Готови са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера, намерена е и литература на сексуална тематика

Готови са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера, намерена е и литература на сексуална тематика

10 Февруари, 2026 16:24 5 202 228

  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан-
  • кемпер

При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики

Готови са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера, намерена е и литература на сексуална тематика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата.

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия На името на Николай Зталков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство, пишат още от прокуратурата.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт". В кемпера е намерен и един пистолет „Глок". По данни на ГД „Национална полиция"-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев. По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп. И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават.

При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики". Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава.

Предстои назначаването на съдебнопсихологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР. С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    65 17 Отговор
    Никой не се самоубива с Колт ако има Глок под ръка

    Коментиран от #22, #23, #121

    16:26 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милиционер

    71 8 Отговор
    Намерихме няколко броя на Плейбой

    Коментиран от #7

    16:27 10.02.2026

  • 4 при нас е весело

    101 16 Отговор
    Самоубийство с Колт? Лапаш дулото, натискаш спусъка и мозъка ти оцветява кемпера в червено. За разнообразие преди това пръскаш главите на двасегодишен младеж и 15 годишно дете. Иначе в джоба пазиш глокчето, да се не нацапа.

    !ингитата съвсем са изтрещели с версийката.

    16:27 10.02.2026

  • 5 хаха

    72 18 Отговор
    Дрън-Дрън-Дрън!

    Още преди да започне разследването беше готов резИлтата а?
    ХАХАХА
    Каквито са заблатените, такава им е и заблатената "държава".

    16:28 10.02.2026

  • 6 Кой

    87 21 Отговор
    така бързо ги сътвори аутопсиите ? Няма ли име да излезе с него ? И какво общо има сексуалната литература с екзекуцията ?

    Коментиран от #16

    16:28 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 схемаджиите от ПП и ДБ

    48 26 Отговор
    БОЙКО РАШКОВ ИМ Е РАЗПИСЪЛ


    РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ОРЪЖИЯТА УЖАС. ЛЪЖЦИ И ИНТРИГАДЖИИ, БОКЛУЦИ.

    16:29 10.02.2026

  • 9 ГЛЕДАЙТЕ

    97 23 Отговор
    КАК СЕ МЪЧАТ ДА НИ ЗОМБИРАТ..КАКВО КАТО СА НАМЕРИЛИ ЛИТЕРАТУРА НА СЕКСУАЛНА ТЕМАТИКА...СПРЕТЕ ДА СЕ ПОДИГРАВАТЕ С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ...НИЕ НЕ СМЕ ЖИВОТНИ..НЯМАТ И КАПКА СРАМ...

    16:29 10.02.2026

  • 10 Ами

    45 6 Отговор
    Да се обяви извънредно положение в Територията и да бъдат изловени по списък около 5 000 парчета

    16:29 10.02.2026

  • 11 Смях

    93 17 Отговор
    Нямат акъл дори една лъжа да скалъпят

    Коментиран от #175

    16:29 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 аре стига бе

    53 8 Отговор
    Предстои назначаването на съдебнопсихологична експертиза - на полиграфа ли ще ги слагат?!

    16:30 10.02.2026

  • 14 Последния Пловдивчанин

    82 13 Отговор
    и аз имам книгата „Кама Сутра“ значи съм сектант, илюминат, паравоенна организация и други работи...

    Коментиран от #28, #57, #228

    16:30 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шумкарски дечурлига

    35 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кой":

    Една куха лейчица от Съдебна медицина.

    16:30 10.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пич

    72 13 Отговор
    Аха..... който трябва беше притиснат, прокуратурата запя правилно, и разни отпадъци от ПП и ДБ дори започнаха да ни поучават!!! Какво значи това, че имало сексуална литература ?! Ама някои направо гледат порно, това масови убийци и самоубийци ли са?! Това отношение към българите е не само нагло, а и обидно !!! Тези направо заявяват че няма да разследват случая повече, и той е приключен!!! Докога ще търпим тази мафия, която започна и да убива.. ?!

    Коментиран от #47

    16:31 10.02.2026

  • 19 Само знам че

    39 13 Отговор
    САМОУБИЛИТЕ СЕ СА ОТ ПП и ДБ КАТО ПАРТИЯ СЛЕД ТОЯ СЛУЧАЙ.

    16:31 10.02.2026

  • 20 Болни хора

    15 6 Отговор
    На животивките чиито любители са и будистите не им трябва литература със секс тематика, заложено им е отвътре.

    16:31 10.02.2026

  • 21 Намерили

    36 6 Отговор
    под вола теле !

    16:32 10.02.2026

  • 22 И що?

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каква логика само?

    16:32 10.02.2026

  • 23 Или

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    трънка....

    16:32 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БОЙКО РАШКОВ БАНДИТА

    28 15 Отговор
    ТАКА СЕ РАЗДАВА ОРЪЖИЯ НА МАЛОУМНИЦИ ЕКЗЕКУТОРИ.

    16:33 10.02.2026

  • 26 горски

    31 3 Отговор
    Туй за духовните сексуални практики добре,ама къде са жените.....Сливат се мъка и женска енергия и т.н. Тантра е древна техника...

    16:33 10.02.2026

  • 27 Ж. Ганчев

    42 8 Отговор
    Ние сме малък народ, но за сметка на това много прозд.

    16:33 10.02.2026

  • 28 Аааа

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":

    не бе !

    16:33 10.02.2026

  • 29 Хмм

    51 2 Отговор
    Интересно дали взеха проби от ръцете на Калушев, дали е стрелял?

    Коментиран от #51

    16:35 10.02.2026

  • 30 кой разбрал, разбрал...

    58 7 Отговор
    Съвсем съзнателно се съобщават от официални институции сведения, които изглеждат съшити с бели конци и абсурдни дори за едно дете. За да се отчаят колкото може повече хората, че някой може изобщо нещо да промени в тази държава, а идват избори. Медиите пък само това чакат и раздухват всякакви клюки или фантазиите на този или онзи.

    16:35 10.02.2026

  • 31 БОЙКО РАШКОВ ДА РАЗРЕШИ ОРЪЖИЯТА

    29 16 Отговор
    ЗА ВСИЧКИ ЗА ДА СЕ ПУЦАМЕ ПО УЛИЦИТЕ. ПЪЛНИ НЕНОРМАЛНИЦИ СА ТИЯ ОТ ПП И ДБ.

    Коментиран от #38

    16:35 10.02.2026

  • 32 Дедо Мраз

    55 5 Отговор
    Остава да обявят и п@рно списанията за сектантски. Разбрахме, че будизма вече са го обявили за секта.

    16:35 10.02.2026

  • 33 Розово десни гърчове!

    14 28 Отговор
    Тия 4 джипа
    някой виждал ли ги е?
    Освен приятелката на Ивайло И.?

    Някакво видео се търкаляше по фейса, нищо не значещо!
    Само розово десните подеха тая лакърдия, защото не знаят как да вземат завоя се

    Истината е , че сектата Петрохан е тяхно дело!

    Коментиран от #180

    16:35 10.02.2026

  • 34 Последният Педофил

    24 3 Отговор
    В телефоните на жертвите трябва да има поне 100 гигабайта със съдържание 18+🔞

    16:36 10.02.2026

  • 35 Цвете

    54 8 Отговор
    " ДУХОВНИ ГЛУПОСТИ " ЛЪХА ОТ ВАС МИЛИЦИОНЕРИТЕ ,КОИТО ПОЛУЧИХТЕ НЕЗАСЛУЖЕНО ПОВИШЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ .ПРЕСТАНЕТЕ ДА МАНИПУЛИРАТЕ.☹️🤔🙄

    16:36 10.02.2026

  • 36 Милиционери Сър !

    19 18 Отговор
    Тези са по тъnи милиционери даже и от клоуна пусин ! Наистина впечатляващо.

    16:36 10.02.2026

  • 37 Изпадала

    38 6 Отговор
    е тая литература от джоба на някой от търсачите ! Гранатомет не намериха ли ?

    16:37 10.02.2026

  • 38 Тъпчо,

    33 0 Отговор

    До коментар #31 от "БОЙКО РАШКОВ ДА РАЗРЕШИ ОРЪЖИЯТА":

    Разрешителните за оръжие ги дават Милиционерите ит КОС.

    16:37 10.02.2026

  • 39 Дика

    16 25 Отговор
    Гей-дружинка около която ми мирише на иманярство и наркотици. Това са моите 5 стотинки по темата.

    Коментиран от #61

    16:37 10.02.2026

  • 40 Умен

    19 5 Отговор
    "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики"
    Напомня за поговорката:
    "Ем КРУ у птичката,Ем душата в рая"

    16:37 10.02.2026

  • 41 Макс

    63 14 Отговор
    Не вярвам и дума на тази помия . Хора , които са имали природата като ценност и са опазвали флора и фауна , никога няма да изгорят кучетата си .Тук господата разследващи и господата убийци сбъркаха .

    Коментиран от #49

    16:38 10.02.2026

  • 42 Цвете

    35 6 Отговор
    " ДУХОВНИ ГЛУПОСТИ " ЛЪХА ОТ ВАС МИЛИЦИОНЕРИТЕ ,КОИТО ПОЛУЧИХТЕ НЕЗАСЛУЖЕНО ПОВИШЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ .ПРЕСТАНЕТЕ ДА МАНИПУЛИРАТЕ.☹️🤔🙄

    16:38 10.02.2026

  • 43 Дрън дрън!

    17 37 Отговор
    Сега пък видеото не ви харесва?!
    Щото не ви отърва!

    Веднага измислихте черни джипове, летящи чинии и извънземни!

    Истината - група гей- педофили, създадени и спонсорирани от ППДБ и министри на Радев извършиха асистирано умъртвяване и самоубийство, вкл. на дете

    16:39 10.02.2026

  • 44 Ауууууу...

    10 9 Отговор
    Тея сектанти са се извисили

    16:39 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 е..........

    3 4 Отговор
    Кама сутра?

    Коментиран от #69

    16:40 10.02.2026

  • 47 Ами

    18 9 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Чудното е,че са живеели във вилата само мъже и деца.

    Коментиран от #73

    16:40 10.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Алоооо

    6 23 Отговор

    До коментар #41 от "Макс":

    (никога няма да изгорят кучетата си) а? Само дето ги ядат печени нали ?

    16:40 10.02.2026

  • 50 1-20

    34 5 Отговор
    Дайте още една седмица на ченгетата, за да "намерят" още доказателства. После ще могат да самоубият на спокойствие и извършителите.

    16:40 10.02.2026

  • 51 Калоян

    28 3 Отговор

    До коментар #29 от "Хмм":

    Kакви проби! Tова да не eе ,От местопрестъплението, тук не се занимават с глупости щом видят веднага знаят кой е виновен! щом казват че е виновен значи е!

    16:41 10.02.2026

  • 52 Малката муха

    41 7 Отговор
    Ако си решил да убиваш всички и да се самоубиеш, защо:
    1. застрелваш трима пред хижата, а не вътре в нея?
    2. палиш хижата (при това според кадрите от новопоявилата се камера, чийто записи са оцелели, а на друготе камери - не са, Калушев не пали сам вилата) и изгаряш кучетата си (дано не въвлечени и те в сексуалната секта)? Ако ще прикриваш следни с пожара - защо убиваш трима навън?
    3. товариш още двама и ги караш с кемпера си, за да ги убиеш в него? Най-вероятно те са знаели какво е станало пред вилата и за пожара. И си пътуват тримата в кемпера, без да са вързани (не съобщават за следи от насилие), единият е достатъчно зрял мъж, боравещ с оръжие, и не е направил опит да се спаси?
    4. кой и как реши, че изповядващите будизъм са склонни към самоубуйство? Защо медийте постоянно натякват, че те изповядвали будизъм и затова решили да се гръмнат (доброволно или без да се съпротивляват)?
    5. От самото начоло се говори за сексуални посегателства и секти - това първо лесно може да се докаже с преглед на съответните задни части и второ, дори и да е имало такова нещо - това как предразполага към убийства и самоубийство? Или важното е да изкараме хората "нестандартни" - не са християни и хетеросексуални - значи са си заслужавали съдбата, няма какво повече да ги разследваме. Приключвай със случаят и да гаси лампите.

    Коментиран от #63

    16:42 10.02.2026

  • 53 За патпадъци

    26 5 Отговор
    "На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия".
    Много сериозно трябва да се разследва какъв им е случая на тези " любители на чист въздух ". Май версията, че сами си вършат нещата не работи. Не са сами - определено.

    Коментиран от #129

    16:42 10.02.2026

  • 54 Абе

    17 13 Отговор
    Защо търсите нормална логика у едни ненормалници.Буда, секс, липсват само бирата, наркотиците и рокендрола, както пееше Георги Минчев.

    16:44 10.02.2026

  • 55 !!!?

    30 7 Отговор
    Притежаването на литература за Буда, Йога и Плейбой не е основание за убийства и самоубийства, та ако ще и Калашници да са притежавали...!!!?

    16:45 10.02.2026

  • 56 Холмс

    19 8 Отговор
    За какво му са 16 оръжия като не може да борави едновременно с тях, освен ако не ги е предоставял на други! Ако половината от това което изнесоха като информация е вярна са си заслужили съдбата! Само не е ясен мотива? Дали някой не ги е притиснал яко и са знаели какво ще им се случи!

    Коментиран от #214

    16:45 10.02.2026

  • 57 Ъъъъ не!

    13 8 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":

    Обаче, ако имаш "Ръководство: Как да си намеря
    малко другарче и да си поиграя с него", автор Рада Дълбоката; изд. на ППДБ; второ допълнено, това вече е друга работа!

    16:46 10.02.2026

  • 58 Гей:- педофилската дружинка

    11 16 Отговор
    са се изживявали като посветени адепти на древни езотерични знания и тайни.
    Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
    Като илюминати!
    Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
    Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
    Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
    Самоубийството не е края, а само кратка болка.

    16:46 10.02.2026

  • 59 Накино

    5 8 Отговор
    Минава се и на психо тест при психиатър за огнестрелно оръжие , но как е минал гуруто теста .....с много пари....

    16:46 10.02.2026

  • 60 Ауууууу...

    3 0 Отговор
    Марашев и BULGARIA TANTRA FESTIVAL – За Първи Път В Историята На Човечеството!...

    16:47 10.02.2026

  • 61 Фройд

    6 10 Отговор

    До коментар #39 от "Дика":

    Не вървиш , от първи февруари сме с евроцентове . Виж , може някоя копейка да заложиш.
    Това като шега , разбира се.
    Всъщност , бою нали и той беше някъв будист , каратист, няква нинджа , той що не вземе ритуално да се самопростреля ?
    Сигурен съм че много хора , биха му услужили с оръжие , щото онова на снимката , е воден пистолет на унуката.

    Коментиран от #101, #178

    16:48 10.02.2026

  • 62 Ауууууу...

    6 1 Отговор
    Тантра-Терапевт, Секс-Коуч, Свещена сексуалност
    Осъзнат мъж .....

    16:48 10.02.2026

  • 63 Това вече го обяснихме!

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "Малката муха":

    Жокер- прочети будистки погребални практики.

    От няколко дни отговаряме на тази жълтопаветна опорка!

    16:49 10.02.2026

  • 64 Оправяли са

    6 5 Отговор
    и кучето!За това е изгорено!

    16:50 10.02.2026

  • 65 Будистите у Корея и.....

    3 11 Отговор
    Още лапат печени кучета нали?

    16:50 10.02.2026

  • 66 БОЙС ТУ МЕН

    22 1 Отговор
    САМО ДА ПОПИТАМ МОЛЯ..
    ПРОЖЕКЦИИТЕ ОТ МОБИФОНИТЕ И ЛАП ТОПА
    КОГА ЩЕ МОЖЕМ ДА ГЛЕДАМЕ....
    СЛЕД КАПКИТЕ ПРДИ ЕРГЪНЪТ ИЛИ МАМНИК

    Коментиран от #77

    16:50 10.02.2026

  • 67 Анджо

    24 5 Отговор
    За пистолета казаха най накрая и аз какво мога да си помисля, че в крайна сметка ще бъде подхвърлен. Някой ще успеели да пребори държавната мафия или може би полиция. Нямам грам доверие на всички факти изложени така. Първо тримата били живи когато те са напуснали хижата, после тоя пътува за Бургас, сигурно с летящ кемпер, и още куп несъответствия. Друго се питам , с тези шест човешки живота какво прикриват, за мен няма нищо случайно. Много ще ми е интересно преди да ги самоубият дали не са написали нещо в телефона , така наречени последни думи.

    16:51 10.02.2026

  • 68 Ха сега...

    33 6 Отговор
    Снощи казаха, че аутопсията на първите трима все още не е приключила!!! Днес, вторник, аутопсията на другите от кемпера е готова!!!!! Тя включва материали с религиозна и сексуална насоченост!!! За пръв път чувам за такава аутопсия! Срам!

    16:51 10.02.2026

  • 69 Абе за Кама насутра не знам

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "е..........":

    Ама кучето много скимтя нали?

    16:52 10.02.2026

  • 70 софиянец

    9 5 Отговор
    Кои са били отговорните длъжностни лица по времето, когато е сключено споразумението с министерството на околната среда? Началници на отдели, най-вече правния отдел.Министър Сандов носи отговорност, той е дал разрешение и алиби на тия психари да се разпореждат на терена и в гората.

    16:52 10.02.2026

  • 71 Трес

    1 5 Отговор
    Може да е подхвърлена.

    16:52 10.02.2026

  • 72 Джак Спароу

    11 3 Отговор
    Освен писания за сексове, пари и кешове намерихте ли??? Или няма , всичко са изхарчили пустите му лами

    16:53 10.02.2026

  • 73 Пич

    40 8 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    Мъже живеят заедно само когато са военно формирование, или в сексуално отношение! И в двата случая не се самоубиват!!! Тези джипове които всички видяхте на Петрохан, за прокуратурата не съществуват и не пораждат съмнение!!! Прокуратурата се изплю в лицето на всички българи, и фактически отказва да разследва!!!

    Коментиран от #93

    16:53 10.02.2026

  • 74 Всички

    3 18 Отговор
    Всички тук търсят логични обяснения, мислят че има конспирации.
    Ами не, става ти тъмно в душата и решаваш да сложиш Край!
    "Разстрел и след разстрела червеи,
    Това е толкоз просто и логично.."

    Коментиран от #98, #138

    16:53 10.02.2026

  • 75 Кака ти

    24 5 Отговор
    Само за тези измишльотини ви стигна времето!
    ОФИЦИАЛНА ВЕРСИЯ и резултати от аутистичния...Никой не ви вярва!

    16:53 10.02.2026

  • 76 Ламята

    14 6 Отговор
    Защо така бързо е избягал от Мексико?

    16:53 10.02.2026

  • 77 Съобщиха

    10 2 Отговор

    До коментар #66 от "БОЙС ТУ МЕН":

    че МВР отворило телефона на Иво и се хванали за главата....

    Коментиран от #87

    16:53 10.02.2026

  • 78 Сандов, Сандовица и останалите

    12 1 Отговор
    Сандов и хората около него в министерството трябва да отговарят.Четоди Лалов е прав-прочетете казаното от него.С това споразумение Сандов е дал алиби на рейнджжърите. Кой е съставил това споразумение от страна на министерството ?

    16:54 10.02.2026

  • 79 Тема на МОН

    12 2 Отговор
    Ботев и духовното пречистване и извисяване чрез сексуални практики ? ....

    Коментиран от #94, #100, #109

    16:55 10.02.2026

  • 80 Коня Солтуклиева

    11 4 Отговор
    Министрите Рашков и Демержиев не са им дали оръжието
    Ама внушението е точно това:))
    .... А главен прокурор кой беше?!

    Коментиран от #83

    16:55 10.02.2026

  • 81 От логична

    5 7 Отговор
    От логична гледна точка и при все че Земята я има от милиони години, няма особено значение дали ще умреш на 15 или 80 години. Направо да го кажа - все е тая.

    Добре е да имаш потомство, но не е задължително

    Коментиран от #111

    16:55 10.02.2026

  • 82 Кадиров

    18 3 Отговор
    Овчара ненапразно тръгнал да нагледа стадото....

    Коментиран от #90

    16:56 10.02.2026

  • 83 Права си

    9 1 Отговор

    До коментар #80 от "Коня Солтуклиева":

    дали са разрешителните!

    16:57 10.02.2026

  • 84 Лесно

    8 6 Отговор
    ли им е било, цял живот двойствен живот, лъгали, лъгали. И с деца. Просто са ги започнали да ги разследват, колко могат да ги покриват ДС покровителите?

    16:57 10.02.2026

  • 85 Олееее...

    6 1 Отговор
    На гръцки думата „фидос“ (φίδος) може да се преведе като "секс", "любов“, "проникване" или „привързаност“.

    16:58 10.02.2026

  • 86 Аз пък

    2 10 Отговор
    Аз пък бих казал Евалла на момчетата. Имат топки.
    Брутално е, кофти е , но имат топки да дръпнат спусъка.
    Ако кажат че в телата няма наркотици направо ще ги призная

    16:59 10.02.2026

  • 87 И какво са видели?

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "Съобщиха":

    Колко е силна мъжката любов ли?

    Коментиран от #91, #128

    17:00 10.02.2026

  • 88 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шпек":

    Пречистена е във всички дупки, най-вече у главата.

    17:00 10.02.2026

  • 89 6 педофила

    4 9 Отговор
    разклатиха народа по -силно от Радев!

    17:00 10.02.2026

  • 90 Гошо

    19 5 Отговор

    До коментар #82 от "Кадиров":

    и странно, че като го даваха по телевизията, на якето му пишеше "Охрана". Какво охранява - лятната си кораша ли? Кой му даде това яке и за кого работи? С какво си изкарва прехраната през зимата, когато явно кошарата му е празна? И кой е тоя фермер, дето зимата коли всичките си животни и какво - напролет ще си купи нови млади, които ще гледа 6-7 месеца и към края на годината пак ще заколи?

    17:01 10.02.2026

  • 91 От катерички

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "И какво са видели?":

    до муфони..

    17:01 10.02.2026

  • 92 ООрана държава

    13 5 Отговор
    Какво значение има кои е бил министър и кое е било правителството при условие че по закон са имали всипко необходимо за издаване на разрешително, закон правен от герб. Не се изисква подпис на министър председател или министър на мвр. Много гербарски написана статия

    Коментиран от #112, #124

    17:02 10.02.2026

  • 93 И за седмата

    12 1 Отговор

    До коментар #73 от "Пич":

    Жертва нищо не споменават...

    17:02 10.02.2026

  • 94 Рускиня

    11 4 Отговор

    До коментар #79 от "Тема на МОН":

    Чудно с кого са практикували сексуално и дух. прочистване? Никъде не се споменава жена, момиче- явно сами са се прочиствали.

    Коментиран от #96, #104

    17:02 10.02.2026

  • 95 Герп боклуци

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А гей парадите са разрешени, иначе ги шисали извратеняци заради едно книжле

    17:03 10.02.2026

  • 96 С жена

    5 3 Отговор

    До коментар #94 от "Рускиня":

    е омърсяване!

    Коментиран от #182

    17:04 10.02.2026

  • 97 Гъбар

    17 1 Отговор
    Леле, леле , то човек да го е страх да иде за гъби в гората . Направо не знае какво ще му случи. То оръжия, то кама сутра, леле...

    17:04 10.02.2026

  • 98 И на всичките 6

    14 1 Отговор

    До коментар #74 от "Всички":

    гей педофила изведнъж им е станало мъчно едновременно?!

    Яко зомбиране е падало тук
    Темата е била обсъждана стотици пъти.
    Имало е съгласие!
    Кармата и т.н.

    17:04 10.02.2026

  • 99 Хипотетично

    18 1 Отговор
    Аутопсията не струва пет стотинки, ако заключението е с прилагателното "вероятно". Разбра се, че смъртта е настъпила в следствие от огнестрелно оръжие (а не химическо).
    Аутопсията трябва да определи времевия диапазон от- до когато е настъпила смъртта, но няма яснота..

    17:05 10.02.2026

  • 100 А не бе

    4 5 Отговор

    До коментар #79 от "Тема на МОН":

    Ама хич не са знаели какво е опиума в Румъния покрай оня дето е откривателя му. И Ботев и кой ли не .. А след освобождението ни един куп поборници стават аптекари и дистрибутори в България ..

    17:05 10.02.2026

  • 101 Дика

    15 2 Отговор

    До коментар #61 от "Фройд":

    Копейки нямам, евроцентове не бих заложил, имам останали 5 стотинки. А Боко е толкова будист колкото аз съм марсианец.

    17:06 10.02.2026

  • 102 нещо

    16 3 Отговор
    не стана ясно, имаме ли натривки по ръцете на ивайло или няма Къде са застреляни и как и кога е настъпила смъртта и защо.Тук аутопсия на оръжията ли правим или коментираме документи и начин на издаване на разрешителни,или продължаваме да крием без да лъжем,, Та да не ни съдят после ТОтака за аутопсия всеки може да пише НЯКОЙ ВИЖДА ЛИ КОМЕНТАР НА АУТОПСИЯ

    17:07 10.02.2026

  • 103 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 4 Отговор
    САМО ДО КАМА СУТРА-ТА И САМОУБИЙСТВОТО ЛИ ВИ СТИГА ФАНТАЗИЯТА!??
    А КАК МОЖЕХТЕ ДА ПОУКРАСИТЕ ОЩЕ МАЛКО СВОБОДНОТО СИ СЪЧИНЕНИЕ,ЧЕ ТОГАВА ТОКУ ВИЖ БИХМЕ ВИ ПОВЯРВАЛИ...
    А ТАКА МАЛКО НИ РАЗОЧАРОВАХТЕ..

    17:07 10.02.2026

  • 104 Точно така!

    6 7 Отговор

    До коментар #94 от "Рускиня":

    Висш тамплиерски ритуал.

    Новопостъпилите млад адепт бива целуван по устата лично от гуруто.
    После бива посветен в мъжката любов, понеже Бог е андрогинен - мъж и жена.

    17:07 10.02.2026

  • 105 Тревопасен

    26 4 Отговор
    По последни данни, кучетата също са се самоубили с Калашников. Ама истина е бе хора. Едното куче е било сектант.

    17:08 10.02.2026

  • 106 Будист

    7 4 Отговор
    МВР лъже!Практиката ние да се застрелваме в жопата!

    17:10 10.02.2026

  • 107 ЖикТак

    8 3 Отговор
    Не може да са от ПеПето ДеБето те не са такива мунчета

    17:11 10.02.2026

  • 108 Мантак Чия

    6 4 Отговор
    Какво и е на литературата бе?

    17:12 10.02.2026

  • 109 И Ботев и Христо и Евлоги Георгиеви

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Тема на МОН":

    Яко са дърпали вейпчета и са се извисявали и хич не умувайте

    17:12 10.02.2026

  • 110 Защо

    4 16 Отговор
    русофилите защитават сектантите ?

