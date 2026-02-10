Още обещания за Киев! Нова доставка на американски оръжия за украинската армия

Постоянният представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър заяви, че очаква да бъдат направени още обещания по инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) за доставка на американски оръжия на Киев, когато министрите на отбраната на алианса се срещнат в Брюксел в четвъртък, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Посланик Уитакър също така заяви пред журналисти по време на онлайн брифинг, че досега съюзниците са се ангажирали да закупят американски оръжия на стойност над 4,5 млрд. долара, за да отговорят на спешните нужди на Украйна на бойното поле чрез тази инициатива.
Двадесет и един съюзници от НАТО и двама партньори са се ангажирали да окажат подкрепа, съобщи постоянният представител на САЩ в алианса.
