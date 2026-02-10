Готови са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера, намерена е и литература на сексуална тематика

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата.
От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков.
На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия На името на Николай Зталков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.
По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство, пишат още от прокуратурата.
Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт". В кемпера е намерен и един пистолет „Глок". По данни на ГД „Национална полиция"-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев. По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп. И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават.
При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики". Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава.
Предстои назначаването на съдебнопсихологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР. С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #23, #121
16:26 10.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Милиционер
Коментиран от #7
16:27 10.02.2026
4 при нас е весело
!ингитата съвсем са изтрещели с версийката.
16:27 10.02.2026
5 хаха
Още преди да започне разследването беше готов резИлтата а?
ХАХАХА
Каквито са заблатените, такава им е и заблатената "държава".
16:28 10.02.2026
6 Кой
Коментиран от #16
16:28 10.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 схемаджиите от ПП и ДБ
РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ОРЪЖИЯТА УЖАС. ЛЪЖЦИ И ИНТРИГАДЖИИ, БОКЛУЦИ.
16:29 10.02.2026
9 ГЛЕДАЙТЕ
16:29 10.02.2026
10 Ами
16:29 10.02.2026
11 Смях
Коментиран от #175
16:29 10.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 аре стига бе
16:30 10.02.2026
14 Последния Пловдивчанин
Коментиран от #28, #57, #228
16:30 10.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 шумкарски дечурлига
До коментар #6 от "Кой":Една куха лейчица от Съдебна медицина.
16:30 10.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пич
Коментиран от #47
16:31 10.02.2026
19 Само знам че
16:31 10.02.2026
20 Болни хора
16:31 10.02.2026
21 Намерили
16:32 10.02.2026
22 И що?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каква логика само?
16:32 10.02.2026
23 Или
До коментар #1 от "Последния Софиянец":трънка....
16:32 10.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БОЙКО РАШКОВ БАНДИТА
16:33 10.02.2026
26 горски
16:33 10.02.2026
27 Ж. Ганчев
16:33 10.02.2026
28 Аааа
До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":не бе !
16:33 10.02.2026
29 Хмм
Коментиран от #51
16:35 10.02.2026
30 кой разбрал, разбрал...
16:35 10.02.2026
31 БОЙКО РАШКОВ ДА РАЗРЕШИ ОРЪЖИЯТА
Коментиран от #38
16:35 10.02.2026
32 Дедо Мраз
16:35 10.02.2026
33 Розово десни гърчове!
някой виждал ли ги е?
Освен приятелката на Ивайло И.?
Някакво видео се търкаляше по фейса, нищо не значещо!
Само розово десните подеха тая лакърдия, защото не знаят как да вземат завоя се
Истината е , че сектата Петрохан е тяхно дело!
Коментиран от #180
16:35 10.02.2026
34 Последният Педофил
16:36 10.02.2026
35 Цвете
16:36 10.02.2026
36 Милиционери Сър !
16:36 10.02.2026
37 Изпадала
16:37 10.02.2026
38 Тъпчо,
До коментар #31 от "БОЙКО РАШКОВ ДА РАЗРЕШИ ОРЪЖИЯТА":Разрешителните за оръжие ги дават Милиционерите ит КОС.
16:37 10.02.2026
39 Дика
Коментиран от #61
16:37 10.02.2026
40 Умен
Напомня за поговорката:
"Ем КРУ у птичката,Ем душата в рая"
16:37 10.02.2026
41 Макс
Коментиран от #49
16:38 10.02.2026
42 Цвете
16:38 10.02.2026
43 Дрън дрън!
Щото не ви отърва!
Веднага измислихте черни джипове, летящи чинии и извънземни!
Истината - група гей- педофили, създадени и спонсорирани от ППДБ и министри на Радев извършиха асистирано умъртвяване и самоубийство, вкл. на дете
16:39 10.02.2026
44 Ауууууу...
16:39 10.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 е..........
Коментиран от #69
16:40 10.02.2026
47 Ами
До коментар #18 от "Пич":Чудното е,че са живеели във вилата само мъже и деца.
Коментиран от #73
16:40 10.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Алоооо
До коментар #41 от "Макс":(никога няма да изгорят кучетата си) а? Само дето ги ядат печени нали ?
16:40 10.02.2026
50 1-20
16:40 10.02.2026
51 Калоян
До коментар #29 от "Хмм":Kакви проби! Tова да не eе ,От местопрестъплението, тук не се занимават с глупости щом видят веднага знаят кой е виновен! щом казват че е виновен значи е!