    17:13 10.02.2026

  • 111 И защо

    4 4 Отговор

    До коментар #81 от "От логична":

    да имаш потомство да го стрелят и да те изнудват ли заради него .Както видяхме в случая е по добре да имаш стадо на книга, и да си на точното място в точното време и подготвен с материала ,за да си получиш хонорара като главно действащо лице И интервю да дадеш и като специалист и метеоролог да се изкажеш

    17:13 10.02.2026

  • 112 за да има яснота кой кой е

    9 1 Отговор

    До коментар #92 от "ООрана държава":

    Били са близки със Б.Сандов (Ивайло Иванов), срещнали са се и на големия протест години след споразумението с екоминистъра за сътрудничество и подкрепа за регулация и контрол на съвместната дейност.

    Коментиран от #117

    17:13 10.02.2026

  • 113 Абе традиционни ценности

    10 8 Отговор
    Щом тия са практикували секс без жени, както се твърди.... по-ми е интересно, какъв секс практикуват 1 милион руски военни на фронта в Украйна вече 5-та година без жени?

    Коментиран от #123, #177

    17:14 10.02.2026

  • 114 Мдаа

    10 2 Отговор
    Мястото на тая литература и телефони с подобно съдържание е било нейде по чукарите на врачанския балкан, освен ако ламата не се е гордял с духовната си извисеност, която е желаел да сподели с разследващите посмъртно.

    17:14 10.02.2026

  • 115 Всички от ПП-ДБ

    18 5 Отговор
    Са извратеняци.....

    Коментиран от #134

    17:14 10.02.2026

  • 116 Един

    5 4 Отговор
    руски гуру,цел снаряд пое...

    17:14 10.02.2026

  • 117 Пред парламенто

    4 4 Отговор

    До коментар #112 от "за да има яснота кой кой е":

    Аз веднъж срещнах на улицата Росен Домов, веднъж Радой Ралин и няколко пъти Славуца. Значи са ми авери и другари.

    А веднъж срещнах и оная Бялата Златка.

    Коментиран от #151

    17:15 10.02.2026

  • 118 Лама Иво

    12 8 Отговор
    си е теглил куршума. Но преди това е пратил двамата си любовника на ония сеят да постелят небесния креват и да го чакат.

    Да не би да се разкандърдисат и да се окаже сам.

    Човекът е действал на сигурно, така да се каже!

    17:16 10.02.2026

  • 119 Чудех се

    1 3 Отговор
    защо дедо казваше-за балкана трябва здрава дупа!

    17:18 10.02.2026

  • 120 пешо

    19 6 Отговор
    спрете с помията на всички е ясно че МВР прикриват нещо голямо

    17:18 10.02.2026

  • 121 Хеми значи бензин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На какво се базира това твое умизаключение.Как ще играеш руска рилетка с глок например.

    17:18 10.02.2026

  • 122 Малко членче от ПП-ДБ

    7 5 Отговор
    На кой ни оставихте сега бе калушковци ... Трябва у младежкият ГЕРБ ли да одим ?

    17:19 10.02.2026

  • 123 Кадиров

    1 4 Отговор

    До коментар #113 от "Абе традиционни ценности":

    ходи всеки месец!

    17:20 10.02.2026

  • 124 Хеми значи бензин

    6 5 Отговор

    До коментар #92 от "ООрана държава":

    Ако закона е спазен както трябва поне на две места такова оръжие ще им бъде отказано.
    По зайон трябва да минеш психотест и второ трябва да докажеш необходимост.
    И на двете тия ще се издънат без адвокатчето може би.
    Явно повремето на Рашистанков е имало натиск тези да бъдат въоръжени.

    17:21 10.02.2026

  • 125 Телефона е отворен

    7 0 Отговор
    обкръжението да бега в Дубай!

    17:22 10.02.2026

  • 126 ППДБ са в тежък гърч!

    9 7 Отговор
    Техни хора са гейове и убиха дете!

    За това измислят наркоканали.
    До вчера говореха за мигрантски трафик
    За черни джипове.
    За седма жертва.
    За съкровището на Вълчан и Бастет.

    Какви ли не версии, само да размият истината!

    А тя е- сектата Петрохан е тяхно дело.

    17:22 10.02.2026

  • 127 Някой разбра ли?!

    8 3 Отговор
    МОТИВЪТ ЗА УБИЙСТВОТО КАКЪВ Е???

    Коментиран от #132, #135

    17:23 10.02.2026

  • 128 Тантрична демокрация

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "И какво са видели?":

    Тантра-Терапевт от ДБ-ПП, Секс-Коуч, Свещена сексуалност
    и си готов за Осъзнат мъж зетърче .....

    17:23 10.02.2026

  • 129 Цял арсенал ,

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "За патпадъци":

    без да уточняват какви са тези 16 броя !!!

    Коментиран от #131

    17:23 10.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Имало

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Цял арсенал ,":

    и базуки!

    17:24 10.02.2026

  • 132 Ритуал

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Някой разбра ли?!":

    беее

    17:24 10.02.2026

  • 133 Васо

    20 5 Отговор
    Не вярваме и на думичка от съчиненията на МВР и Просарафатура. Елементарни лъжи и измишльотини.

    Коментиран от #136

    17:25 10.02.2026

  • 134 Сериозно ли

    7 3 Отговор

    До коментар #115 от "Всички от ПП-ДБ":

    Аз пък мисля същото за всички от ГЕРБ и ДПС на голямото "Д".

    17:25 10.02.2026

  • 135 Кот каже ламата бре

    5 1 Отговор

    До коментар #127 от "Някой разбра ли?!":

    Няма мотиви, няма гласуване

    17:25 10.02.2026

  • 136 Мдаа, прав си

    9 1 Отговор

    До коментар #133 от "Васо":

    Ами как да вярваш като са хора на Боко и Шиши?

    17:25 10.02.2026

  • 137 Не пренебрегвайте

    2 6 Отговор
    руския Старлинк!Там е разковничето!

    17:25 10.02.2026

  • 138 Напомнящ

    2 7 Отговор

    До коментар #74 от "Всички":

    Моля,не замесвайте стихове на великия Вапцаров с битието на тези откачалници!!! "Но в бурята ще бъдем пак с теб,НАРОДЕ мой,защото те обичаме е написал поетът!!! А тези чрез мъжките си ласки щели толкова "духовно да израстват", че накрая да си гръмнат кратуните!

    17:26 10.02.2026

  • 139 Васо

    17 2 Отговор
    Вземаш пистолета н Калушев( законен или не, няма значение), застрелваш двамата в караваната, застрелваш Калушев, изтриваш пистолета със спирт, поставяш го в ръката на Калушев и стискаш пръстите му ооколо дръжката. Елементарно, а?

    Коментиран от #143, #144, #145, #166

    17:27 10.02.2026

  • 140 След парапета

    4 4 Отговор
    нищо не ме учудва!

    17:28 10.02.2026

  • 141 Баш майстора

    7 10 Отговор
    Извратени педофили убийци на деца

    17:28 10.02.2026

  • 142 Леля Гошо

    11 0 Отговор
    Чакай, стой, задръж малко.

    На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

    Не едно, не две, не три, не четири, не пет, не шест,...а 16 броя.

