени, удобни коментари ..растат като лайкване
    По шорошки
    Жалкарка- казаха истината за теб!
    И ти хлопна човекът вратата.
    Остани си с истината

    13:06 10.02.2026

  • 101 В конституцията пише че мандата е

    4 5 Отговор

    До коментар #79 от "Не е така":

    5 години
    Президента подаде оставка преди изтичането на мандата което никъде не е дефинирано че има право на оставка

    Коментиран от #117

    13:07 10.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Добре

    7 9 Отговор
    Добре! Да предположим,че и двамата бяха подали оставка.Какви ще бъдат последиците Радостине? За държавата,а от там- за народа.Тотален , институционален хаос.Няма президент/ вицепрезидент,няма правна норма,за излъчване на служебен кабинет.Няма служебен кабинет, автоматично ,сегашната сглобка в НС и парламента ще продължат да управляват,до късна есен,защото предсрочните избори отпадат.Никой не може да насрочва и предлага Служебен кабинет,освен президент,или вицето ,ако президентът се е оттеглил.А нищо чудно да управляват и ,до приключване на изборите за нов президент.Който ще положи клетва,към края на годината,едва след това,новият Държавен глава,ще започне цялата процедура по " домовата книга".А целият български народ,ще живее без бюджет,с непрекъснато подновяван с 1/12 по миналогодишния бюджет.Представяш ли си, колко врътки,са в състояние да направят,до края на годината?

    Коментиран от #106, #136

    13:13 10.02.2026

  • 105 Троян

    5 0 Отговор
    На вас. Ви трябва само Гай Юлий Цезар.Оправия няма инъче.

    13:20 10.02.2026

  • 106 Лъскай, лъскай

    7 8 Отговор

    До коментар #104 от "Добре":

    Радостин ви е виновен
    Всичко е истина!
    Много добре знае, че ако е лъжа ще бъде подведен под отговорност
    Защо сте против истината!
    Президентството е знаело за ставащото в Петрохан
    Защо не е реагирало?!
    ,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???


    Кое е лъжа?!

    Коментиран от #132

    13:20 10.02.2026

  • 107 Лалугер

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Добър":

    Подкрепям те.Въпреки че Гела ми е противен от днес вече съм му фен.Не че ще гласувам за него.

    13:20 10.02.2026

  • 108 ДС ковpи

    11 11 Отговор
    Правилно и каза Радостин Василев,обаче на номенклатурата не и изнася.

    13:22 10.02.2026

  • 109 От българската общност

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "Мнение":

    Цената за ускорено гарантирано българско гражданство по "цепочката" РМ-ИЙ е 5000 евро.

    13:23 10.02.2026

  • 110 Безпристрастен

    7 7 Отговор
    Радостин да отговори само на един въпрос.Защо в цял свят, в държави ,в който има избран президент ,със вицепрезидент,без значение форма на управление - републиканска,полупрезидентска или президентска,никога не се допуска двамата да летят заедно в един самолет,да пътуват в един автомобил, или друг вид превозно средство.Точно поради този факт: Винаги единия,да е функционално годен ,съгласно закона и Конституцията на страната ,при форсмажорни обстоятелства.Умно момче сте,а в случая постъпихте лековато.

    13:25 10.02.2026

  • 111 Консултации и пак Консултации

    6 3 Отговор
    По 24/7 ....само Консултации.. и после пак Консултации

    13:25 10.02.2026

  • 112 Особено ако гела е...

    12 5 Отговор

    До коментар #66 от "Радостин":

    ...завършил за юрист в ,,ЮЗУ -Благоевград"...смятай за Ко стаа на въпрос...!

    13:27 10.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Консултациите и били важни

    7 5 Отговор
    А тъйй, само тъй..... и после пак на олимпиадата другарко

    Коментиран от #122

    13:28 10.02.2026

  • 115 Простакът

    4 7 Отговор
    Си е простак!
    Итна улицата и в парламента!

    13:29 10.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Та викаш...!

    7 2 Отговор

    До коментар #101 от "В конституцията пише че мандата е":

    Ако президента,който и да е той и се разболее и просто няма физическата възможност повече да е президент,но по конституция,трябва да изкара 5 г. си мандат и чак тогава има право да подава оставка ...?!
    Аре у лево....

    13:30 10.02.2026

  • 118 Радо

    6 7 Отговор
    Този защо не напусна парламента след като са в оставка.а използва всякаква трибуна за да се прави на принципен и честен.
    Такива еднодневвки ни докараха до тук.

