В условия на глобална несигурност! Търговските преговори между САЩ и Китай продължават в Париж

Преговорите между САЩ и Китай за търговията и инвестициите продължават в Париж с цел подготовка на предложения за бъдещо икономическо сътрудничество между двете най-големи икономики в света. Въпреки това планираната среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин може да бъде отложена заради войната с Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Бесънт и китайският вицепремиер Хъ Лифън ръководят двудневни разговори във френската столица, насочени към подготовката на среща между двамата лидери, планирана за периода 31 март – 2 април в Пекин.

В интервю за телевизия Си Ен Би Си Бесънт определи разговорите като „много добри“ и посочи, че те се провеждат на основата на „стабилни отношения“ между двете страни.

В същото време той не изключи възможността срещата на върха да бъде отложена. Президентът Тръмп заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, публикувано в неделя, че може да отложи пътуването си до Китай, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на стратегическия Ормузки проток, който е затворен от Иран.

По думите на Бесънт евентуално забавяне няма да се дължи на търговски разногласия. „Президентът иска да остане във Вашингтон, за да координира военните действия, и пътуването в чужбина в подобен момент може да не е оптимално“, заяви той.

Търговски преговори

Делегациите на САЩ и Китай възобновиха разговорите в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

По време на срещите китайската страна е изразила готовност да увеличи покупките на американски селскостопански стоки, включително птиче месо, говеждо месо и редица култури извън соята, съобщи източник, запознат с разговорите.

Китай остава ангажиран и с договореността да купува около 25 милиона тона американска соя годишно през следващите три години съгласно търговското примирие между Тръмп и Си от октомври 2025 г., добави източникът.

Говорители на Министерството на финансите на САЩ и на офиса на търговския представител на САЩ отказаха коментар за хода на разговорите.

Междувременно китайското Министерство на търговията разкритикува започнато в САЩ разследване, свързано с предполагаем принудителен труд, и призова Вашингтон „да поправи грешките си“.

Официалната китайска информационна агенция „Синхуа“ коментира, че „значителен напредък“ в икономическото сътрудничество между САЩ и Китай може да възстанови доверието в една все по-крехка световна икономика.

Механизми за управление на търговията

Според източници двете страни обсъждат създаването на нови механизми за управление на икономическите отношения, включително американско-китайски Търговски съвет и Инвестиционен съвет.

Предложеният Търговски съвет би имал за цел да идентифицира продукти и сектори, в които САЩ и Китай могат да разширят търговията по балансиран начин, без да застрашават националната сигурност или критичните вериги за доставки на другата страна.

Инвестиционният съвет, от своя страна, няма да определя общи инвестиционни политики, а ще се занимава с конкретни инвестиционни въпроси между двете държави.

Критични минерали и енергия

По време на разговорите американската страна е повдигнала и въпроса за достъпа до критични минерали от Китай.

Сред обсъжданите теми е бил недостигът на итрий – редкоземен елемент, използван в турбините на реактивни двигатели и в други високотехнологични приложения, който е важен за американската аерокосмическа индустрия.

По думите на източник двете страни са намерили начини да смекчат част от напрежението в тази област, без да бъдат оповестени подробности.

Американските представители са изразили и желание Китай да увеличи покупките на самолети „Боинг“ (Boeing), както и на американски въглища, петрол и природен газ.

Според търговски анализатори обаче възможностите за значителен пробив в краткосрочен план остават ограничени, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено към конфликта с Иран.

Бившият американски търговски преговарящ Уенди Кътлър коментира, че евентуалните договорености могат да бъдат реализирани постепенно през годината, тъй като се очакват още няколко срещи между лидерите на двете страни, включително по време на срещата на върха на АПЕК и на форума на Г-20.