16:41 10.02.2026
52 Малката муха
1. застрелваш трима пред хижата, а не вътре в нея?
2. палиш хижата (при това според кадрите от новопоявилата се камера, чийто записи са оцелели, а на друготе камери - не са, Калушев не пали сам вилата) и изгаряш кучетата си (дано не въвлечени и те в сексуалната секта)? Ако ще прикриваш следни с пожара - защо убиваш трима навън?
3. товариш още двама и ги караш с кемпера си, за да ги убиеш в него? Най-вероятно те са знаели какво е станало пред вилата и за пожара. И си пътуват тримата в кемпера, без да са вързани (не съобщават за следи от насилие), единият е достатъчно зрял мъж, боравещ с оръжие, и не е направил опит да се спаси?
4. кой и как реши, че изповядващите будизъм са склонни към самоубуйство? Защо медийте постоянно натякват, че те изповядвали будизъм и затова решили да се гръмнат (доброволно или без да се съпротивляват)?
5. От самото начоло се говори за сексуални посегателства и секти - това първо лесно може да се докаже с преглед на съответните задни части и второ, дори и да е имало такова нещо - това как предразполага към убийства и самоубийство? Или важното е да изкараме хората "нестандартни" - не са християни и хетеросексуални - значи са си заслужавали съдбата, няма какво повече да ги разследваме. Приключвай със случаят и да гаси лампите.
Коментиран от #63
16:42 10.02.2026
53 За патпадъци
Много сериозно трябва да се разследва какъв им е случая на тези " любители на чист въздух ". Май версията, че сами си вършат нещата не работи. Не са сами - определено.
Коментиран от #129
16:42 10.02.2026
54 Абе
16:44 10.02.2026
55 !!!?
16:45 10.02.2026
56 Холмс
Коментиран от #214
16:45 10.02.2026
57 Ъъъъ не!
До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":Обаче, ако имаш "Ръководство: Как да си намеря
малко другарче и да си поиграя с него", автор Рада Дълбоката; изд. на ППДБ; второ допълнено, това вече е друга работа!
16:46 10.02.2026
58 Гей:- педофилската дружинка
Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
Като илюминати!
Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
Самоубийството не е края, а само кратка болка.
16:46 10.02.2026
59 Накино
16:46 10.02.2026
60 Ауууууу...
16:47 10.02.2026
61 Фройд
До коментар #39 от "Дика":Не вървиш , от първи февруари сме с евроцентове . Виж , може някоя копейка да заложиш.
Това като шега , разбира се.
Всъщност , бою нали и той беше някъв будист , каратист, няква нинджа , той що не вземе ритуално да се самопростреля ?
Сигурен съм че много хора , биха му услужили с оръжие , щото онова на снимката , е воден пистолет на унуката.
Коментиран от #101, #178
16:48 10.02.2026
62 Ауууууу...
Осъзнат мъж .....
16:48 10.02.2026
63 Това вече го обяснихме!
До коментар #52 от "Малката муха":Жокер- прочети будистки погребални практики.
От няколко дни отговаряме на тази жълтопаветна опорка!
16:49 10.02.2026
64 Оправяли са
16:50 10.02.2026
65 Будистите у Корея и.....
16:50 10.02.2026
66 БОЙС ТУ МЕН
ПРОЖЕКЦИИТЕ ОТ МОБИФОНИТЕ И ЛАП ТОПА
КОГА ЩЕ МОЖЕМ ДА ГЛЕДАМЕ....
СЛЕД КАПКИТЕ ПРДИ ЕРГЪНЪТ ИЛИ МАМНИК
Коментиран от #77
16:50 10.02.2026
67 Анджо
16:51 10.02.2026
68 Ха сега...
16:51 10.02.2026
69 Абе за Кама насутра не знам
До коментар #46 от "е..........":Ама кучето много скимтя нали?
16:52 10.02.2026
70 софиянец
16:52 10.02.2026
71 Трес
16:52 10.02.2026
72 Джак Спароу
16:53 10.02.2026
73 Пич
До коментар #47 от "Ами":Мъже живеят заедно само когато са военно формирование, или в сексуално отношение! И в двата случая не се самоубиват!!! Тези джипове които всички видяхте на Петрохан, за прокуратурата не съществуват и не пораждат съмнение!!! Прокуратурата се изплю в лицето на всички българи, и фактически отказва да разследва!!!
Коментиран от #93
16:53 10.02.2026
74 Всички
Ами не, става ти тъмно в душата и решаваш да сложиш Край!
"Разстрел и след разстрела червеи,
Това е толкоз просто и логично.."
Коментиран от #98, #138
16:53 10.02.2026
75 Кака ти
ОФИЦИАЛНА ВЕРСИЯ и резултати от аутистичния...Никой не ви вярва!
16:53 10.02.2026
76 Ламята
16:53 10.02.2026
77 Съобщиха
До коментар #66 от "БОЙС ТУ МЕН":че МВР отворило телефона на Иво и се хванали за главата....
Коментиран от #87
16:53 10.02.2026
78 Сандов, Сандовица и останалите
16:54 10.02.2026
79 Тема на МОН
Коментиран от #94, #100, #109
16:55 10.02.2026
80 Коня Солтуклиева
Ама внушението е точно това:))
.... А главен прокурор кой беше?!
Коментиран от #83
16:55 10.02.2026
81 От логична
Добре е да имаш потомство, но не е задължително
Коментиран от #111
16:55 10.02.2026
82 Кадиров
Коментиран от #90
16:56 10.02.2026
83 Права си
До коментар #80 от "Коня Солтуклиева":дали са разрешителните!
16:57 10.02.2026
84 Лесно
16:57 10.02.2026
85 Олееее...
16:58 10.02.2026
86 Аз пък
Брутално е, кофти е , но имат топки да дръпнат спусъка.
Ако кажат че в телата няма наркотици направо ще ги призная
16:59 10.02.2026
87 И какво са видели?
До коментар #77 от "Съобщиха":Колко е силна мъжката любов ли?
Коментиран от #91, #128
17:00 10.02.2026
88 Факт
До коментар #24 от "Шпек":Пречистена е във всички дупки, най-вече у главата.
17:00 10.02.2026
89 6 педофила
17:00 10.02.2026
90 Гошо
До коментар #82 от "Кадиров":и странно, че като го даваха по телевизията, на якето му пишеше "Охрана". Какво охранява - лятната си кораша ли? Кой му даде това яке и за кого работи? С какво си изкарва прехраната през зимата, когато явно кошарата му е празна? И кой е тоя фермер, дето зимата коли всичките си животни и какво - напролет ще си купи нови млади, които ще гледа 6-7 месеца и към края на годината пак ще заколи?
17:01 10.02.2026
91 От катерички
До коментар #87 от "И какво са видели?":до муфони..
17:01 10.02.2026
92 ООрана държава
Коментиран от #112, #124
17:02 10.02.2026
93 И за седмата
До коментар #73 от "Пич":Жертва нищо не споменават...
17:02 10.02.2026
94 Рускиня
До коментар #79 от "Тема на МОН":Чудно с кого са практикували сексуално и дух. прочистване? Никъде не се споменава жена, момиче- явно сами са се прочиствали.
Коментиран от #96, #104
17:02 10.02.2026
95 Герп боклуци
До коментар #2 от "честен ционист":А гей парадите са разрешени, иначе ги шисали извратеняци заради едно книжле
17:03 10.02.2026
96 С жена
До коментар #94 от "Рускиня":е омърсяване!
Коментиран от #182
17:04 10.02.2026
97 Гъбар
17:04 10.02.2026
98 И на всичките 6
До коментар #74 от "Всички":гей педофила изведнъж им е станало мъчно едновременно?!
Яко зомбиране е падало тук
Темата е била обсъждана стотици пъти.
Имало е съгласие!
Кармата и т.н.
17:04 10.02.2026
99 Хипотетично
Аутопсията трябва да определи времевия диапазон от- до когато е настъпила смъртта, но няма яснота..
17:05 10.02.2026
100 А не бе
До коментар #79 от "Тема на МОН":Ама хич не са знаели какво е опиума в Румъния покрай оня дето е откривателя му. И Ботев и кой ли не .. А след освобождението ни един куп поборници стават аптекари и дистрибутори в България ..
17:05 10.02.2026
101 Дика
До коментар #61 от "Фройд":Копейки нямам, евроцентове не бих заложил, имам останали 5 стотинки. А Боко е толкова будист колкото аз съм марсианец.
