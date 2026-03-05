Новини
Полша ограничи социалните помощи за украинските бежанци
  Тема: Украйна

Полша ограничи социалните помощи за украинските бежанци

5 Март, 2026 22:35 1 224 27

Помощите за храна и за настаняване ще се дават само на представители на групи, смятани за особено уязвими

Полша ограничи социалните помощи за украинските бежанци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
В Полша днес влезе в сила нов закон, който ограничава социалните помощи за украинските бежанци, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Нормативният акт, който бе приет в края на януари, въведе нови ограничения за социалните помощи, здравните грижи, законния престой и достъпа до здравни грижи за украински бежанци, намерили убежище в Полша след нахлуването на руските въоръжени сили в Украйна през 2022 г.

По силата на новия закон някои здравни услуги вече ще бъдат достъпни само за непълнолетни, за трудово заети, за пострадали от насилие и за представители на уязвими групи, които живеят в центрове за настаняване.

"След четири години ситуацията вече е по-стабилна", заяви говорителят на полското правителство Адам Шлапка.

Според него "извънредните правила може постепенно да бъдат отменени и можем да минем от временни към системни решения".

Помощите за храна и за настаняване ще се дават само на представители на групи, смятани за особено уязвими. Въпреки това украинските бежанци ще продължат да се ползват със защита в Полша, поне до март следващата година.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    28 5 Отговор
    Хохлобандерските нацисти няма място на руската земя. Европа да си ги хрантути нацистчетата. А наркоса плаши европейски лидер на натосвка държава с терористичен акт.

    Коментиран от #6

    22:37 05.03.2026

  • 2 хаха

    21 3 Отговор
    Могат - намаляват. А некадърните байганьовски ориенталци само си въртят гзовете наляво-надясно че да припечелят някоя копейка.

    22:38 05.03.2026

  • 3 Тов. Членин

    11 4 Отговор
    Аааа , Ета невазможна ... Здравсвуй , Катин .

    22:38 05.03.2026

  • 4 А нашите...

    24 2 Отговор
    ...кога?!

    22:38 05.03.2026

  • 5 Пич

    19 3 Отговор
    Айдее..... И полското ръководство Зелю ще го дава на украинските военни!!! Ама там сигурно по ще му върже отколкото с унгарците, защото Русия като ги напъне, украинците ще минават границата на Полша на флик - флаци!!!

    22:40 05.03.2026

  • 6 Хохич ,

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Ти пренаписа Историята , бе ... 🤭😁

    22:40 05.03.2026

  • 7 Тато

    8 3 Отговор
    Поляк ...это професия...это не национальность

    22:43 05.03.2026

  • 8 Сатана Z

    26 1 Отговор
    Укро навлеците в България ядат и пият на корем ,а ние плащаме.

    Коментиран от #14

    22:44 05.03.2026

  • 9 Перо

    22 1 Отговор
    А кочината кога ще ограничи паразитите на ционисткия режим?

    22:44 05.03.2026

  • 10 ти да видиш

    11 1 Отговор
    Е ся почваме да се прайм на ущипани ли???? Не че не се очакваше!

    22:46 05.03.2026

  • 11 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 14 Отговор
    н акопейките ЧЕСТИТО. ЕРДИН КАТАРСКИ ф-15 сваля два ирански СУ-24 над персийския залив. Самолетите са летели на форсаж ниско над морето и са се насочили към базата Ал удейд на Американските ВВС. кАТАРЕЦА ГИ ПРЕХВАЩА И ЗА 30 СЕК ГИ ПРАВИ ПОДВОДНИЧАРИ.. РУСКОТО ОРЪЖИЕ ПАК СЕ ДОКАЗА КАТО ШКАРТ

    Коментиран от #18

    22:49 05.03.2026

  • 12 Вселенски ще ви прати

    5 3 Отговор
    спецове от украинската армия.
    Това е вече го направи с Орбан

    22:50 05.03.2026

  • 13 истина ти казвам

    9 2 Отговор
    А на всекъде преди неколко години се тръбеше на длъж и шир че балканците са тъмни субекти! Ми тия кви са?????? Поляците имам в предвид,???!!!!

    22:50 05.03.2026

  • 14 Сатаниzирания ,

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Ше се изкефя , да те видя как плащаш сметката .. 🤭😁

    22:51 05.03.2026

  • 15 Бой, изгонване и никакви пари

    12 1 Отговор
    Както Т. Живков правеше

    22:51 05.03.2026

  • 16 Марио

    23 0 Отговор
    А тук кога? В Бургас е ужас! Навсякъде са, не работят, нищо не правят. По цял ден разходки, басейн, кафенета. И навсякъде на висок глас се говори, парадират. Не е виновен този който яде баницата.

    22:52 05.03.2026

  • 17 Георги Илиев Митев

    5 3 Отговор
    Има толкова много незадоволени полякини, а в в България са задоволени и презадоволени българките и въпреки това украинските мъже са не само търсени у нас за разплод, но и отлично заменят нас простосмъртните българи от български произход на работните места и в осигуряването им. Българите си плащаме за всичко, докато на украинците им се плаща за всичко дори и за разплода на българките.

    22:53 05.03.2026

  • 18 направо голяма новина

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    един изтребител свалил два бомбардировача!

    Коментиран от #27

    22:54 05.03.2026

  • 19 Ром от Лом

    5 1 Отговор
    Апелирам , Държавата да отмени трудовият стаж на партизаните , откарали десетилетия по землянките ..

    22:58 05.03.2026

  • 20 Урок по родолюбие

    5 0 Отговор
    Не да ги ограничат, а направо да ги погребат!

    Коментиран от #23

    23:00 05.03.2026

  • 21 Смешник

    10 0 Отговор
    Русофобска Полша ограничи помощите за украинските навлеци а ние кога

    Коментиран от #24

    23:04 05.03.2026

  • 22 тома

    9 0 Отговор
    А на нашите навлеци от Украйна кога защото с тези пари щяха да построят няколко детски болници

    23:07 05.03.2026

  • 23 Брачед,

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Урок по родолюбие":

    Тъмна ти е тематиката .. Знаеш ли , колко етнически българи има в Украйна ?!

    23:09 05.03.2026

  • 24 Верно е ..

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник":

    Голем си рузки СМЕШНИК .. 🤭😁

    23:12 05.03.2026

  • 25 Съкращение

    1 0 Отговор
    Курортът свърши и останаха само първите три букви.

    23:47 05.03.2026

  • 26 коментар

    1 0 Отговор
    и тук да им спират всичко много нагли са

    23:49 05.03.2026

  • 27 да ти кажа ...🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "направо голяма новина":

    +А ти какво искаш..да им набелят великденски яйчица ли.. Сушките са летели под обхвата на радарите, но дежурен изтребител ги прехваща и з анула време ги приключва

    . Със сигурност дори не са разбрали от къде име дошло..

    00:00 06.03.2026

Новини по държави:
