Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 март: Дневните температури падат, валежи в Централна България

През нощта в Западна България ще завали, а през деня валежи ще има и в много райони от Централна България.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°, на морския бряг – от 2° до 4°.

По-интензивни и значителни валежи се очакват преди обяд около Западна Стара планина, а в следобедните часове – в района на Родопите.

Със силен вятър от северозапад ще прониква по-студен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера, между 10° и 15°, в София – около 10°. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява, първо над северозападните райони.

По Черноморието ще бъде облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 1° на Алеко до 5° в Боровец.

В петък ще превалява все още само в Източна България. От север-североизток ще продължи да прониква по-студен въздух и през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но температурите ще се понижат. Минималните ще са около нулата, а максималните – между 8° и 13°.

В понеделник дневните температури ще се понижат с още около градуса. Ще бъде облчано, но вероятността за валежи е малка.