17:06 10.02.2026
102 нещо
17:07 10.02.2026
103 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А КАК МОЖЕХТЕ ДА ПОУКРАСИТЕ ОЩЕ МАЛКО СВОБОДНОТО СИ СЪЧИНЕНИЕ,ЧЕ ТОГАВА ТОКУ ВИЖ БИХМЕ ВИ ПОВЯРВАЛИ...
А ТАКА МАЛКО НИ РАЗОЧАРОВАХТЕ..
17:07 10.02.2026
104 Точно така!
До коментар #94 от "Рускиня":Висш тамплиерски ритуал.
Новопостъпилите млад адепт бива целуван по устата лично от гуруто.
После бива посветен в мъжката любов, понеже Бог е андрогинен - мъж и жена.
17:07 10.02.2026
105 Тревопасен
17:08 10.02.2026
106 Будист
17:10 10.02.2026
107 ЖикТак
17:11 10.02.2026
108 Мантак Чия
17:12 10.02.2026
109 И Ботев и Христо и Евлоги Георгиеви
До коментар #79 от "Тема на МОН":Яко са дърпали вейпчета и са се извисявали и хич не умувайте
17:12 10.02.2026
110 Защо
17:13 10.02.2026
111 И защо
До коментар #81 от "От логична":да имаш потомство да го стрелят и да те изнудват ли заради него .Както видяхме в случая е по добре да имаш стадо на книга, и да си на точното място в точното време и подготвен с материала ,за да си получиш хонорара като главно действащо лице И интервю да дадеш и като специалист и метеоролог да се изкажеш
17:13 10.02.2026
112 за да има яснота кой кой е
До коментар #92 от "ООрана държава":Били са близки със Б.Сандов (Ивайло Иванов), срещнали са се и на големия протест години след споразумението с екоминистъра за сътрудничество и подкрепа за регулация и контрол на съвместната дейност.
Коментиран от #117
17:13 10.02.2026
113 Абе традиционни ценности
Коментиран от #123, #177
17:14 10.02.2026
114 Мдаа
17:14 10.02.2026
115 Всички от ПП-ДБ
Коментиран от #134
17:14 10.02.2026
116 Един
17:14 10.02.2026
117 Пред парламенто
До коментар #112 от "за да има яснота кой кой е":Аз веднъж срещнах на улицата Росен Домов, веднъж Радой Ралин и няколко пъти Славуца. Значи са ми авери и другари.
А веднъж срещнах и оная Бялата Златка.
Коментиран от #151
17:15 10.02.2026
118 Лама Иво
Да не би да се разкандърдисат и да се окаже сам.
Човекът е действал на сигурно, така да се каже!
17:16 10.02.2026
119 Чудех се
17:18 10.02.2026
120 пешо
17:18 10.02.2026
121 Хеми значи бензин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На какво се базира това твое умизаключение.Как ще играеш руска рилетка с глок например.
17:18 10.02.2026
122 Малко членче от ПП-ДБ
17:19 10.02.2026
123 Кадиров
До коментар #113 от "Абе традиционни ценности":ходи всеки месец!
17:20 10.02.2026
124 Хеми значи бензин
До коментар #92 от "ООрана държава":Ако закона е спазен както трябва поне на две места такова оръжие ще им бъде отказано.
По зайон трябва да минеш психотест и второ трябва да докажеш необходимост.
И на двете тия ще се издънат без адвокатчето може би.
Явно повремето на Рашистанков е имало натиск тези да бъдат въоръжени.
17:21 10.02.2026
125 Телефона е отворен
17:22 10.02.2026
126 ППДБ са в тежък гърч!
За това измислят наркоканали.
До вчера говореха за мигрантски трафик
За черни джипове.
За седма жертва.
За съкровището на Вълчан и Бастет.
Какви ли не версии, само да размият истината!
А тя е- сектата Петрохан е тяхно дело.
17:22 10.02.2026
127 Някой разбра ли?!
Коментиран от #132, #135
17:23 10.02.2026
128 Тантрична демокрация
До коментар #87 от "И какво са видели?":Тантра-Терапевт от ДБ-ПП, Секс-Коуч, Свещена сексуалност
и си готов за Осъзнат мъж зетърче .....
17:23 10.02.2026
129 Цял арсенал ,
До коментар #53 от "За патпадъци":без да уточняват какви са тези 16 броя !!!
Коментиран от #131
17:23 10.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Имало
До коментар #129 от "Цял арсенал ,":и базуки!
