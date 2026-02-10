Новини
Грозната истина, която лъсна покрай случая "Петрохан"

10 Февруари, 2026

Случаят "Петрохан" показа, че не може повече така. Защото когато фундаментът е счупен, всичко над него ерозира.

Грозната истина, която лъсна покрай случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

Не може да продължаваме така.

Не може човекът, който трябва да олицетворява законността и правото в България, да има пет процента одобрение, какъвто е случаят с главния прокурор. Не може Борислав Сарафов да стои загнезден в офиса си, въпреки че отдавна е нелегитимен - както в правния, така и в обществения смисъл. Не може единствения път, в който напуска офиса си, за да даде информация по най-бруталния криминален случай от години, да се обърне към гражданите с думите: "Четете между редовете". А министърът на вътрешните работи просто да се крие.

Как хората да повярват, че някой ще разкрие истината?

Не може властите с поведението си и с подобни изказвания да легитимират конспирациите, словоблудството и потъпкването на всякакви правила.

Не може полицията и службите, които също се "радват" на потресаващо обществено доверие, вместо да успокояват населението и да вдъхват авторитет, да предизвикват основно отрицание. Как хората да повярват, че те ще разкрият истината, когато знаем, че истината за убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса например завинаги ще остане потулена? Или когато съвместно ДАНС и прокуратурата говорят за сигнали за педофилия, паравоенни организации, изземане на функциите на държавата и т.н., които обаче от години са потънали в нечии шкафчета? Редом до данните за всеки брутален случай на корупция, която метастазира в обществото от десетилетия. Няма защо да се чудим, че докато полицията е най-одобряваната институция в редица западни държави, където над 90% от хората декларират, че вярват на органите на реда, в България този процент е наполовина. Както и че страната си дели първото място по корупция в ЕС, както показват данните на "Трансперънси интернешънъл".

Не може медиите до такава степен да са загубили представа за етични норми, че да пуснат в студията от дни да вършеят псевдоексперти, които напълно игнорират презумпцията за невиновност и професионализма. Медиите, които от години наричат всеки обвинен или задържан "убиец" месеци преди да бъде произнесена присъда, ако изобщо се стигне до такава. Или които принуждават майка на убит да покаже личните си данни в национален ефир, както се случи с Ралица Асенова, чийто 22-годишен син Николай Златков завинаги остана в подножието на връх Околчица.

Не може да е обществена тайна, че неформални структури овладяват държавна територия и изземат функции на официалните институции, но никой да не реагира и да не защитава гражданите. Вчера от сдружение БОЕЦ показаха хижа, на която са разпънати руското знаме и флагът на бруталните касапи от "Вагнер". Какво правят те във Витоша? Колко още такива места има в България, които са се превърнали в държава в държавата? Някой ще даде ли отговори?

Защо не може да спим спокойно

Не може да спим спокойно, докато идеите на Просвещението, върху които са изградени днешните общества, включително българското, изглеждат тотално разклатени. Жан-Жак Русо говори за общата воля на народа - фундамента на обществения договор, който гарантира легитимността на законите и институциите. Институциите, които съществуват, за да бранят правата и собствеността ни, както пише Джон Лок. Но за какъв обществен договор може да говорим в общество, което ясно демонстрира в последните седмици, че не иска институциите да гарантират сигурността му, просто защото не им вярва? За какво върховенство на закона може да говорим, когато олицетворението му - в лицето на главния прокурор - се е превърнало в негов антипод? Каква обща воля, когато няма единодушие за базисни ценности, принципи и етика? Какво разделение на властите, когато самите институции, представляващи тези власти, са отхвърляни от големи групи от населението?

Случаят "Петрохан" показа, че не може да продължаваме така. Защото когато фундаментът е счупен, всичко надградено над него бавно, но сигурно ерозира. Проблемите са реални и общи, а не свръхестествени. Свръхестественото е само в гения на Линч и в цинизма на Сарафов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 57 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    36 17 Отговор
    Днес английският посланик ходи спешно в централата на ГЕРБ да обсъдят провала на шпионската централа в Петрохан.

    Коментиран от #9, #49, #50

    23:04 10.02.2026

  • 2 Бастардо

    25 3 Отговор
    ами да го сменят тоя Сарафов.Какво чакат?

    23:06 10.02.2026

  • 3 Истината ли?

    39 2 Отговор
    Коя истина искаш някой да разкрие? То няма какво да се разкрива. Всичко се знае! Тя истината не е будизъм, блудства, ритуали! Ако имаш очи, ще видиш. Още няколко дни ще се упражняват всички в красноречие ( макар и да го нямат много) и после забрава, забрава, забрава. Идват избори и ще трябва пак да се лъже! Айде, лека нощ и жалко за детето,;

    Коментиран от #6

    23:10 10.02.2026

  • 4 Само ,като прочетох

    13 20 Отговор
    ...за ,Боец" ,,зелето" и ми стана ясно...

    23:11 10.02.2026

  • 5 Кой от ДАНС ще разкаже кой и за какво е

    28 2 Отговор
    бил под прикритие?

    23:11 10.02.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Истината ли?":

    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    23:12 10.02.2026

  • 7 Майна

    9 14 Отговор
    Охооо, да си дойдем на думата
    Вагнер са намесени....
    Ха ха ха ха ..
    Очаквам нови самоубийци, но на по- високи върхове..
    Да ядат докато могат..

    23:12 10.02.2026

  • 8 А50

    27 5 Отговор
    Е то това с чуждите НПОта с чуждите интереси води до тук, че и по зле. Жълтопаветниците викат дръще жълтопаветника

    23:13 10.02.2026

  • 10 Тервел

    31 5 Отговор
    Просто гледайте сега кой ще лапне парцелите около прохода Петрохан, през които ще минават 14 километровия тунел за 3 милиарда и кой ще строи ,а след това ще получи концесията на Тунела за 30 години .

    23:17 10.02.2026

  • 11 Майна

    11 11 Отговор
    Завой отново към лондонсити
    Отказаха и на Тръмп, нямало да присъстват на съвета за Мир
    Те да му мислят, щом смятат, че лондонсити е по- силно от янките, а вече е ясно , че са във война...

    23:18 10.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Явно под закрила на чужди служби.

    Коментиран от #18

    23:18 10.02.2026

  • 13 Сатана Z

    25 2 Отговор
    Къдрокосата Сю да не е била на летен лагер в Петрохан та се крие?

    23:23 10.02.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    8 22 Отговор
    Цялата работа е , че авторът не харесва Сарафов и хвърля камъни в неговата градина. Работата на прокурорът ме е да разследва престъпленията, а да упражнява контрол над органите , които се занимават с това и следи да се спазват законите при разследването.

    23:24 10.02.2026

  • 15 Лия

    26 2 Отговор
    Най-вече НЕ може, НЕ бива, НЕ трябва 15-годишно момче да си отиде насилствено от този свят, преплело пръсти на ръцете си. Гладно. Уплашено. Невинно, но жертва.

    НЕ може!!!

    С насмешка съм чела преди фразата "Спрете Земята, искам да сляза". А сега я изпитвам.
    И ненавиждам всички виновни да се стигне до това, без да зная със сигурност кои са. От сърце и душа ги ненавиждам, а съм толкова лъчезарен човек по принцип. НЕНАВИЖДАМ ГИ, МРАЗЯ ГИ.
    Толкова от мен по темата. А може би по всички теми. За какво да изразява мнение човек, като думите са безсилни.

    Коментиран от #25, #26

    23:25 10.02.2026

  • 16 ?????

    31 6 Отговор
    Ха ха.
    Та нали Сарафов вие си го сложихте за да можете да направите сглобката.
    За изперкалите зелени активисти от хижа Петрохан да напомням ли с кой имат топла връзка и кой скочи да ги защитава.
    Получава се крадеца вика дръжте крадеца.
    А и без Путин естествено няма как да се вдигне бойния дух на умнокрасивитета.
    Грам морал нямате.

    23:28 10.02.2026

  • 17 ООрана държава

    28 3 Отговор
    "западни държави, където над 90% от хората декларират, че вярват на органите на реда, в България този процент е наполовина. " съжалявам ,ще те поправя, едва ли има вяра в полицията 45%, не е повече от 20% и с всяка изминала година намалява

    23:28 10.02.2026

  • 18 Майна

    10 13 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Софиянски, каналът е на лондонсити.., всички ,които водят към Мексико - пере се и се вкарва в лондонсити..
    Разбираш ли. ..Явно нашите са решили , или някой им е казал , че трябва да си знаят мястото.., хм
    Пат Фюлън беше и те разчистиха. Явно лондонсити, обаче нещо ги е .." посъветвал" сега. Войната е- Тръмп и Путин срещу лондонсити

    Коментиран от #21

    23:28 10.02.2026

  • 19 съд

    23 1 Отговор
    Тези не разбраха ,че народа иска да се разкрие това масово убийство. Не само, искат да има политици и бивши и сегашни на институции лица да бъдат подведени под отговорност ,които са се подписали и дали разрешение за всичко свързано със случая. Отново народа разбра ,че държавата абдикирала нацяло.

    23:35 10.02.2026

  • 20 Майна

    9 12 Отговор
    Лондонсити продуцира всички престъпни картели- педофилия,наркотици , оръжие..Тръмп им обяви война , защото те унищожават ( САЩ) и всички държави..През Мексико(държава , прест. картел) се вкарват емигранти, наркотици.. Това е бич- опиумна война ,с която беше унищожена по- рано Китай... Това е основното от което печели лондонсити, унищожава държави, инсталира удобни правителства, предизвиква войни... В момента сме във време на екзистенциална война....

    23:37 10.02.2026

  • 21 Мнение

    12 8 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Изрожденците с тия ли партенки ви обработва Костя Евроцентов? Еврея Шеломов и циониста Тръмп срещу хазарите от лондон сити? Бухахахахах!

    23:39 10.02.2026

  • 22 Майна

    8 11 Отговор
    Защо Тръмп искаше да присъедини чрез референдум и Алберта , защото е най- дъгата граница със САЩ. В Канада има най- много лаборатории на синтетични наркотици, които се вкарват в САЩ , продават се на ръка( перат се пари) връщат се в ..лондонсити. В САЩ ,над 60% вземат наркотици! Стискам палци на Путин и Тръмп.

    23:43 10.02.2026

  • 23 Дедо Мраз

    19 0 Отговор
    Учуден съм, че и. ф. главният клюн има даже и 5% одобрение. Пак някаква манипулация или търсете мафията точно в тези 5% ако е истина.

    23:45 10.02.2026

  • 24 Хохо Бохо

    21 5 Отговор
    Журналистите трябва да се срещнат с близките на загиналите хора.
    Журналистите трябва да се срещнат с приятелите им.
    Журналистите трябва да се срещнат с другите членове на тази "секта" - има такива...

    И ще можем да научим повече, отколкото да слушаме лъжите на властите

    23:49 10.02.2026

  • 26 Майна

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Лия":

    И аз , Лия..
    Когато гледах м,ом,чен,цето със кафеза си в г,а,з,а след руините
    Седнало на руините с птичето..
    И децата , ко,ж,и и ко,с,ти , ум,ира,щ,и от гл,ад и ж,а,ж,да там..
    И тези дечица, които жената на Зеления е пращала на бог,ата,ш,и, едното беше избягало, имаше видео от ж,урна,лист...
    Да слезем и да оставим децата?
    Това ли можем?

    Коментиран от #29

    23:56 10.02.2026

  • 27 Майна

    5 9 Отговор
    Тези ,които са виновни са и тези ,които ми слагат минуси
    Зачертаване на истината са тези минуси
    Това ги прави съучастници
    Аз вярвам в Бог, без да съм религиозен.
    В Православието..

    Коментиран от #30

    23:59 10.02.2026

  • 28 Хмм

    7 4 Отговор
    намерих и изгледах филма на Калушев, най-вече исках да видя Ники Златков, там е на 12 години, защото никакви снимки негови не показват, а той не е дете, на 22 години е

    00:06 11.02.2026

  • 29 Дедо Мраз

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "Майна":

    Не искам да накърнявам достойнството ти или да променям мирогледа ти, не искам да навлизаме в политически теми (въпреки, че ти винаги на там клониш). Искам само да си зададеш въпроса има ли разлика между която и да е система на управление и коя е в просперитет на нормалният гражданин?

    Коментиран от #37

    00:06 11.02.2026

  • 30 Православен гагауз от Максуда

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    И аз така!

    00:06 11.02.2026

  • 31 Никой

    2 14 Отговор
    Хората са се самоубили - това е може би секта.

    Какви ги приказват всеки час и минута.

    Лошо е - наистина - но те са просто психари - имали сме винаги гадни случаи. Кашамелом уби 3-ма полицаи с "Калашников" - има данни за това. Тровят се един друг, всякакви работи.

    00:11 11.02.2026

  • 32 Дали има и

    13 2 Отговор
    от 1000 материала на дойчезеле да съм частично съгласен с 1. В тоя случаи съм частично сългасен с някои от изложените тези в тоя материал.

    Управляват ни безскрупулни престъпни изроди!

    00:14 11.02.2026

  • 33 ДС ковpи

    12 2 Отговор
    Защо им увеличиха заплатите...за нищоправене ?!!!

    00:24 11.02.2026

  • 34 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    8 5 Отговор
    -1- (общо 3 поста, защото е малко дълго написаното)
    Хора, събудете се! Вижда се на записите, че кемперът се движи веднага след полицейска кола. Сигурно са сложили в него отдавна убитите трима човека и са го закарали под връх Околчица. Версията, че мафията е хакнала профила на Каушев и е публикувала от негово име стихотворението "Борба" на Христо Ботев вече стана реална. Защо са го направили?!? За да ни покажат, как свършва всеки, който се бори срещу неправдата. Напишете в търсачката "Борба" Христо Ботев, прочете и си припомнете стихотворението и си отговорете - НЯКОГА НЕЩО ПРОМЕНИ ЛИ СЕ?!? Злото никога не е имало почивен ден.
    Хората в България дори си нямат на идея какви ги върши сатан. елит. Те очерниха хората, които отдавна бяха убили. Майката на Николай го каза: "Говориха ми за сина ми в минало време, все едно вече е мъртъв" (цитатът е по спомен).
    В България десетки хиляди души са будисти, вайшнави, шиваити, "кришнари" и т.н. Никой от тях дори не прави с..кс със собствената си съпруга, какво остава за извращения. Знае се, че такива мисли и действия разрушават тестостерона у мъжа, отслабват тялото му,  деградират морала, психиката, интелекта и духовното му развитие и хората се научават да живеят без такива низки страсти. Разбирането на тази религия е, че децата се съдържат в семето на мъжа, губейки го, то губи - погубва/убива децата си.

    00:25 11.02.2026

  • 35 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    7 6 Отговор
    -2-
    Каква книга за духовно развитие и с..кс са намерили разследващите? Що за нелепи лъжи? Какви ни ги пробутват? Те, наистина ни взимат за луди. С..кс и духовно развитие са два абсолютни антипода. Ако познавате хора, които следват Ведическата религия или някой от нейните клонове, питайте ги, те ще ви потвърдят. На животните се гледа като на хора, защото тази религия учи, че всички сме души, частици от Бога и от кармата ни зависи какво тяло ще получим в дадения живот. На животните дори се служи. Кучето ви днес, може да е било ваш баща или син (например), в предишния ви живот. Няма друга религия, която да учи на такава духовна чистота, уважение към всичко живо (и природата като цяло) и на такава телесна и духовна дисциплина.
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИТЕ НА ВЛАСТИТЕ!
    Убиха хората и ги очерниха! Вижте в какво блато превърнаха държавата ни и каква демонична мафия контролира тази територия!
    Дано душите на убитите се упокоят!
    ОМ Шанти, шанти, шанти!

    00:26 11.02.2026

  • 36 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    7 5 Отговор
    -3-
    Пакт за примирие между ДХАРМАТА (Божията правда) и АДХАРМАТА (Безбожните дела на Тъмнината) НЕ МОЖЕ ДА ИМА!
    Ставайте и се стягайте, дайте отпор, а не оставяйте тези невинни жертви да бъдат забравени и злото да победи!
    Казано е: "Всичко, което се изисква за триумфа на Злото е добрите хора, да не правят нищо!"
    Както и: "Ако виждаш че пред теб се извършва зло и не направиш нищо, ти му СЪУЧАСТВАШ!"
    ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ДА НИ ПРАВЯТ НА ЛУДИ И ИЗВЪРШЕНОТО ЗЛО ДА СЕ ПОТУЛИ!

    Днес са тези 8 души - 6 човека и две кучета, утре може да са вашите деца, включително такива на 4 крака (кучета, котки и т.н., които пак са си деца, защото вие сте ги отгледали и то точно като такива и сте вече в точно такава кармична връзка родител-дете).
    И ако факти изтрие и това мнение, дайте пълен отпор и на тях като разберете на кой служат!

