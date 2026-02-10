Новини
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Огромните руски загуби не са случайност!

10 Февруари, 2026 20:40

В момента продължава вторият етап на корпусната реформа, в рамките на който бригадите се преразполагат в състава на съответните корпуси, за да могат техните командвания да ръководят собствените си подразделения

Генерал Сирски: Огромните руски загуби не са случайност! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Създаването на корпусна система във Въоръжените сили на Украйна се превърна в един от факторите за увеличаване на загубите на руските войски. В момента в армията тече вторият етап на корпусната реформа. Това заявява главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

По негови думи, в момента продължава вторият етап на корпусната реформа, в рамките на който бригадите се преразполагат в състава на съответните корпуси, за да могат техните командвания да командват собствените си подразделения.

Също така се извършва увеличаване на корпусния състав на войските и мащабиране на подразделенията, преди всичко на безпилотните сили.

В отделни корпуси батальоните безпилотни системи се преобразуват в полкове, а в състава на корпусите е завършено формирането на артилерийски бригади.

Реформата предвижда и укрепване на технологичната компонента, по-специално използването на наземни безпилотни комплекси за логистика и евакуация на ранени, което позволява да се намали натоварването на личния състав и да се намалят загубите.

В рамките на формирането на корпусите вече са преместени над 36 хиляди военнослужещи, които са станали основа на органите на управление и частите на корпусния комплект. Преходът към корпусната система, според Сирски, е облекчил системата на управление и значително е подобрил управляемостта на войските, което повишава ефективността на планирането и изпълнението на бойните задачи.

През декември главнокомандващият ВСУ съобщи, че всички корпуси са приели своите зони на отговорност, разтоварвайки оперативно-тактическите и оперативно-стратегическите групирания. Корпусите вече са натрупали опит и уверено провеждат определени операции.

Също така бе съобщено, че Генералният щаб е провел мащабна работа по едновременната подготовка на всички десет управления на корпусите. Към обучението бяха привлечени най-опитните военни и инструктори от страните партньори.


Украйна
