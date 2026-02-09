Новини
Майката на Николай Златков: За мен това е професионално извършено убийство. Били са свидетели на нещо

9 Февруари, 2026 21:13

Ралица Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

Майката на Николай Златков: За мен това е професионално извършено убийство. Били са свидетели на нещо - 1
Снимка: Нова телевизия
Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Това заяви Ралица Асенова в „Интервюто в Новините на NOVA”. Тя се свърза с NOVA и заяви, че е майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица.

По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения”, каза тя.

Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. „Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно”, каза Асенова.

Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок”. „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение”, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите”, разказа почернената майка.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

„Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?”, попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, добави тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. „През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора”, каза тя.

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. „Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, заяви тя.

По думите ѝ няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. „Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство”, каза майката на Златков. Тя допълни, че настоява всички версии да бъдат проверени.

Майката на Николай Златков подчертава, че всички внушения за секта, религиозно влияние или задължителни духовни ритуали са напълно неверни и не почиват на никакви факти. „Никакви задължителни практики - за нищо. Не знам защо се изсипва всичко това върху хора, които не могат да се защитят. Те вече не могат да говорят”, добави Асенова.


    17 47 Отговор
    кой уби лаура палмър ?
    кой не сложи колан на сияна ?
    кой загуби сашко ?

    огьн следвай ме...

    Коментиран от #87

    21:14 09.02.2026

  • 2 1488

    20 94 Отговор
    у ауспуха на детето е била намерена бяла течност
    експертизата показала че принадлежи на един дебел политик 🐖

    Коментиран от #37

    21:15 09.02.2026

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    Тази и оня- спокойния са директно за затвора

    Коментиран от #13, #14

    21:16 09.02.2026

  • 4 Злодеи под слънцето

    125 16 Отговор
    Ето истината, която искат да скрият. Съболезнования за загубата на г-жа Асенова.

    21:17 09.02.2026

  • 5 Да,бе

    120 10 Отговор
    Политическият "елит" ги поръча,ДАНС унищожи местопрестъплението,а тъпото МВР крета в пясъка след кервана и си пресмята поредното с нищо непредизвикано увеличение на заплатите...

    21:18 09.02.2026

  • 6 Хмм

    45 84 Отговор
    и защотрябва да ѝ вярваме, синът ѝ е израснал с Калушев от малък, наричал го моят син, и тя ли нямала финанси и го дала на Калушев да се разходидо Мексико и Тибет

    Коментиран от #139

    21:18 09.02.2026

  • 7 Хари кришна

    40 56 Отговор
    И тази е от нашта тайфа🤣🤣🤣🤣🤣

    21:18 09.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 49 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г.Подбира деца със зависимости от които са се отказали родителите и после ги пуска на политици и бизнесмени и после ги изнудва

    21:18 09.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    68 13 Отговор
    ....
    ПРАЩАТ СИК 4 ДЖИПА И ПРАВЯТ ЗАСАДА
    ....
    6-ТА СА ТРЪГНАЛИ ДА БЯГАТ - ГОРЯТ УЛИКИ, ТЕХНИКА, , НО НЕ БЕ СА ЗНАЕЛИ ЗА ЗАСАДАТА

    Коментиран от #29, #204

    21:19 09.02.2026

  • 10 Яшар

    44 70 Отговор
    Коментиран от #17, #26

    21:20 09.02.2026

  • 11 И е...права

    86 20 Отговор
    100,,% .

    128 7 Отговор
    НА МАЙКАТА..АБЕ ВИЕ ТРИМАТА ТУКА СЕ ГРЪМНЕТЕ А ПЪК НИЕ ЩЕ СЕ ГРЪМНЕМ НА ДРУГО МЯСТО..ЩО ЗА ТЪПОТИЯ..ТИЯ СЛЕДОВАТЕЛИ НИ ВЗЕМАТ ЗА МАЛОУМНИЦИ...

    21:21 09.02.2026

  • 13 Европеец

    41 39 Отговор

    21:22 09.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    20 41 Отговор

    До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":

    Подбирали са деца с зависимости от които родителите са дигнали ръце и са ги пускали на политици.

    21:22 09.02.2026

  • 15 Здравей

    68 11 Отговор
    Тези са открили нещо, нещо много важно. И не са искали да го дадът на този който е финансирал търсенето. Или са искали още пари. Не е за наркотик. Не е за деца. Не е за оръжие. Тук става въпрос за нещо найстина ценно. Това са места заради който умират много хора вкл. И Людмила Живкова.

    Коментиран от #22

    21:23 09.02.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 28 Отговор
    ДВЕ СЪУЧЕНИЧКИ - ЕДНАТА ЕВАНГЕЛИСТКА, ДРУГАТА ДЪНОВИСТКА
    ..... И СЕ ПЛЮЯТ ВЪВ ФЕСБУК, КОЯ КОГО ЗАРИБЯВАЛА С ОТКАЧЕНИ ИСТОРИИ :)
    . .....
    21:23 09.02.2026

    83 6 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Полицията чака 2 часа да дойде ДАНС от София да замете следите.

    21:23 09.02.2026

  • 18 Ъъъъ

    32 40 Отговор
    А майката защо си мисли, че е познавала добре хората?

    Коментиран от #147

    21:24 09.02.2026

  • 19 Дедо Мраз

    21:24 09.02.2026

  • 20 Спецназ

    85 7 Отговор
    Нашите криминалисти им е най-лесно 5 убити от рейнджър,

    ТОЯ Рейнджър е можел да оцелява в пещерите 6 месеца без да го намерят!
    Да не е ЛУД да се самоубива?

    АМА когато ти напъхат Макарова в слепоочието- НЕма не искам!

    После ти слоложат пръстовите на спусъка и ГОТОВО!
    ФАКТ!

    21:24 09.02.2026

  • 21 ТАЗИ ""МАЙКА""

    28 50 Отговор
    И оня ""баща" на малкия са ненормални ИЗПЕРКАЛИ. . И знаят много но не говорят.

    Коментиран от #24

    21:26 09.02.2026

    35 7 Отговор

    До коментар #15 от "Здравей":

    ПРИМЕР : КРАЙ ПЕРПЕРИКОН ИМА ЗЛАТЕН РУДНИК
    ЗАЛЯТ С ВОДА ... НАРОЧНО ПРЕДИ ТУРЦИТЕ ДА ЗАВЛАДЕЯТ РАЙОНА И ГЕОЛОЗИ КАЗВАТ ЧЕ ИМА ЗАТВОРЕНИ ДРЕНАЖИ - СЪС СНИМКОВ МАТЕРИАЛ:)

    21:26 09.02.2026

  • 23 Шогун

    60 3 Отговор
    А последната госпожа от брифинга днес как се изпусна. Намерими са 4 гилзи и е единия е два пъти ръган.

    Коментиран от #44

    21:27 09.02.2026

  • 24 Последния Софиянец

    14 35 Отговор

    21:27 09.02.2026

  • 25 Борислав

    70 6 Отговор
    Не казват нищо за резултатите от натривките на ръцете - дали някой от "ритуалното самоубийство" въобще е стрелял.
    Коментиран от #187

    21:28 09.02.2026

  • 26 Боби

    24 5 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    На полицията да се обади, нали полицията ги върши тия работи

    21:29 09.02.2026

  • 27 БОЙС ТУ МЕН

    8 15 Отговор
    АМИ И ТОЙ...ЧИКАТИЛО ПРЕДИ ДА ГО РАЗБЕРАТ
    Е СЪДЕЙСТВАЛ НА СЪВЕТСЦКАТА МИЛИЦИЯ
    В РАЗСЛЕДВАНЕТО НА НЯКОИ
    ОТ НЕГОВИТЕ...„ ПРАКТИКИ С ХОРАТА”!!!!!!!

    21:29 09.02.2026

  • 28 Гледах я тая по тв...!

    38 34 Отговор
    Все едно,че не е загубила син...една сълза не отрони...!
    А цялата и енергия,като оня-спокойният баща...-само хвалебствия и превъзнасяния към небето за Ламата-Калушев...!

    21:29 09.02.2026

  • 29 Борислав

    61 8 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Шефът на ДАНС вече е с доказани случаи на мокри поръчки.

    Коментиран от #33

    21:31 09.02.2026

  • 30 ?????

    22 33 Отговор
    21:32 09.02.2026

  • 31 Алцек

    35 3 Отговор
    Занчи са се самоубили с небойно оръжие.

    21:32 09.02.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 2 Отговор
    ВОДОЛАЗИ С ОПИТ ОТ ЕКСПЕДИЦИИ ДА ТЪРСЯТ
    ИСПАНСКИ ГАЛЕОНИ КРАЙ МЕКСИКО
    ..... :))
    А КОРАБА ЧЕРНИЯ ПРИНЦ , ИЗЧЕЗНАЛ В ЧЕРНО МОРЕ
    НА КОЙТО ИМА МИЛИАРДИ ЗЛАТО НЕ МОГАТ ОЩЕ ДА ГО ОТКРИЯТ :)

    Коментиран от #58

    21:32 09.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 3 Отговор

    До коментар #29 от "Борислав":

    ДАНС СА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА СИК :)

    21:33 09.02.2026

  • 34 Здравей

    31 11 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За петрохан не зная. Но Странджа е злато. Гробници. Пещери. Бахтес. Вълчан воивода. Който е ходил там знае. Пещери има много. И злато. И нещо друго. Този район е убил Живкова. И тя е намерила нещо там.

    Коментиран от #48

    21:34 09.02.2026

  • 35 Мафията ни показа как самоубив

    47 5 Отговор
    Поредни лъжи на мафията

    21:34 09.02.2026

  • 36 от Барека

    28 8 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #61, #103

    21:35 09.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Димо

    41 6 Отговор
    Само службите, наши или чужди могат да направят всичко това без никакви белези, съмнения и доказателства. Те се движат с джипове. Тези хора вероятно са били част от нещо зловещо и престъпно, което не е трябвало да излиза на бял свят. Или пък са били пречка за тежки престъпления, като нарко канали или трафик. Шест души да се самоубият или да бъдат зловещо пречукани в главата не е нормалното поведение на хора или човек, който никога не е убивал.

    21:36 09.02.2026

  • 39 Факти

    54 17 Отговор
    Гледах интервюто с майката. Жената разби лъжите на МВР на пух и прах.

    21:37 09.02.2026

  • 40 Лама от ПП

    24 25 Отговор
    Никакви религиозни практики не е имало,но човекът сам се е нарекъл Лама.Каква майка само...да остави детето си при тези педофили сектанти.

    Коментиран от #57, #90

    21:37 09.02.2026

  • 41 В тия родители

    27 6 Отговор
    Има незо, което ме смущава. Не са из кренни! Прекриват нещо. И в същото време, разкриват нови обстоятелства, които са правдоподобни! Например, че някакви джипове са били забелязани в райрна на Околчица!

    21:37 09.02.2026

  • 42 Никой

    7 18 Отговор
    Шантава история.

    Има емоционални убийства. Едва ли е планирано - това е "сдуханяк", имаме такива случаи в Криминалистиката.

    какви мафии - то ние и мафии нямаме.

    21:38 09.02.2026

  • 43 Агент Буда

    27 7 Отговор
    Няма как агент Буда да не е намесен в тази история с Ламата, джипове и дрога

    21:38 09.02.2026

  • 44 Тодор

    72 6 Отговор

    До коментар #23 от "Шогун":

    "А последната госпожа от брифинга днес как се изпусна. Намерими са 4 гилзи и е единия е два пъти ръган"

    значи гърмиш се в главата не умираш и за да е по сигурно се гърмиш втори път.

    И не е само това:
    1. Казаха че от 27 до 31 януари в къщата в Бургаско са правили ремонт - кой човек решил да се самоубие ще мисли за някакъв ремонт и да си стегне къщата
    2.На видеото в което казват : "за мен беше чест" и тримата се смеят и подскачат, а това е същия ден преди да се самоубият - кой ще се радва че ще умре? Дори кучето се радва и си играе, а животните усещат когато хората имат проблем...
    3. На видеото в което се подпалва хижата е толкова тъмно, че има само силуети - как стигнаха до извода разследващите, че същите трима рейнджъри те са запалили хижата
    4. Кой любител на животните ще затвори кучетата си, за които се е грижил да изгорят в хижата?
    5. Ако са решили да се самоубиват, защо не го правят всички в Петрохан, а половината тръгват за Околчица?
    6. 15-годишния е намерен приклекнал с пръститете на ръцете си вплетени един в друг - кой се самоубива в такава поза? Това е по-скоро поза на заплашен човек от оръжие, на който е наредено да клекне в ъгъла и ръцете му да се виждат
    Как може да задам тези логични 6 въпроса, а никой журналист да не се сети да ги зададе?

    Коментиран от #65, #70, #71

    21:38 09.02.2026

  • 45 Опааа

    28 2 Отговор
    Ясно! Самоубили са се с лъкове! Слава!

    21:39 09.02.2026

  • 46 Майката

    14 23 Отговор
    Там няма оръжия,но всички са законни!??!!?Какво ли още ще каже тази жена изоставила детето си в гората с религиозни убийци.

    21:39 09.02.2026

  • 47 Здрасти

    31 2 Отговор
    Аз имам три камери в дворът. Любителски. Но на всяка от тях когато заекът движение и записват има дата, час, година. Не видях такова нещо на записът.

    Коментиран от #52, #149

    21:39 09.02.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 6 Отговор

    До коментар #34 от "Здравей":

    ТВА ЗЛАТО НЕ Е НАШЕ - МОЕ ИЛИ ТВОЕ
    .... И НЕ БИВА ДА СЕ ПИПА - А АЗ НЕ ИСКАМ ДА СТАВАМ КУРБАН - ЗАЩОТО БЕЗ ЧОВЕШКИ КУРБАН НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ВЗЕМЕШ....

