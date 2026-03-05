Поразена е база с американски войски в Иракски Кюрдистан, Израел отблъсна нов залп ирански ракети

Според телевизионния канал „Аш-Шарк“, е извършен въздушен удар по военна база, в която са разположени американски войски близо до град Ербил в Иракски Кюрдистан.
Според канала „американската база „Харир“ близо до Ербил е била бомбардирана“. Няма съобщения за евентуални материални щети или жертви в резултат на атаката.
Ирански военни позиции, разположени близо до границата с Иракски Кюрдистан, са били бомбардирани от въздуха, предаде телевизия Ал Хадат.
Според канала „ирански военни съоръжения и армейски постове близо до границата с Иракски Кюрдистан са били цел“. Няма съобщения за евентуални щети на иранските сили или жертви.
Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали дрон в северната част на страната, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
Според министерството дронът е бил прехванат в източната част на провинция Ал-Джауф.
Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел, предаде телевизия Ал Хадат.
Системата за противовъздушна отбрана на Техеран беше активирана и бяха чути нови експлозии, предаде информационната агенция Таsnim.
Иранските сили са използвали хиперзвукови ракети, за да нанесат удари по райони извън Ислямската република, съобщи агенцията.
Според агенцията „рано тази сутрин Иран е използвал няколко съвременни хиперзвукови ракети“ при атаки срещу Израел.
Израел отблъсна няколко вълни от ирански ракетни удари в нощта на 5 март, се казва в изявление на Израелските отбранителни сили (IDF).
През изминалата нощ IDF многократно съобщаваше за изстрелвания на ракети от Иран, а сирени за въздушна тревога бяха пуснати в по-голямата част от Израел. В последното си изявление обаче IDF подчерта, че жителите на страната могат да напуснат защитени убежища и скривалища.
Службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ (Червеният щит на Давид) не съобщи за пострадали от тази серия удари.
Междувременно френски кореспондент на AFP съобщи за експлозии в Йерусалим след поредна вълна от ирански атаки. Предполага се, че това е било дело на израелската противовъздушна отбрана, задействана в небето над града.
Ливан съобщи за три смъртни случая при израелска атака с дрон срещу автомобили в Бейрут.
Израелски дрон атакува два автомобила на магистралата към летище Бейрут, съобщава Ал Джадийд.
Израелската армия съобщи за пореден удар срещу радикал на Хизбула в Бейрут.
Катар обяви евакуацията на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в Доха.
Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.
Министерството на отбраната на Бахрейн обяви унищожаването на 74 ирански ракети и 117 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток.
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети, заяви Министерството на отбраната на кралството.
