Финландия: Замяната на американския ядрен чадър с европейско решение засега е невъзможна

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен заяви, че на този етап е "нереалистично" американският ядрен чадър да бъде заменен с европейско решение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В същото време финландският министър приветства дискусиите за ядрено възпиране на европейско ниво.
Съединените щати "са напълно ангажирани с ядреното възпиране в рамките на НАТО", подчерта Хаканен.
"Ако Европа планира да инвестира повече в ядреното възпиране на Франция или Обединеното кралство, това може да бъде само за добро", добави той.
