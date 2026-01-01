Новини
Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор!
Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор!

1 Януари, 2026 08:24, обновена 1 Януари, 2026 08:36 2 223 91

Не беше лесно да променим градуса на отношенията ни със САЩ, отбеляза украинският президент

Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не беше лесно за Украйна да промени „градуса“ в отношенията си със Съединените щати, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на новогодишното си обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Изобщо не беше лесно да се постигне такава промяна в степента на отношенията между Украйна и Съединените щати“, каза държавният глава.

Зеленски говори и за споразумението за разрешаване на конфликта в Украйна. Той заяви, че подписът му ще бъде само под „силен“ мирен договор. Във видеообръщението си украинският лидер спомена Будапещенския меморандум и Минските споразумения, подчертавайки, че подобни споразумения няма да задоволят Киев.

Войната в Украйна може да приключи още през 2026 г., но за да се случи това, натискът върху Русия трябва да се увеличи, каза още Зеленски.

„Бих дал всичко, всичко на света, за да мога да кажа в това обръщение, че мирът ще дойде след няколко минути. За съжаление, все още не мога да го направя, но с чиста съвест аз и всички ние можем да кажем, че Украйна определено прави всичко възможно за мир. И продължава да го прави“, продължи той.

Според Зеленски мирното споразумение е „на 90% готово“, но „съдбата на света, съдбата на Украйна и Европа“ ще се определи от 10-те процента, които остават да бъдат договорени.

Президентът подчерта, че Русия може бързо да прекрати войната, но не желае да го направи. Затова е необходим натиск от международната общност.

„Русия не прекратява войните си сама. Никога в историята не е имало война, която те да са прекратили доброволно. Има само натиск от други, само принуда от други, което самите те наричат ​​„жест на добра воля“. Това е така през всичките години, в които Русия е воювала с някого, тоест през цялото ѝ съществуване“, отбеляза президентът.

Зеленски добави, че Украйна е принудена да доказва „отдавна очевидни истини“. Според него фактът, че някои части на света продължават да приемат думите на Русия „е просто смъртна присъда за цялостната международна сигурност“.

„Санкциите хапят Русия, но само мъртва хватка ще проработи. Руският петрол вече е по-евтин, но танкерите им трябва да спрат напълно, за да приключи войната. Руските рафинерии вече забавят работата си, но трябва да спрат, за да държат окупаторите на разстояние. А „Томахауките“ в украински ръце наистина биха доказали само едно нещо: мирът няма алтернатива“, каза президентът.

Той добави, че чрез действия „много бързо и решително“ руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г.

Преди това Володимир Зеленски отказа да изтегли украинските войски от ДНР като част от плана на САЩ за разрешаване на конфликта.

На свой ред руският президент Владимир Путин заяви, че темпото на руското военно напредване в Зоната за специални военни операции обезсмисля интереса на Москва за изтегляне на украинските въоръжени сили от териториите, които контролира.

Путин предупреди, че ако Украйна откаже диалог, Русия „ще осигури освобождаването на историческите ѝ територии с военни средства“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления клоун

    74 5 Отговор
    Ко ко речи...

    Коментиран от #77

    08:32 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 брендо

    69 3 Отговор
    тоя пак се е надрусал с ментета.

    08:39 01.01.2026

  • 8 Факти

    10 66 Отговор
    Един дрогиран клоун направи Путин за смях.

    Коментиран от #49, #76

    08:39 01.01.2026

  • 9 гост

    76 6 Отговор
    Зеленски е в ролята няа лъжливото овчарче! За него всеки ден е спечелен като пари и най-вече като живот!Крайно време е украинските войничета изпратени на заколение от зелената хунта и менторите и да обърнат оръжието срещу тях, наркомана и присъдружниците му да увиснат и трагедията да приключи!

    08:40 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ърго

    71 7 Отговор
    Можеше поне на нова година да ни спестят бълвоча на зеления наркоман нацист терорист.

    Коментиран от #75

    08:43 01.01.2026

  • 13 Най силният договор

    62 6 Отговор
    За теб е белия байряк....
    КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?!
    ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
    КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
    ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
    АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ ЗЕЛЮ НЕ МУ ПУКА!

