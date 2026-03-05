Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 март: Дневните температури падат, валежи в Централна България

Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 март: Дневните температури падат, валежи в Централна България

5 Март, 2026 05:01, обновена 5 Март, 2026 04:07 439 1

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните показания ще бъдат между 10° и 15°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 март: Дневните температури падат, валежи в Централна България - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта в Западна България ще завали, а през деня валежи ще има и в много райони от Централна България.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°, на морския бряг – от 2° до 4°.

По-интензивни и значителни валежи се очакват преди обяд около Западна Стара планина, а в следобедните часове – в района на Родопите.

Със силен вятър от северозапад ще прониква по-студен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера, между 10° и 15°, в София – около 10°. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява, първо над северозападните райони.

По Черноморието ще бъде облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 1° на Алеко до 5° в Боровец.

В петък ще превалява все още само в Източна България. От север-североизток ще продължи да прониква по-студен въздух и през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но температурите ще се понижат. Минималните ще са около нулата, а максималните – между 8° и 13°.

В понеделник дневните температури ще се понижат с още около градуса. Ще бъде облчано, но вероятността за валежи е малка.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:47 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове