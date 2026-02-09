Майката на Николай Златков: За мен това е професионално извършено убийство. Били са свидетели на нещо

Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Това заяви Ралица Асенова в „Интервюто в Новините на NOVA”. Тя се свърза с NOVA и заяви, че е майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица.
По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения”, каза тя.
Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. „Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно”, каза Асенова.
Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок”. „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение”, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите”, разказа почернената майка.
Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.
„Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?”, попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, добави тя.
Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. „През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора”, каза тя.
Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.
Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. „Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, заяви тя.
По думите ѝ няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. „Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство”, каза майката на Златков. Тя допълни, че настоява всички версии да бъдат проверени.
Майката на Николай Златков подчертава, че всички внушения за секта, религиозно влияние или задължителни духовни ритуали са напълно неверни и не почиват на никакви факти. „Никакви задължителни практики - за нищо. Не знам защо се изсипва всичко това върху хора, които не могат да се защитят. Те вече не могат да говорят”, добави Асенова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
кой не сложи колан на сияна ?
кой загуби сашко ?
огьн следвай ме...
Коментиран от #87
21:14 09.02.2026
2 1488
експертизата показала че принадлежи на един дебел политик 🐖
Коментиран от #37
21:15 09.02.2026
3 Хер Флик от Гестапо
Коментиран от #13, #14
21:16 09.02.2026
4 Злодеи под слънцето
21:17 09.02.2026
5 Да,бе
21:18 09.02.2026
6 Хмм
Коментиран от #139
21:18 09.02.2026
7 Хари кришна
21:18 09.02.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #64
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПРАЩАТ СИК 4 ДЖИПА И ПРАВЯТ ЗАСАДА
....
6-ТА СА ТРЪГНАЛИ ДА БЯГАТ - ГОРЯТ УЛИКИ, ТЕХНИКА, , НО НЕ БЕ СА ЗНАЕЛИ ЗА ЗАСАДАТА
Коментиран от #29, #204
21:19 09.02.2026
10 Яшар
Коментиран от #17, #26
21:20 09.02.2026
11 И е...права
21:20 09.02.2026
12 ВЯРВАМ
21:21 09.02.2026
До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":Разбирам е тая "родителка"..... Няма да я коментирам, но да питам знае ли някой Какво работи и с какво се издържа, та има финансовата възможност да обикаля света..... А спокойния комплексар ми се струва че умишлено подведе ченгетата да търся по морето...
21:22 09.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":Подбирали са деца с зависимости от които родителите са дигнали ръце и са ги пускали на политици.
21:22 09.02.2026
15 Здравей
Коментиран от #22
21:23 09.02.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И СЕ ПЛЮЯТ ВЪВ ФЕСБУК, КОЯ КОГО ЗАРИБЯВАЛА С ОТКАЧЕНИ ИСТОРИИ :)
. .....
МИСЪЛТА МИ Е ЧЕ МОЖЕ И ДА СА ДЪНОВИСТИТЕ :)
21:23 09.02.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Яшар":Полицията чака 2 часа да дойде ДАНС от София да замете следите.
21:23 09.02.2026
18 Ъъъъ
Коментиран от #147
21:24 09.02.2026
19 Дедо Мраз
21:24 09.02.2026
20 Спецназ
Нашите криминалисти им е най-лесно 5 убити от рейнджър,
ТОЯ Рейнджър е можел да оцелява в пещерите 6 месеца без да го намерят!
Бил е българския Беър Грийлс!
Да не е ЛУД да се самоубива?
После ти слоложат пръстовите на спусъка и ГОТОВО!
ФАКТ!
21:24 09.02.2026
21 ТАЗИ ""МАЙКА""
Коментиран от #24
21:26 09.02.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Здравей":ПРИМЕР : КРАЙ ПЕРПЕРИКОН ИМА ЗЛАТЕН РУДНИК
Коментиран от #34
21:26 09.02.2026
23 Шогун
Коментиран от #44
21:27 09.02.2026
21:27 09.02.2026
25 Борислав
Всичките 6 имали 3 пистолета. Това означава че първите трима са се "самоубили" с 2 пистолета. Остава само да кажат че са си произвели и по един контролен.
Коментиран от #187
21:28 09.02.2026
21:29 09.02.2026
27 БОЙС ТУ МЕН
Е СЪДЕЙСТВАЛ НА СЪВЕТСЦКАТА МИЛИЦИЯ
В РАЗСЛЕДВАНЕТО НА НЯКОИ
ОТ НЕГОВИТЕ...„ ПРАКТИКИ С ХОРАТА”!!!!!!!
21:29 09.02.2026
28 Гледах я тая по тв...!
Все едно,че не е загубила син...една сълза не отрони...!
А цялата и енергия,като оня-спокойният баща...-само хвалебствия и превъзнасяния към небето за Ламата-Калушев...!
