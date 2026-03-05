Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел. Трима убити в Бейрут при израелска атака с дрон срещу автомобили

Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел, предаде телевизия Ал Хадат.
Системата за противовъздушна отбрана на Техеран беше активирана и бяха чути нови експлозии, предаде информационната агенция Таsnim.
Ливан съобщи за три смъртни случая при израелска атака с дрон срещу автомобили в Бейрут.
Израелски дрон атакува два автомобила на магистралата към летище Бейрут, съобщава Ал Джадийд.
Израелската армия съобщи за пореден удар срещу радикал на Хизбула в Бейрут.
Катар обяви евакуацията на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в Доха.
Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.
Министерството на отбраната на Бахрейн обяви унищожаването на 74 ирански ракети и 117 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток.
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети, заяви Министерството на отбраната на кралството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
разгащен и надупен ли е още?
04:04 05.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #3
04:07 05.03.2026
3 Мурка
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Един ще падне ДРУГ ще го смени .Виждам аз ДРУГ АФГАНИСТАН ЧЕ МАИ И ПО ГОЛЯМ
Коментиран от #5
04:22 05.03.2026
4 хехе
04:23 05.03.2026
5 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Мурка":Възможно е но надали... По скоро създаване на кюрдска държава, ако Султанът позволи.
04:29 05.03.2026
6 2988
04:51 05.03.2026