    ЗАЩО? КАКВИ? НАМЕРЕНИ ЛИ СА?

    Коментиран от #148

    17:29 10.02.2026

  • 143 Алоооу

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Васо":

    Издаде се....

    17:29 10.02.2026

  • 144 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #139 от "Васо":

    Много нереалистични филмчета си гледал

    17:29 10.02.2026

  • 145 Докато

    3 2 Отговор

    До коментар #139 от "Васо":

    гръмваш първия,другите си вдигат панталоните?

    Коментиран от #152

    17:30 10.02.2026

  • 146 въпрос

    21 5 Отговор
    Откога притежанието на литература на сексуална тематика води до извод, че собственикът й е убиец или педофил? Намирам за особено гнусна помията, която започна да се излива още в първите часове след откриване на труповете в хижата, върху паметта на жертвите. То не бяха квалификации, то не бе очерняне, направо някакви диви зверове ги изкарахте. Никой не държи сметка, че това се чете от близките на убитите, които убивате отново и отново без свян и без милост. Каквито и да са били, не са заслужили да бъдат убити. Дори в Наказателния кодекс за най-тежките престъпления не е предвидена смъртна присъда. И сякаш на нашите разследващи и медиите и през ум не им минава, че всички убити са жертва на жесток убиец и, че са невинни. Що за хора работят в разследването и в медиите?!!!

    Коментиран от #154, #155, #162, #188

    17:30 10.02.2026

  • 147 Мнение

    10 4 Отговор
    ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“! И Денев, и Сарафчо са хора на Шиши и Боко.

    17:31 10.02.2026

  • 148 Анонимен

    6 7 Отговор

    До коментар #142 от "Леля Гошо":

    Трябва да се пита Бойко Рашков,той ги е въоръжил, Терзиев ги е финансирал,а Сандов ги е легитимирал.А сега розовите понита им бранят репутацията.

    17:32 10.02.2026

  • 149 Васо

    8 2 Отговор
    Аз имам сексуални материали в компютъра( порно филми). Имам и пистолет. Законен. Ходя в горите. Сигурно съм психопат и престъпник?

    Коментиран от #179

    17:32 10.02.2026

  • 150 Рускиня

    9 1 Отговор
    Да покажат кошарата, стадото на овчаря, който случайно “надул клаксона”, но и снимка на измерителният апарат на колко е надморската височина където е въпросният овчарник, не някой там долу в село.

    Коментиран от #195

    17:32 10.02.2026

  • 151 разликата е че

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Пред парламенто":

    тия лица не са те разпознали в тълпата на улицата, а Б.Сандов твърди, че ги е разпознал на протеста.

    17:34 10.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Бою бандита и къдравата Сю,

    10 0 Отговор
    имат ли мнение по случая?

    17:35 10.02.2026

  • 154 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #146 от "въпрос":

    Самоубили са се бе не разбрали?Сектантско самоубийство.Само децата са убити.А книгите са за духовно извисяване чрез сексуални практики,а не порно което гледаш редовно.

    17:35 10.02.2026

  • 155 откакто

    3 4 Отговор

    До коментар #146 от "въпрос":

    уликите водят до разследване , а разследването намира доказателства. Секс литература и не само е улика за разследване. Дори фас е улика за ДНК тест при убийство.

    17:38 10.02.2026

  • 156 Лама от ПП

    1 4 Отговор
    Водих си бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики". Почеркът лесно ми се познава.

    17:39 10.02.2026

  • 157 Ехааааааа

    15 1 Отговор
    Продължават да ни внушават и убеждават , как тия всички са се изпозсстреляли , продължават да излизат разни пехливани по телевизиите и да повтарят като ненормални същото .....явно вече мислят народа за голяма БУДАЛА , щом тия същите са на власт повече от тридесет години !!!!!!!

    17:40 10.02.2026

  • 158 Брей

    9 0 Отговор
    "нищичко от това което ще чуеш не е истина, дори частица"

    17:40 10.02.2026

  • 159 Лунатик

    3 6 Отговор
    Не ми се мисли какво извършения са ставали в тази хижа докато се извисяват духовно

    17:41 10.02.2026

  • 160 Ама вие вярвате ли наистина че

    7 1 Отговор
    Ако има някаква извратенийка ДАНС и Прокуратурата няма да са първи участници там ? А за едни миски дали си спомняте как съдийки и прокурорки станаха?

    17:41 10.02.2026

  • 161 Неразбрал

    14 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни ......ако няколко човека ме хванат и ме гръмнат под брадичката нагоре със собствения ми пистолет .......аз самоубил ли съм се ??

    Коментиран от #163

    17:42 10.02.2026

  • 162 Защо бил педофил ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "въпрос":

    Пред нова на 4 февруари, пещерняка Свилен Делчев , колега на Ивайло Калушев, на въпроса дали издирваният мъж след тройното убийство край хижа „Петрохан“ е педофил, отговорил с „Да“ , макар че нямал доказателства..

    17:44 10.02.2026

  • 163 ЧЕТИРИ ЖИПА ПО 5 ЧОВЕКА

    8 1 Отговор

    До коментар #161 от "Неразбрал":

    ВЪВ ВСЕКИ......... За всяка ръка и крак има ПОНЕ ПО ДВАМА ДА ТА ДЪРЖАТ НАПЪЛНО НЕПОДВИЖНО.....

    17:45 10.02.2026

  • 164 Хи хи хи

    12 2 Отговор
    Сега разбрахте ли !!!! Нищо повече няма да изнесат престъпниците от данс и мвр , всичко ще заметат и покрият !

    17:45 10.02.2026

  • 165 Дедо ви...

    16 1 Отговор
    В МВР да си назначат овчари на щат. Хиляди камери по пътищата, една седмица издирване и накрая се появи човека с гегата.

    Коментиран от #168

    17:45 10.02.2026

  • 166 смехурко

    5 0 Отговор

    До коментар #139 от "Васо":

    не си професионалист, пропуснал си да му натриеш ръката на Калушев с марката изгорял барут от изстреляния куршум.

    17:48 10.02.2026

  • 167 Извратеняците

    7 3 Отговор
    И те били на протестите обаче....

    17:49 10.02.2026

  • 168 Ааааааа не !

    9 2 Отговор

    До коментар #165 от "Дедо ви...":

    Мвр- то чака със нетърпение ново увеличение на заплатите си .................няма да дадат и стотинка на овчаря и ще го изгонят .........защото иначе трябва да изгонят тях !!!!!!!!!!

    17:49 10.02.2026

  • 169 В драмата

    6 5 Отговор
    В драмата има един единствен въпрос- как малолетни са оставени от родителите си с месеци и години при педофили.
    Всичко друго е ясно- болно общество, обществото е Иво Калушев 1:1. Калушев е олицетворение на Обществото.
    Пат пат, самоубиват се. Тук няма неизвестни.

