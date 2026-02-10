Русия подготвя пролетна настъпателна операция в две направления в Украйна, съобщава Die Welt.
Изданието се позовава на френски OSINT анализатор с прякор Клеман Молин, който е заснел последната активност на руските артилерийски удари от бреговете на Днепър до Константиновка. Оказа се, че най-голям брой удари са били съсредоточени в три точки: Покровск-Добропиле, Гуляйполе-Тернувате и Степногорск. Според Клеман Молин скорошните удари доказват, че през първата половина на 2026 г. Руската федерация планира да превземе два ключови града - Орехов и Доброполе.
По-специално той отбелязва Комишуваха, където са нанесени най-големият брой артилерийски удари от руските въоръжени сили. В Донецка област той определя района западно от Покровск и западно от Константиновка като жизнено важен за Кремъл. Както отбеляза анализаторът на OSINT, районът между тези две точки е "следващата руска цел“.
Ситуацията на фронта
По-рано анализатори на DeepState съобщиха, че ситуацията за украинските войници в района на Покровск и Мирноград се влошава. Според техни данни Руската федерация увеличава натиска върху най-близките населени места. На този фон експертите отбелязват, че "последните битки за Покровск и Мирноград“ продължават.
Русия планира офанзива през пролетта на 2026 г. в Донецка и Запорожка област
10 Февруари, 2026 22:10 676 35