17:24 10.02.2026
132 Ритуал
До коментар #127 от "Някой разбра ли?!":беее
17:24 10.02.2026
133 Васо
Коментиран от #136
17:25 10.02.2026
134 Сериозно ли
До коментар #115 от "Всички от ПП-ДБ":Аз пък мисля същото за всички от ГЕРБ и ДПС на голямото "Д".
17:25 10.02.2026
135 Кот каже ламата бре
До коментар #127 от "Някой разбра ли?!":Няма мотиви, няма гласуване
17:25 10.02.2026
136 Мдаа, прав си
До коментар #133 от "Васо":Ами как да вярваш като са хора на Боко и Шиши?
17:25 10.02.2026
137 Не пренебрегвайте
17:25 10.02.2026
138 Напомнящ
До коментар #74 от "Всички":Моля,не замесвайте стихове на великия Вапцаров с битието на тези откачалници!!! "Но в бурята ще бъдем пак с теб,НАРОДЕ мой,защото те обичаме е написал поетът!!! А тези чрез мъжките си ласки щели толкова "духовно да израстват", че накрая да си гръмнат кратуните!
17:26 10.02.2026
139 Васо
Коментиран от #143, #144, #145, #166
17:27 10.02.2026
140 След парапета
17:28 10.02.2026
141 Баш майстора
17:28 10.02.2026
142 Леля Гошо
На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.
Не едно, не две, не три, не четири, не пет, не шест,...а 16 броя.
ЗАЩО? КАКВИ? НАМЕРЕНИ ЛИ СА?
Коментиран от #148
17:29 10.02.2026
143 Алоооу
До коментар #139 от "Васо":Издаде се....
17:29 10.02.2026
144 Анонимен
До коментар #139 от "Васо":Много нереалистични филмчета си гледал
17:29 10.02.2026
145 Докато
До коментар #139 от "Васо":гръмваш първия,другите си вдигат панталоните?
Коментиран от #152
17:30 10.02.2026
146 въпрос
Коментиран от #154, #155, #162, #188
17:30 10.02.2026
147 Мнение
17:31 10.02.2026
148 Анонимен
До коментар #142 от "Леля Гошо":Трябва да се пита Бойко Рашков,той ги е въоръжил, Терзиев ги е финансирал,а Сандов ги е легитимирал.А сега розовите понита им бранят репутацията.
17:32 10.02.2026
149 Васо
Коментиран от #179
17:32 10.02.2026
150 Рускиня
Коментиран от #195
17:32 10.02.2026
151 разликата е че
До коментар #117 от "Пред парламенто":тия лица не са те разпознали в тълпата на улицата, а Б.Сандов твърди, че ги е разпознал на протеста.
17:34 10.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Бою бандита и къдравата Сю,
17:35 10.02.2026
154 Анонимен
До коментар #146 от "въпрос":Самоубили са се бе не разбрали?Сектантско самоубийство.Само децата са убити.А книгите са за духовно извисяване чрез сексуални практики,а не порно което гледаш редовно.
17:35 10.02.2026
155 откакто
До коментар #146 от "въпрос":уликите водят до разследване , а разследването намира доказателства. Секс литература и не само е улика за разследване. Дори фас е улика за ДНК тест при убийство.
17:38 10.02.2026
156 Лама от ПП
17:39 10.02.2026
157 Ехааааааа
17:40 10.02.2026
158 Брей
17:40 10.02.2026
159 Лунатик
17:41 10.02.2026
160 Ама вие вярвате ли наистина че
17:41 10.02.2026
161 Неразбрал
Коментиран от #163
17:42 10.02.2026
162 Защо бил педофил ли?
До коментар #146 от "въпрос":Пред нова на 4 февруари, пещерняка Свилен Делчев , колега на Ивайло Калушев, на въпроса дали издирваният мъж след тройното убийство край хижа „Петрохан“ е педофил, отговорил с „Да“ , макар че нямал доказателства..
17:44 10.02.2026
163 ЧЕТИРИ ЖИПА ПО 5 ЧОВЕКА
До коментар #161 от "Неразбрал":ВЪВ ВСЕКИ......... За всяка ръка и крак има ПОНЕ ПО ДВАМА ДА ТА ДЪРЖАТ НАПЪЛНО НЕПОДВИЖНО.....
17:45 10.02.2026
164 Хи хи хи
17:45 10.02.2026
165 Дедо ви...
