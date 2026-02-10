Грозната истина, която лъсна покрай случая "Петрохан"

Коментар на Александър Детев:
Не може да продължаваме така.
Не може човекът, който трябва да олицетворява законността и правото в България, да има пет процента одобрение, какъвто е случаят с главния прокурор. Не може Борислав Сарафов да стои загнезден в офиса си, въпреки че отдавна е нелегитимен - както в правния, така и в обществения смисъл. Не може единствения път, в който напуска офиса си, за да даде информация по най-бруталния криминален случай от години, да се обърне към гражданите с думите: "Четете между редовете". А министърът на вътрешните работи просто да се крие.
Как хората да повярват, че някой ще разкрие истината?
Не може властите с поведението си и с подобни изказвания да легитимират конспирациите, словоблудството и потъпкването на всякакви правила.
Не може полицията и службите, които също се "радват" на потресаващо обществено доверие, вместо да успокояват населението и да вдъхват авторитет, да предизвикват основно отрицание. Как хората да повярват, че те ще разкрият истината, когато знаем, че истината за убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса например завинаги ще остане потулена? Или когато съвместно ДАНС и прокуратурата говорят за сигнали за педофилия, паравоенни организации, изземане на функциите на държавата и т.н., които обаче от години са потънали в нечии шкафчета? Редом до данните за всеки брутален случай на корупция, която метастазира в обществото от десетилетия. Няма защо да се чудим, че докато полицията е най-одобряваната институция в редица западни държави, където над 90% от хората декларират, че вярват на органите на реда, в България този процент е наполовина. Както и че страната си дели първото място по корупция в ЕС, както показват данните на "Трансперънси интернешънъл".
Не може медиите до такава степен да са загубили представа за етични норми, че да пуснат в студията от дни да вършеят псевдоексперти, които напълно игнорират презумпцията за невиновност и професионализма. Медиите, които от години наричат всеки обвинен или задържан "убиец" месеци преди да бъде произнесена присъда, ако изобщо се стигне до такава. Или които принуждават майка на убит да покаже личните си данни в национален ефир, както се случи с Ралица Асенова, чийто 22-годишен син Николай Златков завинаги остана в подножието на връх Околчица.
Не може да е обществена тайна, че неформални структури овладяват държавна територия и изземат функции на официалните институции, но никой да не реагира и да не защитава гражданите. Вчера от сдружение БОЕЦ показаха хижа, на която са разпънати руското знаме и флагът на бруталните касапи от "Вагнер". Какво правят те във Витоша? Колко още такива места има в България, които са се превърнали в държава в държавата? Някой ще даде ли отговори?
Защо не може да спим спокойно
Не може да спим спокойно, докато идеите на Просвещението, върху които са изградени днешните общества, включително българското, изглеждат тотално разклатени. Жан-Жак Русо говори за общата воля на народа - фундамента на обществения договор, който гарантира легитимността на законите и институциите. Институциите, които съществуват, за да бранят правата и собствеността ни, както пише Джон Лок. Но за какъв обществен договор може да говорим в общество, което ясно демонстрира в последните седмици, че не иска институциите да гарантират сигурността му, просто защото не им вярва? За какво върховенство на закона може да говорим, когато олицетворението му - в лицето на главния прокурор - се е превърнало в негов антипод? Каква обща воля, когато няма единодушие за базисни ценности, принципи и етика? Какво разделение на властите, когато самите институции, представляващи тези власти, са отхвърляни от големи групи от населението?
Случаят "Петрохан" показа, че не може да продължаваме така. Защото когато фундаментът е счупен, всичко надградено над него бавно, но сигурно ерозира. Проблемите са реални и общи, а не свръхестествени. Свръхестественото е само в гения на Линч и в цинизма на Сарафов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #49, #50
23:04 10.02.2026
2 Бастардо
23:06 10.02.2026
3 Истината ли?
Коментиран от #6
23:10 10.02.2026
4 Само ,като прочетох
23:11 10.02.2026
5 Кой от ДАНС ще разкаже кой и за какво е
23:11 10.02.2026
6 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Истината ли?":Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.
23:12 10.02.2026
7 Майна
Вагнер са намесени....
Ха ха ха ха ..
Очаквам нови самоубийци, но на по- високи върхове..
Да ядат докато могат..
23:12 10.02.2026
8 А50
23:13 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тервел
23:17 10.02.2026
11 Майна
Отказаха и на Тръмп, нямало да присъстват на съвета за Мир
Те да му мислят, щом смятат, че лондонсити е по- силно от янките, а вече е ясно , че са във война...
23:18 10.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Майна":Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства.Явно под закрила на чужди служби.
Коментиран от #18
23:18 10.02.2026
13 Сатана Z
23:23 10.02.2026
14 РЕАЛИСТ
23:24 10.02.2026
15 Лия
НЕ може!!!
С насмешка съм чела преди фразата "Спрете Земята, искам да сляза". А сега я изпитвам.
И ненавиждам всички виновни да се стигне до това, без да зная със сигурност кои са. От сърце и душа ги ненавиждам, а съм толкова лъчезарен човек по принцип. НЕНАВИЖДАМ ГИ, МРАЗЯ ГИ.
Толкова от мен по темата. А може би по всички теми. За какво да изразява мнение човек, като думите са безсилни.
Коментиран от #25, #26
23:25 10.02.2026
16 ?????
Та нали Сарафов вие си го сложихте за да можете да направите сглобката.
За изперкалите зелени активисти от хижа Петрохан да напомням ли с кой имат топла връзка и кой скочи да ги защитава.
Получава се крадеца вика дръжте крадеца.
А и без Путин естествено няма как да се вдигне бойния дух на умнокрасивитета.
Грам морал нямате.
23:28 10.02.2026
17 ООрана държава
23:28 10.02.2026
18 Майна
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Софиянски, каналът е на лондонсити.., всички ,които водят към Мексико - пере се и се вкарва в лондонсити..
Разбираш ли. ..Явно нашите са решили , или някой им е казал , че трябва да си знаят мястото.., хм
Пат Фюлън беше и те разчистиха. Явно лондонсити, обаче нещо ги е .." посъветвал" сега. Войната е- Тръмп и Путин срещу лондонсити
Коментиран от #21
23:28 10.02.2026
19 съд
23:35 10.02.2026
20 Майна
23:37 10.02.2026
21 Мнение
До коментар #18 от "Майна":Изрожденците с тия ли партенки ви обработва Костя Евроцентов? Еврея Шеломов и циониста Тръмп срещу хазарите от лондон сити? Бухахахахах!
23:39 10.02.2026
22 Майна
23:43 10.02.2026
23 Дедо Мраз
23:45 10.02.2026
24 Хохо Бохо
Журналистите трябва да се срещнат с приятелите им.
Журналистите трябва да се срещнат с другите членове на тази "секта" - има такива...
И ще можем да научим повече, отколкото да слушаме лъжите на властите
23:49 10.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Майна
До коментар #15 от "Лия":И аз , Лия..
Когато гледах м,ом,чен,цето със кафеза си в г,а,з,а след руините
Седнало на руините с птичето..
И децата , ко,ж,и и ко,с,ти , ум,ира,щ,и от гл,ад и ж,а,ж,да там..
И тези дечица, които жената на Зеления е пращала на бог,ата,ш,и, едното беше избягало, имаше видео от ж,урна,лист...
Да слезем и да оставим децата?
Това ли можем?
Коментиран от #29
23:56 10.02.2026
27 Майна
Зачертаване на истината са тези минуси
Това ги прави съучастници
Аз вярвам в Бог, без да съм религиозен.
В Православието..
Коментиран от #30
23:59 10.02.2026
28 Хмм
00:06 11.02.2026
29 Дедо Мраз
До коментар #26 от "Майна":Не искам да накърнявам достойнството ти или да променям мирогледа ти, не искам да навлизаме в политически теми (въпреки, че ти винаги на там клониш). Искам само да си зададеш въпроса има ли разлика между която и да е система на управление и коя е в просперитет на нормалният гражданин?
Коментиран от #37
00:06 11.02.2026
30 Православен гагауз от Максуда
До коментар #27 от "Майна":И аз така!
00:06 11.02.2026
31 Никой
Какви ги приказват всеки час и минута.
Лошо е - наистина - но те са просто психари - имали сме винаги гадни случаи. Кашамелом уби 3-ма полицаи с "Калашников" - има данни за това. Тровят се един друг, всякакви работи.
