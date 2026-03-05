Новини
Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел. Трима убити в Бейрут при израелска атака с дрон срещу автомобили

5 Март, 2026 03:52, обновена 5 Март, 2026 04:16

Катар евакуира района край посолството на САЩ. Саудитска Арабия прехвана три крилати ракети

Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел. Трима убити в Бейрут при израелска атака с дрон срещу автомобили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел, предаде телевизия Ал Хадат.

Системата за противовъздушна отбрана на Техеран беше активирана и бяха чути нови експлозии, предаде информационната агенция Таsnim.

Ливан съобщи за три смъртни случая при израелска атака с дрон срещу автомобили в Бейрут.

Израелски дрон атакува два автомобила на магистралата към летище Бейрут, съобщава Ал Джадийд.

Израелската армия съобщи за пореден удар срещу радикал на Хизбула в Бейрут.

Катар обяви евакуацията на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в Доха.

Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.

Министерството на отбраната на Бахрейн обяви унищожаването на 74 ирански ракети и 117 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток.

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети, заяви Министерството на отбраната на кралството.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Оня с коня

    9 0 Отговор
    по ми е важно наркомана зеленски как е ? добре ли е спал? днес ще превзема ли пак москва?

    разгащен и надупен ли е още?

    04:04 05.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор
    Още няколко лидера на Хизбула дадоха фира. Военния министър на Иран също е дал фира. Той изкара на поста 2 дни.

    Коментиран от #3

    04:07 05.03.2026

  • 3 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Един ще падне ДРУГ ще го смени .Виждам аз ДРУГ АФГАНИСТАН ЧЕ МАИ И ПО ГОЛЯМ

    Коментиран от #5

    04:22 05.03.2026

  • 4 хехе

    4 1 Отговор
    какъв залп от ракети оня ден рижия рече, че сите ракети на персите са унищожени

    04:23 05.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Възможно е но надали... По скоро създаване на кюрдска държава, ако Султанът позволи.

    04:29 05.03.2026

  • 6 2988

    0 1 Отговор
    Нека да обясня на промитите мозъци тук: Когато Иран изстреля ракети срещу Израел, те минават първо над Ирак. Там има американски бази, които прихващат и свалят половината. После минават над Сирия или Йордания, където свалят още от тях. През това време израелски изстребители са вече във въздуха и ги чакат да дойдат. Ако останат 1-2 железния купол лесно се справя с тях. Затова Иран обстревла други държави, защото няма как да достигне до Израел.

    04:51 05.03.2026

