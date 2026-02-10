Създаването на корпусна система във Въоръжените сили на Украйна се превърна в един от факторите за увеличаване на загубите на руските войски. В момента в армията тече вторият етап на корпусната реформа. Това заявява главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.
По негови думи, в момента продължава вторият етап на корпусната реформа, в рамките на който бригадите се преразполагат в състава на съответните корпуси, за да могат техните командвания да командват собствените си подразделения.
Също така се извършва увеличаване на корпусния състав на войските и мащабиране на подразделенията, преди всичко на безпилотните сили.
В отделни корпуси батальоните безпилотни системи се преобразуват в полкове, а в състава на корпусите е завършено формирането на артилерийски бригади.
Реформата предвижда и укрепване на технологичната компонента, по-специално използването на наземни безпилотни комплекси за логистика и евакуация на ранени, което позволява да се намали натоварването на личния състав и да се намалят загубите.
В рамките на формирането на корпусите вече са преместени над 36 хиляди военнослужещи, които са станали основа на органите на управление и частите на корпусния комплект. Преходът към корпусната система, според Сирски, е облекчил системата на управление и значително е подобрил управляемостта на войските, което повишава ефективността на планирането и изпълнението на бойните задачи.
През декември главнокомандващият ВСУ съобщи, че всички корпуси са приели своите зони на отговорност, разтоварвайки оперативно-тактическите и оперативно-стратегическите групирания. Корпусите вече са натрупали опит и уверено провеждат определени операции.
Също така бе съобщено, че Генералният щаб е провел мащабна работа по едновременната подготовка на всички десет управления на корпусите. Към обучението бяха привлечени най-опитните военни и инструктори от страните партньори.
Генерал Сирски: Огромните руски загуби не са случайност!
10 Февруари, 2026 20:40 3 262 221
В момента продължава вторият етап на корпусната реформа, в рамките на който бригадите се преразполагат в състава на съответните корпуси, за да могат техните командвания да ръководят собствените си подразделения
Създаването на корпусна система във Въоръжените сили на Украйна се превърна в един от факторите за увеличаване на загубите на руските войски. В момента в армията тече вторият етап на корпусната реформа. Това заявява главнокомандващият ВСУ Александър Сирски, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бла бла бла
Коментиран от #36, #46
20:42 10.02.2026
2 Фейк на часа
Толкова много вицове, ще препоръчам вашия сайт.
Особено съм възхитен също от високото ниво на коментарите от вашите редовни русофобни читатели.
Коментиран от #12
20:43 10.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Укра без крак
Коментиран от #26
20:43 10.02.2026
5 Победа Украйна🇺🇦
Коментиран от #17, #18, #27, #31, #86, #153
20:44 10.02.2026
6 Яшар
20:44 10.02.2026
7 Един
20:44 10.02.2026
8 Циркаджийски
Коментиран от #51
20:45 10.02.2026
9 Марио
20:45 10.02.2026
10 Ха ха ха ха
20:45 10.02.2026
11 Факт
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
Коментиран от #110
20:45 10.02.2026
12 604
До коментар #2 от "Фейк на часа":той е само 1 ве с 20 никъ0крадени и ай-пи картечницъ за - и +, ама си е кухъ лейкъ
Коментиран от #22
20:45 10.02.2026
13 Хи хи хи . Голям майтап !
20:45 10.02.2026
14 Със загуби или без
Коментиран от #24, #40
20:45 10.02.2026
15 руската мечка
20:45 10.02.2026
16 Така така
20:45 10.02.2026
17 Николова , София
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":ТУй знаме си го сложи ...там на тъмно да не раждяса ...в България има красив и славен трибагреник ..мъшо окра
20:46 10.02.2026
18 Ти си много интелигентен
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":Да не би да си роднина на главния редактор на този сайт?
20:46 10.02.2026
19 историк
20:46 10.02.2026
20 Смех, бате
20:47 10.02.2026
21 гост
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна
Коментиран от #54, #62, #66, #121, #131
20:47 10.02.2026
22 Фейк на часа
До коментар #12 от "604":На какъв език си написал твоя коментар?
Коментиран от #138
20:47 10.02.2026
23 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #102
20:47 10.02.2026
24 Ето това е
До коментар #14 от "Със загуби или без":руската трагедия, точно определена. Руснаците са точно зомбита - камикадзета. Много тъжна и тежка съдба имат руснаците, винаги и във всичко са жертвата.
20:49 10.02.2026
25 Точна статия
Коментиран от #41, #52
20:50 10.02.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Укра без крак":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #30, #53
20:50 10.02.2026
27 Ни думай Ва
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":Полека да не си скъсаш чорапогащите.
20:50 10.02.2026
28 колко сте жалки
20:51 10.02.2026
29 ЕЙ , МА ВЕРНО ЛИ !
20:51 10.02.2026
30 ДЕТЕ
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Чичо Вальо жив ли си бе? Много съжалявам да го науча.