00:11 11.02.2026
32 Дали има и
Управляват ни безскрупулни престъпни изроди!
00:14 11.02.2026
33 ДС ковpи
00:24 11.02.2026
34 СЪБУДЕТЕ СЕ!
Хора, събудете се! Вижда се на записите, че кемперът се движи веднага след полицейска кола. Сигурно са сложили в него отдавна убитите трима човека и са го закарали под връх Околчица. Версията, че мафията е хакнала профила на Каушев и е публикувала от негово име стихотворението "Борба" на Христо Ботев вече стана реална. Защо са го направили?!? За да ни покажат, как свършва всеки, който се бори срещу неправдата. Напишете в търсачката "Борба" Христо Ботев, прочете и си припомнете стихотворението и си отговорете - НЯКОГА НЕЩО ПРОМЕНИ ЛИ СЕ?!? Злото никога не е имало почивен ден.
Хората в България дори си нямат на идея какви ги върши сатан. елит. Те очерниха хората, които отдавна бяха убили. Майката на Николай го каза: "Говориха ми за сина ми в минало време, все едно вече е мъртъв" (цитатът е по спомен).
В България десетки хиляди души са будисти, вайшнави, шиваити, "кришнари" и т.н. Никой от тях дори не прави с..кс със собствената си съпруга, какво остава за извращения. Знае се, че такива мисли и действия разрушават тестостерона у мъжа, отслабват тялото му, деградират морала, психиката, интелекта и духовното му развитие и хората се научават да живеят без такива низки страсти. Разбирането на тази религия е, че децата се съдържат в семето на мъжа, губейки го, то губи - погубва/убива децата си.
00:25 11.02.2026
35 СЪБУДЕТЕ СЕ!
Каква книга за духовно развитие и с..кс са намерили разследващите? Що за нелепи лъжи? Какви ни ги пробутват? Те, наистина ни взимат за луди. С..кс и духовно развитие са два абсолютни антипода. Ако познавате хора, които следват Ведическата религия или някой от нейните клонове, питайте ги, те ще ви потвърдят. На животните се гледа като на хора, защото тази религия учи, че всички сме души, частици от Бога и от кармата ни зависи какво тяло ще получим в дадения живот. На животните дори се служи. Кучето ви днес, може да е било ваш баща или син (например), в предишния ви живот. Няма друга религия, която да учи на такава духовна чистота, уважение към всичко живо (и природата като цяло) и на такава телесна и духовна дисциплина.
НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИТЕ НА ВЛАСТИТЕ!
Убиха хората и ги очерниха! Вижте в какво блато превърнаха държавата ни и каква демонична мафия контролира тази територия!
Дано душите на убитите се упокоят!
ОМ Шанти, шанти, шанти!
00:26 11.02.2026
36 СЪБУДЕТЕ СЕ!
Пакт за примирие между ДХАРМАТА (Божията правда) и АДХАРМАТА (Безбожните дела на Тъмнината) НЕ МОЖЕ ДА ИМА!
Ставайте и се стягайте, дайте отпор, а не оставяйте тези невинни жертви да бъдат забравени и злото да победи!
Казано е: "Всичко, което се изисква за триумфа на Злото е добрите хора, да не правят нищо!"
Както и: "Ако виждаш че пред теб се извършва зло и не направиш нищо, ти му СЪУЧАСТВАШ!"
ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ДА НИ ПРАВЯТ НА ЛУДИ И ИЗВЪРШЕНОТО ЗЛО ДА СЕ ПОТУЛИ!
Днес са тези 8 души - 6 човека и две кучета, утре може да са вашите деца, включително такива на 4 крака (кучета, котки и т.н., които пак са си деца, защото вие сте ги отгледали и то точно като такива и сте вече в точно такава кармична връзка родител-дете).
И ако факти изтрие и това мнение, дайте пълен отпор и на тях като разберете на кой служат!
Коментиран от #39
00:26 11.02.2026
37 Майна
До коментар #29 от "Дедо Мраз":Личи си ,че си елементарен, закърнял мозъчно
Още с първия вик при раждането си , човек прави ..политика..
Не е необходимо да обяснявам, няма да разбереш..
00:30 11.02.2026
38 Артилерист
Коментиран от #40, #42
00:32 11.02.2026
39 Майна
До коментар #36 от "СЪБУДЕТЕ СЕ!":Уважение за написаното..
