В повишена бойна готовност! Иранската армия се подготвя за евентуален военен удар от САЩ

10 Февруари, 2026 21:10 1 374 16

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • натанз

Сателитните снимки от неделя показват, че два от входовете на тунелите в комплекса в Исфахан вече са напълно засипани с пръст, а третият, най-северният вход, показва допълнителни пасивни защитни мерки

В повишена бойна готовност! Иранската армия се подготвя за евентуален военен удар от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Всички входове на тунелите в ядрения комплекс в Исфахан, Иран, изглежда са заровени под пръст, съгласно сателитни снимки, цитирани от Института за наука и международна сигурност със седалище във Вашингтон, който оценява, че Техеран се подготвя за евентуален удар или нападение от САЩ или Израел, или и от двете страни, пише Фокус.

Институтът, който от години наблюдава ядрените съоръжения на Иран, съобщава, че сателитните снимки от неделя показват, че два от входовете на тунелите в комплекса в Исфахан вече са напълно засипани с пръст, а третият, най-северният вход, показва "допълнителни пасивни защитни мерки“.

Според същата оценка, вече не се регистрира активност на превозни средства при входовете, което подсилва предположението, че мястото е "заключено“ от оперативна гледна точка.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    21 9 Отговор
    Смърт на САЩ и Израел. Фашистите на света. Да живее свободният свят!

    Коментиран от #2

    21:10 10.02.2026

  • 2 Варна 4

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Забрави и Русия.

    Коментиран от #8

    21:20 10.02.2026

  • 3 ЗОРО

    14 3 Отговор
    Ако има война, а такава по-скоро ще има, тя ще е катастрофа за целия свят и повратна точка в историята! Фашагите от САЩ и Исраел са побеснели!

    21:25 10.02.2026

  • 4 Помак

    8 2 Отговор
    Абе влайна ще има да зареждаме консервите ,ракията ,вода, кафе ,цигари,брашно, ориз ,брашно ,картофи поне 20 чувала х 10 кг , лук поне 10 чувала,лютеница, сланина. Салами,суджуци. ...а за да гоним дяволите задължително чесън поне 10 кг, чер пипер , сол, дивисил,джоджен ...да не забравим оцет ...рогатия бяха от Тея хубави нешта

    21:26 10.02.2026

  • 5 Помак

    2 1 Отговор
    Батко Анатоли можеш ли да пуснеш статия за хубава госпожа ( 35-40г, 170-175 см , 50..да е стройна ..

    Коментиран от #12

    21:29 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    9 3 Отговор
    Ционистките терористи са врагове на човечеството,тези изроди избиха стотици милиони хора по света,само в България изчезнаха 3 000 000 за 30 години

    21:37 10.02.2026

  • 8 Варна 1

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 4":

    Русия са готини, трепят подобни фашисти-ционисти, като амероизрелските.

    21:43 10.02.2026

  • 9 Красимир Петров

    5 7 Отговор
    САЩ ще смачкат тарамбуките за 24 часа.А Пут,к,и,н ще се изкаже след това,че е бил против.

    21:43 10.02.2026

  • 10 бум бум Тел Авив

    3 2 Отговор
    Ще хвърчат ярмулки и плитки, жидовете пак ще се навират в канализацията, където им е мястото по принцип.

    21:46 10.02.2026

  • 11 БОЙС ТУ МЕН

    1 3 Отговор
    СЕГА ПЕРСИЙЦИТЕ
    КАТО ПОКРИЯТ ЦЯЛА ПЕРСИЯ
    С ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ
    И ЩЕ СТАНАТ СТЕЛТ ДЪРЖАВА НА ИЗТОКА....

    21:52 10.02.2026

  • 12 БОЙС ТУ МЕН

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    АМА БУДИСТКА ЛИ ДА Е ОТ С.ГИНЦИ

    21:55 10.02.2026

  • 13 Хитлерняху

    3 1 Отговор
    Моите съюзници от цял свят ще ме спасят, иначе без тях можем да трепем само бебета и деца.

    22:01 10.02.2026

  • 14 бг шекелка

    4 1 Отговор
    Казаха ни да врякаме за прашката на давид и желязното ренде.

    22:03 10.02.2026

  • 15 Русофил

    2 3 Отговор
    Другари копеи започваме пета година да треперим

    Коментиран от #16

    22:05 10.02.2026

  • 16 Жидофил

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофил":

    Контраступа започва, само да изчистим тревата и ги почваме.

    22:31 10.02.2026

Новини по държави:
