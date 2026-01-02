Над 100 души загинаха при катастрофи в Тайланд през първите 2 дни на 2026 година

Около 120 души загинаха при пътнотранспортни произшествия в Тайланд през първите дни на Новата година, според Тайландския център за безопасност на движението по пътищата.

Основните причини за пътнотранспортните произшествия са превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние. Според центъра петима руски граждани са ранени при пътнотранспортни произшествия на 1-2 януари. Вестник „Хаосуд“ съобщи, че един руски гражданин е загинал при катастрофа с мотоциклет в Патая.

Над 12 000 души са загинали и около 900 000 са ранени при пътнотранспортни произшествия в Тайланд през 2025 г. От загиналите 569 са чужденци. Над 80% от всички пътнотранспортни произшествия са свързани с мотоциклети.