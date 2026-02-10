Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с Ивайло Калушев и другите жертви

Продължава разследването на убийствата на шестимата души, част от т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии.
Полицията и прокуратурата излязоха с детайли от разследването вчера, които обаче все още оставят неотговорени въпроси, коментира бТВ.
Основните версии на разследващите за трагедиите и на Петрохан, и край Околчица са за убийство и последвало самоубийство или самоубийство.
До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата.
Публично бяха показани кадри и записи от хижа "Петрохан", на които се виждат мъжете в деня преди да бъдат открити мъртви.
Очакват се резултати от още експертизи.
Тепърва трябва да стане ясно и кога е настъпила смъртта на двамата мъже и тинейджъра, открити в кемпер край връх Околчица.
Разпитани са свидетели, сред които близки и роднини на жертвите, като следствието продължава.
Тази сутрин по северния склон на прохода има много гъста мъгла, участъци с много ниска видимост, също така и заледяване на пътя. Много е студено тук, почти минус 10 градуса.
Вчера вдигането на на мъглата в най-високата част на прохода позволи на екип на bTV да видим хижата от високо с дрон.
Така стана безспорно ясно, че там е имало пожар. Реално това е едно от малкото безспорни неща, както и че пътят към хижата продължава да се охранява от патрулен автомобил.
Относно свидетеля, който е подал сигнала за това, което се е случило на хижата, трябва да се спомене, че хората в района не са много.
На първи февруари, когато са се развили събитията, беше много студено - едва ли това е бил турист. Тогава е и работен ден. Много, много, много въпроси има, но не може да се отговори в момента на всички, защото разследването продължава.
На 1 февруари, 10 часа и 8 минути. На камерите се виждат как шестимата се събират пред бившата хижа "Петрохан".
След това Ивайло Калушев, 15-годишният Александър и 22- годишният Николай си тръгват с кемпера. Установен е маршрутът им. Минават през села, след това през Враца, следва село Челопек.
Останалите трима остават в бившата хижа. Следващото видео, което показаха разследващите, е от 16 часа. Мъжете, открити впоследствие мъртви пред хижата, отново са отпред. Чува се и разговор.
Пожарът възниква вечерта. От умишлено запалване на материали в хижата, като допълнително горивото натоварване е усилено с пелети за огрев. Които са напоени с лесно запалими течности и струпването на хартия и книги, посочиха разследващите.
До телата на Дечо, Пламен и Ивайло са открити 4 гилзи. 2 пистолета и 1 пушка.
"Върху оръжията има само ДНК на починалите лица", посочи старши комисар Кремена Илиева.
15-годишното момче и 22-годишният са с наранявания в областта на главата. 15-годишното момче е било със сплетени пръсти на ръцете.
Следи от борба няма, казват разследващите.
Трима от шестимата са имали разрешения за оръжия, стана ясно още на брифинга. Продължава изготвянето и на 17 експертизи.
На брифинга разследващите потвърдиха и достоверността на Последното съобщение на Калушев към майка му, което bTV първи показахме. В него той пише, че се опитват да помогнат на момиче.
"Има такова установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с тях", коментираха още разследващите.
Според тях едно от лицата е споделяло че има нестабилност в сдружението - отношението на спонсорите и други, те не виждали смисъл за продължаване на техния път.
Роднина споделя, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7
08:34 10.02.2026
2 не разбирам много
Коментиран от #32
08:36 10.02.2026
3 Пич
08:36 10.02.2026
4 Много
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Глупаво предположение! Пет тона канабис не струват нищо! Не са пет тона кокаин. И Мексико не експортира канабис!
Коментиран от #24, #31
08:38 10.02.2026
5 а сега де
08:40 10.02.2026
6 гост
Православна страна сме .
Само Исус Христос е Господ и Бог !
Той ме възкреси от мъртвите .
Коментиран от #16
08:41 10.02.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАПОСЛЕДЪК ЧЕРНОГОРЦИТЕ - ДРУЖКИТЕ НА БОЙКО ОТ СИК ИЗГОРЯХА И
С МНОГО КОКАИН - ТОНОВЕ
... ИНТЕРЕСНО СТАРЛИНКА ИМ КЪМ КЪДЕ Е БИЛ ВЪРЗАН - ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ
СА ЪБИЛИ АГЕНТИ НА БЮРОТО ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИ НА САЩ ЧЕ
ТОГАВА НАИСТИНА САЩ ЩЕ ПРАТЯТ КИЛЪРИТЕ НА БОЙКО И СИК
..