    17:51 10.02.2026

  • 170 То може да се види бре

    5 1 Отговор
    Чии телефони са били на близо. Дори и да били изключени. И на овчаря също дали е бил сам и кой е спал в овчарника

    17:51 10.02.2026

  • 171 БеГемот

    2 8 Отговор
    Като гледам коментарите съм много притеснен за предстоящите избори....населението е масово във психоза за конспирация....долу горе и тия така са се гръмнали от параноя и налудности....

    17:53 10.02.2026

  • 172 Хмм

    2 2 Отговор
    кама сутра, както и будизма имат индийски произход

    17:57 10.02.2026

  • 173 Пълен

    8 3 Отговор
    Пълен разпад и разкапване.
    Защо му е четвърта кола на българина, като вече има три таратайки пред блока? Той дори ще си купи американски джип, защото трябва да гледа от високо и да го виждат.
    За какво ще си оставим децата на частно училище- ами защото там е духовно извисяване и ние не сме като простите.
    Защо преди имаше филми в 21 часа след новините, а сега има извратени риалитита и коментари след новините. Някой запита ли се защо има новини след новините и коментатори от 15 години?. Сороска работа за промиване на мозъците

    Коментиран от #176, #183

    17:59 10.02.2026

  • 174 А бе аре стига

    4 4 Отговор
    сте ни занимавали със тия то ме заболя главата вече на където се обърнеш само това.

    17:59 10.02.2026

  • 175 Цената...

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смях":

    Хич не е смешно. Трагично е.
    Смятат ни за тъпи и безпомощни и изобщо не им пука какво и как ни лъжат, защото са сигурни, че няма кой да им потърси сметка и да ги накаже.
    Ако бяха изгорели само кучетата какъв протест щяха да спретнат кучелюбците...

    18:02 10.02.2026

  • 176 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #173 от "Пълен":

    и втези реалитита правят с... на живо, гледах навремето един Биг брадър, че им се ѝ радваха, а за будизма луднаха всички - Дони и Коцето, колко е гот, за разлика от "скапаното" православие

    18:03 10.02.2026

  • 177 Диванен експерт

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Абе традиционни ценности":

    Ти вчера се вьрна от фронта!? Маай пуканки на дивана и не се занимавай с несвойствени неща.

    18:03 10.02.2026

  • 178 Дървен философ

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Фройд":

    А ти колко шекела ще заложиш?

    18:08 10.02.2026

  • 179 Аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Васо":

    не бе ....

    18:08 10.02.2026

  • 180 Лаик

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Розово десни гърчове!":

    Сигурно са пратени от истинските собственици.
    Дистанционно видеонаблюдение, което показва, че хижата гори?!?

    18:11 10.02.2026

  • 181 Защо

    4 1 Отговор
    някои коментари се повтарят по 3/4 пъти?

    18:11 10.02.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Хеми значи бензин

    3 1 Отговор

    До коментар #173 от "Пълен":

    като има пари да им плаща данъците и 10 може да има може да кара американдка джип пикап корейска френска това пак си е негова работа. Що гледаш у съседа.

    18:11 10.02.2026

  • 184 Ха ха ха ха ха ха ха

    9 2 Отговор
    Много бързат да ни излъжат. Не им вярвам

    18:12 10.02.2026

  • 185 Буда

    4 5 Отговор
    Всевишния ги е извикал!

    18:12 10.02.2026

  • 186 Въпрос

    17 2 Отговор
    Тези некадърници да не излизат с никакви резултати, защото народът е бесен от техните скалъпени версии и отвратителни лъжи. На видеото ясно се вижда как пред кемпера върви патрулка, следва я кемпера и след него черен джип!!! Кого са търсили седем дена, след като МВР го конвоира? Отвратителна мафиотскя държава с мафия не най-високо ниво. Това е България и така ще е докато не въстанем и други изметем тази нагла сган, наречена политици.

    Коментиран от #194, #196

    18:20 10.02.2026

  • 187 Злодеи под слънцето

    12 1 Отговор
    Манипулациите продължават. Анализът от българските елфи на публикуваните кадри, показва цялата несъстоятелност на твърденията на официалните разследващи. Тази гавра с жертвите е непоносима!

    18:21 10.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Имаха достатъчно време

    9 1 Отговор
    Да съчинят легендите ..

    18:25 10.02.2026

  • 190 много са добрички

    3 1 Отговор
    мазохисти садисти сатанисти далеч от Будааа

    18:34 10.02.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Госあ

    5 0 Отговор
    Вероятно лъжат. Това не е ритуално самоубийство.

    Коментиран от #197, #198

    18:39 10.02.2026

  • 193 Деций

    5 2 Отговор
    Това по време на кой министър са издадени разрешенията за закупуване,носене и съхранение на оръжие са чисти внушения.Не министъра на МВР раздава оръжия.Всеки кандидатстващ трябва да има ясни мотиви и законово основание за целта на придобиването,като разрешението се дава от служба КОС от съответното РПУ с подпис на наалника.След записите пред вилата и вътрешната обстановка вече съм убеден ,че това са чисто луди хора и никой не ги е убил.Мислех си ,че са наркотици ,че са част от веригата,но след всичко видяно, и от начина по който изглеждат съм на 99.99% ,че се касае за самоубийство след взето от всички решение.На тези неадекватници никой разумен няма да повери стока за милиони ,още повече да рискува,и се чудя с оглед ма физическото им състояние какви реинджери са били и как са спирали хора да влизат на тази територия,и как не са ги били и вързали по дърветата.Съжалявам за смъртта им ,но това са фанатици и чисто луди хора.

    18:40 10.02.2026

  • 194 смехурко

    2 2 Отговор

    До коментар #186 от "Въпрос":

    Това са кадри за охраняваното преместване на кемпера от планината , за да се запази като веществено доказателство.
    За блондини дето задават подобни въпроси- кемпера вече не е в планината.

    18:42 10.02.2026

  • 195 така е

    10 0 Отговор

    До коментар #150 от "Рускиня":

    Овчарят е интересен. Уж теренът бил труднодостъпен, а уж овчарят обикалял и видял кемпера, после се оказа, че е бил с кола, вероятно 4х4 и натискал клаксона, а пък реакция нямало... Имаше снимка на овчаря в някои медии - млад, атлетичен мъж с надпис на връхната си дреха "охрана". Това е бил овчар-охранител. Тъй става, когато се лъже.

    Коментиран от #199

    18:45 10.02.2026

  • 196 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Въпрос":

    Това видео е от извозването на кемпера към полицията бе гал фон

    Коментиран от #203

    18:46 10.02.2026

  • 197 Вероятно

    4 1 Отговор

    До коментар #192 от "Госあ":

    не е спазен очаквания от теб канон на ритуалните групови самоубийства, затова не бива да бъде наричано като ритуално.

    Коментиран от #201

    18:46 10.02.2026

  • 198 объркали са се

    11 1 Отговор

    До коментар #192 от "Госあ":

    Искали са да кажат "поръчково", убийство, вместо това казаха "ритуално убийство". Но ние, въпреки лапсуса, ги разбрахме правилно.

