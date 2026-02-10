Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия планира офанзива през пролетта на 2026 г. в Донецка и Запорожка област
  Тема: Украйна

Русия планира офанзива през пролетта на 2026 г. в Донецка и Запорожка област

10 Февруари, 2026 22:10

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • ракети-
  • дронове

В Донецка област той определя района западно от Покровск и западно от Константиновка като жизнено важен за Кремъл

Русия планира офанзива през пролетта на 2026 г. в Донецка и Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Русия подготвя пролетна настъпателна операция в две направления в Украйна, съобщава Die Welt.

Изданието се позовава на френски OSINT анализатор с прякор Клеман Молин, който е заснел последната активност на руските артилерийски удари от бреговете на Днепър до Константиновка. Оказа се, че най-голям брой удари са били съсредоточени в три точки: Покровск-Добропиле, Гуляйполе-Тернувате и Степногорск. Според Клеман Молин скорошните удари доказват, че през първата половина на 2026 г. Руската федерация планира да превземе два ключови града - Орехов и Доброполе.

По-специално той отбелязва Комишуваха, където са нанесени най-големият брой артилерийски удари от руските въоръжени сили. В Донецка област той определя района западно от Покровск и западно от Константиновка като жизнено важен за Кремъл. Както отбеляза анализаторът на OSINT, районът между тези две точки е "следващата руска цел“.

Ситуацията на фронта

По-рано анализатори на DeepState съобщиха, че ситуацията за украинските войници в района на Покровск и Мирноград се влошава. Според техни данни Руската федерация увеличава натиска върху най-близките населени места. На този фон експертите отбелязват, че "последните битки за Покровск и Мирноград“ продължават.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не може да бъде

    7 13 Отговор
    Русия още е в Донецк. Това е някаква русофобска пропаганда :)

    22:14 10.02.2026

  • 3 Васил Българочукец българоцакец

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Васил Българочукец българоцакец":

    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #9

    22:14 10.02.2026

  • 4 Бре голям страх от тази Русия, бе

    20 5 Отговор
    Цял ден храчите по нея, явно здраво ви млати.😂🤣😂🤣

    Коментиран от #28

    22:15 10.02.2026

  • 5 стоян георгиев

    9 13 Отговор
    Ще измре бая руснак тая пролет.псобено ако украйна осъществи плана си да докара още повече дронове в зоната на съприкосновение.робърт мадяр говори скоро по темата ,а той каквото е казал до сега все е станало.

    22:17 10.02.2026

  • 6 Сесесере

    8 9 Отговор
    Та донецка облас, не беше ли руска още 2023 година? Някой русофил дс отговори! Уж руска, пък щяли офанзиви дс правят, ко става не знам!

    Коментиран от #13

    22:18 10.02.2026

  • 7 Име

    8 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:18 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    7 4 Отговор
    Е айде да, айде де..... Крайно време е да ги започвате !!!

    22:20 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 сноу

    4 9 Отговор
    Да му имам на вовката свирката,все я надува,все от комина пушек се вдига ,ама влака не тръгва и това е ...

    22:23 10.02.2026

  • 13 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    И лисабон беше руски ама нещо се размина!русофила не е много по мисленето.има.кой да мисли вместо него

    22:24 10.02.2026

  • 14 стоян георгиев

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Васил Българочукец българоцакец":

    къде става записването за участие ?аз съм отдревен ромски кардарашки род .имаме родословна книга на 200г.

    Коментиран от #16, #22

    22:25 10.02.2026

  • 15 стоян георгиев-π4оka

    9 5 Отговор
    Уудрий ,Вова да пукат душите черни душмански !

    22:26 10.02.2026

  • 16 Васил Българочукец българоцакец

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Кардарашки ром?

    22:26 10.02.2026

  • 17 Бен Вафлек

    2 8 Отговор
    Ще има пукане на рашистки тикви И през пролетта!

    Коментиран от #25

    22:26 10.02.2026

  • 18 Нека припомним!!!

    9 2 Отговор
    Всички русофоби са транссексуални! Без нито едно изключение! Рано си отиде Лама Калушев, твърде рано!!!☹️ Толкова работа остана недовършена!☹️☹️

    Коментиран от #23, #24, #32

    22:26 10.02.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор
    Тръмп се прави на загрижен за мирен договор, а всъщност затяга примката около Русия. Премахва приятелите на Русия, а някои отвлича. Пиратства срещу танкерите с руски петрол. Накара Индия да не купува руски петрол. Русия се прави , че му вярва, но подготвя ударна група армии и се готви за война с НАТО.

    22:28 10.02.2026

  • 20 Фейк на часа

    9 2 Отговор
    На мен ми омръзна да си правя базици с тези достоверни статии и интелигентните русофоби в този форум.
    Пожелавам ви лека нощ!

    22:29 10.02.2026

  • 21 Шопо

    8 2 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    22:32 10.02.2026

  • 22 Чебурашка

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Кога видя пък ти книга, бе? Още и още на сметалото пумпал викаш... Ако беше чувал за книги, нямаше да ти е такава граматиката...

    22:33 10.02.2026

  • 23 Русифоб

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нека припомним!!!":

    Не е вярно, никакъв трнс не съм! Аз съм най обикновен и скромен ...ерас!

    22:34 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ххехе

    2 7 Отговор
    бай Дончо ще има много материал да тества експериментални американски оръжия .

    22:41 10.02.2026

  • 27 ти да видиш

    5 0 Отговор
    И от кога Русия се обяснява на Focus какво възнамерява да прави???? Тиии да видиш????!!!!

    Коментиран от #34

    22:48 10.02.2026

  • 28 Ха-ха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бре голям страх от тази Русия, бе":

    Русийката утече, под вода е, без шнорхел.!

    22:48 10.02.2026

  • 29 Озадачен

    2 4 Отговор
    И коя подред е тая инициатива, че за три дена им изтървах бройката?

    22:49 10.02.2026

  • 30 провинциалист

    4 2 Отговор
    Украинският агресор още ли не се е изнесъл от демократично самоопределилите се ДНР е ЛНР?

    Коментиран от #33, #35

    22:50 10.02.2026

  • 31 Абе зае....БИ...

    5 4 Отговор
    Подир 2 недели зафата...13 год от АНШЛУСА ,.. демек 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Фюрера пеДо-фил у ДОНБАС и...ху ЙЛО па ше превзема... Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!!!
    АааааааХахахаха
    Ху ЙЛО,... пи ДОРАС тъй наш
    Аааааааааааа

    22:50 10.02.2026

  • 32 Нямат край

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Нека припомним!!!":

    русофилската МЪКА и БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...😂

    22:51 10.02.2026

  • 33 Ъхъ!!!

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "провинциалист":

    "Демократично самоопределили се" са само в чугунените чутури в Кремъл и в твоята!

    22:53 10.02.2026

  • 34 Ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "ти да видиш":

    Русийката откакто никой не я бръсне за слива, скимти ежедневно, даже без да я питат.!

    22:53 10.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
