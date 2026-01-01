Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор!

Не беше лесно за Украйна да промени „градуса“ в отношенията си със Съединените щати, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на новогодишното си обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.
„Изобщо не беше лесно да се постигне такава промяна в степента на отношенията между Украйна и Съединените щати“, каза държавният глава.
Зеленски говори и за споразумението за разрешаване на конфликта в Украйна. Той заяви, че подписът му ще бъде само под „силен“ мирен договор. Във видеообръщението си украинският лидер спомена Будапещенския меморандум и Минските споразумения, подчертавайки, че подобни споразумения няма да задоволят Киев.
Войната в Украйна може да приключи още през 2026 г., но за да се случи това, натискът върху Русия трябва да се увеличи, каза още Зеленски.
„Бих дал всичко, всичко на света, за да мога да кажа в това обръщение, че мирът ще дойде след няколко минути. За съжаление, все още не мога да го направя, но с чиста съвест аз и всички ние можем да кажем, че Украйна определено прави всичко възможно за мир. И продължава да го прави“, продължи той.
Според Зеленски мирното споразумение е „на 90% готово“, но „съдбата на света, съдбата на Украйна и Европа“ ще се определи от 10-те процента, които остават да бъдат договорени.
Президентът подчерта, че Русия може бързо да прекрати войната, но не желае да го направи. Затова е необходим натиск от международната общност.
„Русия не прекратява войните си сама. Никога в историята не е имало война, която те да са прекратили доброволно. Има само натиск от други, само принуда от други, което самите те наричат „жест на добра воля“. Това е така през всичките години, в които Русия е воювала с някого, тоест през цялото ѝ съществуване“, отбеляза президентът.
Зеленски добави, че Украйна е принудена да доказва „отдавна очевидни истини“. Според него фактът, че някои части на света продължават да приемат думите на Русия „е просто смъртна присъда за цялостната международна сигурност“.
„Санкциите хапят Русия, но само мъртва хватка ще проработи. Руският петрол вече е по-евтин, но танкерите им трябва да спрат напълно, за да приключи войната. Руските рафинерии вече забавят работата си, но трябва да спрат, за да държат окупаторите на разстояние. А „Томахауките“ в украински ръце наистина биха доказали само едно нещо: мирът няма алтернатива“, каза президентът.
Той добави, че чрез действия „много бързо и решително“ руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г.
Преди това Володимир Зеленски отказа да изтегли украинските войски от ДНР като част от плана на САЩ за разрешаване на конфликта.
На свой ред руският президент Владимир Путин заяви, че темпото на руското военно напредване в Зоната за специални военни операции обезсмисля интереса на Москва за изтегляне на украинските въоръжени сили от териториите, които контролира.
Путин предупреди, че ако Украйна откаже диалог, Русия „ще осигури освобождаването на историческите ѝ територии с военни средства“.