Коментиран от #38
20:51 10.02.2026
31 не е 2.3
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":а 23 неможеш да пишеш…
20:52 10.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 руско настъпление победи
20:53 10.02.2026
34 Гост
20:53 10.02.2026
35 Факти
Коментиран от #48, #146
20:53 10.02.2026
36 Европеец
До коментар #1 от "Бла бла бла":Пак подвеждащо заглавие..... В Статията и цяло се говори за някакво реформиране на украинската фашистка армия в корпусна организация.... Автора да си вземе бележка и да спре да слага такива подвеждащи заглавия..... А иначе сирски да говори каквото си иска, още не ме интересува....
20:54 10.02.2026
37 На тоя Александър Сирски
Коментиран от #112
20:54 10.02.2026
38 СТАМАТ С МАГАРЕТО
До коментар #30 от "ДЕТЕ":Някой ползва името на чичо Вальо! Отдавна го забравиха дори и близките му.
20:54 10.02.2026
39 На тоя Александър Сирски
Коментиран от #63
20:54 10.02.2026
40 Така е
До коментар #14 от "Със загуби или без":На тях дължим свободата си и никой не може да оспори това. Над 100 000 руски войни загубиха живота си през 1877-88 г. за това неблагодарно племе.
Коментиран от #132
20:55 10.02.2026
41 пешо
До коментар #25 от "Точна статия":това е за украйна палячо
Коментиран от #56
20:55 10.02.2026
42 И Киев е Руски
Безвъзмездно
20:56 10.02.2026
43 Съдията
20:56 10.02.2026
44 ТехноЛог
20:57 10.02.2026
45 пешо
20:57 10.02.2026
46 Какви русофили сте,
До коментар #1 от "Бла бла бла":да се радвате на смъртта на руснаци. Нормалните хора не се присмиват така на милиони убити хора. Или има разлика между русофили и путинофили. Оглупяването и психологическата деградация са при втората категория.
Коментиран от #193
20:58 10.02.2026
47 Ако Украйна
Коментиран от #50, #64
20:58 10.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 да питам
Коментиран от #55
21:00 10.02.2026
50 Факти
До коментар #47 от "Ако Украйна":Ако То ти ароматизира и цапа ,а в екстремни случаи можеш и за маскировка да го ползваш .
21:01 10.02.2026
51 хаха🤣
До коментар #8 от "Циркаджийски":какъв ток те гони, тавариш.🤣 идва купонната система в Рашка, ти за парно и ток говориш 🤣🤣🤣
Коментиран от #57
21:01 10.02.2026
52 Европеец
До коментар #25 от "Точна статия":Е да ти кажа такава руска медия Не съм срещал, камо ли да е актуална и най-четена.... Може би тая медия да е детето на бесарабски фронт, на медузата, А може и да е отроче на ббс-те много достоверни, та затова бай Дончо ги съди за манипулирано съдържание....
21:02 10.02.2026
53 Николова , София
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Здраствуите фалшиви малЧик...ги хи
21:02 10.02.2026
54 тук кАпеите не отговарят
До коментар #21 от "гост":И какво да пишат след като Кремъл официално заяви че " русия в катастрофална демографска криза"
21:02 10.02.2026
55 таксиджия 🚖
До коментар #49 от "да питам":Важното е че наннай катти нинджата плува .
Коментиран от #115
21:02 10.02.2026
56 Аааааа така ли хехе
До коментар #41 от "пешо":Виждам само необятни гробове с рашистки знамена😂😂🤣😅😶 да не сте далтонист 😂🤣😅
21:04 10.02.2026
57 Забелязал 😂😂😂
До коментар #51 от "хаха🤣":Я марш обратно по кофите Пар Цалл съдран ,нещо много си се разглезил .
21:04 10.02.2026
58 Zахарова
21:04 10.02.2026
59 Многоходовото
21:06 10.02.2026
60 Генерал миСИРСКИ
Коментиран от #72
21:06 10.02.2026
61 Баце ЕООД
21:07 10.02.2026
62 Q -Ресс Tиaа
До коментар #21 от "гост":Лапуркай бе козяшки трррръбаррр !
21:07 10.02.2026
63 оня с коня
До коментар #39 от "На тоя Александър Сирски":ТРАДИЦИОННО всеки изправил се срещу Руската Хидра според такива като тебе да е "Продажник","Предател" и т.н.И напълно ви е ясно че Сломи ли русия Украйна,Руският Ботуш ще замарширува из Европа,но всъщност това е и Мечтата ви.Е няма стане ваща работа ,щото Европа съзнава че Украйна пролива кръв в нейна полза и ако се наложи ЗАЛЪКЪТ ОТ УСТАТА СИ ще дадем за да има Оръжия и Пари за Украинците.И да си го знаете:"Европа на Две скорости" на практика ЕЛИМИНИРА Стопиращия вот на Фицо и Орбан в полза на Русия и вече НЕ ПЕЯТ В ХОРА,,щото решенията се вземат от няколкото Най-мощни Европейски иконом. държави!
Коментиран от #69, #70, #71, #75, #77
21:07 10.02.2026
64 Европеец
До коментар #47 от "Ако Украйна":А бе гледам "компетентен" си,та да те питам каква е числеността на една бригада, на един полк и на един корпус.... А какво включват тия подразделения не ми отговаряй, защото определено няма да имаш тая компетентност....
21:08 10.02.2026
65 зеленская
21:09 10.02.2026
66 Цък
До коментар #21 от "гост":Кой ти каза че Русия е 141 милиона. Вашите глашатаи говорят за 80 милиона. Официално Русия и 144 милиона, 5 милиона соросоиди напуснаха Русия в началото на войната. Вече над 70% се върнаха, сблъскаха се с действителността на запад
21:09 10.02.2026
67 Карго 200
21:09 10.02.2026
68 шорошко еврейче-гейче ,
Коментиран от #92
21:10 10.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 таксиджия 🚖
До коментар #63 от "оня с коня":Ломски ,коня да те лупа .
21:12 10.02.2026
71 Ъъъъ
До коментар #63 от "оня с коня":"....щото Европа съзнава че Украйна пролива кръв в нейна полза и ако се наложи ЗАЛЪКЪТ ОТ УСТАТА СИ ще дадем за да има Оръжия и Пари за Украинците."
Това сериозно ли го мислиш? Щото, ако си сериозен, имаш спешна нужда от психиатрична помощ.... 🤔
21:13 10.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 стоян георгиев
Коментиран от #79, #85
21:13 10.02.2026
74 Докато натовско оръжие
21:14 10.02.2026
75 Тити
До коментар #63 от "оня с коня":Конски ,ами дари си бмвето на хохохолите като си толкова щедър и си решил да даваш бе мамалигар .
Коментиран от #78
21:14 10.02.2026
76 Бомбят Русия на поразия
21:15 10.02.2026
77 Тити
До коментар #63 от "оня с коня":Конски ,ами дари си бмвето на хохохолите като си толкова щедър и си решил да даваш бе мамалигар .
21:15 10.02.2026
78 България е НАТО.
До коментар #75 от "Тити":Трупаме дебели пачки от оръжието за Украйна. За трепане на путинистите
Коментиран от #88, #94
21:16 10.02.2026
79 Гого
До коментар #73 от "стоян георгиев":СиСи ти ли говориш за войници бе старшинка ,дето цялата служба като артелчик я изкара ?
21:17 10.02.2026
80 Украйна е
21:17 10.02.2026
81 Мисирки, ти за
21:18 10.02.2026
82 Всички загуби на Украйна
Да ама само тук "Огромните руски загуби не са случайност!"
Тази статия господа не е случайна, запомнете го!
21:18 10.02.2026
83 Станкуленко
21:18 10.02.2026
84 Натовско оръжие
21:18 10.02.2026
85 Пъстър свят
До коментар #73 от "стоян георгиев":Ей тюф уекк не се опитвай да имитиращ Големият стоян георгиев известен на стотиците си фенове с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната си стилна супер тясна яка !
Коментиран от #103
21:20 10.02.2026
86 Да тва ли укро питеците ги
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":събират с бой и шутаве по улиците и се крият зад полите на жените. Смехурко, от безсилие бълваш измишльотини и показваш тотално безсилие.
Коментиран от #91
21:20 10.02.2026
87 Срам за Путин
21:20 10.02.2026
88 Абе
До коментар #78 от "България е НАТО.":Лапуркай бе мррршляк !
21:21 10.02.2026
89 Гост
Така "побеждават" всушанките, че имат спешна нужда от помощта на "многобройната" исландска армия...
Коментиран от #97, #98
21:21 10.02.2026
90 Бомбят Русия на поразия
21:22 10.02.2026
91 стоян георгиев
До коментар #86 от "Да тва ли укро питеците ги":Кое е безсилието за четири години 50 км от границата превзе великата руска армия срещу страхливци дето се крият под полите ма жените си а?
21:22 10.02.2026
92 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #68 от "шорошко еврейче-гейче ,":И аз съм трето полов от Руския прайд, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
21:22 10.02.2026
93 Коментар
Коментиран от #100
21:22 10.02.2026
94 Пълни глупости
До коментар #78 от "България е НАТО.":Дрънкаш, теглим заеми за Украйна.. Като правим пачки, що всяка година теглим кредити бе калъф??
Коментиран от #107
21:23 10.02.2026
95 Дедо ви!
Коментиран от #99
21:23 10.02.2026
96 Смрт за наци-бандеро Украйна🇺🇦
Коментиран от #101
21:23 10.02.2026
97 КОРЕЙЧЕ КЛЕТО
До коментар #89 от "Гост":Избиха ни като пилци в тая касапница. Путин не мой са опрай без нас....
