Руснаците спешно започнаха да доставят терминали за сателитен интернет на фронта

След като „Старлинк“ беше деактивиран, руснаците спешно са започнали да доставят терминали за сателитен интернет на фронта, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на съветника на украинския министър на отбраната Сергий Бескрестнов, съобщи БТА.
„Получаваме информация за спешни доставки на терминали за сателитен интернет на фронтовите позиции на врага“, написа Бескрестнов.
Според него Русия разполага с няколко доставчика на високоскоростен сателитен интернет, базирани на сателитните системи „Ямал“ и „Експрес“.
Бескрестнов обясни техните отличителни характеристики и как могат да бъдат идентифицирани. Всички антени на тези терминали приличат на сателитни телевизионни чинии с диаметър 60-120 сантиметра, с овална или кръгла форма. Антената може да бъде поставена по-назад от фронтовата линия и да бъде свързана с предните позиции чрез безжична връзка.
Бескрестнов по-рано каза, че ограниченията за използването на терминали „Старлинк“ значително са усложнили координацията на руските сили и вече са повлияли на атаките в определени участъци от фронта.
Терминалите на "Старлинк", използвани от руските войски в Украйна, са били деактивирани, заяви преди дни Киев, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че по думите на украински официален представител това е голям удар за военните способности на руската армия на бойното поле, което може да разстрои настъпателните ѝ операции.
Руските сили са използвали хиляди интернет връзки чрез сателитните услуги "Старлинк" за по-сигурни комуникации от началото на руската инвазия в Украйна, твърди Киев.
Украйна заяви, че работи с компанията на Илон Мъск "СпейсЕкс" за блокиране на използваните за руските атаки с дронове терминали на "Старлинк" и се опитва да състави "бял списък" на всички украински терминали, така че руските да бъдат блокирани. "Включените в "белия списък" терминали работят, а руските терминали вече са блокирани", написа в "Телеграм" украинският министър на отбраната Михайло Федоров, който зае поста миналия месец. Той добави, че списъкът все още се актуализира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 никой
07:10 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Румен Решетников
Коментиран от #25
07:11 10.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Тъй че, руснаците не ги мислете.
Коментиран от #11, #141, #142
07:14 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Безаналогов нет
Коментиран от #32, #78, #85, #105, #169, #181
07:17 10.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #17 от "Защитник":Те се справят, а ние не! Къде е лицемерието?
07:23 10.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пламен
Коментиран от #153
07:33 10.02.2026
40 Саша Грей
Коментиран от #89, #92
07:33 10.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Механик
А укитата какво имат и какво могат да доставят?
Интернет, разузнаване, оръжие, наемници- всичко това им се дава от запада, а плащаме ние.
Укитата са неможачи! Единственото, което умеят е да МРАЗЯТ и просят.
Коментиран от #154
07:38 10.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
До коментар #15 от "Сказки для идетов":Предвидили са хода на противника със Старлинк и са се подготвили. Китай помага на Русия като съюзник и е спрял продажбата на електроника на Украйна
07:40 10.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Артилерист
Коментиран от #64, #65, #161, #176
07:40 10.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дедо ви...
Коментиран от #66, #69, #70, #75, #91
07:45 10.02.2026
57 а ти
До коментар #54 от "Констатирам, че тези,":защо се събуждаш до тях?
07:45 10.02.2026
58 БАНДЕРИТЕ ОТ ФОРУМА
Коментиран от #159
07:46 10.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Психо Лог
До коментар #54 от "Констатирам, че тези,":Да не ти пука ,бе Щастливеца ,още малко лепило и даже може и да полетиш,щом и сам си отговаряш вече .
07:48 10.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ха ха ха ха
До коментар #53 от "Артилерист":Колко години ни го обяснявате това? А в казармата, какво разправяхте? Че живота на офицера е колко 7 минути ли или три дни?
Коментиран от #145
07:49 10.02.2026
65 Копейкин Костя
До коментар #53 от "Артилерист":И като ги имат, що четвърта година не могат да стигнат до административните граници на Донецк?
