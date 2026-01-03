Новини
Свят »
Венецуела »
Доналд Тръмп е наредил удари по няколко цели във Венецуела, включително военни

Доналд Тръмп е наредил удари по няколко цели във Венецуела, включително военни

3 Януари, 2026 10:21 2 431 96

  • каракас-
  • веленуела-
  • сащ-
  • нападение-
  • атаката-
  • експлозии-
  • доналд тръмп

Николас Мадуро обяви извънредно положение

Доналд Тръмп е наредил удари по няколко цели във Венецуела, включително военни - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Белият дом отказа да коментира съобщенията за експлозии в Каракас, съобщава New York Times.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди удари по няколко цели, включително военни, във Венецуела, съобщава журналистката на CBS Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на американски представители.

В ранните часове на днешния ден са чути експлозии във венецуелската столица Каракас. Местни жители съобщиха, че са чули експлозии в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра.

Властите на Венецуела призовават всички сили на страната да засилят мобилизационните планове.

Министерството на външните работи на Венецуела остро осъди агресията на САЩ срещу страната си.

Боливарската република Венецуела отхвърля, осъжда и обявява пред международната общност фрапантната военна агресия, извършена от настоящото правителство на САЩ срещу територията и населението на Венецуела в гражданските и военните райони на град Каракас, столицата на републиката, както и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра“, се казва в изявление, публикувано в Telegram канала на венецуелския външен министър Иван Хил.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бгг

    74 6 Отговор
    Големите правят каквото си поискат. ООН трябва да се закрие.

    10:24 03.01.2026

  • 3 Боздуган

    67 17 Отговор
    Китай и Русия да въоражат Венецуела, както останалите въоръжават Украйна.

    Коментиран от #34, #72, #80

    10:24 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нобел за мир

    66 8 Отговор
    Дeдo Tpъмпи миpoтвopeцa мy кaзвaт

    10:25 03.01.2026

  • 6 механик

    57 7 Отговор
    Тръмп създава нови врагове на американците . Най-много дрога се произвежда в сащ .

    10:25 03.01.2026

  • 7 Човек

    61 5 Отговор
    Миротвореца Тръмп в действие.

    10:25 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Джок Съдбата

    48 2 Отговор
    Сега това война ли е или специална военна операция :D ?

    10:25 03.01.2026

  • 10 Някой

    40 7 Отговор
    Башибозук!
    Дано да потъне САЩ - я супер вулкана им да изригне, я негрите да ги таковата.

    10:26 03.01.2026

  • 11 Усраула

    45 3 Отговор
    Веднага санкции

    10:26 03.01.2026

  • 12 ДЕМОКРАЦИЯ - ЯНКИ ДУДЪЛ

    48 5 Отговор
    Най- големите агресори на земята !!

    Коментиран от #75

    10:27 03.01.2026

  • 13 Ембарго за агресорите

    58 5 Отговор
    След като САЩ си присвоиха правото да бомбардират столицата на независима държава, защо Русия да не щурмува Киев след новогодишния терористичен удар организиран от Киев и Лондон?!
    Сега ще видим евро-атлантически цинизъм в реакциите на западния псевдо елит. Логично би било да обявят реципрочни мерки и да блокират търговията с американски газ и петрол.

    Коментиран от #18, #37, #86

    10:27 03.01.2026

  • 14 Балабанова

    35 4 Отговор
    Пак Америка над всички,няма изобщо изненадани от велите американци,които се мислят за господари над света.

    10:28 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СВО Украйна

    9 16 Отговор
    отключи кутията на Пандора!

    10:28 03.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    7 29 Отговор
    Надявам се Дональд няма удари мен, нали сме си товарищи ? 🎅

    Коментиран от #94

    10:28 03.01.2026

  • 18 Румен Решетников

    6 30 Отговор

    До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":

    Правилно.
    Нагледахме се на руско-китайски цинизъм...

    10:29 03.01.2026

  • 19 зайко байко

    31 7 Отговор
    Миротвореца Тръмп, на който най голямата мечта е да получи Нобеловата награда за мир.

    10:29 03.01.2026

  • 20 Закриване на ООН

    33 5 Отговор
    Кой да спре агресията на САЩ?!

    Коментиран от #41

    10:30 03.01.2026

  • 21 Гориил

    44 5 Отговор
    Незабавно обявете европейски санкции, търговска блокада, забрана на американската култура и не забравяйте неутралните Олимпийски игри без знаме и химн.

    10:30 03.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кмета на Венеция

    5 2 Отговор
    Обявих извънредно положение....

    10:31 03.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин

    17 1 Отговор
    да изпрати Орешници на Мадуро!

    10:33 03.01.2026

  • 26 Цензура

    30 3 Отговор
    ЕС веднага да блокира американските тв канали, поне така реагира след като Русия нахлу в Украйна.

    10:33 03.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор
    Русия ще защити Мадуро, ще защити Каркас, ще защити Венецуела така както защити Иран !!! Завтра ще изразим своята ясна пазиция в ООН. Ти да видишь .....🎅🎅🎅

    10:33 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гориил

    14 4 Отговор
    Отново Антикоминтерновският пакт и Нюрнбергският трибунал.

    10:34 03.01.2026

  • 31 Румен Радев

    5 12 Отговор
    Венецуела са войнолюбци! Трябва да сложат оръжие и да прекратят войната

    10:34 03.01.2026

  • 32 ФАКТ

    8 18 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    10:35 03.01.2026

  • 33 Тдс

    23 5 Отговор
    Тръмп пише нова история на САЩ не осъзнавайки че пише некролога на америка

    Коментиран от #40, #95

    10:35 03.01.2026

  • 34 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Не можем ве, Сорос не дава.

    10:36 03.01.2026

  • 35 Бгг

    26 4 Отговор
    Гейсъюза да отпусне пари на Венецуела и да заклейми агресора САЩ. Само че лицемерният съюз няма да гъкне тоя път.

    Коментиран от #43

    10:36 03.01.2026

  • 36 МОК

    28 4 Отговор
    МОК да изключи американските спортисти от Зимните олимпийски игри в Милано.

    10:36 03.01.2026

  • 37 Сорос

    6 12 Отговор

    До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    10:37 03.01.2026

  • 38 Не е баш така

    11 4 Отговор

    До коментар #22 от "дядо поп":

    Венецуелците са си присвоили САЩианския нефт

    10:37 03.01.2026

  • 39 ?????

    25 4 Отговор
    Чакаме европейски санкции против Щатите, забрана на американските спортисти и артисти, забрана на американския газ, забрана на американските самолети да летят над Европа.
    Или тва е друго? А Европо?

    Коментиран от #50

    10:38 03.01.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    6 14 Отговор

    До коментар #33 от "Тдс":

    "...пише некролога на америка..."

    Нет ...
    Аз го изпреварих преди Четири Года !!!
    Написах некролога на Матушката, тази година е опелото. Аминь 🎅

    10:38 03.01.2026

  • 41 Путин

    6 10 Отговор

    До коментар #20 от "Закриване на ООН":

    Не мога ве, ще ми конфискуват милиардите дето ги откраднах от ватите. Държат ме през офшорните зони.

    10:38 03.01.2026

  • 42 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    5 5 Отговор
    Дали Тръмп ша са мъчи четири години с Мъдурката.

    Коментиран от #60

    10:38 03.01.2026

  • 43 Путин от бункера

    5 8 Отговор

    До коментар #35 от "Бгг":

    И аз няма да гъкна

    10:40 03.01.2026

  • 44 ФСБ

    12 3 Отговор
    Ниското гони някакви фашисти , Високия Риж гони някакви наркотрафиканти , всичките са едни и същи отпадъци.

    10:40 03.01.2026

  • 45 Мадуро

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Вече съм в апартамента ми в Москва при Асад

    10:40 03.01.2026

  • 46 Путине, Путине...

    7 4 Отговор
    Пращай кинжали, солцепеци, фаб-ове, СУта, С 400 на Мъдурката докато е време....ако ти стиска де.

    Коментиран от #53, #88

    10:41 03.01.2026

  • 47 таксиджия 🚖

    24 3 Отговор
    ппдб и гроб ще сложат ли знамето на Венецуела в централата си?

    Коментиран от #49

    10:42 03.01.2026

  • 48 Вица на деня

    5 10 Отговор
    Ало, Мъдурка, Тръмп та търси........
    На кой телефон.......
    Чука на вратата ти бре......

    10:42 03.01.2026

  • 49 Позитано 20

    8 4 Отговор

    До коментар #47 от "таксиджия 🚖":

    Ние вече сложихме венецуелското знаме.....

    10:43 03.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Киро Сложното

    13 3 Отговор
    Дарете първата си еврозаплата за Венецуела!

    10:43 03.01.2026

  • 52 пламен

    10 8 Отговор
    Ще стане като с Асад. Ще бяга в Москва. После, заедно всички ще бягат в Северна Корея

    Коментиран от #85

    10:44 03.01.2026

  • 53 ФАКТ

    4 9 Отговор

    До коментар #46 от "Путине, Путине...":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    10:45 03.01.2026

  • 54 Нов световен ред

    15 4 Отговор
    Да се готви Гренландия. Явно сделка между САЩ-Русия-Китай е оттегляне на САЩ от източния блок за сметка на латинска Америка. Зеленски е оставен сам да се спасява...

    Коментиран от #57

    10:45 03.01.2026

  • 55 Мъдурка

    6 8 Отговор
    Бегай докато ъ време. Не забравяй кво стана със САДДАМА, КАДАФИТО, комуниста МИЛОШЕВИЧ, АССАД....вероятно и с АЯТОЛАХА.

    10:46 03.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Докато щатско оръжие

    1 10 Отговор

    До коментар #54 от "Нов световен ред":

    Громи Путин, Зеленски нема да е сам....

    10:47 03.01.2026

  • 58 пацо

    4 7 Отговор
    Аре са да видим колко струват руските обещания за помощ

    10:47 03.01.2026

  • 59 Киро Сложното

    15 3 Отговор
    Дарете първата си еврозаплата за Венецуела

    Коментиран от #67

    10:47 03.01.2026

  • 60 Афганистанец със сандали

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Питай го колко се мъчи с нас

    10:49 03.01.2026

  • 61 Павел пенев

    6 0 Отговор
    Американските и еврейските терористи трябва да бъдат унищожени за да има мир по света.

    10:49 03.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Краставите кучета

    4 6 Отговор
    През девет плета се надушват е казал нашият мъдър народ! Така се надушиха Доналд Тръмп и Владимир Путин и се разбраха всеки да си прави каквото иска без да има санкции един на друг, а в очите на международната общност да се хвърля прах, ужким са за мир и противници на войната и тем подобни глупости! Сега остава и другаря Си да нападне Тайван и циркът ще е пълен! Такъв хаос света не е виждал от годините на Втората Световна Война, а онези архитекти на международната сигурност и радетели за световен мир се въртят в недоумение в гробовете си!

    10:52 03.01.2026

  • 64 веселяк

    5 0 Отговор
    Нямат късмет венецианците...ъъъ венецуелците или каквито там са, живеят върху американски петрол!

    10:56 03.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Шантавите старци

    5 2 Отговор
    Путин и Тръмп се опиват от мисълта да остана в историята като велики пълководци.

    Да видим третият шантавел- Си, дали ще ги последва.

    10:56 03.01.2026

  • 67 Пепи Волгата

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Киро Сложното":

    Аз исках да дам останали ми рубли от Костя, ама Мадуро вика давай евра , че с тия рубли сме за никъде

    10:58 03.01.2026

  • 68 Бгг

    5 0 Отговор
    Големите правят каквото си поискат. ООН трябва да се закрие. Гейсъюза веднага да наложи първи пакет санкции на САЩ и да отпусне пари на Венецуела. Само че Г е й т а ц и т е са лицемерни слуги.

    10:58 03.01.2026

  • 69 ЕВРО СТОТИНКА

    0 1 Отговор
    ЗЕМЛЯ В ИЛЮМИНАТОРЕ...💥
    НУ МЪДУРУ НУ ПОГОДИ..

    10:59 03.01.2026

  • 70 9689

    3 0 Отговор
    Браво,миротворецо.

    11:00 03.01.2026

  • 71 Путине

    1 0 Отговор
    Спасявай Мъдурката, че скоро може да правиш същото и с АЯТОЛАХА.

    11:02 03.01.2026

  • 72 да въоражават

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Някой пречи ли им?

    11:03 03.01.2026

  • 73 Милена

    12 1 Отговор
    Когато Путин напада чужда страна тук мисирките го определят като - агресор, терорист, кръволак.., но когатто същото прави тръмп или нетаняху, вече не е същото и определянията други.

    Свидете ли сме на брутално евроатлантическо лицемерие

    Коментиран от #74, #96

    11:03 03.01.2026

  • 74 Сатан Яху

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Милена":

    Няма как да е иначе. Все пак с моето момче Дони се борим за Нобеловия приз за мир!ч

    11:04 03.01.2026

  • 75 Каква демокрация?

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДЕМОКРАЦИЯ - ЯНКИ ДУДЪЛ":

    Тръмп е на акъла на Путин. Просто иска да заграби чуждото, щото според него било негово. А ако можеше направо щеше да закрие американката демокрация.

    Коментиран от #79

    11:05 03.01.2026

  • 76 алексия

    3 0 Отговор
    щом като не можа да спре войната в Украйна, що да не спретне една в Венецуела!!! а и венецуелският нефт е известен с огромните си запаси ⛽

    11:06 03.01.2026

  • 77 ицо

    1 0 Отговор
    колко деца, жени и стари хора загинаха

    11:08 03.01.2026

  • 78 Мерки

    7 0 Отговор
    Нужни са спешни мерки:
    -Урсула да наложи санкции на САЩ, да не им купува газ и петрол, да замрази американските активи, да спре купуването на американско оръжие
    -ППДБ, ГЕРБ, ДПС и БСП незабавно да гласуват 1,2 млрд помощ за Венецуела
    -Кирил Петков да направи нова инициатива за даряване на еврозаплати за Венецуела
    -Манол Пейков да организира закупуване на генератори за Каракас
    -да дарим "ненужните" ни ракети за С300 на Венецуела
    -в Столична община, централите на ППДБ, ГЕРБ, ДПС да се сложи венецуелското знаме
    -Кирил Петков, Бойко и Делян да проведат онлайн среща с Мадуро в израз на подкрепа
    -ППДБ да организират протест под наслов: "Ние сме с Венецуела"
    -да приемем граждани на Венецуела в наши хотели /за предпочитане венецуелки класирали се на призови места в конкурси за красота/
    -Даниел Смилов, Веселин Стойнев, Гого Лозанов, Емилия Милчева, Цънцарова, Иво Инджев и т.н. във всяко студио и статия да громят американската агресия

    11:08 03.01.2026

  • 79 Американска демокрация ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Каква демокрация?":

    Американската демокрация е само за износ. В случая почнаха да я изнасят и за Венецуела.

    11:08 03.01.2026

  • 80 Ятаган

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Е русия се въоръжава от Северна Корея, Иран, Китай...
    Как да въоръжи Венецуела, като за тян самите нямат?!

    11:10 03.01.2026

  • 81 Умник

    3 1 Отговор
    къде е с 300, пво на венецуела, кво стана

    11:15 03.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Скоро

    2 0 Отговор
    Това с вертолетите е диверсионен набег по важна/важни цели. Ако е успешен ще има още наземни действия. Ако си замълчат като шопари у шума , значи е провал. Скоро ще се разбере.

    11:15 03.01.2026

  • 84 хахаха

    0 0 Отговор
    миротвореца тръмп

    11:16 03.01.2026

  • 85 Баричело

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "пламен":

    Таман ще направят четворка белот с Асад и Янукович.

    11:17 03.01.2026

  • 86 Оги

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":

    Мдааа, баба Урса сега ще наложи зверски санкции на Америка. Спира вносът американски, руски и всякакъв газ и нефт за ЕС и ги изключва от Суйфт. Даже ще конфискува всички американски долари в ЕС.

    Коментиран от #87

    11:18 03.01.2026

  • 87 Да бре

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Оги":

    И за да е справедливо ще удари 22 паката със санкции накуп. Верваме

    11:20 03.01.2026

  • 88 Оги

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Путине, Путине...":

    Стиска му, колкото прати на Югославия, Либия, Ирак, Иран и т.н. Срещу Америка Путин не смее да гъкне.

    11:20 03.01.2026

  • 89 ЪХЪ

    2 0 Отговор
    Я сега да видим Венецуелското знаме по нашита институции и да обявим краварите за терористи от нашите псевдо демократи и борци за сраведливост.Но тая измет няма да я видите покрили са се

    11:22 03.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Бетер бананова република са тия, щом с хеликоптерите ги разнасят. Доста унизително за Мадуро.
    Дано ескалира повече и САЩ да бъдат залети от мигранти. Време да си берат плодовете на труда!

    11:24 03.01.2026

  • 92 Жоро

    1 0 Отговор
    Тюлените са хванали Мадуро!!!! Хвала,Браво Нинджи!!! УоооооооооооооооУ

    11:26 03.01.2026

  • 93 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    КРАВАРСКИ ПИРАТИ

    11:26 03.01.2026

  • 94 А стига

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Тъпотии бе .лупак!!!

    11:28 03.01.2026

  • 95 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тдс":

    ДАНО СИ ПРАВ!
    АМИН

    11:31 03.01.2026

  • 96 Другарю

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Милена":

    Путин, Тръмп, Нетаняху и другаря Си са от един дол дренки.

    11:32 03.01.2026