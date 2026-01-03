Новини
Тръмп блокира сделка за полупроводници между Emcore и контролираната от китайски гражданин компания HieFo

3 Януари, 2026 06:45, обновена 3 Януари, 2026 06:51 751 3

Американският лидер посочи потенциални рискове за националната сигурност за решението си

Тръмп блокира сделка за полупроводници между Emcore и контролираната от китайски гражданин компания HieFo - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира сделка за полупроводници между Emcore и HieFo. Изпълнителната заповед беше публикувана на уебсайта на Белия дом. Американският лидер посочи потенциални рискове за националната сигурност за решението си.

През 2024 г. компаниите обявиха придобиването от HieFo на полупроводниковия бизнес на Emcore, както и на производствените мощности на индиево-фосфидни пластини. Сделката беше оценена на 2,9 милиона долара. Тръмп вече я отмени.

„Има достоверни доказателства, които ме карат да вярвам, че HieFo, корпорация, контролирана от гражданин на Китайската народна република, може да предприеме действия, които застрашават националната сигурност на Съединените щати“, се казва в новата изпълнителна заповед на Белия дом.

В рамките на шест месеца HieFo трябва да се откаже от „всички интереси и права върху активите на Emcore, където и да се намират“, включително договори, инвентар, материални активи, резервни части, дълготрайни активи и вземания, се посочва в изданието.

Този ход е част от усилията на САЩ да се противодейства на доминацията на Китай в полупроводниковата индустрия, съобщава The Hill. Миналия месец администрацията на Тръмп обяви мита върху вноса на китайски полупроводници, считано от юни 2027 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай тошо

    5 2 Отговор
    сега за полупроводници, утре за цели проводници.

    07:04 03.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор
    Смешник е този Дони - проводници, полупроводници.......
    Аз пък блокирах цяла Русия, блокирах Фейса, блокирах интернета, блокирах Байконур, пратих 500 000 души в Руския мир. Ха наздоровья и Весели празници с празните руски холодилници. Моя бабушка ми казваше - га нет ядене, стопли си въздух 🎅🎅🎅

    Коментиран от #3

    07:10 03.01.2026

  • 3 Браво,

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    блестите с неподражаем интелект, но по-добре би било за вас да потърсите изява в някое друго поприще, като например "реклама на обществените тоалетни на централна гара София"...

    07:25 03.01.2026