    08:43 01.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уфф

    46 4 Отговор
    Нагъл наркоман.

    08:46 01.01.2026

  • 18 Стандарт

    7 41 Отговор
    Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия стои на пътя на мира". Тази cтатия на "Ню Йорк пост" публикува в пpoфила си в своята мpежа Тръмп.

    Коментиран от #84

    08:47 01.01.2026

  • 19 ами

    47 4 Отговор
    ха ха ха - съдбата на европа зависи от подписа на всееленски

    Коментиран от #25

    08:47 01.01.2026

  • 20 Ццц

    47 4 Отговор
    Как да вярваме в доброто, като от ден 1-ви на 2026 г. ни натрисат тоя сектант с неговите безсмислици?

    08:47 01.01.2026

  • 21 Квартал 95

    48 6 Отговор
    На Зеленото много му харесва войната, ама всяко начало има край.. Ако Русия каже, че спира войната от утре и изтегля всички войници, Зеления ще гръмне Запорожката централа или ще направи нещо друго ужасно, за да не се случи това.

    08:48 01.01.2026

  • 22 Може

    25 2 Отговор
    ама надали....

    08:48 01.01.2026

  • 23 Емил Стефанов

    29 2 Отговор
    Аман от продажби малоумници.

    08:49 01.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зеленото:

    16 3 Отговор

    До коментар #19 от "ами":

    На Европа и на Света..

    08:49 01.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кръчмар

    36 3 Отговор
    Ходещ труп!

    08:50 01.01.2026

  • 28 гхкллы

    4 41 Отговор
    Путлер е за лъжите, oмpазата и смъртта. ..На Нова година Тръмп прогледна 😁

    08:50 01.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лост

    30 2 Отговор
    Погледнах датата.Първи е .Но не първи април.

    08:54 01.01.2026

  • 32 Хахахаха

    35 2 Отговор
    Проблема е , че подписа на тоя може да седи само върху тоалетна хартия

    08:54 01.01.2026

  • 33 Наблюдател

    22 2 Отговор

    До коментар #26 от "РЕСПЕКТ":

    Поспи няколко часа след новогодишното ЛГБТ парти, че да ти се избистри онуй дето стои на раменете ти.

    08:55 01.01.2026

  • 34 Ами

    25 2 Отговор
    пионка на евро фашистите от ЕС. Ще го карат до края. То е ясно.

    08:55 01.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БАРС

    23 3 Отговор
    ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ ЗЕ НЕ ИСКА МИР.СПОМЕНАВА ЗА МИНСКИТЕ СПОРУЗОМЕНИЕ ,А ТЕ БЯХА ИВ РОЛЗА НА УКРАИНА ,АКО ГЛЕДАМЕ СЕГАШНОТО И ПОЛОЖЕНИЕ.ТА СПОРЕД МИНСКИТЕ СПОРУЗОМЕНИЯ ТРЯБВАШЕ УКРАИНА ДА ДАДЕ АВТОНОМИЯ НА ДОНБАС В СЪСТАВА НА УКРАИНА ЗА КРИМ ДА ЗАБРАВЯТ И НИКАКАВО НАТО.ТЕ СЕ СЪГЛАСИХА ТОГАВА С ПОРОШЕНКО ,А НИЩО НЕ ИЗПЪЛНИХА ,А ННАРРОТИВ СА ПОЧНАЛИ ДА СИ УВЕЛИЧАВАТ АРМИЯТА ПО ТОЧНО НАЦ БПТАЛЬОНИТЕ И ДА СТРОЯТ ОТБРАНИТЕЛНИ ЛИНИИ.ДА НЕ ГОВОРИМ ,ЧЕ ДО 2022 ГОД.ИЩБИХА ОКОЛО 14000 ХИЛ.ДОНБАСЦИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И 250 ДЕЦА .ДРУГО ТОЯ ДА НЕ МИ ГОВОРИ ,ЧЕ НЕГОВИЯТ ПОДПИС ЩЯЛ ДА СТОИ ПРИ УСЛОВИЯ ,А ИСТИНАТА НЕГОВИЯТ ПОДПИС НЯМА ДА СТОИ ЗАЩОТО Е НЕ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТО. ОСВЕН АКО ГО ИЗБЕРАТ НА НОВО..

