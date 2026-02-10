Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край

10 Февруари, 2026 08:51 4 179 243

  • росен йорданов-
  • петрохан-
  • масово убийство-
  • секс с деца-
  • мвр

Случаят ще остане мъглив, защото всички замесени не можем вече да ги чуем, а само интерпретации

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато отидеш на едно място, където има три трупа... Повярвайте ми за обикновения зрител не може да си представи колко е трудно да се направи внимателен оглед. Тук говорим за едно пространство и зрителите твърдят, че веднага трябвало да бъдат допуснати всички, които искат да видят и да направят сеира, това заяви в "Денят започва" бившият зам.-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог Росен Йорданов.

По думите му "един човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики, към един летален край". Това са фактите, заяви той.

"Аз затова цяла седмица не давах интервюта, защото знаех, че ще се случи нещо и то се случи. Виждате, че в момента, в който се установи смъртта на втората група от трима души, малко след това беше дадена пресконференция. И аз тук искам да поздравя всички, които са замесени, защото беше дадена една пресконференция, в която участваха всички замесени страни и беше дадена информация".

Според него истината е, че министърът и главният секретар ще "получат една сводка, която трябва да преразкажат".

"Дори когато фактите са поднесени до последния детайл не можеш да спреш фантазиите на хората да си фантазират. Недоверието в институциите през последните години беше подклаждано перманентно от всички страни. Аз не очаквам МВР да има някакъв рейтинг, важното е те да си свършат работата".

На свидетелски разкази може да се вярва, ако са дадени по надлежния ред, заяви Росен Йорданов.

"Аз разбирам, че всеки има своя житейски мотив. Майката какво казвала... Този какво казвал. Сега това са постфактум неща. Истината е много проста - група възрастни хора, чиито деца по една или друга причина са делегирали безотговорно грижите за своите деца на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни и духовни, но преценката им се е оказала погрешна, защото тези хора доведоха всички до един летален изход".

Едни хора, които сами си причиняват смъртта - на кого са жертви, попита Росен Йорданов. Добави, че "не мисли, че будизмът трябва да води човек до летален край, още повече сам да отнема живота си".

"Това е една нарцистична интерпретация на един човек, който е решил абсолютно високомерно, че така владее космическите сили и може да въздейства на другите".

Според него случаят ще остане мъглив, защото "всички замесени не можем вече да ги чуем, а само интерпретации".

Източник: bntnews.bg


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    96 16 Отговор
    С мотора ли доиде в студиото тоз рокер

    Коментиран от #85

    08:54 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ццц

    70 7 Отговор
    Факти няма Хорейшо , няма и мотив .

    08:57 10.02.2026

  • 5 Прав е човека

    114 11 Отговор
    Говори за своя шеф. Всичките придворни вървят към своя край само че не го осъзнават. Психолог-слагач.

    08:57 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зигмунд

    126 17 Отговор
    На снимката виждам индивед с тежки нарцистични проблеми !

    08:57 10.02.2026

  • 8 Пич

    104 10 Отговор
    Айде и тоя ченгелар го впрегнаха да вдига пушилка!!! Но вчера бяха още по жалки с психиатъра, който обясняваше как желаели масово самоубийство !!! Масово - ама пък по групички !!! А...?!

    08:58 10.02.2026

  • 9 честен ционист

    67 26 Отговор
    Няма никаква разлика между криминалната психология и криминалната фантастика.

    08:58 10.02.2026

  • 10 си дзън

    30 40 Отговор
    Показна екзекуция от руснаците, след което са ги натоварили в кемпера.

    08:58 10.02.2026

  • 11 Защо ли

    74 5 Отговор
    не вЕрвам ! В тая "държава" нищо вече не работи и всичко е "Мамник" !
    Надявам се да има останали още читави и на следващите избори да изметем боклука !
    Всички стари муцуни около тях също !

    Коментиран от #14, #15

    08:59 10.02.2026

  • 12 ДА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ.

    67 9 Отговор
    Трябва да излекува а не да дава съвети. Плюс и със зависимости не става. ВСИЧКИ МЪЛЧАТ ОТ ТВОИТЕ МЕНТОРИ ПРАВИТЕЛСТВО СНИШАВАТ СЕ ДОКАТО МИНЕ БУРЯТА И ПОСЛЕ ПАК СЪС 200. КАКВО ПРАВИХА ТЕ ГОДИНА И КУСУР. КЪДЕ БЯХА МИНИСТЕРСТВА СЛУЖБИ. А ДА РАЗПРЕДЕЛЯХА ЕДНИ 19 МИЛИАРДА ДЪЛГ.

    08:59 10.02.2026

  • 13 каийкуи

    79 10 Отговор
    Психолог??? По скоро си или лъжец или глупак, или пък и 2 те . Сам дори не си вярваш какво са ти казали да лънготиш. Кого лъжеш себе си ли???

    09:01 10.02.2026

  • 14 честен ционист

    27 37 Отговор

    До коментар #11 от "Защо ли":

    С въвеждането на еврото народът стана дваж пъти по-лъжлив.

    09:01 10.02.2026

  • 15 какво е това мамник?

    50 3 Отговор

    До коментар #11 от "Защо ли":

    защо всички ид иоти гледат тъпите телевизии?

    Коментиран от #22, #36, #148

    09:02 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тиквенсониада

    71 7 Отговор
    Тъкмо си мислих , че този път ще се разминем без спеца Росен , ама на - нямахме тоз късмет. Изпълзя момчето отнейде и си каза речитатива.

    09:04 10.02.2026

  • 18 чоко

    57 5 Отговор
    И този е петхилядник, като другите некадърници!

    09:04 10.02.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    38 3 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ПАШАТА ОТ СИК ЗА 1 ЧАС
    ......
    И ЩЕ НАПИШЕ СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА ТОДОР ЖИВКОВ 20 ТОМА
    .....
    БЕЗ ПСИХОЛОЗИ :)

    09:05 10.02.2026

  • 20 аферата петрохан

    11 34 Отговор
    е руска секта!

    09:05 10.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    21 23 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Явно е свързана с чужди служби и са решили да я закрият.

    Коментиран от #31

    09:06 10.02.2026

  • 22 Откровен

    27 6 Отговор

    До коментар #15 от "какво е това мамник?":

    От 6 години аз НЯМАМ телевизори в дома си...

    09:06 10.02.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    55 7 Отговор
    Добре, че се хванахте за опашката на будизма, за да си оправдаете професионалната си не кадърност

    09:06 10.02.2026

  • 24 Петер Брьогел

    58 8 Отговор
    Явно Росен разбира от НАРЦИСИЗЪМ ! Защо обаче никога не коментира нарцисизма на своя любим Вожд - Бойко. Не го вижда ли ? Плаши ли се ? Сляп ли е ? Винаги други са му трън в очите , докато неговия любимец и мехлем за душата !

    Коментиран от #44

    09:07 10.02.2026

  • 25 Интервю

    46 10 Отговор
    Стефан Гамизов в студио актуално.Неговата версия е,че в Петрохан къщата е била за съхранение на милиарди изпрани пари.Просто тези младежи,хора със зависимости са били избрани един вид за бушони. Пита се само,КОЙ,КОЙ е настоявал за бърза регистрация ,с подвеждащо име на НПО-то. Там е" заровено кучето".,както се казва.Пък и табелите"Стреля се без предупреждение" ,в т нар. детски лагер...Въобще,пращат ни за зелен хайвер

    09:07 10.02.2026

  • 26 Григор

    55 6 Отговор
    Роска, проблема е, че никой не вярва на институциите! Кой е виновен за това? Я кажи? Кой управлява 18 години? Кой носи отговорност? Ти за тях ли работиш?

    Коментиран от #33

    09:08 10.02.2026

  • 27 до: чичковите жълтопаветотиквеничовчета

    19 19 Отговор
    Всичкото (ПП+ДБ) трол на амбразурата !!! Пишете иди@тщини , тракайте лъжливи опорки , словодриск@йте на воля , няма значение защото усилията ви са напразни , няма нормален (подчертавам - нормален) човек , който да се хване на дивотиите ви . На всички ни е ясно , че тези които ви плащат за "труда" са същите (ако не и по лоши и по луди) от сектантите на Калушев .

    09:09 10.02.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    58 6 Отговор
    А ония 4 черни джипа предишната вечер са били случайни туристи 😉

    09:09 10.02.2026

  • 29 Сила

    10 26 Отговор
    Тоя го каза точно !!! Другото е вятър и мъгла ...

    Коментиран от #39

    09:10 10.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Предпоследният софиянец

    26 2 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Стига писа едно също от няколко дена под всички заглавия по темата и то по няколко пъти бе досаден тъпанар !

    Коментиран от #53

    09:10 10.02.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 4 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ДА РАЗПИТАМ БОЙКО БОРИСОВ
    ....
    НАСАМЕ , СЛЕД ПЪРВОТО МИ ИЗРЕЧЕНИЕ КОЕТО ЩЕ МУ КАЖА НА РУСКИ
    .... ЩЕ СИ КАЖЕ ВСИЧКО - НЯМА СИМИТЛИ , НЯМА ЧЕХИ ,
    САМО РУСНАЦИТЕ ГО НАПИКАВАТ ТОЯ :)

    09:10 10.02.2026

  • 33 фон Сморхаузен

    25 4 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Ама що го питаш такЪви неща ? Що го провокираш ? Неговия началник е полуБОГ. Скоро и цял БОГ ще стане ! Тиквена работа !

    09:11 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Поредния

    29 4 Отговор
    "корифей",с поредната глупост .

    09:12 10.02.2026

  • 36 Да гледам

    22 4 Отговор

    До коментар #15 от "какво е това мамник?":

    телевизия ! И не само българска !
    Не виждам как без да гледаш и ТВ можеш да разбереш колко е изгнило всичко ! В нета също е пълно с лъжи !
    А иначе митологията е добре да се знае ! Тя е част от миналото ни. И да се ограмотиш малко защо го ползвам това сравнение :
    Той е демон, който се вселява в човек (често покойник), превръщайки го в злонамерен дух, докато изсмуква жизнената му сила. Често е описван като дух, който върши пакости и носи болести.

    Жив и здрав бъди !

    Коментиран от #45

    09:13 10.02.2026

  • 37 Силвия

    31 1 Отговор
    Откъде ги изкопавате ?Сами ли идват или им се обаждате?. Даже не искам да знам какви са им мотивите и как са достигнали до тези заключения? Хората отдавна не ядат доматите с колците , макар да има в обществото една нужна инертна маса за легитимиране на избори, протести и каквото им кажат "Само поискай" .

    09:13 10.02.2026

  • 38 ТОЗ И ТОЙ

    19 3 Отговор
    ВРАЧКА

    09:13 10.02.2026

  • 39 Знаел е че ще се случи нещо

    15 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    И си е траел в очакване на това нещо...

    09:13 10.02.2026

  • 40 Само Питам

    33 4 Отговор
    Има ли в България по-голям нарцисист от Бойко Борисов ? Кажи Роска , нали ги разбираш тези термини ?

    09:13 10.02.2026

  • 41 Мария

    32 4 Отговор
    Гаден мазен гербepacт, на бас, че ти толкова "добър" психолог, че не можеш да зацепиш колко си ми антипатичен

    09:14 10.02.2026

  • 42 катниг

    21 6 Отговор
    Как свинята Фидоска от ГЕРБ е лапнала хижата без пари през 2009г??? Как ГЕРБ свинята е продала хижата за без пари на ПП и ДБ педофили през 2022 г??? Васка ушето от ПП и ДБ дето дедо му е гейрал от ДС спонсорирал "рейнджърите". Сърбия е на 50 км по въздух със дрон??? Психолозе, помагай да разгадаем случката със "самоубитите"??? Слава Богу , колкото и да лъжете все е напразно.

    Коментиран от #63

    09:14 10.02.2026

  • 43 Защо НЗОК няма клинична пътека

    16 2 Отговор
    За психолози а има клинична путека за психиатри

    09:15 10.02.2026

  • 44 Мони

    26 3 Отговор

    До коментар #24 от "Петер Брьогел":

    По голям нарцис от този няма. Суетата му личи дори от погледа на снимката. Вервайте му!

    09:15 10.02.2026

  • 45 негледащ лелевизия

    16 3 Отговор

    До коментар #36 от "Да гледам":

    язе викам да не е бил некой нагъл банкянски измамник

    Коментиран от #58

    09:15 10.02.2026

  • 46 Госあ

    30 2 Отговор
    Колко поръчкови убийства разкрихте ? Колко ? След седмица издирване на кемпер по пътната мрежа, някакъв евентуален овчар го намерил ! После ми изнасят разпечатки !!! Абсолютни смешници. Да приемем всичко за чиста монета, това означава че при престъпление или да не дават боговете тероризъм, докато обработите камерите по пътищата престъпникът ще се е покрил.

    Коментиран от #64

    09:16 10.02.2026

  • 47 мале мале

    26 4 Отговор
    Гледам по Нова , дано не доидат будисти от Тибет да ни пребият

    09:16 10.02.2026

  • 48 Жаба Кикерица

    23 4 Отговор
    Явно росен е голЕм специалист-разбирач ! Защо тогава не е в службите и със своя голЕм опит , знания , капацитет , потенциал и интелект , да помага и да прави портрети на гадните престъпници и да ги ловят ?
    Току виж , тогава хванали и самия ББ ! Сакън !

    Коментиран от #49

    09:17 10.02.2026

  • 49 ццц

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Жаба Кикерица":

    Човека е ютубер

    Коментиран от #91

    09:17 10.02.2026

  • 50 Този знае че ще е в ефир

    18 0 Отговор
    И носи тениска с Аирян Мейдън

    09:17 10.02.2026

  • 51 пери

    27 0 Отговор
    По телевизиите канят всякакви съмнителни лица, представени като психолози и психиатри, но всъщност най-вече удобни за поддържане на някакви внушения и версии, които все по-сигурно нямат нищо общо с реалността.
    Колко продажен и долен може да е даден индивид, като тоя на снимката, за да излезе пред толкова голяма аудитория и "компетентно" да дрънка недоказуеми неща?

    09:18 10.02.2026

  • 52 Манипулира

    22 2 Отговор
    На този платен манипулатор,кой пък ще повярва?
    Мобилизирани са.!

    09:18 10.02.2026

  • 53 това му е работата

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Предпоследният софиянец":

    какво искаш да го уволнят ли???

    09:18 10.02.2026

  • 54 Квадратен кръг

    18 1 Отговор
    Кажете ни колко от тези престъпления са разкрити ? Дайте истинска статистика. А не стъкмената СТЪКМИСТИКА от тези , които управляват и от техните социолози !

    09:19 10.02.2026

  • 55 Чудя се...

    23 1 Отговор
    Даниел Митов е Министър на вътрешните работи, къде е той, защо не направи изявление?
    Мирослав Рашков е Главен секретар на МВР, къде е той, защо не направи изявление?
    Какви са тези БИВШИ зам.-директор на Института по психология към МВР, БИВШИ психолози и т.н.т.

    Коментиран от #61

    09:20 10.02.2026

  • 56 Казах

    28 4 Отговор
    Човек облякъл се като рок звезда от 80те и отишъл да дава коментари в сутрешния блок ще говори за тежък нарцисизъм..Доообре..

    09:20 10.02.2026

  • 57 Нагъл герберастки слуга!

    24 3 Отговор
    Преди експертизи, преди разследване, преди всякаква информация този мръсник раздава определения и присъди

    Коментиран от #68

    09:20 10.02.2026

  • 58 СлънчогледкА

    16 1 Отговор

    До коментар #45 от "негледащ лелевизия":

    Ами то думата измамник винаги върви и с думите Банкя и ББ ! И то от много годин насам. Поне от 20 !

