Чешкият парламент спаси премиера Бабиш от съд

Чешкият парламент отхвърли съдебно искане премиерът Андрей Бабиш да бъде предаден на съд във връзка с разследване за измама при използване на европейска субсидия, предаде Ройтерс.

Бабиш, начело на популистката партия "Действие на недоволните граждани" (АНО), се върна на власт, след като спечели парламентарните избори през октомври миналата година.

Депутатите от партията на премиера и от коалиционните му партньори от крайнодясното движение "Свобода и пряка демокрация", както и от дясното движение на "Автомобилистите" гласуваха днес парламентарният имунитет на Бабиш да не бъде свалян.

Това означава, че Бабиш няма да бъде съдебно преследван по това дело до края на четиригодишния му мандат като премиер през 2029 г.