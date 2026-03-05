Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Поразена е база с американски войски в Иракски Кюрдистан, Израел отблъсна нов залп ирански ракети

Поразена е база с американски войски в Иракски Кюрдистан, Израел отблъсна нов залп ирански ракети

5 Март, 2026 03:52, обновена 5 Март, 2026 05:47 5 509 72

  • бахрейн-
  • саудитска арабия-
  • ливан-
  • иран-
  • война

Трима убити в Бейрут при израелска атака с дрон срещу автомобили. Катар евакуира района край посолството на САЩ. Саудитска Арабия прехвана три крилати ракети

Поразена е база с американски войски в Иракски Кюрдистан, Израел отблъсна нов залп ирански ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според телевизионния канал „Аш-Шарк“, е извършен въздушен удар по военна база, в която са разположени американски войски близо до град Ербил в Иракски Кюрдистан.

Според канала „американската база „Харир“ близо до Ербил е била бомбардирана“. Няма съобщения за евентуални материални щети или жертви в резултат на атаката.

Ирански военни позиции, разположени близо до границата с Иракски Кюрдистан, са били бомбардирани от въздуха, предаде телевизия Ал Хадат.

Според канала „ирански военни съоръжения и армейски постове близо до границата с Иракски Кюрдистан са били цел“. Няма съобщения за евентуални щети на иранските сили или жертви.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали дрон в северната част на страната, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според министерството дронът е бил прехванат в източната част на провинция Ал-Джауф.

Иран изстреля нов залп от ракети към централен Израел, предаде телевизия Ал Хадат.

Системата за противовъздушна отбрана на Техеран беше активирана и бяха чути нови експлозии, предаде информационната агенция Таsnim.

Иранските сили са използвали хиперзвукови ракети, за да нанесат удари по райони извън Ислямската република, съобщи агенцията.

Според агенцията „рано тази сутрин Иран е използвал няколко съвременни хиперзвукови ракети“ при атаки срещу Израел.

Израел отблъсна няколко вълни от ирански ракетни удари в нощта на 5 март, се казва в изявление на Израелските отбранителни сили (IDF).

През изминалата нощ IDF многократно съобщаваше за изстрелвания на ракети от Иран, а сирени за въздушна тревога бяха пуснати в по-голямата част от Израел. В последното си изявление обаче IDF подчерта, че жителите на страната могат да напуснат защитени убежища и скривалища.

Службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ (Червеният щит на Давид) не съобщи за пострадали от тази серия удари.

Междувременно френски кореспондент на AFP съобщи за експлозии в Йерусалим след поредна вълна от ирански атаки. Предполага се, че това е било дело на израелската противовъздушна отбрана, задействана в небето над града.

Ливан съобщи за три смъртни случая при израелска атака с дрон срещу автомобили в Бейрут.

Израелски дрон атакува два автомобила на магистралата към летище Бейрут, съобщава Ал Джадийд.

Израелската армия съобщи за пореден удар срещу радикал на Хизбула в Бейрут.

Катар обяви евакуацията на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в Доха.

Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.

Министерството на отбраната на Бахрейн обяви унищожаването на 74 ирански ракети и 117 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток.

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети, заяви Министерството на отбраната на кралството.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    47 61 Отговор
    какъв залп от ракети оня ден рижия рече, че сите ракети на персите са унищожени

    04:23 05.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    32 17 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Възможно е но надали... По скоро създаване на кюрдска държава, ако Султанът позволи.

    04:29 05.03.2026

  • 6 2988

    72 56 Отговор
    Нека да обясня на промитите мозъци тук: Когато Иран изстреля ракети срещу Израел, те минават първо над Ирак. Там има американски бази, които прихващат и свалят половината. После минават над Сирия или Йордания, където свалят още от тях. През това време израелски изстребители са вече във въздуха и ги чакат да дойдат. Ако останат 1-2 железния купол лесно се справя с тях. Затова Иран обстревла други държави, защото няма как да достигне до Израел.