Коментиран от #168
17:45 10.02.2026
166 смехурко
До коментар #139 от "Васо":не си професионалист, пропуснал си да му натриеш ръката на Калушев с марката изгорял барут от изстреляния куршум.
17:48 10.02.2026
167 Извратеняците
17:49 10.02.2026
168 Ааааааа не !
До коментар #165 от "Дедо ви...":Мвр- то чака със нетърпение ново увеличение на заплатите си .................няма да дадат и стотинка на овчаря и ще го изгонят .........защото иначе трябва да изгонят тях !!!!!!!!!!
17:49 10.02.2026
169 В драмата
Всичко друго е ясно- болно общество, обществото е Иво Калушев 1:1. Калушев е олицетворение на Обществото.
Пат пат, самоубиват се. Тук няма неизвестни.
17:51 10.02.2026
170 То може да се види бре
17:51 10.02.2026
171 БеГемот
17:53 10.02.2026
172 Хмм
17:57 10.02.2026
173 Пълен
Защо му е четвърта кола на българина, като вече има три таратайки пред блока? Той дори ще си купи американски джип, защото трябва да гледа от високо и да го виждат.
За какво ще си оставим децата на частно училище- ами защото там е духовно извисяване и ние не сме като простите.
Защо преди имаше филми в 21 часа след новините, а сега има извратени риалитита и коментари след новините. Някой запита ли се защо има новини след новините и коментатори от 15 години?. Сороска работа за промиване на мозъците
Коментиран от #176, #183
17:59 10.02.2026
174 А бе аре стига
17:59 10.02.2026
175 Цената...
До коментар #11 от "Смях":Хич не е смешно. Трагично е.
Смятат ни за тъпи и безпомощни и изобщо не им пука какво и как ни лъжат, защото са сигурни, че няма кой да им потърси сметка и да ги накаже.
Ако бяха изгорели само кучетата какъв протест щяха да спретнат кучелюбците...
18:02 10.02.2026
176 Хмм
До коментар #173 от "Пълен":и втези реалитита правят с... на живо, гледах навремето един Биг брадър, че им се ѝ радваха, а за будизма луднаха всички - Дони и Коцето, колко е гот, за разлика от "скапаното" православие
18:03 10.02.2026
177 Диванен експерт
До коментар #113 от "Абе традиционни ценности":Ти вчера се вьрна от фронта!? Маай пуканки на дивана и не се занимавай с несвойствени неща.
18:03 10.02.2026
178 Дървен философ
До коментар #61 от "Фройд":А ти колко шекела ще заложиш?
18:08 10.02.2026
179 Аааа
До коментар #149 от "Васо":не бе ....
18:08 10.02.2026
180 Лаик
До коментар #33 от "Розово десни гърчове!":Сигурно са пратени от истинските собственици.
Дистанционно видеонаблюдение, което показва, че хижата гори?!?
18:11 10.02.2026
181 Защо
18:11 10.02.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Хеми значи бензин
До коментар #173 от "Пълен":като има пари да им плаща данъците и 10 може да има може да кара американдка джип пикап корейска френска това пак си е негова работа. Що гледаш у съседа.
18:11 10.02.2026
184 Ха ха ха ха ха ха ха
18:12 10.02.2026
185 Буда
18:12 10.02.2026
186 Въпрос
Коментиран от #194, #196
18:20 10.02.2026
187 Злодеи под слънцето
18:21 10.02.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Имаха достатъчно време
18:25 10.02.2026
190 много са добрички
18:34 10.02.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Госあ
Коментиран от #197, #198
18:39 10.02.2026
193 Деций
18:40 10.02.2026
194 смехурко
До коментар #186 от "Въпрос":Това са кадри за охраняваното преместване на кемпера от планината , за да се запази като веществено доказателство.
За блондини дето задават подобни въпроси- кемпера вече не е в планината.
18:42 10.02.2026
195 така е
До коментар #150 от "Рускиня":Овчарят е интересен. Уж теренът бил труднодостъпен, а уж овчарят обикалял и видял кемпера, после се оказа, че е бил с кола, вероятно 4х4 и натискал клаксона, а пък реакция нямало... Имаше снимка на овчаря в някои медии - млад, атлетичен мъж с надпис на връхната си дреха "охрана". Това е бил овчар-охранител. Тъй става, когато се лъже.
