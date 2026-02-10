Новини
Още обещания за Киев! Нова доставка на американски оръжия за украинската армия
  Тема: Украйна

Още обещания за Киев! Нова доставка на американски оръжия за украинската армия

10 Февруари, 2026 21:40 1 198 56

Досега съюзниците са се ангажирали да закупят американски оръжия на стойност над 4,5 млрд. долара, за да отговорят на спешните нужди на Украйна на бойното поле чрез тази инициатива

Още обещания за Киев! Нова доставка на американски оръжия за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Постоянният представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър заяви, че очаква да бъдат направени още обещания по инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) за доставка на американски оръжия на Киев, когато министрите на отбраната на алианса се срещнат в Брюксел в четвъртък, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Посланик Уитакър също така заяви пред журналисти по време на онлайн брифинг, че досега съюзниците са се ангажирали да закупят американски оръжия на стойност над 4,5 млрд. долара, за да отговорят на спешните нужди на Украйна на бойното поле чрез тази инициатива.

Още новини от Украйна

Двадесет и един съюзници от НАТО и двама партньори са се ангажирали да окажат подкрепа, съобщи постоянният представител на САЩ в алианса.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 8 Отговор
    Бизнеса на САЩ си върви , оръжия на Украйна се доставят , Русия ги унищожава , и бизнеса на Русия си върви !!! Само онези абдали от ЕС бизнеса не им върви, като на абдали !!!

    Коментиран от #4, #16, #19, #22

    21:43 10.02.2026

  • 2 стоян георгиев

    8 24 Отговор
    Трябва да се зареди украинското пво.добра новина.

    Коментиран от #5, #38

    21:43 10.02.2026

  • 3 Еййй

    20 6 Отговор
    докато не унищожат Украйна няма да се спрат

    21:43 10.02.2026

  • 4 стоян георгиев

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Я кажи кой бизнес ма русия върви че нещо сме пропуснали?

    Коментиран от #8, #14

    21:43 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 татунчо 🍌

    20 6 Отговор
    За по-големи тъпанари от натОвците не съм чувал - купуват оръжие и го дават на някой , за да го бият него , а не тях ....Наистина голям майтап са тия овчи глави ...

    Коментиран от #7, #35

    21:47 10.02.2026

  • 7 стоян георгиев

    6 17 Отговор

    До коментар #6 от "татунчо 🍌":

    Ти в коя част на света живееш?

    Коментиран от #13, #15

    21:48 10.02.2026

  • 8 Сус бе

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Пумиярррр

    Коментиран от #11, #32

    21:49 10.02.2026

  • 9 Не може да бъде

    13 4 Отговор
    Това е някаква русофобска пропаганда :)

    21:49 10.02.2026

  • 10 Та колко

    14 5 Отговор
    държави воюват срещу Русия?!

    Коментиран от #12, #23

    21:50 10.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    9 15 Отговор

    До коментар #8 от "Сус бе":

    Кажи кой руски бизнес върви .гледам че си много информиран...ххаха...

    Коментиран от #24

    21:50 10.02.2026

  • 12 стоян георгиев

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "Та колко":

    Една.

    21:51 10.02.2026

  • 13 татунчо 🍌

    14 6 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Ти си последният , на когото ще давам каквито и да било обяснения ! Със сигурност не съм от твоята махала !

    Коментиран от #29, #36

    21:51 10.02.2026

  • 14 Този

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    С шокането на репите на Украйна и НАТО !!! Бият ги как аз магарето не съм си бил, а е женско и инат!

    Коментиран от #33

    21:52 10.02.2026

  • 15 овч, 🐑

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Гледай кошарата и не се занимавай с драсканици по сайтовете ! Тая работа не е за твоята празна кра....ту...на !

    21:52 10.02.2026

  • 16 Вярно е.

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Европа и САЩ печелят много от войната. България е спечелила над 10 милиарда евро от продажбата на боеприпаси и снаряди. Ако завода за дронове стане факт, ще утроим печалбите.

    Коментиран от #20, #21

    21:54 10.02.2026

  • 17 Аз си

    13 3 Отговор
    Само да питам кой ги плаща?

    Коментиран от #31

    21:55 10.02.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    6 14 Отговор
    Путилифонът батю Пундю просмрънде каде се надевал на духът на Анкорич! Ма не мо импонирал твърде шо знаеме президент мира какво за най убаво намира- старателно и ритоално зарезан мамул лакет на три инча!

    21:55 10.02.2026

  • 19 .....

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В Русия никога не е имало бизнес. Имаше само продажба на суровини, но това е нищо. След санкциите на САЩ и Европа фалира.

    Коментиран от #25

    21:57 10.02.2026

  • 20 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно е.":

    Феодалите и олигарсите ли са България.

    21:57 10.02.2026

  • 21 Ъхъъъ

    14 4 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно е.":

    Затуй теглим кредити, след кредит. Голвяяяна печалба.

    21:57 10.02.2026

  • 22 Русофил

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Върви ти по главуна

    21:58 10.02.2026

  • 23 варна

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "Та колко":

    на фронта се бият само 3 държави - Северна корея, Русия и Украйна.

    21:58 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пич

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от ".....":

    Интересно !!! Как така фалиралата Русия има всичко , а богатите ЕС и САЩ имат само дългове?! Аа....сетих се !!! В САЩ и ЕС няма бизнес, защото техният бизнес е в Китай !!!

