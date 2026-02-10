Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с Ивайло Калушев и другите жертви

Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с Ивайло Калушев и другите жертви

10 Февруари, 2026 08:31 6 218 43

  • петрохан-
  • убийство-
  • масово самоубийство-
  • екзекуция-
  • педофилия-
  • секс с деца

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата

Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с Ивайло Калушев и другите жертви - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на убийствата на шестимата души, част от т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии.

Полицията и прокуратурата излязоха с детайли от разследването вчера, които обаче все още оставят неотговорени въпроси, коментира бТВ.

Основните версии на разследващите за трагедиите и на Петрохан, и край Околчица са за убийство и последвало самоубийство или самоубийство.

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата.

Публично бяха показани кадри и записи от хижа "Петрохан", на които се виждат мъжете в деня преди да бъдат открити мъртви.
Очакват се резултати от още експертизи.

Тепърва трябва да стане ясно и кога е настъпила смъртта на двамата мъже и тинейджъра, открити в кемпер край връх Околчица.

Разпитани са свидетели, сред които близки и роднини на жертвите, като следствието продължава.

Тази сутрин по северния склон на прохода има много гъста мъгла, участъци с много ниска видимост, също така и заледяване на пътя. Много е студено тук, почти минус 10 градуса.

Вчера вдигането на на мъглата в най-високата част на прохода позволи на екип на bTV да видим хижата от високо с дрон.

Така стана безспорно ясно, че там е имало пожар. Реално това е едно от малкото безспорни неща, както и че пътят към хижата продължава да се охранява от патрулен автомобил.

Относно свидетеля, който е подал сигнала за това, което се е случило на хижата, трябва да се спомене, че хората в района не са много.

На първи февруари, когато са се развили събитията, беше много студено - едва ли това е бил турист. Тогава е и работен ден. Много, много, много въпроси има, но не може да се отговори в момента на всички, защото разследването продължава.

На 1 февруари, 10 часа и 8 минути. На камерите се виждат как шестимата се събират пред бившата хижа "Петрохан".

След това Ивайло Калушев, 15-годишният Александър и 22- годишният Николай си тръгват с кемпера. Установен е маршрутът им. Минават през села, след това през Враца, следва село Челопек.

Останалите трима остават в бившата хижа. Следващото видео, което показаха разследващите, е от 16 часа. Мъжете, открити впоследствие мъртви пред хижата, отново са отпред. Чува се и разговор.

Пожарът възниква вечерта. От умишлено запалване на материали в хижата, като допълнително горивото натоварване е усилено с пелети за огрев. Които са напоени с лесно запалими течности и струпването на хартия и книги, посочиха разследващите.

До телата на Дечо, Пламен и Ивайло са открити 4 гилзи. 2 пистолета и 1 пушка.

"Върху оръжията има само ДНК на починалите лица", посочи старши комисар Кремена Илиева.

15-годишното момче и 22-годишният са с наранявания в областта на главата. 15-годишното момче е било със сплетени пръсти на ръцете.

Следи от борба няма, казват разследващите.

Трима от шестимата са имали разрешения за оръжия, стана ясно още на брифинга. Продължава изготвянето и на 17 експертизи.

На брифинга разследващите потвърдиха и достоверността на Последното съобщение на Калушев към майка му, което bTV първи показахме. В него той пише, че се опитват да помогнат на момиче.

"Има такова установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с тях", коментираха още разследващите.

Според тях едно от лицата е споделяло че има нестабилност в сдружението - отношението на спонсорите и други, те не виждали смисъл за продължаване на техния път.

Роднина споделя, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 9 Отговор
    На 29 ти януари от другата страна на границата заловиха 5 тона канабис за Западна Европа.Явно са решили че някой от шестимата е предател.

    Коментиран от #4, #7

    08:34 10.02.2026

  • 2 не разбирам много

    66 3 Отговор
    а защо ни показват видео от няколко часа преди престъплението, вместо по време и след престъплението?

    Коментиран от #32

    08:36 10.02.2026

  • 3 Пич

    56 5 Отговор
    Дали ще опазят момичето и свидетеля ?! И дали въобще ще ги пазят ?! Не бих се учудл да има още убийства !!!

    08:36 10.02.2026

  • 4 Много

    25 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Глупаво предположение! Пет тона канабис не струват нищо! Не са пет тона кокаин. И Мексико не експортира канабис!