21:29 09.02.2026
29 Борислав
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не вярвам да са СИК. По-вероятно екзекуцията е извършена от ДАНС, затова и не е имало сътпротива.
Шефът на ДАНС вече е с доказани случаи на мокри поръчки.
Коментиран от #33
21:31 09.02.2026
30 ?????
31 Алцек
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИСПАНСКИ ГАЛЕОНИ КРАЙ МЕКСИКО
..... :))
А КОРАБА ЧЕРНИЯ ПРИНЦ , ИЗЧЕЗНАЛ В ЧЕРНО МОРЕ
НА КОЙТО ИМА МИЛИАРДИ ЗЛАТО НЕ МОГАТ ОЩЕ ДА ГО ОТКРИЯТ :)
Коментиран от #58
21:32 09.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "Борислав":ДАНС СА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА СИК :)
21:33 09.02.2026
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За петрохан не зная. Но Странджа е злато. Гробници. Пещери. Бахтес. Вълчан воивода. Който е ходил там знае. Пещери има много. И злато. И нещо друго. Този район е убил Живкова. И тя е намерила нещо там.
Коментиран от #48
21:34 09.02.2026
35 Мафията ни показа как самоубив
36 от Барека
21:35 09.02.2026
38 Димо
21:36 09.02.2026
39 Факти
21:37 09.02.2026
40 Лама от ПП
Коментиран от #57, #90
21:37 09.02.2026
41 В тия родители
21:37 09.02.2026
42 Никой
какви мафии - то ние и мафии нямаме.
21:38 09.02.2026
43 Агент Буда
21:38 09.02.2026
До коментар #23 от "Шогун":"А последната госпожа от брифинга днес как се изпусна. Намерими са 4 гилзи и е единия е два пъти ръган"
значи гърмиш се в главата не умираш и за да е по сигурно се гърмиш втори път.
И не е само това:
1. Казаха че от 27 до 31 януари в къщата в Бургаско са правили ремонт - кой човек решил да се самоубие ще мисли за някакъв ремонт и да си стегне къщата
2.На видеото в което казват : "за мен беше чест" и тримата се смеят и подскачат, а това е същия ден преди да се самоубият - кой ще се радва че ще умре? Дори кучето се радва и си играе, а животните усещат когато хората имат проблем...
3. На видеото в което се подпалва хижата е толкова тъмно, че има само силуети - как стигнаха до извода разследващите, че същите трима рейнджъри те са запалили хижата
4. Кой любител на животните ще затвори кучетата си, за които се е грижил да изгорят в хижата?
5. Ако са решили да се самоубиват, защо не го правят всички в Петрохан, а половината тръгват за Околчица?
Коментиран от #65, #70, #71
21:38 09.02.2026
45 Опааа
21:39 09.02.2026
21:39 09.02.2026
47 Здрасти
Коментиран от #52, #149
21:39 09.02.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #34 от "Здравей":ТВА ЗЛАТО НЕ Е НАШЕ - МОЕ ИЛИ ТВОЕ
.... И НЕ БИВА ДА СЕ ПИПА - А АЗ НЕ ИСКАМ ДА СТАВАМ КУРБАН - ЗАЩОТО БЕЗ ЧОВЕШКИ КУРБАН НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ВЗЕМЕШ....
Коментиран от #56
21:40 09.02.2026
49 Стига вече
21:41 09.02.2026
50 Малкия холандец
Коментиран от #55
21:41 09.02.2026
51 Крадци или турци или Васил Божков
21:42 09.02.2026
53 Чисто и просто
21:44 09.02.2026
54 Права е,
21:44 09.02.2026
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #50 от "Малкия холандец":ОПИТАЛИ СА СЕ ДА ПРОДАДАТ НЕЩО :
- ОТКРАДНАТА ДРОГА
- ИЛИ НЕЩО АРХЕОЛОГИЧЕСКО КОЕТО СА НАМЕРИЛИ
....
И КУПУВАЧА ГИ Е ИЗПЯЛ НА МАДЖО И ЧЕРЕПА - ТЕ СА ОРТАЦИ АКО НЕ ЗНАЕШ
21:45 09.02.2026
До коментар #48 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мое е златото на Вълчан вайвода! Веднага казвай къде е!
Коментиран от #66
21:47 09.02.2026
57 Естет
До коментар #40 от "Лама от ПП":И тази откачалка е в филма с ламите. Само я виж!
21:47 09.02.2026
58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НЕ СЕ МАЙТАПЯ - ТАРТОРА Е РАБОТИЛ ВОДОЛАЗ ЗА
АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЯ КРАЙ МЕКСИКО КОЯТО ТЪРСИ ГАЛЕОНИ ... И СЕ Е НАУЧИЛ ПОКРАЙ ТЯХ КАК СЕ ПРАВИ
21:48 09.02.2026
59 Фори
21:49 09.02.2026
60 Така е
Коментиран от #111
21:49 09.02.2026
61 Дедо Мраз
До коментар #36 от "от Барека":Седми труп, по думите му шофьора откарал кемпера.
