Планът на Тръмп! САЩ не изключват военни действия и в Куба, след като приключат с Иран

16 Март, 2026 20:53

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел в петък заяви, че страната е започнала преговори със Съединените щати в момент, когато островът е изправен пред една от най-тежките си икономически кризи от десетилетия

Съединените щати скоро биха могли да постигнат споразумение с Куба или да предприемат други действия. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Думите му са сигнал, че бързо може да настъпи развитие в дългосрочно обтегнатите отношения.

"Куба също иска да сключи сделка и мисля, че съвсем скоро или ще сключим такава, или ще направим каквото трябва", отбеляза Тръмп. "Разговаряме с Куба, но ще говорим с Иран преди Куба".

Изказването му идва на фона на продължаващото повишено напрежение между Вашингтон и Хавана след години на санкции, дипломатически търкания и спорове относно миграцията и сигурността, като регионалните съюзници и инвеститори следят отблизо за признаци на промяна в политиката.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел в петък заяви, че страната е започнала преговори със Съединените щати в момент, когато островът е изправен пред една от най-тежките си икономически кризи от десетилетия.

"Тези разговори целят намирането на решения чрез диалог за двустранните различия, които имаме между двете страни", обясни Диас-Канел.

Той изрази надежда, че преговорите ще отдалечат двамата дългогодишни съперници "от конфронтация".

Икономическата криза в страната се изостри от прекъсванията на вноса на петрол, на който островът разчита за захранване на електроцентрали и транспортни мрежи. Недостигът на гориво принуди властите да наложат прекъсвания на електрозахранването в цялата страна и да ограничат някои обществени услуги.

През последните седмици Тръмп направи поредица от изявления относно това, че Куба е пред колапс и бърза да сключи сделка със Съединените щати. Миналата седмица той заяви, че Куба може да бъде обект на "приятелско превземане", след което добави: "А може и да не е приятелско".

Въпреки подновените контакти, между двете правителства остават значителни различия. Американски представители предполагат, че всяко облекчаване на натиска ще зависи от политически и икономически отстъпки от Хавана, а кубинските лидери настояват, че преговорите трябва да зачитат независимостта на острова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПодеМ

    1 9 Отговор
    Мятам яко по 10 или100навъднъж.

    20:54 16.03.2026

  • 2 бибитковджипко

    31 5 Отговор
    Уникален миротворец е рижавия

    20:55 16.03.2026

  • 3 Нека да пиша

    11 26 Отговор
    Путине ,другарите ти падат . Но кой ще казват венсеремос

    20:55 16.03.2026

  • 4 Ха-ха

    9 30 Отговор
    Голям е бай Дончо. Разби всички диктатури на пух и прах.!

    20:55 16.03.2026

  • 5 ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА

    29 6 Отговор
    САЩ ЗАЩО НЯМАТ И НЕ ПРАЗНУВАТ ПАРАД НА ПОБЕДАТА?! АМИ ЗАЩОТО НЯМАТ ТАКАВА.

    Коментиран от #10

    20:56 16.03.2026

  • 6 Пепо

    23 5 Отговор
    Само двама президенти на САЩ се застъпиха за свободна икономика: Ейбрахам Линкълн и Джон Кенеди. И двамата са убити: Линкълн през 1865 г. във Вашингтон, Кенеди в Далас през 1963 година.

    Коментиран от #20

    20:56 16.03.2026

  • 7 ПО ТОЧНО

    22 5 Отговор
    РИЖИЯ ПЕРЧЕМ ХЕПТЕН ОТ КАЧИ

    20:57 16.03.2026

  • 8 военни действия и в Куба

    16 6 Отговор
    едва ли сащ
    ще му позволят
    макар да е луд за връзване

    20:58 16.03.2026

  • 9 Пич

    21 3 Отговор
    Незнайно защо някои с претенции за журналисти пишат подобни на публикуваните тъпотии !? На рижия глупак не му обръщат внимание вече и в САЩ !!! А когато му обърнат - няма да е за добро!!!