21:23 10.02.2026
98 стоян георгиев
До коментар #89 от "Гост":Кога ще се превзема пак купянск че нещо се отлага?последните живи руснаци в града се предадоха миналата седмица.
Коментиран от #111, #113
21:23 10.02.2026
99 Украйна
До коментар #95 от "Дедо ви!":Си е същата, ама руснаците намаляват......
21:24 10.02.2026
100 Ахахаха
До коментар #93 от "Коментар":То си личи достоверността и самочувствието на фашистите само по цифрите в писанието.. Сирски може да брои колкото теб, добре
21:24 10.02.2026
101 стоян георгиев
До коментар #96 от "Смрт за наци-бандеро Украйна🇺🇦":Демек ти искаш да си руски роб?
Коментиран от #106
21:24 10.02.2026
102 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #23 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Това са мои реплики. Два милиона от моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
21:24 10.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ХАХАХА
21:26 10.02.2026
105 Ахахаха
21:26 10.02.2026
106 Мечо Пух
До коментар #101 от "стоян георгиев":Само радикално тепане за хохохолские паразити ,колкото повече ,толкова повече !
Коментиран от #108
21:26 10.02.2026
107 България е НАТО.
До коментар #94 от "Пълни глупости":Заем са теглят за други неща, но за най печелившия бизнес- търговия с оръжия- едва ли. Трупаме дебели пачки от смъртта на руснаците.
21:26 10.02.2026
108 стоян георгиев
До коментар #106 от "Мечо Пух":Защо ги мразиш толкова?
21:27 10.02.2026
109 Пръч
Коментиран от #114, #117, #134
21:27 10.02.2026
110 И де ги удържат, че
До коментар #11 от "Факт":нещо ежедневното местене на фронта върви пореден месец. А, и не е важна територията толкова, колкото при руските атаки се изтеглят укро наzистите от други части по дългия над 1400 км фронт. Там където е отслабен натиска на руснаците нараства и придвижването се ускорява. Това показва, че укро хунтата няма сили да покрие фронта и гебули територии на различни места и най-важното могилидиратето и пленяването на укропи върви с пълна сила, като загубите надвишават насилно пратените на фронта укри.
21:27 10.02.2026
111 Гост
До коментар #98 от "стоян георгиев":Ти беше там и "видя" как се "предават" руснаците в Купянск или ЕЖ от Института за войната ти го каза!? Ами вероятно е така, щом дори исландски викинги дават фира за укрокаузата! 1000:30 трудно се компенсира без чужда помощ...
Коментиран от #116
21:28 10.02.2026
112 Точно така е
До коментар #37 от "На тоя Александър Сирски":Сирски напуска много отдавна Русия, през 1980. Скаран е със семейството, оттогава не поддържа връзка с тях. А те са се отказали от него.
21:28 10.02.2026
113 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #98 от "стоян георгиев":Що не си заминал на фронта бе клесс,само фитили даваш от опррдяния си диван .
21:28 10.02.2026
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Пръч":Чак толкова няма да са но ще са над 1000. И това е всеки ден от четири години!какъв е тоя робски народ да мре за глупавите идеи ма господаря си?
Коментиран от #120
21:29 10.02.2026
115 да питам
До коментар #55 от "таксиджия 🚖":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #118
21:29 10.02.2026
116 стоян георгиев
До коментар #111 от "Гост":Всеки ден украинците в купянск си правят майтапи с пленените руснаци и снимат клипове с тях по града.преди три дена руската армия назначи специална комисия за да хване измамниците дето са обявили купянск за превзет .
Коментиран от #119
21:30 10.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 стоян георгиев
До коментар #115 от "да питам":Отстъпката е по голяма.продават всичко,но това е само началото.края ще е по лош от този 1990.
Коментиран от #124
21:32 10.02.2026
119 Гост
До коментар #116 от "стоян георгиев":Престани с бозата от Холивуд и плейстейшъна, че тотално са размътили и малкото ти останал мозък в черупката.....
Коментиран от #123
21:32 10.02.2026
120 Пръч
До коментар #114 от "стоян георгиев":Тихоо ! Тихо бе пддддаллл съд ран,кво се опитваш да фамилиарничиш ли с мен?
21:33 10.02.2026
121 Имаш пожелателно мислене
До коментар #21 от "гост":и не ти завиждам за това, защото реалността ще ти счупи стъклени купол на розовите сънища и ще се озовиш в смпадливата за вас истина за пълна и тотална загуба в 00zeта крайна, както и ще станете свидетели на нейното изчезване. Чудя ви се от къде вземате тази самоувереност, че можете да победите най-голямата ядрена държава в света? Явно сте лишени напълно от това което различава човек от едноклетъчно.
