Руснаците спешно започнаха да доставят терминали за сателитен интернет на фронта

След като „Старлинк“ беше деактивиран, руснаците спешно са започнали да доставят терминали за сателитен интернет на фронта, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на съветника на украинския министър на отбраната Сергий Бескрестнов, съобщи БТА.

„Получаваме информация за спешни доставки на терминали за сателитен интернет на фронтовите позиции на врага“, написа Бескрестнов.

Според него Русия разполага с няколко доставчика на високоскоростен сателитен интернет, базирани на сателитните системи „Ямал“ и „Експрес“.

Бескрестнов обясни техните отличителни характеристики и как могат да бъдат идентифицирани. Всички антени на тези терминали приличат на сателитни телевизионни чинии с диаметър 60-120 сантиметра, с овална или кръгла форма. Антената може да бъде поставена по-назад от фронтовата линия и да бъде свързана с предните позиции чрез безжична връзка.

Бескрестнов по-рано каза, че ограниченията за използването на терминали „Старлинк“ значително са усложнили координацията на руските сили и вече са повлияли на атаките в определени участъци от фронта.

Терминалите на "Старлинк", използвани от руските войски в Украйна, са били деактивирани, заяви преди дни Киев, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че по думите на украински официален представител това е голям удар за военните способности на руската армия на бойното поле, което може да разстрои настъпателните ѝ операции.

Руските сили са използвали хиляди интернет връзки чрез сателитните услуги "Старлинк" за по-сигурни комуникации от началото на руската инвазия в Украйна, твърди Киев.

Украйна заяви, че работи с компанията на Илон Мъск "СпейсЕкс" за блокиране на използваните за руските атаки с дронове терминали на "Старлинк" и се опитва да състави "бял списък" на всички украински терминали, така че руските да бъдат блокирани. "Включените в "белия списък" терминали работят, а руските терминали вече са блокирани", написа в "Телеграм" украинският министър на отбраната Михайло Федоров, който зае поста миналия месец. Той добави, че списъкът все още се актуализира.