    09:21 10.02.2026

  • 59 Баш Майстора

    5 13 Отговор
    Извратените сектанти от ПП да спрат да бранят Ламата си че станаха за резил

    09:22 10.02.2026

  • 60 ццц

    11 1 Отговор
    Кажете дали не откриха нещо в пещерите , щот никой не се завира на тясно ако не търси нещо

    09:22 10.02.2026

  • 61 Мнение

    20 0 Отговор

    До коментар #55 от "Чудя се...":

    Министърът и Главният секретар би трябвало да гарантират прозрачност, обществото очаква от тях коментар или поне уверение, че се работи активно, особено при тежки случаи (убийства, мафиотски връзки). Това създава впечатление на „липса на реакция“.

    Коментиран от #74

    09:22 10.02.2026

  • 62 Мимч

    20 1 Отговор
    Ако са се самоубили,що не казвате всеки с пистолет отделен ли е или един за тримата.Излиза,ако е един,че са си го вземали един след друг и последния при когото е пистолета трябва да са неговите отпечатъци.Ами изяснете ги тия неща за да не гадаем

    09:23 10.02.2026

  • 63 Фин

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "катниг":

    А бе ясно е, че такива хора като теб няма да имат край - имам предвид глупави, невежи хора, но в случая е ясно, че всички са се самоубили или са се оставили да ги убият доброволно, за да отидат на по-хубаво място а да не се гърчат тук на грешната земя

    09:23 10.02.2026

  • 64 Анонимен

    9 1 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Евтин манипулатор живеещ във форума

    Коментиран от #86

    09:24 10.02.2026

  • 65 И този се упражнява върху трагедията!!!

    18 3 Отговор
    Росен Йорданов е бивш зам.-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог.
    Като „БИВШ“ той НЕ е официален говорител на МВР и няма достъп до всички текущи разследвания.
    Затова всичко, което казва, НЕ е официална фактологична информация от разследването.

    09:25 10.02.2026

  • 66 Политкоректен

    19 5 Отговор
    Още един психолог се е втурнал да прикрива грозни масови убийства и да ни убеди как жертвите сами са си виновни. Този дори е бил зам. директор на Института по психология.

    Коментиран от #104

    09:25 10.02.2026

  • 67 Много малки Лами са се навъдили !

    10 10 Отговор
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    Коментиран от #94

    09:25 10.02.2026

  • 68 Погонат

    10 2 Отговор

    До коментар #57 от "Нагъл герберастки слуга!":

    ГААНТИРАНО от ГЕРБ и от слугите на ШАЙКАТА !

    Коментиран от #73

    09:27 10.02.2026

  • 69 Този бивш лъже нагло

    22 2 Отговор
    „Един човек с тежки нарцистични проблеми е довел другите до летален край"?????!!!!! Моля?!
    – Това е психологическа интерпретация, а не потвърден факт от разследването. Няма публични съдебни доказателства, които да потвърдят конкретна личност като причинител!

    09:27 10.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 сирене

    6 6 Отговор
    поредния клоун на пп-дб е това

    09:28 10.02.2026

  • 72 Преразкази и литературни съчинения

    5 0 Отговор
    Ръководството на МВР получава информация от оперативните служби, но не извършва директно разследване.

    09:29 10.02.2026

  • 73 Баш Майстора

    1 6 Отговор

    До коментар #68 от "Погонат":

    Герберугите са накарали насила Терзиев да финансира Ламата убиец на малки деца.

    Коментиран от #79

    09:29 10.02.2026

  • 74 Ялова волЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Мнение":

    Говорят , че вътрешния Митов се къпел в еГЕЙско море !

    Коментиран от #154, #214

    09:29 10.02.2026

  • 75 Луди не, ами опасно луди...

    4 7 Отговор
    Смърта за тях е „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо ... и нещо още по зловещо: убийството на козата за тях е "дхарма" и я преражда в "свещенна крава". Убийството на други хора а не само самоубийството...Интересен факт е че Тибетските Лами са били съмишленици на Хитлер! Основно от там са им били и проблемите с Китай.. Замислете се! Потресаваща идеология на тея калушковците от секта, култа или квото е там ...."ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.

    Коментиран от #87, #93, #97

    09:30 10.02.2026

  • 76 Сериозно?

    9 5 Отговор
    Уважавам Росен Йорданов- помня как единствен решително се намеси, когато искаха да изкарат момчето, нападнало Доган , част от някакъв огромен заговор за убийството му. Чаках да чуя мнението му по този случай, но за първи път не мога да се съглася, че Калушев е решил да убие повереното му 15-годишно момче, дете на приятели.

    Коментиран от #101

    09:30 10.02.2026

  • 77 Интерпретации

    14 2 Отговор
    1. Твърденията за нарцистични личности и „летален край поради психология“ НЕ СА потвърдени факти.
    2. Като цяло Йорданов прави психологическа интерпретация на събитията, която звучи като съчинение, а НЕ е официално доказана истина.

    09:31 10.02.2026

  • 78 Жалки шарлатани

    7 6 Отговор
    Много са жалки шарлатаните паветници. Само по опорните точки пишат. Малоумни соросчета. Всички разбират какво представляват.

    09:31 10.02.2026

  • 79 уртумурдук

    10 4 Отговор

    До коментар #73 от "Баш Майстора":

    Терзиев ли е накарал Бойко да дари къща на мис Бикини в Барса ? Или Мата Хари да снима ? Или да каже ПКП ?

    Коментиран от #84

    09:31 10.02.2026

  • 80 Лама от ПП

    5 8 Отговор
    Розовите тролове панически бранят реномето на Ламата

    09:31 10.02.2026

  • 81 ББПП

    14 1 Отговор
    по-голям нарцис от тоя измислен психолог няма

    09:31 10.02.2026

  • 82 Ивелин Михайлов

    16 2 Отговор
    Която и телевизия да пусна навсякъде са накацали говорители на гербавата дървена мафия

    09:32 10.02.2026

  • 83 Скрий се бе....

    13 1 Отговор
    Милиционер вдлъбнат, с претенции за специалист!

    09:32 10.02.2026

  • 84 Баш Майстора

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "уртумурдук":

    И какво точно има връзка с педофилската секта на ПП?

    Коментиран от #243

    09:33 10.02.2026

  • 85 Дапитам

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "хах":

    Защо в този форум има много участници със закърнели мозъци?Зациклили и мислещи че само те са много умни и читави.

    09:33 10.02.2026

  • 86 Госあ

    10 3 Отговор

    До коментар #64 от "Анонимен":

    Кажи нещо по въпроса, а не лепи етикети. В 21 век сме, обработват камерите една седмица и не могат да открият кемпер !

    Коментиран от #102, #112

    09:33 10.02.2026

  • 87 Лъжеш нагло!

    10 2 Отговор

    До коментар #75 от "Луди не, ами опасно луди...":

    Коментарът ти е смес от спекулации, неточни твърдения и конспиративни интерпретации.
    Думите ти са лъжа:„Смъртта е свещен ритуал, убийство на козата е „дхарма“ и се преражда в „свещенна крава““.
    Това не отговаря на реалните практики на тибетския будизъм или другите известни духовни течения.
    В тибетския будизъм „дхарма“ означава учение или път на духовно развитие, и никъде няма практика за убийство на хора или животни като духовен ритуал.
    Убийството на животни или хора за „прераждане“ е чисто фикция и конспирация, не религиозна практика.

    Коментиран от #95, #100, #105, #114, #117

    09:33 10.02.2026

  • 88 Механик.

    15 1 Отговор
    Внимателно прочетете мислите изказани от тоя! Ми той не може да говори, бе! Все едно слушам Стоичков или Борисов! Пфу!
    Та той не може едно изречение да върже смислово и логически. Във всяко изречение има крещяща тавтология. Няма изречение в което една дума да не е повторена два пъти...
    Да отидеш в студиото с фланелка на Айрън Мейдън... особено ако претендираш да си някакъв експерт...
    Какво да ви говоря повече?!

    Коментиран от #108

    09:33 10.02.2026

  • 89 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    7 3 Отговор
    Няма по жалки от герберската nacмина, заедно с МВР-то ИМ, Прокуратурата ИМ, контролните ИМ органи и съветската мафия, която ги е издигнала.