    Коментиран от #24, #31

    08:38 10.02.2026

  • 5 а сега де

    47 2 Отговор
    и осми труп ли ще има? а още не сте писали нищо за седмия

    08:40 10.02.2026

  • 6 гост

    16 24 Отговор
    Ако бяха изучавали Библията , щяха да са живи и здрави !

    Православна страна сме .

    Само Исус Христос е Господ и Бог !

    Той ме възкреси от мъртвите .

    Коментиран от #16

    08:41 10.02.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    38 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАПОСЛЕДЪК ЧЕРНОГОРЦИТЕ - ДРУЖКИТЕ НА БОЙКО ОТ СИК ИЗГОРЯХА И
    С МНОГО КОКАИН - ТОНОВЕ
    ... ИНТЕРЕСНО СТАРЛИНКА ИМ КЪМ КЪДЕ Е БИЛ ВЪРЗАН - ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ
    СА ЪБИЛИ АГЕНТИ НА БЮРОТО ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИ НА САЩ ЧЕ
    ТОГАВА НАИСТИНА САЩ ЩЕ ПРАТЯТ КИЛЪРИТЕ НА БОЙКО И СИК
    ..

    Коментиран от #15

    08:41 10.02.2026

  • 8 Курсант

    26 10 Отговор
    За мен е важно какво казва Ботев.Той е най-добрият криминалист не само в територията с откритите и предадени на правосъдието нарушения и убийства.Неоткритите и ненаказани над 200 убийства са минимален процент отбелязани като статистическа грешка.
    Еваала на тъкъви професионални функционери.

    08:41 10.02.2026

  • 9 Значи заради

    5 23 Отговор
    жена е всичката тази патаклама...

    08:42 10.02.2026

  • 10 Пич

    16 25 Отговор
    Ако е педофилска мрежа, не е национална педофилска мрежа !!! Вероятно е международна педофилска мрежа с износ на деца от България, които да бъдат ползвани от западните извратеняци от сектата Епщайн !!! Казах ви - убийствата бяха извършени малко след като излязоха трите милиона файла Епщайн !!!

    Коментиран от #37

    08:42 10.02.2026

  • 11 честен ционист

    23 2 Отговор
    Броят на отровените лешояди в района на Котел продължава да нараства. Към момента потвърдените жертви са шест черни лешояда (картала) и един белоглав лешояд.

    08:42 10.02.2026

  • 12 Делю Хайдутин

    40 4 Отговор
    Трима убити а четири гилзи.

    Коментиран от #27

    08:44 10.02.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 3 Отговор
    АКО СА УБИЛИ ХОРА НА ФБР ИЛИ СЛУЖБАТА ЗА КОНТРОЛ НА НАРКОТИЦИТЕ НА САЩ
    .... ЩЕ ИМА ОЩЕ ТРУПОВЕ ... И НИКОЙ НЯМА ДА ЗНАЕ ЗАЩО
    ... ТЕ НЕ СЕ ХВАЛЯТ

    08:45 10.02.2026

  • 14 Сила

    16 24 Отговор
    "Лама Калушев " е вдъхвал увереност на децата и ги е напътствал ....егати гнусния тип !!! Направо заби кол в сърцето на общността на почитателите на екстремни спортове и природолюбителите в България !!! Но и тия покрай него са за тричане ," паството му "...промити мозъци !!!

    08:45 10.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА

    12 45 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма Бойко тука! Когато това е получило благословия, на власт бяха ПП и ДБ, а Бойко беше мачкан и в ареста!

    Коментиран от #17, #18

    08:46 10.02.2026

  • 16 Сила

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Ти следващия Калушев ли си ....??!

    Коментиран от #36

    08:46 10.02.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 7 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА":

    Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
    .....
    ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
    ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
    .....
    ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
    ....
    В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
    .....
    БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
    СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    .... СОБСТВЕНИЧКА НА ИПОН 1 :))

    Коментиран от #25

    08:47 10.02.2026

  • 18 честен ционист

    25 3 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА":

    Баце има орден Ломоносова, а той се връчва и за актьорско майсторство.