07:49 10.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Фунгел
До коментар #56 от "Дедо ви...":Седят дядковци един на друг си фантазират, но най-смущаващото е, че се радват, че православни славяни се избиват. Внуците ви ще живеят в един свят преобладаван от тюркоезични, които стоят и чакат руснаците да се самоунищожат.
Коментиран от #72, #79
07:51 10.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Антрополог
До коментар #69 от "Фунгел":Кво ти пука и при теб тюркските гени преобладават вследствие на 500г каращисване .Направи си генетичен тест ако се съмняваш .
07:54 10.02.2026
73 Абе идетов
До коментар #15 от "Сказки для идетов":Руснаците винаги са си имали свои терминали със сателитна интернет връзка!
Това, че украинците изоставиха стотици терминали на старлинк, контранаступвайки на запад и руснаците си ги ползваха, е нормално.
Ако руснаците пак се снабдят от украинците със сертификараните им терминали, пак ще си ги ползват.
Няма да ги хвърлят я!!!
Къде ти е проблема?
Коментиран от #84, #123
07:55 10.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Честен евроатлантик
Коментиран от #152
07:58 10.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ППДБ
До коментар #13 от "Безаналогов нет":Ще разбере като руснака почука на портата ти и спасение от никъде не дебне.
Коментиран от #80, #180
07:58 10.02.2026
79 Пламен
До коментар #69 от "Фунгел":Оня затуй ли цунка Корана ?
Коментиран от #120
07:59 10.02.2026
80 Възраждане
До коментар #78 от "ППДБ":А като почука на твойта?
08:03 10.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Едно нещо услужливо се пропуска
До коментар #73 от "Абе идетов":че руснаците предоставиха на Иран технология за заглушаване сателитите на Старлинк, по време на метежите!
Сега след като руснаците ги спряха да ползват пленените украински терминали, какво ли ги очаква украйнците???:):)
Коментиран от #90, #98
08:07 10.02.2026
85 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #13 от "Безаналогов нет":Що богатите карат Майбах, а не Опел Корса? Защото имат пари да си го купят.
Какво ще стане с близкия космос, ако Китай и Русия започнат да изстрелват спътници на свръх ниска орбита, като Старлинк? Ще падат на главите на хората. Всеки ден падат по няколко спътника на Мъск. Той изстрелва, те падат. И спътниците му са като прехвалена та му Тесла.
08:08 10.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хардлайнер
08:10 10.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Запознат
До коментар #40 от "Саша Грей":"а този сигнал може лесно да бъде компрометиран от система за РЕБ"
А старлинк не може - пък аятоласите го спряха - как стават тези работи. Старлинка е още по лесен за деактивиране - ако знаеш как работи.
08:11 10.02.2026
90 Продължението
До коментар #84 от "Едно нещо услужливо се пропуска":Американците арестуваха още един руски танкер.
Коментиран от #93, #106
08:11 10.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Механик
До коментар #40 от "Саша Грей":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #104, #111
08:12 10.02.2026
93 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #90 от "Продължението":Браво! Това е един политкоректен коментар на Старлинк!
08:12 10.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 хихи
08:14 10.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хардлайнер
Коментиран от #99
08:16 10.02.2026
98 Запознат
До коментар #84 от "Едно нещо услужливо се пропуска":Той Старлинк съвсем спокойно може да бъде елиминиран - той работи с GPS за да знае собственото си положение и да търси сателити а смущаването на GPS е сравнително просто защото той е доста стара технология.
В Иран при опита за майдан беше спрян Старлинка и "мирните" протестиращи останаха без интеренет.
08:17 10.02.2026
99 Повнещ
До коментар #97 от "Хардлайнер":Е колко скоро няма ли да кажеш че вие още 2022 обещавахте - кога ще е перемогата. Ще освобождавате ли Крим.
08:18 10.02.2026
100 си пън
Коментиран от #110
08:19 10.02.2026
101 Атанасова
До коментар #96 от "Механик.":Оплачи се на арменският поп.