    Коментиран от #39

    00:26 11.02.2026

  • 37 Майна

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Дедо Мраз":

    Личи си ,че си елементарен, закърнял мозъчно
    Още с първия вик при раждането си , човек прави ..политика..
    Не е необходимо да обяснявам, няма да разбереш..

    00:30 11.02.2026

  • 38 Артилерист

    10 2 Отговор
    Детев много хубаво критикува Сарафов, полицията, институциите, но не казва главното: КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКИЯ ТОЗИ ХАУС И БЕЗПОРЯДЪК В БЪЛГАРИЯ. А виновникът е колониалната администрация, която посолствоТО е сложило на власт. Всеки път в малкото случаи, когато на власт не са демократическите подлоги, посолствоТО и безбройните сороски НПО организират протести, бунтове и погроми за смяна на властта. И това се случва, защото е съпроводено и с цинична външна намеса със заплахи и спиране на финансирането на държавата и буквалното й задушаване. Примерите с Виденов и Орешарски са нагледен пример за цветна революция за смяна на властта. С този модел на управление няма да ни бъде. Налице драстично разделение на малката управляваща клика и болшинството изтерзани българи. България е в траен застой и гниене и приказките за еврозони и прочие глуповетени са само с какво да ни будалкат платените медии и да има за какво да си отварят устите демократическите властници...

    Коментиран от #40, #42

    00:32 11.02.2026

  • 39 Майна

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "СЪБУДЕТЕ СЕ!":

    Уважение за написаното..
    Дано го прочетат..
    Ще те разберат тези ,които създадоха Възраждане- тази част от народа са българите.

    00:33 11.02.2026

  • 40 Диверсант

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Уточни кое посолство визираш.

    Само да ти напомня, че след 1990-та не управлява посолствОТО, а управляват посолствАТА. Като почнеш от това на Тел Авив, минеш през Анкара и Москва, следват Берлин, Париж и Лондон, и финишираш във Вашингтон. "Много баби - хилаво бебе" е казал някога мъдрият български народ.

    Коментиран от #41

    00:42 11.02.2026

  • 41 Фактъ

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Диверсант":

    На всичките тези чужди посолства и агентури най-удобен подайгъ.3eц им е банидитът, който в началото на 90-те е лежал за кражба на автомобили в чешкия затвора Панкрац. Него абсолютно всички външни фактори го държат с компромати, съответно и той безгласно обслужва всички чужди интереси, само не и някакви български. Затова и няма да махане тая мръсна напаст. Ни с избори, ни както си трябва. Ако се наложи и башибозука от американските военни бази ще го опази.

    00:49 11.02.2026

  • 42 Лазо

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Може да са виновни и такива като теб, на които все някой им е виновен. Ти какво направи против колониалната администрация? От опяване смисъл няма. докато не се съберат 1 млн. души по цяла България по улиците и не изметат властта, корупмираните и техните поддръжници от МВР и прокуратурата, нищо няма да стане.

    00:55 11.02.2026

  • 43 ДО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

    9 2 Отговор
    По повод твърденията, че жертвите са имали "празни" стомаси, пълни само с течности и това УЖ доказвало, че са се самоубили:

    До "разследващите" собствените си престъпления:
    На 1 февруари е ПОСТ , ЗАЩОТО Е ПЪЛНОЛУНИЕ.
    Всички клонове на Ведическата религия - вайшнави, шиваити, ако щете от общество Кришна Съзнание, будисти и т.н., със сигурност не слагат нищо в устата си на ПЪЛНОЛУНИЕ И НОВОЛУНИЕ, както и в много други дни. Но на тези два - абсурд. Може да се пие САМО ВОДА, но и това не е препоръчително.

    Това, че стомасите им са били празни, НЕ ДОКАЗВА ТЯХНОТО САМОУБИЙСТВО, А ВАШАТА СКАНДАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА ЗАЕМАТЕ ТЕЗИ ПОСТОВЕ И СЛУЖБИ И ИЗСМУКВАТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ, ШОКИРАЙКИ ОБЩЕСТВО С НЕПРОГОДНОСТТА СИ ЗА ТЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ.

    Спрете да лъжете и манипулирате обществеността!
    И ако наистина сте толкова некадърни - ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКИТЕ И СЕ МАХАЙТЕ ОТ ОЧИТЕ НИ! Станахте за смях.

