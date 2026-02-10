Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Важните новини във ФАКТИ на 10.02.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 10.02.2026 г.

10 Февруари, 2026 23:30 831 4

Първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 година

Важните новини във ФАКТИ на 10.02.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.

МЗ прие оставката на директора на детската болница в София

Министерството на здравеопазването обяви, че приема оставката на директора на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ д-р Благомир Здравков. Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор да бъде д-р Мария Екимова-Пенева, сочат още от ведомството.

МВР отговори за четирите джипа, движели се към „Петрохан“

Министерство на вътрешните работи коментира пред бТВ информацията за четири джипа, които нa 1 февруари привечер са се движели към хижа „Петрохан“, където намериха телата на трима от рейнджърите, част от „Национална агенция за контрол на защитените територии".

500 нови ресурсни кабинета в детски градини и училища са оборудвани по проекти на МОН

500 ресурсни кабинета са оборудвани с финансиране по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ на МОН. Подкрепата за приобщаване на децата със специални образователни потребности, хронични заболявания и изявени дарби включва и назначаване на специалисти - психолози, ресурсни учители, логопеди и др. Благодарение на професионалната грижа и подходящата среда над 15 000 деца и ученици се включват пълноценно в образователния процес.

Готови са резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера, намерена е и литература на сексуална тематика

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата.

Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Кметът на Столичната община настоява за освобождаването на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството. Искането е резултат от поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

МС публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“

Министерският съвет на Република България публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

Радостин Василев към Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка заедно с Румен Радев ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова се срещна с партия МЕЧ. Преди това на тях се отзоваха от АПС, уточни БНТ.

Шефът на детската болница в София подаде оставка: Отказвам да бъда част от този натиск

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство. Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.


България