    08:56 01.01.2026

  • 38 Зелев сок

    10 5 Отговор
    Тива ще те оправи

    08:56 01.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зеленски

    26 2 Отговор
    Ще подпише всичко, като ръката му я държи Путин!

    08:58 01.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Наблюдател

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Удари си и ти една за успокоение!

    08:59 01.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Май Ти си на...,,градус"...?!

    4 4 Отговор
    ,,Не беше лесно да променим градуса на отношенията ни със САЩ", отбеляза украинският президент

    09:06 01.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БАРС

    13 2 Отговор
    РАШКИТЕ ДОКАЗАХА ЧЕ ДИПЛОМАТА НА ЗЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Е СЪМНИТЕЛНА ДОКАЗАТЕЛСТВО ИМЕННО НА ТОВА МУ ИЗЕВЛЕНИЕ ЗА РОСИЯ ЧЕ Я СПИРАЛИ ПРИ НАТИСК И Т Н.,НА ТОЯ ИЗОБЩО НЕ МУ Е ИЗВЕСТНО ,ЧЕ РОСИЯ СИ Е РАЗШИРЯААЛА ГРАНИЦИТЕ ВИНАГИ КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ .ТАКА Е ЗАБРАЛА И СЪЗДАЛА ФИНЛАНДИЯ ОТ ШВЕДИТЕ КОГАТО ШВЕДИТЕ СА НАПАДАЛИ НА РОСИЯ .ДА КОЛКОТО И СТРАННО ПОВЕЧЕТО ОТ ЗЕМЯТА НА ФИНЛАНДИЯ Е БИЛО ПУСТОШ ИМЕННО РУСКИЯТ ИМПЕРАТОР Е НАРЕДИЛ ДА СЕ СТРОЯТ ГРАДОВЕ В ТАЯ ЧАС ТАКА СА ЗАБРАЛИ КРИМ ОТ ТУРЦИТЕ КАКТО И ОДЕСА И БЕСАРАБИЯ НАЙ МНОГО РАША Е ВОЮВАЛА С ТУРЦИЯ .ЦЯЛА СРЕДНА АЗИЯ РАША УКОЛТОРИ ПОСТРОИХА ИМ ЯЗОВИРИ ,БЛОКОВЕ,ТЕАТРИ КИНА ИНДУСТРИЯ А ПАК Е ТЯХНО ДЕЛО В СРЕДНА АЗИЯ.КОГАТО РОСИЯ ОТДЕЛИ РЕПУБЛИКИТЕ КАКТО И УКРАИНА ГИ ОСТАВИ БЕЗ ВЪНШЕН ДЪЛГ ,243 МИЛИАРДА ДЪЛГ НА СССР ГО ПОЕ РОСИЯ КАКО ОЩЕ ИСКАТ ОТ РАША НЕ ЗНАМ .

    09:08 01.01.2026

  • 47 Докато Зеленски шикалкави,

    12 2 Отговор
    Русия преследва и постига целите си. Най-голямото находище на Манганова руда е в ръцете на Русия. С това се намаляват възможностите на Зеленски да залъгва Тръмп с ценни минерали.

    09:13 01.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Един дрогиран наркоман те е направил, относно Путин - 4 години маняка се подиграва на американци и Нато, 50 държави не смеят да го нападнат, защото за тях няма да има утре.токаво гъбаркане от страна на Путин към другите никога не е имало

    09:16 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тролейбус

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Ти гледай да не освободи ГДР и НРБ пак, че такива смешни тролчета, които не знаят от кой край се хваща пушката, ще реват много.

    09:17 01.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 604

    1 1 Отговор
    И ко постигнъ бандермогилину е фрашкано...