    09:34 10.02.2026

  • 90 Ха ха

    8 2 Отговор
    Стига с тоя петрухан м а й к а ви да е ба замазвате очите на хората .да ги вкарат в затвора тия които са давали разрешителни даже и са ги найменували национален парк за защита.по скоро е национален парк на психарите в България

    09:34 10.02.2026

  • 91 йодирана СОЛ

    7 3 Отговор

    До коментар #49 от "ццц":

    Той не е ютубър , а е БОЙКОВЕЦ ! По-лошо от това.....КАКВО ?

    Коментиран от #113

    09:34 10.02.2026

  • 92 Госあ

    8 0 Отговор
    Ганчето да забрани будизма ! Иначе минарето на Джумаята (квото и да значи това) мое да огласява центъра на Пловдив денонощно.

    09:35 10.02.2026

  • 93 Не те слуша главата

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Луди не, ами опасно луди...":

    Ламите и тибетският будизъм в периода на Втората световна война са изолирани в Тибет и нямат връзка с нацистите.
    Това е типичен фалшив исторически факт, разпространяван в интернет конспиративни форуми.

    09:35 10.02.2026

  • 94 Много малки Лами са се навъдили !

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Много малки Лами са се навъдили !":

    Хиляди са... и само простотийки са им в кратуните....

    09:35 10.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Б.си бokлyka !

    9 1 Отговор
    Остана ли мафиотски слуга и бokлyk, който да не се е изказал "компетентно", защитавайки нелепата историйка, която съчиниха милиционерите бойко и шиши ?

    09:37 10.02.2026

  • 100 Ъхъъъъъъ....

    8 0 Отговор

    До коментар #87 от "Лъжеш нагло!":

    Точно така е ! Реалните практики на тибетския будизъм нямат нищо общо с калушковците !

    09:37 10.02.2026

  • 101 Бастардо

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Сериозно?":

    Има моменти когато мозъкът изпушва,дегенирира в накаква непонятна за нас посока.Дано не ни се случи,и да разберем какво се е случило с ламата.

    09:37 10.02.2026

  • 102 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #86 от "Госあ":

    Само измишльотини пишеш.Вчера твърдеше че записите са фалшиви защото камерите били изгорели,а записите са преди пожара.Киснеш денонощно във форума и браниш Ламите за центове.

    Коментиран от #110, #115

    09:38 10.02.2026

  • 103 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    ....не можеш да спреш фантазиите на хората да си фантазират...

    Езикът на този човек кара четящите силно да се усъмнят в нивото на интелигентността му...

    09:39 10.02.2026

  • 104 Според мен

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Политкоректен":

    На тези хора са им "скроили шапката" още от самото начало.И са им внушили колко са велики.Пък и специално явно подбрани да са от нарцистичен тип.Жалко само за децата,които са имали роля на прикритие.Денков дал лиценз на училището.Рашков разчистил терена от полицаи в Годеч. Калушев имал къщи на входа и изхода .Тенденциозна работа.

    09:39 10.02.2026

  • 105 Не се обяснявай въобще

    2 7 Отговор

    До коментар #87 от "Лъжеш нагло!":

    Ние сме общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е.“

    Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.

    Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
    Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.

    И обратно, ако напуснете групата, вече не сте специални, така че егото ви ще бъде спаднало, ако си тръгнете.

    Коментиран от #116

    09:39 10.02.2026

  • 106 Не, не съм, но всеки знае, че

    12 2 Отговор

    До коментар #95 от "Анонимен":

    Будизмът не е секта, а Световна религия и Философска система, съществуваща повече от 2500 години.
    Будизмът е много отворена и разнообразна практика и философия, начин на живот, а не религия с догма.

    09:39 10.02.2026

  • 107 Оракула от Делфи

    8 1 Отговор
    Този "перач" на версий за убийства ли е, или "перач" на мозъци???
    И за да докаже глупостта си , казва че "винаги ще има мъглявина" , начина по който се насочва разследването от такива "поръчкови артисти", показва че тези хора , не са убедени в това което говорят, и се страхуват да отворят
    кутията на Пандора със показанията на свидетелите!Те самите агитират, че свидетелите едва ли не лъжат???
    "Никой нямал право да прави оглед освен полицията", а стига де ,знаем че държавата е купена в момента ,
    от две Политически и престъпно обременени личности , от тези двамата ли зависи разследването,
    ако е така, то истината за тези убийства никога няма да бъде разкрита!!!???
    А ние Българите да седим и да им се кланяме , на оня господ ... "Буда" от Банкя!!!,

    09:39 10.02.2026

  • 108 сара

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Механик.":

    Искаш да кажеш, че като гледаме Бойко с костюм е голямо уважението ни към него ли ?

    Коментиран от #128

    09:40 10.02.2026

  • 109 Цървул

    13 2 Отговор
    Всичките като този папагал , трябва да минат през детектор на лъжата . Да видим защо говори така .

    09:40 10.02.2026

  • 110 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Анонимен":

    ха ха ха вчера твърдях, че правило на фалшивите записи е да не бъдат фалшиви.

    09:41 10.02.2026

  • 111 Лъжем и мажем

    15 0 Отговор
    С "тежки нарцистични проблеми" е тв експерта, криминалист. Освен това, би трябвало да знае, че тези работи дето ги плещи са инкриминирани в наказателния кодекс.

    09:41 10.02.2026

  • 112 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Госあ":

    Нали ти пишеше че няма как кемпера да стигне до там,а като се оказа че е офроуд млъкна и почна да пишеш други измишльотини

    Коментиран от #119

    09:42 10.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Госあ

    15 1 Отговор

    До коментар #102 от "Анонимен":

    Колко поръчкови убийства разкриха герберастите ве ? Я кажи, да чуем ? За 15г управление.

    Коментиран от #127

    09:42 10.02.2026

  • 116 Лъжеш нагло!

    11 2 Отговор

    До коментар #105 от "Не се обяснявай въобще":

    Будизмът учи на непременно уважение към живота, състрадание и етични действия.
    Няма ритуали за убийства или насилствено „прераждане“. Всякакви твърдения за „секти, които убиват хора или животни“ са измислици.
    Будизмът е мъдрост и практическа философия, а не „култ, секта или мистична игра с егото“. Всички слухове за насилие и мистични ритуали са пълни измислици и не отразяват реалната практика.

    Коментиран от #121, #122, #211

    09:43 10.02.2026

  • 117 Ама не си много сигурен

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "Лъжеш нагло!":

    За десетките хиляди секти по света нали? Които зад думата будизъм се крият.... Само в Корея що има и идея си нямаш ...

    Коментиран от #126

    09:47 10.02.2026

  • 118 Лъжеш нагло!

    6 3 Отговор

    До коментар #114 от "Чети им форума и не умуваи !":

    Никой от истинските будистки учители или общности не практикува това.
    Големи измислици си наплякал тук.

    Коментиран от #131, #158

    09:48 10.02.2026

  • 119 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    😂 ти ходил ли си на Околчица ве, ганче ? Знаеш ли пътя до там какъв е ? Къв офроуд, бе. И не преиначавай постовете ми.

    09:48 10.02.2026

  • 120 българин

    8 0 Отговор
    И този продажник е на държавна хранилка, некадърни и/или силно зависими плямпала.

    09:49 10.02.2026

  • 121 кажрдь

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Лъжеш нагло!":

    Ти и всички българи преди да пишете и да лъжете, прочетете Новия Завет на Господ Иисус Христос. Първо опознаите собствената си вяра и тогава разправяите кой какъв е. Сина на живя Бог, които е и Христос, е казал каквото има да се казва.

    09:49 10.02.2026

  • 122 Това ли е будизъм? А калушко ?

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Лъжеш нагло!":

    Ние сме общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е.“

    Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.

    Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
    Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.

    И обратно, ако напуснете групата, вече не сте специални, така че егото ви ще бъде спаднало, ако си тръгнете.

