Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с Ивайло Калушев и другите жертви

Продължава разследването на убийствата на шестимата души, част от т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии.

Полицията и прокуратурата излязоха с детайли от разследването вчера, които обаче все още оставят неотговорени въпроси, коментира бТВ.

Основните версии на разследващите за трагедиите и на Петрохан, и край Околчица са за убийство и последвало самоубийство или самоубийство.

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата.

Публично бяха показани кадри и записи от хижа "Петрохан", на които се виждат мъжете в деня преди да бъдат открити мъртви.

Очакват се резултати от още експертизи.

Тепърва трябва да стане ясно и кога е настъпила смъртта на двамата мъже и тинейджъра, открити в кемпер край връх Околчица.

Разпитани са свидетели, сред които близки и роднини на жертвите, като следствието продължава.

Тази сутрин по северния склон на прохода има много гъста мъгла, участъци с много ниска видимост, също така и заледяване на пътя. Много е студено тук, почти минус 10 градуса.

Вчера вдигането на на мъглата в най-високата част на прохода позволи на екип на bTV да видим хижата от високо с дрон.

Така стана безспорно ясно, че там е имало пожар. Реално това е едно от малкото безспорни неща, както и че пътят към хижата продължава да се охранява от патрулен автомобил.

Относно свидетеля, който е подал сигнала за това, което се е случило на хижата, трябва да се спомене, че хората в района не са много.

На първи февруари, когато са се развили събитията, беше много студено - едва ли това е бил турист. Тогава е и работен ден. Много, много, много въпроси има, но не може да се отговори в момента на всички, защото разследването продължава.

На 1 февруари, 10 часа и 8 минути. На камерите се виждат как шестимата се събират пред бившата хижа "Петрохан".

След това Ивайло Калушев, 15-годишният Александър и 22- годишният Николай си тръгват с кемпера. Установен е маршрутът им. Минават през села, след това през Враца, следва село Челопек.

Останалите трима остават в бившата хижа. Следващото видео, което показаха разследващите, е от 16 часа. Мъжете, открити впоследствие мъртви пред хижата, отново са отпред. Чува се и разговор.

Пожарът възниква вечерта. От умишлено запалване на материали в хижата, като допълнително горивото натоварване е усилено с пелети за огрев. Които са напоени с лесно запалими течности и струпването на хартия и книги, посочиха разследващите.

До телата на Дечо, Пламен и Ивайло са открити 4 гилзи. 2 пистолета и 1 пушка.

"Върху оръжията има само ДНК на починалите лица", посочи старши комисар Кремена Илиева.

15-годишното момче и 22-годишният са с наранявания в областта на главата. 15-годишното момче е било със сплетени пръсти на ръцете.

Следи от борба няма, казват разследващите.

Трима от шестимата са имали разрешения за оръжия, стана ясно още на брифинга. Продължава изготвянето и на 17 експертизи.

На брифинга разследващите потвърдиха и достоверността на Последното съобщение на Калушев към майка му, което bTV първи показахме. В него той пише, че се опитват да помогнат на момиче.

"Има такова установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с тях", коментираха още разследващите.

Според тях едно от лицата е споделяло че има нестабилност в сдружението - отношението на спонсорите и други, те не виждали смисъл за продължаване на техния път.

Роднина споделя, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход.