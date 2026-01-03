Доналд Тръмп е наредил удари по няколко цели във Венецуела, включително военни

Белият дом отказа да коментира съобщенията за експлозии в Каракас, съобщава New York Times.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди удари по няколко цели, включително военни, във Венецуела, съобщава журналистката на CBS Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на американски представители.
В ранните часове на днешния ден са чути експлозии във венецуелската столица Каракас. Местни жители съобщиха, че са чули експлозии в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра.
Властите на Венецуела призовават всички сили на страната да засилят мобилизационните планове.
Министерството на външните работи на Венецуела остро осъди агресията на САЩ срещу страната си.
„Боливарската република Венецуела отхвърля, осъжда и обявява пред международната общност фрапантната военна агресия, извършена от настоящото правителство на САЩ срещу територията и населението на Венецуела в гражданските и военните райони на град Каракас, столицата на републиката, както и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра“, се казва в изявление, публикувано в Telegram канала на венецуелския външен министър Иван Хил.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бгг
10:24 03.01.2026
3 Боздуган
Коментиран от #34, #72, #80
10:24 03.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нобел за мир
10:25 03.01.2026
6 механик
10:25 03.01.2026
7 Човек
10:25 03.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Джок Съдбата
10:25 03.01.2026
10 Някой
Дано да потъне САЩ - я супер вулкана им да изригне, я негрите да ги таковата.
10:26 03.01.2026
11 Усраула
10:26 03.01.2026
12 ДЕМОКРАЦИЯ - ЯНКИ ДУДЪЛ
Коментиран от #75
10:27 03.01.2026
13 Ембарго за агресорите
Сега ще видим евро-атлантически цинизъм в реакциите на западния псевдо елит. Логично би било да обявят реципрочни мерки и да блокират търговията с американски газ и петрол.
Коментиран от #18, #37, #86
10:27 03.01.2026
14 Балабанова
10:28 03.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СВО Украйна
10:28 03.01.2026
17 Владимир Путин, президент
Коментиран от #94
10:28 03.01.2026
18 Румен Решетников
До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":Правилно.
Нагледахме се на руско-китайски цинизъм...
10:29 03.01.2026
19 зайко байко
10:29 03.01.2026
20 Закриване на ООН
Коментиран от #41
10:30 03.01.2026
21 Гориил
10:30 03.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кмета на Венеция
10:31 03.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путин
10:33 03.01.2026
26 Цензура
10:33 03.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Владимир Путин, президент
10:33 03.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гориил
10:34 03.01.2026
31 Румен Радев
10:34 03.01.2026
32 ФАКТ
До коментар #1 от "Kaлпазанин":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
10:35 03.01.2026
33 Тдс
Коментиран от #40, #95
10:35 03.01.2026
34 Путин
До коментар #3 от "Боздуган":Не можем ве, Сорос не дава.
10:36 03.01.2026
35 Бгг
Коментиран от #43
10:36 03.01.2026
36 МОК
10:36 03.01.2026
37 Сорос
До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
10:37 03.01.2026
38 Не е баш така
До коментар #22 от "дядо поп":Венецуелците са си присвоили САЩианския нефт
10:37 03.01.2026
39 ?????
Или тва е друго? А Европо?
Коментиран от #50
10:38 03.01.2026
40 Владимир Путин, президент
До коментар #33 от "Тдс":"...пише некролога на америка..."
Нет ...
Аз го изпреварих преди Четири Года !!!
Написах некролога на Матушката, тази година е опелото. Аминь 🎅
10:38 03.01.2026
41 Путин
До коментар #20 от "Закриване на ООН":Не мога ве, ще ми конфискуват милиардите дето ги откраднах от ватите. Държат ме през офшорните зони.
10:38 03.01.2026
42 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #60
10:38 03.01.2026
43 Путин от бункера
До коментар #35 от "Бгг":И аз няма да гъкна
10:40 03.01.2026
44 ФСБ
10:40 03.01.2026
45 Мадуро
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Вече съм в апартамента ми в Москва при Асад
10:40 03.01.2026
46 Путине, Путине...
Коментиран от #53, #88
10:41 03.01.2026
47 таксиджия 🚖
Коментиран от #49
10:42 03.01.2026
48 Вица на деня
На кой телефон.......
Чука на вратата ти бре......
10:42 03.01.2026
49 Позитано 20
До коментар #47 от "таксиджия 🚖":Ние вече сложихме венецуелското знаме.....
10:43 03.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Киро Сложното
10:43 03.01.2026
52 пламен
Коментиран от #85
10:44 03.01.2026
53 ФАКТ
До коментар #46 от "Путине, Путине...":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
10:45 03.01.2026
54 Нов световен ред
Коментиран от #57
10:45 03.01.2026
55 Мъдурка
10:46 03.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Докато щатско оръжие
До коментар #54 от "Нов световен ред":Громи Путин, Зеленски нема да е сам....
10:47 03.01.2026
58 пацо
10:47 03.01.2026
59 Киро Сложното
Коментиран от #67
10:47 03.01.2026
60 Афганистанец със сандали
До коментар #42 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Питай го колко се мъчи с нас
10:49 03.01.2026
61 Павел пенев
10:49 03.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Краставите кучета
10:52 03.01.2026
64 веселяк
10:56 03.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Шантавите старци
Да видим третият шантавел- Си, дали ще ги последва.
10:56 03.01.2026
67 Пепи Волгата
До коментар #59 от "Киро Сложното":Аз исках да дам останали ми рубли от Костя, ама Мадуро вика давай евра , че с тия рубли сме за никъде
10:58 03.01.2026
68 Бгг
10:58 03.01.2026
69 ЕВРО СТОТИНКА
НУ МЪДУРУ НУ ПОГОДИ..
10:59 03.01.2026
70 9689
11:00 03.01.2026
71 Путине
11:02 03.01.2026
72 да въоражават
До коментар #3 от "Боздуган":Някой пречи ли им?
11:03 03.01.2026
73 Милена
Свидете ли сме на брутално евроатлантическо лицемерие
Коментиран от #74, #96
11:03 03.01.2026
74 Сатан Яху
До коментар #73 от "Милена":Няма как да е иначе. Все пак с моето момче Дони се борим за Нобеловия приз за мир!ч
11:04 03.01.2026
75 Каква демокрация?
До коментар #12 от "ДЕМОКРАЦИЯ - ЯНКИ ДУДЪЛ":Тръмп е на акъла на Путин. Просто иска да заграби чуждото, щото според него било негово. А ако можеше направо щеше да закрие американката демокрация.
Коментиран от #79
11:05 03.01.2026
76 алексия
11:06 03.01.2026
77 ицо
11:08 03.01.2026
78 Мерки
-Урсула да наложи санкции на САЩ, да не им купува газ и петрол, да замрази американските активи, да спре купуването на американско оръжие
-ППДБ, ГЕРБ, ДПС и БСП незабавно да гласуват 1,2 млрд помощ за Венецуела
-Кирил Петков да направи нова инициатива за даряване на еврозаплати за Венецуела
-Манол Пейков да организира закупуване на генератори за Каракас
-да дарим "ненужните" ни ракети за С300 на Венецуела
-в Столична община, централите на ППДБ, ГЕРБ, ДПС да се сложи венецуелското знаме
-Кирил Петков, Бойко и Делян да проведат онлайн среща с Мадуро в израз на подкрепа
-ППДБ да организират протест под наслов: "Ние сме с Венецуела"
-да приемем граждани на Венецуела в наши хотели /за предпочитане венецуелки класирали се на призови места в конкурси за красота/
-Даниел Смилов, Веселин Стойнев, Гого Лозанов, Емилия Милчева, Цънцарова, Иво Инджев и т.н. във всяко студио и статия да громят американската агресия
11:08 03.01.2026
79 Американска демокрация ли?
До коментар #75 от "Каква демокрация?":Американската демокрация е само за износ. В случая почнаха да я изнасят и за Венецуела.
11:08 03.01.2026
80 Ятаган
До коментар #3 от "Боздуган":Е русия се въоръжава от Северна Корея, Иран, Китай...
Как да въоръжи Венецуела, като за тян самите нямат?!
11:10 03.01.2026
81 Умник
11:15 03.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Скоро
11:15 03.01.2026
84 хахаха
11:16 03.01.2026
85 Баричело
До коментар #52 от "пламен":Таман ще направят четворка белот с Асад и Янукович.
11:17 03.01.2026
86 Оги
До коментар #13 от "Ембарго за агресорите":Мдааа, баба Урса сега ще наложи зверски санкции на Америка. Спира вносът американски, руски и всякакъв газ и нефт за ЕС и ги изключва от Суйфт. Даже ще конфискува всички американски долари в ЕС.
Коментиран от #87
11:18 03.01.2026
87 Да бре
До коментар #86 от "Оги":И за да е справедливо ще удари 22 паката със санкции накуп. Верваме
11:20 03.01.2026
88 Оги
До коментар #46 от "Путине, Путине...":Стиска му, колкото прати на Югославия, Либия, Ирак, Иран и т.н. Срещу Америка Путин не смее да гъкне.
11:20 03.01.2026
89 ЪХЪ
11:22 03.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Aлфа Bълкът
Дано ескалира повече и САЩ да бъдат залети от мигранти. Време да си берат плодовете на труда!
11:24 03.01.2026
92 Жоро
11:26 03.01.2026
93 Боруна Лом
11:26 03.01.2026
94 А стига
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Тъпотии бе .лупак!!!
11:28 03.01.2026
95 Боруна Лом
До коментар #33 от "Тдс":ДАНО СИ ПРАВ!
АМИН
11:31 03.01.2026
96 Другарю
До коментар #73 от "Милена":Путин, Тръмп, Нетаняху и другаря Си са от един дол дренки.
11:32 03.01.2026