Коментиран от #125
21:34 10.02.2026
122 Женераль МиСирски
21:34 10.02.2026
123 стоян георгиев
До коментар #119 от "Гост":Четеш ли романов? Мога да ти кажа къде да прочетеш за комисията а клиповете с пленените руснаци в центъра на купянск пак той ги е публикувал.знаеш ли кой е романов?
Коментиран от #130, #133
21:34 10.02.2026
124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #118 от "стоян георгиев":Ами ти що разпродаваш половинката Десислава ,на май муни от мал циннствата на цени 50%надолу ?
21:35 10.02.2026
125 стоян георгиев
До коментар #121 от "Имаш пожелателно мислене":Кога да чакаме киев за три дена? Другата седмица как си с времето?дали е удобно?хах...
21:35 10.02.2026
126 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #129
21:35 10.02.2026
127 Десислава Димитрова
Коментиран от #137, #145
21:36 10.02.2026
128 Пръчат
21:36 10.02.2026
129 стоян георгиев
До коментар #126 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Тока в украйна се пооправи,но в русия нещо спря.белгород воронеж са в пълен мрак и няма опция за пускане.
Коментиран от #142
21:36 10.02.2026
130 Гост
До коментар #123 от "стоян георгиев":Много четеш бе, селски!
Гледай някоя буква да не ти извади окото...
21:37 10.02.2026
131 И бтв като вас, пълни и тотални
До коментар #21 от "гост":юрдечета. Нямада коментирам простотии под нивото ми е. А, твоите писаници се основават на база лъжи изпрьоскани от нашите медии тип швенги капели.
21:37 10.02.2026
132 Пончо
До коментар #40 от "Така е":Цифрите, които посочвате са лъжа!!!
21:37 10.02.2026
133 ген Драпатий
До коментар #123 от "стоян георгиев":Разбрах че прекрасно си можел да драпаш ?Да дойдеш да ми подрапаш кесиите докато съм съсредоточени вземам решение за новите Перемога и Контранаступ !
21:37 10.02.2026
134 ХАМАЛИН ОТ ГУЛЯЙПОЛЕ
До коментар #109 от "Пръч":АМИ ДА СЕ ОБЗАЛОЖИМ
ЩОТО В МОМЕНТА ТОВАРИМ ПОРЕДНИЯ ТИР С УКРОБРОЙЛЕРИ
Коментиран от #139
21:38 10.02.2026
135 стоян георгиев
Коментиран от #143, #156, #220
21:38 10.02.2026
136 Огромните лъжи наСирски
Поражението трябва да изглежда "победоносно" защото ще пресъхне кранчето!
А обективните медии помагат с каквото могат за преджобването на европейците и съсипването на Европа!
Коментиран от #141
21:39 10.02.2026
137 Хасан Хаспела
До коментар #127 от "Десислава Димитрова":Заповядай да се повеселим и без това с този попарен от сланата праз 🕡,няма какво да губиш .
Коментиран от #144
21:39 10.02.2026
138 На такъв
До коментар #22 от "Фейк на часа":за да не го изтрият, че гумата се ползва тотално. Прочети бавно коментара му и ще вникнеш в това което е написал.
21:40 10.02.2026
139 стоян георгиев
До коментар #134 от "ХАМАЛИН ОТ ГУЛЯЙПОЛЕ":При гуляйполе дето руснаците се хвалеха с огромна победа пал греда .романов от днес.
Коментиран от #148, #184
21:40 10.02.2026
140 Пръч
21:40 10.02.2026
141 стоян георгиев
До коментар #136 от "Огромните лъжи наСирски":Нищо не пресъхва .другата седмица 90 милиарда ще гласуваме за украйна.заем дето ще плати с руските активи.добре ли е а?
Коментиран от #149, #172
21:41 10.02.2026
142 ЛЕЛИИИИ СТОЕНЧО
До коментар #129 от "стоян георгиев":МУЦКА ПРИ ТЕБЕ РАБОТАТА Е СЪВСЕМ ЗЯН
ОБЗАЛАГАМ СЕ ЧЕ ДО ПОЛОВИН ГОДИНА ША СИ ИЗПЕРКАЛ ТОТАЛНО
Коментиран от #147
21:42 10.02.2026
143 Алексбг
До коментар #135 от "стоян георгиев":Ти остави народа как реве ,ела да видишДесислава как реве от кеф като магарица .
21:43 10.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Рон Джерами
До коментар #127 от "Десислава Димитрова":Стоян и Деси! Видях ви снимките е интернет. Добра двойка на средна възраст сте. Ако имате пресищане и рутина в брака, една екскурзия по западните (с е к с) клубове ще ви върне тръпката.
Коментиран от #152
21:44 10.02.2026
146 Да ще ни задминат
До коментар #35 от "Факти":ама без държава. И се приготви да ги дондуркаш и хрангутиш до живот и ти и децата ти. Много юрдечета се навъдихте, мамин сладки лройлермета годни само за грил.
21:45 10.02.2026
147 стоян георгиев
До коментар #142 от "ЛЕЛИИИИ СТОЕНЧО":Искам то да си добре това е най важното...хах...кви хубави постове написа.не бе не са на шизофреник.нищо ти няма...хаха
Коментиран от #155
21:45 10.02.2026
148 СТОЕНЧО
До коментар #139 от "стоян георгиев":ГУЛЯЙПОЛЕ НЕ КУПЯНСК БЕ ДЕ....БИЛ
В КУПЯНСК ША ТОВАРИМ МАРТ МЕСЕЦ
Коментиран от #150
21:45 10.02.2026
149 Пръчат
До коментар #141 от "стоян георгиев":Пресъхнал ти е ана алла от злоупотреба ,ползвай лики моли следващия път
Коментиран от #154
21:46 10.02.2026
150 стоян георгиев
До коментар #148 от "СТОЕНЧО":Не е ама едно и също.уж бяхте ги превзели преди четири месеца ама греда.в купянск измря цялата група дето бе в обкръжение.сега същото ги чака и при гуляйполе.
21:47 10.02.2026
151 Рон
21:48 10.02.2026
152 Десислава Димитрова
До коментар #145 от "Рон Джерами":Абе тоя моя стоян се се оплаква напоследък ,че слана е попарила праза му и все избягва интимности ,нали разбираш ....
21:49 10.02.2026
153 Извратено НПО
До коментар #5 от "Победа Украйна🇺🇦":Ааа овца защо имаш толкова много минуси?
21:50 10.02.2026
154 Пръчат
До коментар #149 от "Пръчат":Ти си менте пръч! Немаш чест и тoпки! Нема начин с тоя манталитет да не се прacкаш отзaд!
21:51 10.02.2026
155 КОМЕНТИРАМ ТЕ
До коментар #147 от "стоян георгиев":ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА
В НАЧАЛОТО ДИ МИСЛЕХ ПР ТРЯБВА ДА ТЕ ОРЕБИЯТ НА НЯКОЙ ЪГЪЛ ЗАРАДИ ЛЪЖИ ИЛИ МАНИПУЛАЦИИ
СЕГА ТИ ГАРАНТИРАМ ЧЕ НЕ БИХ ТЕ ПИПНАЛ И С ПРЪСТ
ДЕБИЛ СИ НО СИ ЦЕНЕН ЩОТО ПОМАГАШ ДА СЕ ПРОУМЕЕ НОРМАЛНОТО
Коментиран от #158
21:51 10.02.2026
156 И как се връзва това
До коментар #135 от "стоян георгиев":с данните на международните институции че Русия е на трето място в Света по Покупателна Способност на Населението и в икономически растеж?
Докато Европа е в перманентна рецесия, увеличаваща се дългова криза и необратима деиндустриализация?? А Украйна икономически труп!
Или и това е "руска пропаганда"??? :):)
Коментиран от #161, #165
21:52 10.02.2026
157 Онзи
До коментар #144 от "Пръчат":Ей неонацистска мърррршооо ,на сухо ще те бръсна със шведския армейски нож Мора ,така е подострен ,че само като го допреш и плътта бяга от него .
Коментиран от #162, #164, #169
21:52 10.02.2026
158 стоян георгиев
До коментар #155 от "КОМЕНТИРАМ ТЕ":Демек твоите постове долу са нормалното?хах...така е!само като се появя и ви ловна в лъжите о включваш нормалното нали другарю великан?
21:52 10.02.2026
159 Рон Джерами
21:53 10.02.2026
160 Груз 200
21:54 10.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #157 от "Онзи":Купи си финка НКВД от Раша или Китай.
21:55 10.02.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 стоян георгиев
До коментар #156 от "И как се връзва това":Нещо си в грешка.русия не е ма трето място а и е важна статистиката на глава от населението там тя е след нас.
Коментиран от #195
21:57 10.02.2026
166 Ъъъъъъ
И нещо от украинската преса:
"Чоловіки 60+ відтепер офіційно можуть служити за контрактом: Зеленський підписав указ
У контракті для категорії громадян 60+ встановлюється випробування строком два місяці: якщо військовий не пройшов випробувальний термін, документ розривається"
Абе Сирски, кой ги нанася тези загуби бе пич? Гледам, че вече ще мобилизирате и пенсионерите.... 🤔
Ако някой не е разбрал, 60+ годишните ще имат два месеца изпитателен срок.... Ако оцелеят, което е невъзможно, тогава ще подпишат договор. 60 и кусур годишни ще ги пращате на фронта.... 🤔
Коментиран от #173, #176
21:57 10.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #161 от "стоян георгиев":Стоян Георгиев, невероятно, но за много хора не е необходимо да ходят някъде другаде, защото са си добре на мястото. Всяко преселване е равно на половин пожар, казват в Русия 😜
Коментиран от #171
21:58 10.02.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 стоян георгиев
До коментар #168 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кво ревеш тогава против ес и нато дето те хранят и пазят?
Коментиран от #194
21:59 10.02.2026
172 Ако не е пресъхнало
До коментар #141 от "стоян георгиев":няма да опират до руските активи! Или бъркам нещо, а?:)
Всъщност самата Урсула го призна.
Какво ще гласувате и дали ще мине номера, не знам, но:
"Руснаците винаги се връщат за парите си!"- Бисмарк
Коментиран от #174
22:00 10.02.2026
173 стоян георгиев
До коментар #166 от "Ъъъъъъ":Да може вече да служат и хора над 60 .в русия има подобна опция от доста време .
Коментиран от #180
22:00 10.02.2026
174 стоян георгиев
До коментар #172 от "Ако не е пресъхнало":Ще се гарантира с руските активи заема.другата седмица е готов.бисюарл не е казваш подобно нещо.
22:01 10.02.2026
175 "The Moscow Times: Войната срина руската
Коментиран от #178, #179, #186
22:01 10.02.2026
176 Пенсионер 69 годишен
До коментар #166 от "Ъъъъъъ":Това е ужасно! На тая възраст ще се споминат от ритниците, докато ги мобилизират ТЦК!
22:02 10.02.2026
177 Онзи
До коментар #164 от "Онзи ще":Кви мавашита бе дррррта πииирууугоо,машавита може ида си правил преди 3ог сега можеш само да се изпрррдиш.Аз лично мога да ти покажа как се бие маваши ,лапунгер,но предпочитам с един тупаник да те сваля на земята,дрррртаа пиииругоо,тръъбаррр продухан .А мората е запазена за оня пръча ,ти най много някоя дебела тръба да отнесеш ,нали си тръбар .
22:02 10.02.2026
178 стоян георгиев
До коментар #175 от ""The Moscow Times: Войната срина руската":За това и малкото българи избягаха от русия.
22:03 10.02.2026
179 Пръчат
До коментар #175 от ""The Moscow Times: Войната срина руската":Лапуркай бе мрррръшляк,ша видиш ти един москоу таимз !
22:04 10.02.2026
180 Ъъъъъ
До коментар #173 от "стоян георгиев":"Да може вече да служат и хора над 60.."
И е съвсем нормално , нали?🤔
Коментиран от #181
22:04 10.02.2026
181 стоян георгиев
До коментар #180 от "Ъъъъъ":Нормално е когато страната ти е нападната.ако нападнат България ти ще служиш ли?
22:06 10.02.2026
182 стоян георгиев
До коментар #169 от "Пръчат":хвани момчетата да ти го отперат в г3аа.да се успокоиш малко.
Коментиран от #183
22:06 10.02.2026
183 стоян георгиев
До коментар #182 от "стоян георгиев":Що пишеш с моето име бе убавец?
Коментиран от #187
22:07 10.02.2026
184 И какво е станало?
До коментар #139 от "стоян георгиев":Да не би украинците да са си върнали Гуляйполе или ни информираш за отчаяни контранаступи далеч на запад от града?
22:07 10.02.2026
185 Онзи
До коментар #169 от "Пръчат":И като се събуди ,нада рен ромски барон паркирал огромния си джип в зад ния тии двор .
Коментиран от #191
22:08 10.02.2026
186 Хммммм😉
До коментар #175 от ""The Moscow Times: Войната срина руската":Уикипедия
„Москоу Таймс“ (MT) е онлайн вестник на английски и руски език, базиран в Амстердам.
В Русия печатното издание беше забранено през 2017 година. Признат е за чуждестранен агент.
22:08 10.02.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Механик
А какво приказва Сирски, това е друга бира. В същност, там такива ги приказават когато някое село ще става без стратегическо значение.
Коментиран от #189, #192
22:11 10.02.2026
189 стоян георгиев
До коментар #188 от "Механик":Това нищо не доказва.
22:12 10.02.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 стоян георгиев
До коментар #188 от "Механик":в случая си прав и съм се объркал .мога да ти се реванширам като ти дуу хаммм ...хахах.
22:14 10.02.2026
193 Не, бе, смеем се на
До коментар #46 от "Какви русофили сте,":глупостите на Сирски и на такива като вас дето се връзвате.😃
22:15 10.02.2026
194 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #171 от "стоян георгиев":Аз съм ЗА ЕС И НАТО! Особено ми харесват САЩ и Доналд Тръмп. ЕС е като културен резерват, но икономически губи позиции по отношение на САЩ и като следствие и военни позиции. С култура пари не се правят за съжаление. Но Доналд Тръмп и Путин ще защитят НАТО и ЕС, ако се наложи.
Коментиран от #198
22:16 10.02.2026
195 Грешката е пренебрежимо малка
До коментар #165 от "стоян георгиев":На четвърто място са!
Държавите от Европа са далеч назад! Да не говорим за България! И това без 1000 санкции.