    09:26 01.01.2026

  • 59 нннн

    5 1 Отговор
    Докато тече порокът пари и оръжие, този няма да подпише никакъв мирен договор - нито силен,нито слаб.

    09:27 01.01.2026

  • 60 ЦИНИЗЪМ,ГАВРА,ЩЕ ГО ТЪРПИ ЛИ ОЩЕ ТОЯ НАР

    11 1 Отговор
    ХИТРЕЦА УБИЕЦ , ОТНОВО С ПОРДНИЯ ЦИНИЗЪМ , С ПОРЕДНАТА ГАВРА С НАРОДА НА УКРАЙНА !!!
    ТОЗИ НАРОД НЕ РАЗБИРА ЛИ КАКВО ИМ ГОТВИ , И ЧЕ ВСИЧКИТЕ МУ ДЕЙСТВИЯ СА ЕДИНСТВЕНО СПАСНЯВАНЕ НА КОЖАТА СИ !
    „Бих дал всичко, всичко на света, за да мога да кажа в това обръщение, че мирът ще дойде след няколко минути.
    ОТ ТОВА ПО-ФРАПИРАЩА ГАВРА , КАКВО ОЧАКВАТЕ !!
    АЛООО, НАПУШЕНИЯ , ТА ТИ ДАДЕ ВСИЧКО НА ФАШИСТКИТЕ ИЗЧАДИЯ ЗА ДА КАПИТУЛИРАШ ДЪРЖАВАТАТА И ДА Я ОБЕЗЛЮДИШ !!! И КАТО СЛУГА НА ФАШАГИТЕ ,ТИ НИЩО НЕМОЖЕШ ДА КАЖЕШ , ДОКАТО ТЕ НЕ ТИ КАЖАТ!
    ТОЗИ НАРОД ,АКО ДО СЕГА НЕ СЕ Е УСЕТИЛ КАК УБИЕЦА ОТ "СЛУГА НА НАРОДА " РАЗБИРАЙ СЛУГА НА ФАШИЗОИДИТЕ , ЗАЕДНО С ТЯХ ,ГО НОКАУТИРАХА , ТОГАВА СИ ГО ЗАСЛУЖАВА!!

    09:28 01.01.2026

  • 61 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    7 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    09:28 01.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гост

    5 0 Отговор
    Човек ще получи констипация почвайки НГ с Тоя! 10% оставали! Я не помня с руснаците някой да е договорил 90%! Иначе е освежаващо смешно да го слушам Тоя...

    09:36 01.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 зеления еврей

    5 1 Отговор
    е предозирал новогодишно

    09:41 01.01.2026

  • 70 маке

    4 1 Отговор
    кой те пита тебе бе, нещастник

    09:44 01.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Да блъфираш

    5 1 Отговор
    На карти когато всички знаят че нямаш силни козове е глупаво и показва неуважение към публиката и арогантност . Кой и как ще накара русия да капитулира!?!

    09:48 01.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    1 3 Отговор
    Гробница за путинистите.....очертава са и Гуляй поле.

    09:48 01.01.2026

  • 75 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ърго":

    Режима в русия е национал олигархичен !!!

    Коментиран от #79

    09:49 01.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеления клоун":

    Питам се в качеството си на какъв говори Зелю?

    09:52 01.01.2026

  • 78 Фусенко

    7 0 Отговор
    Пожелавам 2026 да е последната година, в която има държава Украйна на картата. Ние всички до един ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата.

    09:54 01.01.2026

  • 79 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Друго си е да те управляват либерасти ,твърдейки че ще се справим давайки повече права на Брадати инженери отколкото на избирателите които да ги издържат

    09:54 01.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Подписа ти

    0 1 Отговор
    Ще стои само под капитулацията.

    10:04 01.01.2026

  • 82 Факт

    1 0 Отговор
    И ЦРУ не откри "атака" срещу резиденцията на Путин. Според ЦРУ няма доказателства, че украински дронове са се опитали да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември, пише The Wall Street Journal
    Американският президент Доналд Тръмп постна в своя акаунт в TruthSocial критична статия на New York Post по въпроса. "Изявлението на Путин за "атака" показва, че именно Русия стои на пътя на мира", написа той.
    "Като си помислите само, че Путин, който води жестока война вече почти четири години, смята, че всяко насилие около него заслужава особено възмущение. В края на краищата, на Коледа Русия изстреля 131 дрона по Киев и други градове, в резултат на което загинаха седем мирни граждани. Мирни граждани! Кремъл целенасочено атакува многоетажни блокове и електростанции, за да накаже обикновените украинци. Руснаците отвличат деца. Те измъчват и убиват затворници. Освен това Москва нееднократно се опита да убие Зеленски. Всяко нападение срещу Путин е повече от оправдано", се казва в статията, в която руският президент е наречен диктатор. "Както и при срещата в Аляска, на Путин бе предложен мир, но вместо това той се изплю в лицето на Америка", пише още в статията. Там се напомня, че Русия е против плановете на Тръмп навсякъде по света - и по отношение на Иран, Венецуела, Северна Корея...

    Коментиран от #86, #88

    10:04 01.01.2026

  • 83 Основната причина

    1 0 Отговор
    войната да продължава и Русия да се чувства окуражена и подкрепена, се нарича Доналд Джон Тръмп!

    Той е лидерът на САЩ, който непрекъснато повтаря кремълския наратив и действията му следват логиката на Кремъл. Обкръжението му са същите като него.
    Идеологията му е същата като на Путин- политиката е право на по- силния, светът трябва да бъде разделен на сфери на влияние, Европа, с нейната традиционна либерална демокрация, е пречка за мераците на Тримата " големи ".

    Ако не е Тръмп, войната вече да е свършила!

    10:06 01.01.2026

  • 84 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стандарт":

    Не лъжи в първият ден от Новата година гювендиьо.
    Няма подобна публикация от Тръмп и посочения вестник.

    10:07 01.01.2026

  • 85 Факт

    2 0 Отговор
    Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия и диктатора и стоят на пътя на мира". Тази cтатия на "Ню Йорк пост" публикува в пpoфила си в своята мpежа Тръмп.

    След брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ ,Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...

    10:07 01.01.2026

  • 86 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Факт":

    Нищо не е постнал Тръмп.
    Че Русия е на пътя на мира.
    Това са българите на Алцхаймеровия вестник.

    10:09 01.01.2026

  • 87 Андро

    0 1 Отговор
    Не!През 26-та Русия ще бъде повече изтощена от санкции,които ще и се налагани периодично,докато я подготвят за финала.27,28,също ще са тежки за руската икономика.През 29 Русия ще заложи всичко на карта,осъзнавайки ясно,какво точно иска Запада от нея..Ще атакува с всичките си останали сили,ще жертва всичо и точно тогава ще дойде развръзката.Русия ще проумее,че неразбориите и напрежението между САЩ и Европа е само театър,създен умишлено,за да я приспи.На Китай са обещани 50% от Сибир,на Япония,- Сахалин и южните Корили.На ЕС,европейската и част,а всичко останало прибират,американците.

    10:11 01.01.2026

  • 88 Утре Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Факт":

    ще му се обади и Тръмп ще обърне плочата наопаки!

    Наблюдаваме вече повече от година порочния кръг в мисленето на Рижавия- Европа, Канада, Австралия , Украйна, демократичния свят трудно го убеждава в очевидни неща, тъкмо започне да говори и мисли що годе правилно и му се обади Путин по телефона , след което Тръмп започва пак да повтаря кремълския наратив.

    10:12 01.01.2026

  • 89 Няма никакъв брифивг на ЦРУ

    1 0 Отговор
    Ню Йорк пост както винаги лъже.
    Брифингът ако го е имало
    щеше да бъде публикуван както винаги в официалният канал на Белия дом.
    Лъжи за недоучени индивиди

    10:13 01.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нъцки... Ни пузна....

    0 0 Отговор
    Нито ще подписва нещо Еуглената ...
    Нито ще бъде призидинтин...
    Мир ще има когато РФ и $@ш се разберат...
    А Урка ще се ръководи от проруска власт...

    10:14 01.01.2026