Коментиран от #199
18:45 10.02.2026
196 Анонимен
До коментар #186 от "Въпрос":Това видео е от извозването на кемпера към полицията бе гал фон
Коментиран от #203
18:46 10.02.2026
197 Вероятно
До коментар #192 от "Госあ":не е спазен очаквания от теб канон на ритуалните групови самоубийства, затова не бива да бъде наричано като ритуално.
Коментиран от #201
18:46 10.02.2026
198 объркали са се
До коментар #192 от "Госあ":Искали са да кажат "поръчково", убийство, вместо това казаха "ритуално убийство". Но ние, въпреки лапсуса, ги разбрахме правилно.
18:47 10.02.2026
199 в бързината
До коментар #195 от "така е":за някого терена е лесен, а за друг от равнината е труден, но за радост на журналистите овчаря отглеждал коне в планинската кошара през лятото та станал коняр.
18:51 10.02.2026
200 БАРС
19:03 10.02.2026
201 Госあ
До коментар #197 от "Вероятно":Само олигʼфрени могат да повярват на скалъпената постановка на милициите на герб. Пукат се като балони, затова ги пускат на порции с вероятности. Калушев и другите са били успешни хора с възможности, а не озлобени бедняци и лузъри. Дървената мафия е платила на убийци точно преди изборите или рейнджърите са разкрили канал за трафик на баце. Този случай показа несъстоятелността на милицията и прокуратурата. Нямат никакъв капацитет и се ползват единствено като бухалка на мафията
Коментиран от #202
19:03 10.02.2026
202 Вероятно
До коментар #201 от "Госあ":нашумялия Епстайн е бедняк, та се е самоубил, но Тодор Славков нямаше да се самоубива, ако беше заможен и интелегентен като шесторката. Успешни литературни изводи за събитието с авторски права..
Коментиран от #205
19:13 10.02.2026
203 А къде са антените,
До коментар #196 от "Анонимен":нали който ги е открил каза, че е имало един куп антени ? Всички разследващи лъжат под диктатът на Тиквата и Пеевски, те са поръчали масовото убийство, да викнат от чужбина специалисти-експерти българските стават само да събират отпадъци по улиците, не могат дори една лъжа да инсценират, до сега им разрешиха изказ и нвма един с един еднакви говорят се глупости които доказват невежество, некомпетентност и необразованост !
Коментиран от #204
19:14 10.02.2026
204 ей там са
До коментар #203 от "А къде са антените,":На главата на скакалеца са антените, но иди при кемпера да ти ги покажат след входирано заявление за желанието.
Коментиран от #206, #207, #209
19:17 10.02.2026
205 Госあ
До коментар #202 от "Вероятно":Нашумелия ебстийн е чист престъпник и не е бил будист. И се е самоубил точно колкото и тези.
19:22 10.02.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 ФАКТ
19:32 10.02.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 204 е типичен
Коментиран от #216
19:42 10.02.2026
213 Чатаджия
19:47 10.02.2026
214 Лайвкоуч
До коментар #56 от "Холмс":Отчаяни са от живота.
19:49 10.02.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Десислава Димитрова
До коментар #212 от "204 е типичен":То незнам как изобщо ти позволяват да пишеш денонощно пропагандните си драсканици
20:06 10.02.2026
217 лудия
Да се отпрати една молба до САЩ що да не и до Русия ,ако трябва да се плати ако са снимали точно в тези квадрати техните спътници да се види за какво става въпрос.
Коментиран от #219
20:07 10.02.2026
218 стоян георгиев
До коментар #215 от "Обществена тайна":иЗтрещел си окончателно
20:07 10.02.2026
219 Тиква недоварена
До коментар #217 от "лудия":Обади се на Тръмп да ти направи спътников скенер на кухината между ушите
20:09 10.02.2026
220 Емигрант
Коментиран от #221
20:19 10.02.2026
221 стоян георгиев
До коментар #220 от "Емигрант":Дежурните луди ще се развихрите за пореден път а?секта дърти педофили са решили да се самоубият заедно с двамата си ученика и сега ще се намеси всичко дето ви идва умните глави.
Коментиран от #222
20:27 10.02.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 хахаха
20:55 10.02.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 стоян георгиев
До коментар #222 от "Ти си умен точно":Нела позная.ти си и фен на путин нали?
21:17 10.02.2026
226 ала бала ,ала бала
21:19 10.02.2026
227 Един
21:53 10.02.2026
228 Дзак
До коментар #14 от "Последния Пловдивчанин":"Литература на сексуална тематика"!
22:11 10.02.2026