И не е "путинова пропаганда" а официални данни
Коментиран от #197, #200
22:16 10.02.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 стоян георгиев
До коментар #195 от "Грешката е пренебрежимо малка":Държавите в европа са много по малко от русия като територия и население.виж на глава от населението какво се получава.освен това основния руски прираст е от военна продукция която се унищожава на фронта,което създава илюзия .няма как да сравниш малка швейцария с близо трилион бвп и то от стоки и услуги с огромна продадена стойност основно в сектора на лукса с русия която произвежда бомби дето взривява.доро и подобен ма теб бо трябвало да разбере.
22:21 10.02.2026
198 стоян георгиев
До коментар #194 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Щом си за ес о нато що си със знамето на врага?
Коментиран от #201
22:21 10.02.2026
199 БИГ МAМА
ЩЕ ИЗЯМ ДЕЦАТА ВИИИ!!!
Коментиран от #202, #205
22:23 10.02.2026
200 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #195 от "Грешката е пренебрежимо малка":Българската статистика е като българската демокрация. Фалшива. В Уикипедия на английски език Русия е на четвърто място по ППС, а на български език не е. Хахаха😜
България е на 72 място след Гана, защото там бананите са почти без пари и в Африка не се нуждаят от отопление.
Коментиран от #203
22:25 10.02.2026
201 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #198 от "стоян георгиев":Имаш предвид руското знаме? Русия няма военни действия със страна от ЕС и НАТО. РФ и САЩ са партньори, а не врагове, а НАТО е 95% от САЩ.
Коментиран от #206
22:28 10.02.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 стоян георгиев
До коментар #200 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Абе убавец ти правиш ли разлика между 145 милионна русия и 7 милионна българия?как да сме един до друг?
Коментиран от #209
22:28 10.02.2026
204 Урсула и Макрон
22:28 10.02.2026
205 стоян георгиев
До коментар #199 от "БИГ МAМА":яж мии др...тиа меккк ....й ...хахах .
Коментиран от #207, #217
22:29 10.02.2026
206 стоян георгиев
До коментар #201 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия но обяви за враг и ние нея.ако си с подобно знаме но с цветовете на нато в русия ще те вкарат в затвора.защо си със знаме на врага?
Коментиран от #208, #211
22:30 10.02.2026
207 стоян георгиев
До коментар #205 от "стоян георгиев":Не пиши с моето име!нямаш ли свое?
22:31 10.02.2026
208 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #206 от "стоян георгиев":Лапуркай бе мррршляк,много насериозно си се взел бе пар цалл незначителен !
Коментиран от #210
22:32 10.02.2026
209 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #203 от "стоян георгиев":ППС не зависи от числеността на населението. Това е покупателна способност на човек. Ако България се свие до 3 милиона население (което е напълно възможно) при днешния среден доход, ще се повиши и ППС на човек.
Коментиран от #215
22:33 10.02.2026
210 стоян георгиев
До коментар #208 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":шизи не си ми нито на образованието .нито на финанските .нито на чик киитте ...хахах.
Коментиран от #212
22:34 10.02.2026
211 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #206 от "стоян георгиев":Знамето на НАТО се е вяло в Москва при всички официални срещи. Не е нормално да се вее извън тях, като това на нахалните украинци. В Европа взеха вече да ги молят да го свалят от колите си, защото нарушава обществения ред.
Коментиран от #213, #216, #221
22:37 10.02.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 стоян георгиев
До коментар #212 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Финансист съм.имам малко над техникум.ти какво икономическо образование имаш?
22:42 10.02.2026
215 стоян георгиев
До коментар #209 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ппс на човек от населението русия е на 40 място между румъния и унгария.българоя и тя е там.
22:43 10.02.2026
216 стоян георгиев
До коментар #211 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Пак тв питам защо си със знамето на врата я си уж фен на ес и нато? Не виждаш ли опасностите пред които ни изправи русия и усилията които вкарваме за да се защитим?
22:44 10.02.2026
217 ЗНАМ ГО ТОЯ
До коментар #205 от "стоян георгиев":НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ИЗЯДЕ ЩОТО СИ СЧУПИ ЧЕНЕТО НО МОЖЕ ДА ГО ОЛИГАВИ
Коментиран от #218
22:47 10.02.2026
218 стоян георгиев
До коментар #217 от "ЗНАМ ГО ТОЯ":яж мии дрр.....тиа меккк .....й .кое не разбра ?
22:50 10.02.2026
219 ААААА РАЗБРАХ
22:53 10.02.2026
220 По добре
До коментар #135 от "стоян георгиев":Генерал мисирски да каже колко са украинските загуби. За руските знаем щото ежедневно ни информират колко са.
22:54 10.02.2026
221 стоян георгиев
До коментар #211 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":аз съм финансист завършил съм в Манхайм и съм специализирал докторантура във Харвард .говоря свободно немски .английски и руски .
22:56 10.02.2026