Незаконно финансиране! Никола Саркози обжалва присъдата си по делото за либийските пари

Бившият френски президент Никола Саркози днес се яви в съда във връзка с процедурата по обжалване на присъдата, свързана с обвинения срещу него за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. със средства от Либия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Саркози миналата година прекара 20 дни в затвора след осъдителната присъда. Седемдесет и една годишният бивш президент обжалва решението на парижкия съд, който го призна за виновен в „заговор за извършване на престъпление“. Той бе осъден на пет години затвор за участието си в предполагаемата схема за получаване на средства от правителството на покойния лидер на Либия Муамар Кадафи в замяна за политически и дипломатически услуги.

Саркози е първият бивш президент в модерната френска история, осъден на затвор. Той започна да излежава присъдата си, но парижки апелативен съд разпореди да бъде освободен под съдебен надзор, докато приключи новото дело.

Разглеждането на обжалването, което се очаква да продължи до 3 юни, ще включва повторно разглеждане на всички доказателства и показания, свързани със Саркози и другите деветима обвиняеми, сред които са и трима бивши министри.

Бившият президент отрича да е извършил нещо нередно и настоява, че обвиненията срещу него са политически мотивирани, посочва АП. Откакто напусна президентския пост срещу него се водят редица дела, но той продължава да е влиятелна фигура в консервативната политика във Франция.

Касационният съд, който е най-висшата инстанция във Франция, миналия ноември потвърди присъдата срещу Саркози по друго дело за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г. и го осъди на шест месеца домашен арест. Тази присъда все още не е изпълнена.