    Коментиран от #145

    09:50 10.02.2026

  • 123 ахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Чети им форума и не умуваи !":

    Ти кат си чел и умувал, далеч ли си стигнал уе калъф .. ай дръж си мнението за себе си по добре и не се напъвай толкоз

    09:50 10.02.2026

  • 124 Аз пък мисля, че

    7 0 Отговор
    едни четири джипа с професионални убийци са се завели до Петрохан и се е получил леталния край на шестимата, а после ни разиграха разни сценки и измишльотини с кемпери и т.н.

    09:50 10.02.2026

  • 125 БАЦЕ ЕООД

    4 1 Отговор
    жълтопаведниците яко реват ... Кирото замина..

    Коментиран от #133

    09:51 10.02.2026

  • 126 Парадокс БГ

    4 2 Отговор

    До коментар #117 от "Ама не си много сигурен":

    И какво ме е еня за твоите "десетките хиляди секти по света"? Нямат нищо общо в случая! Служат за отвличане на вниманието от същественото в трагедията в Петрохан. КОЙ уби тези хора и МОТИВА им! Защото това, че някакво си НПО не му вэрвят работите, НЕ е сериозен мотив за 6 брутални убийства, защото могат да си направят друго.

    09:51 10.02.2026

  • 127 Анонимен

    0 5 Отговор

    До коментар #115 от "Госあ":

    Какво общо има герберката некомпетентност с педофилската секта на любимия ви Лама?

    Коментиран от #153

    09:51 10.02.2026

  • 128 Механик.

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "сара":

    Не разбрах какво точно подскачаш, но ще ти кажа, че Бойко дори да е с костюм, отдолу е по тениска. Което отново показва колко е неадекватен. Точно като тоя.
    И това, че споменавам Бойко и Стоичков, не значи автоматично, че с и падам по ПП-дали .
    Оправи си четенето и осъзнаването на прочетеното!

    Коментиран от #150

    09:52 10.02.2026

  • 129 За мен

    1 1 Отговор
    Не е жлъчен коментар, но за мен много важен въпрос е има ли следи от семето на Ламата при младежите.
    Ще даде много отговори.

    09:52 10.02.2026

  • 130 Този, Експерт е Слугинаж, на Някоя

    5 1 Отговор
    Агрнция, Прокуратура, или нещо подобно!

    09:53 10.02.2026

  • 131 Луди не, ами опасно луди...

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Лъжеш нагло!":

    Смърта за тях е „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо ... и нещо още по зловещо: убийството на козата за тях е "дхарма" и я преражда в "свещенна крава". Убийството на други хора а не само самоубийството...Интересен факт е че Тибетските Лами са били съмишленици на Хитлер! Основно от там са им били и проблемите с Китай.. Замислете се! Потресаваща идеология на тея калушковците от секта, култа или квото е там ...."ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни. И въобще не ни обяснявай кво бил "будизма" по принцип....

    09:53 10.02.2026

  • 132 Георгиев

    2 1 Отговор
    Трябва да се иска помощ от чужбина за този инцидент. Чул съм, че в ретината остава последна следа преди смъртта. Ако е така, може да се извлекат снимки и да се даде инфо за съдбовния миг.

    Коментиран от #135, #138, #143, #144

    09:53 10.02.2026

  • 133 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "БАЦЕ ЕООД":

    А Шиши и Боко са се скрили и незнайно защо се спотаъват виновно. Буда е знаете на КОЙ прякор, който не идва от будизма, а от политическо служебно досие, създадено срещу него в средата на 90‑те години.

    Коментиран от #137, #165

    09:54 10.02.2026

  • 134 Кой си ти?

    6 0 Отговор
    Видът ти е на простовато леке!
    Как може да говориш такива небивалици.
    Психолог на самия себе си трябва станеш . Имаш спешна нужда.
    Срам.

    09:54 10.02.2026

  • 135 Замислен

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Георгиев":

    това е популярна идея, че очите „запаметяват последния образ преди смъртта“, понякога наричана optography. Но реалността е доста различна.
    Оптографията е хипотеза от 19-ти век, че ретината на човека (или животните) може да „запази“ последния образ, който е видял преди смъртта.
    Това е било експериментирано главно върху крави и кучета, и никога не е доказано надеждно при хора.

    09:55 10.02.2026

  • 136 българка

    12 0 Отговор
    Този се върти като пумпал... Преди величаеше Боко, наскоро се врътна на Дебелян Пеевски... Оплю Радев, ама лятото сигурно друга песен ще запее. Да видим.
    Е, как да му вярваш? Колкото свестен човеке, толкова е и добър психолок, т.е. никакаъв не е. И през цялото време, сякаш, за себе си говори.

    09:55 10.02.2026

  • 137 чакай ся

    0 3 Отговор

    До коментар #133 от "Хахаха":

    Кирото бе премиер, Сандов министър, Надето също се е подписвала ... Бойко го тикаха в затвора, ся пак е намазал тефлона

    09:55 10.02.2026

  • 138 Сус бе

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Георгиев":

    Я си пий хап.четата

    09:55 10.02.2026

  • 139 Какъв нарцис

    8 0 Отговор
    е човек, който спасява 7 души от пещера, и казва че не е герой!!!

    09:56 10.02.2026

  • 140 Хак да ви е тъпири

    5 0 Отговор
    Хората са много ядосани на управляващите, тази омраза е трупана с години и Петрохан е повода, да им го върнат с тотално недоверие и отхвърляне. Арогантността, некомпетентността и безочието не липсват и в този случай, затова каквито и доводи да извадят мвр и заработващите по студията лакеи като тоя, ще си останат глас в пустиня.

    09:56 10.02.2026

  • 141 Град Симитли

    1 0 Отговор
    тоЪ е от партията на Цветан Цървула
    И това вече е тежка и мрачна диагноза !

    09:56 10.02.2026

  • 142 Мръсник

    4 0 Отговор
    Не си давал интервюта, щото не са ти платили!Виж сега,като ти дадоха кинти,как изпълзя!! Както едно време,като ти плащаха кандидати за академията.

    09:56 10.02.2026

  • 143 Не знам за ретината

    5 0 Отговор

    До коментар #132 от "Георгиев":

    Но сателитни записи на целия район, ще се видят черните джипове на наемните убийци , които са итрепали 6 души и овчарските им кучета и са заличи следите, а после три от труповете за извлечени у закарани на другото нясто

    Коментиран от #152

    09:57 10.02.2026

  • 144 Лемънс

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Георгиев":

    Единственото място, където „последният образ“ може да се види е мозъкът на записите на електрическа активност, но това е в експериментални лаборатории и не дава изображения като фотоапарат.

    09:57 10.02.2026

  • 145 Хърмаяни

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Това ли е будизъм? А калушко ?":

    Много специалисти теолози и експерти по черни магии тука. Направо е като Хогуортс.

    09:57 10.02.2026

  • 146 Амии

    4 0 Отговор
    Този наистина е психо, обаче е абсолютно прав в едно нещо - наистина всички гледат с голям интерес сеира на МВР, ДАНС и другите около тях. Наистина сеира е голям, дори по-голям от т.н. реалити ТВ предавания.

    09:57 10.02.2026

  • 147 Женераль МиСирски

    0 0 Отговор
    Давайте ги тия Лами на фронта

    09:57 10.02.2026

  • 148 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "какво е това мамник?":

    Отговорът е в твоя въпрос.

    09:58 10.02.2026

  • 149 В този район ще се случи нещо

    2 0 Отговор
    Я масово изсичане за фотоволтаични бунища, я за ветрогенератори, я ще се копа за злато от чужд инвеститор

    09:58 10.02.2026

  • 150 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Механик.":

    Нещо се засегна ли ?

    09:59 10.02.2026

  • 151 Мда

    7 1 Отговор
    Възможно е да е бил нарцистичен, но будизмът, който непрекъснато ни натрапвате, че изповядвали, не предполага самоубийство, а живот чрез страдание - този психолог не го ли знае? Будизмът не предполага агресивност и отрича оръжията, не предполага материализъм, а скромен и тих живот. Нещо не се връзва тук, затова хората не ви вярват...