    01:11 11.02.2026

  • 44 Макробиолог

    8 1 Отговор
    Ако се развяваха скъсани прашки вместо руското знаме обаче,нямаше да има проблем.

    01:19 11.02.2026

  • 45 Пешо от панелката

    9 0 Отговор
    Потвърди се и старата истина, че Къдравата Сю е пейраз

    01:26 11.02.2026

  • 46 Абсолютно

    3 1 Отговор
    Абсолютно некадърно МВР.
    До колкото виждам Щатите показват снимки на разстреляни хора пред обществеността и така е редно. Хем показват какво е станало, хем превантивна мярка.

    01:41 11.02.2026

  • 47 Мвр

    1 4 Отговор
    Покажете как дебилите си пръскат мозъците.
    Така биха направили във ФБР. Да, трагедия е, но може да се спасят бъдещи животи като видят кадрите

    01:46 11.02.2026

  • 48 Винкело

    3 1 Отговор
    Ба, не можело туй - не можело онуй. Те две поколения израснаха възпитани, че всичко може, то вече генетично им вписано в менталния модел, дето викат учените. Яжте им сега...

    01:59 11.02.2026

  • 49 Ха, ха.

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    смешник…
    Заслужаваш само лека усмивка със силна ирония.

    02:12 11.02.2026

  • 50 Кирпича

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Английският посланик е джентълмен , но отвреме на време си слага сопата.

    02:28 11.02.2026

  • 51 Отвратен от Запада и “Дойче веле”

    5 1 Отговор
    Основната причина е, че Западът и неговите агенции от рода на “Дойче веле” унищожиха държавата и държавността ни, които имахме преди 90-те години, и ни превърнаха в жалка, робска и проститутска евроатлантическа територия. Наскоро дори ликвидираха националната ни парична единица. Няма българска държава и българска нация.

    Коментиран от #54

    02:32 11.02.2026

  • 52 89086533

    2 1 Отговор
    Дойче веле с българска редакция на кръга Капитал от много години драпа за личен г.прокурор за да работи само за тях и служи за поръчка.Затова пропагандата е в сила колкото може по организирано драпат използвайки този трагичен случай за лични цели.А цялата история на тази организация започва точно от ПП ДБ

    03:19 11.02.2026

  • 53 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Глупости. Някакви самозвани нелегитимници със съмнителна дейност купуват имот в планината правят го на база и започват да контролират района.
    Никаква обратна връзка с държавата ако констатирам нарушение ще се ожадя на службите те не правят това те правят ор гии и държавата им плаща масрафа.

    03:31 11.02.2026

  • 55 Стората плоча

    2 0 Отговор
    ДВ на нашите на другия гуру от Разград.Пак групости писали за наивници.Ами нали вашите ПП ДБ сключиха спорозумението с " Националната агенция" дето Надето я вкара в ТР за един ден Рашков ги въоръжи,намериха им спонсори ,държавата почти им дари 5 дка земя че им тясно ,спонсори ги въоръжиха с най модерна техника,джипове,,безшумни шейни ,камери и прочие , те какво правиха,а да курсове и лагери за млади тинейжъри при лама Иво.Той маже да е пещирняк но лама и всички са му верни и подчинени ьтой ги посвещава с негов будизъм.Стрэннотэ е че е бил образован ьа принуждава деца момчета в напръскани възраст да не учат.Всшчко е било под 6ршлото на ПП ДБ и сега да не се правят на разсеяни.Какво друго са вършили че жликнжвшно няма безплатен обяд

    03:35 11.02.2026

  • 56 Хеми значи бензин

    2 2 Отговор
    Свиквай комо ндeл украинците хванаха твоите ра шки попрашки и няма измъкване Раша приключи а с нея и съветската агентура в БГ. Едно нападение над Иран и с Туркеро е свършено ли лавите венци на Запад и си оправяме държавата че много безродници станахте.

    03:36 11.02.2026

  • 57 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Всичко това може да се случи, само ако хората се държат, като стадо.

    Коментиран от #58

    03:52 11.02.2026

  • 58 555

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Абсурдистан":

    Простотиите в тая държава да без край.Кочината е вечна.

    04:21 11.02.2026

  • 59 Версията на Гамозиов

    3 0 Отговор
    Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна

    04:36 11.02.2026