Коментиран от #86
21:49 09.02.2026
62 Здрасти
До коментар #52 от "Старшина Боташ":Искаш ли да ти направя видеозапис, без дата, час, година. Само кажи какво искаш да видиш на него и го имаш. Няма ли дата, час, година е лъжа. Или ИИ
Коментиран от #72
21:50 09.02.2026
63 Бай Данчо
21:51 09.02.2026
64 Запознат
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Право в десетката брато, точно за това иде реч,кражба на компромати ,не че и бая пара не е мръднала от трезора на всички ни е ясно кой,те даже тия момчета не са знаели какво точно пазят или пък са са го криели на такива места дето само те могат да стигнат,иначе добре измислено ,да криеш кюлчета и флашки в подводни пещери....
21:52 09.02.2026
65 „Живков”
До коментар #44 от "Тодор":АВЕ И ТОЙ ПЕШО( МЛАДЕНОВ)
КАЗА ЧЕ КАЗАЛ СТАНКО(тодоров)ДА ДОЙДЕ
А ТО СЕ ОКАЗА ЧЕ КАЗАЛ
НАЙ ДОБРЕ ДА ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ.....☝
21:52 09.02.2026
66 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #56 от "БоюЦиганина":ТРЯБВА ДА ЧАКАШ ДА ПАДНЕ ВОДАТА В ТУНДЖА И ПРИТОЦИТЕ И
...... И ТАМ Е ЗЛАТОТО НА ВЪЛЧАН ВОЙВОДА. ...ПОД РЕКАТА :)
21:52 09.02.2026
67 Хмм
Коментиран от #79, #143
21:52 09.02.2026
68 Полицията
Да пускат всички записи, да взимаме пуканки и да гледаме как откачалките си пръскат мозъците
21:53 09.02.2026
69 БеГемот
21:54 09.02.2026
70 Въпросите са
До коментар #44 от "Тодор":много повече от 6.
21:54 09.02.2026
71 а не ти ли идва и още нещо
До коментар #44 от "Тодор":защо има видео на опожаряването но няма видео на убийствата? нали телата били пред хижата покзват ни кадри пред хижата как хората се разделят и си говорят а няма видео на убийството което се намира на същото място??? видеото е снимано от много ниско необичайно за камера няма дата час година по-вероятно да е от телефон!!! и никой нормален природозащитник решил да сложи край на живота си няма да убие кучето си ще го остави да живее !!!
Коментиран от #76
21:54 09.02.2026
72 Старшина Боташ
До коментар #62 от "Здрасти":Това какво доказва ....че можеш...че е фалшив записа ли ???
21:54 09.02.2026
73 Защо
21:55 09.02.2026
74 Леле
Коментиран от #105
21:56 09.02.2026
75 Здрасти
21:56 09.02.2026
77 б национална т
И за 4-те джипа, които са отивали към петрохан същата вечер, нищо не казаха - приятелка ги е видяла. Кой палел - аз лицата не видях, може да е всеки. Извадени думи от контекст видях, нагласени. Същата неизгоряла камера защо не засне и "самоубийствата". Детето с ръце сплетени пръсти, клекнало /в кемпера???/ - защо, да го боли по-малко ли, то е било принудено да застане така. От репортерите близо до мястото, става ясно, че кемпера се е движел по нормалните пътища посред бял ден, не по второкласните, както се твърди. Само се вдигна още по-голяма пушилка от изнесения нагласен донякъде пъзел. На този брифинг се опитаха да изкарат населението, че не си ползва главата за собствено мислене, логично и разследване само по разните мълчания. Защо се мълчи се питаме и търсим. събираме 2 и 2. Не наричайте предположенията, изказани на глас /след като няма гласност/ спекулации - ние не сме в тия л..на, че да насочваме в някаква несъществуваща посока, ние гадаем, къде ще избие пробойната.
21:57 09.02.2026
78 Серсемин
Коментиран от #81
21:58 09.02.2026
79 и нея я самоубиха
До коментар #67 от "Хмм":от държавна сигурност!!! също както тези…
21:58 09.02.2026
81 Последния Софиянец
До коментар #78 от "Серсемин":Школата Роук работи с деца с зависимости от които родителите са дигнали ръце.
Коментиран от #129
22:03 09.02.2026
82 Учудения
Коментиран от #135
22:03 09.02.2026
83 Болно общество
22:03 09.02.2026
84 Аз ако
Коментиран от #91, #112
22:03 09.02.2026
85 Монк
Коментиран от #120
22:03 09.02.2026
86 Дедо Прас
До коментар #61 от "Дедо Мраз":Точно така. Стара практика е да се зачистват и преките изпълнители на големите мокри поръчки, за да не вземе случайно някой да пропее след време.
