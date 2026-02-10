Финландия: Замяната на американския ядрен чадър с европейско решение засега е невъзможна

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен заяви, че на този етап е "нереалистично" американският ядрен чадър да бъде заменен с европейско решение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В същото време финландският министър приветства дискусиите за ядрено възпиране на европейско ниво.

Съединените щати "са напълно ангажирани с ядреното възпиране в рамките на НАТО", подчерта Хаканен.

"Ако Европа планира да инвестира повече в ядреното възпиране на Франция или Обединеното кралство, това може да бъде само за добро", добави той.