    Коментиран от #56

    21:40 09.02.2026

  • 49 Стига вече

    11 2 Отговор
    Ку ку......тъжно е

    21:41 09.02.2026

  • 50 Малкия холандец

    30 1 Отговор
    Силно прави впечатление, че много експерти тълкуват писмото на Калушев, поста му в фейсбук но никой от рях не повдига темата за момичето от съобщението на което са искали да помогнат, там нещо се преобръща! Кое е детето, какъв е случая?

    Коментиран от #55

    21:41 09.02.2026

  • 51 Крадци или турци или Васил Божков

    6 12 Отговор
    Кой е ВИНОВЕН за убитите шест българи- КРАДЦИ, ТУРЦИ, или Васил Божков ?????

    21:42 09.02.2026

  • 53 Чисто и просто

    18 7 Отговор
    Що е то? Милиционер след баня!😁 Заради един изрод. Лама- Ламя които се е мислил за господ са измряли още 5 човека!

    21:44 09.02.2026

  • 54 Права е,

    16 2 Отговор
    но ППДБ-рюгите така и не разбраха, че да се хванеш да играеш на "бизнес" с Тиквата и ГЕРБ-ерюгите е смъртноопасно.

    21:44 09.02.2026

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 5 Отговор

    До коментар #50 от "Малкия холандец":

    ОПИТАЛИ СА СЕ ДА ПРОДАДАТ НЕЩО :
    - ОТКРАДНАТИ ПАРИ
    - ОТКРАДНАТА ДРОГА
    - ИЛИ НЕЩО АРХЕОЛОГИЧЕСКО КОЕТО СА НАМЕРИЛИ
    ....
    И КУПУВАЧА ГИ Е ИЗПЯЛ НА МАДЖО И ЧЕРЕПА - ТЕ СА ОРТАЦИ АКО НЕ ЗНАЕШ

    21:45 09.02.2026

  • 56 БоюЦиганина

    8 7 Отговор

    До коментар #48 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мое е златото на Вълчан вайвода! Веднага казвай къде е!

    Коментиран от #66

    21:47 09.02.2026

  • 57 Естет

    14 11 Отговор

    До коментар #40 от "Лама от ПП":

    И тази откачалка е в филма с ламите. Само я виж!

    21:47 09.02.2026

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НЕ СЕ МАЙТАПЯ - ТАРТОРА Е РАБОТИЛ ВОДОЛАЗ ЗА
    АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЯ КРАЙ МЕКСИКО КОЯТО ТЪРСИ ГАЛЕОНИ ... И СЕ Е НАУЧИЛ ПОКРАЙ ТЯХ КАК СЕ ПРАВИ

    21:48 09.02.2026

  • 59 Фори

    16 5 Отговор
    Защо да са свидетели на нещо голямо ,а не участници в същото?

    21:49 09.02.2026

  • 60 Така е

    22 5 Отговор
    И още - Уби ги държавата а това е мафията на власт в момента. Манипулират видеа и факти да знае всеки гражданин на страната

    Коментиран от #111

    21:49 09.02.2026

  • 61 Дедо Мраз

    17 3 Отговор

    До коментар #36 от "от Барека":

    Седми труп, по думите му шофьора откарал кемпера.

    Коментиран от #86

    21:49 09.02.2026

  • 62 Здрасти

    20 1 Отговор

    До коментар #52 от "Старшина Боташ":

    Искаш ли да ти направя видеозапис, без дата, час, година. Само кажи какво искаш да видиш на него и го имаш. Няма ли дата, час, година е лъжа. Или ИИ

    Коментиран от #72

    21:50 09.02.2026

  • 63 Бай Данчо

    9 9 Отговор
    Ми ходи ги повтори!!! Защо бутате разследването в грешна посока! Ще си върнеш ли сина???

    21:51 09.02.2026

  • 64 Запознат

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Право в десетката брато, точно за това иде реч,кражба на компромати ,не че и бая пара не е мръднала от трезора на всички ни е ясно кой,те даже тия момчета не са знаели какво точно пазят или пък са са го криели на такива места дето само те могат да стигнат,иначе добре измислено ,да криеш кюлчета и флашки в подводни пещери....

    21:52 09.02.2026

  • 65 „Живков”

    5 5 Отговор

    До коментар #44 от "Тодор":

    АВЕ И ТОЙ ПЕШО( МЛАДЕНОВ)
    КАЗА ЧЕ КАЗАЛ СТАНКО(тодоров)ДА ДОЙДЕ
    А ТО СЕ ОКАЗА ЧЕ КАЗАЛ
    НАЙ ДОБРЕ ДА ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ.....☝

    21:52 09.02.2026

  • 66 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор

    До коментар #56 от "БоюЦиганина":

    ТРЯБВА ДА ЧАКАШ ДА ПАДНЕ ВОДАТА В ТУНДЖА И ПРИТОЦИТЕ И
    ...... И ТАМ Е ЗЛАТОТО НА ВЪЛЧАН ВОЙВОДА. ...ПОД РЕКАТА :)

    21:52 09.02.2026

  • 67 Хмм

    10 0 Отговор
    дъщерята на Живков и тя си падаше по будисти и хиндуистии след срещата с гуруто си в Индия като се върна, почина

    Коментиран от #79, #143

    21:52 09.02.2026

  • 68 Полицията

    14 6 Отговор
    Полицията е проста и си вкарва автогол.
    Да пускат всички записи, да взимаме пуканки и да гледаме как откачалките си пръскат мозъците

    21:53 09.02.2026

  • 69 БеГемот

    7 7 Отговор
    Да ги прибират един по един и в психиатрията....ей тия са виновниците ...

    21:54 09.02.2026

  • 70 Въпросите са

    16 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тодор":

    много повече от 6.

    21:54 09.02.2026

  • 71 а не ти ли идва и още нещо

    30 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тодор":

    защо има видео на опожаряването но няма видео на убийствата? нали телата били пред хижата покзват ни кадри пред хижата как хората се разделят и си говорят а няма видео на убийството което се намира на същото място??? видеото е снимано от много ниско необичайно за камера няма дата час година по-вероятно да е от телефон!!! и никой нормален природозащитник решил да сложи край на живота си няма да убие кучето си ще го остави да живее !!!

    Коментиран от #76

    21:54 09.02.2026

  • 72 Старшина Боташ

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Здрасти":

    Това какво доказва ....че можеш...че е фалшив записа ли ???

    21:54 09.02.2026

  • 73 Защо

    10 15 Отговор
    Дебилни майки отричат всичко вместо да намерят истината???? Колко по важен за вас е лама от доновете ви?