22:06 09.02.2026
87 Видьо Видев
До коментар #1 от "кой му дреме":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Нали?
Коментиран от #98
22:06 09.02.2026
88 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПУТИН В БУНКЕРА СЪЩО :))
НО ОЩЕ НЕ СА СЕ "САМОУБИЛИ" КАТО ТЕЗИ КЛЕТИ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ :(((
Коментиран от #94, #158
22:06 09.02.2026
90 Така Така
До коментар #40 от "Лама от ПП":Колко 80% имало много плоски мисли
22:07 09.02.2026
91 Ама като гледам...
До коментар #84 от "Аз ако":...тая майка ,,бая се червеше"...?!
22:07 09.02.2026
92 Тити на Кака
А защо грижовната мама просто не се е обадила на доброто си, любимо детенце?
Защо не описва разговора си с отрочето?
Защо описва "всички стаи в 1120 кв вила, дето никъде не видяла пушкала", описва два от най-щастливите дни в живота си, дните във вилата, а не ни разказва за общуването със сина си?
22:08 09.02.2026
93 Факт
Коментиран от #96
22:08 09.02.2026
94 Смърфиета
До коментар #88 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Като се самообият, тогава се убаждай по въмпроза.
Коментиран от #106
22:08 09.02.2026
97 На баба ти хвърчилото!
Коментиран от #145
22:10 09.02.2026
98 Ясно като видело
До коментар #87 от "Видьо Видев":Не е трудно да се сетиш или? Едни над 150 поръчкови убийства има навъртяни на сметката си от как комунягите на "царя" го пробутаха за главен секретар.
22:12 09.02.2026
99 кемпер
Коментиран от #104, #107
22:12 09.02.2026
100 Дас Хаген
22:13 09.02.2026
101 Бояна
Коментиран от #130, #179
22:14 09.02.2026
104 Смърфиета
До коментар #99 от "кемпер":Какво има да не коментираш, коментирай. Тя сама си е виновна. Дарила му живот, па почнала да го дава под наем за педофили срещу малко дрога. И да се изживяват заедно. Ако това са били най-хубавите й дни, с какво са били хубави, с нов вебратур за 80 000 евро? Чакаме обаче да привлекат Сандов.
22:16 09.02.2026
105 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #74 от "Леле":Нещо не е наред...Как не може да се засече КЕМПЕР от многобройните мобилни полицейски звена, които дебнат в засада по пътищата през около 50 км???
Коментиран от #127
22:16 09.02.2026
106 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #94 от "Смърфиета":ОСТАВИ ГО ТОЯ КОКОЛ ДЕТО МИ ЛАПА НИКА
КАТО ТОШКО НА СЛАВИ :)
Коментиран от #108
22:16 09.02.2026
107 Смърфиета
До коментар #99 от "кемпер":Коментирай, не я жали. Тя е давала детето си на ламата-педофил срещу малко дрога.
22:17 09.02.2026
108 Смърфиета
До коментар #106 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ами пищи със стил къде не мое са имитирва.
22:18 09.02.2026
109 Никой
22:18 09.02.2026
110 Смешник
Коментиран от #113
22:19 09.02.2026
111 Смърфиета
До коментар #60 от "Така е":Това видео не могат да имитират. Тази градобитна прустотиа е неподражаема!
Като освободят тялото за погръбэние, да поиска от погръбалният агент да й го остави за една нож и да погледне одзат как е, дали ламата си е проправила пътека.
Коментиран от #180
22:20 09.02.2026
112 Недей много знам
До коментар #84 от "Аз ако":да не се види и шефа там като участник в екзекуциите.
22:21 09.02.2026
113 Смърфиета
До коментар #110 от "Смешник":Те по закон трябва да са в каса.
22:21 09.02.2026
114 Пълна мъгла
22:21 09.02.2026
115 Може ли
Коментиран от #125, #138
22:22 09.02.2026
116 Механик
Оръжие не е била виждала, ама за всичкото оръжие имало разрешение?!
Имало само лъкове и пейтбол пушки. Добре, ама за такива неща не се изисква разрешение.
Щом научила, ведна тръгнала към МОРЕТО? И защо към морето, бе жена? Петрохан е в другата посока.Възмущава се от това, че я питали с какво си изкарва парите синът и?!?!? Добре де, а ти какво им отговори" С какво си изкарва парите???
Адовкат и счетоводител, които живеят изолирано по планините, госпожо, не могат да са редовни хора и да с и изкарават парите честно/ Кой адвокатства и кой счетоводства тия 3-4 години, докато тия "нормални хора" живееха в комуната?
А всичко станало е МЪГЛА, госпожо! Мъгла и розАви о блачета.
22:22 09.02.2026
117 констатация
Необяснимо е защо пореотстъпва задълженията си на родител на друг (познат или представящ се за добър познат) да възпитава и храни 15 годишния й син.
22:24 09.02.2026
118 А50
22:25 09.02.2026
119 Та… къде е истината?