08:20 10.02.2026
102 Хардлайнер
Коментиран от #107, #108
08:20 10.02.2026
103 глупости
08:20 10.02.2026
104 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #92 от "Механик":Високотехнологичното производство на пирони се извършва в Пакистан. Ползват се нарязани листове от кораби за суровина. Има филмче във Фейсбук, как хора със сандали и дълги мръсни роби режат листовете на гилотина, изтеглят от тях тел и от телта секат пирони. Много съм впечатлен от пакистанската технология! От корабни отпадъци в Пакистан произвеждат също пистолети ТТ и Калашници. Направо на улицата. Аз не бих рискувал да стрелям с пакистански автомат!
08:20 10.02.2026
105 Защо ли?
До коментар #13 от "Безаналогов нет":Защото им е безплатен интернета!
И терминалите за Старлинк са им безплатни, "подарък" от бягащите украинци! И ползават Старлинк от скоро!
А руснаците винаги са си имали свои терминали със сателитна интернет връзка!
И, ако руснаците пак се снабдят от украинците със сертификараните им терминали, пак ще си ги ползват! Няма да ги хвърлят я!!!
08:21 10.02.2026
106 Зевзек
До коментар #90 от "Продължението":Да бе те руснаците си пращат танкери да си купуват нефт от Венецуела че горките са свършили петрола и нямат.
Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри
08:21 10.02.2026
107 Помнещ
До коментар #102 от "Хардлайнер":"Зеленски каза, че подготвя голяма офанзива!"
Той зеленски каза 2023 че до седмица ще си пие чая в Крим ама пък после каза че едни гъсти храсти са им попречили.
08:24 10.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Факт
08:27 10.02.2026
110 Колективен руски крепостен
До коментар #100 от "си пън":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #117
08:27 10.02.2026
111 Учуден
До коментар #92 от "Механик":А американците могат ли - я ми кажи къде в краварника произвеждат пирони. А един американски телевизор ще ми кажеш ли. Великите "американски" Айфони им правят чиповете в Тайван, платките и батериите в Китай и ги сглобяват в Индия, а софтуера във Виетнам - обаче са много "технологични" американците.
Коментиран от #122
08:28 10.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 явер
Коментиран от #121, #164, #174
08:31 10.02.2026
117 Козяче
До коментар #110 от "Колективен руски крепостен":Ние пък сме по зле и от Гана
Коментиран от #119
08:31 10.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Ами
До коментар #117 от "Козяче":Започни работа.
Коментиран от #125
08:31 10.02.2026
120 Иво
До коментар #79 от "Пламен":Пламка ,цункай Симпатягата ,кат не щеш Корана да целуваш,даже и някоя пара мойш изкара с това палаво ези...чее ...
08:32 10.02.2026
121 Учуден
До коментар #116 от "явер":"Русия няма една марка в техниката да се произвежда от нея"
А ще ми кажеш ли една американска марка която да се произвежда в САЩ - или в канчето на господарите не позволяват да се гледа - трябва да си плюе по Русия за баничка.
Коментиран от #126
08:33 10.02.2026
122 Учуден
До коментар #111 от "Учуден":И ползваш американският интернет🤣🤣🤣
Коментиран от #133
08:33 10.02.2026
123 Проблема настана
До коментар #73 от "Абе идетов":и украинците се разпискаха на Мъск, когато излезе информацията, че руснаците имат повече заловени украински терминали Старлинк, от самите украинци!
Коментиран от #158
08:33 10.02.2026
124 оня с кола
До коментар #118 от "Ххуухх":Даже един сап зад врата ще ти дойде в повече ,а сап наричам добре изсушена масивна гьостерица за "сурвакане " .
08:34 10.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #121 от "Учуден":Как пък един клесс като теб например не замина за руският рай?
Коментиран от #130, #137
08:35 10.02.2026
127 Eдин
08:35 10.02.2026
128 Путин
08:35 10.02.2026
129 явер
Коментиран от #132, #134, #136, #143
08:38 10.02.2026
130 а бе..
До коментар #126 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък всички бгбандерски козлодуйци останаха и с охоту да кушать од жлътото във weцето на пеефтьски0
08:39 10.02.2026
131 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:39 10.02.2026
132 Пламен
До коментар #129 от "явер":Суссс бре минн диууу ,иди наХ Сууу ....Кааа !