Дано го прочетат..
Ще те разберат тези ,които създадоха Възраждане- тази част от народа са българите.
00:33 11.02.2026
40 Диверсант
До коментар #38 от "Артилерист":Уточни кое посолство визираш.
Само да ти напомня, че след 1990-та не управлява посолствОТО, а управляват посолствАТА. Като почнеш от това на Тел Авив, минеш през Анкара и Москва, следват Берлин, Париж и Лондон, и финишираш във Вашингтон. "Много баби - хилаво бебе" е казал някога мъдрият български народ.
Коментиран от #41
00:42 11.02.2026
41 Фактъ
До коментар #40 от "Диверсант":На всичките тези чужди посолства и агентури най-удобен подайгъ.3eц им е банидитът, който в началото на 90-те е лежал за кражба на автомобили в чешкия затвора Панкрац. Него абсолютно всички външни фактори го държат с компромати, съответно и той безгласно обслужва всички чужди интереси, само не и някакви български. Затова и няма да махане тая мръсна напаст. Ни с избори, ни както си трябва. Ако се наложи и башибозука от американските военни бази ще го опази.
00:49 11.02.2026
42 Лазо
До коментар #38 от "Артилерист":Може да са виновни и такива като теб, на които все някой им е виновен. Ти какво направи против колониалната администрация? От опяване смисъл няма. докато не се съберат 1 млн. души по цяла България по улиците и не изметат властта, корупмираните и техните поддръжници от МВР и прокуратурата, нищо няма да стане.
00:55 11.02.2026
43 ДО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
До "разследващите" собствените си престъпления:
На 1 февруари е ПОСТ , ЗАЩОТО Е ПЪЛНОЛУНИЕ.
Всички клонове на Ведическата религия - вайшнави, шиваити, ако щете от общество Кришна Съзнание, будисти и т.н., със сигурност не слагат нищо в устата си на ПЪЛНОЛУНИЕ И НОВОЛУНИЕ, както и в много други дни. Но на тези два - абсурд. Може да се пие САМО ВОДА, но и това не е препоръчително.
Това, че стомасите им са били празни, НЕ ДОКАЗВА ТЯХНОТО САМОУБИЙСТВО, А ВАШАТА СКАНДАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА ЗАЕМАТЕ ТЕЗИ ПОСТОВЕ И СЛУЖБИ И ИЗСМУКВАТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ, ШОКИРАЙКИ ОБЩЕСТВО С НЕПРОГОДНОСТТА СИ ЗА ТЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ.
Спрете да лъжете и манипулирате обществеността!
И ако наистина сте толкова некадърни - ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКИТЕ И СЕ МАХАЙТЕ ОТ ОЧИТЕ НИ! Станахте за смях.
01:11 11.02.2026
44 Макробиолог
01:19 11.02.2026
45 Пешо от панелката
01:26 11.02.2026
46 Абсолютно
До колкото виждам Щатите показват снимки на разстреляни хора пред обществеността и така е редно. Хем показват какво е станало, хем превантивна мярка.
01:41 11.02.2026
47 Мвр
Така биха направили във ФБР. Да, трагедия е, но може да се спасят бъдещи животи като видят кадрите
01:46 11.02.2026
48 Винкело
01:59 11.02.2026
49 Ха, ха.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":смешник…
Заслужаваш само лека усмивка със силна ирония.
02:12 11.02.2026
50 Кирпича
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Английският посланик е джентълмен , но отвреме на време си слага сопата.
02:28 11.02.2026
51 Отвратен от Запада и “Дойче веле”
Коментиран от #54
02:32 11.02.2026
52 89086533
03:19 11.02.2026
53 Хеми значи бензин
Никаква обратна връзка с държавата ако констатирам нарушение ще се ожадя на службите те не правят това те правят ор гии и държавата им плаща масрафа.
03:31 11.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Стората плоча
03:35 11.02.2026
56 Хеми значи бензин
03:36 11.02.2026
57 Абсурдистан
Коментиран от #58
03:52 11.02.2026
58 555
До коментар #57 от "Абсурдистан":Простотиите в тая държава да без край.Кочината е вечна.
04:21 11.02.2026
59 Версията на Гамозиов
04:36 11.02.2026