    Коментиран от #126

    13:31 10.02.2026

  • 119 Масони с чершафи

    6 2 Отговор
    И призраци бродят в този бардак. Нощно време с Йотова си играят а на сутринта се почва с консултациите

    13:31 10.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 консултации....

    4 2 Отговор
    Ама кой кого консултира? А?

    13:33 10.02.2026

  • 122 Ами ДА...!

    3 7 Отговор

    До коментар #114 от "Консултациите и били важни":

    Що не?!
    За разлика от теб - ,,г -н Никой"...,тя е Поканена на олимпиадата...!

    Коментиран от #125

    13:34 10.02.2026

  • 123 Много е важно !

    7 1 Отговор
    президентът бил благодарил на партията, че са се отзовали на консултациите....

    13:34 10.02.2026

  • 124 ДС ковpи

    10 3 Отговор
    Тоз Радко,направо я разката и не само нея... 1 глас от мен,даже ще кандидатствам за член на ПП меч.....смля я.

    13:36 10.02.2026

  • 125 Подъл бюджетен кърлеж

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Ами ДА...!":

    И ти май искаш да ни харчиш паричките ? А?

    13:38 10.02.2026

  • 126 Шмульо,

    5 4 Отговор

    До коментар #118 от "Радо":

    кой е в оставка, бе о ... френ.

    13:39 10.02.2026

  • 127 леке

    7 10 Отговор
    Може ли такова леке и махленски побойник, без елементарно възпитание, да бъде народен представител!?

    13:39 10.02.2026

  • 128 Най после

    10 3 Отговор
    един политик да каже истината за БКП-ДС мафията в нРБ.

    13:40 10.02.2026

  • 129 Македонка

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Трябваше да напишеш по - правилно.
    НАГЪЛ ЦИГAНИН!

    13:42 10.02.2026

  • 130 Браво

    10 3 Отговор
    на МЕЧ, така се получава, че РР и Йо използват президентската институция

    13:42 10.02.2026

  • 131 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..

    4 5 Отговор
    РЕДЪТ ПО КОНСТИТУЦИЯ Е:ПРЕЗИДЕНТ-ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС-КМЕТ НА СОФИЯ.....

    13:45 10.02.2026

  • 132 Чети, чети не лъскай б..

    0 4 Отговор

    До коментар #106 от "Лъскай, лъскай":

    Явно сте зле информиран. Не сте длъжнен да четете всичко, може и с "търсачките" да не знаете как се работи, но вече има AI и може да го питате и ще научите, че по закон ДАНС трябва "да дава еднаква по обем инфорпация на ...", само че не го прави.

    13:47 10.02.2026

  • 133 Не е за вярване

    3 10 Отговор
    Нагло, та нагло! Радвайте му се за смелостта, ха-ха!
    Точно като гуньоадвокатина, сянката на ганьо, за който винаги интереса клати феса.
    Не го слушайте какво говори, а гледайте какво прави и кои са в дружинката му.
    Па и искрено се възмущава този колос на морала, ха-ха?!

    13:49 10.02.2026

  • 134 малко истински факти

    8 3 Отговор
    Най накрая и Радо гела да каже нещо смислено за резидентите .

    13:50 10.02.2026

  • 135 Македонка

    3 7 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гащите сваляха.

    13:51 10.02.2026

  • 136 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Добре":

    Вж.написаното долу №131

    13:51 10.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 123456

    1 3 Отговор
    трите малки ношки, да не кажа чик иийки , се острят

    13:59 10.02.2026

  • 140 Македонка

    3 4 Отговор
    На циганин да си кон, на нeгъp - жена, и на българин чорбаджия - ратай!

    13:59 10.02.2026

  • 141 Македонка

    3 6 Отговор
    Радостин Василев, ти да не си мелез между циганин и евреин та за това се чудиш първо да продадеш България или да я откраднеш?

    14:02 10.02.2026

  • 142 9689

    1 8 Отговор
    Предизборно изявление на обречено случайно попаднало в парламента нищо.

    14:04 10.02.2026

  • 143 Този е като

    4 6 Отговор
    некъф куц вирус. Ялов. Нищо не зависи и няма да зависи от него, но успява, поради наглостта и незаинтересуваността на върлите вируси от него, да се докопа до чиста генетична верига за кльопане! Най-гнусната част от хранителната верига

    14:06 10.02.2026

  • 144 Македонка

    3 5 Отговор
    Цигани, турци, араби, черни и пр. - това е биологическото оръжие на световните глобализатори.

