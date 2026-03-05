Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел. Трима убити в Бейрут при израелска атака с дрон срещу автомобили

Главен редактор във Fakti.bg

Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел, предаде телевизия Ал Хадат.

Системата за противовъздушна отбрана на Техеран беше активирана и бяха чути нови експлозии, предаде информационната агенция Таsnim.

Ливан съобщи за три смъртни случая при израелска атака с дрон срещу автомобили в Бейрут.

Израелски дрон атакува два автомобила на магистралата към летище Бейрут, съобщава Ал Джадийд.

Израелската армия съобщи за пореден удар срещу радикал на Хизбула в Бейрут.

Катар обяви евакуацията на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в Доха.

Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.

Министерството на отбраната на Бахрейн обяви унищожаването на 74 ирански ракети и 117 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток.

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети, заяви Министерството на отбраната на кралството.