    20:58 16.03.2026

  • 10 Атина Палада

    19 6 Отговор

    До коментар #5 от "ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА":

    Аааааа,имат ,над Гренада:) вчера един коментиращ ни напомни тук за единствената победа на САЩ,която била над Гренада.

    Коментиран от #40

    20:58 16.03.2026

  • 11 МакДоналдс за всички

    15 2 Отговор
    И въобще навсякъде, където нещо тече или блести, белоглавият орел ще донесе мир и демокрация. На никой няма да му се размине!

    20:58 16.03.2026

  • 12 Сталин

    20 5 Отговор
    Световните терористи трябва веднъж завинаги да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине

    20:59 16.03.2026

  • 13 До ю спийк американо?

    19 5 Отговор
    Или ще предадете всичко на САЩ или те ще дойдат да ви освободят... от тежестта на излишните ресурси.

    21:00 16.03.2026

  • 14 Фидел Кастро

    8 13 Отговор
    Путинее, памаги, бля!

    21:01 16.03.2026

  • 15 Сталин

    20 3 Отговор
    Доналд J Epstein е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала ,по цял ден реве и чака другите негодници и пирати да ходят да бият Иран ,защото оранжевия Шломо клоун го е страх да наближи до Иран

    21:01 16.03.2026

  • 16 Българин

    4 17 Отговор
    Американците искат Тръмп да не се бави с чалмите и да ги изпържи до крак още тази вечер!
    Тогава утре кубинците ще бъдат много диалогично настроени.

    21:02 16.03.2026

  • 17 Сталин

    19 3 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    21:02 16.03.2026

  • 18 Куба плати жестока цена

    8 17 Отговор
    за това, че руснаците изпратиха там ракети 1961г!
    65 години ужасяваща мизерия!

    Коментиран от #41

    21:03 16.03.2026

  • 19 Любо

    20 4 Отговор
    Кво стана рижият педофил днес пак ли победи братята иранци??? За две седмици го чух 9 пъти как е победил, днес сигурно е десетия.

    Или и той вече проси навсякъде помощ като другия зелен еврейски клоун!?

    21:04 16.03.2026

  • 20 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пепо":

    Кенеди беше затова,че избяга от долара на ФЕД..
    Пусна двайсет доларови банкноти на правителството в обръщение,като заявката беше американците да започнат използването на долари на правителството..След у.бийството ,наследникът му още не положил клетва веднага изтегли тихомълком от мрежата доларите на правителството и всичко приключи.

    Коментиран от #29, #33

    21:04 16.03.2026

  • 21 Коста

    15 5 Отговор
    Ако Иран ви извади зъбите , не виждам как ще разговаряте с Куба .

    21:04 16.03.2026

  • 22 Хм...

    14 5 Отговор
    Ми то на сащ задължително ще им се наложи да нападнат някого след като Иран ги нарита и ги изхвърли от арабския полуостров. Че поне малко от малко да поизмият срама. Куба, Гренландия, който и да е. Ако не им върже другаде може да набият нас.
    Как обаче ще се отърве иcpahell?

    21:04 16.03.2026

  • 23 оня с питон.я

    10 4 Отговор
    Вижте Flight radar. В момента три Boeing Stratotanker, излетели от София се придвижват на юг в Средиземно море и подминават Турция в момента. Отиват на учение над Иран. Имаше и трети, но изключи транспондерите.

    Коментиран от #26

    21:04 16.03.2026

  • 24 Рамбо

    6 14 Отговор
    Лилипутио се е скрил в бункера и вече пет години води тридневна война срещу украинските села.

    21:06 16.03.2026

  • 25 Естествено

    10 14 Отговор
    руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро докато е потънала в Украйна, която изпълнява ролята на съвременния и "Авганистан". Браво на Путин, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    21:06 16.03.2026

  • 26 оня с питон.я

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "оня с питон.я":

    И втория изключи транспондерите. Остана един. На учение отиват дето вика Запрянката.

    Коментиран от #49, #53

    21:06 16.03.2026

  • 27 Механик

    13 6 Отговор
    След като приключат с Иран или след като Иран ги приключи?
    Щото Иран стика зъби и удря яко, а Тръмпягата мъчи да накара ск.опците от ЕС да ходят да защитават демокрацията в протока. Така ама последните понеже са ск.опци не дават "добро" и се снишкват.

    21:06 16.03.2026

  • 28 Ти да видиш

    15 6 Отговор
    Краварите през годините разпалиха поне 10 войни и после викаха за помощ след което позорно бягаха и оставиха другите да се оправят с батаците.
    Украйна е типичният пример! България също е участвала в техните пиратски набези срещу Ирак и Афганистан.

    21:08 16.03.2026

  • 29 Не е

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Задължително! Това е единият вариант. Кенеди искаше да върне и златното обезпечение на парите. Кенеди искаше да огласи и за контакти с извънземни. Може да е за всяко от трите, а може би е за четвърто, което не знаем.

    Коментиран от #55

    21:08 16.03.2026

  • 30 Баба Гошка

    13 3 Отговор
    Там пък какво ще търси? Кадилака на баща си ли? На захарната тръстика ли ще се пуска? Или ще търси жена номер 3 с по-обло дуу пее? Или да може да заграбби колкото може повече земя до деввствен плаж за ново имение? Не се напллююскаха милиардерите брее. А за обикновените хора вече и трохи няма от пиршествата им! Казват ти, щом не ти стигат парите да си паркираш караванатта, в която спиш на паркинга, почвай трета работа или отивай под мостта. Туй акой живот и мечта, здраве му кажи!

    21:10 16.03.2026

  • 31 Ким Ченъ

    9 7 Отговор
    а в при мен кога? аре че ни муляса армията от чакане, че ги пусна в украйна!

    Коментиран от #51

    21:10 16.03.2026

  • 32 хахахаха

    14 4 Отговор
    Значи Куба може да са спокойни. След тази война САЩ няма да има възможност да води друга. Просто балона ще се спука!

    21:10 16.03.2026

  • 33 Мирослав

    10 6 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Кенеди го ликвидираха ционистите защото назначи инспекция на ядрените съоръжения на Израел и две седмици по-късно го приключиха!

    21:11 16.03.2026

  • 35 1234

    10 3 Отговор
    Тръмпе, ако разпалиш още една война, ще получиш мечтаната нобелова награда за мир.

    21:12 16.03.2026

  • 36 Вивалди

    15 6 Отговор
    Да изпращат Литва ,Латвия и Естония да отварят протока . Тия велики сили са най кръвожадните в Ес .

    Коментиран от #44

    21:13 16.03.2026

  • 37 Безспорен факт

    7 19 Отговор
    "Операциите на САЩ нанасят огромен и унизителен удар на Русия.

    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия, Куба и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #43, #50

    21:13 16.03.2026

  • 38 Пепо

    14 2 Отговор
    Алберт Айнщайн:"Светът е опасен не защото някои хора вършат зло, а защото тези които виждат това и не правят нищо".

    21:13 16.03.2026

  • 39 Иран

    9 3 Отговор
    Ще приключи с йодеите. После ти сам ще се приключиш

    21:14 16.03.2026

  • 40 Ааа, и над Панама

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    имат пълна победа.
    И то без съюзници.

    21:14 16.03.2026

  • 41 Атина Палада

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "Куба плати жестока цена":

    Какви руски ракети сънуваш :)) това с руските ракети си беше между САЩ и СССР.. Санкциите срещу Куба са за кубинската революция,която свършва 59-та. Идва Кастро след Батиста.От тогава започват санкциите и се стига до пълна блокада през 61-ва ..

    Коментиран от #52

    21:15 16.03.2026

  • 42 6135

    7 5 Отговор
    Тръмпито взе да се пери като бит с метла петел пред кокошки.

    21:16 16.03.2026

  • 43 Така

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Безспорен факт":

    Е фактите са си факти колкото и да го извърта попагадата

    21:17 16.03.2026

  • 44 Хе хе...

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Вивалди":

    Освен дето са най кръвожадни, са и единствените навити.
    Пуделчетата ми те...

    21:17 16.03.2026

  • 45 рижака

    10 6 Отговор
    Всеки ден чета как побеждавал, какъв ад щял да стовари в Иран, а межсувременно се опитва да вкара във войната и други за да помагат :) На рижавия защо му е помощ нали все печели...ама друг път :) Осъзна грещката си, но сега няма полезен ход освен да бръщолеви глупости и да се надява да има достатъчно промити мозъци да му вярват, че печели.

    Коментиран от #66

    21:17 16.03.2026

  • 46 хаха

    2 8 Отговор
    Да писка първо за помощ на НАТО дебелия оранжев путлер...

    Коментиран от #57

    21:18 16.03.2026

  • 47 Ко речи...,Ко...?!

    11 3 Отговор
    ,,След,като приключат с Иран..."
    Спокойно Кубинци!
    Значи няма да е скоро...!

    21:18 16.03.2026

  • 48 Не съм убеден,

    11 4 Отговор
    че сащ ще са в състояние да провеждат военни действия където и да е, след като Иран приключи с тях.

    Коментиран от #69

    21:19 16.03.2026

  • 49 оня с питон.я

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с питон.я":

    И третия изключи транспондерите. На учение отиват. Над Иран. Ама ние не участваме във войната. Само по малко дето вика Запрянката.

    21:19 16.03.2026

  • 50 смях в залата

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Безспорен факт":

    хахаха ти сериозно ли. Ако има печеливш от сегашната ситуация е Путин. Руския нефт се продава както никога до сега, межждувременно само ти си мислиш, че не помага на Иван хахаха

    Коментиран от #60, #62, #64

    21:20 16.03.2026

  • 51 Ким е много кротък,

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ким Ченъ":

    скатава се и не мърда никъде. Затова никой не го закача.😂65

    21:22 16.03.2026

  • 52 Не си в час!

    7 7 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Пълната блокада беше наложена да не могат да влизат руски ракети! Санкциите са си отделно!

    Коментиран от #61

    21:22 16.03.2026

  • 53 ПРОГРЕСИВЕН ТРАНС ПОНДЕР

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "оня с питон.я":

    МИ ЧИ
    ОДИ ГИ ВКЛЮЧИ ,ВЕ...
    ИЛИ СЕ ОБАДИ ПО ПЕЙДЖЕРА
    НА МОЛЛАТА НА БУЛ.СИМ.ШОСЕ 55

    Коментиран от #59

    21:22 16.03.2026

  • 54 Горски

    8 6 Отговор
    И летище София превзехте приятелски. Гренландия още по-приятелски и Исландия за всеки случай щото краваря не прави разлика. Да, Тръмпе, ама няма да си жив, да видиш, политически няма да си жив. Иначе - може, ти обеща на американците да спреш войните , и да свалиш цените !!! Вместо това в САЩ пристигат трупове, а на хората им се върти главата от скъпотия. И още много време ще се върти, така че Тръмп умря политически. Така е когато избирателя дава вота си за артисти, шоумени, шутове и там подобни. Пази боже и в България си избирахме такъв. Отворил уста да лапне целия свят.Но да не ти приседне напреко в гърлото.Егати безцеремонният мутряга..Дракона и мечока целенасочено го изчакват,съвсем да затъне в тресавището,където го набута дългоноско.Руснака няма да изостави кубинеца ,чисто икономически.Ще им доставя гориво и петрол,а тръмпи няма да посмее да гъкне.А петрола е приоритет,Останалото е вторично.Номера с Венецуела ,там няма да мине. Рижо недоразумение,престъпник досиетата Епщийн рано или късно ще проговорят.

    21:23 16.03.2026

  • 55 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Не е":

    Златното обезпечение си беше до кризата им през 70- те години,а Кенеди е убит 63-та...Чак след 70-те премахнаха златното обезпечение и го направиха петродолар...А за извънземните....това не го зная!
    На мен най логична причина ми изглежда това с долара..Защото ,ако правителството на САЩ си има тяхна валута,тогава не могат да контролират САЩ и да го използват като маша /оръжие за собствени цели..Затова сега се казва,че Лондонсити е ръката а САЩ оръжието...

    21:23 16.03.2026

  • 56 Тръмп отстрелва като яребици

    6 6 Отговор
    всички съюзници на Путин!

    21:23 16.03.2026

  • 57 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "хаха":

    Помощ или по-скоро проява на показване на желание какво поиска? Разликата е огромна вземи да излушай какво точно каза в оргинал без преазказ от журналисти

    21:23 16.03.2026

  • 58 Тръмп има очи на гущер

    5 6 Отговор
    Нищо чудно да е от рептилите.

    Отвратителен агресор и последовател на юдео-сатаниста Епщайн.

    21:26 16.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Има

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "смях в залата":

    Краткосрочен и дългосрочен план обаче. Това което изглежда печалба в момента често се оказва огромна загоба в дългосрочен. Точно тази ралика отличава добрата стратегия от импулсивното действие

    21:29 16.03.2026

  • 61 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #52 от "Не си в час!":

    Санкциите започнаха от 59-та и се увеличаваха поетапно докато се стигна до пълна блокада през 61-ва. Куба имаше вече пълна блокада ,когато СССР започнаха с ракетите ,защото американците имаха в Турция..Стигна се до ръба на ЯВ и тогава Кенеди отстъпва и си изтегля ракетите от Турция,след което го прави и СССР.

    21:30 16.03.2026

  • 62 Ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "смях в залата":

    Без значение от ситуацията, Русийката винаги е губеща и накрая хваща средния.!

    Коментиран от #63

    21:34 16.03.2026

  • 63 Хе,хе...!

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ха-ха":

    Глупави и шаблонни опорки...!
    Но дерзай,поне си забавен...😝!

    21:41 16.03.2026

  • 64 Точно обратното е.

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "смях в залата":

    Русия е най-губещата от тази ситуация. Дефакто Русия има влияние само в една единствена държава в света -Беларус. Дори губеща е слабо казано. Това на практика е геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #65

    21:43 16.03.2026

  • 65 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "Точно обратното е.":

    Чудесно тогава! Ние в Европа сме печелившите..Да се радваме:)))))
    Чавка м.озъка ти е изпила на теб:))))

    21:45 16.03.2026

  • 66 Аз пък чета

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "рижака":

    Как режима на аятоласите поразява бази, че вече нищо не трява да е останало от тези бази дето са толкова малки като площ в страни които са с нещожни размери в сравнение с Иран. Но реалноста е малко по-друга Иран имат единични попадения в общия случай с оганичени поражания най-често от падлали отломки, а за сметка на това в Иран всичко военно или на силите за сигурност бива ситемно елеменирано въпреки размера на страната.

    Коментиран от #67

    21:47 16.03.2026

  • 67 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Аз пък чета":

    От базите им нищо не е останало, нито радарите им от самолетоносачите им на буксир нейде към Индия,единия се подпалил щото пушили вътре :) и всичко това от отломки ха ха ха

    21:54 16.03.2026

  • 68 Куба е Територия

    1 0 Отговор
    Територия на САЩ.

    Руските Братюшки

    Докара само Глад и мизерия

    На Кубинците

    21:55 16.03.2026

  • 69 Как да си убеден

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не съм убеден,":

    След като
    Си Издуханяк.

    21:56 16.03.2026

  • 70 Жеро

    0 0 Отговор
    В мандата на бай Дончо, рижавия скункс, това приключване с Иран няма да се случи! Само да не се предскажат и и сбъднат други неща за силните хамериканци:1 галон - 5$!

    21:56 16.03.2026