08:40 10.02.2026
133 Учуден
До коментар #122 от "Учуден":Интернета не е американски - пропагандата е че ужким тръгнал от военна мрежа ама интернета няма нищо общо с това. Потърси кой е измислил www и http.
Все едно аз да кажа че американците ползват руски химични елементи защото периодичната таблица е руска - така звучи пропагандата ви.
08:40 10.02.2026
134 Зевзек
До коментар #129 от "явер":"Те са белите цигани на света и ако познавате руснаци ще разберете, че е така"
Пък ние сме черните цигани на света и ако познавате нашите козячета ще разберете, че е така. Даже и лъжат повече от циганите.
08:43 10.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Ломския
До коментар #126 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Козлодуйски онези мургавите излекуваха ли ти запека
Коментиран от #139
08:45 10.02.2026
138 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:47 10.02.2026
139 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #137 от "Ломския":Лечението продължава ,дълго е но е приятно ,а бих казал и пристрастяващо !
08:47 10.02.2026
140 Дедо ви...
Коментиран от #144
08:47 10.02.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Лука
До коментар #8 от "Някой":Рашистите вън ,от БГ сайтове ! Да гледат олимпиадата ,дали ще видят някой рашистки флаг !
Коментиран от #151
08:52 10.02.2026
143 Пригожин
До коментар #129 от "явер":Шойгу окраде парите.
08:52 10.02.2026
144 Лука
До коментар #140 от "Дедо ви...":Взимай си братята рашисти и гледайте
олимпиадата!
Коментиран от #148
08:55 10.02.2026
145 Артилерист
До коментар #64 от "Ха ха ха ха":Ти чувал ли си ме в казармата как обяснявам? Почти нищо, но имах късмет, че ни се падаха все много свестни войници, които от малко разбраха и бяха най-добрите в полка. Само в първия месец на офицерската ми служба се наложи да съм по-обстоятелствен, но после всичко се предаване на следващите...
Това за живота на войниците и офицерите го обяснява по-подробно К. Симеонов в битката за Сталинград...
08:56 10.02.2026
146 Реалист
Коментиран от #175
08:58 10.02.2026
147 Тити на Кака
Да видим каква ще е ответната реакция след късането.
09:02 10.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Лука
Коментиран от #157
09:05 10.02.2026
150 Тончо
09:10 10.02.2026
151 Стамат
До коментар #142 от "Лука":Мноо си зле зимна олипияда без Русия пет пари не струва гледай си я сам!
Коментиран от #171
09:15 10.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Олга
До коментар #39 от "Пламен":Какви са тези мъже и мъже ли са те, които поставят удобство на задника си пред безопасността на Родината си и семейството си. Приоритет за тях да караш западна кола и то не е произведена тук и то втора употреба. Коя помощ и от того ще търсят те при екстремальны ситуации? Нима ли не разбират, колко са жалки, сравнявайки “Москвич” с хиперзвуково оръжие без да разбират, че точно това правят и,че са безпомощни. Мъже били или кои са те?
09:19 10.02.2026
154 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #48 от "Механик":Рашистите в БГ сайтовете опитват да променят общественото мнение ,като хвалят и минимални постижения на рашистката си армия !
Коментиран от #177
09:19 10.02.2026
155 Стамат
До коментар #152 от "RРадо":Радо лап пай куйрука!
09:20 10.02.2026
156 Левски
09:25 10.02.2026
157 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #149 от "Лука":Сложете начело на рашистката патриаршия човек на кгб,и проливайте православна кръв. Рашистите не почитат Рождество и Великден ,тогава продължават да убиват православни !
Коментиран от #163
09:25 10.02.2026
158 Ако пак заловят
До коментар #123 от "Проблема настана":украински (сетрифицирани)терминали от бягащите украинци, пак ще си ползват. Бате Мъск плаща интернета нали?
09:26 10.02.2026
159 Лука
До коментар #58 от "БАНДЕРИТЕ ОТ ФОРУМА":Рашистите пренесохте фашизма в 21 век !
Коментиран от #162
09:28 10.02.2026
160 Дон Турболенто
09:30 10.02.2026
161 Бай Ху (By Who)
До коментар #53 от "Артилерист":Здраве желая другарю Артилерист.
09:30 10.02.2026
162 Евроасматик с нервен тик
До коментар #159 от "Лука":урсулките пренесоха идиотизма в 21 век
09:43 10.02.2026
163 Лука
До коментар #157 от "Лука ПАК КРАДЕШ":Ла пай го до куйрука
09:46 10.02.2026
164 дончичо
До коментар #116 от "явер":Явер ли си,явор ли си ,дъб или троскот, или пък смулец
Ядеш боб от узбекистан , домати от тТурция, пипер от Норд Македония ,но гледаш ли рашките нямали техника
некадърни...ци
Коментиран от #165, #166
09:47 10.02.2026
165 явер
До коментар #164 от "дончичо":Ядеш ти, всичко си произвеждам, купувам, сол, захар от магазина. Пресни домати и краставици ям лятно време, боб бял и зелен си гледам, картофи, моркови, домати в буркани, компоти и каквото си помислиш, туршия, кисело зеле. Пилешко, заешко и свинско си произвеждам и не мръмкам, че не било българско, който иска може да си го произведе, а мързела е голям при българина и ако го боли ще умре. Руснаците са некадърници, защото тука по морето за 20г., не съм видял един свестен, все нещо не им харесва и чакат на готово, а пък при тях мизерия до шия.
11:06 10.02.2026
166 явер
До коментар #164 от "дончичо":Напиши една марка в техниката на международно ниво от руснаците, като при японци, немци, шведи, американци, чехи, англичани, корейци, холандци и тк.н.. Ракетата, която падна в Лвов писаха, че са сваляли електроника от пералня, за направят управлението, до какво ниво са, пълен смях. Руска функционерка, обяви от тяхната Дума, че гвоздей не могат да правят. На тебе, ако ти кажат, че от пералня ще свалят електроника да ти я сложат в електрониката на колата ще се съглашиш ли, а тука говорим за ракета, просто последни издихания на Русия.
Коментиран от #170, #172
11:15 10.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 явер
11:32 10.02.2026
169 Отреазвяващ
До коментар #13 от "Безаналогов нет":За да бият с камъните на Мъск,по главата на запада.
11:44 10.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Голяма излагация !
До коментар #151 от "Стамат":Снощи съобщиха,как олимпийските медали се...трошат!
Един медалист се оплакваше,че както скачал от радост,че е спечелил медал и той се разделил на две,от тръскането...😂🤣😝!
Италианска му работа!
Каквито им колите,такава и олимпиадата им...!
12:39 10.02.2026
172 Мдаа...!
До коментар #166 от "явер":И това кой го каза за чиповете от перални,че руснаците слагали на ракетите си...?!
Гинеколожката Урсула Фон Пфайзер...!
Нататък коментара е излишен...
12:42 10.02.2026
173 загадка
12:43 10.02.2026
174 Саде да те попитам!
До коментар #116 от "явер":А случайно да знаеш,че токът,който ползваш,в къщи, се произвежда ежедневно от Руска Техника...от Руски Генератори...!
АЕЦ - Козлодуй и ТЕЦ- все Руска техника!
12:49 10.02.2026
175 Дядо Иван
До коментар #146 от "Реалист":Кажи го на американците, които още не могат да запълнят нуждите си в космическата програма и активно си съдействат с "тъпите" руснаци...
Коментиран от #178
13:58 10.02.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 БРИКС
До коментар #154 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Днес е на смяна втора бригада яянничарите.
14:19 10.02.2026
178 да бе
До коментар #175 от "Дядо Иван":пълни глупости са това . Американците използваХА руските ракети поради една единствена причина: защото бяха евтини. А бяха евтини защото пиянките даже калкулация на разходите не могат да си направят. Затава и роскосмос е пред фалит
14:51 10.02.2026
179 Развийш ли
14:56 10.02.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Генерал от НАТО
До коментар #13 от "Безаналогов нет":и кой ти каза че ползват стария линк
веснокО или сайт като тоЯ
или украинец искащ кредит
15:18 10.02.2026