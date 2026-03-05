Новини
Иран нанесе нови ракетни удари по Израел, Русия нареди евакуация

Иран нанесе нови ракетни удари по Израел, Русия нареди евакуация

5 Март, 2026

Русия евакуира жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран

Иран нанесе нови ракетни удари по Израел, Русия нареди евакуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, израелски F-35
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран предприе поредна ракетна атака срещу Израел, съобщиха израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Израелската армия съобщи още, че са били активирани системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат прехванати ракетите. В голяма част от страната прозвучаха предупредителни сирени, а жителите на Тел Авив съобщиха, че са чули експлозии.

Иранските революционни гвардейци съобщиха по-рано, че са изстреляли четири усъвършенствани балистични ракети със среден обсег „Хорамшар 4“ към центъра на Тел Авив.

Израелската телевизия N12 съобщи, че израелски пътнически самолет, който се е приближавал към летището в Тел Авив, е трябвало да прекъсне кацането си заради иранските атаки.

Една ракета е ударила жилищен квартал в централната част на Израел между къщи, оставяйки дълбок кратер. Видеозаписи от мястото на събитието показаха отломки и голяма дупка в земята, съобщи израелската телевизия „Кан“.

Русия обяви днес, че е евакуирала жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран, който стана обект на масирани бомбардировки от страна на Израел и САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На 3 и 4 март евакуирахме нашите жени и деца от Иран в Русия", съобщи руското дипломатическо представителство в Техеран в приложението "Телеграм".

Основните служители на руската дипломатическата мисия в Иран няма да напускат страната, уточниха от посолството. Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко потвърди тази информация, цитиран от ТАСС, като заяви, че "основната част (от персонала) остава в посолството"

"Пълната евакуация на руското посолство в Иран засега не се планира, всичко ще зависи от по-нататъшното развитие на ситуацията", допълни Руденко.

Още танкери са били атакувани в акваторията на Персийския залив днес на фона на разширяващия се конфликт между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Според първоначална информация танкер за суров петрол под флага на Бахамските острови е бил атакуван от дистанционно управлявана лодка, натоварена с експлозиви, докато е бил на котва близо до иракското пристанище Хор ал Зубайр. Втори танкер край бреговете на Кувейт е започнал да поема вода и да разлива петрол след мощна експлозия от лявата страна на корпуса.

От началото на военната ескалация между САЩ, Израел и Иран в събота са били атакувани общо девет плавателни съда.


