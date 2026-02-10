Новини
Финландия: Замяната на американския ядрен чадър с европейско решение засега е невъзможна

10 Февруари, 2026 20:10

Ако Европа планира да инвестира повече в ядреното възпиране на Франция или Обединеното кралство, това може да бъде само за добро

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен заяви, че на този етап е "нереалистично" американският ядрен чадър да бъде заменен с европейско решение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В същото време финландският министър приветства дискусиите за ядрено възпиране на европейско ниво.

Съединените щати "са напълно ангажирани с ядреното възпиране в рамките на НАТО", подчерта Хаканен.

"Ако Европа планира да инвестира повече в ядреното възпиране на Франция или Обединеното кралство, това може да бъде само за добро", добави той.


Финландия
  • 1 Герги

    4 2 Отговор
    Задължително да се инвестира в ядреното възпиране...гледайте какво прави Китай...

    20:16 10.02.2026

  • 2 Яшар

    10 0 Отговор
    Mяраба батки ..как ви се струва , Русия май скоро ще заштиштава ЕС и ще го заштиштава безупречно и акуратно !

    20:18 10.02.2026

  • 3 Помак

    5 2 Отговор
    Батко Анатоли ..може ли да пуснеш статия с хубава госпожа че сам депресиран?

    Коментиран от #4

    20:21 10.02.2026

  • 4 Яшар

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Ти си млумен помЧор ...ние за кво говорим ти какво. Питаш ...ей ..

    20:23 10.02.2026

  • 5 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Кучето играе според тоягата,а Руската е достатъчно дълга за целта.

    20:26 10.02.2026

  • 6 Муткурова , Пазарджик

    4 0 Отговор
    Аз пък прочетох ..африканския ядрен чадар ...да на прощавате ...младежи

    20:26 10.02.2026

  • 7 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Дразнете вий байМецан пък кат ви пусне аттома накрая, ще питате от де вий дошло и в коя гора да бягате.

    20:39 10.02.2026

  • 8 УдоМача

    8 0 Отговор
    Възможна е, и още как!! Американската система е инсталирана в Израел и показа колко струва - абсолютен бюхюлюх, а всяка ракета е над милион! Аре нема нужда! Предложенията на руснаците и китайците са както по-добри, така и по-евтини!

    Също така... Крайно време е да се огледате, да поразмислите и да вземете адекватно решение дали действително трябва да виждате врага в източна посока!!

    20:39 10.02.2026

  • 9 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Затова си правете правилно сметката , не като поляците дето подскачат като пудели срещу Русия , да не ревете като надрусаняка за мир !!!!!!!

    20:41 10.02.2026

  • 10 трън

    0 0 Отговор
    много евтини shi има в някой държави

    22:01 10.02.2026

  • 11 Деций

    1 0 Отговор
    Защо да е невъзможен европейски ядрен чадър,според мен това е грешно схващане.Русия като европейска страна може да го осигури.

    22:16 10.02.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    Оказа се, че ЕС го вади много голям, ама само на думи. А като цяло е мек и малък.
    С нетърпение очаквам да се обърне палачинката и да си поиграя с тукашните атлантичета в Белене.
    Обещавам да се държа с тях джентълменски и да ги пребивам коректно.

    22:17 10.02.2026