И най-важното истината още не е излязла. Всеки, който твърди, че я знае на 100% в този момент, или греши, или манипулира.
22:25 09.02.2026
121 Мисля
Коментиран от #134
22:25 09.02.2026
123 Изчезвай, бе кaвалджия
До коментар #103 от "До бюрека":Хората трябва да разберат какво ченгета и прокурори укриват от тях в тая мръсна поръчкова история!
Коментиран от #128
22:25 09.02.2026
124 604
22:27 09.02.2026
125 Питам само?
До коментар #115 от "Може ли":А ДАНС чии хора са? Кой си сложи негов човек начело на ДАНС?
А Прокуратурата на КОЙ е? Кой сложи Сарафов начело и не могат да го изнесат от там нече 6 месеца?
На голямото "Д", дето мълчи и Буци мълчи.
Защо ли?
Коментиран от #141
22:28 09.02.2026
126 Няма една
Живеем ли в кочина, както казва Ивайло? Живеем. Факт. И не само България, целия свят стана кочина.
Някои хора го приемат по лично и не могат просто да си затворят очите. И решават че са дотук.
Коментиран от #132
22:28 09.02.2026
127 версия хх
До коментар #105 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Не е магистрала, а планински път. камерите са на широките прави пътища, където скоростта се превишава и глобите са солени.
Пътували са с кемпера още на 1 февруари преди откриването на пожара, затова.
22:29 09.02.2026
128 Как са стане?
До коментар #123 от "Изчезвай, бе кaвалджия":И как да разберат, като тези две институции са приватизирани от Шиши и Боко?
22:29 09.02.2026
129 Серсемин
До коментар #81 от "Последния Софиянец":Добре, ама що се показват и дрънкат глупости? Вместо да са по ниски от тревата.
22:30 09.02.2026
130 Смърфиета
До коментар #101 от "Бояна":Кучетата знаят къде са гробовете със децата, които ламата е реформирал.
22:30 09.02.2026
131 Дон Дони
Коментиран от #162
22:30 09.02.2026
132 Парадокс БГ
До коментар #126 от "Няма една":Ко.чина.та символ на какво е? На двете прасета - Шиши и Буци.
22:31 09.02.2026
135 Цъцъцъ
До коментар #82 от "Учудения":Ама не всички мъже гледат на момчетата по този начин, някои мъже са бащи, приятели , учители. Не всички учители по физическо са педофили. Въпреки че сигурно има.
Коментиран от #151
22:32 09.02.2026
136 Смърфиета
До коментар #133 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Верно бе, и записите били от камера, която не съществувала. Това е най-абсурдното.
22:34 09.02.2026
137 Михаил Михайлов
Коментиран от #155
22:34 09.02.2026
139 Кккксссс
До коментар #6 от "Хмм":Абе това си е тяхна работа. Може и престъпници да са били, ама важното е че по нищо не изглежда да е самоубийство. А защо не търсят кой го е направил, а търсят сметка от родителите какви решения взимат...
22:36 09.02.2026
141 контра конспирация
До коментар #125 от "Питам само?":Ти пък откъде знаеш че Сарафов е нечий човек, а сетих се от Гугъл и от телевизора, и жените от опашката на фурната това си говорят.
ПП искат свой главен прокурор като например Андрей Янкулов, даже Рашков и обясняват защо сегашния не е подходящ.
Коментиран от #150, #160
22:37 09.02.2026
143 Напомнящ
До коментар #67 от "Хмм":Тя и дъщерята на живков не беше със всичкия си!!! Размотаваше се по Индия и света и харчеше народни пари с болния си мозък!!! Не сучихме на държавници и преди и сега само крадци и предатели!!!
22:38 09.02.2026
144 Михаил Михайлов
От 136 поста само четри поста с имена,
Останалите 131 не са ли Ви кръщавали
Коментиран от #146
22:40 09.02.2026
145 риторичен?
До коментар #97 от "На баба ти хвърчилото!":Нормален живее ли в пещери?
Коментиран от #148
22:41 09.02.2026
146 Ахил Карамузов
До коментар #144 от "Михаил Михайлов":Е, ако искаш и телефонен номер да ти оставя!?
22:44 09.02.2026
147 Мнение
До коментар #18 от "Ъъъъ":Майката има реални основания да вярва, че е познавала тези хора. Но това не гарантира, че е знаела всичко. Тя ги е виждала в битова, спокойна среда – готвене, разговори, филми. Това създава силно усещане за „нормалност“. Когато човек види някого в ежедневие, мозъкът автоматично заключава: „Тези хора са безопасни, познати, обикновени.“ Нейната психика отхвърля версии за вътрешен конфликт. Тя търси външен фактор („били са свидетели на нещо“). Това не е лъжа – това е механизъм за оцеляване. Но дори да е познавала хората добре, никой не показва цялата си личност пред родители, някои неща се крият умишлено, други – подсъзнателно. Може едновременно да е вярно, че тя е виждала добри, нормални хора
и да е имало напрежения, тайни или външни рискове, за които не е знаела. Тези неща не се изключват.
22:44 09.02.2026
148 Альооо
До коментар #145 от "риторичен?":А кой живее в пещери?
Коментиран от #154, #156
22:45 09.02.2026
149 здраво живо
До коментар #47 от "Здрасти":Датите на камерите са опция.
Обясненията на Сандов за познанството с Ивайло Иванов са силно противоречиви.
Коментиран от #152
22:46 09.02.2026
150 Ирония
До коментар #141 от "контра конспирация":Ааа що бе, важно е да не е на ПП главния прокурор, а да е човек на ГЕРБ - ДПС НН, нали?
Коментиран от #159
22:47 09.02.2026
151 Смърфиета
До коментар #135 от "Цъцъцъ":Ако обарват децата, и ги викат в стаичката, или в съблекалнята, или в чата, сигурно са.
Но нямат свободата като ламите и ренджърите да се отдават на а.лни кефове, наркотици, пътешествия, хижи, скъпи джаджи.
А тая ако се отваря, ще я дадат на двойна, и ако не се усети на тройна, петорна и така ще я натъпчат с клοзaпин, че ще точи слюнги до земята и ще остане бледо подобие на майка, лама и човек.
22:50 09.02.2026
152 Смърфиета
До коментар #149 от "здраво живо":Защото са подобни на тезите, че записите били от камери, които не съществували.
22:52 09.02.2026
154 риторичен?
До коментар #148 от "Альооо":Образно живее в пещери. Някой там в пещерата работи и си търси хляба и не само там обаче, кой нормален посвещава живота си изцяло без семейство на пещери?
Само много целеустремен със свои мотиви, които не са мотиви за нормален средностатистически човек.
Нещо се засегна, нищо лично, а риторично.
Коментиран от #165
22:53 09.02.2026
155 Отговор
До коментар #137 от "Михаил Михайлов":Мишо ся като изпи петата ракия и отвори една бира дето даже няма да и усетиш вкуса и реши, че трябва да метеш в София. Утре като се събудиш даже няма и да помниш, ама ще с спомниш, че на мотокара вчера му се прецака стартера и днес ще си без надник щото шефа още не го е поръчал
Коментиран от #163
22:53 09.02.2026
156 МИНИСТЪРА на КЕФА
До коментар #148 от "Альооо":Аааа, мамник, мамник живее в пещерите.
Тибетският лещояд лети във небесата.
22:54 09.02.2026
157 Госあ
Коментиран от #164, #166, #199, #200
22:57 09.02.2026
159 контра конспирация
До коментар #150 от "Ирония":Прокурорите си го избират, но ПП/ДБ настояват за промяна на конституцията и изваждане на прокуратурата от независимата съдебна власт. Не си слушал внимателно тезата на ген Атанасов ДСБ.
Коментиран от #181
22:57 09.02.2026
160 Смърфиета
До коментар #141 от "контра конспирация":Ама за Андрей Янкулов трябва да се сложи изпитателен срок 6 месеца в ЗСВ, да видим дали ще научи къде са тоалетните, или ще иска да ходи до тоалетните на радиото, че там му е по-чисто и спокойно.
22:58 09.02.2026
161 Госあ
Коментиран от #167, #168
22:59 09.02.2026
162 Смърфиета
До коментар #131 от "Дон Дони":Ами ще я натъпчат с клозапин, а Макулев с кветиапин или обратното. Както решат ще ги обработят. Може и децата да им отнемат. Съпричастни са към тежки криминални деяния, и отричат очеизвадното.
23:00 09.02.2026
163 Михаил Михайлов
До коментар #155 от "Отговор":Има тел.може да се обадите
23:01 09.02.2026
164 Може
До коментар #157 от "Госあ":седмият труп да ги е закарал към върха вече убити. Всичко това е инсценировка на чистачите от едни конкретни служби, да ни замаяват медийно с небивалите си уж разследвания за убитите уж самоубили се.
Коментиран от #172
23:05 09.02.2026
165 Альооо
До коментар #154 от "риторичен?":Понятието ‘нормален’ е доста разтегливо. Хората имат различни призвания и смисълът за живот не винаги минава през стандартния модел семейство–работа–бит. Това, че нещо не е масово, не го прави ненормално.
Коментиран от #170
23:06 09.02.2026
166 Хеми значи бензин
До коментар #157 от "Госあ":Елементарно всеки престъпник си мисли че ще се измъкне докато не осъзнае че цялата полицейска машина е по петите му.Другарите му са лъгали че е на морето за да му спечелят време но като е осъзнал че всички ходове са завардени си е пръснал мозака. Аз ако бях на мястото на Каушев щях да взема една моторна шейна или бъги и да бягам към Сърбия през Монтанския регион още веднага след раздялата с тия в хижата.
Коментиран от #169
23:06 09.02.2026
169 Смърфиета
До коментар #166 от "Хеми значи бензин":Само при една хипотеза биха ги обили други хора и то реалните хора. При провалена сделка за дрога. Удряне в кантара, предателство, или за грабеж. Принципно, доколкото ми е известно, това е доста делови бизнес.
23:12 09.02.2026
170 риторичен?
До коментар #165 от "Альооо":Нямам намерение сега да защитавам докторска дисертация за значението на понятието нормален.
Може да си направиш справка в тълковния речник.
Коментиран от #174
23:12 09.02.2026
171 Лунатик
Коментиран от #175, #176
23:12 09.02.2026
172 Госあ
До коментар #164 от "Може":Има ли имот Калушев в Монтана ? Защото са били големи совалки около всичките му имоти - Българи, хижата, ако е имал имот в Монтана, Врачанския Балкан е близо, а и той “самият” е постнал стихотворението на Ботев. Всъщност какво са търсели жандармерията в с. Българи, ако не са ходили до там с кемпера ? Засечен ли е кемпера натам ? Специално в Странджа има много камери монтирани официално заради каналите там и емигрантите или БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА, което не пречи на каналите, апропо…
23:13 09.02.2026
174 Ирония
До коментар #170 от "риторичен?":Да, разбира се, защо да губим време с дисертации, като можем просто да погледнем живота на хората, които избират нестандартни пътища?
Коментиран от #177
23:18 09.02.2026
175 Панчо Санса
До коментар #171 от "Лунатик":Само като видя как шишовите поклонници хвърлят кал по невинни жертви, ми стават ясни продажните им душици.
23:20 09.02.2026
176 Смърфиета
До коментар #171 от "Лунатик":Това едно на ръка. Ама па да си толко загубен да браниш нещо, за което такава кал ще излезе, че ще ти смъкне процентите до под най-извъртеното ядро на собствената ти политическа костовистка секта, просто....
23:21 09.02.2026
177 Смърфиета
До коментар #174 от "Ирония":Директо избирам дисертацията.
23:22 09.02.2026
178 Госあ
До коментар #168 от "Анонимен":Видеото не е фалшиво, това е задължително при фалшивите видеа. Едно е сигурно, Калушев не е бил психически лабилен ! Напротив, много корава психика се иска да се гмуркаш в неизвестни пещерни сифони. За разрешително за оръжие, също се минава на психо.
Коментиран от #183, #186
23:22 09.02.2026
179 Човекът
До коментар #101 от "Бояна":не е животно. И в това му е проблема )
23:24 09.02.2026
180 Петър
До коментар #111 от "Смърфиета":Много си грамотна. Браво!
23:25 09.02.2026
181 Истината
До коментар #159 от "контра конспирация":ВСС го избират главния прокурор, като ВСС е съставен от КВОТИ: 3 Ex officio (по право) длъжностни лиця; 11 Избират ги съдии, прокурори и следователи; 11 Избира ги Народното събрание - И в предишни процедури парламентът е прилагал междупартийни формули/договорки, при които местата на 11-те са разпределяни между парламентарно представените групи – например в минали избори в НС формулите са били нещо като 4:3:2:2 между ГЕРБ, БСП, ДПС и друга парламентарна група ...
23:25 09.02.2026
182 Тома
Коментиран от #184, #201
23:27 09.02.2026
183 Альооо
До коментар #178 от "Госあ":И какво психо се минава за разрешително за оръжие, я ни светни! Май просто гледат дали си регистриран в Психото или не и ти дават един хвърчащ лист.
Коментиран от #185
23:28 09.02.2026
184 Дрън-дрън-дрън
До коментар #182 от "Тома":И какво са видяли? На баба ти розовите кюлоти.
23:29 09.02.2026
185 Госあ
До коментар #183 от "Альооо":Изглежда питаш за психологическия тест за разрешително за оръжие в България. Мога да ти обясня какво представлява, как протича и какво да очакваш — това е напълно нормален въпрос и много хора се чудят какво включва процедурата.
Какво представлява психотестът за оръжие
Психологическото изследване е част от задължителната процедура при кандидатстване за:
• разрешително за носене/съхранение на огнестрелно оръжие
• работа на позиции, свързани с оръжие или охрана
То се прави в лицензирани психолози, вписани в регистъра на МВР.
Какво включва тестът
Обикновено се състои от три части:
1. Интервю с психолог
• Разговор за здравословно състояние, навици, употреба на алкохол/вещества, стрес, сън
• Оценка на емоционална стабилност и отговорност
2. Психометрични тестове
Те не са трудни, но изискват концентрация. Най-често:
• тестове за внимание и реакция
• личностни въпросници
• тестове за импулсивност и агресивност
3. Оценка на поведение
Психологът наблюдава как реагираш, как общуваш, дали си спокоен и последователен.