    Коментиран от #157

    09:59 10.02.2026

  • 152 Мит и легенди

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Не знам за ретината":

    За сателитите – какво МОГАТ и какво НЕ МОГАТ
    „Сателитни записи на целия район, ще се видят черните джипове“ - Това не е вярно!
    Сателитите не записват непрекъснато видео на цяла територия.
    Те правят статични снимки, през часове, дни или седмици – в зависимост от сателита.
    Резолюцията, достъпна за цивилни и дори за държави, не позволява да се разпознават джипове, хора, лица, още по-малко „наемни убийци“.
    Военните сателити имат по-добра резолюция, но:
    Не се използват за криминални случаи
    Не се предоставят на чужда държава за вътрешно разследване
    И пак не записват филм, а отделни кадри
    Това с „виждат се джипове, хората слизат, стрелят и си тръгват“ е филмов мит, не криминалистика.

    Коментиран от #156, #161

    09:59 10.02.2026

  • 153 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Анонимен":

    “Апокалипсис сега” 😂 хубав филм, ама стар. 😂 Сюжета го знаем

    09:59 10.02.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Благой

    6 0 Отговор
    ТОВА НЕ МУ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДА ГОВОРИ УГОДНО ЗА ТОЗИ КОЙТО МУ ПЛАЩА . ИСТИНА ОТ НЕГО НЯМА НИКОГА ДА ИЗЛЕЗЕ

    10:00 10.02.2026

  • 156 Как да не е вярно бе

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Мит и легенди":

    В Сирия при войната как бяха заснели руснаци камионите на краватите в колони, изнасящи петрол към турските пристанища ..

    10:01 10.02.2026

  • 157 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #151 от "Мда":

    Будизмът не проповядва самоубийство!!!
    Основната му идея е прекратяване на страданието чрез просветление, а не чрез насилствен край на живота.
    Въпреки че будистката философия говори за приемане на страданието, това е за духовно разбиране и освобождение, а НЕ за смърт!!!

    10:01 10.02.2026

  • 158 Луди не, ами опасно луди...

    1 6 Отговор

    До коментар #118 от "Лъжеш нагло!":

    Някаква откачалка дрогирана си била повярвла че е прероденият Ботев.....

    Коментиран от #159

    10:02 10.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Роро

    4 0 Отговор
    Будизмът учи на ахимса – ненасилие към всички същества.
    Оръжията и агресията се отхвърлят в будистката етика.
    Действия като убийства, насилие или войни не са част от будизма.

    Коментиран от #168

    10:03 10.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Възмутен

    4 0 Отговор
    Този изчиен или прждажен бивш психолог твърди, че „будизмът води до летален край“ или насилие, това не съответства на реалното учение.
    Неспособността на хората да се доверят на подобни твърдения е логична, защото фактите за будизма са ясни и документирани.

    Коментиран от #171

    10:05 10.02.2026

  • 163 Мдаа

    2 0 Отговор
    Журналистите трябваше да бъдат допуснати поне да снимат кемпера от разстояние, а тоя да не се притеснява от гледката, все пак обикновени хора го откриха и подадоха сигнала на 112, а оня паяк от торонто им дължи 100 хил долара.

    10:05 10.02.2026

  • 164 Наглец, та дрънка!

    5 0 Отговор
    Някакъв банкянски теляк и чистач на зайчарника, дето се слага за "криминален психолог", разреши проблема, каза "истинаат" и Къдравата МВР - министърка, и смешният й главен секретар могат да си отдъхнат, да несе крият и да покажат физиономиите си пред хората! Какви "тежки нарцистични проблеми", какви "педофилии", какви пет лева бе, нищожество скъпо платено?!КОЙ ти дава право да заклеймяваш хора, които не могатн да се защитят, защото са мъртви?! КОЙ бе, нищожество Росене?! Не, този път няма да излъжете българския народ! Няма да оправдаеш смешния Митов Дани, магистралната жрица, която премина през десетина партии, докато пирпълзя на трапезата в двора в Банкя?! Не, нищожество Росене, убийствата са извършени от престъпници-убийци от руската паравоенна организация "Вагнер", която безнаказано и напълно свободно безчинства в родината ин, под "мъдрото" ръководство и със съгласието на фатмака от село Славяноов, доказан подлога и лакей на злодея в Кремъл, както и от другия кремълски лакей - Боко тиквата от СИК! Те са убийците, те! Защо всякакви "спецоеве", "криминалисти", "прокурори" и прочее слугинска сган дърнкат от сутрин до вечер глупости и измислици, а нито една "телевизия" не покани Георги Георгиев от "Боец", за да разкаже ТОЙ какво знае за "Вагнеровци", заклеймени от цял свят като терористи?! Много ги е страх от "Боец", много! Особено трепери от страх Къдравия - най-големият срам и позор в историята на българското МВР!

    10:05 10.02.2026

  • 165 Умник

    2 2 Отговор

    До коментар #133 от "Хахаха":

    Защо Шиши И Буда трябва да се обаждат ? Явно не ги разбират толкова нещата колкото разбирачите по форумите . Важното е , че Радев се изказа , не ти ли е достатъчно ?

    Коментиран от #192

    10:05 10.02.2026

  • 166 Това е истината!

    1 1 Отговор
    Много малки Лами са се навъдили !
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    Коментиран от #173, #209, #227

    10:05 10.02.2026

  • 167 Ровя В явоР

    3 0 Отговор
    Може ли да ни пускате по ТЕЛЕвизора този юнак Росен и сутрин , и обед , и вечер ! Моля ви !

    10:06 10.02.2026

  • 168 Баш Майстора

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Роро":

    То и затова се казва секта,защото Ламата не е будист а сектант.

    10:06 10.02.2026

  • 169 Това не е вярно!

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Сателитите записват всичко в реално врем":

    Сателитите не записват „всичко в реално време“.
    Повечето цивилни и търговски сателити правят статични снимки на повърхността на Земята с честота от часове до дни.
    Дори военните сателити, включително руските, не водят непрекъснато видео на цялата територия – това е технически невъзможно заради орбитите, резолюцията и ограничените ресурси.

    10:06 10.02.2026

  • 170 123456

    4 0 Отговор
    и единият се е самоубил с два куршума в главата - ехооооо !

    Коментиран от #185

    10:06 10.02.2026

  • 171 А глупостите на калушковците

    1 2 Отговор

    До коментар #162 от "Възмутен":

    Дали съответстват на "реалното учение" ? А?

    10:07 10.02.2026

  • 172 Реалност на „видеозаписи“

    4 0 Отговор

    До коментар #161 от "Сателитите записват всичко в реално врем":

    Войсковите сателити правят снимки с висока резолюция, понякога мултиспектрални или инфрачервени, но:
    Те са кадри, а не непрекъснато видео.
    „Записване на всички движения на хора и коли“ е фантастика.

    Коментиран от #176

    10:07 10.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 ега ти матросовеца!

    5 0 Отговор
    За това, което се е родило в тъпата ти кратуна и с цялата си наглост и цинизъм си изговорил, нищожество Росенчо, ще бъдеш осъден за набеждаване от роднини и близки на убитите от руските Вагнеровци наши сънародници! Хайде сега бягай в Банкя Тиквата да те почерпи за лъжите!

    10:08 10.02.2026

  • 175 Отвратен

    3 1 Отговор
    Най отвратителното е че розовите понита бранят един сектант убиец на деца

    Коментиран от #208

    10:09 10.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Заблуден си!

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "Сателитите записват всичко в реално врем":

    Сателитите не записват всичко постоянно и не могат да дадат видео „в реално време“ на конкретни хора, коли или места.
    Това твърдение е мит, преувеличение и дезинформация.
    Заблуден си! Не вярвай на всичко, което четеш!

    10:09 10.02.2026

  • 178 Левски

    5 0 Отговор
    Аман от психолози, анализатори, врачки и тем подобни идиот...и. Има следствие, разследване, доказателства, факти. Ако имат желание, ще разберат истината. Но в България всичко е мафия.

    10:10 10.02.2026

  • 179 Дончо

    5 0 Отговор
    Не понасям ПП/ДБейци, но този съм го запомнил само когато е нужно да се работи в полза на ГЕРБ! Гнусна поръчкова подлога!

    10:10 10.02.2026

  • 180 Легнал ангеЛ

    1 0 Отговор
    Само го вижте Йорданов колко е неконвенционален ! Излиза по телевизорА с кожено яке , тениска на Мейдън /дано да ги харесва / , леко брадясал ......с една дума човек не като другите костюмирани психолого-анализатори !
    Направо е ЧУДЕСЕН ! Чиляк от простолюдния народ ли ?
    Пък как говори - направо необятно обаяние струи от него !

    Коментиран от #191

    10:10 10.02.2026

  • 181 Защо ли...?!

    3 0 Отговор
    Гледайки го тоя ,,спец" по тв,нещо не ми вдъхна доверие...?!
    Някак си,гледаше на нас от високо все едно и той е някакъв нарцистичен шаман,гуру,или лама...!
    А ние...- нЕкви си ,нищо не разбиращи, от така специфичната материия- криминална психология,дето само той разбира,а ние - профаните-да мълчим и го слушаме...!

    10:10 10.02.2026

  • 182 Констатация

    2 0 Отговор
    Не е възможно да се постави личностова диагностика на труп. Това обезсмисля ,, анализа” на криминалния психолог.

    10:10 10.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Престъпниците убили хората

    5 0 Отговор
    Много ги е страх чуждите служби да не пуснат сателитните видеа от убийствата на 6-те души и детето ..

    10:10 10.02.2026

  • 185 Не манипулирай бе

    3 1 Отговор

    До коментар #170 от "123456":

    Няма никой с два куршума в главата

    Коментиран от #190, #194

    10:10 10.02.2026

  • 186 Тотално

    6 0 Отговор
    безумна версия от милиционер , който прави някакви си там жалки опити за манипулации на обществото ни ! Много отдавна е за психиатрия !

    10:10 10.02.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Пълни лъжи

    1 1 Отговор

    До коментар #183 от "Четете им форума от 2012 година":

    Измислени от убийците в службите...не вървите, убийци

    10:11 10.02.2026

  • 189 Слушай сега, приятелю заблуден

    3 0 Отговор

    До коментар #176 от "Ами видеата са свързани кадри бе":

    Свързани кадриНЕ е видео!!!
    Дори ако имаш няколко спътникови снимки на едно и също място, те не образуват истинско видео.
    Видео означава непрекъснат запис с много кадри в секунда, което сателитите не могат да правят в реално време за голяма територия.
    Спътниковите кадри са като отделни снимки, които могат да се сравняват последователно, но не показват движение момент за момент.
    Орбитата на спътниците означава, че те преминават над дадено място на всеки няколко минути-часа-ден. За да има „видео“ от цялата земна повърхност, трябва милиони сателити, всеки записващ непрекъснато“, което е невъзможно.
    Това е често срещано преувеличение в социалните мрежи, особено по време на конфликти.
    Реалността е: сателитите дават снимки на моменти, не непрекъснато наблюдение или видео в реално време.
    Хайде първо се образовай и после пиши коментарчета!

    Коментиран от #193

    10:13 10.02.2026

  • 190 Как да няма

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "Не манипулирай бе":

    За труповете в нови Искър излезе гайте по същия начин, че били с по един куршум, а следовател излезе и каза, че са били с повече от един куршум...къде са снимките на телата, роднините им ще трябва да си ги получат, за да ги погребат ...

    10:13 10.02.2026

  • 191 Дали ми е останало усещанетот Слави...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #180 от "Легнал ангеЛ":

    Ама ,като видя някой с кожено яке,да се опитва да ми раздава акъл...е не му се получава ...!

    Коментиран от #197

    10:13 10.02.2026

  • 192 Погонат

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "Умник":

    Че Шиши и Теквата говорят за всичко и по много , при това много често и биз да ги питат. Дано са добре тез двама юнаци , че тяхното мълчание е много обезпокоително. Освен да са болни на легло , какво друго би ги възпряло да ни облеят със себе си !?

    Коментиран от #199

    10:13 10.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Как да няма?

    3 0 Отговор

    До коментар #185 от "Не манипулирай бе":

    Някой се изтърва, че в кемпера е имало 4 гилзи!

    10:15 10.02.2026

  • 195 Сектантът е на снимката

    5 0 Отговор
    От сектата на убийците Буда от Банкя и бандите му

    10:15 10.02.2026

  • 196 МНОГО

    2 0 Отговор
    Платени разбирачи се навъдиха.

    10:15 10.02.2026

  • 197 КарабасБарабас

    3 0 Отговор

    До коментар #191 от "Дали ми е останало усещанетот Слави...?!":

    Още повече , когато този с кожено яке се е прегърнал силно с индивида ББ ! Става от зле , по-зле и накрая - небитие и забвение !

    10:15 10.02.2026

  • 198 Да припомня .. и за мирните будисти

    2 1 Отговор
    („Учението на истината АУМ“, понастоящем позната като „Алеф“). През 1994 г. членове на сектата пускат газ зарин в град Мацумото, префектура Нагано, Шоко Асахара е и главен виновник за терористичния атентат с газ зарин в токийското метро на 20 март 1995 г. ......

    Коментиран от #204, #210, #222

    10:16 10.02.2026

  • 199 Така мълчаха като пратиха да убият

    5 0 Отговор

    До коментар #192 от "Погонат":

    Алексей петров

    10:16 10.02.2026

  • 200 Виж го само

    6 0 Отговор
    в поза ! Играе го " мъж" , зъл оттрениран поглед , надянал черно кожено яке и черна фанела с надписи . Буквално се подиграва с народа ни , мислещ , че има някой да му вярва ! Жалък !

    10:16 10.02.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Как

    2 1 Отговор
    Само кемпера му струва над 60 000 евро втора ръка! Как го е купил или е от спонсор?

    Коментиран от #220

    10:17 10.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Абе кви разбирачи на будизма излезнахте

    4 1 Отговор

    До коментар #198 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    Никой, се оказа не знае повече от гербаджийските наемници за будизма

    Коментиран от #225

    10:18 10.02.2026

  • 205 Стоев

    10 1 Отговор
    И шестимата са избити от килъри на Тиквата и Св ин ята, които се покриха дълбоко. А преди това не слизала от медиите. Къдравата Сю д.а отговори какви са 4-те джипа, които са се качили към хижата , 2 часа преди убийството.

    Коментиран от #235

    10:18 10.02.2026

  • 206 Горещ Студ

    2 1 Отговор
    Разстрел и след разстрела червей
    Какво тук значи някаква си личност
    Аз паднах - друг ще ме смени и толкоз
    За мене куршуми още няма открити
    Гледайте великия Вапцаров как добре го е описал / естествено в разбъркан вид и ред / !!!!!!!

    Коментиран от #212

    10:18 10.02.2026

  • 207 Още сектанти ще се изтепат

    2 2 Отговор
    И това няма да е никаква изненада

    10:19 10.02.2026

  • 208 Де да беше само...убиец на деца...?!

    3 4 Отговор

    До коментар #175 от "Отвратен":

    Ами е вършил и педофилски извратенящини с тях...!
    А родителите,дали доброволно децата си в тези мръсни ръце,са не по-малко виновни...!

    Коментиран от #213

    10:19 10.02.2026

  • 209 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #166 от "Това е истината!":

    Друго си е да киснеш денонощно във Факти, нали:) Дано поне си закачил една на роднините на монитора за да не забравиш как изглеждат:)

    10:20 10.02.2026

  • 210 Ми дааа! Калушковците

    3 1 Отговор

    До коментар #198 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    И метрото са можели да атакуват. Кмета като нищо им е дал и чертежите

    10:21 10.02.2026

  • 211 Пита ли японските камикадзе

    2 3 Отговор

    До коментар #116 от "Лъжеш нагло!":

    Самоубийството в будизма не се разглежда като грях, а просто като изхвърляне на неповторимата възможност за генериране на положителна карма.

    10:22 10.02.2026

  • 212 Горещо грешиш!

