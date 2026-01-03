Доналд Тръмп е наредил удари по няколко цели във Венецуела, включително военни

Белият дом отказа да коментира съобщенията за експлозии в Каракас, съобщава New York Times.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди удари по няколко цели, включително военни, във Венецуела, съобщава журналистката на CBS Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на американски представители.

В ранните часове на днешния ден са чути експлозии във венецуелската столица Каракас. Местни жители съобщиха, че са чули експлозии в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра.

Властите на Венецуела призовават всички сили на страната да засилят мобилизационните планове.

Министерството на външните работи на Венецуела остро осъди агресията на САЩ срещу страната си.

„Боливарската република Венецуела отхвърля, осъжда и обявява пред международната общност фрапантната военна агресия, извършена от настоящото правителство на САЩ срещу територията и населението на Венецуела в гражданските и военните райони на град Каракас, столицата на републиката, както и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра“, се казва в изявление, публикувано в Telegram канала на венецуелския външен министър Иван Хил.