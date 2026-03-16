Планът на Тръмп! САЩ не изключват военни действия и в Куба, след като приключат с Иран

Съединените щати скоро биха могли да постигнат споразумение с Куба или да предприемат други действия. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".
Думите му са сигнал, че бързо може да настъпи развитие в дългосрочно обтегнатите отношения.
"Куба също иска да сключи сделка и мисля, че съвсем скоро или ще сключим такава, или ще направим каквото трябва", отбеляза Тръмп. "Разговаряме с Куба, но ще говорим с Иран преди Куба".
Изказването му идва на фона на продължаващото повишено напрежение между Вашингтон и Хавана след години на санкции, дипломатически търкания и спорове относно миграцията и сигурността, като регионалните съюзници и инвеститори следят отблизо за признаци на промяна в политиката.
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел в петък заяви, че страната е започнала преговори със Съединените щати в момент, когато островът е изправен пред една от най-тежките си икономически кризи от десетилетия.
"Тези разговори целят намирането на решения чрез диалог за двустранните различия, които имаме между двете страни", обясни Диас-Канел.
Той изрази надежда, че преговорите ще отдалечат двамата дългогодишни съперници "от конфронтация".
Икономическата криза в страната се изостри от прекъсванията на вноса на петрол, на който островът разчита за захранване на електроцентрали и транспортни мрежи. Недостигът на гориво принуди властите да наложат прекъсвания на електрозахранването в цялата страна и да ограничат някои обществени услуги.
През последните седмици Тръмп направи поредица от изявления относно това, че Куба е пред колапс и бърза да сключи сделка със Съединените щати. Миналата седмица той заяви, че Куба може да бъде обект на "приятелско превземане", след което добави: "А може и да не е приятелско".
Въпреки подновените контакти, между двете правителства остават значителни различия. Американски представители предполагат, че всяко облекчаване на натиска ще зависи от политически и икономически отстъпки от Хавана, а кубинските лидери настояват, че преговорите трябва да зачитат независимостта на острова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 военни действия и в Куба
ще му позволят
макар да е луд за връзване
20:58 16.03.2026
10 Атина Палада
До коментар #5 от "ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА":Аааааа,имат ,над Гренада:) вчера един коментиращ ни напомни тук за единствената победа на САЩ,която била над Гренада.
Коментиран от #40
20:58 16.03.2026
16 Българин
Тогава утре кубинците ще бъдат много диалогично настроени.
21:02 16.03.2026
17 Сталин
21:02 16.03.2026
18 Куба плати жестока цена
65 години ужасяваща мизерия!
Коментиран от #41
21:03 16.03.2026
19 Любо
Или и той вече проси навсякъде помощ като другия зелен еврейски клоун!?
21:04 16.03.2026
20 Атина Палада
До коментар #6 от "Пепо":Кенеди беше затова,че избяга от долара на ФЕД..
Пусна двайсет доларови банкноти на правителството в обръщение,като заявката беше американците да започнат използването на долари на правителството..След у.бийството ,наследникът му още не положил клетва веднага изтегли тихомълком от мрежата доларите на правителството и всичко приключи.
Коментиран от #29, #33
21:04 16.03.2026
22 Хм...
Как обаче ще се отърве иcpahell?
21:04 16.03.2026
23 оня с питон.я
Коментиран от #26
21:04 16.03.2026
26 оня с питон.я
До коментар #23 от "оня с питон.я":И втория изключи транспондерите. Остана един. На учение отиват дето вика Запрянката.
Коментиран от #49, #53
21:06 16.03.2026
27 Механик
Щото Иран стика зъби и удря яко, а Тръмпягата мъчи да накара ск.опците от ЕС да ходят да защитават демокрацията в протока. Така ама последните понеже са ск.опци не дават "добро" и се снишкват.
21:06 16.03.2026
28 Ти да видиш
Украйна е типичният пример! България също е участвала в техните пиратски набези срещу Ирак и Афганистан.
21:08 16.03.2026
29 Не е
До коментар #20 от "Атина Палада":Задължително! Това е единият вариант. Кенеди искаше да върне и златното обезпечение на парите. Кенеди искаше да огласи и за контакти с извънземни. Може да е за всяко от трите, а може би е за четвърто, което не знаем.
Коментиран от #55
21:08 16.03.2026
31 Ким Ченъ
Коментиран от #51
21:10 16.03.2026
33 Мирослав
До коментар #20 от "Атина Палада":Кенеди го ликвидираха ционистите защото назначи инспекция на ядрените съоръжения на Израел и две седмици по-късно го приключиха!
21:11 16.03.2026
36 Вивалди
Коментиран от #44
21:13 16.03.2026
37 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия, Куба и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #43, #50
21:13 16.03.2026
40 Ааа, и над Панама
До коментар #10 от "Атина Палада":имат пълна победа.
И то без съюзници.
21:14 16.03.2026
41 Атина Палада
До коментар #18 от "Куба плати жестока цена":Какви руски ракети сънуваш :)) това с руските ракети си беше между САЩ и СССР.. Санкциите срещу Куба са за кубинската революция,която свършва 59-та. Идва Кастро след Батиста.От тогава започват санкциите и се стига до пълна блокада през 61-ва ..
Коментиран от #52
21:15 16.03.2026
43 Така
До коментар #37 от "Безспорен факт":Е фактите са си факти колкото и да го извърта попагадата
21:17 16.03.2026
44 Хе хе...
До коментар #36 от "Вивалди":Освен дето са най кръвожадни, са и единствените навити.
Пуделчетата ми те...
21:17 16.03.2026
47 Ко речи...,Ко...?!
Спокойно Кубинци!
Значи няма да е скоро...!
21:18 16.03.2026
48 Не съм убеден,
Коментиран от #69
21:19 16.03.2026
49 оня с питон.я
До коментар #26 от "оня с питон.я":И третия изключи транспондерите. На учение отиват. Над Иран. Ама ние не участваме във войната. Само по малко дето вика Запрянката.
21:19 16.03.2026
50 смях в залата
До коментар #37 от "Безспорен факт":хахаха ти сериозно ли. Ако има печеливш от сегашната ситуация е Путин. Руския нефт се продава както никога до сега, межждувременно само ти си мислиш, че не помага на Иван хахаха
Коментиран от #60, #62, #64
21:20 16.03.2026
51 Ким е много кротък,
До коментар #31 от "Ким Ченъ":скатава се и не мърда никъде. Затова никой не го закача.😂65
21:22 16.03.2026
52 Не си в час!
До коментар #41 от "Атина Палада":Пълната блокада беше наложена да не могат да влизат руски ракети! Санкциите са си отделно!
Коментиран от #61
21:22 16.03.2026
53 ПРОГРЕСИВЕН ТРАНС ПОНДЕР
До коментар #26 от "оня с питон.я":МИ ЧИ
ОДИ ГИ ВКЛЮЧИ ,ВЕ...
ИЛИ СЕ ОБАДИ ПО ПЕЙДЖЕРА
НА МОЛЛАТА НА БУЛ.СИМ.ШОСЕ 55
Коментиран от #59
21:22 16.03.2026
55 Атина Палада
До коментар #29 от "Не е":Златното обезпечение си беше до кризата им през 70- те години,а Кенеди е убит 63-та...Чак след 70-те премахнаха златното обезпечение и го направиха петродолар...А за извънземните....това не го зная!
На мен най логична причина ми изглежда това с долара..Защото ,ако правителството на САЩ си има тяхна валута,тогава не могат да контролират САЩ и да го използват като маша /оръжие за собствени цели..Затова сега се казва,че Лондонсити е ръката а САЩ оръжието...
21:23 16.03.2026
57 Абе
До коментар #46 от "хаха":Помощ или по-скоро проява на показване на желание какво поиска? Разликата е огромна вземи да излушай какво точно каза в оргинал без преазказ от журналисти
21:23 16.03.2026
58 Тръмп има очи на гущер
Отвратителен агресор и последовател на юдео-сатаниста Епщайн.
21:26 16.03.2026
60 Има
До коментар #50 от "смях в залата":Краткосрочен и дългосрочен план обаче. Това което изглежда печалба в момента често се оказва огромна загоба в дългосрочен. Точно тази ралика отличава добрата стратегия от импулсивното действие
21:29 16.03.2026
61 Атина Палада
До коментар #52 от "Не си в час!":Санкциите започнаха от 59-та и се увеличаваха поетапно докато се стигна до пълна блокада през 61-ва. Куба имаше вече пълна блокада ,когато СССР започнаха с ракетите ,защото американците имаха в Турция..Стигна се до ръба на ЯВ и тогава Кенеди отстъпва и си изтегля ракетите от Турция,след което го прави и СССР.
21:30 16.03.2026
62 Ха-ха
До коментар #50 от "смях в залата":Без значение от ситуацията, Русийката винаги е губеща и накрая хваща средния.!
Коментиран от #63
21:34 16.03.2026
63 Хе,хе...!
До коментар #62 от "Ха-ха":Глупави и шаблонни опорки...!
Но дерзай,поне си забавен...😝!
21:41 16.03.2026
64 Точно обратното е.
До коментар #50 от "смях в залата":Русия е най-губещата от тази ситуация. Дефакто Русия има влияние само в една единствена държава в света -Беларус. Дори губеща е слабо казано. Това на практика е геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #65
21:43 16.03.2026
65 Атина Палада
До коментар #64 от "Точно обратното е.":Чудесно тогава! Ние в Европа сме печелившите..Да се радваме:)))))
Чавка м.озъка ти е изпила на теб:))))
21:45 16.03.2026
66 Аз пък чета
До коментар #45 от "рижака":Как режима на аятоласите поразява бази, че вече нищо не трява да е останало от тези бази дето са толкова малки като площ в страни които са с нещожни размери в сравнение с Иран. Но реалноста е малко по-друга Иран имат единични попадения в общия случай с оганичени поражания най-често от падлали отломки, а за сметка на това в Иран всичко военно или на силите за сигурност бива ситемно елеменирано въпреки размера на страната.
Коментиран от #67
21:47 16.03.2026
67 Атина Палада
До коментар #66 от "Аз пък чета":От базите им нищо не е останало, нито радарите им от самолетоносачите им на буксир нейде към Индия,единия се подпалил щото пушили вътре :) и всичко това от отломки ха ха ха
21:54 16.03.2026
68 Куба е Територия
Руските Братюшки
Докара само Глад и мизерия
На Кубинците
21:55 16.03.2026
69 Как да си убеден
До коментар #48 от "Не съм убеден,":След като
Си Издуханяк.
21:56 16.03.2026