    14:06 10.02.2026

  • 145 Заради Радостин

    2 1 Отговор
    не чух пледоарията на Йотова!

    14:07 10.02.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Хмм

    5 3 Отговор

    До коментар #88 от "До браво":

    от него научихме посланието на Асен Василев - "подписи с кръв", "избори с наше МВР", ето неговите подписи с кръв докъде доведоха

    14:14 10.02.2026

  • 148 Македонка

    1 4 Отговор
    Да се разграничи циганин от тъмен българин може по следния начин - циганите имат лилав цвят под ноктите, докато българите имат розов.

    14:15 10.02.2026

  • 149 12345

    1 7 Отговор
    И тогава Рая на делянчо щеше да стане Президент. Много тъпо изказване.

    14:15 10.02.2026

  • 150 Промяна

    4 4 Отговор
    ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ХАХАХАХАКАЗА ГОСПОЖАТА КОЯТО Е ЗАМЕСТНИЧКА НА РАДЕВ КОЙТО НАЗНАЧИ ШАРЛАТОНИЯТА

    14:16 10.02.2026

  • 151 Българин

    6 4 Отговор
    Ѝотова беше в списъците на слуги на Сорос изнесени в ЕП. Следователно сега Сорос си има фигурант-президент в България на къса каишка. Ха сега познайте кой ще предложи за министър предател след като и Гюров е бил на обучение при Сорос.

    14:18 10.02.2026

  • 152 Промяна

    6 4 Отговор
    НАЙ НАКРАЯ ДА КАЖЕ НЕЩО СМИСЛЕНО ЙОТОВА И РАДЕВ ЗАЕДНО СА И СИ ПОЛЗВАТ ИНСТИТУЦИЯТА ЗА СВОИ ЦЕ.ЛИ И НАЙ ВАЖНОТО НЕ ДО СЕ ГАЕМИ СА

    14:19 10.02.2026

  • 153 Мемфис

    6 0 Отговор
    Факти ? Защо не написахте всичко, което Руди каза на “Червеният памперс”на срещата?Няма да съжалявате, прочетете го в Медиапул! Единствено и спести унижението на българите, когато ЗАМ. ПРЕЗИДЕНТА ПАДНА НА КОЛЕНЕ ПРЕД ЧАТАЛА НА РУСКИЯТ ПОП ОТ КГБ - Гундяев!

    14:39 10.02.2026

  • 154 Павел Пенев

    1 5 Отговор
    Този път Радостин се превърна в обикновен простак. Да се имитира Волен Сидеров не е много лесно.

    14:42 10.02.2026

  • 155 Хмм

    2 0 Отговор
    за да бъдат изборите на 19 април кактовече обяви, трябва утре да ис=звика служебния премиер, който има седмица за избор на министри

    14:50 10.02.2026

  • 156 Ами

    3 0 Отговор
    майтап, тя го хвали, а той като я подпука, че и я остави да си говори сама, защото отиват в НС, тъй де там се гласува и техните гласове може да са решаващи

    14:52 10.02.2026

  • 157 Хубаво ама

    4 0 Отговор
    Накрая трябваше не да й благодари по няколко пъти, а да я изрита както направи с оня от дпс.

    14:52 10.02.2026

  • 158 Това, което

    4 0 Отговор
    е публикувано в Медиапул, казаното от Радостин Василев на Йотова е вярно. Браво!!!

    15:01 10.02.2026

  • 159 Цвете

    1 0 Отговор
    СТИГА ДА НЕ Е АГРЕСИВНО, И АЗ БИХ ПОДХОДИЛА ПО СЪЩИЯТ НАЧИН. ЙОТОВА ДА НЕ ЗАБРАВЯ ЗАКАНИТЕ СИ КЪМ ЕКС ПРЕЗИДЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С БСП, КОГАТО БЯХА ИЗБРАНИ.ТАКА Е ,ПРАВО КУМЕ В ОЧИ.👍🇧🇬👍

    15:07 10.02.2026

  • 160 Цвете

    0 0 Отговор
    СТИГА ДА НЕ Е АГРЕСИВНО, И АЗ БИХ ПОДХОДИЛА ПО СЪЩИЯТ НАЧИН. ЙОТОВА ДА НЕ ЗАБРАВЯ ЗАКАНИТЕ СИ КЪМ ЕКС ПРЕЗИДЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С БСП, КОГАТО БЯХА ИЗБРАНИ.ТАКА Е ,ПРАВО КУМЕ В ОЧИ.👍🇧🇬👍

    15:10 10.02.2026