    Коментиран от #39, #51

    22:01 10.02.2026

  • 26 Сесесере

    6 10 Отговор
    Най-добрата новина, е че българските русофили и те ще плащат, чрез своите данъци да се утилизират нашествениците на Украйна !!! Честито!

    22:02 10.02.2026

  • 27 Русофил

    8 11 Отговор
    Другари копеи започваме пета година да треперим

    22:02 10.02.2026

  • 28 "The Moscow Times: Войната срина руската

    7 13 Отговор
    икономика. Руската икономика потъва в много дълбока в промишлена рецесия, съобщава The Moscow Times, позовавайки се на данни на Росстат. Сривът в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет е катастрофален. "

    Коментиран от #52, #54

    22:02 10.02.2026

  • 29 Чебурашка

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "татунчо 🍌":

    Колега, остави бе! Не се занимавай!
    Пак е успял да развърже ръкавите... Като Худини е! 😂🤣😅😂🤣😅... Ама температурата му не пада... Пак е с 41,6 С...

    22:04 10.02.2026

  • 30 Поражение за Зелен ски

    12 2 Отговор
    Кая , Кая, Европейската империя нали не воюва с Русия??? И защо поражението на Украйна ще бъде поражение за евроимперията???

    22:05 10.02.2026

  • 31 Плащат се

    5 11 Отговор

    До коментар #17 от "Аз си":

    от 300 милиарда руски активи. Като свършат. Започват от заемите, които се отпускат на Украйна. Следващата седмица се подготвя нов заем 90 милиарда евро.

    Коментиран от #37

    22:06 10.02.2026

  • 32 Няма край

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сус бе":

    русофилската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...😁

    22:07 10.02.2026

  • 33 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Вижда се че си от село,но я ми кажи колко натовци бяха унищожени о колко руснаци в тази война?

    Коментиран от #40, #53

    22:09 10.02.2026

  • 34 Отчаян руски уйгур

    5 9 Отговор
    Днеска ме накараха с колелото да карам пред танка! Да разминирам. Имахме два български русофила, дадоха фира! Ко да прая, аз съм на ред.

    Коментиран от #44

    22:09 10.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "татунчо 🍌":

    Демек си в нато ама си против тях.хубавп име си си сложил и то отива.

    Коментиран от #41

    22:10 10.02.2026

  • 37 Те не се пипат

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Плащат се":

    Урсула каза , че са замразени, но не могат да ги използват. Хахаха. Защо ли? Размърдай си сивото.

    Коментиран от #47

    22:10 10.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 .....

    7 8 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    ЕС и САЩ са във върховна форма. Паричните потоци се увеличават. Русия няма приход, само разход и то огромен разход. Но това е глупава държава, жалко за руснаците, те ще плащат поне 30 години последствията от този огромен финансов и демографски крах.

    22:12 10.02.2026

  • 40 Чебурашка

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Чрез това СВО, бидеха унощожени единствените два атома, които обитаваха междуушното ти пространство и вече там е тотален вакуум! 😂😅🤣😅😂

    22:14 10.02.2026

  • 41 То туй

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Нату с член да го сочиш и с тести си да го мериш😀

    22:14 10.02.2026

  • 42 руската мечка

    4 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #45, #46

    22:16 10.02.2026

  • 43 Тел афиф

    9 2 Отговор
    A въпрос задават ли си дали ще останат урканци да воюват..

    22:16 10.02.2026

  • 44 Я кажи

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "Отчаян руски уйгур":

    Как козарите ти направиха дирнима на попски ръкав!

    22:17 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 вярвай на Урсула

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Те не се пипат":

    отдавна ги е превела на САЩ.

    Коментиран от #49

    22:20 10.02.2026

  • 48 Зеления път

    5 3 Отговор
    Абе, като е за обещания и аз обещавам 1000 лева, пардон евро на Зеленото. Той обича да събира обещания и да унищожава украинците срещу пари..

    22:23 10.02.2026

  • 49 Ази

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "вярвай на Урсула":

    само на Урсула и Кая вярвам. Те са най-умните нали ръководителки. Аз съм европеец. Верен съм им до гроб.

    22:23 10.02.2026

  • 50 Истински

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руски бизнесмен":

    руски бизнесмен, по дух и по занятие

    22:25 10.02.2026

  • 51 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    те нямат свобода, нямат и самочувствието на пълноценни и уважавани граждани на света

    Коментиран от #55

    22:37 10.02.2026

  • 52 Ако

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от ""The Moscow Times: Войната срина руската":

    късото не приключи скоро войната, русийката съвсем ще го закъса

    22:42 10.02.2026

  • 53 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Досега по неофициални данни около 30000 натовци са дали фира на терен в Украйна ,включително и много офицери .

    Коментиран от #56

    22:44 10.02.2026

  • 54 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от ""The Moscow Times: Войната срина руската":

    сринали са наннай катти нинджата в случая .хахах .

    22:45 10.02.2026

  • 55 Руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чип":

    са толкова страхливи, агресивни и нещастни, поради дълбоки комплекси и факта, че винаги са били третирани от останалия свят като втора категория хора. А дефакто те с поведението си сами се вкарват в такава категория.

    22:47 10.02.2026

  • 56 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Този":

    Хах...така е по неофициални данни в нато не останаха хора.

    22:47 10.02.2026

