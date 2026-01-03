Тръмп блокира сделка за полупроводници между Emcore и контролираната от китайски гражданин компания HieFo

Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира сделка за полупроводници между Emcore и HieFo. Изпълнителната заповед беше публикувана на уебсайта на Белия дом. Американският лидер посочи потенциални рискове за националната сигурност за решението си.

През 2024 г. компаниите обявиха придобиването от HieFo на полупроводниковия бизнес на Emcore, както и на производствените мощности на индиево-фосфидни пластини. Сделката беше оценена на 2,9 милиона долара. Тръмп вече я отмени.

„Има достоверни доказателства, които ме карат да вярвам, че HieFo, корпорация, контролирана от гражданин на Китайската народна република, може да предприеме действия, които застрашават националната сигурност на Съединените щати“, се казва в новата изпълнителна заповед на Белия дом.

В рамките на шест месеца HieFo трябва да се откаже от „всички интереси и права върху активите на Emcore, където и да се намират“, включително договори, инвентар, материални активи, резервни части, дълготрайни активи и вземания, се посочва в изданието.

Този ход е част от усилията на САЩ да се противодейства на доминацията на Китай в полупроводниковата индустрия, съобщава The Hill. Миналия месец администрацията на Тръмп обяви мита върху вноса на китайски полупроводници, считано от юни 2027 г.