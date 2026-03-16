Планът на Тръмп! САЩ не изключват военни действия и в Куба, след като приключат с Иран

Съединените щати скоро биха могли да постигнат споразумение с Куба или да предприемат други действия. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Думите му са сигнал, че бързо може да настъпи развитие в дългосрочно обтегнатите отношения.

"Куба също иска да сключи сделка и мисля, че съвсем скоро или ще сключим такава, или ще направим каквото трябва", отбеляза Тръмп. "Разговаряме с Куба, но ще говорим с Иран преди Куба".

Изказването му идва на фона на продължаващото повишено напрежение между Вашингтон и Хавана след години на санкции, дипломатически търкания и спорове относно миграцията и сигурността, като регионалните съюзници и инвеститори следят отблизо за признаци на промяна в политиката.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел в петък заяви, че страната е започнала преговори със Съединените щати в момент, когато островът е изправен пред една от най-тежките си икономически кризи от десетилетия.

"Тези разговори целят намирането на решения чрез диалог за двустранните различия, които имаме между двете страни", обясни Диас-Канел.

Той изрази надежда, че преговорите ще отдалечат двамата дългогодишни съперници "от конфронтация".

Икономическата криза в страната се изостри от прекъсванията на вноса на петрол, на който островът разчита за захранване на електроцентрали и транспортни мрежи. Недостигът на гориво принуди властите да наложат прекъсвания на електрозахранването в цялата страна и да ограничат някои обществени услуги.

През последните седмици Тръмп направи поредица от изявления относно това, че Куба е пред колапс и бърза да сключи сделка със Съединените щати. Миналата седмица той заяви, че Куба може да бъде обект на "приятелско превземане", след което добави: "А може и да не е приятелско".

Въпреки подновените контакти, между двете правителства остават значителни различия. Американски представители предполагат, че всяко облекчаване на натиска ще зависи от политически и икономически отстъпки от Хавана, а кубинските лидери настояват, че преговорите трябва да зачитат независимостта на острова.