    21:55 09.02.2026

  • 74 Леле

    30 3 Отговор
    Какви глупости наговориха на тоя брифинг. За балистичната експертиза никой не каза има ли натривки и те ли са стреляли. Единият човек се е самоубил с два куршума в главата. Будисти се самоубиват , защото да меланхолични. Нямало борба в кемпера..че те могат да те застелят и без борба. Нямало друго ДНК по оръжието, нали е зима хората ходят с ръкавици...и такива неща

    Коментиран от #105

    21:56 09.02.2026

  • 75 Здрасти

    4 7 Отговор
    Намерили са дипломата на Тодор Живков и за това са ги утепали

    21:56 09.02.2026

  • 77 б национална т

    25 3 Отговор
    ""има още една жертва, доверието към институциите в държавата" - така започнаха новините в 8, без добър вечер, защото не е добра вечерта, когато белите конци се виждат по-ясно.
    И за 4-те джипа, които са отивали към петрохан същата вечер, нищо не казаха - приятелка ги е видяла. Кой палел - аз лицата не видях, може да е всеки. Извадени думи от контекст видях, нагласени. Същата неизгоряла камера защо не засне и "самоубийствата". Детето с ръце сплетени пръсти, клекнало /в кемпера???/ - защо, да го боли по-малко ли, то е било принудено да застане така. От репортерите близо до мястото, става ясно, че кемпера се е движел по нормалните пътища посред бял ден, не по второкласните, както се твърди. Само се вдигна още по-голяма пушилка от изнесения нагласен донякъде пъзел. На този брифинг се опитаха да изкарат населението, че не си ползва главата за собствено мислене, логично и разследване само по разните мълчания. Защо се мълчи се питаме и търсим. събираме 2 и 2. Не наричайте предположенията, изказани на глас /след като няма гласност/ спекулации - ние не сме в тия л..на, че да насочваме в някаква несъществуваща посока, ние гадаем, къде ще избие пробойната.

    21:57 09.02.2026

  • 78 Серсемин

    24 6 Отговор
    Тази жена с това интервю ги закопа още повече. Някой явно и е казал, че ще обърне общественото мнение, но според мен стана точно обратното. Засили още повече съмненията, че има нещо не както трябва при тях. Кой родител няма да чува детето си с дни и то като е чул, че става нещо нередно и ще е спокоен, като ония с шапката? Аз пътувам и ме няма в къщи макс 8-10 дена и днес ако не чуя поне два пъти децата и жената хващам къра.

    Коментиран от #81

    21:58 09.02.2026

  • 79 и нея я самоубиха

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хмм":

    от държавна сигурност!!! също както тези…

    21:58 09.02.2026

  • 81 Последния Софиянец

    5 6 Отговор

    До коментар #78 от "Серсемин":

    Школата Роук работи с деца с зависимости от които родителите са дигнали ръце.

    Коментиран от #129

    22:03 09.02.2026

  • 82 Учудения

    22 7 Отговор
    Значи сина й от години живее с група мъже - повечето с 30 години по-големи от него. И тя е ОК с това и въобще не я притеснява.

    Коментиран от #135

    22:03 09.02.2026

  • 83 Болно общество

    13 14 Отговор
    Когато фактите говорят, боговете мълчат, но не и горката изперкала жена.Психолозиге го наричат нежилание на близките да приемат реалността и си създават виртуална такава.

    22:03 09.02.2026

  • 84 Аз ако

    13 14 Отговор
    Аз ако съм шефа на полицията ще пусна записа на стрелбата в медиите, да си видят тия майки какви духовно извисени чада са родили и после ще накарам медиите да ги канят на интервюта да се червят

    Коментиран от #91, #112

    22:03 09.02.2026

  • 85 Монк

    9 15 Отговор
    Не морална майка!! Била там били весели, а весело ли ти е сега?

    Коментиран от #120

    22:03 09.02.2026

  • 86 Дедо Прас

    15 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо Мраз":

    Точно така. Стара практика е да се зачистват и преките изпълнители на големите мокри поръчки, за да не вземе случайно някой да пропее след време.

    22:06 09.02.2026

  • 87 Видьо Видев

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Нали?

    Коментиран от #98

    22:06 09.02.2026

  • 88 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 12 Отговор
    СЛАВИ ТРИФОНОВ СЪЩО СИ ПАДА ПО МАЛКИ МОМЧЕНЦА :))

    ПУТИН В БУНКЕРА СЪЩО :))

    НО ОЩЕ НЕ СА СЕ "САМОУБИЛИ" КАТО ТЕЗИ КЛЕТИ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ :(((

    Коментиран от #94, #158

    22:06 09.02.2026

  • 90 Така Така

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Лама от ПП":

    Колко 80% имало много плоски мисли

    22:07 09.02.2026

  • 91 Ама като гледам...

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "Аз ако":

    ...тая майка ,,бая се червеше"...?!

    22:07 09.02.2026

  • 92 Тити на Кака

    19 9 Отговор
    ...Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. ..

    А защо грижовната мама просто не се е обадила на доброто си, любимо детенце?
    Защо не описва разговора си с отрочето?
    Защо описва "всички стаи в 1120 кв вила, дето никъде не видяла пушкала", описва два от най-щастливите дни в живота си, дните във вилата, а не ни разказва за общуването със сина си?

    22:08 09.02.2026

  • 93 Факт

    13 10 Отговор
    Друга грешка е даването на трибуна и гласност на напълно неадекватни роднини на жертвите, защото, ако бяха поне малко от малко в час, близките им щяха да са още живи.

    Коментиран от #96

    22:08 09.02.2026

  • 94 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Като се самообият, тогава се убаждай по въмпроза.

    Коментиран от #106

    22:08 09.02.2026

    12 10 Отговор
    Професионално извършено убийство!Тоя Ламата е бил завършен добре прикрит психопат!

    Коментиран от #145

    22:10 09.02.2026

  • 98 Ясно като видело

    10 2 Отговор

    До коментар #87 от "Видьо Видев":

    Не е трудно да се сетиш или? Едни над 150 поръчкови убийства има навъртяни на сметката си от как комунягите на "царя" го пробутаха за главен секретар.

    22:12 09.02.2026

  • 99 кемпер

    8 3 Отговор
    От уважение към мъката на една майка,няма да коментирам .

    Коментиран от #104, #107

    22:12 09.02.2026

  • 100 Дас Хаген

    14 11 Отговор
    Да изгубиш син и да кажеш че убиеца е светец е шизофрения! Далай Лама не е боготворен така ! Тези родители не са заслужавали да са родители!

    22:13 09.02.2026

  • 101 Бояна

    19 1 Отговор
    Стана ми жал за кучетата . Каква вина имат те? Няма по-лошо животно от човека

    Коментиран от #130, #179

    22:14 09.02.2026

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "кемпер":

    Какво има да не коментираш, коментирай. Тя сама си е виновна. Дарила му живот, па почнала да го дава под наем за педофили срещу малко дрога. И да се изживяват заедно. Ако това са били най-хубавите й дни, с какво са били хубави, с нов вебратур за 80 000 евро? Чакаме обаче да привлекат Сандов.

    22:16 09.02.2026

  • 105 ИМПЕРИАЛИСТ

    20 5 Отговор

    До коментар #74 от "Леле":

    Нещо не е наред...Как не може да се засече КЕМПЕР от многобройните мобилни полицейски звена, които дебнат в засада по пътищата през около 50 км???

    Коментиран от #127

    22:16 09.02.2026

  • 106 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #94 от "Смърфиета":

    ОСТАВИ ГО ТОЯ КОКОЛ ДЕТО МИ ЛАПА НИКА
    КАТО ТОШКО НА СЛАВИ :)

    Коментиран от #108

    22:16 09.02.2026

  • 107 Смърфиета

    14 9 Отговор

    До коментар #99 от "кемпер":

    Коментирай, не я жали. Тя е давала детето си на ламата-педофил срещу малко дрога.

    22:17 09.02.2026

  • 108 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ами пищи със стил къде не мое са имитирва.

    22:18 09.02.2026

  • 109 Никой

    12 0 Отговор
    Това е някаква шантава работа и - все пак - трябва да се отчете - липсата на контрол.

    22:18 09.02.2026

  • 110 Смешник

    16 4 Отговор
    Не е видяла оръжия Като че ли те на нея ще и ги покажат Тя престъпната дейност не е на показ

    Коментиран от #113

    22:19 09.02.2026

  • 111 Смърфиета

    8 11 Отговор

    До коментар #60 от "Така е":

    Това видео не могат да имитират. Тази градобитна прустотиа е неподражаема!
    Като освободят тялото за погръбэние, да поиска от погръбалният агент да й го остави за една нож и да погледне одзат как е, дали ламата си е проправила пътека.

    Коментиран от #180

    22:20 09.02.2026

  • 112 Недей много знам

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Аз ако":

    да не се види и шефа там като участник в екзекуциите.

    22:21 09.02.2026

  • 113 Смърфиета

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "Смешник":

    Те по закон трябва да са в каса.

    22:21 09.02.2026

  • 114 Пълна мъгла

    7 2 Отговор
    В момента никой отвън не знае със сигурност къде е истината. Има версии, емоции, течове на информация и много шум. Истината е някъде между фактите, които още се проверяват, и интерпретациите, които вече се въртят публично.

    22:21 09.02.2026

  • 115 Може ли

    8 5 Отговор
    Май са биле свидетели на ДАНС!Но ни хвърлят в транс за педо филия секти или по скоро, на каквото сме склонни да вярваме повече?

    Коментиран от #125, #138

    22:22 09.02.2026

  • 116 Механик

    17 9 Отговор
    Тази не е наред. Даже не знае какво говори.
    Оръжие не е била виждала, ама за всичкото оръжие имало разрешение?!
    Имало само лъкове и пейтбол пушки. Добре, ама за такива неща не се изисква разрешение.
    Щом научила, ведна тръгнала към МОРЕТО? И защо към морето, бе жена? Петрохан е в другата посока.Възмущава се от това, че я питали с какво си изкарва парите синът и?!?!? Добре де, а ти какво им отговори" С какво си изкарва парите???
    Адовкат и счетоводител, които живеят изолирано по планините, госпожо, не могат да са редовни хора и да с и изкарават парите честно/ Кой адвокатства и кой счетоводства тия 3-4 години, докато тия "нормални хора" живееха в комуната?
    А всичко станало е МЪГЛА, госпожо! Мъгла и розАви о блачета.

    22:22 09.02.2026

  • 117 констатация

    11 7 Отговор
    Обяснителната версия на една майка е обяснима. родителите често не приемат горчивата реалност за случила се.
    Необяснимо е защо пореотстъпва задълженията си на родител на друг (познат или представящ се за добър познат) да възпитава и храни 15 годишния й син.

    22:24 09.02.2026

  • 118 А50

    7 6 Отговор
    Не са били свидетели а извършители или съучастници. Уж имали само пушки за пейнтбол, но имали разрешително за оръжието което открили. И тази не е добре, но бащата на детето знае повече

    22:25 09.02.2026

  • 119 Та… къде е истината?

    12 2 Отговор
    Истината вероятно е в експертизите, не в студията; в доказателствата, не във внушенията; някъде по средата, а не в крайностите „те са престъпници“ срещу „те са напълно чисти“.
    И най-важното истината още не е излязла. Всеки, който твърди, че я знае на 100% в този момент, или греши, или манипулира.

    22:25 09.02.2026

  • 121 Мисля

    16 4 Отговор
    Майката трябва да има постоянна връзка с децата си,а не да ги праща по горите с добри,несемейни чичковци.Знае къде имало камери,знае къде нямало оръжия а не знае телефона на сина си та хукнала по нощите.Аз ако не си чуя децата днес,не заспивам.

    Коментиран от #134

    22:25 09.02.2026

    9 5 Отговор

    До коментар #103 от "До бюрека":

    Хората трябва да разберат какво ченгета и прокурори укриват от тях в тая мръсна поръчкова история!

    Коментиран от #128

    22:25 09.02.2026

  • 124 604

    6 0 Отговор
    парите и дрогата ги няма!

    22:27 09.02.2026

  • 125 Питам само?

    18 3 Отговор

    До коментар #115 от "Може ли":

    А ДАНС чии хора са? Кой си сложи негов човек начело на ДАНС?
    А Прокуратурата на КОЙ е? Кой сложи Сарафов начело и не могат да го изнесат от там нече 6 месеца?
    На голямото "Д", дето мълчи и Буци мълчи.
    Защо ли?

    Коментиран от #141

    22:28 09.02.2026

  • 126 Няма една

    12 3 Отговор
    Няма една истина.
    Живеем ли в кочина, както казва Ивайло? Живеем. Факт. И не само България, целия свят стана кочина.

    Някои хора го приемат по лично и не могат просто да си затворят очите. И решават че са дотук.

    Коментиран от #132

    22:28 09.02.2026

  • 127 версия хх

    8 2 Отговор

    До коментар #105 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не е магистрала, а планински път. камерите са на широките прави пътища, където скоростта се превишава и глобите са солени.
    Пътували са с кемпера още на 1 февруари преди откриването на пожара, затова.

    22:29 09.02.2026

  • 128 Как са стане?

    8 5 Отговор

    До коментар #123 от "Изчезвай, бе кaвалджия":

    И как да разберат, като тези две институции са приватизирани от Шиши и Боко?

    22:29 09.02.2026

  • 129 Серсемин

    8 4 Отговор

    До коментар #81 от "Последния Софиянец":

    Добре, ама що се показват и дрънкат глупости? Вместо да са по ниски от тревата.

    22:30 09.02.2026

  • 130 Смърфиета

    6 10 Отговор

    До коментар #101 от "Бояна":

    Кучетата знаят къде са гробовете със децата, които ламата е реформирал.

    22:30 09.02.2026

  • 131 Дон Дони

    10 13 Отговор
    Тази жена е болна! Предоставят и доказателства за физическия убиец, а тя твърди колко хубаво било там!