    18:47 10.02.2026

  • 199 в бързината

    3 0 Отговор

    До коментар #195 от "така е":

    за някого терена е лесен, а за друг от равнината е труден, но за радост на журналистите овчаря отглеждал коне в планинската кошара през лятото та станал коняр.

    18:51 10.02.2026

  • 200 БАРС

    3 5 Отговор
    ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ,ЧЕ НЕ СА МАФИОТСКИ РАЗБОРКИ.ПО СКОРО СА СЕКТАНСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ.ЯВНО НАРОДЪТ В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА ДА ИПРЪЩЯВА.

    19:03 10.02.2026

  • 201 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #197 от "Вероятно":

    Само олигʼфрени могат да повярват на скалъпената постановка на милициите на герб. Пукат се като балони, затова ги пускат на порции с вероятности. Калушев и другите са били успешни хора с възможности, а не озлобени бедняци и лузъри. Дървената мафия е платила на убийци точно преди изборите или рейнджърите са разкрили канал за трафик на баце. Този случай показа несъстоятелността на милицията и прокуратурата. Нямат никакъв капацитет и се ползват единствено като бухалка на мафията

    Коментиран от #202

    19:03 10.02.2026

  • 202 Вероятно

    3 0 Отговор

    До коментар #201 от "Госあ":

    нашумялия Епстайн е бедняк, та се е самоубил, но Тодор Славков нямаше да се самоубива, ако беше заможен и интелегентен като шесторката. Успешни литературни изводи за събитието с авторски права..

    Коментиран от #205

    19:13 10.02.2026

  • 203 А къде са антените,

    6 0 Отговор

    До коментар #196 от "Анонимен":

    нали който ги е открил каза, че е имало един куп антени ? Всички разследващи лъжат под диктатът на Тиквата и Пеевски, те са поръчали масовото убийство, да викнат от чужбина специалисти-експерти българските стават само да събират отпадъци по улиците, не могат дори една лъжа да инсценират, до сега им разрешиха изказ и нвма един с един еднакви говорят се глупости които доказват невежество, некомпетентност и необразованост !

    Коментиран от #204

    19:14 10.02.2026

  • 204 ей там са

    1 1 Отговор

    До коментар #203 от "А къде са антените,":

    На главата на скакалеца са антените, но иди при кемпера да ти ги покажат след входирано заявление за желанието.

    Коментиран от #206, #207, #209

    19:17 10.02.2026

  • 205 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #202 от "Вероятно":

    Нашумелия ебстийн е чист престъпник и не е бил будист. И се е самоубил точно колкото и тези.

    19:22 10.02.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Смърди та се не седи га ти версията

    19:32 10.02.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 204 е типичен

    2 1 Отговор
    пример за безумно същество, изтриха ми три коментара в тази медия на цензурата и слугинството .! На Тиквата слугите ник8га не са разрешавали човек да изкаже истината ?

    Коментиран от #216

    19:42 10.02.2026

  • 213 Чатаджия

    2 0 Отговор
    Има съмнения за разрешителните на 16-те автоматични оръжия издадени на един и същ човек(една от жертвите)Вероятно са подготвели партизански отряд.Толкова автомати е съмнително да са им били нужни за нещо друго освен за партизанска дейност.

    19:47 10.02.2026

  • 214 Лайвкоуч

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Холмс":

    Отчаяни са от живота.

    19:49 10.02.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #212 от "204 е типичен":

    То незнам как изобщо ти позволяват да пишеш денонощно пропагандните си драсканици

    20:06 10.02.2026

  • 217 лудия

    2 0 Отговор
    Има само една възможност да се разбере,но дали хората ,които разследват и имат смелостта и дали са не зависими .
    Да се отпрати една молба до САЩ що да не и до Русия ,ако трябва да се плати ако са снимали точно в тези квадрати техните спътници да се види за какво става въпрос.

    Коментиран от #219

    20:07 10.02.2026

  • 218 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #215 от "Обществена тайна":

    иЗтрещел си окончателно

    20:07 10.02.2026

  • 219 Тиква недоварена

    1 1 Отговор

    До коментар #217 от "лудия":

    Обади се на Тръмп да ти направи спътников скенер на кухината между ушите

    20:09 10.02.2026

  • 220 Емигрант

    2 0 Отговор
    Води се неадекватно разследване от явно необразован персонал или "разследване" контролирано от извършителите ! Такива несъстоятелни и бездврни обяснения от набедени за"експерти" лица никъде не може да се срещне дори и в туземския свят ! Детето убито но останало клекнало със сключени пръсти, нищо не се казва за пръстови отпечатъци по оръжието и на други места, няма натривки за барут, кой самоубиец ще затвори и запали кучетата, а няма да ги пусне, потолозите защо мълчат за втемето а смъртта, и как така става въпрос за самоубиство и убийство, защо убиецът не е изпълнил присъдата лесно и бързо когато са всички са вкупом в хижата, защоюме трябвало да бяга с кемпер като смята да се самоубие след разстрелът на приятелите си и още куп въпроси които мисирките спестяват под контрол или са прекалено прости за нормални въпроси ?

    Коментиран от #221

    20:19 10.02.2026

  • 221 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #220 от "Емигрант":

    Дежурните луди ще се развихрите за пореден път а?секта дърти педофили са решили да се самоубият заедно с двамата си ученика и сега ще се намеси всичко дето ви идва умните глави.

    Коментиран от #222

    20:27 10.02.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 хахаха

    0 1 Отговор
    Интересно защо не питат Илон Мъск собственика на стар линк , с кого е комуникирал Калушев ? И готово,всичко е ясно. Питайте ФБР бе другарчета,може и ЦРУ стига да пожелаят да отговорят.Има си законен ред. Мобилните телефони са досието на всеки. Няма как да не се разкрие случката. Дрончетата също си имат памет ,там си пише. Лаптопа също. Толкова информация,че крещи. Естествено ,че ДАНС нямат нищо общо ,НАЛИ !? Никакъв туин пйкс ,обикновена педофилия,скрита зад благородни дела. ПЪРВИят закон на висшата социология гласи, Най любимото занимание на дявола е да се преструва на Ангел. Другарите от ЦРУ знаят всичко съществено поименно , останало е въпрос на чест,разтурили са седянката бързо и спешно. Историята е новост за бедната България,но това е положението. Случаят е приключен.

    20:55 10.02.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #222 от "Ти си умен точно":

    Нела позная.ти си и фен на путин нали?

    21:17 10.02.2026

  • 226 ала бала ,ала бала

    1 0 Отговор
    Защо е стигнал до връх околчица ?! И стар линк проработи за малко ?

    21:19 10.02.2026

  • 227 Един

    0 0 Отговор
    По принцип предпочитам да ги пишем паднали през прозореца, ама и самозастреляли се става. Той народя всякакви фъшкии ще изяде.

    21:53 10.02.2026

  • 228 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":

    "Литература на сексуална тематика"!

    22:11 10.02.2026