    2 4 Отговор

    До коментар #206 от "Горещ Студ":

    Великият Вапцаров го е написал за съдбата на истинският родолюбец-ррволюционер!
    А не за такива извратеняци,като Калушев и свитата му...!!!

    10:22 10.02.2026

  • 213 тц тц

    4 2 Отговор

    До коментар #208 от "Де да беше само...убиец на деца...?!":

    Ти си бил там и знаеш...
    Аз за будист педофил не съм чувал, ако бяха казали, че е свещеник по бих повярвал.

    Коментиран от #218

    10:23 10.02.2026

  • 214 Верно ли,че имало разлепени листовки?!

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ялова волЯ":

    С образа на министъра на МВР-Къдравата Сю и отдолу надпис,с големи букви-
    ,,ИЗДИРВА СЕ...!!!"

    10:25 10.02.2026

  • 215 Ауууууу...

    1 1 Отговор
    Тея са и нелегални даже. На последните преброявания що няма "будисти" ? А? Крият се нещо май терористчитата

    10:25 10.02.2026

  • 216 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Разжалваният умен? Щото на него не му харесва да обикаля студията и го прави само по силата на финансова принуда от страна на обективната реалност. Но поне познава системата и не спекулира много, освен ако не се увлече.

    10:27 10.02.2026

  • 217 баба ЯГа - дядо ЯГ

    1 0 Отговор
    За миг си представих в хижата и кемпера нашите видни лидери с инициали ДП , ББ , СТ , ТЙ , КП , АА , които си правят ритуално сепуко и харакири , след като ги е настигнал катарзиса , в който са проумели своята психо стойност и морални качества.
    Тогава бих слушал прозрителните анализи и коментари на такива всесилни разбирачи като Росен и другарите му по ум , интелект и гениалност !
    Де тоз късмет ли ?

    10:28 10.02.2026

  • 218 ЦЪК!

    3 3 Отговор

    До коментар #213 от "тц тц":

    На теб ли да вярвам,или на ТОП-Криминалистът-Ботьо Ботев...?!
    Той бе категоричен,че тук става въпрос за ПЕДОФИКСКА Организация...!!!

    Коментиран от #221

    10:29 10.02.2026

  • 219 Кой беше главният "агент Буда"

    3 0 Отговор
    Че не мога да се сетя? А?

    10:29 10.02.2026

  • 220 Хей

    5 0 Отговор

    До коментар #202 от "Как":

    това са богати хора, а не просяци. Единият е адвокат, другият има счетоводна къща, а самият Калушев е от два богати рода, ходел е и в Испания, Мексико, там е работил. Не са стоели по форумите и да пишат измислици.

    Коментиран от #224

    10:30 10.02.2026

  • 221 Поправка,да не се заядеш за буквичката!

    3 1 Отговор

    До коментар #218 от "ЦЪК!":

    ПЕДОФИЛСКА

    10:31 10.02.2026

  • 222 Ауууууу...

    2 2 Отговор

    До коментар #198 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    И Метрото сега трябва да го пазим от терористчетата будистчета

    10:31 10.02.2026

  • 223 Абе

    1 0 Отговор
    Като всяко нещо и будизма е бил побългарен, т.е.покалушен.Един роден лидер като Калуша, е дал своя скромен принос в развитието на таз световна религия.

    10:34 10.02.2026

  • 224 ПРАВ СИ...!

    4 1 Отговор

    До коментар #220 от "Хей":

    Били са богати хора и ,,не са стоели по форумите и да пишат измислици"...!
    А са блудствали с момченца,...още деца,под формата на...,,лагери за скаути" и тем подобни измишльотини...!
    Малко им е разстрела...!

    10:35 10.02.2026

  • 225 Естествено че

    3 0 Отговор

    До коментар #204 от "Абе кви разбирачи на будизма излезнахте":

    Никой не знае повече от агент Буда!

    10:35 10.02.2026

  • 226 Р Г В

    2 1 Отговор
    Хей ти криминалния психолог без един ден стаж в Оперативните служби като криминален разузнавач работеш с агентура и реализирал разработки по оперативни дела. Преподавателю в Академията на МВР прочети статията бившия следовател Бирислав Недев уволнен за злоуп....и престани с евтините приказки за човек с тежки нарцистични проблеми.

    10:38 10.02.2026

  • 227 Тренират за партизани

    2 1 Отговор

    До коментар #166 от "Това е истината!":

    психариса... В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават.

    10:39 10.02.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Д-р Марин Белчев

    2 2 Отговор
    Ще ви кажа следното: никога не доверявайте децата си на самотни мъже, които да ги обучават. Това е огромен риск от самоубийство, убийство, изнасилване, тормоз и пр. Ама бил много готин, ама бил алпинист, ама бил спелеолог, ама бил не знам си какъв. Това са глупости. Децата може да се доверяват единствено и само на доказани и отговорни държавни, общински, международни и частни организации, които се ръководят най-малко от четирима или повече души, от които е много важно поне половината да са жени. Защото, когато има жени в ръководството това драстично намалява риска от всякакви проблеми и нещастия. Освен това, организациите трябва да могат да бъда проверявани и контролирани от независими държавни, общински и частни структури във всеки един момент, 24 часа, 7 дни в седмицата. Трябва да има горещ телефон, на който да отговарят веднага и да имате постоянна връзка с децата ви. Само тогава може да доверите децата си на някого.

    Коментиран от #232

    10:43 10.02.2026

  • 230 Кви будисти бре?

    1 1 Отговор
    Всички са свързани със службите и под пагон

    10:45 10.02.2026

  • 231 Пишещите

    2 0 Отговор
    защо не посетите сайта на Европейската Рейнджърска федерация. Достъпен е!

    10:49 10.02.2026

  • 232 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #229 от "Д-р Марин Белчев":

    точно жена е директорката на частното училище, която се хвали, че е снабдявала Калушев с деца

    Коментиран от #239

    11:09 10.02.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Дзак

    1 1 Отговор
    Хората трябва да внимават на кого поверяват живота си!

    Коментиран от #240

    11:14 10.02.2026

  • 235 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #205 от "Стоев":

    Четири джипа са минали през ушите ти

    11:16 10.02.2026

  • 236 Факт

    0 0 Отговор
    Теза - антитеза, доказателствен материал, анализ, заключение!

    Коментиран от #237

    11:19 10.02.2026

  • 237 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #236 от "Факт":

    Това не го ли учат?

    11:21 10.02.2026

  • 238 мунчо

    1 0 Отговор
    Тъпите настоящи и бивши /като Тоя/ ченгета лъжат, защото обслужват мафиотизираните властимащи!

    11:51 10.02.2026

  • 239 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор

    До коментар #232 от "Хмм":

    Е,и? Не трябва да се разчита на отделни хора, било мъже или жени, а на работещи организации със структура, отговорност и прозрачност. Жените също са способни на престъпления и на педофилия.
    Реално пионерските лагери навремето вършиха сравнително добра работа, макар и там да имаше много проблеми. Но беше по-добре отсега в много аспекти.

    11:52 10.02.2026

  • 240 Лъжовната ИСТИНА

    2 0 Отговор

    До коментар #234 от "Дзак":

    Ами двамата шишковци у нас , непрекъснато напират да оставим живота си в техни ръце. Болшинството хора внимават и не искат да ги товарят с такава отговорност , ама те не та не , искаме та искаме , ние и само ние !

    11:56 10.02.2026

  • 241 защо потулват

    0 2 Отговор
    За убитите насилствено кучета от сектантите рейджъри защо никой не вози разследване и обвинение?Съд и родата им да плаща кръвнина на държавата.

    12:34 10.02.2026

  • 242 Пловдив

    1 0 Отговор
    Глупости!

    12:42 10.02.2026

  • 243 Панаьот

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Баш Майстора":

    Ами опитай да извадиш всички документи за НПО за 20 дни с всички разрешителни.Това е връзката.Тези са били само охрана на депото.Секретно депо до което никой няма връзка.Това е причината да заградят Балкана.Какво прави адвокат участник в знакови дела тук?В изгнание?Да дивее в гората?Кому са нужни дронове с възможност да носят 100кг.товар?

    13:38 10.02.2026

