В повишена бойна готовност! Иранската армия се подготвя за евентуален военен удар от САЩ

Всички входове на тунелите в ядрения комплекс в Исфахан, Иран, изглежда са заровени под пръст, съгласно сателитни снимки, цитирани от Института за наука и международна сигурност със седалище във Вашингтон, който оценява, че Техеран се подготвя за евентуален удар или нападение от САЩ или Израел, или и от двете страни, пише Фокус.



Институтът, който от години наблюдава ядрените съоръжения на Иран, съобщава, че сателитните снимки от неделя показват, че два от входовете на тунелите в комплекса в Исфахан вече са напълно засипани с пръст, а третият, най-северният вход, показва "допълнителни пасивни защитни мерки“.

Според същата оценка, вече не се регистрира активност на превозни средства при входовете, което подсилва предположението, че мястото е "заключено“ от оперативна гледна точка.