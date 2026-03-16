В условия на глобална несигурност! Търговските преговори между САЩ и Китай продължават в Париж
  Тема: Войната на митата

16 Март, 2026 17:53 782 14

Въпреки това планираната среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин може да бъде отложена заради войната с Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговорите между САЩ и Китай за търговията и инвестициите продължават в Париж с цел подготовка на предложения за бъдещо икономическо сътрудничество между двете най-големи икономики в света. Въпреки това планираната среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин може да бъде отложена заради войната с Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Бесънт и китайският вицепремиер Хъ Лифън ръководят двудневни разговори във френската столица, насочени към подготовката на среща между двамата лидери, планирана за периода 31 март – 2 април в Пекин.

В интервю за телевизия Си Ен Би Си Бесънт определи разговорите като „много добри“ и посочи, че те се провеждат на основата на „стабилни отношения“ между двете страни.

В същото време той не изключи възможността срещата на върха да бъде отложена. Президентът Тръмп заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, публикувано в неделя, че може да отложи пътуването си до Китай, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на стратегическия Ормузки проток, който е затворен от Иран.

По думите на Бесънт евентуално забавяне няма да се дължи на търговски разногласия. „Президентът иска да остане във Вашингтон, за да координира военните действия, и пътуването в чужбина в подобен момент може да не е оптимално“, заяви той.

Търговски преговори

Делегациите на САЩ и Китай възобновиха разговорите в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

По време на срещите китайската страна е изразила готовност да увеличи покупките на американски селскостопански стоки, включително птиче месо, говеждо месо и редица култури извън соята, съобщи източник, запознат с разговорите.

Китай остава ангажиран и с договореността да купува около 25 милиона тона американска соя годишно през следващите три години съгласно търговското примирие между Тръмп и Си от октомври 2025 г., добави източникът.

Говорители на Министерството на финансите на САЩ и на офиса на търговския представител на САЩ отказаха коментар за хода на разговорите.

Междувременно китайското Министерство на търговията разкритикува започнато в САЩ разследване, свързано с предполагаем принудителен труд, и призова Вашингтон „да поправи грешките си“.

Официалната китайска информационна агенция „Синхуа“ коментира, че „значителен напредък“ в икономическото сътрудничество между САЩ и Китай може да възстанови доверието в една все по-крехка световна икономика.

Механизми за управление на търговията

Според източници двете страни обсъждат създаването на нови механизми за управление на икономическите отношения, включително американско-китайски Търговски съвет и Инвестиционен съвет.

Предложеният Търговски съвет би имал за цел да идентифицира продукти и сектори, в които САЩ и Китай могат да разширят търговията по балансиран начин, без да застрашават националната сигурност или критичните вериги за доставки на другата страна.

Инвестиционният съвет, от своя страна, няма да определя общи инвестиционни политики, а ще се занимава с конкретни инвестиционни въпроси между двете държави.

Критични минерали и енергия

По време на разговорите американската страна е повдигнала и въпроса за достъпа до критични минерали от Китай.

Сред обсъжданите теми е бил недостигът на итрий – редкоземен елемент, използван в турбините на реактивни двигатели и в други високотехнологични приложения, който е важен за американската аерокосмическа индустрия.

По думите на източник двете страни са намерили начини да смекчат част от напрежението в тази област, без да бъдат оповестени подробности.

Американските представители са изразили и желание Китай да увеличи покупките на самолети „Боинг“ (Boeing), както и на американски въглища, петрол и природен газ.

Според търговски анализатори обаче възможностите за значителен пробив в краткосрочен план остават ограничени, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено към конфликта с Иран.

Бившият американски търговски преговарящ Уенди Кътлър коментира, че евентуалните договорености могат да бъдат реализирани постепенно през годината, тъй като се очакват още няколко срещи между лидерите на двете страни, включително по време на срещата на върха на АПЕК и на форума на Г-20.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 3 Отговор
    Както съм ви казвал - На глупака никой не може да помогне!!! И Тръмп така - сега ще прегиваря без карти!!! А само трябваше да мълчи, и да гледа лошо! И щеше да спечели!!!

    17:55 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    5 2 Отговор
    Бай Дончо ще уравновеси скоро центите на РАМ и бензинец. Литър = гигабайт.

    17:56 16.03.2026

  • 3 китайски балон

    9 2 Отговор
    БайДончо с Оскар за филма си "Провал, след провал" 😉

    17:57 16.03.2026

  • 4 си дзън

    8 2 Отговор
    Като нема карти дедо Дончо, защо вика "всичко коз". Сега ще го вкарат. Добре, че не му извикаха "контра"

    17:58 16.03.2026

  • 5 Големите икономики

    5 6 Отговор
    САЩ и Китай си гледат бизнеса и търговията, а малката бедна мишка Русия гледа изгонена зад ъгъла:)

    17:59 16.03.2026

  • 6 Наблюдател

    4 3 Отговор
    Си Дзинпин явно е наритал рижавата маймуна и е отхвърлил всякакви срещу с нея в близко бъдеще и сега краварите се чудят как да замажат положението и да представят нещата така, че маймуната имала един вид по-важна работа, да пощи задните части на другата ушата маймуна например.
    Хайли лайкли!

    Коментиран от #8

    18:11 16.03.2026

  • 7 Само питам

    4 4 Отговор
    А боклука Путин поканен ли е?

    Коментиран от #9, #11

    18:13 16.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин е наритан

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    в девета глуха. Тръмп му каза - Русия не е фактор. :)

    Коментиран от #12

    18:18 16.03.2026

  • 10 Наш човек

    1 2 Отговор
    Тръмп е пример когато НЯКОЙ койта иска назначи някой , на някой отговорен пост ,и после изгуби контрола над този НЯКОЙ

    18:20 16.03.2026

  • 11 Вашето мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Паветен, Си знае, че Путин му осигурява военната сила и ресурсите, а както се оказа господаря ти няма нито военна сила нито ресурси и скоро ще разбереш, че дилдото ти не могат да произведат щатите.

    Коментиран от #14

    18:20 16.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    2 2 Отговор
    До скоро турболибералите разправяха как Китай щял да купува Сибир.
    Както вървят нещата, да не стане така че Китай да си купупят САЩ :)

    18:24 16.03.2026

  • 14 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Така е приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    18:32 16.03.2026