Колко време отнема
Обикновено между 40 и 90 минути, в зависимост от центъра.
Какво да носиш
• лична карта
• документ за платена такса
• направление, ако е изискано
Съвети за подготовка
• Спи добре предната вечер
• Не употребявай алкохол или стимуланти
• Бъди честен — тестовете засичат противоречия
• Не се притеснявай — това не е изпит, а оценка на годност
Ако искаш, мога да ти
23:32 09.02.2026
186 Смърфиета
До коментар #178 от "Госあ":Приключи бе! Ти глава имаш ли?
Свърши с ламата и още петима улигофрени и изпелерастени мунченца, деца на улигофрени.
Сега останалите улигофрени могат само да се нъсират, и ти в това число.
23:33 09.02.2026
187 Малко помисли!!!
До коментар #25 от "Борислав":Ако е вярно това което казаха на брифинга,трима са имали разрешително за оръжие,със сигурност шефа- "ламата",адвоката и счетоводителя.
Оръжията са били четири,револвер,пушка и два пистолета.По всяка вероятност ако наистина става дума за самоубийство,на Петрохан са намерени два пистолета и пушка , онези рошавия с брадата предполагам не е имал разрешително,тъй като казаха че двама с рани в слепоочията и един под брадичката,със сигурност с пушката не можеш да се гръмнеш в главата, следователно този опит може да не е бил добър и затова някой от другите двама да е помогнал с пистолет да го довърши, затова има четири гилзи на мястото,изгорелия явно е онези с брадата,рошавия, странното в случая на Петрохан е ,че не показват записа от стрелбата,а той трябва да е бил от същата камера записан,това е логиката.
За Околчица е по лесно за разбиране,там в кемпера са имали сателитен интернет,сигурно са следили новините по телевизията,ако наистина става дума за самоубийство ,шефа с револвера е гръмнал първо младите и после се е приключил,а детето защо е било клекнало и със сплетени пръсти,сигурно се е молил за последно на Буда!!!
Единствено не мога да си обясня,защо тези психясали,БУДИСТИ,са посегнали на животните?!
Още много може да се каже,но стига толкова, когото излезнат настроените от ръцете им ще стане ясно кой е натискал списъците ,стига ченгетата да не манипулират нещо!!!
Коментиран от #196
23:33 09.02.2026
188 Смърфиета
Коментиран от #189
23:35 09.02.2026
189 Госあ
До коментар #188 от "Смърфиета":Генийче, как разбра ? Истински дедектив ! Ама пак неточности, ДийпСийк ползвам щото е по-умен. В случая е копилота, обаче
Коментиран от #202
23:39 09.02.2026
191 Госあ
23:52 09.02.2026
192 наблюдател
Коментиран от #198
00:20 10.02.2026
193 Анонимен
Коментиран от #194
00:25 10.02.2026
194 хмм
До коментар #193 от "Анонимен":А който вярва на една сладурана от брифинга, която твърди, че са намерени четири гилзи в трите трупа, а на въпрос на журналист как така четири гилзи в три трупа, тя отговори - това ще бъде установено по-късно... едното лице има две ПРОБОДНИ рани, как да го наречем??? Уж жертвите били простреляни, намерени са гилзи, обаче имали прободни рани? А, бе, вие добре ли сте? Вярвате ли, че мозъците функционират правилно? Не чувате ли какво ги говорят и не го ли осмисляте? Ако не го правите, значи сектантите сте вие, не убитите.
00:33 10.02.2026
195 Голям праз
00:58 10.02.2026
196 ИСТИНАТА
До коментар #187 от "Малко помисли!!!":Да попаднеш в плановете на алигатори не е шега работа.....
01:05 10.02.2026
198 Българите
До коментар #192 от "наблюдател":Не сме никак наивни ,а в по-голяма степен повечето сме супер злобливи , способни сме на това което нас не ни засяга , да се изхрачим върху нашего събрата и да продължим все едно нищо не е било ,а това сатанистите го знаят и го използват в манипулациите си...
01:14 10.02.2026
199 Само
До коментар #157 от "Госあ":С помощта на спътниковите доказателства може да се разреши случая ,поне сега те са в изобилие над нас в небето ,заедно с душите на невинните и мечтите им за една по - добра РОДИНА....
Коментиран от #203
01:25 10.02.2026
200 Хмм
До коментар #157 от "Госあ":Овчарят е бизнесмен собственик, с високопроходим джип
01:51 10.02.2026
201 Смърфиета
До коментар #182 от "Тома":Томата изтепа рибата! Брао!
02:14 10.02.2026
202 Смърфиета
До коментар #189 от "Госあ":Той мое да е, ма ти не си.
02:16 10.02.2026
204 Някой да чу......
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Патолога казал ли е коя тройка е загинала първа? Може тия с кемпера да са!
05:14 10.02.2026