    Коментиран от #7, #20, #26, #27

    04:51 05.03.2026

  • 7 хехе

    41 36 Отговор

    До коментар #6 от "2988":

    пропуснал си да пишеш, че иранските ракети минават над северния и южния полюс.

    Коментиран от #8

    04:56 05.03.2026

  • 8 Улав

    4 23 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Не те слуша главата

    05:07 05.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ееееех, че хубаво!

    44 24 Отговор
    Обаче жертви пак няма да има! Само трима починали от старост! Какво стана със самолетоносачите?🤥

    Коментиран от #72

    05:20 05.03.2026

  • 11 Пан Зеленко..

    31 23 Отговор
    Със белият нос! Пак го забравиха и му го т.уриха от два ката!

    05:27 05.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    36 11 Отговор
    Цитат - Четирима души бяха арестувани в Бахрейн за заснемане на военни съоръжения и ирански удари.

    Реални снимки не могат да се правят? Защото иначе как ще върви пропагандата.

    05:40 05.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Време е

    33 2 Отговор
    да качим Бабата и Запряна на Ф - ката !

    05:55 05.03.2026

  • 18 Бай Данчо Лъжата

    28 1 Отговор
    А; ама нали Иран свърши ракетите!!??
    Да не ни излъгахте нещо??

    05:57 05.03.2026

  • 19 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Съболезнования":

    Името на този Пар... Цал е Илиан Илиин от София Изток -Военния Блок ,има вече събрана сума за гуа Вата муу .

    05:57 05.03.2026

  • 20 хаха🤣

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "2988":

    Обяснявай ги тези нан найкаси като инструкция ,преди да отиде на работа на турския тир паркинг 😂 .

    06:01 05.03.2026

  • 21 Ветеран от протеста

    4 23 Отговор
    Уудриййй !

    06:02 05.03.2026

  • 22 Историк

    20 21 Отговор
    Някой вижда ли разлика между германските натс истски войски през ВСВ настъпващи на изток с мотото Дранг нах Остен и американските и израелски войници в момента ?

    Коментиран от #31

    06:11 05.03.2026

  • 23 Мишел

    29 12 Отговор
    Иран е ударил с ракети и дронове 27 военни бази на САЩ и обекти в Израел, включително ядрения реактор в Димона . Ракетите РАС 3 за ПВО на САЩ и Израел в района са недостатъчни още на третия ден война -Вашингтон пост, вчера

    06:13 05.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    27 11 Отговор

    До коментар #6 от "2988":

    Хора да ти кажа, географията е едно, Ама балистиката и хиперзвука не са учили география.... А пък ти отговори има много клипчета на пораженията при евреите, въпреки военната ценЗура на евреите.....

    06:20 05.03.2026

  • 27 Стойко

    22 12 Отговор

    До коментар #6 от "2988":

    Бухахаха, затова ционистите жиеят с плъховете в канала от една седмица 😂

    06:20 05.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Учат са от

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Путин......

    Коментиран от #32

    06:32 05.03.2026

  • 32 Стойко

    15 2 Отговор

    До коментар #31 от "Учат са от":

    Учи се и ти и преди да тръгнеш ,провери Путин да не е под леглото ти ,ми6 коо .

    06:35 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Здрасти

    18 2 Отговор
    По малко стрелят казва, нямат ракети и установки, ама като гледам кво става, Иран ги е помлял.

    07:01 05.03.2026

  • 35 Страхотни

    21 2 Отговор
    Скандали в провинцията на Израел , защото няма построени бомбообежища за хората , а парите са отишли в някой джоб . Страхотна цензура , евреите не позволяват да се казва истината за разрушенията и жертвите .

    07:08 05.03.2026

  • 36 купол айрън шорти

    12 2 Отговор
    Не може да бъде.Уж сваляха Иранските ракети.

    07:16 05.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ееееех, че хубаво!":

    Загубиха стратегическо значение и се преместиха на по изгодни позиции.

    08:57 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания