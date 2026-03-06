Новини
Чешкият парламент спаси премиера Бабиш от съд

6 Март, 2026 04:10, обновена 6 Март, 2026 03:13

Депутатите отхвърлиха свалянето на имунитета му заради разследване за измама при използване на пари от Брюксел

Чешкият парламент спаси премиера Бабиш от съд - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Чешкият парламент отхвърли съдебно искане премиерът Андрей Бабиш да бъде предаден на съд във връзка с разследване за измама при използване на европейска субсидия, предаде Ройтерс.

Бабиш, начело на популистката партия "Действие на недоволните граждани" (АНО), се върна на власт, след като спечели парламентарните избори през октомври миналата година.

Депутатите от партията на премиера и от коалиционните му партньори от крайнодясното движение "Свобода и пряка демокрация", както и от дясното движение на "Автомобилистите" гласуваха днес парламентарният имунитет на Бабиш да не бъде свалян.

Това означава, че Бабиш няма да бъде съдебно преследван по това дело до края на четиригодишния му мандат като премиер през 2029 г.


Чехия