Коментиран от #15
08:41 10.02.2026
8 Курсант
Еваала на тъкъви професионални функционери.
08:41 10.02.2026
9 Значи заради
08:42 10.02.2026
10 Пич
Коментиран от #37
08:42 10.02.2026
11 честен ционист
08:42 10.02.2026
12 Делю Хайдутин
Коментиран от #27
08:44 10.02.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЩЕ ИМА ОЩЕ ТРУПОВЕ ... И НИКОЙ НЯМА ДА ЗНАЕ ЗАЩО
... ТЕ НЕ СЕ ХВАЛЯТ
08:45 10.02.2026
14 Сила
08:45 10.02.2026
15 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма Бойко тука! Когато това е получило благословия, на власт бяха ПП и ДБ, а Бойко беше мачкан и в ареста!
Коментиран от #17, #18
08:46 10.02.2026
16 Сила
До коментар #6 от "гост":Ти следващия Калушев ли си ....??!
Коментиран от #36
08:46 10.02.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА":Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
.....
ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
.....
ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
....
В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
.....
БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
.... СОБСТВЕНИЧКА НА ИПОН 1 :))
Коментиран от #25
08:47 10.02.2026
18 честен ционист
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА":Баце има орден Ломоносова, а той се връчва и за актьорско майсторство.
08:47 10.02.2026
19 Герп боклуци
Коментиран от #39
08:48 10.02.2026
20 ООрана държава
08:50 10.02.2026
21 цццц
Коментиран от #30
08:53 10.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Манжа с грозди
08:54 10.02.2026
24 Пешо
До коментар #4 от "Много":А дали са само 5тона канабис?! Съобщено е това реално какво е.... не се знае... и принципа за марушаване на доверието при такива хора пррдполагам би могло да е смърт... зависи разрушеният канал с каква капитализация и обем е бил.... а не конкретната пратка или съобщеното... няма да разберем какво е било.... гарантирам ви.... пак не се отговаря на въпроса за колите и служителите на данс какво са правили там и как са били първи
08:58 10.02.2026
25 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Защо да обръщам внимание на твоите манипулации, след като с ушите си чух и с очите си видях, че всички които си признаха съпричастност, са от ПП и ДБ?
09:04 10.02.2026
26 Аман!
09:20 10.02.2026
27 четвъртата
До коментар #12 от "Делю Хайдутин":гилза е за кучето ! убийците първо него са гръмнали!!!
09:28 10.02.2026
28 внимание
09:30 10.02.2026
29 Калушев с кемпера е тръгнал към
Или са тръгнали за европа през видин
09:38 10.02.2026
30 Филма е Преследваният
До коментар #21 от "цццц":Един убиваше ловците в гората
09:42 10.02.2026
31 Хмм
До коментар #4 от "Много":На едро може и да не струват много но на улицата са към 40 милиона евро. Май си е нещо все пак...
09:49 10.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай онзи
Коментиран от #38
10:18 10.02.2026
34 Леле
10:19 10.02.2026
35 Ала бала
10:53 10.02.2026
36 Нещо много се пънеш
До коментар #16 от "Сила":А ти следващия Ноар ли си?
11:22 10.02.2026
37 Много си непостоянен
До коментар #10 от "Пич":Ти завчера друга версия имаше. Нещо за оръжия говореше. А какво мислиш за лагер за обучение на оператори на дронове?
11:31 10.02.2026
38 ами,
До коментар #33 от "Бай онзи":Не разбирам много от такива камери но частите от видеата които показват са от различна позиция спрямо хижата и хората.Въртят ли се тези камери?И защо пускат само части от тази точно камера след като майката на убития 22 г.мъж сподели,че точно там няма камера.Ако има камери защо са насочени към хижата а не към околността.Нали са се пазели от нежелани посетители,и опазване на природата.
11:40 10.02.2026
39 Не мога
До коментар #19 от "Герп боклуци":да се сетя, кой беше агент Буда?
12:14 10.02.2026
40 Хеми значи бензин
12:52 10.02.2026
41 демократ
До коментар #32 от "Ти нормален ли си":Пусни си филми за втората световна можеш да видишми хора висящи от улични лампи
12:54 10.02.2026
42 Мими Кучева🐕
13:25 10.02.2026
43 Само не разбрах
14:29 10.02.2026