    Коментиран от #162

    22:30 09.02.2026

  • 132 Парадокс БГ

    8 6 Отговор

    До коментар #126 от "Няма една":

    Ко.чина.та символ на какво е? На двете прасета - Шиши и Буци.

    22:31 09.02.2026

    7 2 Отговор

    До коментар #82 от "Учудения":

    Ама не всички мъже гледат на момчетата по този начин, някои мъже са бащи, приятели , учители. Не всички учители по физическо са педофили. Въпреки че сигурно има.

    Коментиран от #151

    22:32 09.02.2026

  • 136 Смърфиета

    9 5 Отговор

    До коментар #133 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Верно бе, и записите били от камера, която не съществувала. Това е най-абсурдното.

    22:34 09.02.2026

  • 137 Михаил Михайлов

    10 3 Отговор
    Не е ли Време да тръгваме за София и да изметем боклуците ?

    Коментиран от #155

    22:34 09.02.2026

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Абе това си е тяхна работа. Може и престъпници да са били, ама важното е че по нищо не изглежда да е самоубийство. А защо не търсят кой го е направил, а търсят сметка от родителите какви решения взимат...

    22:36 09.02.2026

    6 8 Отговор

    До коментар #125 от "Питам само?":

    Ти пък откъде знаеш че Сарафов е нечий човек, а сетих се от Гугъл и от телевизора, и жените от опашката на фурната това си говорят.
    ПП искат свой главен прокурор като например Андрей Янкулов, даже Рашков и обясняват защо сегашния не е подходящ.

    Коментиран от #150, #160

    22:37 09.02.2026

    7 6 Отговор

    До коментар #67 от "Хмм":

    Тя и дъщерята на живков не беше със всичкия си!!! Размотаваше се по Индия и света и харчеше народни пари с болния си мозък!!! Не сучихме на държавници и преди и сега само крадци и предатели!!!

    22:38 09.02.2026

  • 144 Михаил Михайлов

    2 5 Отговор
    Прехвърлих коменарите и останах леко очуден,
    От 136 поста само четри поста с имена,
    Останалите 131 не са ли Ви кръщавали

    Коментиран от #146

    22:40 09.02.2026

  • 145 риторичен?

    6 5 Отговор

    До коментар #97 от "На баба ти хвърчилото!":

    Нормален живее ли в пещери?

    Коментиран от #148

    22:41 09.02.2026

  • 146 Ахил Карамузов

    3 2 Отговор

    До коментар #144 от "Михаил Михайлов":

    Е, ако искаш и телефонен номер да ти оставя!?

    22:44 09.02.2026

  • 147 Мнение

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъ":

    Майката има реални основания да вярва, че е познавала тези хора. Но това не гарантира, че е знаела всичко. Тя ги е виждала в битова, спокойна среда – готвене, разговори, филми. Това създава силно усещане за „нормалност“. Когато човек види някого в ежедневие, мозъкът автоматично заключава: „Тези хора са безопасни, познати, обикновени.“ Нейната психика отхвърля версии за вътрешен конфликт. Тя търси външен фактор („били са свидетели на нещо“). Това не е лъжа – това е механизъм за оцеляване. Но дори да е познавала хората добре, никой не показва цялата си личност пред родители, някои неща се крият умишлено, други – подсъзнателно. Може едновременно да е вярно, че тя е виждала добри, нормални хора
    и да е имало напрежения, тайни или външни рискове, за които не е знаела. Тези неща не се изключват.

    22:44 09.02.2026

  • 148 Альооо

    6 0 Отговор

    До коментар #145 от "риторичен?":

    А кой живее в пещери?

    Коментиран от #154, #156

    22:45 09.02.2026

  • 149 здраво живо

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Здрасти":

    Датите на камерите са опция.
    Обясненията на Сандов за познанството с Ивайло Иванов са силно противоречиви.

    Коментиран от #152

    22:46 09.02.2026

  • 150 Ирония

    4 1 Отговор

    До коментар #141 от "контра конспирация":

    Ааа що бе, важно е да не е на ПП главния прокурор, а да е човек на ГЕРБ - ДПС НН, нали?

    Коментиран от #159

    22:47 09.02.2026

  • 151 Смърфиета

    4 7 Отговор

    До коментар #135 от "Цъцъцъ":

    Ако обарват децата, и ги викат в стаичката, или в съблекалнята, или в чата, сигурно са.
    Но нямат свободата като ламите и ренджърите да се отдават на а.лни кефове, наркотици, пътешествия, хижи, скъпи джаджи.

    А тая ако се отваря, ще я дадат на двойна, и ако не се усети на тройна, петорна и така ще я натъпчат с клοзaпин, че ще точи слюнги до земята и ще остане бледо подобие на майка, лама и човек.

    22:50 09.02.2026

  • 152 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #149 от "здраво живо":

    Защото са подобни на тезите, че записите били от камери, които не съществували.

    22:52 09.02.2026

    5 3 Отговор

    До коментар #148 от "Альооо":

    Образно живее в пещери. Някой там в пещерата работи и си търси хляба и не само там обаче, кой нормален посвещава живота си изцяло без семейство на пещери?
    Само много целеустремен със свои мотиви, които не са мотиви за нормален средностатистически човек.
    Нещо се засегна, нищо лично, а риторично.

    Коментиран от #165

    22:53 09.02.2026

  • 155 Отговор

    1 4 Отговор

    До коментар #137 от "Михаил Михайлов":

    Мишо ся като изпи петата ракия и отвори една бира дето даже няма да и усетиш вкуса и реши, че трябва да метеш в София. Утре като се събудиш даже няма и да помниш, ама ще с спомниш, че на мотокара вчера му се прецака стартера и днес ще си без надник щото шефа още не го е поръчал

    Коментиран от #163

    22:53 09.02.2026

  • 156 МИНИСТЪРА на КЕФА

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Альооо":

    Аааа, мамник, мамник живее в пещерите.
    Тибетският лещояд лети във небесата.

    22:54 09.02.2026

  • 157 Госあ

    11 1 Отговор
    Не мога само да разбера защо са накарали другите трима да се самоубият на Враца ? Ако действително са се самоубили или не е постановка. И дали полицията наистина е толкова зле с проследяването на автомобила, че след 6 дни някакъв овчар да им каже или само се правят.

    Коментиран от #164, #166, #199, #200

    22:57 09.02.2026

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Ирония":

    Прокурорите си го избират, но ПП/ДБ настояват за промяна на конституцията и изваждане на прокуратурата от независимата съдебна власт. Не си слушал внимателно тезата на ген Атанасов ДСБ.

    Коментиран от #181

    22:57 09.02.2026

  • 160 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #141 от "контра конспирация":

    Ама за Андрей Янкулов трябва да се сложи изпитателен срок 6 месеца в ЗСВ, да видим дали ще научи къде са тоалетните, или ще иска да ходи до тоалетните на радиото, че там му е по-чисто и спокойно.

    22:58 09.02.2026

  • 161 Госあ

    10 2 Отговор
    “камерите, които всички свидетели твърдят, че са монтирани на самата хижа, вследствие на пожара са унищожени, както и устройствата, където са съхранявани записите” обаче видиш ли, всички се нареждат пред една работеща камера да се сбогуват. За по сигурно, Калушев праща и суицидно съобщение до майка си.

    Коментиран от #167, #168

    22:59 09.02.2026

  • 162 Смърфиета

    6 3 Отговор

    До коментар #131 от "Дон Дони":

    Ами ще я натъпчат с клозапин, а Макулев с кветиапин или обратното. Както решат ще ги обработят. Може и децата да им отнемат. Съпричастни са към тежки криминални деяния, и отричат очеизвадното.

    23:00 09.02.2026

  • 163 Михаил Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #155 от "Отговор":

    Има тел.може да се обадите

    23:01 09.02.2026

  • 164 Може

    9 3 Отговор

    До коментар #157 от "Госあ":

    седмият труп да ги е закарал към върха вече убити. Всичко това е инсценировка на чистачите от едни конкретни служби, да ни замаяват медийно с небивалите си уж разследвания за убитите уж самоубили се.

    Коментиран от #172

    23:05 09.02.2026

  • 165 Альооо

    7 2 Отговор

    До коментар #154 от "риторичен?":

    Понятието ‘нормален’ е доста разтегливо. Хората имат различни призвания и смисълът за живот не винаги минава през стандартния модел семейство–работа–бит. Това, че нещо не е масово, не го прави ненормално.

    Коментиран от #170

    23:06 09.02.2026

  • 166 Хеми значи бензин

    4 2 Отговор

    До коментар #157 от "Госあ":

    Елементарно всеки престъпник си мисли че ще се измъкне докато не осъзнае че цялата полицейска машина е по петите му.Другарите му са лъгали че е на морето за да му спечелят време но като е осъзнал че всички ходове са завардени си е пръснал мозака. Аз ако бях на мястото на Каушев щях да взема една моторна шейна или бъги и да бягам към Сърбия през Монтанския регион още веднага след раздялата с тия в хижата.

    Коментиран от #169

    23:06 09.02.2026

    5 2 Отговор

    До коментар #166 от "Хеми значи бензин":

    Само при една хипотеза биха ги обили други хора и то реалните хора. При провалена сделка за дрога. Удряне в кантара, предателство, или за грабеж. Принципно, доколкото ми е известно, това е доста делови бизнес.

    23:12 09.02.2026

  • 170 риторичен?

    1 3 Отговор

    До коментар #165 от "Альооо":

    Нямам намерение сега да защитавам докторска дисертация за значението на понятието нормален.
    Може да си направиш справка в тълковния речник.

    Коментиран от #174

    23:12 09.02.2026

  • 171 Лунатик

    11 6 Отговор
    Само като видя розовите тромпета как бранят педофилската секта ми е ясно кой е покровителствал Лама и сие.

    Коментиран от #175, #176

    23:12 09.02.2026

  • 172 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #164 от "Може":

    Има ли имот Калушев в Монтана ? Защото са били големи совалки около всичките му имоти - Българи, хижата, ако е имал имот в Монтана, Врачанския Балкан е близо, а и той “самият” е постнал стихотворението на Ботев. Всъщност какво са търсели жандармерията в с. Българи, ако не са ходили до там с кемпера ? Засечен ли е кемпера натам ? Специално в Странджа има много камери монтирани официално заради каналите там и емигрантите или БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА, което не пречи на каналите, апропо…

    23:13 09.02.2026

    4 1 Отговор

    До коментар #170 от "риторичен?":

    Да, разбира се, защо да губим време с дисертации, като можем просто да погледнем живота на хората, които избират нестандартни пътища?

    Коментиран от #177

    23:18 09.02.2026

  • 175 Панчо Санса

    6 4 Отговор

    До коментар #171 от "Лунатик":

    Само като видя как шишовите поклонници хвърлят кал по невинни жертви, ми стават ясни продажните им душици.

    23:20 09.02.2026

  • 176 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #171 от "Лунатик":

    Това едно на ръка. Ама па да си толко загубен да браниш нещо, за което такава кал ще излезе, че ще ти смъкне процентите до под най-извъртеното ядро на собствената ти политическа костовистка секта, просто....

    23:21 09.02.2026

  • 177 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #174 от "Ирония":

    Директо избирам дисертацията.

    23:22 09.02.2026

  • 178 Госあ

    11 2 Отговор

    До коментар #168 от "Анонимен":

    Видеото не е фалшиво, това е задължително при фалшивите видеа. Едно е сигурно, Калушев не е бил психически лабилен ! Напротив, много корава психика се иска да се гмуркаш в неизвестни пещерни сифони. За разрешително за оръжие, също се минава на психо.

    Коментиран от #183, #186

    23:22 09.02.2026

  • 179 Човекът

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "Бояна":

    не е животно. И в това му е проблема )

    23:24 09.02.2026

  • 180 Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Смърфиета":

    Много си грамотна. Браво!

    23:25 09.02.2026

  • 181 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #159 от "контра конспирация":

    ВСС го избират главния прокурор, като ВСС е съставен от КВОТИ: 3 Ex officio (по право) длъжностни лиця; 11 Избират ги съдии, прокурори и следователи; 11 Избира ги Народното събрание - И в предишни процедури парламентът е прилагал междупартийни формули/договорки, при които местата на 11-те са разпределяни между парламентарно представените групи – например в минали избори в НС формулите са били нещо като 4:3:2:2 между ГЕРБ, БСП, ДПС и друга парламентарна група ...

    23:25 09.02.2026

  • 182 Тома

    8 5 Отговор
    Навремето така изгориха и войничетата в камиона.Видяли са нещо и край

    Коментиран от #184, #201

    23:27 09.02.2026

  • 183 Альооо

    4 2 Отговор

    До коментар #178 от "Госあ":

    И какво психо се минава за разрешително за оръжие, я ни светни! Май просто гледат дали си регистриран в Психото или не и ти дават един хвърчащ лист.

    Коментиран от #185

    23:28 09.02.2026

  • 184 Дрън-дрън-дрън

    5 2 Отговор

    До коментар #182 от "Тома":

    И какво са видяли? На баба ти розовите кюлоти.

    23:29 09.02.2026

  • 185 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #183 от "Альооо":

    Изглежда питаш за психологическия тест за разрешително за оръжие в България. Мога да ти обясня какво представлява, как протича и какво да очакваш — това е напълно нормален въпрос и много хора се чудят какво включва процедурата.

    Какво представлява психотестът за оръжие

    Психологическото изследване е част от задължителната процедура при кандидатстване за:

    • разрешително за носене/съхранение на огнестрелно оръжие
    • работа на позиции, свързани с оръжие или охрана


    То се прави в лицензирани психолози, вписани в регистъра на МВР.

    Какво включва тестът

    Обикновено се състои от три части:

    1. Интервю с психолог

    • Разговор за здравословно състояние, навици, употреба на алкохол/вещества, стрес, сън
    • Оценка на емоционална стабилност и отговорност


    2. Психометрични тестове

    Те не са трудни, но изискват концентрация. Най-често:

    • тестове за внимание и реакция
    • личностни въпросници
    • тестове за импулсивност и агресивност


    3. Оценка на поведение

    Психологът наблюдава как реагираш, как общуваш, дали си спокоен и последователен.

    Колко време отнема

    Обикновено между 40 и 90 минути, в зависимост от центъра.

    Какво да носиш

    • лична карта
    • документ за платена такса
    • направление, ако е изискано


    Съвети за подготовка

    • Спи добре предната вечер
    • Не употребявай алкохол или стимуланти
    • Бъди честен — тестовете засичат противоречия
    • Не се притеснявай — това не е изпит, а оценка на годност


    Ако искаш, мога да ти

    23:32 09.02.2026

  • 186 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #178 от "Госあ":

    Приключи бе! Ти глава имаш ли?
    Свърши с ламата и още петима улигофрени и изпелерастени мунченца, деца на улигофрени.

    Сега останалите улигофрени могат само да се нъсират, и ти в това число.

    23:33 09.02.2026

  • 187 Малко помисли!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Борислав":

    Ако е вярно това което казаха на брифинга,трима са имали разрешително за оръжие,със сигурност шефа- "ламата",адвоката и счетоводителя.
    Оръжията са били четири,револвер,пушка и два пистолета.По всяка вероятност ако наистина става дума за самоубийство,на Петрохан са намерени два пистолета и пушка , онези рошавия с брадата предполагам не е имал разрешително,тъй като казаха че двама с рани в слепоочията и един под брадичката,със сигурност с пушката не можеш да се гръмнеш в главата, следователно този опит може да не е бил добър и затова някой от другите двама да е помогнал с пистолет да го довърши, затова има четири гилзи на мястото,изгорелия явно е онези с брадата,рошавия, странното в случая на Петрохан е ,че не показват записа от стрелбата,а той трябва да е бил от същата камера записан,това е логиката.
    За Околчица е по лесно за разбиране,там в кемпера са имали сателитен интернет,сигурно са следили новините по телевизията,ако наистина става дума за самоубийство ,шефа с револвера е гръмнал първо младите и после се е приключил,а детето защо е било клекнало и със сплетени пръсти,сигурно се е молил за последно на Буда!!!
    Единствено не мога да си обясня,защо тези психясали,БУДИСТИ,са посегнали на животните?!
    Още много може да се каже,но стига толкова, когото излезнат настроените от ръцете им ще стане ясно кой е натискал списъците ,стига ченгетата да не манипулират нещо!!!

    Коментиран от #196

    23:33 09.02.2026

  • 188 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Психара Китаеца пуска справки от ЧатДжиПиТи.

    Коментиран от #189

    23:35 09.02.2026

  • 189 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #188 от "Смърфиета":

    Генийче, как разбра ? Истински дедектив ! Ама пак неточности, ДийпСийк ползвам щото е по-умен. В случая е копилота, обаче

    Коментиран от #202

    23:39 09.02.2026

    5 4 Отговор
    Най смешното е, че всичките тия, които изливат помия върху жертвите боготворят Динко от Ямбол, но в случая главния прокурор каза че Калушев бил будист ! И глей кво става ! Ганчето като кръстоносец знае, че всички будисти са педофили.

    23:52 09.02.2026

  • 192 наблюдател

    10 3 Отговор
    Гледах брифинга на прокуратурата и интервюто с майката на загиналото момче. За момент спрях звука и се загледах във физиономиите на тези хора. После пуснах звука и чух противоречиви тези на т.нар. държавна власт, видях как прокурорката четеше всяка трета дума от листчето си, видях лекар, който силно напомняше на касапин, чух, че видеозаписите били без DVR, защото той бил унищожен от пожара, но пък записите имаха дата и час?!!! Не видях мъже, които се прощават завинаги, защото знаят, че никога няма да се видят отново в този живот. После видях майка, която беше събрала целия си кураж, за да изчисти паметта на детето си. Не ми приличаше на човек, който лъже. Приличаше на жена, която няма какво да губи. Не знам кой какво е гледал и като е гледал какво е видял и разбрал, но не ми се вярва, че болшинството от българите са толкова наивни, че да вярват в противоречивите и очевидно съшити с бели конци тези на официалните власти. Не е възможно да се оглупели чак толкова.

    Коментиран от #198

    00:20 10.02.2026

  • 193 Анонимен

    2 5 Отговор
    Като видя че някой защитава лимоненото будисче ми е ясно че е трол на ПП

    Коментиран от #194

    00:25 10.02.2026

  • 194 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #193 от "Анонимен":

    А който вярва на една сладурана от брифинга, която твърди, че са намерени четири гилзи в трите трупа, а на въпрос на журналист как така четири гилзи в три трупа, тя отговори - това ще бъде установено по-късно... едното лице има две ПРОБОДНИ рани, как да го наречем??? Уж жертвите били простреляни, намерени са гилзи, обаче имали прободни рани? А, бе, вие добре ли сте? Вярвате ли, че мозъците функционират правилно? Не чувате ли какво ги говорят и не го ли осмисляте? Ако не го правите, значи сектантите сте вие, не убитите.

    00:33 10.02.2026

  • 195 Голям праз

    2 0 Отговор
    Я пробвай пак. Днес нали описаха пътя на кемпера, защо не го откриха по - рано ? Пътищата от Петрохан по които може да мине един кемпер са хиляди , нали? И кемпера не е регистриран на издирвано лице ?

    00:58 10.02.2026

  • 196 ИСТИНАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #187 от "Малко помисли!!!":

    Да попаднеш в плановете на алигатори не е шега работа.....

    01:05 10.02.2026

    2 0 Отговор

    До коментар #192 от "наблюдател":

    Не сме никак наивни ,а в по-голяма степен повечето сме супер злобливи , способни сме на това което нас не ни засяга , да се изхрачим върху нашего събрата и да продължим все едно нищо не е било ,а това сатанистите го знаят и го използват в манипулациите си...

    01:14 10.02.2026

  • 199 Само

    4 1 Отговор

    До коментар #157 от "Госあ":

    С помощта на спътниковите доказателства може да се разреши случая ,поне сега те са в изобилие над нас в небето ,заедно с душите на невинните и мечтите им за една по - добра РОДИНА....

    Коментиран от #203

    01:25 10.02.2026

  • 200 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "Госあ":

    Овчарят е бизнесмен собственик, с високопроходим джип

    01:51 10.02.2026

  • 201 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #182 от "Тома":

    Томата изтепа рибата! Брао!

    02:14 10.02.2026

  • 202 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #189 от "Госあ":

    Той мое да е, ма ти не си.

    02:16 10.02.2026

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Патолога казал ли е коя тройка е загинала първа? Може тия с кемпера да са!

    05:14 10.02.2026