    08:47 10.02.2026

  • 19 Герп боклуци

    45 4 Отговор
    Будисти не си сплитат пръстите на ръцете, това за допълнителен драматизъм ли го измислихте

    Коментиран от #39

    08:48 10.02.2026

  • 20 ООрана държава

    52 3 Отговор
    Кажете на коя институция е тази скрита камера сложена на метър от земята в планински район и гледаща на долу към снега

    08:50 10.02.2026

  • 21 цццц

    22 2 Отговор
    Филма е "Няма място за старите кучета" , там един обикаляше и търсише един куфар

    Коментиран от #30

    08:53 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Манжа с грозди

    51 3 Отговор
    Ех, служби, служби. Такава касапница сътворихте и при целият държавен ресурс с който разполагате, още не можете да измислите някоя по-правдоподобна версия за случилото се, а всичко го натъкмявате в движение и се получава тюрлюгювеч. Къдравата Сю и всички други слжбаши от меверето сте се покрили и си трайкате, а когато свалиха замундата то не беше пресконференции, то не беше позиране пред камерите, то не бяха експертни изказвания, а за 6 убийства(едно от тях на дете), всички мълчат като накъкани и всеки си чака инструкциите какво да говори

    08:54 10.02.2026

  • 24 Пешо

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    А дали са само 5тона канабис?! Съобщено е това реално какво е.... не се знае... и принципа за марушаване на доверието при такива хора пррдполагам би могло да е смърт... зависи разрушеният канал с каква капитализация и обем е бил.... а не конкретната пратка или съобщеното... няма да разберем какво е било.... гарантирам ви.... пак не се отговаря на въпроса за колите и служителите на данс какво са правили там и как са били първи

    08:58 10.02.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА НА ГЛУПОСТТА

    11 18 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Защо да обръщам внимание на твоите манипулации, след като с ушите си чух и с очите си видях, че всички които си признаха съпричастност, са от ПП и ДБ?

    09:04 10.02.2026

  • 26 Аман!

    34 2 Отговор
    Значи все пак Калушев и двете момчета са потеглили с кемпера, а другите трима са останали в хижата и неизвестно кой ги е погубил. Защо някои се опитват да набедят Калушев и за тяхната гибел? Пускат димки и партенки за да създадат някаква илюзорна представа за случилото се и да заметат всичко под килима.

    09:20 10.02.2026

  • 27 четвъртата

    8 8 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    гилза е за кучето ! убийците първо него са гръмнали!!!

    09:28 10.02.2026

  • 28 внимание

    20 2 Отговор
    Вижте кемпера на снимката и сравнете с намерения на Околчица!!!!!!!

    09:30 10.02.2026

  • 29 Калушев с кемпера е тръгнал към

    5 3 Отговор
    Пещерата леденика да се скрият
    Или са тръгнали за европа през видин

    09:38 10.02.2026

  • 30 Филма е Преследваният

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "цццц":

    Един убиваше ловците в гората

    09:42 10.02.2026

  • 31 Хмм

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    На едро може и да не струват много но на улицата са към 40 милиона евро. Май си е нещо все пак...

    09:49 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай онзи

    20 0 Отговор
    Тази камера,която показва шестимата пред хижата,ако е работила непрекъснато,би трябвало да е записала цялото време (всичко случило се до пристигането на полицията).

    Коментиран от #38

    10:18 10.02.2026

  • 34 Леле

    11 1 Отговор
    Колко неграмотно написани статия

    10:19 10.02.2026

  • 35 Ала бала

    7 0 Отговор
    Живота е пътуване смърта е престигане

    10:53 10.02.2026

  • 36 Нещо много се пънеш

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    А ти следващия Ноар ли си?

    11:22 10.02.2026

  • 37 Много си непостоянен

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ти завчера друга версия имаше. Нещо за оръжия говореше. А какво мислиш за лагер за обучение на оператори на дронове?

    11:31 10.02.2026

  • 38 ами,

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай онзи":

    Не разбирам много от такива камери но частите от видеата които показват са от различна позиция спрямо хижата и хората.Въртят ли се тези камери?И защо пускат само части от тази точно камера след като майката на убития 22 г.мъж сподели,че точно там няма камера.Ако има камери защо са насочени към хижата а не към околността.Нали са се пазели от нежелани посетители,и опазване на природата.

    11:40 10.02.2026

  • 39 Не мога

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Герп боклуци":

    да се сетя, кой беше агент Буда?

    12:14 10.02.2026

  • 40 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор
    Психопат пе дали с оръжия. Какво по лошо от това а да и русафило работещи за росатом

    12:52 10.02.2026

  • 41 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ти нормален ли си":

    Пусни си филми за втората световна можеш да видишми хора висящи от улични лампи

    12:54 10.02.2026

  • 42 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор
    А пребиваващите момчета,установени ли са?🤔🌈🛴🌈🤔

    13:25 10.02.2026

  • 43 Само не разбрах

    1 0 Отговор
    кога кемперът е бил в с. Българи в Странджа - преди да се "самоубият" хората в него или след това?

    14:29 10.02.2026